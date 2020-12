Coronavirus: Erster Ski-Ort in Österreich führt Massentests durch ++ Weitere Konzerne beantragen EU-Zulassung für Corona-Impfstoff

Ein Ende der Corona-Lockerungen ist noch nicht in Sicht. Die Corona-Zahlen gehen weiterhin noch nicht runter. Jetzt treten deshalb nochmals verschärfte Regeln in Kraft mit der Hoffnung, dass das Land die Coronavirus-Krise vor den Feiertagen wieder besser in den Griff bekommt.

In unserem Corona-Blog halten wir dich über alle Entwicklungen auf dem Laufenden.

Coronavirus in Deutschland: Aktuelle Zahlen zum Infektionsgeschenen (Stand 01. Dezember 2020)

Neue Corona-Infektionen: 13.604 (Montag der Vorwoche: 13.554)

13.604 (Montag der Vorwoche: 13.554) Neue Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19: 388 (Insgesamt: 16.636)

388 (Insgesamt: 16.636) Sieben-Tage-R: 0,91 (Vortag: 0,95)

(Quellen: Corona-Dashboard des RKI, DIVI-Intensivregister)

News-Ticker: Coronavirus in Deutschland aktuell

Dienstag, 01. Dezember

11.07 Uhr: Biontech und Pfizer beantragen EU-Zulassung für Corona-Impfstoff

Die Mainzer Firma Biontech und der US-Pharmariese Pfizer haben bei der Europäischen Arzneimittel-Agentur (Ema) die Zulassung für ihren Corona-Impfstoff in der EU beantragt.

Der Antrag auf eine bedingte Marktzulassung sei am Montag eingereicht worden, teilten Biontech und Pfizer am Dienstag mit. Am Montag hatte auch der US-Konzern Moderna bei der Ema einen entsprechenden Antrag für seinen Impfstoff gestellt.

10.55 Uhr: Corona-Massentests in österreichischem Ski-Ort

Österreich setzt bei der Eindämmung der Corona-Pandemie auf freiwillige Massentests der Bevölkerung. Den Auftakt machte am Dienstag die Gemeinde Annaberg-Lungötz im Salzburger Land. Die 2200 Bürger sind aufgerufen, sich am Dienstag und Mittwoch testen zu lassen. Das Aufspüren von auch symptomfreien Corona-Infizierten gilt als wichtiger Baustein zur Unterbrechung von Infektionsketten. In den Bundesländern Tirol, Vorarlberg und Wien beginnen die mehrtägigen Massentests am Freitag (4.12.). In Wien ist die Kapazität auf bis zu 150.000 Menschen pro Tag ausgelegt. Der Nachweis einer Corona-Infektion erfolgt via Antigen-Test, der bei positivem Ergebnis mit einem PCR-Test überprüft werden soll.

07.29 Uhr: Verschärfte Corona-Regeln

Ab dem heutigen Dienstag müssen sich die Menschen in Deutschland auf neue Corona-Regeln einstellen. Hier das Wichtigste:

Strengere Kontaktbeschränkungen im Dezember, Lockerungen über Weihnachten - die von Bund und Ländern beschlossenen neuen Corona-Regeln sind am Dienstag in den meisten Bundesländern in Kraft getreten. Restaurants, Theater und Freizeiteinrichtungen bleiben damit geschlossen. Zusätzlich sind private Zusammenkünfte ab sofort auf maximal fünf Personen aus dem eigenen und einem weiteren Haushalt begrenzt. Kinder bis 14 Jahre werden hier nicht mitgezählt. Zu den Dezember-Beschlüssen zählt unter anderem, dass der bereits geltende Teil-Lockdown bis 20. Dezember verlängert wird. „Wir brauchen noch einmal eine Kraftanstrengung“, hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel vergangene Woche nach den Beratungen mit den Ministerpräsidenten betont.

