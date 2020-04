Coronavirus aktuell: Nach Oktoberfest-Absage auch DIESES Großevent vor dem Aus? ++ Maskenpflicht weitet sich aus ++ Deutschland droht zweite Pandemie-Welle

Das Coronavirus hat sich auf der ganzen Welt ausgebreitet

Das Coronavirus beherrscht Deutschland und die ganze restliche Welt. In einigen Ländern werden erste Erfolge verbucht: Die Anzahl der Neuinfektionen nimmt ab. Doch von einer Beruhigung der Situation kann noch keine Rede sein.

Weltweit sind mehr als 165.000 Menschen am Coronavirus gestorben, mehr als 2,45 Millionen Menschen sind infiziert. Besonders hart hat es Spanien, Italien und die USA erwischt. In Deutschland sind vor allem die Bundesländer Nordrhein-Westfalen, Bayern und Baden-Württemberg betroffen.

Wie viele Menschen sind an den Folgen des Coronavirus gestorben? Wie viele sind wieder gesund? Gibt es Hoffnung auf eine baldige Rückkehr zum normalen Leben?

Ab Montag dürfen Geschäfte unter 800 Quadratmeter Fläche wieder öffnen (darunter auch Buchhandlungen, Auto- und Fahrradhändler)

Ein vorgeschriebener Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen bleibt bestehen

Das Tragen von Masken wird nicht vorgeschrieben, aber dringend empfohlen

Einige Bundesländer haben die Mundschutz-Pflicht aber bereits eingeführt

Großveranstaltungen bleiben bis mindestens 31. August verboten (darunter Fußballspiele, Schützenfeste und Festivals)

Prüfungen und schulische Prüfungsvorbereitungen sollen unter Einhaltung von Schutzkonzepten ab nächster Woche möglich sein

Dienstag, 21. April

16.55 Uhr: Bundesliga-Start am 9. Mai - Alles, was du wissen musst

Aller Voraussicht nach sieht es so aus, als ob die Bundesliga am 9. Mai wieder startet. Dann natürlich mit Geisterspielen, aber wenigstens könntest du dann deiner Lieblingsmannschaft vor dem Fernseher zuschauen. Alles, was du zum Start in die Fußball-Bundesliga wissen musst, findest du hier >>>

16.31 Uhr: Nach Oktoberfest-Absage auch Frankfurter Buchmesse vor dem Aus?

Die Frankfurter Buchmesse soll nach jetzigem Stand wie geplant im Oktober stattfinden. „Wie die 72. Buchmesse dann genau aussehen wird, können wir zum heutigen Zeitpunkt noch nicht abschätzen. Es wird in jedem Fall eine sehr besondere Messe, das steht jetzt schon fest“, erklärte Sprecherin Kathrin Grün am Dienstag. Die Gesundheit der Aussteller und Besucher stehe an erster Stelle, deshalb würden die Überlegungen auf Bundes- und Landesebene in die Planungen mit einfließen. „Sobald wir konkrete Entwicklungen absehen können, werden wir diese kommunizieren - voraussichtlich Mitte Juni wird sich ein klareres Bild abzeichnen.“

Wegen der Corona-Krise sind Großveranstaltungen bis Ende August verboten. Aber auch darüber hinaus stehen Events auf der Kippe. Am Dienstag war beispielsweise das Oktoberfest in München abgesagt worden. Nach aktuellen Planungen findet die Frankfurter Buchmesse vom 14. bis 18. Oktober statt. Ehrengast ist Kanada. Im vergangenen Jahr waren mehr als 300 000 Besucher auf die Messe gekommen.

15.51 Uhr: Mädchen (9) an Coronavirus erkrankt - dann dann passiert Unglaubliches

Ein neunjähriges Mädchen aus Frankreich hat sich in einem Ski-Ort unwissend mit dem Coronavirus infiziert. Danach hatte es noch zu 172 anderen Menschen in einem Ski-Kurs Kontakt. Doch was Mediziner jetzt herausfanden, überrascht. Hier die ganze Geschichte lesen.

