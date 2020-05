Coronavirus: Nächste Millionenstadt abgeriegelt! Regierung spricht von „ sehr ernster Lage“ ++ Lockerung der Grenzkontrollen beschlossen

Geheim-Code in Apotheken bei Häuslicher Gewalt: So lösen bedrohte Frauen den Notruf aus

News zum Coronavirus

Weltweit 290.000 Tote und mehr als 4,2 Millionen Infizierte

Neue Lockerungen in Deutschland

Das Coronavirus bestimmt unser Leben - in Deutschland und so gut wie allen Ländern der Welt. Forscher suchen mit Hochdruck nach einem Impfstoff, unterdessen nimmt das öffentliche Leben in Deutschland nach ersten Lockerungen wieder Fahrt auf.

Friseure, Zoos, Museen und teilweise Spielplätze sind in Deutschland wieder geöffnet, nun folgen nahezu alle Geschäfte und in manchen Bundesländern öffnet am Montag auch die Gastronomie. Doch das Coronavirus wird noch lange das Leben dominieren.

Coronavirus aktuell: Alle Neuigkeiten rund um Covid-19 in unserem Newsblog

Welche Maßnahmen treffen andere Länder? Wann machen in Deutschland Restaurants oder Bars wieder auf? Wann darf ich wieder mit meiner Mannschaft trainieren?

All diese Fragen und noch mehr Infos rund um das Coronavirus und die Folgen erhältst du hier in unserem News-Blog!

--------------------

Alles, was du zum Coronavirus wissen musst:

--------------------

Hier die Corona-Karte mit den aktuellen Fallzahlen:

Coronavirus: Aktuelle News in unserem News-Blog

+++ News-Blog aktualisieren +++

Mittwoch, 13. Mai:

16.07 Uhr: Weitere Millionenstadt in China abgeriegelt

Im Kampf gegen das Coronavirus riegelt China erneut eine Millionenmetropole in Teilen ab. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua am Mittwoch berichtete, wurden nach einem lokalen Virus-Ausbruch Zug- und Busverbindungen aus der nordostchinesischen Stadt Jilin gestoppt. Auch dürfen nur noch Menschen die Stadt verlassen, die negativ auf das Virus getestet wurden.

Auslöser für die strikten Maßnahmen waren etwa zwei Dutzend neue Infektionen, die in den vergangenen Tagen in der Stadt Jilin und der gleichnamigen Provinz nachgewiesen wurden. Die Behörden sprachen von einer „sehr ernsten“ Lage.

11.28 Uhr: Regierung beschließt Lockerung der Grenzkontrollen

Die Kontrollen an der deutschen Grenze sollen vom kommenden Samstag an vorsichtig gelockert werden. Mehr dazu hier >>>

9.10 Uhr: Aktuelle Zahlen aus Deutschland

Das Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin hat die Zahl der in Deutschland mit dem Coronavirus infizierten Menschen am Mittwoch mit 171.306 angegeben - ein Plus von 798 seit dem Vortag. Die in der US-Stadt Baltimore ansässige Johns-Hopkins-Universität (JHU) meldete 173.171 Infizierte. Das RKI registrierte bislang 7634 Todesfälle, die JHU 7738 Tote. Die Zahl der Genesenen betrug etwa 148.700.

9.00 Uhr: Österreich öffnet schon übermorgen die Grenze

Die wegen der Corona-Pandemie geschlossene Grenze zwischen Deutschland und Österreich soll am 15. Juni wieder vollständig geöffnet werden. Das bestätigte das österreichische Kanzleramt der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch. Zuvor hatte die österreichische Nachrichtenagentur APA darüber berichtet. Schon ab diesem Freitag werde es an den Grenzen nur noch stichprobenartige Kontrollen geben, meldete die APA.

Der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hatte am Dienstag mit seiner deutschen Amtskollegin Angela Merkel (CDU) telefoniert. Die deutsche Bundesregierung will bei ihrer Sitzung an diesem Mittwoch über weitere Schritte beraten.

