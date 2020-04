Coronavirus: Fluggesellschaften preschen vor – SO soll das Reisen bald wieder möglich sein

Das Coronavirus hat sich auf der ganzen Welt ausgebreitet

Besonders schlimm sind Italien und die USA betroffen

In Deutschland gibt es ab nächster Woche erste Lockerungen

Deutschland und viele andere Länder auf der Welt befinden sich im Kampf gegen das Coronavirus. In einigen Ländern werden erste Erfolge verbucht: Die Anzahl der Neuinfektionen nimmt ab. Doch von einer Beruhigung der Situation kann noch keine Rede sein.

Weltweit sind mehr als 150.000 Menschen am Coronavirus gestorben, mehr als 2,25 Millionen Menschen sind infiziert. Besonders hart hat es Spanien, Italien und die USA getroffen. Hier starben Zehntausende am Virus. In Deutschland sind vor allem die Bundesländer Nordrhein-Westalen, Bayern und Baden-Würtemmberg getroffen.

Ab kommender Woche gelten es nach dem Lockdown im März wieder erste Lockerungen. Einige Geschäfte dürfen öffnen und auch die Schulen sollen langsam wieder in den Regelbetrieb überführt werden. Das Kontaktverbot gilt jedoch weiterhin. Eine bundesweite Maskenpflicht gibt es jedoch nicht.

Coronavirus aktuell: Alle News und Entwicklungen im Live-Blog

Wie viele Menschen sind an den Folgen des Coronavirus gestorben? Wie viele sind wieder gesund? Gibt es Hoffnung auf eine baldige Rückkehr zum normalen Leben?

Wir halten dich mit allen wichtigen Nachrichten zum Coronavirus in unserem News-Blog auf dem Laufenden.

Alles, was du zum Coronavirus wissen musst:

Hier die Corona-Karte mit den aktuellen Fallzahlen:

Diese Regelungen gelten in Deutschland:

Ab Montag dürfen Geschäfte unter 800 Quadratmeter Fläche wieder öffnen (darunter auch Buchhandlungen, Auto- und Fahrradhändler)

Ein vorgeschriebener Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen bleibt bestehen

Das Tragen von Masken wird nicht vorgeschrieben, aber dringend empfohlen

Großveranstaltungen bleiben bis mindestens 31. August verboten (darunter Fußballspiele, Schützenfeste und Festivals)

Prüfungen und schulische Prüfungsvorbereitungen sollen unter Einhaltung von Schutzkonzepten ab nächste Woche möglich sein

Coronavirus in Deutschland und weltweit: Aktuelle News in unserem News-Blog

+++ Hier kannst du den News-Blog aktualisieren +++

Sonntag, 19. April

22.10 Uhr: Spahn mit düsterer Prognose: Abstand muss noch über Monate gehalten werden

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn erwartet, dass Abstandsgebote von 1,5 Metern und verschärfte Hygieneregeln noch lange Zeit eingehalten werden müsse. Dies werde noch “über Monate“ der Fall sein, sagt der CDU-Politiker im „heute-journal“ des ZDF.

Er bekräftigt, die Bundesregierung werde den Öffentlichen Gesundheitsdienst personell und technisch deutlich aufrüsten. Es müsse gelingen, die Anzahl der Neuinfektionen unter dem jetzigen Niveau von 3000 bis 4000 täglich zu halten.

22.00 Uhr: 106-Jährige aus Klinik entlassen, Klinikpersonal reagiert einzigartig

Sie ist vielleicht die älteste Person, die das Coronavirus bislang überlebt hat: In dieser Woche wurde die 106-jährige Britin Connie Titchen aus dem Krankenhaus entlassen. Nun wurde sie als geheilt eingestuft. Das Krankenhauspersonal reagiert bei der Entlassung der rüstigen Seniorin einfach herzerwärmend. Das Video davon findest du >> hier.

21.15 Uhr: Flugverkehr mit Maskenpflicht wieder möglich?

Das Coronavirus hat den Flugverkehr weitgehend lahmgelegt. Die Flugbetreiber wollen aber natürlich so schnell wie möglich wieder vom Boden abheben. Mit Blick auf ein Wiederanlaufen des Flugbetriebs wollen deutsche Flughafenbetreiber und Fluggesellschaften die Passagiere einem Medienbericht zufolge zum Tragen von Atemschutzmasken bringen, wie die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ in ihrer Montagsausgabe berichten wird.

„Beim Boarding, im Flugzeug für die Dauer des Fluges und beim Aussteigen“ solle demnach darauf geachtet werden, dass die Fluggäste einen Mundschutz tragen, zitiert das Blatt aus einem Konzeptpapier. Das soll mehr als 20 Punkte betragen. Passagiere sollten demnach verpflichtet werden, die Masken mit sich zu tragen und zu tragen.

20.40 Uhr: Zahl in Italien auf niedrigstem Wert seit einer Woche

In Italien ist am Sonntag mit 433 neuen Todesopfern der Corona-Pandemie die niedrigste Zahl seit einer Woche registriert worden. Zudem handelte es sich um die zweitniedrigste Totenzahl innerhalb eines Monats, wie die Behörden mitteilten. Insgesamt starben in Italien seit Februar 23.660 Menschen an der durch das neuartige Coronavirus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19 - die weltweit zweithöchste Zahl nach den USA.

