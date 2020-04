Coronavirus: Schulen geschlossen – dieser Lehrer wird jetzt zum großen Helden

Von Bundesliga-Spielen bis Wacken: Im Sommer 2020 gibt es keine großen Veranstaltungen. Wir zeigen im Video auch, was sie mit Tickets tun, die wegen des Coronavirus wertlos werden.

Von aufmunternden Geschichten wie dieser können wir in Zeiten des Coronavirus gar nicht genug bekommen.

Das Coronavirus legt seit Wochen das Alltagsleben auf der ganzen Welt lahm. Auch Schulen sind davon betroffen. In den meisten Ländern sind die Schulen bereits seit mehr als einem Monat geschlossen.

Coronavirus: Rührende Geschichte aus England

Besonders schlimm sind die Schulschließungen für arme Familien, die im Alltag davon profitieren, dass ihre Kinder in Ganztagsschulen versorgt werden – wie zum Beispiel in der Grundschule im Grimsby, einer Stadt im Nordosten Englands.

Weil die Grundschule seit Wochen geschlossen ist, haben viele armen Familien große Probleme, ihre Kinder zu ernähren. Ein couragierter Lehrer leistet dahingehend nun vorbildliche Hilfe.

Zane Powles packt jeden Tag rund 20 Kilogramm Nahrungsmittel in seine Beutel und wandert knapp 10 Kilometer durch die Stadt, um die Kinder der benachteiligten Familien mit Essen zu versorgen. Schulleiterin Kim Leach und ein weiterer Lehrer verteilen zudem 25 weitere Lunch-Pakete an Familien, die weiter außerhalb wohnen.

Grundschullehrer Zane Powles wird in der Corona-Krise zum großen Helden. Foto: BBC

„Ich mache nur meinen Job“

„Ich mache eigentlich nur meinen Job, nur auf eine andere Weise als üblich“, sagt Zane Powles: „Ich sorge dafür, dass es den Kindern gutgeht und unterstütze die Eltern in diesen schwierigen Zeiten.“

Zanes Sohn Jai teilte via Twitter mit: „Ich bin so stolz auf meinen Vater. Was ein Held.“