Hier noch mal alle Infos ausführlich: +++ Schule, Weihnachten, Silvester, Ski-Urlaub – diese Vorgaben gelten ab Dezember +++

07.05 Uhr: Infektionen steigen wieder

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) 13 604 neue Corona-Infektionen binnen 24 Stunden gemeldet. In der Vorwoche waren es mit 13 554 ähnlich viele Fälle, wie aus Zahlen des RKI vom Dienstagmorgen hervorgeht. Der bisherige Höchststand war am Freitag vor einer Woche (20.11.) mit 23 648 gemeldeten Fällen erreicht worden. Binnen eines Tages sind außerdem 388 neue Todesfälle gemeldet worden. Das ist der vierthöchste Wert seit Beginn der Pandemie.

Montag, 30. November

21.12 Uhr: WHO will Ursprung des Coronavirus untersuchen

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat eine umfangreiche Untersuchung zum Ursprung des Coronavirus zugesichert. „Wir müssen den Ursprung des Virus kennen, weil er uns helfen kann, künftige Epidemien zu verhindern“, sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus am Montag bei einer Pressekonferenz. Angesichts von Kritik, die WHO würde die Leitung der Untersuchung China überlassen, forderte er ein Ende der „Politisierung“ des Themas.

Die Position der WHO zu dieser Frage sei „sehr, sehr klar“, sagte Tedros. „Wir wollen den Ursprung kennen, und wir werden alles tun, um ihn herauszufinden.“ Der scheidende US-Präsident Donald Trump hatte der Organisation vorgeworfen, Informationen im Zusammenhang mit der Corona-Krise zurückzuhalten. Anfang Juli hatte Trump den Austritt der USA aus der WHO eingeleitet.

Die Organisation plant seit Monaten, ein internationales Experten-Team in die chinesische Stadt Wuhan zu schicken, wo das Virus zuerst festgestellt wurde. Dort sollen die Experten zurückverfolgen, wie das Virus auf den Menschen übertragen wurde. Wann das Team nach China reisen kann, ist aber weiterhin unklar. Die Experten stehen jedoch nach WHO-Angaben mit chinesischen Kollegen in regelmäßigem Kontakt.

Bislang gehen Experten davon aus, dass Fledermäuse die ursprünglichen Wirte des Virus sind. Unklar ist jedoch, über welches Tier es auf den Menschen übertragen wurde.

19.15 Uhr: Merkel warnt vor dritter Welle - „Müssen sehr sehr vorsichtig sein“

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich am Montag in einem Videochat mit Sorgen und Fragen von Polizistinnen und Polizisten auseinandergesetzt. Mehrfach wurde dabei der Wunsch nach klareren Regeln und Vorgaben in der Corona-Krise statt immer wieder neuer und häufig regional voneinander abweichender Verordnungen geäußert.

Mehrere der Beamten klagten auch über steigende Gewaltbereitschaft bei Kontrollen oder Demonstrationen, wiederholt wurde Merkel mit Berichten über Verletzte bei Einsätzen konfrontiert. Klage gab es auch über die Zunahme von Gefälligkeitsattesten wegen angeblicher Unverträglichkeit des Tragens eines Mund-Nasen-Schutzes. Beklagt wurden zudem fehlende Testmöglichkeiten nach Polizeieinsätzen, die körperliche Nähe zu möglicherweise infizierten Personen erforderten.

Bundeskanzlerin Angela Merkel warnte in dem Gespräch auch vor einer dritten Welle in der Corona-Pandemie. Sie sagte „Wir werden im Winter noch sehr, sehr vorsichtig sein müssen“.

17.06 Uhr: Winter-Saison beginnt - doch diese Tiroler Tradition wurde jetzt abgesagt

Es ist Tradition in Erl, mit den Winterfestspielen kulturell in das neue Jahr zu starten – doch die Auswirkungen der Corona-Pandemie treffen auch die Tiroler Festspiele Erl und machen die Umsetzung auf Grund der bestehenden Planungsunsicherheit aktuell nicht möglich.

Die Geschäftsführung der Tiroler Festspiele Erl hat sich daher entschieden, die anstehenden Winterfestspiele 2020/2021 in das Frühjahr 2021 zu verschieben.