20.00 Uhr: Oktoberfest 2020 bald abgesagt? Ex-OB Ude spricht Machtwort

Münchnes Ex-Oberbürgermeister Christian Ude (SPD) plädiert für eine schnelle Absage des Oktoberfests 2020. Ude in der ARD-Sendung „report München“: „Viele Münchner werden sich nicht raustrauen, viele Kritiker werden sich heftig zu Wort melden. Ob das die Wiesn-Stimmung würde, die ich so schätze, das würde ich bezweifeln." Auch die ausländischen Gäste würden nicht kommen, so Ude, weil sie ebenfalls Skrupel hätten oder weil es die Reisebeschränkungen nach wie vor nicht zulassen.

„Das sollte bald geklärt werden. Da muss man die Kirche im Dorf lassen und sagen, es tut uns wahnsinnig leid, aber in diesem Jahr geht es aus Gründen, die in der ganzen Welt bekannt sind, tatsächlich nicht.“

19.45 Uhr: Verteilerzentren von Amazon in Frankreich weiter geschlossen

er Online-Versandhändler Amazon lässt seine Logistikzentren in Frankreich nach einem Gerichtsurteil zu Corona-Schutzmaßnahmen weiterhin geschlossen. Die Mitarbeiter würden sicher noch bis einschließlich Mittwoch zu Hause bleiben, teilte das Unternehmen in Frankreich am Sonntag mit.

Ein Gericht hatte vergangene Woche entschieden, dass die Mitarbeiter der Logistikzentren nicht ausreichend gegen Coronavirus-Gefahren geschützt seien. Amazon müsse sich auf Bestellungen von Nahrungsmitteln sowie Hygiene- und Medizinartikeln beschränken, bis die Schutzmaßnahmen verbessert sind, entschieden die Richter in Nanterre. Angesichts der drohenden Strafe von einer Million Euro pro Verstoß entschloss sich das Unternehmen, die Logistikzentren vorübergehend zu schließen.

19.40 Uhr: Zahl der Todesopfer in der Türkei steigt auf über 2000

Die Gesamtzahl der Corona-Toten in der Türkei ist auf mehr als 2000 gestiegen. In 24 Stunden seien 127 Menschen der Krankheit erlegen, teilte Gesundheitsminister Fahrettin Koca am Sonntag via Twitter mit. Insgesamt sind in der Türkei damit 2017 Todesfälle durch Covid-19 gemeldet. In 24 Stunden seien zudem 3977 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Gesamtzahl der Coronavirus-Fälle in der Türkei stieg damit auf 86.306.

Den Daten der Johns-Hopkins-Universität in den USA zufolge liegt die Türkei inzwischen auf Platz acht der am schwersten von Infektionen betroffenen Länder und damit knapp vor dem Iran. Die türkische Regierung hat bisher darauf verzichtet, eine landesweite Ausgangssperre zu verhängen - auch, um die bereits angeschlagene Wirtschaft nicht zu beeinträchtigen.

19.15 Uhr: Meldungen aus Frankreich macht Hoffnung

Der positive Trend in Frankreich setzt sich fort. Die Zahl der Virus-Toten in Frankreich ist nach Angaben des Gesundheitsministeriums in den vergangenen 24 Stunden um 395 gestiegen. Am Samstag betrug die Zahl noch 642. Die Zahl der Menschen, die wegen der Virus-Folgen auf der Intensivstation behandelt werden müssten, ist demnach sogar den elften Tag in Folge gesunken und liege aktuell bei 5744.

Insgesamt sind in Frankreich bislang 19.718 Menschen am Coronavirus gestorben. In Frankreich sollen außerdem im Rahmen der Lockerungen der Coronavirus-Beschränkungen Besuche in Alten- und Pflegeheimen wieder erlaubt werden. Ab Montag gebe es wieder ein Besuchsrecht, allerdings mit Einschränkungen.

19.00 Uhr: Bild von Supermarktschlange lässt Nutzer ausrasten

Ein Twitter-User hat ein Foto des Eingangs eines Supermarktes gepostet, vor dem sich eine Schlange gebildet hat. Eine Maßnahme wegen des Coronavirus.

Doch eine Sache auf dem Foto lässt die anderen User bei Twitter vollkommen Ausrasten vor Glück. Denn neben den menschlichen Kunden hat sich auch eine Katze brav in die Schlange positioniert. Das Bild und den Artikel dazu findest du >> hier.

18.50 Uhr: Grüne für Besuche in Pflegeheimen

Die Grünen haben einen Sieben-Punkte-Plan gegen Isolation und Vereinsamung aufgstellt. So sollen unter anderem „Besuchsverbote in Pflegeeinrichtungen so weit wie möglich verhindert werden“, heißt es in dem Papier, das den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Montagsausgaben) nach eigenen Angaben vorliegt.

