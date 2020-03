Coronavirus: Statt Desinfektionsmittel hilft auch etwas anderes, was jeder im Haushalt hat.

Coronavirus: Dieses simple Haushaltsmittel ist fast so gut wie Desinfektionsmittel

Das Coronavirus breitet sich immer weiter aus. Viele Menschen greifen daher verstärkt zu Desinfektionsmitteln. Nicht selten sind diese in Geschäften mittlerweile ausverkauft. Sogar in Krankenhäusern werden Desinfektionsmittel geklaut - ausgerechnet dort, wo sie am meisten gebraucht werden.

Dabei ist es gar nicht dringend nötig, Desinfektionsmittel zu benutzen. Schon ein einfaches Hausmittel kann zur Prävention helfen.

Coronavirus: Einfaches Hausmittel kann Viren töten

In Zeiten, in denen Desinfektionsmittel heiß begehrt sind, kann ein simples Hausmittel Abhilfe schaffen. Und wohl jeder wird es zu Hause haben: Spülmittel. Denn Spülmittel zerstört die fettige Hülle des Coronavirus.

Das Risiko, sich mit dem Coronavirus zu infizieren und es weiter zu verbreiten, lässt sich mit Spülmittel also gut reduzieren.

Hygiene ist das A und O

Das heißt nicht, dass du ganz auf Desinfektionsmittel verzichten solltest, doch solltest du dazu wissen: Spüli hilft nur gegen Bakterien und nicht gegen Viren, wie es das Coronavirus ist.

Somit solltest du deine Hände grundsätzlich regelmäßig und gründlich waschen. Beim Niesen ist es ratsam, nicht in die Handfläche, sondern in die Armbeuge zu niesen. (nk)