Coronavirus aktuell: Deutschland droht zweite Pandemie-Welle! Virologen schlagen Alarm: Gefährlicher Anstieg von Kennzahl

Das Coronavirus hat sich auf der ganzen Welt ausgebreitet

Weltweit über 165.000 Tote und mehr als 2,4 Millionen Infizierte

Nun droht Deutschland eine zweite Pandemie-Welle

Deutschland und die ganze Welt kämpft gegen das Coronavirus. In einigen Ländern werden erste Erfolge verbucht: Die Anzahl der Neuinfektionen nimmt ab. Doch von einer Beruhigung der Situation kann noch keine Rede sein.

Weltweit sind mehr als 165.000 Menschen am Coronavirus gestorben, mehr als 2,45 Millionen Menschen sind infiziert. Besonders hart hat es Spanien, Italien und die USA erwischt. In Deutschland sind vor allem die Bundesländer Nordrhein-Westfalen, Bayern und Baden-Württemberg betroffen.

Coronavirus aktuell: Alle News und Entwicklungen im Live-Blog

Wie viele Menschen sind an den Folgen des Coronavirus gestorben? Wie viele sind wieder gesund? Gibt es Hoffnung auf eine baldige Rückkehr zum normalen Leben?

Wir halten dich mit allen wichtigen Nachrichten zum Coronavirus in unserem News-Blog auf dem Laufenden.

Alles, was du zum Coronavirus wissen musst:

Hier die Corona-Karte mit den aktuellen Fallzahlen:

Diese Regelungen gelten in Deutschland:

Ab Montag dürfen Geschäfte unter 800 Quadratmeter Fläche wieder öffnen (darunter auch Buchhandlungen, Auto- und Fahrradhändler)

Ein vorgeschriebener Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen bleibt bestehen

Das Tragen von Masken wird nicht vorgeschrieben, aber dringend empfohlen

Großveranstaltungen bleiben bis mindestens 31. August verboten (darunter Fußballspiele, Schützenfeste und Festivals)

Prüfungen und schulische Prüfungsvorbereitungen sollen unter Einhaltung von Schutzkonzepten ab nächste Woche möglich sein

Coronavirus in Deutschland und weltweit: Aktuelle News in unserem News-Blog

+++ Hier kannst du den News-Blog aktualisieren +++

Dienstag, 21. April

7.50 Uhr: Angst vor zweiter Welle – Virologen schlagen Alarm

Droht Deutschland eine zweite Coronavirus-Welle? Die Reproduktionszahl steigt in den vergangenen Tagen laut Robert-Koch-Institut wieder gefährlich an. Die Zahl, wie viele Menschen ein Corona-Infizierter im Schnitt ansteckt, lag am Samstag noch bei 0,7, am Sonntag bereits bei 0,8 und am Montag bei 0,9.

Der Berliner Virologe Christian Drosten warnte am Montag im NDR-Podcast: Wenn die sogenannte Reproduktionszahl nach der Lockerung der Maßnahmen wieder über 1 kommen sollte - also ein Infizierter wieder mehr als einen anderen Menschen ansteckt -, könne die Epidemietätigkeit in nicht erwarteter Wucht wieder losgehen.

6.55 Uhr: Freizeitparks: Besucher in Sommerferien überlebenswichtig

Die Corona-Krise bringt manche Freizeitparks nach Angaben ihres Verbands in existenzielle Not. Wenn auf den ausgefallenen Saisonstart in den Osterferien auch ein Besuchsverbot in den Sommerferien folgen sollte, könnte das für rund 40 Prozent der Parks das Aus bedeuten, sagte der Geschäftsführer des Verbands Deutscher Freizeitparks und Freizeitunternehmen, Jürgen Gevers. In Deutschland seien inklusive der Zulieferer 150 000 Arbeitsplätze mit der Branche verknüpft.

Gerade Parks mit Tieren könnten die laufenden Kosten nicht einfach senken. „Auch wir sind der Meinung, Gesundheit steht über der Wirtschaft“, betonte Gevers. Doch wo ein Freizeitpark schließe, mache nicht so schnell ein anderer auf. Und diese Einrichtungen seien oft in strukturschwächeren Regionen - und dort durchaus ein Jobmotor.

6.05 Uhr: Trump will Einreise komplett aussetzen

US-Präsident Donald Trump hat via Twitter für einen Paukenschlag gesorgt. Am Montagabend (Ortszeit) kündigte er an, die Einwanderung in die USA per Dekret vorläufig komplett aussetzen zu wollen. Heißt: Kein Mensch kommt mehr in die USA rein. Details nannte der Präsident allerdings nicht.

In light of the attack from the Invisible Enemy, as well as the need to protect the jobs of our GREAT American Citizens, I will be signing an Executive Order to temporarily suspend immigration into the United States! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 21, 2020

Montag, 20. April

22.45 Uhr: US-Ölpreis stürzt ab - erstmals negativ

Wegen der Corona-Krise ist der Preis für US-Rohöl auf einen historischen Tiefstand gefallen. Der Preis für einen Kontrakt, der eine physische Öllieferung im Mai vorsieht, notierte erstmals seit Aufnahme des Future-Handels im Jahr 1983 im negativen Bereich - zuletzt bei minus 18,20 US-Dollar je Barrel (159 Liter). Das bedeutet, dass Käufer bei Abnahme Geld erhalten.

Einerseits zeigt dies, wie stark Angebot und Nachfrage derzeit am Ölmarkt auseinanderfallen. Andererseits handelt es sich um ein sehr spezielles Phänomen, bedingt durch den an diesem Dienstag verfallenden Mai-Terminkontrakt auf US-Öl. Bei solchen Verträgen verpflichtet sich der Verkäufer, eine festgelegte Menge einer Ware - in diesem Fall Öl - zu einem festen Preis und Termin zu liefern.