Grünen-Fraktionsvorsitzende Katrin Göring-Eckardt sagte den Funke-Zeitungen: „Wenn wir das verinnerlichen und mit aller Kraft nach kreativen, aber belastbaren Lösungen suchen, dann finden wir Wege, die Isolierung von älteren Menschen, Pflegebedürftigen oder anderen besonders gefährdeten Menschen zu verhindern und gleichzeitig ihre Gesundheit zu schützen.“

Auf Twitter kommt diese Idee bei den Nutzern nicht gut an. Sie schreiben:

„Diese Idee die derzeit nicht umsetzbar! Solange nicht einmal ausreichend Schutzausrüstung für Pflegekräfte vorhanden ist können Einrichtungen nicht auch noch welches für Besuche bereitstellen.“

„Nicht die Besucher_innen brauchen in erster Linie Schutzausrüstung, sondern das Pflegepersonal.“

„Die Schutzkleidung reicht nicht mal für das Krankenhauspersonal, Angestellte in Supermärkten, LehrerInnen und Arztpraxen warten gleich ganz vergeblich drauf.“

18.25 Uhr: Italiens Ministerpräsident geht Deutschland an: „Bremse Europas“

Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte hat in der Corona-Krise erneut mehr europäische Solidarität und gemeinsame Anleihen gefordert. „Wir erleben den größten Schock seit dem letzten Krieg“, sagte Conte der „Süddeutschen Zeitung“. „Darum muss Europa auch eine Antwort geben, die auf der Höhe des Ereignisses ist.“

Die Finanzminister der europäischen Staaten haben bereits ein Corona-Rettungspaket von bis zu 540 Milliarden Euro geschnürt. Auch die Gründung eines Wiederaufbau-Fonds wurde verabredet, allerdings ohne Details. Die EU-Staaten streiten darüber, ob zur Finanzierung gemeinsame Anleihen - sogenannte Corona-Bonds - genutzt werden.

Mit Blick auf den Widerstand Deutschlands und der Niederlande sagte Conte, diese Sichtweise müsse sich jetzt ändern. „Wir müssen als Europäer auf Europa schauen.“ Oft schaue jede Nation nur auf ihre eigenen Vorteile. So sei etwa der deutsche Handelsbilanzüberschuss höher als es die Regeln der EU vorsehen. Damit sei die deutsche Wirtschaft nicht Europas Lokomotive, sondern die Bremse.

17.50 Uhr: Scholz kündigt Unterstützungen für Hotels und Gastronomie an

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) stellt den besonders betroffenen Hoteliers und Restaurantbetreibern finanzielle Unterstützung in Aussicht. „Natürlich schauen wir genau, ob und wo wir gezielt weitere Hilfen benötigen“, sagte Scholz der „Welt am Sonntag“. „Wir haben vor allem jene Branchen im Blick, für die es noch nicht so schnell wieder losgeht. Das Hotel- und Gaststättengewerbe gehört sicherlich dazu.“

Im deutschen Hotel- und Gaststättengewerbe droht wegen der Corona-Krise nach Darstellung der Branche etwa jedem dritten Betrieb die Pleite. Rund 70 000 Hotel- und Gastronomie-Betriebe stünden vor der Insolvenz, warnte der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) am Sonntag. Den gut 223 000 Betrieben gingen bis Ende April rund 10 Milliarden Euro Umsatz verloren.

17.30 Uhr: Berlin und Brandenburg schon am Montag mit Abi-Prüfungen

Trotz zuletzt heftiger Kritik von Schüler- und Elternvertretern beginnen bereits am Montag in Berlin und Brandenburg die Abiturprüfungen. In Berlin stehen zunächst vor allem die schriftlichen Arbeiten in Latein an, teils aber auch in anderen Fächern. Nach fünf Wochen Schließung sind die 14 600 Abiturienten die ersten, die wieder in ihre Schulen zurückkehren. Der Landesschülerausschuss machte wochenlang gegen die Prüfungen Front und forderte ein Abi ohne Abschlusstests. Viele Schüler seien in der Corona-Krise verunsichert und hätten sich zu Hause nicht richtig vorbereiten können.

Auch in Brandenburg stehen für knapp 10 000 Schüler die Prüfungen zur Hochschulreife direkt bevor. Am ersten Prüfungstag werden nach Angaben des Ministeriums an 98 Schulen von knapp 2700 Schülern die Arbeiten in den zentralen Fächern Geografie, Geschichte und Politische Bildung geschrieben.

16.55 Uhr: Südkorea lockert Corona-Regeln

Südkorea lockert die harten Corona-Regeln im Land. Ministerpräsident Chung Sye Kyun hat am Sonntag einige Lockerungen für Beschränkungen für Kirchen, Sportveranstaltungen und Unterhaltungseinrichtungen angekündigt. In Südkorea sind die Zahlen bei Neuerkrankungen deutlich rückläufig.

16.10 Uhr: Deutsche Post will Boten nicht mit Masken ausrüsten

Die Deutsche Post hat Bedenken gegen eine flächendeckende Ausstattung der Brief- und Paketzusteller mit Atemschutzmasken. Das äußerte Deutsche Post DHL Betriebschef Thomas Schneider. „Bei einer Ausstattung aller Beschäftigten in Deutschland mit Masken rechnen wir mit einem Bedarf von einer Million Stück pro Woche“, so der Sprecher gegenüber der „WAZ“.

