Coronavirus: Kanzlerin Merkel verkündet neue Lockerungen ++ Neue Studie zeigt: Kinder sind...

Das Coronavirus beherrscht die ganze Welt

Weltweit fast 220.000 Tote und mehr als 3 Millionen Infizierte

Deutschland droht eine zweite Pandemie-Welle

Das Coronavirus grassiert weltweit, längst bestimmt es den Alltag der Menschen in vielen Ländern - auch in Deutschland. Weltweit haben sich mehr als drei Millionen Menschen infiziert, über 225.000 Menschen sind gestorben.

Seit Montag gibt es in Deutschland wegen des Coronavirus eine Maskenpflicht in Bussen und Bahnen, Geschäften und Supermärkten. Die meisten Menschen halten sich daran, wer es nicht tut, wird ermahnt.

Wann wird es einen Impfstoff geben? Welche Folgen hat der Lockdown auf Kinder und Ältere, die soziale Kontakte mehr brauchen als andere? Wann dürfen Restaurants und Bars wieder öffnen?

Donnerstag, 30. April

17.47 Uhr: Gefahr noch nicht vorbei

Die neusten Lockerungen seien nur ein Zwischenschritt, erklärte Merkel. Die Gefahr durch die Corona-Pandemie sei noch lange nicht gebannt, mahnte Merkel. „Deshalb bleibt Vorsicht das Gebot.“ Jede Lockerung der strengen Corona-Auflagen führe „natürlich dazu, dass Menschen sich wieder mehr in der Öffentlichkeit bewegen“, sagte Merkel. Deswegen müsse bei jeder Maßnahme genau geprüft werden, wie sie sich auf das Infektionsgeschehen auswirke. „Es bleibt unbedingt notwendig, dass wir diszipliniert bleiben“, sagte die Kanzlerin.

17.39 Uhr: Entscheidung über Restaurants und Tourismus noch nicht gefallen

Eine Entscheidung über Restaurants, Hotels und Tourismus wird aktuell noch nicht getroffen. Über weitere Schritte in dieser Branche will die Bundesregierung erst in den nächsten Wochen sprechen. Bis dahin wird sich an der jetzigen Situation wohl nichts ändern. Auch in Punkto Urlaub wollte Kanzlerin Merkel eine Prognose nicht wagen.

17.29 Uhr: Merkel verkündet Lockerungen

Angela Merkel hat neue Lockerungen angekündigt. Wie erwartet werden Spielplätze und Kultureinrichtungen (Museen, Zoos usw.) dürfen unter Auflagen wieder öffnen. Zudem sind Gottesdienste mit entsprechenden Hygeniemaßnahmen wieder zugelassen.

Wie es mit der Schule, den Kitas und auch der Fußball-Bundesliga weitergehen soll, wird erst am 6. Mai entschieden. Dann werden die Konzepte beurteilt. Erst dann können man auch beurteilen wie die vorherigen Lockerungen sich ausgewirkt haben.

16.56 Uhr: Drosten-Studie: Kinder genau so ansteckend

Eine neue Studie zeigt: Kinder seien vermutlich genauso ansteckend wie Erwachsene. Die Zahl der Viren, die sich in den Atemwegen nachweisen lässt, unterscheide sich bei verschiedenen Altersgruppen nicht, berichtet das Team um den Virologen Christian Drosten von der Berliner Charité in einer vorab veröffentlichten und noch nicht von unabhängigen Experten geprüften Studie. Die Forscher warnen aufgrund ihrer Ergebnisse vor einer uneingeschränkten Öffnung von Schulen und Kindergärten in Deutschland.

16.01 Uhr: Ungarn und Slowenien lockern Anti-Corona-Maßnahmen

Ungarn und Slowenien wollen ihre Anti-Corona-Maßnahmen ab der kommenden Woche lockern. In Ungarn sind Geschäfte, Freilichtmuseen, Strände und Schwimmbäder außerhalb Budapest wieder geöffnet. Restaurants und Hotels dürfen in ihren Außenbereichen wieder Gäste empfangen. In Ungarns Hauptstadt bleiben die Ausgangsbeschränkungen jedoch bestehen. Die Schulen bleiben hingegen den ganzen Mai geschlossen und auch die Maskenpflicht bleibt bestehen.

Auch Slowenien will ab kommender Woche mit einer schrittweisen Lockerung der Beschränkungen beginnen. Dort dürfen ab Montag ebenfalls Restaurants und Bars ihre Außenbereiche wieder öffnen, sofern die Gäste genügend Abstand halten können. Ab dem 18. Mai öffnen auch die Kindergärten wieder, wie Regierungssprecher Jelko Kacin mitteilte. Dann sollen auch die Schüler der unteren sowie der Abschlussklassen an die Schulen zurückkehren. Das Reiseverbot innerhalb des Landes wurde mit sofortiger Wirkung aufgehoben. Auch Bibliotheken, Museen, Friseure und Geschäfte mit bis zu 400 Quadratmetern Fläche dürfen den Betrieb ab Montag wieder aufnehmen.

