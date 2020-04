Coronavirus: Vater (91) überlebt Covid-19 – doch als sein Sohn ihn sehen will, folgt der schmerzhafte Schock

Geheim-Code in Apotheken bei Häuslicher Gewalt: So lösen bedrohte Frauen den Notruf aus

Besonders dramatisch ist das Coronavirus, wenn ältere Menschen sich infizieren. So bangte ein Sohn jetzt um das Leben seines Vaters. Der 91-Jährige hatte sich mit Covid-19 infiziert. Als der Anruf kam, dass sein Vater wie durch ein Wunder vom Coronavirus geheilt wurde, war Steve Mastropietro überglücklich, berichtet USA Today. Doch wenige Stunden später die grausame Wahrheit.

Am 6. April erfuhr Steve, dass sein Vater Tom Fieber habe und huste – starker Verdacht auf Coronavirus. Währenddessen befand sich der 91-Jährige in einem Pflegeheim in New Jersey, USA.

Coronavirus brach in Pflegeheim aus

„Er war glücklich. Es ging ihm so gut wie schon lange nicht mehr. Und wir hatten das Gefühl, eine gute Entscheidung getroffen zu haben. Aber wir wussten nicht, was kommen würde“, erzählte sein Sohn.

2016 starb Steves Mutter. Tom war seitdem alleine. Ihm ging es schlecht. Im Februar brachte Steve seinen Vater in ein Pflegeheim für Veteranen mit Demenzpflege. „Ich habe die Entscheidung getroffen, ihn dort zu lassen, und ich trete mich selbst in den Hintern“, sagte Steve.

Kurze Zeit später kam das Coronavirus in den USA an. Tausende Menschen starben in kürzester Zeit an Covid-19. Auch Steves Vater infizierte sich. In dem Pflegeheim brach das Virus aus.

Nach zwei Tagen erfuhr Steve von einer Krankenschwester, dass sein Vater auf dem Wege der Besserung sei. Er war „fassungslos, aber glücklich“.

Vier Stunden später rief das Pflegepersonal erneut an. Diese Nachricht zog Steve den Boden unter den Füßen weg: Tom Mastropietro ist tot. Gestorben an den Folgen des Coronavirus.

Wie konnte das passieren? Ihm ging es doch besser. Tragisch: Man hatte den 91-Jährigen mit einem anderen Patienten verwechselt.

Tom hatte ein falsches Identifikationsband erhalten. Sein Leichnam wurde irrtümlich in das Beerdigungshaus des anderen Patienten gebracht. Am nächsten Tag sollte er eingeäschert werden.

Coronavirus: Sohn darf sich nicht verabschieden

Der Bestattungsunternehmer bemerkte die Verwechslung. Er sah, dass sich zwei verschiedene Armbänder am Körper befanden.

Der 91-Jährige infizierte sich im Pflegeheim mit dem Coronavirus. (Symbolbild) Foto: imago images / CTK Photo

„Wir sind am Boden zerstört, dass dieser Fehler passiert ist, und wir entschuldigen uns aufrichtig für den Fehler bei der Benachrichtigung über das Ableben des Vaters“, sagte Dr. Mark Piterski, stellvertretender Beauftragter des New Jersey Department of Military and Veterans Affairs.

Steve musste anhand von Bildern, die man ihm schickte, das Gesicht seines toten Vaters identifizieren. Wegen der Coronavirus-Maßnahmen war eine persönliche Begegnung nicht möglich.

Toms Wunsch war es, neben seiner Frau beerdigt zu werden. Er hatte der Armee gedient und hinterlässt drei Kinder.

Als seine Mutter 2016, hielt Steve laut USA Today ihre Hand. „Diese Chance hatte ich bei meinem Vater nie. Ich hatte nie die Gelegenheit, mich zu verabschieden.“