„Wir freuen uns, dass wir mit den Osterfestspielen vom 25. März – 5. April 2021 einen passenden Rahmen für Ersatztermine gefunden haben. Die Verschiebung schmerzt, und gerade in der Winterzeit wäre dieser kulturelle Lichtblick besonders wichtig gewesen. Trotzdem freue ich mich, dass wir 2021 ein musikalisches Frühlingserwachen präsentieren können und so die wichtigsten Programmpunkte – allen voran die Opern „Don Pasquale“ und „L‘Amico Fritz“ - doch noch auf die Bühne bringen können“, fasst der Intendant Bernd Loebe zusammen.

14.45 Uhr: Heftiger Streit in der Union über Finanzierung der Corona-Hilfen

Die Lastenverteilung bei der Finanzierung der Corona-Hilfen sorgt für Streit in der CDU. Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier forderte Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) in der Präsidiumssitzung am Montag auf, sich mit seiner Kritik an den Corona-Maßnahmen und seinen Forderungen nach einer stärkeren Beteiligung der Bundesländer zurückzuhalten, wie die „Welt“ berichtete. Ihren Informationen zufolge richtete sich Bouffier in der Sitzung an Brinkhaus und sagte: „Ich sage es Ihnen in aller Klarheit, wir sind nicht länger bereit, Ihrem Treiben zuzusehen!“

Weiter habe der Ministerpräsident zu Brinkhaus gesagt: „Sie haben ganz offensichtlich keine Ahnung von dem Krisenmanagement der Länder.“ Er fügte hinzu: „Ich bin persönlich getroffen!“ Parteikreise bestätigten der Nachrichtenagentur AFP die Kritik Bouffiers an Brinkhaus.

Der Unionsfraktionschef hatte in den vergangenen Tagen mehrfach darauf hingewiesen, dass die finanzielle Belastungsfähigkeit des Bundes begrenzt sei. Er verlangt von den Ländern, sich bei einer Fortsetzung des Teil-Lockdowns an den Kosten für die Ausgleichszahlungen an die Wirtschaft zu beteiligen. Zugleich hatte Brinkhaus deutlich gemacht, dass er sich in der Bund-Länder-Spitzenrunde von vergangener Woche schärfere Corona-Maßnahmen gewünscht hätte.

Brinkhaus hatte am Sonntag in der ARD-Sendung „Bericht aus Berlin“ seine Forderung verteidigt, dass die Bundesländer künftig bei Corona-Hilfen mehr zahlen sollten. „Natürlich haben auch die Länder Lasten getragen, aber das ist aus der Balance geraten. Und wenn es jetzt um die Weiterzahlung von Hilfen geht, im Januar und in den Februar hinein, dann erwarten wir, dass die Länder sich an diesen Hilfen beteiligen.“ Der Bund übernehme hohe Lasten im Sozialbereich, bei der Krankenhausfinanzierung und in vielen anderen Bereichen. „Und wir setzen da jetzt auf die Solidarität der Länder, und ich bin auch optimistisch, dass wir da zusammen etwas hinbekommen werden.“

Bereits am Donnerstag hatte Brinkhaus sich im Bundestag ähnlich geäußert. Kritik an den Äußerungen des Fraktionschefs kommt auch aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen und weiteren Ländern.

13.15 Uhr: Moderna will Zulassung für Corona-Impfstoff in EU beantragen

Der US-Pharmakonzern Moderna will als erstes Unternehmen die Zulassung für einen Corona-Impfstoff in der EU beantragen. Der Antrag auf eine bedingte Zulassung solle noch am Montag bei der Europäischen Arzneimittel-Agentur Ema gestellt werden, teilte das Unternehmen am selben Tag mit.

Moderna beantragt Impfstoff-Zulassung in der Europäischen Union. Foto: picture alliance/Moderna/PA Media/dpa

12 Uhr: „Corona-Pandemie“ ist Wort des Jahres 2020

Corona-Pandemie“, „Lockdown“ und „Verschwörungserzählung“: Die Gesellschaft für deutsche Sprache hat am Montag die Wörter des Jahres gekürt. „Corona-Pandemie“ stehe sprachlich nicht nur für die schwerste Krise seit dem Zweiten Weltkrieg, sondern auch für eine Vielzahl neuer Wortbildungen, begründete die Jury in Wiesbaden ihre Entscheidung für den ersten Platz. Acht der zehn ausgewählten Begriffe stehen mit dem Coronavirus in Verbindung, dem beherrschenden Thema des Jahres.