7.15 Uhr: Sommerurlaub doch möglich?

Der Sommerurlaub muss aus Sicht der EU-Kommission wegen der Corona-Krise nicht zwingend ausfallen. „Wir werden definitiv im Sommer eine Touristensaison haben, allerdings mit Sicherheitsmaßnahmen und Einschränkungen“, sagte EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni der „Süddeutschen Zeitung“ (Mittwoch). An diesem Mittwoch präsentiert die Brüsseler Behörde Empfehlungen an die EU-Staaten, wie es doch noch klappen könnte - ohne dass es zu einem heftigen Anstieg an Corona-Infektionen kommt.

Die Grenzkontrollen sollten nach Ansicht der Behörde vorsichtig und abgestimmt gelockert werden - aber nur, falls die Virus-Situation es zulässt. Sobald die Viruszirkulation reduziert worden sei, sollten pauschale Einschränkungen durch gezielte Maßnahmen ersetzt werden. Zunächst solle dort gelockert werden, wo die epidemiologische Situation in beiden Ländern vergleichbar sei. Die EU-Kommission macht mehrere Vorgaben, die Voraussetzung für den Urlaub sein sollen. Am wichtigsten sei, dass die Ausbreitung des Virus im Zielland deutlich zurückgegangen sei und für längere Zeit auf niedrigem Niveau bleibe. Zudem müsse es ausreichend Kapazitäten im Gesundheitssystem geben, damit Krankenhäuser nicht von einem möglichen Anstieg an Infektionen überwältigt würden. Auch müsse es ausreichend Covid-19-Tests geben.

Dienstag, 12. Mai:

18.47 Uhr: Facebook geht drastischen Schritt in Coronakrise

Facebook hat allein im April 50 Millionen Beiträge mit falschen oder zweifelhaften Beiträgen über das Coronavirus mit Warnhinweisen versehen. Die Maßnahme zeige Erfolg, betonte das Online-Netzwerk am Dienstag: In 95 Prozent der Fälle klickten die Nutzer den Link nicht an, wenn sie die Warnung sähen. Die Basis für die Hinweise hätten 7500 Artikel von Faktencheckern geliefert, hieß es weiter. Zudem seien 2,5 Millionen Beiträge entfernt worden, in denen es um den Verkauf von Masken, Desinfektionsmitteln oder Covid-19-Tests gegangen sei.

Der Kurs von Facebook ist, Inhalte mit falschen Informationen über das Coronavirus zu löschen, wenn dadurch Menschen zu Schaden kommen können. Ein vom Online-Netzwerk häufig zitiertes Beispiel dafür ist die Empfehlung, Bleichmittel zu trinken. Falsche oder umstrittene Informationen, die als nicht gefährlich eingestuft werden, versieht Facebook mit einem Warnhinweis.

13.00 Uhr: Fünf Tote bei Brand in russischem Krankenhaus für Corona-Patienten

- Bei einem Brand in einem Krankenhaus für Corona-Patienten in St. Petersburg sind am Dienstag fünf Menschen gestorben. Dabei handele es sich Patienten, die auf der Intensivstation an Beatmungsgeräten angeschlossen gewesen seien, teilten die Behörden der Agentur Interfax zufolge mit. 150 Patienten und Mitarbeiter wurden demnach in andere Stockwerke der Klinik in Sicherheit gebracht. Das Feuer brach in der sechsten Etage aus.

Foto: imago images / ITAR-TASS

Die Ermittler gehen davon aus, dass eines der Beatmungsgeräte aus noch ungeklärter Ursache in den Morgenstunden Feuer gefangen hatte. Bei den Opfern handelt es sich der Staatsagentur Tass zufolge um vier Männer und eine Frau im Alter von 59 bis 67 Jahren. Die Polizei wollte klären, ob alle fünf Patienten an den giftigen Gasen gestorben sind. Sie seien ernsthaft erkrankt gewesen, hieß es.

11.45 Uhr: 80 weitere Infizierte in Schlachtbetrieb

In einem Schlachthof in Birkenfeld bei Pforzheim sind weitere mehr als 80 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Damit steige die Zahl der Mitarbeiter, die mit Covid-19 infiziert sind oder waren, auf rund 400, sagte eine Sprecherin des Landratsamtes im baden-württembergischen Enzkreis am Dienstag. Das ist knapp ein Viertel der Belegschaft von etwa 1100 Mitarbeitern.