15.22 Uhr: Intensivbetten wieder frei für alle

Der Bund will in der Coronakrise wieder einen größeren Teil der Krankenhauskapazitäten für planbare Operationen nutzen. Aktuell würden etwa 40 Prozent der Intensivbetten bei finanziellem Ausgleich für Corona-Patienten freigehalten - nun ermögliche die aktuelle Entwicklung der Infektionszahlen sowie die präzise Übersicht durch das Intensivbetten-Register diese Änderung, heißt es in der Beschlussvorlage des Bundes für die Beratungen von Kanzlerin Angela Merkel mit den Regierungschefs der Länder am Donnerstagnachmittag. Sie soll der dpa vorliegen.

14.30 Uhr: Mehr als 30 Millionen Arbeitslose in den USA

Seit der Zuspitzung der Coronavirus-Pandemie in den USA im März haben sich mehr als 30 Millionen Menschen arbeitslos gemeldet. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der Woche bis einschließlich 25. April belief sich auf 3,8 Millionen, wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag mitteilte. In den fünf Wochen zuvor hatten bereits 26,4 Millionen Menschen ihren Job verloren.

14.20 Uhr: Corona-Konferenz beginnt!

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder haben mit ihren Beratungen über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie begonnen. Nach einer Beschlussvorlage des Bundes, die der Deutschen Presse-Agentur schon vor der Schaltkonferenz am Donnerstagnachmittag bekannt wurde, ist mit vorsichtigen weiteren Öffnungen zu rechnen. Allerdings müssen die Länderregierungschefs den Überlegungen noch zustimmen.

13.20 Uhr: Zoos, Ausstellungen und Gedenkstätten bald wieder offen

Museen, Ausstellungen, Gedenkstätten, Zoos und botanische Gärten können nach Ansicht des Bundes unter Auflagen wieder öffnen. Voraussetzung sei besonders bei kleinen und historischen Gebäuden, dass die Auflagen zur Hygiene sowie die Einhaltung des nötigen Abstands räumlich und personell umgesetzt werden könnten, heißt es in der Beschlussvorlage des Bundes für die Beratungen von Kanzlerin Angela Merkel mit den Regierungschefs der Länder, die der dpa vorliegt.

Einzelne Bundesländer hatten die behutsame Öffnung von Kultur- und Freizeiteinrichtungen bereits beschlossen. So sind Zoos und Tierparks in Berlin, Schleswig-Holstein, Thüringen und Sachsen-Anhalt bereits wieder für Besucher zugänglich. Die Besucherzahlen werden allerdings begrenzt, außerdem können Tickets häufig nur für bestimmte Zeitfenster gekauft werden. In Sachsen dürfen Zoos und botanische Gärten am Montag wieder starten.

Dazu soll kurzfristig ein Förderprogramm in Höhe von zunächst 10 Millionen Euro für coronabedingte Umbaumaßnahmen aufgelegt werden.

Der Bund will dazu bis zum 6. Mai ein Konzept erarbeiten lassen. Ob die genannten Einrichtungen dann direkt wieder öffnen, oder dies schrittweise umgesetzt wird, ist derzeit noch nicht klar.

13.10 Uhr: Bund will Spielplätze wieder öffnen

Wochenlang waren sie Sperrgebiet. Nun will der Bund Spielplätze wieder öffnen. Bei der dpa heißt es, dass Eltern nun selbst darauf achten sollen, dass die Hygieneregeln eingehalten werden.

12.00 Uhr: Neues aus der Welt: Australien lockert Verbote, Zahl der Tote in Russland steigt, Schweden überrascht

Angesichts sinkender Infektionszahlen lockern in Australien mehrere Bundesstaaten zunehmend die wegen der Corona-Pandemie verhängten Beschränkungen. Der bevölkerungsreichste Bundesstaat New South Wales, dessen Hauptstadt Sydney ist, will von diesem Freitag an Besuche von maximal zwei Erwachsenen mit zwei Kindern bei anderen erlauben. Der beliebte Bondi Beach war bereits am Dienstag stundenweise zum Schwimmen und Surfen geöffnet worden.

In Russland ist die Zahl der Todesopfer durch das Coronavirus auf mehr als 1000 gestiegen, die Zahl der offiziell diagnostizierten Infektionen liegt bei mehr als 100.000. Bis Donnerstag wurden nach Behördenangaben 1073 Todesfälle durch das Virus und 106.498 Infektionen registriert. Am schwersten betroffen sind Moskau und Umgebung sowie St. Petersburg.

