Coronavirus: Schockprognose – „Schätzung der Todesfälle liegt bei etwa 100.000“

Das Coronavirus hält die Welt in Atem. Jetzt ist es auch in Deutschland angekommen.

Insgesamt sind fast 800 Fälle in Deutschland erfasst

Erreger inzwischen in 15 Bundesländern nachgewiesen

Alles, was du wissen musst, erfährst du in unserem Newsblog

Das Coronavirus breitet immer weiter aus.

Coronavirus in Deutschland: Über 700 Fälle

Wir halten dich in unserem News-Blog über die Entwicklung und Ausbreitung des Coronavirus' weltweit auf dem Laufenden.

Du willst wissen, wie die aktuelle Situation in NRW ist? >> Dann hier entlang!

+++ Hier den Newsblog aktualisieren +++

Sonntag, 8. März

07.05 Uhr: Minister warnen: Bis zu 100.000 Todesopfern

Diese Nachricht sorgt derzeit in Großbritannien für Panik. Medienberichten zufolge haben Planungsbeamte ausgerechnet, dass im Vereinten Königreich bis zu 100.000 Menschen am Coronavirus sterben könnten. Die Zahlen basieren auf den Daten, die das Planungskomitee aus der Anzahl der Infizierten der saisonalen Grippe herleitete.

Ein Beamter, der an der Schätzung beteiligt war, sagte der „Sun“: „Die zentrale Schätzung der Todesfälle liegt bei etwa 100.000.“

In Deutschland schwebt bislang ein Mensch in Lebensgefahr. Der Mann kommt aus Münster. Alle Infos hier.

Samstag, 7. März

22.33 Uhr: Sperrt Italien jetzt die Lombardei und weitere Gebiete?

Die italienische Regierung erwägt nach Medienberichten wegen der Coronavirus-Krise die Sperrung der Lombardei und weiterer Gebiete im Norden. Wie die Nachrichtenagentur Ansa und andere Medien am Samstagabend berichteten, könnten dann Ein- und Ausreiseverbote für die besonders von der neuartigen Lungenkrankheit betroffenen Region Lombardei inklusive der Millionenmetropole Mailand sowie elf weitere Provinzen verhängt werden.

Dies gehe aus einer Regierungsvorlage hervor, die aber noch verändert werden könne, erläuterte Ansa. Betroffen seien Provinzen etwa im Piemont, in Venetien, in der Emilia-Romagna und den Marken, hieß es.

233 Menschen in Italien gestorben

Mit 5883 Fällen ist die Zahl der Coronavirus-Infizierten in Italien am Samstag noch einmal deutlich gestiegen. 233 Menschen seien gestorben, wie der Zivilschutz in Rom bekanntgab. Mehrere Hundert sind allerdings auch schon wieder gesund gemeldet.

Am Freitag hatte die Zahl der Infizierten noch um über 1000 Fälle niedriger gelegen - bei 4636. Der Anstieg bei der Totenzahl (plus 36) war allerdings geringer als am Vortag. Am heftigsten betroffen sind weiter die Regionen Lombardei und Emilia-Romagna, wie Zivilschutzchef Angelo Borrelli bekannt gab. Es folgt die Region Venetien.

22.09 Uhr: 43 Menschen aus eingestürzter Quarantäne-Unterkunft in China gerettet

Ein als Quarantäne-Unterkunft genutztes Hotel ist in der chinesischen Küstenstadt Quanzhou eingestürzt. 43 Menschen seien aus den Trümmern gerettet worden, meldete die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua. In ersten Berichten der örtlichen Behörden habe es geheißen, rund 70 Menschen seien in dem Gebäude eingeschlossen gewesen. Hunderte Rettungskräfte waren im Einsatz.

Das 2018 eröffnete Hotel mit rund 80 Zimmern sei genutzt worden, um Menschen, die aus anderen Provinzen gekommen seien, wegen des neuartigen Coronavirus unter Quarantäne zu stellen und zu beobachten, berichtete Xinhua unter Berufung auf Behördenkreise. Quanzhou hat rund acht Millionen Einwohner und liegt in der südostchinesischen Provinz Fujian an der Taiwan-Straße.

