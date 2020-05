Coronavirus: Forscher-Rätsel: Warum sind Männer stärker bedroht als Frauen? ++ Warnung vor DIESER Homeoffice-Gefahr ++ Fataler Fehler bei Immunitäts-Tests

Das Coronavirus beherrscht die ganze Welt

Weltweit über 230.000 Tote und mehr als 3,2 Millionen Infizierte

Deutschland droht eine zweite Pandemie-Welle

Das Coronavirus grassiert weltweit, längst bestimmt es den Alltag der Menschen in vielen Ländern - auch in Deutschland. Weltweit haben sich mehr als drei Millionen Menschen infiziert, über 225.000 Menschen sind gestorben.

Seit Montag gibt es in Deutschland wegen des Coronavirus eine Maskenpflicht in Bussen und Bahnen, Geschäften und Supermärkten. Die meisten Menschen halten sich daran, wer es nicht tut, wird ermahnt.

Coronavirus aktuell: Alle Informationen rund um Covid-19 in unserem Newsblog

Wann wird es einen Impfstoff geben? Welche Folgen hat der Lockdown auf Kinder und Ältere, die soziale Kontakte mehr brauchen als andere? Wann dürfen Restaurants und Bars wieder öffnen?

All diese Fragen und noch mehr Informationen rund um das Coronavirus und die Folgen erhältst du in unserem News-Blog!

-----------------

Alles, was du zum Coronavirus wissen musst:

-----------------

Hier die Corona-Karte mit den aktuellen Fallzahlen:

Coronavirus: Aktuelle News in unserem News-Blog

+++ News-Blog aktualisieren +++

Samstag, 2. Mai

11.20 Uhr: Neue Fallzahlen der Bundesländer

In Deutschland sind bis Samstagfrüh knapp 162 000 Infektionen mit dem Coronavirus registriert worden. Mindestens 6603 mit dem Erreger Sars-CoV-2 Infizierte sind den Angaben zufolge bislang bundesweit gestorben. Nach RKI-Schätzungen haben in Deutschland rund 129.000 Menschen die Infektion überstanden. Die Reproduktionszahl lag nach Schätzungen des Robert Koch-Instituts (RKI) mit Stand Freitag weiter bei 0,79.

10.35 Uhr: Merkel warnt: Impfstoff muss sofort für alle verfügbar sein

Sobald es einen Impfstoff gegen das Coronavirus gibt, muss dieser nach dem Willen von Bundeskanzlerin Angela Merkel allen Menschen zur Verfügung stehen.

Es gehe darum, „wie wir für alle Menschen auf der Welt Impfstoffe entwickeln, Medikamente und gute Diagnosemöglichkeiten bereitstellen“, sagte Merkel am Samstag in ihrem wöchentlichen Video-Podcast. Die Kanzlerin äußerte sich im Vorfeld einer internationalen Geber-Videokonferenz zur Corona-Krise am Montag.

10.10 Uhr: Sind Männer stärker von Covid-19 bedroht als Frauen?

Die Forscher stehen bei Corona vor einem Rätsel. Während die Infektionszahlen im Geschlechtervergleich ausgeglichen 50/50 sind, sind 57 Prozent aller Corona-Toten Männer. Wie der „Spiegel“ berichtet, liegt die Fallsterblichkeit dadurch bei Männern bei 4,6 Prozent, bei Frauen nur bei 3,3.

Schon bei der Sars-Epidemie 2002/03 hatte sich gezeigt, dass Männer schwerer erkranken. Woran das liegt, ist noch völlig unklar. Mögliche Erklärungsansätze sind ein tendenziell ungesünderer Lebensstil von Männern, aber auch Hormone könnten eine Rolle spielen.