Auf Platz zwei der diesjährigen Rangliste landete der Begriff „Lockdown“, der auf die politisch beschlossenen Maßnahmen zur Beschränkung sozialer Kontakte verweise. Die sozialen und psychischen Folgen, die sich nicht wirtschaftlich beheben ließen, seien noch nicht abzusehen. Das Wort „Verschwörungserzählung“ folgte auf dem dritten Platz. Damit reagierte die Jury nicht nur auf die Propaganda von Corona-Leugnern, sondern gleichzeitig auch auf rechtspopulistische Überfremdungsfantasien.

7.35 Uhr: Wieder leichter Anstieg der Corona-Neuinfektionen

Das Robert-Koch-Institut meldet am Montagmorgen 11.169 Neuinfektionen. Das sind rund 300 Fälle mehr als am Montag der vergangenen Woche. Zudem wurden 125 neue Todesfälle registriert.

Der sogenannte Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht vom Sonntag bei 0,95 (Vortag: 0,96). Das heißt, dass 100 Infizierte rechnerisch 95 weitere Menschen anstecken. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab.

7.20 Uhr: Corona-Zahlen in Passau explodieren

Seit Samstag gelten strenge Ausgangsbeschränkungen im bayerischen Passau. Derweil ist der 7-Tage-Inzidenzwert in der Stadt weiter nach oben geschossen. Von 440 am Freitag auf aktuell 579,5. Das ist derzeit der höchste Wert in ganz Deutschland. Das thüringische Hildburghausen liegt laut RKI bei 579,1.

Auch der Landkreis Passau (360,2) weist sehr hohe Corona-Zahlen auf. In den Top-10 der Städte und Kreise mit den höchsten Inzidenzwerten ist neben Passau auch der bayerische Landkreis Regen (377,2) sowie die Stadt Nürnberg (307,3).

Sonntag, 29. November

21.00 Uhr: Rund 12.500 Neuinfektionen ++ mehr als 100 Tote

An den Wochenenden werden meist weniger Corona-Fälle gemeldet. Vergleicht man die neuen Zahlen mit denen der vergangenen Wochenenden jedoch miteinander, scheint sich die Infektionslage weiter langsam positiv zu entwickeln. Es gibt rund 1000 Fälle weniger als an den vergangenen beiden Sonntagen. An eine Entspannung der Lage ist aber weiter nicht zu denken.

So gab es am Sonntag 12.428 neue Corona-Infektionen. 110 Personen sind am Virus in den vergangenen 24 Stunden gestorben.

13.51 Uhr: Dramatische Zahlen in Berlin!

Die Berliner Corona-Ampel ist zum ersten Mal seit der Einführung im Mai auch beim Kriterium Intensivbetten-Belegung auf Rot gesprungen. 25,3 Prozent der Betten auf Intensivstationen sind laut dem Corona-Lagebericht der Gesundheitsverwaltung vom Sonntag für Samstag mit Covid-19-Patienten belegt. Als Marke, ab der die Ampel auf Rot steht, wurden 25 Prozent festgelegt.

Bei den Fallzahlen der vergangenen sieben Tage pro 100 000 Einwohner zeigt das Ampelsystem schon länger Rot an. Für den Fall zweier roter Ampeln hatte der Senat vereinbart, dass dies Handlungsbedarf bedeutet. Bereits ab Anfang Oktober waren Corona-Maßnahmen wieder verschärft worden, nachdem die Werte bei den Fallzahlen und der Reproduktionszahl (R-Wert) in den roten Bereich gerutscht waren.

Der R-Wert, der über die Dynamik des Infektionsgeschehens Auskunft gibt, war in den vergangenen Tagen der einzige der drei Indikatoren des Ampelsystems im grünen Bereich. Aktuell steht er bei 0,82. Um die Welle zu brechen, müssten laut Robert Koch-Institut über längere Zeit Werte von deutlich unter 1 erreicht werden - das bedeutet, dass ein Infizierter weniger als einen anderen Menschen ansteckt.