22.08 Uhr: Erdogan kündigt viertägige Ausgangssperre für türkische Großstädte an

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat wegen der Corona-Pandemie eine viertägige Ausgangssperre für Istanbul und 30 weitere Städte des Landes angekündigt. Die Ausgangssperre werde voraussichtlich am Donnerstag beginnen, sagte Erdogan am Montag in einer vom Fernsehen übertragenen Ansprache. Die Türkei registrierte bis Montag landesweit knapp 91.000 Coronavirus-Infektionsfälle, die Zahl der Todesfälle stieg auf mehr als 2100.

21.23 Uhr: Nur 720 Neu-Infizierte in Deutschland

In Deutschland gab es am Montag nur 720 Neu-Infizierte. Dadurch stieg die Anzahl der am Coronavirus Infizierten Menschen in der Bundesrepublik auf 143.142. Die Zahl der Toten stieg auf 4.503, das waren 88 mehr als am Sonntag.

21.03 Uhr: Kuriose Eisdielen-Regel in Niedersachsen

In Niedersachsen lachen die Menschen sich derzeit wegen einer kuriose Corona-Regelung für Eisdielen schlapp. Mehr zum Thema findest hier bei news38.

20.31 Uhr: Facebook begrenzt Organisation von Protesten gegen Corona-Auflagen

Facebook will die Organisation bestimmter Proteste gegen die wegen der Corona-Pandemie verhängten Schutzmaßnahmen begrenzen. Wenn eine Demonstration von den Behörden verboten worden sei oder gegen die Vorschriften verstoße, wonach Menschen genügend Abstand voneinander einhalten müssten, dürfe diese nicht auf Facebook organisiert werden, erklärte ein Sprecher des Unternehmens am Montag. Facebook werde gegen entsprechende Inhalte vorgehen, hieß es weiter.

In mehreren US-Bundesstaaten war es zuletzt zu kleineren Protesten gegen die von den jeweiligen Gouverneuren verhängten Ausgangsbeschränkungen gekommen. Bei manchen Demonstrationen wurde dabei klar gegen die von der Regierung empfohlene Distanz-Regel verstoßen. In den USA sind alle Menschen aufgerufen, immer mindestens etwa zwei Meter Abstand zu anderen Personen zu halten, um eine weitere Ausbreitung des neuartigen Coronavirus zu bremsen.

19.41 Uhr: Oktoberfest vor dem Aus? PK am Dienstag

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) wollen am Dienstag über ihre Beratungen zur möglichen Absage des Oktoberfests informieren. Die Staatskanzlei kündigte eine Pressekonferenz für 9.00 Uhr an. Wie die „Bild“ am Montagabend berichtete, soll die Absage bereits beschlossene Sache sein. Eine offizielle Bestätigung gab es dafür zunächst nicht.

18.53 Uhr: Zahl der Corona-Infektionsfälle in Italien erstmals gesunken

Gute Nachrichten aus Italien: Die Zahl der unter einer Coronavirus-Infektion leidenden Menschen im am schwersten von der Coronavirus-Pandemie betroffenen Land Europas ist erstmals zurückgegangen. Wie die Zivilschutzbehörde in Rom mitteilte, sank die Zahl der landesweit positiv auf das neuartige Coronavirus Getesteten am Montag auf 108.237. Am Sonntag hatte es noch 20 Infektionsfälle mehr gegeben.

17.59 Uhr: Britische Wirtschaft von Corona extrem getroffen

In Großbritannien ist die Zahl der Unternehmenspleiten wegen der Corona-Krise stark angestiegen. Zwischen Anfang März und Mitte April seien 21.200 Firmen mehr pleite gegangen als im Vorjahreszeitraum, heißt es in einer am Montag veröffentlichten Studie des britischen Zentrums für Unternehmensforschung ERC. Dies entspreche einer Zunahme um 70 Prozent. Im selben Zeitraum sei die Zahl der Unternehmensgründungen im Vorjahresvergleich um 23 Prozent eingebrochen.

17.28 Uhr: Bundesliga-Start am 9. Mai - Laschet und Söder einig

Rollt am 9. Mai in der Bundesliga wieder der Ball? NRW-Ministerpräsident Armin Laschet und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder sagen im Gespräch mit "Bild", dass ihrer Einschätzung nach ein Liga-Comeback zu jenem Zeitpunkt möglich ist - allerdings definitiv ohne Stadionbesucher. Entscheidend sei, dass das Gesundheitsministerium sowie das Robert-Koch-Institut die Pläne absegnen.

16.55 Uhr: Rolle rückwärts bei Krankschreibungs-Regel

Nach dem heftigen Protest sind Krankschreibungen wegen Erkältungen in der Corona-Krise nun doch wieder per Telefon möglich. Das teilte Josef Hecken, der Vorsitzende des Bundesausschusses im Gesundheitswesen, am Montag mit. Zuvor war erst bekanntgegeben worden, dass die Regelung abgeschafft werden solle, was gewaltige Kritik nach sich zog.

15.45 Uhr: Merkel zum Thema Mundschutz-Pflicht

Angela Merkel zum Thema einer möglichen bundesweiten Mundschutz-Pflicht: "Das ist nicht die Zuständigkeit des Bundes. Es gibt einige Länder, die das im Nahverkehr bereits machen. Und jeder Mensch kann mit dem Tragen einer Maske seinen Beitrag leisten. Aber wenn wir das verpflichtend machen, müssten wir auch sicherstellen, dass jedem Bürger eine Maske zur Verfügung steht. Ich möchte, dass wir diesen gemäßigten - wenn auch konsequenten - Weg weitergehen, der uns bisher so einen Erfolg gebracht hat."