9.36 Uhr: Organisationen fordern monatlich 100 Euro Soforthilfe für Arme

Spitzenvertreter von Gewerkschaften und Sozialverbänden fordern in der Corona-Krise monatlich 100 Euro mehr für Empfänger existenzsichernder Sozialleistungen. Angesichts spürbar steigender Ausgaben für Grundnahrungsmittel, Schutzkleidung, Hygiene und Kommunikation sowie eingeschränkten Unterstützungsangeboten seien einkommensarme Menschen in wachsender Not, heißt es in einem gemeinsamen Aufruf.

Millionen Bezieher von Hartz IV und Altersgrundsicherung lebten schon vor Corona von unzureichenden Unterstützungsleistungen. Mit der Corona-Krise habe sich die Situation für sie drastisch verschärft.

8.15 Uhr: Ertappt: Im Homeoffice steht der Deutsche später auf

Das Homeoffice verändert die Alltags-Routinen der Deutschen. In der Corona-Krise stehen Millionen Menschen in Deutschland offensichtlich später auf als sonst - und gehen auch später unter die Dusche. Die Stadtwerke in mehreren deutschen Kommunen beobachten in ihren Messdaten zum Strom- und Wasserverbrauch coronabedingte Veränderungen des Alltags.

„Morgens nutzen unsere Kundinnen und Kunden derzeit später Strom als sonst“, sagt ein Sprecher der Stadtwerke München. Mittags steigt in der bayerischen Landeshauptstadt der Stromverbrauch - die Münchner Stadtwerker vermuten, dass mehr daheim gekocht wird.

7.10 Uhr: Dringende Warnung für alle im Corona-Homeoffice

Vorsicht bei Mail vom Chef: Die coronabedingte Arbeit im Heimbüro verstärkt die Welle des Trickbetrugs im Internet. Versicherungen und IT-Sicherheitsfirmen warnen vor einer zunehmenden Zahl betrügerischer Mails, bei denen Cyberkriminelle sich als Vorgesetzte ausgeben und Firmengelder auf die eigenen Konten überweisen lassen. „Um die 90 Prozent aller Cyber-Attacken beginnen mit einer E-Mail“, sagt Martin Kreuzer, der Cybersicherheitsexperte der Munich Re und ehemaliger Ermittler.

Die Methode ist unter Cyberfachleuten als „CEO Fraud“ bekannt, zu Deutsch Vorstandschefbetrug. Die Betrüger stehlen E-Mailadressen und Online-Identität leitender Manager und ihrer Mitarbeiter, um sich anschließend Geld auf ihre Konten überweisen zu lassen. In manchen Ländern sei die Zahl der versuchten Cyber-Angriffe insgesamt zwischen Mitte Februar und Mitte März um das Fünffache gestiegen.

Freitag, 1. Mai

21.34 Uhr: Corona-Tests aus Korea waren fehlerhaft

Corona-Tests aus Südkorea bei bereits infizierten Patienten hatten weltweite Sorge ausgelöst, dass eine überstandene Erkrankung doch keine Immunität auslöst. Mehrere Patienten waren erneut positiv getestet worden.

Nun herrscht Klarheit: Die Test-ergebnisse beruhten auf Messfehler. Das haben Forscher des südkoreanischen Zentrums für Seuchenkontrolle (CDC) mitgeteilt. Entsprechende Berichte hatten auch Spekulationen ausgelöst, dass die Patienten das Virus nach Ende der Krankheit im Körper verbleibe und wieder aktiv werden könnte.

17.44 Uhr: Bewaffnete dringen in Parlament ein

Während einer Protestaktion gegen Alltagsbeschränkungen wegen der Corona-Pandemie sind im US-Bundesstaat Michigan bewaffnete Demonstranten ins Parlament in der Hauptstadt Lansing eingedrungen. Mehrere Hundert Menschen versammelten am Donnerstag US-Medien zufolge im Eingangsbereich des Gebäudes, das auch Amtssitz der Gouverneurin Gretchen Whitmer ist. Zum Teil bewaffnet, maskiert und Plakate-und-Fahne-schwenkend forderten sie das Ende des Notstandes in dem Bundesstaat.

