Coronavirus: Brutale Attacke von infiziertem Mann (47) – unglaublich, was er einer Pflegerin antut

Unglaubliche Attacke in einem Krankenhaus: Um aus der Quarantäne zu flüchten, schreckte ein mit dem Coronavirus infizierter Mann nicht davor zurück, eine Krankenpflegerin zu schlagen, ihr sogar ins Gesicht zu beißen und sie damit womöglich ebenfalls zu infizieren.

Wie Polizei berichtet, hatte sich der Coronavirus-Patient am Mittwochabend den Behandlungen widersetzt und anschließend unter brutaler Gewaltanwendung versucht, aus der Klinik auszubrechen.

Coronavirus: Infizierter Mann beißt Krankenpflegerin ins Gesicht

Der Mann war am 20. März nach Guangzhou in China gereist und einige Tage später positiv auf Covid-19 getestet worden. Er wurde am 23. März in das 8. Volkskrankenhaus von Guangzhou gebracht.

Dort versuchte die Krankenpflegerin Wang Hong, weitere Tests vorzunehmen. Dagegen wehrte sich der Patient aber und versuchte, aus der Quarantänestation auszubrechen. Als sich die Pflegerin ihm in den Weg stellte, stieß er sie zu Boden, schlug auf sie ein und biss ihr ins Gesicht.

Auf Bildern, die die Verletzungen von Hang Wong zeigen sollen, sind blutende Wunden an Auge und Stirn sowie Hämatome am Hals erkennbar.

Die Polizei brachte den Täter, der vom Sicherheitsdienst des Krankenhauses überwältigt werden konnte, in eine überwachte Quarantänebehandlung. Sobald er aus der Behandlung entlassen ist, soll eine Anklage folgen.

Ob Wang Hong durch die Bisse ebenfalls mit dem Coronavirus infiziert wurde, ist noch nicht bekannt.