15.42 Uhr: Merkel über den großen Wunsch nach Lockerungen

Angela Merkel bezieht Stellung zum großen Wunsch der Bürger nach Lockerungen im Shutdown: "Ich verstehe den Wunsch. Nichts wäre mir lieber, als allen mitteilen zu können, dass wir alles öffnen. Aber ich mahne auch, dass wir uns in Sicherheit wiegen und in 14 Tage die Rechnung tragen müssen."

15.36 Uhr: Merkel: Kontaktverfolgung bei Infizierten enorm wichtig

Merkel betont, wie wichtig eine haargenaue Kontaktverfolgung bei Infizierten ist. Daher würden nun bundesweit 105 weitere mobile Teams geschult: "Es ist von entscheidender Bedeutung, dass wir genau diese Infektionsketten gut nachvollziehen können. Lockerungen ohne diese bessere Erfassung werden nicht die gewünschte Wirkung entfalten."

15.28 Uhr: Kanzlerin Merkel beginnt die Pressekonferenz

Angela Merkel betritt die Bühne und beginnt die Pressekonferenz mit den folgenden Worten: „Wir haben viel erreicht. Dass der Reproduktionsfaktor unter 1 ist, das ist den Bürgerinnen und Bürgern zu verdanken, die Einschränkungen mit Disziplin ertragen haben. Wir dürfen aber keine Sekunde aus den Augen verlieren, dass wir am Anfang der Pandemie stehen und noch nicht über den Berg sind. Das müssen wir uns klarmachen, wenn jetzt die ersten Lockerungen durchgeführt werden. Wir wissen nicht, was die Folgen sein werden. Es wäre jammerschade, wenn wir sehenden Auges in einen Rückfall gehen.“

15.05 Uhr: Merkel spricht live – Ansage zu Mundschutz-Debatte

Um 15.30 Uhr spricht Angela Merkel live zum deutschen Volk. Nach ihrer scharfen Kritik an den Lockerungs-Alleingängen einiger Bundesländer wie NRW darf davon ausgegangen werden, dass die Bundeskanzlerin auch in ihrer Ansprache deutlich um Geduld und Disziplin bittet. Auch ein Statement zur Mundschutz-Pflicht, die in immer mehr Städten eingeführt wird, darf erwartet werden.

14.30 Uhr: Handball-Bundesliga vor Abbruch

Die Coronavirus-Pandemie zwingt die Handball-Bundesliga wohl zu einem Saisonabbruch. Die Entscheidung darüber könnte schon am Dienstag fallen. Ein Abbruch würde der HBL einen Verlust von rund 25 Millionen Euro bescheren, quälende Ungewissheit besteht zudem, wann die nächste Saison aufgrund der Corona-Maßnahmen starten kann.

13.40 Uhr: Jena seit elf Tagen ohne Neu-Infizierung

Die Stadt Jena, die als eine der ersten in Deutschland eine Maskenpflicht einführte, meldet am Montag den elften Tag in Folge ohne neuen Corona-Fall. Die anfänglich stark vom Virus getroffene Stadt in Thüringen hatte schnell strikte Maßnahmen ergriffen. Die, da ist sich die Stadt sicher, zeigen nun Wirkung und haben die Zahl der Infektionen vorerst bei 155 einfrieren lassen.

12.30 Uhr: Polizei warnt vor Konflikten durch unterschiedliche Lockerungen

Unterschiedliche Lockerungen in einzelnen Bundesländern erschweren nach Auffassung der Gewerkschaft der Polizei (GdP) den Beamten ihre Arbeit in der Corona-Krise. „Wir sind es der Demokratie schuldig, polizeiliches Handeln zu erklären, aber wenn die Unterschiede nicht mehr erklärbar sind, wird das schwierig“, sagte der stellvertretende GdP-Bundesvorsitzende Jörg Radek der „Augsburger Allgemeinen“ vom Montag. Aus polizeilicher Sicht sei ein bundeseinheitlichen Vorgehen bei Corona-Beschränkungen nötig.

„Die Menschen vergleichen sich“, mahnte Radek. Es mache Beamten die Durchsetzung von Verboten schwerer, wenn die Regelungen in einem anderen Bundesland anders aussähen. „Die Bewältigung der Krise darf kein Anlass sein, in einen politischen Wettbewerb einzutreten - leider sind erste Anzeichen sichtbar“, sagte er.

11.18 Uhr: Maskenpflicht auch in Luxemburg

Im Kampf gegen das Coronavirus gilt auch in Luxemburg seit Montag eine Maskenpflicht: Wer im Supermarkt einkaufen oder mit Bussen, Tram oder Zügen fahren will, muss jetzt eine Mund-Nase-Schutzmaske tragen. Luxemburgs Premierminister Xavier Bettel hat angekündigt, dass jeder Bürger bis zu fünf Masken bekommen soll, die von den Gemeinden ausgegeben werden. Alternativ sind auch Schals, Tücher oder selbst angefertigte Masken als Schutz zulässig.

10.40 Uhr: Bayern führt Maskenpflicht ein

Bayern führt eine Maskenpflicht in allen Geschäften und im öffentlichen Nahverkehr ein. Von kommender Woche an sollen dort Mund-Nasen-Schutz oder auch Schals Pflicht sein, wie Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Montag in einer Regierungserklärung im Landtag ankündigte.