Irre Szenen in Michigan. Foto: dpa

Abgeordnete waren am Donnerstag zu einer Parlamentssitzung zusammengekommen. „Direkt über mir schreien uns Männer mit Waffen an“, beschrieb die anwesende Senatorin Dayna Polehanki die Situation in einem Tweet.

16.12 Uhr: Neue Zahlen

In Deutschland sind bis Freitagnachmittag mehr als 161 500 Infektionen mit dem Coronavirus registriert worden (Vortag Stand 16.15 Uhr: mehr als 160 000 Infektionen). Mindestens 6556 mit dem Erreger Sars-CoV-2 Infizierte sind den Angaben zufolge bislang bundesweit gestorben (Vortag Stand 16.15 Uhr: 6362). Das geht aus einer Auswertung der Deutschen Presse-Agentur hervor, die die neuesten Zahlen der Bundesländer berücksichtigt.

Die Reproduktionszahl lag nach Schätzungen des Robert Koch-Instituts (RKI) mit Stand Donnerstag bei 0,76. Das bedeutet, dass zehn Infizierte etwa sieben bis acht weitere Personen anstecken.

Nach RKI-Schätzungen haben in Deutschland rund 126 900 Menschen die Infektion überstanden. Wie für andere Länder rechnen Experten aber auch in Deutschland mit einer hohen Dunkelziffer nicht erfasster Fälle.

15:03 Uhr: Elon Musk rastet aus

Elon Musk keilte erneut gegen die Corona-Maßnahmen - dieses Mal in in einer Telefonkonferenz mit Analysten. Wörtlich soll er gesagt haben: „Wenn jemand zu Hause bleiben will, ist das toll. Aber den Leuten vorzuschreiben, dass sie ihr Haus nicht verlassen können und dass sie festgenommen werden, wenn sie es tun, ist faschistisch.“ Man solle den Leuten ihre „gottverdammte Freiheit zurückgeben“.

14:46 Uhr: Immer noch Deutsche auf Malediven „gestrandet“

Knapp Tausend Touristen, darunter auch mehrere Deutsche, sind immer noch auf den Malediven gestrandet. Dies erfuhr die Deutsche Presse-Agentur von der Tourismusbehörde des Inselstaates. Rund 180 dieser Urlauber hätten zeitweise am Flughafen ausgeharrt und auf Flüge Richtung Heimat gehofft. Da es zurzeit aber nur Evakuierungsflüge gebe, hätten sie maledivische Behörden in einem Hotel untergebracht - kostenlos. „Es wäre schlecht für unser Image, wenn wir sie hätten rumsitzen lassen“, sagte der Direktor der Tourismusbehörde, Mohamed Hassan. In das Hotel hätten sie auch einige Touristen gebracht, die sich teure Hotels inzwischen nicht mehr leisten könnten.

14:38 Uhr: Amazon boomt durch die Krise

Der boomende Handel im Internet und florierende Cloud-Dienste bescheren Amazon in der Corona-Krise starke Geschäftszuwächse. Im ersten Quartal stieg der Umsatz verglichen mit dem Vorjahreswert um 26 Prozent auf 75,5 Milliarden Dollar (68,9 Mrd Euro), wie der weltgrößte Online-Händler am Donnerstag nach US-Börsenschluss mitteilte. Allerdings hat Amazon wegen der Pandemie auch hohe Ausgaben - etwa aufgrund einer Einstellungsoffensive angesichts des großen Kundenansturms auf seine Lieferdienste.

14:25 Uhr: Schockierende Zahlen aus Großbritannien

Die Zeitung Sun zeigt schockierende Zahlen zu den Auswirkungen des Coronavirus in England. Demnach tötet Covid-19 doppelt so viele Menschen in armen Gegenden, wie in reichen. Die Zeitung rechnet vor: In ärmeren Regionen starben 55,1 Menschen pro 100.000 Einwohnern, in den wohlhabenderen waren es dagegen 25,3.