Die Zahl der Covid-19-Patienten, die auf Intensivstationen versorgt werden, war zeitweise sehr schnell angestiegen. Am 3. November waren im Lagebericht mit 17,1 Prozent Auslastung erstmals 15 Prozent überschritten, das entspricht einer gelben Ampel. Nur eine Woche zuvor hatte die Belegung bei rund 9 Prozent gelegen. Zuletzt verlief der Anstieg langsamer.

In den Krankenhäusern stehen nach Angaben der Gesundheitsverwaltung vom 6. November derzeit rund 1500 Intensivbetten zur Verfügung. Weitere 400 könnten demnach im Fall einer sich zuspitzenden Lage mit bisher ungenutzten Beatmungsgeräten belegt wurden. Um mehr Betten zur Verfügung zu haben und um Personal umschichten zu können, sind die Notfallkrankenhäuser seit dem 7. November zum Verschieben planbarer Eingriffe aufgerufen.

Samstag, 28. November

19.45 Uhr: Niederländer schließen Geschäfte früher

Im Kampf gegen die Corona-Epidemie greifen Rotterdam und weitere niederländische Großstädte durch und lassen Geschäfte früher schließen. In der Hafenmetropole Rotterdam durften Läden in der Innenstadt am Samstag bereits um 17.00 Uhr keine neuen Kunden mehr einlassen und mussten dann um 18.00 Uhr endgültig schließen. Ausgenommen waren Lebensmittelgeschäfte. Wie der Sender NOS berichtete, dürfen Geschäfte in Rotterdam üblicherweise bis 20.00 Uhr Kunden empfangen.

Wegen vorweihnachtlicher Überfüllung gab es auch in Eindhoven und Dordrecht frühere Schließzeiten, wie die niederländische Nachrichtenagentur ANP berichtete. Amsterdam rief Bürger über die sozialen Netzwerke auf, nicht in die Geschäftszone der Innenstadt zu kommen. Menschen sollten Orte verlassen, wo der vorgeschriebene Mindestabstand von eineinhalb Metern nicht eingehalten werden könne.

Rotterdams Bürgermeister Ahmed Aboutaleb hatte bereits am Freitag die Notbremse gezogen und Geschäfte im Zentrum vorzeitig schließen lassen. Wegen der Verkaufsaktion „Black Friday“ waren viele Menschen zum Shoppen gekommen.

19.00 Uhr: Bericht: Ärzte und medizinische Fachangestellten bekommen offenbar zuerst Corona-Impfstoff

Wie der "Business Insider" berichtet, stehe nun fest, wer als erstes mit einem neuen Corona-Impfoff geimpft werden. In einem Schreiben der Kassenärztliche Vereinigung, welches dem Portal vorliegen soll, heißt es demnach, dass Ärztinnen und Ärzte sowie die medizinischen Fachangestellten in den Impfzentren in ganz Deutschland zuerst gimpft werden sollen. Ab dem 15. Dezember beginnt die Arbeit in den Impfzentren für sie.

„Selbstverständlich bekommen diejenigen, die Dienste in den Impfzentren übernehmen, eine Impfung angeboten“, heißt es demnach wörtlich in dem Schreiben.

17.15 Uhr: Krankenhaus mit Aufnahmestopp

Eines der größten Krankenhäuser Deutschlands steht auch wegen vieler Covid-19-Fälle vor einem Aufnahmestopp. Das Vivantes-Krankenhaus in Berlin-Neukölln soll künftig keine Patienten mehr von den Rettungsdiensten annehmen, wie der Berliner „Tagesspiegel“ am Samstag unter Berufung auf Klinikkreise berichtete. Feuerwehr und Krankentransporter müssten dann mit ihren Patienten andere Kliniken anfahren.

Das Krankenhaus verfügt über eine hochfrequentierte Notaufnahme, die zu den wichtigsten der Hauptstadtregion zählt. Dem Bericht zufolge sind derzeit 85 Prozent der rund 1200 Betten des Hospitals belegt.

