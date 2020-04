Coronavirus in Deutschland: Schlimme Prognose für den Sommer! Experten glauben aus, dass ...

Das öffentliche Leben steht wegen des Coronavirus in Deutschland weitestgehend still. Bislang sind fast 4000 Menschen gestorben, über 130.000 wurden infiziert.

Erste Lockerungen sind beschlossen. Zu gravierend sind etwa wirtschaftliche Konsequenzen durch die Einschränkungen wegen des Coronavirus in Deutschland.

Aber: Die Hoffnung nach einer Besserung werden von Wissenschaftlern nun gedämpft.

Coronavirus in Deutschland: Forscher mit Horror-Prognose

Laut der renommierten Johns-Hopkins-Universität (USA) sind weltweit über 110.000 Menschen an den Folgen des tückischen Coronavirus gestorben. Zudem sind rund 1,8 Millionen Personen infiziert. Allein Deutschland hat bereits mehr als 3.000 Tote und 127.000 Infizierte zu beklagen. Doch das Schlimmste könnte uns noch bevorstehen.

US-Wissenschaftler der University of Washington in Seattle haben für mehrere Staaten berechnet, wie es für sie in der Coronavirus-Krise weitergehen könnte. Auch Deutschland ist untersucht worden. Das Resultat: Der Höhepunkt der Krise steht der Bundesrepublik noch bevor.

------------------------------

Das Coronavirus in NRW, Deutschland und weltweit:

+++ Coronavirus: Rechtsmediziner untersucht Corona-Tote und ist überrascht – „Bin überzeugt, dass..." +++

+++ Coronavirus: Neue Symptome! Auch diese Anzeichen können auf Corona hindeuten +++

+++ Coronavirus-Wunder! Frau (27) erwacht aus Koma – und erlebt diese Überraschung +++

------------------------------

Prognose für den 19. April

Am 19. April sind der Prognose zufolge in Deutschland etwa 377 Corona-Tote zu erwarten, das wäre die höchste Zahl an Todesopfern innerhalb von 24 Stunden, die Deutschland zu verzeichnen bislang zu hatte. Und: Bis Anfang August soll es insgesamt rund 8.800 Tote in Deutschland geben!

Schlimmer sieht es laut den Forschern woanders aus: In Großbritannien sollen am 17. April über 2.900 Tote zu verzeichnen sein. Auch in den USA wird die Lage nochmal schlimmer, bevor es langsam „besser“ wird: So soll es schon am Ostersonntag über 2.200 Corona-Tote geben. Bis zum Sommer müssten sich beide Nationen auf jeweils über 60.000 Todesopfer einstellen, wobei Großbritannien rund 6.000 Tote mehr haben soll als die Vereinigten Staaten.

Italien und Spanien sollen das Schlimmste hinter sich haben

Immerhin gibt es für einige Länder „gute“ Nachrichten. Italien und Spanien sollen die schrecklichen Höhepunkte der Coronavirus-Pandemie bereits hinter sich haben, bis Anfang August sollen beide Länder jeweils rund 20.000 Tote verzeichnen. Auch unser Nachbar Frankreich hat das Schlimmste wohl hinter sich, bis zum Sommer soll es insgesamt 15.000 Tote geben (aktuell: über 13.800).

Allerdings muss man klar festhalten, dass diese Prognose alles andere als in Stein gemeißelt ist, denn: Noch ist offen, wie die jeweilige Bevölkerung weiterhin Social-Distancing betreiben wird, wie die Politik fortfahren will und wie dann die Menschen darauf reagieren. Zuletzt ist es zudem in Deutschland vermehrt zu Coronavirus-Ausbrüchen in Alten- und Pflegeheimen gekommen. Wenn sich Risikogruppen infizieren, hätte das einen erheblichen Einfluss auf die Prognosen der Todeszahlen.

Auch wenn in diesen Tagen der Wissenschaft vertraut werden sollte – es bleibt wirklich zu hoffen, dass sich die amerikanischen Forscher irren werden...

Entscheidung Lockerungen in Deutschland

Am Mittwoch wurde entschieden, wie Deutschland im Hinblick auf die Kontaktsperre und weitere Maßnahmen verfährt. Es gibt ab sofort drastische Änderungen. Hier alle aktuellen Entwicklungen in unserem Corona-Blog >>>