9.30 Uhr: Ärzte gehen wegen neuer Krankschreibungs-Regel auf die Barrikaden

Die Corona-Ausnahmeregel, dass Krankschreibungen telefonisch ausgestellt werden können, ist ab heute nicht mehr gültig. Das hat der Gemeinsame Bundesausschuss entgegen dem einhelligen Votum von Kliniken und Kassenärzten abgestimmt. Dass Patienten für eine Krankschreibung auch wegen leichter Erkrankungen nun wieder zu Arzt müssen, bringt die Mediziner auf die Palme.

„Das ist unverantwortlich. Diese Patienten könnten eine harmlose Erkältung haben, aber auch an Covid-19 erkrankt sein und damit Ärzte, Praxispersonal sowie andere Patienten mit teilweise schweren Erkrankungen anstecken“, kritisiert Wieland Dietrich, Vorsitzender des Ärzte-Verbandes „Freie Ärzteschaft“, die Entscheidung scharf. „Es ist empörend, wie der dringend gebotene ärztliche Sachverstand hier missachtet wird.“

8.30 Uhr: David Guetta macht sich keine Illusionen

Star-DJ David Guetta rechnet wegen der Corona-Krise nicht mehr mit bezahlten Auftritten vor dem kommendem Jahr. „Ich werde wahrscheinlich vor 2021 keine Einnahmen haben. Darauf stelle ich mich ein“, sagte er der „Bild“. Er beschwere sich aber nicht, weil er sich glücklich schätze, dass er etwas auf die Seite habe legen können.

Der Franzose ist einer der weltweit erfolgreichsten DJs und tritt jährlich auf Dutzenden großen Festivals auf. Viele Großveranstaltungen wurden wegen der Coronavirus-Pandemie für dieses Jahr bereits abgesagt. Guetta versteht die Notwendigkeit dieser Maßnahmen. „Ich möchte nicht Teil von etwas sein, das Menschen schadet. Ich möchte nicht, dass sie wegen mir krank werden.“

7.30 Uhr: Skandal um Horror-Altenheim

Eine Seniorenresidenz ist nach dem Tod von 31 Bewohnern innerhalb weniger Wochen in der Coronavirus-Krise in den Fokus gerückt. Im Laufe der vergangenen drei Wochen kamen immer mehr erschreckende Details über Missstände in dem privaten Altenheim Herron im kanadischen Dorval ans Licht. Fast alle Pflegekräfte hatten das Heim aus Angst vor dem Coronavirus verlassen. Aus einer Sammelklage geht hervor, dass sich zuletzt eine Krankenschwester und zwei Pfleger um 130 Bewohner gekümmert haben sollen.

Eine am Freitag eingereichte Sammelklage zeichnet ein verstörendes Bild über die Umstände in dem Heim. „Die Bewohner wurden unter völlig unmenschlichen Bedingungen gefunden: Einige waren entkleidet, stark unterernährt, dehydriert, ohne ihre Medikamente und wurden in ihren Fäkalien und Urin zurückgelassen, wodurch ein Geruch entstand, der sich durch die Einrichtung zog“, heißt es darin.Die Polizei und das Gesundheitsministerium ermitteln.

6.30 Uhr: Trump verteidigt Corona-Demonstranten

US-Präsident Donald Trump hat die von ihm selbst angeheizten Proteste gegen Schutzmaßnahmen wegen der Corona-Pandemie in mehreren US-Bundesstaaten verteidigt. „Das sind großartige Menschen“, sagte Trump am Sonntagabend (Ortszeit) bei seiner täglichen Pressekonferenz im Weißen Haus mit Blick auf die Demonstranten. „Sie haben Lagerkoller.“ Diese Menschen wollten „ihr Leben zurück“. Er fügte lobend hinzu: „Ich habe noch nie so viele amerikanische Flaggen bei Protesten gesehen.“ Die Verantwortung für Corona-Tests schob Trump indes den Gouverneuren der Bundesstaaten zu.

6.05 Uhr: Erste Lockerungen greifen ab heute

Deutschland beginnt an diesem Montag mit der vorsichtigen Lockerung von Einschränkungen in der Corona-Krise. Nach einem Monat Zwangspause dürfen Geschäfte unter einer Fläche von 800 Quadratmetern wieder aufmachen. Die Details hängen von Branche und Bundesland ab. In den ersten Ländern geht für die Abschlussklassen die Schule wieder los. Die strikten Kontakt- und Abstandsregeln gelten jedoch weiter. Und Sachsen führt sogar eine Maskenpflicht ein.

Sonntag, 19. April

22.45 Uhr: Grenze zu Tschechien möglicherweise noch ein Jahr dicht

Der tschechische Präsident Milos Zeman hat seinen Bürgern wegen der Coronavirus-Pandemie empfohlen, diesen Sommer die Schönheiten ihres eigenen Landes zu entdecken. Für Auslandsreisen sollten die Staatsgrenzen hingegen ein volles Jahr geschlossen bleiben, „damit keine neue Infektionswelle dadurch hervorgerufen wird, dass Reisende in Länder fahren, in denen die Epidemie noch nicht zu Ende ist“, sagte das Staatsoberhaupt am Sonntag in einem Radiointerview.

Tschechien hatte Mitte März zur Eindämmung des Coronavirus ein weitgehendes Ein- und Ausreiseverbot verhängt.

22.25 Uhr: Neue Schocker-Zahlen aus den USA

In den USA hat die Zahl der Corona-Toten die Schwelle von 40.000 überschritten. Nach Angaben der Johns Hopkins Universität vom Sonntag starben inzwischen mehr als 40.500 Menschen an dem neuartigen Coronavirus. Demnach erhöhte sich die Zahl der Infektionsfälle auf mehr als 740.000. Rund 67.000 Menschen gelten als genesen.