Die Firma erklärte in einer Pressemitteilung vom Vorabend, einen „Pandemieplan 2.0“ erarbeiten zu wollen. „Die Gesundheit der Menschen, die bei uns arbeiten, liegt uns am Herzen“, wurde Martin Müller, Geschäftsführer von Müller Fleisch, darin zitiert. Die infizierten Mitarbeiter, die in beengten Wohnverhältnisse lebten, sind vom Landratsamt seit einiger Zeit in Ausweichunterkünften untergebracht. Laut Sprecherin war eine Schließung des Unternehmens - auch in Zusammenarbeit mit dem Landesgesundheitsamt - geprüft, aber verworfen worden.

10.00 Uhr: Überraschende RKI-Pressekonferenz zum R-Wert

Eigentlich hatte das Robert-Koch-Institut in der vergangenen Woche angekündigt, nur noch themenspezifische Presse-Briefings durchzuführen. Heute gab es um 10 Uhr überraschenderweise doch wieder eine Pressekonferenz. Zentrales Thema war dabei die Reproduktionszahl (R-Wert), die in den vergangenen Tagen immer wieder über 1 gelegen hatte.

Lars Schaade, Vizepräsident des Robert Koch-Instituts, erklärte, dass der R-Wert seit Samstag „leicht über eins“ liegt. Aufgrund sinkender Infektionszahlen könne es bei dem bisherigen R-Wert zu starken Schwankungen kommen. Deswegen will das RKI zukünftig einen „geglätteten R-Wert“ angeben, der stabilere Trends abbilden soll. Dieser Wert lag dem Sprecher zufolge bei keinem der vergangenen Tagen über dem kritischen Wert von eins.

Schaade appelierte zudem inständig an die Einhaltung der Hygieneregeln. „Helfen Sie mit, das Virus in Schach zu halten.“

9.30 Uhr: Aktuelle Zahlen aus Deutschland

Das Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin hat die Zahl der in Deutschland mit dem Coronavirus infizierten Menschen am Dienstag mit 170.508 angegeben - ein Plus von 933 seit dem Vortag. Die in der US-Stadt Baltimore ansässige Johns-Hopkins-Universität (JHU) meldete 172.576 Infizierte. Das RKI registrierte bislang 7533 Todesfälle, die JHU 7661 Tote. Die Zahl der Genesenen betrug etwa 147.200.

7.30 Uhr: Labor deckt gravierende Mängel bei Schutzmasken auf

Nach einem Rückruf von Schutzmasken hat die Berliner Charité vorsorglich alle 21 vorrätigen Modelle von einem Labor überprüfen lassen. „Zwei Maskentypen wurden aus dem Verkehr gezogen und wurden bereits zurückgerufen. Sie weisen qualitative Mängel auf“, sagte die Sprecherin des Universitätsklinikums, Manuela Zingl, der Deutschen Presse-Agentur. Vergangene Woche war zunächst der Rückruf eines Modells wegen eines laut Charité falschen CE-Zeichens bekannt geworden. Die Testergebnisse bestätigen nun die befürchteten Mängel.

Der Test betrifft Masken der Schutzstufen FFP2 und FFP3, die im März bei unterschiedlichen Lieferanten gekauft wurden, wie Zingl erläuterte. Ein Zeitpunkt, zu dem „die Liefersituation von Schutzausrüstung am Markt aufgrund der Covid-19-Pandemie sehr angespannt“ gewesen sei. Dennoch: 19 Maskentypen hätten ein positives Testergebnis erhalten.

7.00 Uhr: Italiener landet gleich drei Mal in Quarantäne

Ein Italiener ist während der Corona-Pandemie unfreiwillig zum regelrechten Quarantäneprofi geworden. Dreimal sei er wegen des Virus mittlerweile isoliert worden, erzählt Lorenzo Di Berardino der Deutschen Presse-Agentur am Telefon - zunächst im chinesischen Wuhan, als Rückkehrer in Italien und anschließend in seiner besonders von der Ausbreitung betroffenen Heimat. „Ich nehme an, ich hatte wohl irgendwie Pech“, kommentiert der 22-Jährige.