In Schweden gelten deutlich freizügigere Maßnahmen in der Corona-Krise. Kneipen, Restaurants und Cafés sind weiter geöffnet ,Ansammlungen von bis zu 50 Personen sind erlaubt. Der Blick auf die Entwicklung in den vergangenen Tagen ist jedoch keineswegs so positiv ist. Die Zahl der festgestellten Neuinfektionen steigt. Aktuell sind es rund 600 Neuinfektionen pro Tag. Inzwischen sterben 2500 Menschen pro Woche, lange Zeit waren es nur 1800. Schwedens Chef-Epidemiologe Anders Tegnell sagte: „Wir haben die Entwicklung des Todeszahlen unterschätzt.“

10.40 Uhr: RKI-Sprecher Wieler: „Wir stehen noch am Anfang der Epidemie“

Hoffnung auf eine schnelle Rückkehr zur Normalität erteilt der RKI-Sprecher eine klare Absage. „Wir stehen noch am Anfang der Epidemie“, sagte der Sprecher. Wenn man es mit einem Marathon vergleichen wolle, wisse man aktuell nicht, wie lange es dauere, bis der Marathon beendet ist. Die Mehrheit der Wissenschaftler gingen von einer zweiten oder sogar dritten Welle aus.

„Das Virus ist in unserem Land, es wird noch monatelang hier bleiben und wir müssen monatelang in dieser neuen Normalität leben“, so Wieler. So lange, bis es einen Impfstoff gebe oder man besser Medikamente habe, müsse man sich auf Einschränkungen einstellen. Es gebe allerdings einen „großen Optimismus“ was Impfstoffe und Medikamente angehe. Der Herdenimmunität als Mittel gegen das Coronaviurs teilte Wieler eine klare Absage: „Das würde beinhalten, dass viele Menschen sterben.“

10.10 Uhr: RKI informiert in Pressekonferenz über aktuelle Lage

Das Robert-Koch-Insittut informiert auf einer Pressekonferenz über die aktuelle Lage. Demnach liegt die Zahl der Neuinfektionen bei 159.119. Ein Zuwachs von 1478 im Vergleich zum Vortag wie RKI-Leiter Lothar Wieler erklärt. 6288 Menschen sind gestorben, 172 davon seit dem Vortag.

Positiv: Die Zahl der Neuinfektionen in dieser Woche lag täglich zwischen 1000 und 1500 Fällen. Deutlich weniger, als in der Vorwoche. Dies sei „eine erfreuliche Entwicklung“. Die Reproduktionszahl sei ebenfalls gesunken. Sie beträgt 0,76. Im Durchschnitt infizieren 100 Personen also 76 weitere Personen. Eine weitere gute Entwicklung sei die gestiegene Testkapazität. So seien in der vergangenen Woche 457.000 Tests durchgeführt worden.

Lothar Wieler, Sprecher des RKI, informiert über aktuelle Entwicklungen. Foto: imago images / IPON

Das Durchschnittsalter der Infizierten beträgt aktuell 50 Jahre. Männer und Frauen seien dabei gleichermaßen betroffen. Das Durchschnittsalter der Verstorbenen liegt bei 81.

10.00 Uhr: Arbeitslosenzahlen steigen an - Kurzarbeit für mehr als 10 Millionen Menschen

Deutschlands Betriebe melden für mehr als zehn Millionen Menschen Kurzarbeit an - damit wurden selbst die Prognosen der kühnsten Volkswirte weit übertroffen. Die Zahl wirft ein Licht auf das wahre wirtschaftliche Ausmaß der Corona-Krise.

Deutschlands Unternehmen haben in der Corona-Krise bis zum 26. April für 10,1 Millionen Menschen Kurzarbeit angemeldet. Diesen Rekordwert gab die Bundesagentur für Arbeit am Donnerstag in Nürnberg bekannt. Damit wurden alle Prognosen von Volkswirten bei weitem übertroffen. Die Schätzungen der Experten hatten zwischen drei und sieben Millionen Menschen gelegen.