Die Schwelle von landesweit 30.000 Toten war erst am Donnerstag überschritten worden. Die Vereinigten Staaten sind das Land mit den weltweit höchsten Opferzahlen.

22.10 Uhr: Spahn mit düsterer Prognose: Abstand muss noch über Monate gehalten werden

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn erwartet, dass Abstandsgebote von 1,5 Metern und verschärfte Hygieneregeln noch lange Zeit eingehalten werden müsse. Dies werde noch „über Monate“ der Fall sein, sagt der CDU-Politiker im „heute-journal“ des ZDF.

Er bekräftigt, die Bundesregierung werde den Öffentlichen Gesundheitsdienst personell und technisch deutlich aufrüsten. Es müsse gelingen, die Anzahl der Neuinfektionen unter dem jetzigen Niveau von 3000 bis 4000 täglich zu halten.

22.00 Uhr: 106-Jährige aus Klinik entlassen, Klinikpersonal reagiert einzigartig

Sie ist vielleicht die älteste Person, die das Coronavirus bislang überlebt hat: In dieser Woche wurde die 106-jährige Britin Connie Titchen aus dem Krankenhaus entlassen. Nun wurde sie als geheilt eingestuft. Das Krankenhauspersonal reagiert bei der Entlassung der rüstigen Seniorin einfach herzerwärmend. Das Video davon findest du >> hier.

21.15 Uhr: Flugverkehr mit Maskenpflicht wieder möglich?

Das Coronavirus hat den Flugverkehr weitgehend lahmgelegt. Die Flugbetreiber wollen aber natürlich so schnell wie möglich wieder vom Boden abheben. Mit Blick auf ein Wiederanlaufen des Flugbetriebs wollen deutsche Flughafenbetreiber und Fluggesellschaften die Passagiere einem Medienbericht zufolge zum Tragen von Atemschutzmasken bringen, wie die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ in ihrer Montagsausgabe berichten wird.

„Beim Boarding, im Flugzeug für die Dauer des Fluges und beim Aussteigen“ solle demnach darauf geachtet werden, dass die Fluggäste einen Mundschutz tragen, zitiert das Blatt aus einem Konzeptpapier. Das soll mehr als 20 Punkte betragen. Passagiere sollten demnach verpflichtet werden, die Masken mit sich zu tragen und zu tragen.

20.40 Uhr: Zahl in Italien auf niedrigstem Wert seit einer Woche

In Italien ist am Sonntag mit 433 neuen Todesopfern der Corona-Pandemie die niedrigste Zahl seit einer Woche registriert worden. Zudem handelte es sich um die zweitniedrigste Totenzahl innerhalb eines Monats, wie die Behörden mitteilten. Insgesamt starben in Italien seit Februar 23.660 Menschen an der durch das neuartige Coronavirus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19 - die weltweit zweithöchste Zahl nach den USA.

20.00 Uhr: Oktoberfest 2020 bald abgesagt? Ex-OB Ude spricht Machtwort

Münchnes Ex-Oberbürgermeister Christian Ude (SPD) plädiert für eine schnelle Absage des Oktoberfests 2020. Ude in der ARD-Sendung „report München“: „Viele Münchner werden sich nicht raustrauen, viele Kritiker werden sich heftig zu Wort melden. Ob das die Wiesn-Stimmung würde, die ich so schätze, das würde ich bezweifeln." Auch die ausländischen Gäste würden nicht kommen, so Ude, weil sie ebenfalls Skrupel hätten oder weil es die Reisebeschränkungen nach wie vor nicht zulassen.

„Das sollte bald geklärt werden. Da muss man die Kirche im Dorf lassen und sagen, es tut uns wahnsinnig leid, aber in diesem Jahr geht es aus Gründen, die in der ganzen Welt bekannt sind, tatsächlich nicht.“

19.45 Uhr: Verteilerzentren von Amazon in Frankreich weiter geschlossen

er Online-Versandhändler Amazon lässt seine Logistikzentren in Frankreich nach einem Gerichtsurteil zu Corona-Schutzmaßnahmen weiterhin geschlossen. Die Mitarbeiter würden sicher noch bis einschließlich Mittwoch zu Hause bleiben, teilte das Unternehmen in Frankreich am Sonntag mit.

Ein Gericht hatte vergangene Woche entschieden, dass die Mitarbeiter der Logistikzentren nicht ausreichend gegen Coronavirus-Gefahren geschützt seien. Amazon müsse sich auf Bestellungen von Nahrungsmitteln sowie Hygiene- und Medizinartikeln beschränken, bis die Schutzmaßnahmen verbessert sind, entschieden die Richter in Nanterre. Angesichts der drohenden Strafe von einer Million Euro pro Verstoß entschloss sich das Unternehmen, die Logistikzentren vorübergehend zu schließen.

19.40 Uhr: Zahl der Todesopfer in der Türkei steigt auf über 2000

Die Gesamtzahl der Corona-Toten in der Türkei ist auf mehr als 2000 gestiegen. In 24 Stunden seien 127 Menschen der Krankheit erlegen, teilte Gesundheitsminister Fahrettin Koca am Sonntag via Twitter mit. Insgesamt sind in der Türkei damit 2017 Todesfälle durch Covid-19 gemeldet. In 24 Stunden seien zudem 3977 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Gesamtzahl der Coronavirus-Fälle in der Türkei stieg damit auf 86.306.