Masken für die etwa 80 000 Brief- und 50 000 Paketzusteller im Unternehmen würden Schneider zufolge dann in Kliniken oder Apotheken fehlen. Das gesamten Interview mit dem Betriebschef liest du bei der WAZ.

15.30 Uhr: Fußballer zurück in Wuhan – in Turkmenistan rollt der Ball wieder

Nach einer mehr als dreimonatigen Odyssee durch die Corona-Krise sind die Spieler des chinesischen Fußballclubs FC Wuhan Zall an den Ursprungsort der Pandemie zurückgekehrt. Fans bereiteten den Spielern am Samstagabend auf dem Bahnhof der zentralchinesischen Metropole spontan einen herzlichen Empfang.

Die Mannschaft des spanischen Trainers Jose Gonzalez hat eine 104-tägige Irrfahrt hinter sich. Ende Januar waren die Spieler beim Training in der südchinesischen Stadt Guangzhou von der plötzlichen Abriegelung ihrer Heimatstadt überrascht worden. Das Team flog daraufhin zum Trainingscamp nach Spanien, wo sich das Sars-CoV-2-Virus zu dem Zeitpunkt noch nicht verbreitet hatte.

Als die Lungenkrankheit aber auch in Spanien zum großen Problem wurde, flogen die Spieler Mitte März mit einem längeren Zwischenstopp in Frankfurt zurück nach China. Sie landeten in Shenzhen in Südchina, wo sie erstmal drei Wochen in Quarantäne mussten. Im nahe gelegenen Foshan wurde danach das Training wieder aufgenommen, bevor die Mannschaft jetzt nach Wuhan zurückkehren konnte.

Trotz der Coronavirus-Pandemie rollt in Turkmenistan sogar wieder der Fußball, und das sogar vor Zuschauern. Offiziell hat Turkmenistan noch keinen Coronafall vermeldet. Die Saison in der höchsten Fußballliga des Landes war trotzdem am dritten Spieltag wegen der Pandemie unterbrochen worden. Auch in Tadschikistan und Weißrussland wird gespielt.

14.20 Uhr: Mehr als eine Million Infektionen in Europa

In Europa sind mittlerweile mehr als eine Million Infektionen mit dem Coronavirus nachgewiesen worden. Bis Sonntagmittag erfasste das Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) dort insgesamt 1.018.221 Covid-19-Fälle, wie aus Zahlen auf der Webseite der EU-Agentur hervorging. Mit Spanien, Italien, Deutschland, Frankreich und Großbritannien kommen mittlerweile fünf europäische Länder auf sechsstellige Infektionszahlen. Covid-19-Todesfälle gab es europaweit demnach bislang 98.852, davon die meisten in Italien, Spanien, Frankreich, Großbritannien und Belgien.

Für den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) - das sind die Staaten der EU sowie Norwegen, Island und Liechtenstein - einschließlich Großbritannien kam das in Solna bei Stockholm ansässige Zentrum auf 926.333 gemeldete Infektionen sowie 96.779 Todesfälle. Zahlen aus Ländern wie die Schweiz, Russland und verschiedenen kleineren europäischen Staaten werden hierbei aber nicht eingerechnet.

Weil in allen Ländern von einer unweit höheren Dunkelziffer ausgegangen wird, geben die Statistiken nicht die tatsächliche Zahl der Infektionen wieder. Dabei spielt vielerorts unter anderem eine Rolle, dass die Testkapazitäten begrenzt sind und Infektionen mit mildem Verlauf nicht erkannt werden.

12.30 Uhr: Polizei löst Party im Wald auf

Die Polizei hat eine Party von rund 20 Jugendlichen in einem Waldstück wegen der geltenden Corona-Bestimmungen aufgelöst. Als die Beamten am Samstagabend zu der Feier bei Weida (Landkreis Greiz) kamen, seien die Jugendlichen geflohen, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf und konnten demnach einen Großteil der Partyteilnehmer stellen. Wegen Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz erwartet die Jugendlichen nun ein Ordnungswidrigkeitsverfahren.

11.40 Uhr: Krebspatient aus Hamburg stirbt an Corona

Ein 80 Jahre alter Krebspatient ist im Zusammenhang mit einer Corona-Erkrankung auf der Intensivstation des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf gestorben. Wie das UKE am Sonntag mitteilte, starb der Mann am Samstagabend mit fortgeschrittener, bösartiger Blutkrebserkrankung und Covid-19-Infekt. Weitere Untersuchungen müssten zeigen, ob Covid-19 ursächlich für den Tod des Mannes war.

Nach dem Corona-Ausbruch auf der Krebsstation des UKE war der Hamburger Senat nach Informationen des „Spiegel“ auf Distanz zur Klinikleitung gegangen. Der Sprecher der Zweiten Bürgermeisterin und Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank (Grüne) erklärte auf Anfrage des Nachrichtenmagazins: „Die Senatorin war über die zuletzt berichtete Häufung der Fälle nicht informiert.“ Dabei habe sie, auch in Sachen Corona, „in laufendem Austausch mit dem Ärztlichen Direktor des UKE“ gestanden. Die Klinikleitung hatte Kritik an der Informationspolitik zurückgewiesen.