Montag, 11. Mai:

21.49 Uhr: Erschreckende Zahlen aus New York - etwa 25.000 Todesopfer

Eine neue Untersuchung der New Yorker Gesundheitsbehörde vermutet mehr als 5000 zusätzliche Corona-Todesopfer in der Millionenmetropole. Die am Montag veröffentlichte Studie deutet auf dann insgesamt etwa 25.000 Todesopfer in der Großstadt an der US-Ostküste hin. Sie untersuchte die sogenannte Übersterblichkeit in New York City vom 11. März bis zum 2. Mai - das ist die Abweichung von der angenommenen Totenzahl während des gleichen Zeitraums in einem normalen Jahr.

Für die Zeit zählte die Behörde 32 107 Tote in New York, was einer Übersterblichkeit von 24 172 entspreche. Von dieser Anzahl an Toten, die über der normal zu erwartenden Rate liegt, seien 13 831 Opfer als bestätigte und weitere 5048 schon zuvor als wahrscheinliche Covid-19-Fälle verzeichnet worden. Übrig bleibt die Zahl von 5293 Toten (22 Prozent), die nicht zugeordnet waren. Diese könnten „direkt oder indirekt auf die Pandemie zurückzuführen sein“, hieß es.

18 Uhr: DFB-Pokalfinale soll am 4. Juli stattfinden

Der Spielbetrieb im DFB-Pokal soll in der derzeitigen Corona-Krise im Juni fortgesetzt werden. Vorbehaltlich einer politischen Erlaubnis sind die beiden Halbfinals für den 9. und 10. Juni geplant und das Finale in Berlin für den 4. Juli, wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Montag nach einer Präsidiumssitzung mitteilte.

14.30 Uhr: Bundesregierung bezuschusst Impfstoff-Forschung mit 750 Millionen Euro – Präparat für Mitte 2021 erwartet

Die Bundesregierung bezuschusst die Impfstoff-Forschung mit 750 Millionen Euro. Darüber berichtet das „Handelsblatt“. Diese Summe sei die höchste, die man einem solchen Projekt zur Verfügung gestellt habe. Mit einem Impfstoff könne man jedoch noch nicht sofort rechnen. Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU) erklärte, man könne frühestens in zwölf bis 18 Monaten mit einem geeigneten Präparat rechnen.

13.00 Uhr: Markel mahnt zu Vorsicht

anzlerin Angela Merkel (CDU) hat auch angesichts der Demonstrationen gegen Auflagen in der Corona-Krise erneut zur Vorsicht beim Umgang mit der Pandemie gemahnt. Ihr sei berichtet worden, dass viele Menschen am Wochenende ohne Schutzmasken Einkaufen gewesen seien, sagte Merkel nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur aus Teilnehmerkreisen am Montag in einer Videoschalte des CDU-Präsidiums. Zum Teil sei dieses Verhalten sogar als Mutprobe angesehen worden, kritisierte die Kanzlerin. Das Gebot sei aber immer noch, sich an die geltenden Abstandsregeln zu halten.

Merkel sagte demnach weiter, erst in zwei bis drei Wochen werde man wissen, wie sich die vergangene Woche beschlossenen Lockerungen der Corona-Beschränkungen auf die Infektionszahlen auswirkten. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hob nach diesen Informationen in der Schalte hervor, Deutschland sei bislang auch deswegen so erfolgreich im Umgang mit der Pandemie gewesen, weil sich die Bürger an die Einschränkungen gehalten hätten. Er forderte die Menschen auf, die Hygienestandards weiterhin einzuhalten.

10.00 Uhr: Studie aus Island zeigt: Bisherige Maßnahmen sind notwendig

Aktuelle Studienergebnisse aus Island unterstreichen die Notwendigkeit von Testungen, Social Distancing- und Quarantäne-Maßnahmen, um die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen. Die Forscher von deCODE genetics haben die in Island gefundenen Virusstämme untersucht und die Verbreitung des Virus nachgezeichnet.