Trotz der extrem hohen Zahl von Anzeigen für Kurzarbeit stieg auch die Zahl der Arbeitslosen im April saisonuntypisch an. Im April waren 308 000 Menschen mehr arbeitslos als noch im März und 415 000 mehr als im April 2019, teilte die Bundesagentur für Arbeit mit. Die Gesamtzahl stieg damit auf 2,644 Millionen. Dies entspricht einer Quote von 5,8 Prozent. Sie stieg im Vergleich zum März um 0,7 Punkte und im Vergleich zum April des Vorjahres um 0,9 Punkte

9.40 Uhr: Dutzende Leichen in Lkws gefunden

Schrecklicher Fund in den USA! Nachbarn berichten von fauligem Geruch aus Trucks, die draußen auf den Straßen stehen. Darin machen die Beamten einen grausamen Fund. Wie die „The New York Times“ wurden in ungekühlten Umzugslastern vor einem Bestattungsunternehmen bis zu 60 Leichen gefunden.

Die Leichen seien in dem Lastwagen regelrecht übereinander gestapelt worden. Im Bundestaat New York sind bereits um 23.000 Menschen an der Corona-Pandemie gestorben. Bestattungsinstitute kommen bei den Beerdigungen nicht mehr hinterher.

8.30 Uhr: Kontaktbeschränkungen verlängert

Die derzeitigen Corona-Beschränkungen sollen mindestens um eine Woche bis zum 10. Mai verlängert werden. Bis dahin solle das „wesentliche Paket“ in Kraft bleiben, sagte Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU) am Donnerstag im Sender n-tv. Über weitere Öffnungsschritte wollen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten am 6. Mai entscheiden. Bis bisherigen Corona-Auflagen waren zunächst bis zum 3. Mai befristet.

7.30 Uhr: Das könnte heute beschlossen werden

Bund und Länder wollen an diesem Donnerstag ab 14 Uhr erneut über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise beraten. Wichtig bei allem: Auch wenn sich Bund und Länder in vielen Punkten einig sind, kann es in den Ländern abweichende Regelungen geben.

Darüber wird gesprochen:

Kontaktbeschränkungen: Derzeit gelten sie nur bis zum 3. Mai. Zuletzt wurde aber erwartet, dass sie bei den Beratungen am Donnerstag erneut verlängert werden

Bundesligastart: Unklar ist bislang, ob es in der Fußball-Bundesliga künftig Spiele ohne Zuschauer geben könnte. Wann und wie es mit dem Fußball weitergeht, darüber könnte heute Nachmittag mehr Klarheit herrschen

Kitas: Möglicherweise kommt ein Zeitplan zur Wiedereröffnung der Kindertagesstätten

Maskenpflicht: Eine Maskenpflicht im öffentlichen Fernverkehr könnte Thema werden

6.20 Uhr: Coronavirus-Problem durch den Sommer gelöst? Experte: „Träum weiter“

Am Anfang der Coronavirus-Pandemie hörte man immer wieder: Wärme, Sonne und UV-Licht sollen das Virus eindämmen. Wird im Sommer also alles besser? „Das wüssten wir auch gerne“, sagte Susanne Glasmacher, Sprecherin des Robert Koch-Instituts. Einen „gewissen Effekt“ werde es geben, die fehlende Grundimmunität der Bevölkerung sei aber ein solcher Vorteil für das Virus, dass es sich weiter verbreiten werde. Aufgrund der weitgehend fehlenden Immunität gegen das neue Coronavirus reichten alle Nachteile des Sommers für das Virus nicht aus, um es zurückzudrängen.

Der Leiter der Virologie der Medizinischen Hochschule Hannover, Thomas Schulz, kann sich vorstellen, dass Wärme und Sonnenlicht die sogenannte Reproduktionszahl des Virus drücken kann - „aber nur leicht“. Diese gibt an, wie viele Menschen im Schnitt von einem Infizierten angesteckt werden. „Wer sagt, es sei alles nicht so schlimm, alle Erkältungsviren gingen im Sommer zurück, dem kann ich nur sagen: Träum weiter!“, betonte Schulz.

6.00 Uhr: Aktuelle Zahlen des RKI: Ansteckungsrate sinkt leicht

Das Robert Koch-Institut hat die Ermittlung der Ansteckungsrate mit dem neuen Coronavirus leicht geändert. Den am Mittwoch veröffentlichten RKI-Schätzungen zufolge liegt die sogenannte Reproduktionszahl bei 0,75 (Datenstand 29. April, 0.00 Uhr). Das bedeutet, 10 Infizierte stecken im Schnitt 7,5 Menschen an. Die Zahl der Neuinfektionen sinkt somit leicht.

In den USA sind Wissenschaftlern zufolge seit Beginn der Corona-Pandemie mehr als 60 000 Menschen durch eine Infektion mit dem Virus ums Leben gekommen. In Großbritannien wurde die offizielle Zahl der Corona-Toten deutlich auf 26 097 nach oben korrigiert. Nur in Italien ist die Bilanz bislang noch verheerender: Die John-Hopkins-Universität in den USA meldete am frühen Donnerstagmorgen für Italien 27 682 Tote.