10.30 Uhr: Laborleiter aus China äußert sich zum ersten Mal

Der Chef des Instituts für Virologie in der zentralchinesischen Stadt Wuhan hat amerikanische Vorwürfe zurückgewiesen, dass das neue Coronavirus aus seinem Labor stammen könnte. „Das Virus ist auf keinen Fall von uns gekommen“, sagte Yuan Zhiming in einem am Sonntag in chinesischen Medien verbreiteten Interview des Staatsfernsehens.

„Wir wissen genau, welche Virus-Forschung in dem Institut vorgeht und wie mit Viren und Proben umgegangen wird“, sagte er. Auch habe sich niemand in seinem Labor mit dem Sars-CoV-2-Virus infiziert.

Er wandte sich auch gegen die - bereits von Wissenschaftlern zurückgewiesene - These, dass das Virus im Labor erzeugt worden sein könne. „Es gibt keine Beweise, die zeigen, dass das Virus künstliche oder synthetische Spuren hat.“ Nach den bisherigen Erkenntnissen war das neuartige Corona-Virus in Wuhan - wie schon 2002 das Sars-Virus - von einem Tiermarkt ausgegangen, wo erste Erkrankungen aufgetreten waren. Experten gehen davon aus, dass es von Fledermäusen stammt und auch über ein anderes Tier als Wirt verbreitet worden sein könnte.

9.20 Uhr: Weltstars geben virtuelles Konzert

Ein Star-besetztes Dankeschön für die Helfer an vorderster Front der Corona-Krise: das virtuelle Konzert „One World: Together at Home“ brachte Künstler wie Elton John, Taylor Swift und Lady Gaga zusammen. Aus Hessen war auch Milky Chance dabei.

Auch das deutsche Model Heidi Klum zählte im Vorprogramm zu den vielen Stars, die Ärzten und Krankenschwestern für deren Einsatz Dank aussprachen. Sie seien die „wahren Helden“ in der Corona-Krise, sagte Klum.

Mit der Marathon-Aktion sollte vor allem dem Gesundheitspersonal an der Corona-Front gedankt werden. Global Citizen hatte nach eigenen Angaben Sponsoren für Millionenspenden gewinnen können, die dem Solidaritätsfonds der Weltgesundheitsorganisation WHO zukommen sollen. So kündigte der Philanthrop und Politiker Michael Bloomberg über seine Stiftung eine Unterstützung in Höhe von acht Millionen Dollar an. Nach Ende des Konzerts gaben Lady Gaga und Global Citizen bekannt, dass nunmehr Spenden in Höhe von knapp 128 Millionen Dollar für das Gesundheitspersonal in aller Welt zugesagt worden seien.

8.10 Uhr: Stammt das Virus aus einem Forschungslabor in China?

US-Präsident Donald Trump hat China für die weltweite Verbreitung des Coronavirus verantwortlich gemacht und seine eigene Regierung gegen jegliche Kritik verteidigt. „Es hätte in China gestoppt werden können“, sagte Trump am Samstagabend (Ortszeit) bei seiner täglichen Pressekonferenz im Weißen Haus. „Das ist nicht geschehen, und die ganze Welt leidet deswegen.“ Der Präsident warf der Regierung in Peking deshalb Versäumnisse vor. Kritik an seiner Regierung in der Corona-Krise nannte er eine „Hexenjagd“.

US-Medienberichten zufolge könnte China die internationale Gemeinschaft über Tage hinweg nicht über das Virus informiert haben. Außerdem gibt es in den USA Berichte unter Berufung auf amerikanische Geheimdiensterkenntnisse, wonach das Virus aus einem Forschungslabor in China stammen könnte. Dieser Theorie zufolge soll das Virus im Institut für Virologie in Wuhan versehentlich von einem Mitarbeiter in die Stadt Wuhan gebracht worden sein, wo die Pandemie ihren Ursprung hatte.

7.30 Uhr: 4538 Tote in Deutschland

Mittlerweile gibt es in Deutschland 4538 Tote wegen des Coronavirus (Stand Sonntagmorgen). Über 143.000 Menschen sind infiziert, 88.000 wieder genesen.

Samstag, 18. April

22.20 Uhr: Zahl der Toten in Frankreich steigt auf über 19.000

Die Zahl der Virus-Toten in Frankreich ist erneut um mehr als 600 Personen. Die Zahl der neuen Toten ist allerdings den dritten Tag in Folge rückläufig. Insgesamt wurden in Frankreich bislang 19.323 Tote gezählt.

21.45: Spanien will Lockdown verlängern, Israel kündigt Lockerungen an

Die wegen der Corona-Pandemie verhängte Ausgangssperre in Spanien wird um zwei weitere Wochen verlängert. Die Beschränkungen sollen grundsätzlich bis zum 9. Mai bestehen bleiben, wie Regierungschef Pedro Sánchez ankündigte. Ende April würden die Regelungen für Kinder aber gelockert. Vom 27. April an sollen sie in „begrenztem“ Umfang Zeit im Freien verbringen dürfen.