13:00 Uhr: Laut Spiegel - Bund plant Direkteinstieg bei Lufthansa

Die Bundesregierung plant laut einem Bericht des „Spiegel“ einen Direkteinstieg bei der angeschlagenen Fluggesellschaft Lufthansa. Dem Magazin zufolge geht es um Hilfen im Gesamtvolumen von rund zehn Milliarden Euro. Der „Spiegel“ berief sich auf Angaben aus Verhandlungskreisen. Die Lufthansa ist wegen der Corona-Krise in Schwierigkeiten geraten.

Laut „Spiegel“ sollen 5,5 Milliarden Euro in Form einer stillen Beteiligung des Bundes an die Lufthansa fließen. Im Gegenzug verlangt die Bundesregierung dafür demnach eine Garantiedividende von neun Prozent. Außerdem wolle der Staat mit 25,1 Prozent direkt bei der Lufthansa einsteigen, was knapp eine Milliarde kosten dürfte. Weitere 3,5 Milliarden Euro solle die staatliche Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) beisteuern. Hierfür wolle die Regierung eine Bürgschaft übernehmen, hieß es.

11:25 Uhr: Englischer Ligapokal könnte nächste Saison ausfallen

Der englische Fußball-Ligapokal könnte nach einem Bericht der „Daily Mail“ in der kommenden Saison gestrichen werden. Grund dafür sind laut der Zeitung Überlegungen, die Premier League in Folge der Coronavirus-Pandemie für eine Spielzeit von 20 auf 23 Teams aufzustocken, falls die laufende Saison nicht zu Ende gespielt werden kann. Mit dann 44 Saisonspielen wäre der Terminkalender der Clubs im nächsten Jahr noch voller und die Fußballsaison länger. Der Ligapokal genießt in England einen deutlich geringeren Stellenwert als der renommierte FA Cup und könnte deshalb ausfallen.

11:13 Uhr: Bewaffnete Lockdown-Gegner dringen in Parlament von Michigan ein

Teils bewaffnete Demonstranten haben im US-Bundesstaat Michigan ein Ende der wegen der Corona-Pandemie verhängten Ausgangsbeschränkungen gefordert. Dutzende Menschen drangen am Donnerstag in das Parlamentsgebäude in der Stadt Lansing ein und forderten Zugang zum Plenarsaal, wie ein AFP-Reporter berichtete. Die Polizei versperrte ihnen den Zutritt. Die Demonstranten trugen weitgehend keinen Mundschutz.

„Direkt über mir schreien uns Männer mit Gewehren an“, schrieb die demokratische Senatorin Dayna Polehanki im Online-Dienst Twitter und veröffentlichte dazu ein Foto von vier Männern, von denen mindestens einer offenbar eine Waffe trug. Einige ihrer Kollegen hätten kugelsichere Westen angezogen, erklärte sie weiter. Die örtliche Polizei sagte dem Sender NBC News, es sei legal, im Parlamentsgebäude von Michigan Waffen mit sich zu führen.

10:55 Uhr: Tagesaktuelle Fallzahlen zum Coronavirus in Deutschland

Das Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin hat die Zahl der in Deutschland mit dem Coronavirus infizierten Menschen am Freitag mit 160.758 angegeben - ein Plus von 1639 seit dem Vortag. Die in der US-Stadt Baltimore ansässige Johns-Hopkins-Universität (JHU) meldete 163.009 Infizierte. Das RKI, das nur die elektronisch übermittelten Zahlen aus den Bundesländern berücksichtigt und seine Aufstellung einmal täglich aktualisiert, registrierte bislang 6481 Todesfälle, die JHU 6623 Tote. Die Zahl der Genesenen betrug etwa 126.900.

