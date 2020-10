Coronavirus: 8500 Intensivbetten sind frei – aber es gibt ein ernstes Problem, das bisher kaum bekannt ist

Weil in einigen Bundesländern die Zahl der Corona-Infektionen sinkt, wird vielerorts eine Aufhebung der Maskenpflicht diskutiert, so zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen. Eine Lockerung könnte bereits nach den Sommerferien in Kraft treten. Eine Umfrage in Berlin.

Wie ernst kann die Coronavirus-Lage in Deutschland wirklich werden? Oft hört man das Argument, dass Deutschland ein im Vergleich zu anderen Ländern gut ausgestattetes Gesundheitsystem und ausreichend freie Betten in Kliniken und Intensivstationen habe.

Beides ist korrekt. Dennoch gibt es ein in der Öffentlichkeit bisher kaum bekanntes Problem, das in der Corona-Krise gefährlich werden könnte.

Coronavirus in Deutschland: Bislang kaum besprochenes Problem bei Intensivbetten

Die Zahlen an Neuinfektionen in Deutschland steigen. Das Robert Koch-Institut meldete am Freitag 4516 neue registrierte Corona-Infektionen. Derzeit werden laut DIVI-Intensivregister 509 Covid-19-Patienten intensivmedizinisch behandelt, 252 davon werden beatmet.

Vergleicht man diese Zahlen mit den noch freien Intensivbetten, scheint die Lage gänzlich unter Kontrolle. Laut DIVI-Intensivregister gibt es aktuell rund 8500 freie Intensivbetten in deutschen Kliniken, etwa 28 Prozent der Intensivbetten sind derzeit nicht belegt. Hinzu kommt eine Notfallreserve von über 12.000 Betten, die innerhalb einer Woche bereitgestellt werden könnten.

Doch es gibt ein Dilemma, das nicht von diesen Zahlen erfasst wird.

Corona-Krise: Es gibt ein bisher kaum diskutiertes Problem auf Intensivstationen. Foto: imago images / Ralph Lueger

Corona-Dilemma: Wird das zum Knackpunkt, wenn die Krise außer Kontrolle gerät?

Die Infrastruktur ist zwar da, aber es herrscht ein Mangel an Intensivpflegekräften. Im Jahr 2019, also noch vor der Corona-Krise, mussten in 37 Prozent der Krankenhäuser Intensivbetten wegen Personalmangel geschlossen werden, berichtete das Ärzteblatt.

Auf einer Pressekonferenz zur Corona-Lage in den deutschen Großstädten am Freitag machte Ulrich Frei, Vorstand Krankenversorgung der Charité in Berlin, auf das Dilemma aufmerksam. Die Betten seien ausreichend vorhanden, nicht jedoch die dafür ausgebildeten Pflegekräfte. Da herrsche ein „absoluter Mangel“ schon seit geraumer Zeit. Frei gab auch zu bedenken, dass die Pflegekräfte sich selbst infizieren und ausfallen könnten, was die Situation noch verschärfen würde. „Wir müssen alle Anstrengungen unternehmen, viel Pflegepersonal ans Bett zu bekommen.“ appellierte er.

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft stellte vor drei Jahren durch eine Befragung fest, dass 53 Prozent der Kliniken Probleme haben, Pflegestellen im Intensivbereich zu besetzen. Mehr als 3000 Vollzeit-Pflegestellen waren damals vakant und konnten nicht besetzt werden.

Corona in Deutschland: Aktuelle Zahlen des RKI (Stand 9. Oktober)

Am Freitag meldete das RKI 4516 neue registrierte Corona-Infektionen in Deutschland.

Am Vortag waren es 4048 Infektionen.

Seit zwei Tagen gibt es somit einen sprunghaften Anstieg der Infektionen mit jeweils über 4000 Fällen.

Die Reproduktionszahl (R-Wert) lag am Donnerstag bei 1,17. Der 7-Tage-R-Wert sogar bei 1,22.

Ein Grund sieht der Gesundheitsexperte Hartmut Reiners im Kostendruck. In einem Gastbeitrag in der Frankfurter Rundschau schreibt er: „Die Intensivstationen sind technisch und mit ärztlichem Personal gut ausgestattet. Aber diese Kapazitäten können nicht ausgelastet werden, weil qualifizierte Pflegekräfte fehlen. Die Länder haben in den letzten 25 Jahren ihre Fördermittel für die stationäre Versorgung halbiert“.

Coronavirus in Deutschland: Genügend Personal, um komplexe Herz-Lungen-Maschinen zu bedienen?

Auch der Deutschlandfunk recherchierte zu diesem Thema und stellte fest, dass die Pflegekräfte auf Intensivstationen unter einer besonders hohen Arbeitsbelastung leiden. Mit Prämien und Yoga-Stunden würden Krankenhäuser um das Fachpersonal werben. Doch auch der Deutschlandfunk stellt letztlich die Frage: „Was nützen hochkomplexe Herz-Lungen-Maschinen, wenn keiner da ist, um sie zu bedienen? Was nützen 10.000-Euro-Tabletten, wenn keiner sie dem Patienten verabreicht?“ (mag)