Israel wurde von Experten für seinen Umgang mit der Pandemie gelobt. Jetzt soll es Lockerungen in dem Land geben. „Wir haben eine der niedrigsten Sterberaten“, sagte Netanjahu. „Dies ermöglicht Schritte in Richtung einer Lockerung.“ Statt bislang 15 Prozent dürften nun 30 Prozent der Angestellten wieder zurück an ihren Arbeitsplatz kommen.

Angestellte über 67 Jahren und Menschen mit Vorerkrankungen sind weiter angehalten, zuhause zu bleiben. Sonderschüler sollen in kleinen Gruppen wieder lernen, bis zu drei Familien dürfen Kleinkinder gemeinsam von einer Person betreuen lassen. Sport von bis zu zwei Personen ist in einem Umkreis von bis zu 500 Metern vom Zuhause erlaubt. Bis zu zehn Menschen dürfen draußen gemeinsam beten, müssen aber einen Sicherheitsabstand von mindestens zwei Metern einhalten.

21.30 Uhr: Krankenhausmitarbeiter gehen auf die Barrikaden

Tausende Krankenhausmitarbeiter fordern einem Bericht zufolge vom Senat in Berlin im Zuge der Corona-Krise mehr Schutzausrüstung und mehr Geld. Ein Schreiben, das die Details des geforderten Corona-Krankenhaus-Pakts enthalte, werde die Gewerkschaft Verdi in der kommenden Woche an die Senatskanzlei schicken, berichtete der „Tagesspiegel am Sonntag“. Nach Verstreichen einer Frist von drei Wochen sei nach Informationen der Zeitung mit Protest in den Kliniken zu rechnen.

Verlangt würden etwa mehr Schutzausrüstung, neue Krankenhausbudgets und höhere Risikozuschläge. Unter anderem wird verlangt, dass auch die Beschäftigten der Tochterfirmen nach dem üblichen Tarif der Stammhäuser bezahlt werden, außerdem ein monatlicher Pandemie-Zuschlag von 500 Euro.

20.30 Uhr: Mehr als 140 400 Corona-Nachweise in Deutschland – 4288 Tote

In Deutschland sind bis Samstagabend mehr als 140 400 Infektionen mit dem neuen Coronavirus registriert worden. Im Vergleich zum Vortag ist die Zahl damit um etwa 2.600 gestiegen. Mindestens 4288 mit dem Erreger Sars-CoV-2 Infizierte sind den Angaben zufolge bislang bundesweit gestorben. Laut der renommierten Johns-Hopkins-Universität beträgt die Zahl der Todesfälle inzwischen sogar über 4.400.

Europaweit sollen inzwischen mehr als 100.000 Menschen nach einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus gestorben sein. Insgesamt wurden fast 1,14 Millionen Corona-Fälle in Europa registriert.

20.11 Uhr: Trotz Corona – Zehntausend pilgern zu Trauerfeier für Prediger

Trotz der Corona-Krise haben in Bangladesch Tausende Anhänger die Beisetzung eines Predigers und islamistischen Politikers besucht. Menschen sammelten sich auf dem Gelände einer Religionsschule in der Verwaltungseinheit Sarail im Nordosten des Landes, um Jubayer Ahmed Ansari die letzte Ehre zu erweisen. Ansari war ein Anführer der islamistischen Partei Khelafat Majlish und Leiter der Religionsschule.

Die Polizei habe versucht, die Teilnehmerzahl auf 50 zu begrenzen, was aber weitgehend ignoriert worden sei. Der örtliche Polizeichef sagte am Samstag. „Die Menge war außer Kontrolle.“ Er bezifferte die Zahl der Menschen auf schätzungsweise 10 000.

Auch in Rom kamen bei der Beerdigung eines an Covid-19 gestorbenen Bürgermeisters bei der Feier in dem Ort Saviano bei Neapel Medien zufolge rund 200 Menschen zusammen - obwohl im ganzen Land strikte Ausgangssperren gelten und Menschenansammlungen verboten sind.

19.15 Uhr: Musik-Stars planen Mega-Konzert als Live-Stream – hier kannst du ihn ansehen

Mit einem virtuellen Benefiz-Konzert wollen Weltstars wie die Rolling Stones, Elton John, Paul McCartney und Taylor Swift im Kampf gegen die Corona-Pandemie helfen. Das Event „One World: Together at Home“ wird am Samstag ab 20.00 Uhr als mehrstündiger digitaler Livestream in sozialen Medien und bei Streaming-Anbietern zu sehen sein.

Auch bei YouTube beginnt um 20 Uhr die Übertragung des Events. Hier gibt es den Stream:

17.15 Uhr: Nächste Stadt mit Maskenpflicht!

Angesichts der vorsichtigen Öffnung von Geschäften führt die Stadt Wolfsburg am Montag eine Maskenpflicht ein. Diese gelte in den Geschäften, in öffentlichen Gebäuden, Arztpraxen, medizinischen Einrichtungen und in Bussen, teilte die Kommune am Samstag mit. Mit einer Übergangsfrist von einer Woche gelte sie zunächst bis zum 6. Mai. Ausgenommen seien Kinder unter sechs Jahren.