Das Problem seien allerdings „nicht die belegten Betten, sondern fehlende Pflegekräfte“, sagte der Friedrichshainer Vivantes-Arzt Thomas Werner dem „Tagesspiegel“. „Auf den meisten Stationen fehlen rund 15 Prozent der Pflegekräfte - weil sie selbst erkrankt oder in Quarantäne sind“, sagte er. Werner ist auch Betriebsrat und Klinikexperte der Ärztekammer Berlin.

17.00 Uhr: Erneut Querdenken-Proteste ++ Teilnehmer aus Deutschland und Polen

Über 2000 Menschen aus Deutschland und Polen haben am Samstag in Frankfurt (Oder) nach Polizeiangaben gegen Corona-Beschränkungen demonstriert. Zu der Demo hatte die Initiative „Querdenken“ aus Duisburg aufgerufen. Auf Deutsch und Polnisch wurde „Frieden“ und „Freiheit“ gerufen. Aus Słubice auf polnischer Seite kamen Hunderte nach Frankfurt (Oder), einige schwenkten polnische Flaggen. Veranstalter und Polizei riefen mehrfach dazu auf, den Mindestabstand einzuhalten und Masken zu tragen. Doch viele Besucher der „Querdenken“-Demonstration hielten sich nicht daran. Eine Teilnehmerzahl der Veranstalter lag zunächst nicht vor.

Die Initiatoren appellierten an die Teilnehmer, die Corona-Regeln zu beachten und warnten, dass die Polizei die Kundgebung sonst unterbreche. Die Polizei rief über Lautsprecher und Twitter - auf Deutsch und Polnisch - dazu auf, sich an die Vorgaben zu halten. Sie erweiterte das Demo-Gelände an der Oderpromenade, damit mehr Abstand möglich war. Die Beamten stellten auch Masken zur Verfügung, wenn jemand angab, keine zu haben und gingen in die Menge hinein. Die Beamten zeigten sich über den Demo-Verlauf zufrieden.

09.46 Uhr: Kompletter Lockdown! In DIESER Stadt tritt er nun in Kraft

Heftige Maßnahmen treten nun in einer deutschen Stadt in Kraft.

Angesichts der stark gestiegenen Zahl von Corona-Infektionen gelten in Passau seit Samstag strenge Ausgangsbeschränkungen. Die Maßnahmen sollen zunächst eine Woche dauern, wie Oberbürgermeister Jürgen Dupper (SPD) am Freitag angekündigt hatte.

Passauer dürfen ihre Wohnung nur noch aus triftigem Grund verlassen, beispielsweise um zur Arbeit, zum Arzt oder zum Einkaufen zu gehen. Außerdem gilt ein Alkoholverbot auf öffentlichen Plätzen. Die Stadt verordnet Wechselunterricht für die Jahrgangsstufen 7 bis 11 - mit Ausnahme von Abschlussklassen an Mittel- und Realschulen. Wer einen Angehörigen in einem Altenheim besuchen will, muss vorher einen Schnelltest machen und damit nachweisen, dass er nicht infiziert ist.

Passau hatte am Freitag einen Corona-Inzidenzwert von knapp 440 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen erreicht. Frühestens bei dem Rückgang der Infektionszahlen auf eine Inzidenz von 300 könnten die Beschränkungen wieder gelockert werden, sagte Dupper am Freitag.

08.59 Uhr: Umfrage: SO viele Deutsche wollen sich impfen lassen

Gut die Hälfte der Deutschen will sich einer Umfrage zufolge gegen das Coronavirus impfen lassen. In einer Erhebung im Auftrag der Krankenkasse Barmer sagten 53 Prozent, sie wollten dies tun, wie die Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland berichteten. Unter den Befragten mit Kindern gaben demnach 42 Prozent an, sie hätten vor, auch den Nachwuchs impfen zu lassen.

Insgesamt wurden dem Bericht zufolge gut 2000 Menschen befragt. 15 Prozent sagten demnach, sie wollten sich vielleicht impfen lassen, neun Prozent „eher nicht“ und 13 Prozent „sicher nicht“. Zehn Prozent der Befragten waren unentschieden.