Den Daten der Johns-Hopkins-Universität in den USA zufolge liegt die Türkei inzwischen auf Platz acht der am schwersten von Infektionen betroffenen Länder und damit knapp vor dem Iran. Die türkische Regierung hat bisher darauf verzichtet, eine landesweite Ausgangssperre zu verhängen - auch, um die bereits angeschlagene Wirtschaft nicht zu beeinträchtigen.

19.15 Uhr: Meldungen aus Frankreich macht Hoffnung

Der positive Trend in Frankreich setzt sich fort. Die Zahl der Virus-Toten in Frankreich ist nach Angaben des Gesundheitsministeriums in den vergangenen 24 Stunden um 395 gestiegen. Am Samstag betrug die Zahl noch 642. Die Zahl der Menschen, die wegen der Virus-Folgen auf der Intensivstation behandelt werden müssten, ist demnach sogar den elften Tag in Folge gesunken und liege aktuell bei 5744.

Insgesamt sind in Frankreich bislang 19.718 Menschen am Coronavirus gestorben. In Frankreich sollen außerdem im Rahmen der Lockerungen der Coronavirus-Beschränkungen Besuche in Alten- und Pflegeheimen wieder erlaubt werden. Ab Montag gebe es wieder ein Besuchsrecht, allerdings mit Einschränkungen.

19.00 Uhr: Bild von Supermarktschlange lässt Nutzer ausrasten

Ein Twitter-User hat ein Foto des Eingangs eines Supermarktes gepostet, vor dem sich eine Schlange gebildet hat. Eine Maßnahme wegen des Coronavirus.

Doch eine Sache auf dem Foto lässt die anderen User bei Twitter vollkommen Ausrasten vor Glück. Denn neben den menschlichen Kunden hat sich auch eine Katze brav in die Schlange positioniert. Das Bild und den Artikel dazu findest du >> hier.

18.50 Uhr: Grüne für Besuche in Pflegeheimen

Die Grünen haben einen Sieben-Punkte-Plan gegen Isolation und Vereinsamung aufgstellt. So sollen unter anderem „Besuchsverbote in Pflegeeinrichtungen so weit wie möglich verhindert werden“, heißt es in dem Papier, das den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Montagsausgaben) nach eigenen Angaben vorliegt.

Grünen-Fraktionsvorsitzende Katrin Göring-Eckardt sagte den Funke-Zeitungen: „Wenn wir das verinnerlichen und mit aller Kraft nach kreativen, aber belastbaren Lösungen suchen, dann finden wir Wege, die Isolierung von älteren Menschen, Pflegebedürftigen oder anderen besonders gefährdeten Menschen zu verhindern und gleichzeitig ihre Gesundheit zu schützen.“

Auf Twitter kommt diese Idee bei den Nutzern nicht gut an. Sie schreiben:

„Diese Idee die derzeit nicht umsetzbar! Solange nicht einmal ausreichend Schutzausrüstung für Pflegekräfte vorhanden ist können Einrichtungen nicht auch noch welches für Besuche bereitstellen.“

„Nicht die Besucher_innen brauchen in erster Linie Schutzausrüstung, sondern das Pflegepersonal.“

„Die Schutzkleidung reicht nicht mal für das Krankenhauspersonal, Angestellte in Supermärkten, LehrerInnen und Arztpraxen warten gleich ganz vergeblich drauf.“

18.25 Uhr: Italiens Ministerpräsident geht Deutschland an: „Bremse Europas“

Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte hat in der Corona-Krise erneut mehr europäische Solidarität und gemeinsame Anleihen gefordert. „Wir erleben den größten Schock seit dem letzten Krieg“, sagte Conte der „Süddeutschen Zeitung“. „Darum muss Europa auch eine Antwort geben, die auf der Höhe des Ereignisses ist.“

Die Finanzminister der europäischen Staaten haben bereits ein Corona-Rettungspaket von bis zu 540 Milliarden Euro geschnürt. Auch die Gründung eines Wiederaufbau-Fonds wurde verabredet, allerdings ohne Details. Die EU-Staaten streiten darüber, ob zur Finanzierung gemeinsame Anleihen - sogenannte Corona-Bonds - genutzt werden.

Mit Blick auf den Widerstand Deutschlands und der Niederlande sagte Conte, diese Sichtweise müsse sich jetzt ändern. „Wir müssen als Europäer auf Europa schauen.“ Oft schaue jede Nation nur auf ihre eigenen Vorteile. So sei etwa der deutsche Handelsbilanzüberschuss höher als es die Regeln der EU vorsehen. Damit sei die deutsche Wirtschaft nicht Europas Lokomotive, sondern die Bremse.

17.50 Uhr: Scholz kündigt Unterstützungen für Hotels und Gastronomie an

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) stellt den besonders betroffenen Hoteliers und Restaurantbetreibern finanzielle Unterstützung in Aussicht. „Natürlich schauen wir genau, ob und wo wir gezielt weitere Hilfen benötigen“, sagte Scholz der „Welt am Sonntag“. „Wir haben vor allem jene Branchen im Blick, für die es noch nicht so schnell wieder losgeht. Das Hotel- und Gaststättengewerbe gehört sicherlich dazu.“

Im deutschen Hotel- und Gaststättengewerbe droht wegen der Corona-Krise nach Darstellung der Branche etwa jedem dritten Betrieb die Pleite. Rund 70 000 Hotel- und Gastronomie-Betriebe stünden vor der Insolvenz, warnte der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) am Sonntag. Den gut 223 000 Betrieben gingen bis Ende April rund 10 Milliarden Euro Umsatz verloren.