Auch wenn erste Geschäfte wieder öffnen dürften, sei die Gefahr des Coronavirus noch lange nicht gestoppt und überwunden, sagte Oberbürgermeister Klaus Mohrs (SPD) laut Pressemitteilung: „Wir müssen weiterhin gut Acht geben, dass wir uns nicht gegenseitig anstecken und die Risikogruppen sowie unser Gesundheitssystem nicht gefährden.“ Die Details der Verordnung sollen am Sonntag veröffentlicht werden.

16.30 Uhr: Fahrer mit klarer Aussage zur Tour de France

Der deutsche Radprofi Simon Geschke (CCC Team) hält eine weitere Verschiebung der Tour de France aufgrund der Coronakrise für ausgeschlossen. „Ich glaube definitiv, dass die Tour stattfinden wird im September. Da zweifel ich nicht dran“, sagte der 34-Jährige im Gespräch dem Sport-Informations-Dienst (SID).

Die Frankreich-Schleife war am Mittwoch aufgrund der Corona-Pandemie um knapp zwei Monate verschoben worden und soll nun vom 29. August bis 20. September ausgetragen werden. Die Tour hätte am 27. Juni in Nizza beginnen und am 19. Juli traditionell auf den Pariser Champs-Elysees enden sollen. Am Montag hatte Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron jedoch alle Großveranstaltungen bis zum 11. Juli verboten.

16.11 Uhr: Zahl weltweit auf mehr als 2,25 Millionen gestiegen – mehr als 150.000 Tote

Weltweit haben sich inzwischen mehr als 2,25 Millionen Menschen mit dem Erreger Sars-Cov-2 infiziert, das am schwersten betroffene Land der Welt bleiben die Vereinigten Staaten. Die Zahl der Corona-Toten stieg weltweit auf mehr als 154.000 und knackt damit die traurige Marke von 150.000 Menschen, die an dem Virus gestorben sind. Allein in Europa starben inzwischen fast 98.000 an der von dem Erreger ausgelösten Lungenkrankheit.

Im schwer betroffenen Spanien wurde die Marke von 20.000 Todesfällen überschritten, Großbritannien meldete einen Anstieg der Todesfälle um fast 900 auf mehr als 15.400. In den USA stieg die Zahl der Infektionsfälle derweil auf mehr als 700.000, etwa 37.000 Corona-Infizierte starben, so viele wie in keinem anderen Land der Welt. Ungeachtet dessen sprach sich Trump für eine Aufhebung der Ausgangsbeschränkungen in mehreren Bundesländern aus.

14.45 Uhr: Clemens Tönnies will in Laboren Corona-Tests durchführen

Schalke-Aufsichtsratschef und Fleischfabrikant Clemens Tönnies möchte in seinem Firmenlabor künftig Corona-Tests durchführen lassen und hat entsprechende Unterstützung auch der DFL angeboten.

In seinem Labor seien 180.000 bis 200.000 Tests pro Monat umsetzbar, versicherte Tönnies. In jedem Fall seien dort Corona-Tests an Menschen möglich, auch wenn in seinem Labor sonst Schweineblut untersucht wird. Die genauen Details liest du hier.

13.54 Uhr: In Spanien steigen die Todesfälle weiter an

In Spanien sind innerhalb eines Tages weitere 565 Menschen nach einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus gestorben. Damit stieg die offizielle Zahl der Todesopfer in der Corona-Krise auf 20.043, wie das Gesundheitsministerium am Samstag mitteilte. Die Zahl der täglichen Todesfälle ist rückläufig. Die spanischen Behörden gehen davon aus, dass der Höhepunkt der Pandemie Anfang April überschritten wurde. Damals wurden an einem Tag 950 Todesfälle gezählt.

Die offiziellen Opferzahlen sind in Spanien jedoch umstritten: Um die Statistiken der verschiedenen Regionen zu vereinheitlichen, erfasst das Gesundheitsministerium nur noch die Todesfälle positiv getesteter Patienten. Mehrere Regionen kritisieren, dass Tausende Todesfälle auf diese Weise nicht in der nationalen Statistik auftauchten.

12.20 Uhr: Schüler können nicht „sitzen bleiben“ wegen Corona

Das Land Hessen verzichtet wegen der Einschränkungen des Schulbetriebs durch die Corona-Krise auf das Sitzenbleiben von Schülern mit schlechten Leistungen. „Da die Leistungsbewertung in diesem Schulhalbjahr nur eingeschränkt möglich sein wird, soll in der Regel eine Versetzung erfolgen“, teilte dazu das Kultusministerium in Frankfurt am Main mit. Hintergrund sind die aktuellen Schulschließungen.

„In den Fällen, in denen der vor der Zeit der Schulschließungen gezeigte Leistungsstand der Schülerin oder des Schülers eine erfolgreiche Mitarbeit in der nächsthöheren Leistungsstufe nicht erwarten lässt, sollen die Eltern beraten und auf die Möglichkeit der freiwilligen Wiederholung hingewiesen werden“, hieß es in der Mitteilung des Kultusministeriums weiter.

9.20 Uhr: Experten befürchten Schlimmes im Sommer

Experten haben eine Horror-Prognose für den Sommer gestellt. Wenn es nach den Wissenschaftlern geht, dann wird die Pandemie noch lange nicht am Ende sein. Bereits für den 19. April haben die Experten vorausgesagt, dass es in Deutschland an diesem Tag 377 Tote geben wird.