Kam das Virus zunächst vor allem aus Österreich und Italien, gibt es nun eine große und wachsende Anzahl von Virusstämmen in Island. Die Daten deuten darauf hin, dass das Virus aus vielen Ländern nach Island eingeschleppt wurde und dass Erkrankte vor dem Auftreten der Symptome die Krankheit verbreiteten. In der zweiten Märzhälfte blieben die Infektionsraten konstant, was ein Hinweis auf die Wirksamkeit von Abstandsregeln sowie Nachverfolgung und Isolierung der Krankheitsfälle ist. „Wir sind überzeugt, dass im Kampf gegen die Corona-Pandemie alle Kräfte gebündelt werden müssen“, so Dr. Roman Stampfli, Geschäftsführer der Amgen GmbH.

6.40 Uhr: US-Vizepräsident Mike Pence will nicht in Quarantäne - und das, obwohl er Kontakt zu einer Infizierten hatte. Er werde am Montag im Weißen Haus an seinem Arbeitsplatz sein, teilte sein Büro am Sonntag (Ortszeit) laut dem Sender CNN mit. Tägliche Coronavirus-Test seien bei ihm negativ ausgefallen.

Am Freitag war bekanntgeworden, dass Pence' Sprecherin Katie Miller positiv auf Corona getestet worden war. Drei ranghohe Mitglieder der von Pence geleiteten Corona-Arbeitsgruppe des Weißen Hauses erklärten daraufhin US-Medien zufolge, dass sie sich vorsichtshalber zuhause isolieren würden.

Sonntag, 10. Mai:

21.00 Uhr: Hildmann mit bizarrem Vergleich

Schon wieder macht Attila Hildmann auf sich aufmerksam. Der bekannte Vegan-Koch sorgt bereits seit einigen Wochen mit abstrusen Verschwörungstheorien zum Coronavirus für Negativschlagzeilen.

In einem Instagram-Post bringt Hildmann im Zusammenhang mit dem Coronavirus jetzt einen haarsträubenden Vergleich. Mehr dazu liest du >>>hier.

18.20 Uhr: Neue Erkenntnise – kursiert Corona schon länger als gedacht?

Bislang gingen die Forscher weltweit davon aus, dass das Coronavirus im Dezember 2019 im zentralchinesischen Wuhan auf den Menschen übertragen wurde und sich von dort aus über die Welt verbreitet hat.

Doch diese Annahme bekommt jetzt Risse, denn: Womöglich kursiert das Coronavirus schon seit Herbst 2019! >>>Hier alle Hintergründe!

16.05 Uhr: Nächster Landkreis über kritischem Wert

Im Landkreis Sonneberg in Südthüringen sind in den vergangenen sieben Tagen mehr als 50 Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner registriert worden. Der Wert lag mit Stand Sonntagvormittag (10.00 Uhr) bei 66,7 Neuinfektionen, wie der Sprecher des Landratsamts, Michael Volk, auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Mehr dazu liest du bei den Kollegen von Thüringen24 >>>

Der Wert von 50 Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche gilt als Obergrenze, bei deren Überschreitung Bund und Länder künftig strikte Beschränkungen zur Eindämmung der Pandemie vorsehen - in der betreffenden Region. Zuvor hatte der Landkreis Greiz bundesweit als erste Region den kritischen Wert offiziell überschritten.

08.29 Uhr: Kinder müssen auf erstes Treffen vorbereitet werden

Wochenlang konnte Kinder ihre Großeltern wegen Corona nicht besuchen. Lediglich Videotelefonie-Anrufe waren drin. Wann das erste Wiedersehen stattfinden wird, das steht noch in den Sternen. Eine Expertin schlägt jetzt Alarm. Wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet könnte laut Kinder- und Jugendpsychotherapeutin, Beate Leinberger die Begegnung mit Maske und dem Mindestabstand schwierig werden. „Kinder haben andere Gedanken und beziehen vieles auf sich.“

Die Expertin sagt, es sei wichtig, den Kleinen zu erklären, dass sie keine Schuld an der aktuellen Situation haben, wenn die lang ersehnte Umarmung nicht möglich ist. Ute Thyen, Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Sozialpädiatrie und Jugendmedizin, empfiehlt, erstmal auf ein Treffen zu verzichten, um die Großeltern zu schützen. Das muss den Kindern aber auch genau erklärt werden.

(DER WESTEN mit dpa)