21.43 Uhr: US-Bundesstaat New York verhängt Notstand

Im US-Bundesstaat New York gilt wegen des neuen Coronavirus nun der Notstand. Derzeit gebe es dort 76 bestätigte Fälle, sagte Gouverneur Andrew Cuomo am Samstag in der Hauptstadt Albany. In dem Staat leben knapp 20 Millionen Menschen, davon rund 8,5 Millionen in der Metropole New York City.

57 Fälle traten bisher in deren Vorort Westchester auf, elf in New York City. Bisher wurden in dem Bundesstaat noch keine durch das Virus verursachten Todesfälle bestätigt.

In den Vereinigten Staaten ist ein Notstand in erster Linie ein wichtiger bürokratischer Akt, weil Zuständigkeiten von der Bundesebene an regionale und lokale Behörden verlagert werden. Im Fall von Corona könnten staatliche Bedienstete schneller nötige Einkaufsaufträge zur Versorgung von Erkrankten vergeben und Aushilfen in Städten einstellen, in denen besonders viele Fälle auftreten, erklärte Cuomo.

Auch in den Bundesstaaten Kalifornien, Maine und Washington an der Westküste der USA wurde bereits der Notstand verhängt. Laut Zählungen der New York Times gab es in den Vereinigten Staaten bis Samstagnachmittag rund 350 bestätigte Fälle und 17 Tote.

20.40 Uhr: Zahl der Corona-Infektionen in Deutschland auf 800 gestiegen

Fast 800 Menschen hätten sich mittlerweile bundesweit mit Sars-CoV-2 infiziert, teilte das Robert-Koch-Institut (RKI) am Samstag mit. Das sind mehr als zehn Mal so viele Fälle wie noch eine Woche zuvor.

Die weitaus meisten Fälle bundesweit verzeichnet nach RKI-Angaben mit 373 weiterhin Nordrhein-Westfalen vor Baden-Württemberg (170) und Bayern (134). Außer Sachsen-Anhalt sind mittlerweile alle Bundesländer betroffen.

Weltweit sind derzeit über 100.000 Menschen mit dem Coronavirus infiziert.

17.25 Uhr: Erster Polizist der Hundertschaft in Berlin infiziert

In Berlin hat sich mutmaßlich der erste Polizist mit dem neuartigen Coronavirus angesteckt. Das teilte die Polizei am Samstag über den Kurznachrichtendienst Twitter mit. Der Beamte habe sich im Dienst infiziert und gehöre der 32. Einsatzhundertschaft an, hieß es. Diese sei aktuell in ihrer Unterkunft, der Dienstbetrieb nicht eingeschränkt. „Die Amtsärztin veranlasst in ihrer Zuständigkeit weiteres.“

Nach Angaben der Senatsverwaltung für Gesundheit handelt es sich bei dem Polizisten um den insgesamt 28. Infektionsfall in Berlin. Am Morgen waren es zunächst noch 24 Fälle, am Freitag 19 gewesen. Der Mann komme aus dem Bezirk Tempelhof-Schöneberg und befinde sich inzwischen in häuslicher Isolation.

16.33 Uhr: Über 700 bestätigte Fälle in Deutschland

Die Zahl der bestätigten Fälle in Deutschland hat am Samstagnachmittag die Marke von 700 geknackt. Allein in Baden-Württemberg wurden 54 neue Infizierungen gemeldet.

16.27 Uhr: Quarantäne-Station in China eingestürzt!

Schreckliche Nachricht aus China, dem Ausbruchsland des Coronavirus: Im Osten ist ein Hotel eingestürzt, dass zur Quarantäne-Station umgewandelt wurde. Rund 70 Menschen sind unter den Trümmern verschüttet. Bislang konnten etwa 23 Menschen geborgen werden. Das hat am Samstag die Stadtverwaltung der Provinz Fujian berichtet.

