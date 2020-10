Corona in Deutschland: RKI meldet Anstieg um 30 Prozent! Neuinfektionen erreichen neuen Rekord

Besorgniserregender Trend bei den Coronavirus-Zahlen in Deutschland zum Anfang des Herbstes. Nun meldete das Robert Koch-Institut einen neuen Rekordwert.

Die Corona-Lage in Deutschland aktuell und übersichtlich in diesem News-Ticker.

Corona in Deutschland: Die wichtigsten Daten und Fakten:

Neuinfektionen am Samstag gemeldet vom RKI: 14.714

14.714 Neuninfektionen am Vortag laut RKI: 11.287

11.287 Gesamtzahl aller vom RKI bisher registrierten Covid-19-Fälle in Deutschland: 418.005

418.005 Neue Covid-19-Todesfälle am Samstag gemeldet vom RKI: 49

49 Gesamtzahl aller Covid-19-Todesfälle in Deutschland: 10.003

10.003 R-Wert: 1,23 (davor 1,11)

1,23 (davor 1,11) 7-Tage-R: 1,30 (davor 1,23)

1,30 (davor 1,23) Covid-19-Patienten in intensivmedizinischer Klinikbetreuung: 1.113

1.113 Davon beatmete Covid-19-Patienten: 482

482 Aktuell freie Intensivbetten in Deutschland: 7.825

Quellen: RKI, DIVI-Intensivregister

+++ News-Blog aktualisieren +++

24. Oktober 2010

7.40 Uhr: RKI meldet neue Rekordzahlen – jetzt über 10.000 Corona-Tote in Deutschland

Die Zahl der Todesopfer der Corona-Pandemie in Deutschland hat die symbolische Marke von 10.000 Fällen überschritten. Wie das Robert-Koch-Institut am Samstagmorgen mitteilte, wurden mittlerweile insgesamt 10.003 Todesfälle verzeichnet. Hinzu kommen 49 neue registrierte Todesfälle seit dem Vortag.

Einen neuen Rekordwert gab es am Freitag zudem bei den Coronavirus-Neuinfektionen. Das RKI gibt sie mit 14.714 an. Allerdings wurden auf Grund einer technischen Panne auch noch Infektionen vom Donnerstag hinzugefügt. Ohne die Technikpanne hätte das Institut am Freitag einen noch höheren Wert ermittelt - dafür wäre aber die am Samstag veröffentlichte Zahl niedriger gewesen.

Die Verdopplungszahl bei der Zahl der aktiven Corona-Fälle in Deutschland sinkt auf neun Tage. Aktuell sind 93.902 aktive Fälle registeriert.

49 #Corona-Tote:



Dem RKI sind gestern wie am Vortag 49 Todesfälle gemeldet worden. Damit sind wir jetzt schon in dieser Woche bei 214 Verstorbenen - mehr als in der Vorwoche.@welt pic.twitter.com/tfwvvXaMXY — Olaf Gersemann (@OlafGersemann) October 24, 2020

Mittlerweile werden wieder deutlich mehr Covid-19-Patienten in deutschen Kliniken behandelt. Im Vergleich zum 1. September gibt es einen Anstieg um über 375 Prozent! Derzeit müssen 482 Covid-19-Patienten beatmet werden, 1113 befinden sich auf Intensivstationen. Aktuell sind jedoch noch 7.825 Intensivbetten frei, es gibt zudem eine Notfallreserve von 12.730 Betten.

Können die Corona-Maßnahmen die Ausbreitung des Virus verlangsamen? Foto: imago images/Ralph Peters

7 Uhr: Trotz Corona-Rekorde will FDP-Vize Kubicki Rückkehr zur Normalität

FDP-Vize Wolfgang Kubicki fordert im Gespräch mit dem Nachrichtenportal Watson eine schrittweise Rückkehr zur Normalität: „Ich halte es für unerlässlich, dass die Politik den jungen Menschen vernünftige Perspektiven aufzeigt, wie es zu einer Rückkehr zum 'normalen' Leben kommen kann. Jede Ausnahmesituation ist besser zu bewältigen, wenn klar wird, wann diese Ausnahme zu Ende ist“, sagte Kubicki dem Nachrichtenportal watson.

Da das Virus wahrscheinlich nicht besiegt werden könne, müsse man damit zu leben lernen: „Die Rückkehr zu einem Leben ohne Kontaktverbote kann gelingen, wenn ausreichend viele Schnelltests zur Verfügung stehen, die problemlos bei jeder Veranstaltung ausgegeben werden können, und die innerhalb weniger Minuten feststellen, ob man infektiös ist oder nicht – sei es vorm Club-Besuch, im Fußballstadion oder bei der Abi-Party. Sobald dies möglich ist, können wir dort auch auf die Beschränkungen verzichten.“