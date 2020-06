Coronavirus: Tausende Deutsche infiziert – sie wissen nicht, dass...

In Deutschland sind Tausende Menschen mit dem Coronavirus infiziert worden, die meisten von ihnen sind auch wieder gesund geworden. Doch die Langzeitfolgen der Krankheit sind bisher nicht absehbar.

Sollte es solche Folgen durch das Coronavirus geben, könnten die Betroffenen eine Entschädigung oder Rente von der Unfallversicherung bekommen. Doch dafür müssten sie erst mal eine Anzeige dort stellen.

Tausenden Coronavirus-Infizierten geht Entschädigung durch die Lappen

Denn viele Menschen haben das laut dem Portal „buzzfeed“ bisher nicht getan. Das zeigen auch aktuelle Zahlen des Robert-Koch-Institutes und der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung.

Theoretisch könne sich jeder, der sich bei der Arbeit mit dem Virus angesteckt hat, bei der Unfallversicherung melden. Das würde alle Mitarbeiter unter anderem aus dem medizinischen Bereich, Schulen, Kitas, Restaurants und auch Supermärkten umfassen.

Doch hier beginnt das Problem. Bisher gehen Experten davon aus, dass die Unfallversicherung nur bei Menschen aus dem Gesundheitsbereich greifen wird. Denn sie sind der Infektionsgefahr ständig ausgesetzt.

Kritik wird deutlich geäußert von Experten

Allerdings regt sich auch Kritik dazu. „Für mich ist nicht ersichtlich, warum nicht auch zum Beispiel Mitarbeiter von Supermärkten entschädigt werden können“, sagt Niklas Wellmann von der Arbeitnehmerkammer Bremen gegenüber „buzzfeed“.

Mitarbeiter in Supermärkten sind in ständigem Kundenkontakt. Foto: dpa

Bei allen deutschen Unfallkassen und Berufsgenossenschaften zusammen sind bisher weniger als 3000 Coronavirus-Berufskrankheiten anerkannt worden, äußert sich die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung.

Entwicklung des Coronavirus

in Deutschland hat es rund 187.000 bestätigte Fälle von Infektionen gegeben

8863 Menschen sind an dem Virus gestorben

weltweit gibt es mehr als 413.000 Tote, die meisten in den USA, Brasilien und China

in Europa waren vor allem Spanien, Schweden, Italien und Großbritannien von dem Virus betroffen

Viele Menschen haben sich bisher gar nicht gemeldet

Das zeigt vor allem auf, dass sich Tausende mit dem Virus infizierte Menschen bisher gar nicht gemeldet haben. Oder auch nur angefragt haben, ob sie auf Entschädigung pochen können.

Eine Härtefall-Regelung in Sachen Corona gibt es bisher nicht. So könnten Tausende Mitarbeiter aus Schulen, Supermärkten und Großraumbüros leer ausgehen, da sie nicht in das Schema passen. (fb)