Das wäre die höchste Zahl an Todesopfern innerhalb von 24 Stunden, die Deutschland zu verzeichnen bislang zu hatte. Und: Bis Anfang August soll es insgesamt rund 8.800 Tote in Deutschland geben! Alle Infos dazu bekommst du hier.

8.45 Uhr: Telefonisches Attest reicht ab Montag nicht mehr aus

Für Krankschreibungen bei leichten Atemwegsbeschwerden müssen Arbeitnehmer ab diesem Montag wieder zum Arzt gehen. Eine in der Corona-Epidemie eingeführte Ausnahmeregelung, dass dies auch nach telefonischer Rücksprache mit dem Arzt ging, wird nicht verlängert. Für die Beurteilung, ob man arbeitsunfähig ist und eine Krankschreibung erhält, ist wieder eine körperliche Untersuchung nötig.

Das finden viele Praxisärzte nicht gut. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung kritisierte einen „abrupten Stopp“ der Ausnahmeregelung, der weder für die Praxen noch für die Patienten gut sei. Man habe sich für eine Verlängerung bis 3. Mai eingesetzt, sei aber im Gremium überstimmt worden.

Die Arbeitgeberverbände hingegen jubelten über den Beschluss.

Freitag, 17. April

22.25 Uhr: Erste US-Staaten lockern die Schutzmaßnahmen

Nach den neuen Richtlinien von US-Präsident Donald Trump in der Corona-Krise haben erste Bundesstaaten vorsichtige Lockerungen der Schutzmaßnahmen angekündigt. Der Gouverneur von Texas, Greg Abbott, sagte, derzeit geschlossene Läden könnten von Freitag nächster Woche an wieder öffnen, wenn sie Waren lieferten, schickten oder zur Abholung bereitstellten. Mit der Wiedereröffnung von Parks unter Verwaltung des Bundesstaats werde bereits am Montag begonnen. Besucher müssten aber Schutzmaßnahmen befolgen. Schulen blieben in diesem Schuljahr geschlossen.

Minnesotas Gouverneur Tim Walz kündigte zudem an, dass unter anderem Parks, Wanderwege, Golfplätze, Freiluft-Schießstände und Läden zum Verkauf von Angelködern wieder öffnen könnten, wenn Besucher Schutzmaßnahmen befolgten.

20.57 Uhr: Söder unterzieht sich Corona-Test

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat einen Coronavirus-Test machen lassen. Er sei negativ gewesen, sagte der CSU-Chef der Illustrierten „Bunte“. Der 53-Jährige meinte: „Das habe ich gemacht, um sicherzugehen. Ich halte mich auch an die Abstandsregeln und an alle Vorgaben, die wir den Bürgern zumuten.“

Das aktuell geforderte Krisenmanagement ist für Söder unterdessen keine Frage der Körperstatur. „Psychische Stabilität spiegelt sich nicht in der Körpergröße. Die Bundeskanzlerin zum Beispiel hat stahlharte Nerven“, sagte Söder in dem Interview über Angela Merkel. „Ich bin dankbar, sie jetzt als Ansprechpartnerin zu haben.“

20.11 Uhr: Leichter Anstieg der Neuinfektionen

Im Vergleich zum gestrigen Donnerstag ist die Zahl der Neuinfektionen leicht gestiegen. Die Behörden der Bundesländer melden rund 3450 neue bestätigte Corona-Fälle. Gestern waren noch knapp 3000 Neuinfektionen gemeldet worden. Die Zahl der Todesopfer stieg um 281.

15.01 Uhr: Sachsen führt Maskenpflicht in ÖPNV und Einzelhandel ein

Sachsen hat für den öffentlichen Nahverkehr sowie für den Einzelhandel eine Maskenpflicht beschlossen. Die Regelung gelte von Montag an, sagte Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) am Freitag nach einer Sitzung des Kabinetts in Dresden. Zur Abdeckung von Nase und Mund müsse es keine teure FFP2-Maske sein, es reichten auch ein einfaches Tuch oder ein Schal, betonte der Regierungschef.

Wenn man in so vielen Bereichen zusätzliche Kontakte von Menschen zulasse, sei eine Maskenpflicht „die richtige Antwort“, so Kretschmer. Von Montag an sollen in Sachsen einige Beschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie gelockert werden.

6.50 Uhr: RKI mit wundervoller Nachricht

Tolle Nachrichten vom Robert-Koch-Institut: Wie das RKI nun bekannt gibt, ist die sogenannte Reproduktionsrate unter einen extrem wichtigen Wert geschritten. Jeder Infizierte steckt derzeit nur noch 0,7 weitere Menschen an – erstmals seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie liegt der Wert unter 1. Das bedeutet, dass die Zahl der Neuerkrankungen zurückgeht.

6.10 Uhr: Unbekannter schlitzt Ärzten und Pflegern Reifen auf

Was für eine abscheuliche Tat. Während Ärzte und Pfleger in einer Klinik an vorderster Front der Coronakrise um Menschenleben kämpften, schlitzte ein Unbekannter 22 von ihnen auf dem Parkplatz die Reifen auf. Weitere Informationen dazu hier >>