Für die einzelnen Bundesländer übermittelte das RKI die folgenden Zahlen (Infizierte / Differenz zum Vortag / Tote):

Baden-Württemberg: 31.919 / +310 / 1385

Bayern: 42.489 / +409 / 1850

Berlin: 5887 / +60 / 149

Brandenburg: 2872 / +41 / 120

Bremen: 859 / +32 / 30

Hamburg: 4604 / +42 / 163

Hessen: 8376 / +72 / 360

Mecklenburg-Vorpommern: 693 / +3 / 18

Niedersachsen: 10.141 / +74 / 429

Nordrhein-Westfalen: 33.058 / +371 / 1261

Rheinland-Pfalz: 6086 / +57 / 172

Saarland: 2581 / +29 / 135

Sachsen: 4592 / +31 / 162

Sachsen-Anhalt: 1564 / +15 / 44

Schleswig-Holstein: 2714 / +24 / 110

Thüringen: 2323 / +69 / 93

Gesamt: 160.758 / +1639 / 6481

10:41 Uhr: Gesundheitsministerium warnt vor zu viel Desinfektion

Das Gesundheitsministerium Sachsen-Anhalt warnt trotz der Corona-Pandemie vor dem übertriebenen Einsatz von Desinfektionsmitteln. Das dürfte viele Menschen auf den ersten Blick erstaunen. Es geht darum, Flächen nicht mit Desinfektionsmitteln zu reinigen.

„Ein übermäßiger und regelmäßiger Gebrauch von Desinfektionsmitteln fördert die Bildung von Resistenzen der Erreger“, teilte das Ministerium am Donnerstag in Magdeburg mit. Zudem begünstige er die Entstehung von Allergien und belaste die Umwelt.

Was bedeutet das konkret? Hier die Empfehlung des Ministeriums in Sachsen-Anhalt:

Einerseits heißt es: „Eine gründliche und regelmäßige Reinigung, insbesondere der Hände sowie häufig benutzter Flächen und Gegenstände, ist eine wichtige Grundlage für einen guten Hygienestatus, auch außerhalb von Pandemiezeiten“, erklärt Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne und nimmt Bezug auf aktuelle Empfehlungen des Robert-Koch-Institutes.

Eine routinemäßige Desinfektion größerer Flächen zu Hause oder in öffentlichen Bereichen, wie Schulen oder Kindergärten wird generell nicht von der Ministerin empfohlen, auch nicht während einer Pandemie. Normale Reinigung soll also ausreichen.

Auch das routinemäßige Tragen von Infektionsschutzhandschuhen ist nicht notwendig. „Man kann es nicht oft genug sagen: Wichtig bleibt regelmäßiges und sorgsames Händewaschen“, betont Grimm-Benne.

08:45 Uhr: Auch Ryanair streicht Stellen

Der irische Billigflieger Ryanair geht davon aus, wegen der Corona-Krise bis zu 3000 Stellen abzubauen. Das teilte die Fluggesellschaft am Freitag mit. Die Airline werde im Juli mit einem Restrukturierungsprogramm beginnen. Betroffen von den Stellenstreichungen seien vor allem Piloten und Kabinenpersonal. Auch unbezahlter Zwangsurlaub, Gehaltskürzungen um bis zu 20 Prozent und die Schließung von Standorten in ganz Europa seien zu erwarten, hieß es in der Mitteilung. Auch Mitarbeiter in der Führungsebene und in der Verwaltung müssten mit Jobverlust und Gehaltskürzungen rechnen. Ryanair-Geschäftsführer Michael O'Leary stimmte zu, für das gesamte Haushaltsjahr auf die Hälfte seines Gehalts zu verzichten.

Die Fluggesellschaft geht davon aus, dass es mindestens zwei Jahre dauern wird, bis Passagierzahlen und Ticketpreise wieder das Niveau von 2019 erreichen. Ryanair hatte die meisten seiner Flüge im März eingestellt und rechnet nicht damit, dass der Betrieb vor Juli wieder aufgenommen werden kann.