17.30 Uhr: Berlin und Brandenburg schon am Montag mit Abi-Prüfungen

Trotz zuletzt heftiger Kritik von Schüler- und Elternvertretern beginnen bereits am Montag in Berlin und Brandenburg die Abiturprüfungen. In Berlin stehen zunächst vor allem die schriftlichen Arbeiten in Latein an, teils aber auch in anderen Fächern. Nach fünf Wochen Schließung sind die 14 600 Abiturienten die ersten, die wieder in ihre Schulen zurückkehren. Der Landesschülerausschuss machte wochenlang gegen die Prüfungen Front und forderte ein Abi ohne Abschlusstests. Viele Schüler seien in der Corona-Krise verunsichert und hätten sich zu Hause nicht richtig vorbereiten können.

Auch in Brandenburg stehen für knapp 10 000 Schüler die Prüfungen zur Hochschulreife direkt bevor. Am ersten Prüfungstag werden nach Angaben des Ministeriums an 98 Schulen von knapp 2700 Schülern die Arbeiten in den zentralen Fächern Geografie, Geschichte und Politische Bildung geschrieben.

16.55 Uhr: Südkorea lockert Corona-Regeln

Südkorea lockert die harten Corona-Regeln im Land. Ministerpräsident Chung Sye Kyun hat am Sonntag einige Lockerungen für Beschränkungen für Kirchen, Sportveranstaltungen und Unterhaltungseinrichtungen angekündigt. In Südkorea sind die Zahlen bei Neuerkrankungen deutlich rückläufig.

16.10 Uhr: Deutsche Post will Boten nicht mit Masken ausrüsten

Die Deutsche Post hat Bedenken gegen eine flächendeckende Ausstattung der Brief- und Paketzusteller mit Atemschutzmasken. Das äußerte Deutsche Post DHL Betriebschef Thomas Schneider. „Bei einer Ausstattung aller Beschäftigten in Deutschland mit Masken rechnen wir mit einem Bedarf von einer Million Stück pro Woche“, so der Sprecher gegenüber der „WAZ“.

Masken für die etwa 80 000 Brief- und 50 000 Paketzusteller im Unternehmen würden Schneider zufolge dann in Kliniken oder Apotheken fehlen. Das gesamten Interview mit dem Betriebschef liest du bei der WAZ.

15.30 Uhr: Fußballer zurück in Wuhan – in Turkmenistan rollt der Ball wieder

Nach einer mehr als dreimonatigen Odyssee durch die Corona-Krise sind die Spieler des chinesischen Fußballclubs FC Wuhan Zall an den Ursprungsort der Pandemie zurückgekehrt. Fans bereiteten den Spielern am Samstagabend auf dem Bahnhof der zentralchinesischen Metropole spontan einen herzlichen Empfang.

Die Mannschaft des spanischen Trainers Jose Gonzalez hat eine 104-tägige Irrfahrt hinter sich. Ende Januar waren die Spieler beim Training in der südchinesischen Stadt Guangzhou von der plötzlichen Abriegelung ihrer Heimatstadt überrascht worden. Das Team flog daraufhin zum Trainingscamp nach Spanien, wo sich das Sars-CoV-2-Virus zu dem Zeitpunkt noch nicht verbreitet hatte.

Als die Lungenkrankheit aber auch in Spanien zum großen Problem wurde, flogen die Spieler Mitte März mit einem längeren Zwischenstopp in Frankfurt zurück nach China. Sie landeten in Shenzhen in Südchina, wo sie erstmal drei Wochen in Quarantäne mussten. Im nahe gelegenen Foshan wurde danach das Training wieder aufgenommen, bevor die Mannschaft jetzt nach Wuhan zurückkehren konnte.

Trotz der Coronavirus-Pandemie rollt in Turkmenistan sogar wieder der Fußball, und das sogar vor Zuschauern. Offiziell hat Turkmenistan noch keinen Coronafall vermeldet. Die Saison in der höchsten Fußballliga des Landes war trotzdem am dritten Spieltag wegen der Pandemie unterbrochen worden. Auch in Tadschikistan und Weißrussland wird gespielt.

14.20 Uhr: Mehr als eine Million Infektionen in Europa

In Europa sind mittlerweile mehr als eine Million Infektionen mit dem Coronavirus nachgewiesen worden. Bis Sonntagmittag erfasste das Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) dort insgesamt 1.018.221 Covid-19-Fälle, wie aus Zahlen auf der Webseite der EU-Agentur hervorging. Mit Spanien, Italien, Deutschland, Frankreich und Großbritannien kommen mittlerweile fünf europäische Länder auf sechsstellige Infektionszahlen. Covid-19-Todesfälle gab es europaweit demnach bislang 98.852, davon die meisten in Italien, Spanien, Frankreich, Großbritannien und Belgien.

Für den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) - das sind die Staaten der EU sowie Norwegen, Island und Liechtenstein - einschließlich Großbritannien kam das in Solna bei Stockholm ansässige Zentrum auf 926.333 gemeldete Infektionen sowie 96.779 Todesfälle. Zahlen aus Ländern wie die Schweiz, Russland und verschiedenen kleineren europäischen Staaten werden hierbei aber nicht eingerechnet.

Weil in allen Ländern von einer unweit höheren Dunkelziffer ausgegangen wird, geben die Statistiken nicht die tatsächliche Zahl der Infektionen wieder. Dabei spielt vielerorts unter anderem eine Rolle, dass die Testkapazitäten begrenzt sind und Infektionen mit mildem Verlauf nicht erkannt werden.