Rettungskräfte arbeiten am Einsatzort eines eingestürzten Hotelgebäudes in Quanzhou (China). Foto: dpa

16.16 Uhr: Zweite Corona-Infektion in Thüringen

Bei einer 65 Jahre alten Frau ist in Thüringen eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus nachgewiesen worden. Die Frau zeige typische Symptome und befinde sich in stationärer Behandlung, teilte das Gesundheitsministerium am Samstag mit. Das zuständige Gesundheitsamt Erfurt habe alle Vorsichtsmaßnahmen zur Eindämmung und Unterbrechung einer möglichen Folgeansteckung eingeleitet.

„Wir haben es bisher mit Einzelfällen zu tun. Da es sich um eine dynamische Entwicklung handelt, muss die Lage von Tag zu Tag neu bewertet werden“, sagte Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke).

Zu Beginn der Woche war bekannt geworden, dass bei einem 57-Jährigen aus dem Orlatal eine Infektion nachgewiesen werden konnte. Es war der erste bekannte Fall einer Ansteckung mit dem Sars-CoV-2-Virus in Thüringen.

15.11 Uhr: Papst darf nicht mehr auf dem Petersplatz in Rom auftreten

Nach der Schließung der Schulen in Italien und dem Stopp öffentlicher Großveranstaltungen ersetzt nun der Vatikan Auftritte von Papst Franziskus durch Video-Botschaften. Das Kirchenoberhaupt solle das Angelus-Gebet am Sonntag nicht mehr am Fenster vor den Menschen direkt sprechen, teilte das Pressebüro des Vatikans am Samstag mit.

Franziskus werde in der Bibliothek des Apostolischen Palastes reden. Das Video werde live übertragen und zudem auf Bildschirmen auf dem Petersplatz zu sehen sein.

14.30 Uhr: Schreckliche Nachrichten aus Italien

Es sind schreckliche Nachrichten, die da aus Italien kommen. So berichten die Behörden von 49 Todesfällen in den letzten 24 Stunden. Mehr als 4.600 Menschen haben sich in Italien bereits mit dem Coronavirus infiziert.

12.15 Uhr: Hamsterkäufe eskalieren völlig

In #Australia, which is one of the countries where the coronavirus has spread, women fight over toilet paper at the market.pic.twitter.com/NZD5k1ChA1 — Walee (@walee9314) March 7, 2020

Es sind erschreckende Szenen, die sich in einem Supermarkt in Sidney abspielen. Ein Video drei Frauen, die sich um Toilettenpapier prügeln. Dabei begann alles noch ganz friedlich. Weil auch in Australien Panik wegen des Coronavirus ausgebrochen ist, wollen eine Mutter und ihre Tochter genug Toilettenpapier für die nächsten Wochen einkaufen.

Sie beladen ihren Einkaufswagen, als plötzliche eine dritte Frau versucht, ihnen eine Packung zu stibitzen. Danach kommt es zu Prügelszenen, die die örtliche Polizei mit dem Actionfilm 'Mad Max' vergleicht.

11.02: Erster Deutscher schwebt in Lebensgefahr

Wie das RND berichtet, schwebt der erste Deutsche in Lebensgefahr. Alles dazu findest du hier.

10.30 Uhr: Anzahl der Infizierten in Deutschland steigt weiter

´Die Anzahl der Menschen, die sich in Deutschland mit dem Coronavirus infiziert haben, steigt immer weiter. Die Zahl liegt nun bei 684 Menschen.

9.40 Uhr: Virologe mit schrecklicher Theorie

Der Chefvirologe der Berliner Charité, Christian Drosten warnt vor einer verheerenden Coronavirus-Welle im kommenden Herbst. „Im Herbst wird es kritisch, das ist klar. Dann wird es in den Kommunen zahllose unerkannte Fälle geben, weil die Gefahr im Sommer aus dem Blick gerät“, so Drosten gegenüber der NOZ.

Der Chefvirologe der Berliner Charité, Christian Drosten. Foto: imago images

Drosten weiter: „Ich erwarte dann eine schlagartige Zunahme der Corona-Fälle mit schlimmen Folgen und vielen Toten.“ Er fordert, dass jetzt mit Hochdruck daran gearbeitet werde, mehr Kapazitäten an Intensivbetten zu schaffen.