07:54 Uhr: Trump behauptet: Virus kam aus Labor in Wuhan - und er habe Beweise

Im Streit mit China um den Ursprung der Coronavirus-Pandemie hat US-Präsident Donald Trump am Donnerstag mit neuen Strafzöllen gedroht. Ihm lägen Informationen vor, die die Annahme rechtfertigten, dass das neuartige Coronavirus aus einem Labor in der chinesischen Stadt Wuhan stamme. Unterdessen stieg die Zahl der Corona-Todesfälle in den Vereinigten Staaten um rund 2000 weitere Fälle auf fast 63.000.

Trump bejahte die Frage eines Journalisten im Weißen Haus, ob er vertrauenswürdige Beweise gesehen habe, die ihn zu der Annahme veranlassten, dass das Virologische Institut in Wuhan der Ursprung der Coronavirus-Pandemie sei. „Ja, habe ich“, sagte Trump, fügte aber auf Nachfragen hinzu, er könne dazu keine näheren Angaben machen. „Das ist etwas, das vor Ort hätte eingedämmt werden können, und ich denke, dass es sehr einfach hätte eingedämmt werden können.“

07:49 Uhr: Krankenstand hat massiv zugenommen

Die Zahl der krankgeschriebenen Arbeitnehmer ist einem Medienbericht zufolge in der Corona-Krise stark gestiegen. Die Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) verzeichnete im April 43 Prozent mehr Krankschreibungen als im März, wie die „Augsburger Allgemeine“ (Samstagsausgabe) unter Berufung auf einen Bericht des GKV-Spitzenverbandes berichtete. Demnach stieg die Zahl der gesetzlich Versicherten, die im April arbeitsunfähig geschrieben waren, auf 2,13 Millionen. Im März waren es noch 1,49 Millionen.

Wegen der Coronavirus-Pandemie dürfen sich Arbeitnehmer mit leichten Erkrankungen der Atemwege derzeit telefonisch krankschreiben lassen. Die Ausnahmeregelung gilt bis zum 18. Mai.

07.07 Uhr: Mysteriöse schwere Krankheit bei Kindern - auch in Deutschland

In mehreren europäischen Ländern sind bei Kindern ungewöhnlich schwere Erkrankungen festgestellt worden, darunter in Deutschland. Bei einigen der Kinder wurde das Coronavirus nachgewiesen. Die Zahlen sind allerdings sehr niedrig. Die kleinen Patienten zeigen Symptome, die dem Kawasaki-Syndrom mit Fieber und entzündeten Blutgefäßen ähneln.

In Deutschland wurden nach Angaben von Reinhard Berner vom Uniklinikum Dresden mindestens zwei Fälle gemeldet. Es sei aber noch unklar, ob es einen Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion gibt, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. „Denkbar ist es durchaus“, fügte er hinzu. Die Infektion mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 kann die Lungenkrankheit Covid-19 auslösen.

In der Universitätsklinik Genf wurden seit Beginn der Corona-Epidemie drei Kinder mit solchen schweren Entzündungen behandelt. Auch aus Italien und Spanien wurden Fälle gemeldet. In Großbritannien hat der nationale Gesundheitsdienst (NHS) Krankenhäuser auf etwa zwei Dutzend schwer kranke Kinder aufmerksam gemacht. Viele, aber nicht alle seien positiv auf das neue Virus Sars-CoV-2 getestet worden.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat sich bereits mit dem Thema befasst, wie die Covid-19-Beauftragte Maria van Kerkhove am Mittwochabend sagte. „Wir wissen, dass Kinder in der Regel weniger schwere Krankheitsverläufe haben, aber einige entwickeln schwere Krankheiten, und einige sind auch gestorben“, sagte sie. „Wir haben unser globales Ärztenetzwerk aufgerufen, wachsam zu sein.“

WHO-Nothilfekoordinator Michael Ryan fügte hinzu: „Dies zeigt, dass das Virus nicht nur die Lunge, sondern auch anderes Gewebe angreift.“ Allerdings beruhigte Ryan besorgte Eltern: „Der allergrößte Teil der Kinder, die sich mit dem Virus anstecken, haben eine milde Infektion und erholen sich komplett.“