12.30 Uhr: Polizei löst Party im Wald auf

Die Polizei hat eine Party von rund 20 Jugendlichen in einem Waldstück wegen der geltenden Corona-Bestimmungen aufgelöst. Als die Beamten am Samstagabend zu der Feier bei Weida (Landkreis Greiz) kamen, seien die Jugendlichen geflohen, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf und konnten demnach einen Großteil der Partyteilnehmer stellen. Wegen Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz erwartet die Jugendlichen nun ein Ordnungswidrigkeitsverfahren.

11.40 Uhr: Krebspatient aus Hamburg stirbt an Corona

Ein 80 Jahre alter Krebspatient ist im Zusammenhang mit einer Corona-Erkrankung auf der Intensivstation des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf gestorben. Wie das UKE am Sonntag mitteilte, starb der Mann am Samstagabend mit fortgeschrittener, bösartiger Blutkrebserkrankung und Covid-19-Infekt. Weitere Untersuchungen müssten zeigen, ob Covid-19 ursächlich für den Tod des Mannes war.

Nach dem Corona-Ausbruch auf der Krebsstation des UKE war der Hamburger Senat nach Informationen des „Spiegel“ auf Distanz zur Klinikleitung gegangen. Der Sprecher der Zweiten Bürgermeisterin und Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank (Grüne) erklärte auf Anfrage des Nachrichtenmagazins: „Die Senatorin war über die zuletzt berichtete Häufung der Fälle nicht informiert.“ Dabei habe sie, auch in Sachen Corona, „in laufendem Austausch mit dem Ärztlichen Direktor des UKE“ gestanden. Die Klinikleitung hatte Kritik an der Informationspolitik zurückgewiesen.

10.30 Uhr: Laborleiter aus China äußert sich zum ersten Mal

Der Chef des Instituts für Virologie in der zentralchinesischen Stadt Wuhan hat amerikanische Vorwürfe zurückgewiesen, dass das neue Coronavirus aus seinem Labor stammen könnte. „Das Virus ist auf keinen Fall von uns gekommen“, sagte Yuan Zhiming in einem am Sonntag in chinesischen Medien verbreiteten Interview des Staatsfernsehens.

„Wir wissen genau, welche Virus-Forschung in dem Institut vorgeht und wie mit Viren und Proben umgegangen wird“, sagte er. Auch habe sich niemand in seinem Labor mit dem Sars-CoV-2-Virus infiziert.

Er wandte sich auch gegen die - bereits von Wissenschaftlern zurückgewiesene - These, dass das Virus im Labor erzeugt worden sein könne. „Es gibt keine Beweise, die zeigen, dass das Virus künstliche oder synthetische Spuren hat.“ Nach den bisherigen Erkenntnissen war das neuartige Corona-Virus in Wuhan - wie schon 2002 das Sars-Virus - von einem Tiermarkt ausgegangen, wo erste Erkrankungen aufgetreten waren. Experten gehen davon aus, dass es von Fledermäusen stammt und auch über ein anderes Tier als Wirt verbreitet worden sein könnte.

9.20 Uhr: Weltstars geben virtuelles Konzert

Ein Star-besetztes Dankeschön für die Helfer an vorderster Front der Corona-Krise: das virtuelle Konzert „One World: Together at Home“ brachte Künstler wie Elton John, Taylor Swift und Lady Gaga zusammen. Aus Hessen war auch Milky Chance dabei.

Auch das deutsche Model Heidi Klum zählte im Vorprogramm zu den vielen Stars, die Ärzten und Krankenschwestern für deren Einsatz Dank aussprachen. Sie seien die „wahren Helden“ in der Corona-Krise, sagte Klum.

Mit der Marathon-Aktion sollte vor allem dem Gesundheitspersonal an der Corona-Front gedankt werden. Global Citizen hatte nach eigenen Angaben Sponsoren für Millionenspenden gewinnen können, die dem Solidaritätsfonds der Weltgesundheitsorganisation WHO zukommen sollen. So kündigte der Philanthrop und Politiker Michael Bloomberg über seine Stiftung eine Unterstützung in Höhe von acht Millionen Dollar an. Nach Ende des Konzerts gaben Lady Gaga und Global Citizen bekannt, dass nunmehr Spenden in Höhe von knapp 128 Millionen Dollar für das Gesundheitspersonal in aller Welt zugesagt worden seien.

8.10 Uhr: Stammt das Virus aus einem Forschungslabor in China?

US-Präsident Donald Trump hat China für die weltweite Verbreitung des Coronavirus verantwortlich gemacht und seine eigene Regierung gegen jegliche Kritik verteidigt. „Es hätte in China gestoppt werden können“, sagte Trump am Samstagabend (Ortszeit) bei seiner täglichen Pressekonferenz im Weißen Haus. „Das ist nicht geschehen, und die ganze Welt leidet deswegen.“ Der Präsident warf der Regierung in Peking deshalb Versäumnisse vor. Kritik an seiner Regierung in der Corona-Krise nannte er eine „Hexenjagd“.

US-Medienberichten zufolge könnte China die internationale Gemeinschaft über Tage hinweg nicht über das Virus informiert haben. Außerdem gibt es in den USA Berichte unter Berufung auf amerikanische Geheimdiensterkenntnisse, wonach das Virus aus einem Forschungslabor in China stammen könnte. Dieser Theorie zufolge soll das Virus im Institut für Virologie in Wuhan versehentlich von einem Mitarbeiter in die Stadt Wuhan gebracht worden sein, wo die Pandemie ihren Ursprung hatte.

7.30 Uhr: 4538 Tote in Deutschland

Mittlerweile gibt es in Deutschland 4538 Tote wegen des Coronavirus (Stand Sonntagmorgen). Über 143.000 Menschen sind infiziert, 88.000 wieder genesen.