15.00 Uhr: Paketzustellung auch am Sonntag? Verdi ist dagegen

Die Gewerkschaft Verdi sieht keine Notwendigkeit für bundesweite Ausnahmeregelungen über eine Sonntagszustellung von Paketen. Ein Sprecher des Bundesvorstands sagte auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur: „Aufgrund der bestehenden Kontaktbeschränkungen in der Corona-Pandemie ist in der Zustellung die Erreichbarkeit der Kundinnen und Kunden an den Werktagen sehr hoch. Sollte die Erforderlichkeit bestehen, aus Gründen des Gesundheitsschutzes regional die Zustellung am Sonntag zu organisieren, so muss dies vorher mit den örtlichen Betriebsräten abgestimmt werden.“

Die Sonntagszustellung könne aber kein Ersatz für benötigtes Personal sein, sagte der Sprecher. „Der Schutz der Beschäftigten muss jetzt an erster Stelle stehen, denn die Belastung der Beschäftigten ist bereits jetzt extrem hoch.“

Die Deutsche Post strebe keine regelmäßige, bundesweite Sonntagszustellung an, betonte ein Sprecher des Konzerns. Man wolle Sonntagsarbeit in der aktuellen Ausnahmesituation „punktuell und nach Abstimmung mit den örtlichen Betriebsräten“ einsetzen, um schnell auf bestehende regional begrenzte Engpässe zu reagieren. Auch bei einem nur punktuellen Einsatz von Sonntagsarbeit wäre ein bundesweit einheitlicher rechtlicher Rahmen demnach sinnvoll.

14.30 Uhr: RKI deutlich: „Kein Ende der Epidemie in Sicht“

Trotz der ersten Lockerungen in der Corona-Pandemie betont das Robert Koch-Institut (RKI) den Ernst der Lage. „Das Virus ist nicht weg“, sagte RKI-Vizepräsident Lars Schaade am Dienstag in Berlin. „Es ist kein Ende der Epidemie in Sicht. Die Fallzahlen können wieder steigen.“ Die Situation sei immer noch ernst, auch wenn in Deutschland bei der Bekämpfung einiges erreicht worden sei.

Schaade rief die Menschen dazu auf, weiter den Empfehlungen zu folgen: Etwa möglichst viel zu Hause zu bleiben, Abstand von mindestens 1,5 Metern zu halten, viel die Hände zu waschen, in die Armbeuge zu niesen oder zu husten und zusätzlich, etwa in Geschäften oder im öffentlichen Nahverkehr, eine Maske über Mund und Nase zu tragen.

13.24 Uhr: Handball-Saison abgebrochen

Die Saison in der 1. und 2. Handball-Bundesliga (HBL) ist wegen der Coronavirus-Pandemie abgebrochen worden. Das haben die 36 Clubs am Dienstag nach einer Abstimmung mit großer Mehrheit beschlossen. Zudem legte das HBL-Präsidium fest, dass die Abschlusstabelle nach der sogenannten Quotientenregelung gewertet wird. Dabei werden bei jedem Team die Pluspunkte durch die absolvierten Spiele geteilt und anschließend mit 100 multipliziert. Damit steht der THW Kiel erstmals seit 2015 wieder als deutscher Meister fest.

12.23 Uhr: Maskenpflicht gilt in mehreren Bundesländern

Sachsen-Anhalts Landesregierung hat eine Mundschutzpflicht für Einkäufe und den öffentlichen Nahverkehr beschlossen. Sie soll von Donnerstag 0.00 Uhr an gelten.

Auch Baden-Württemberg führt nun angesichts der Coronavirus-Epidemie eine Maskenpflicht ein. Ab diesem Montag müssen Mund und Nase beim Einkaufen und im Nahverkehr bedeckt sein, wie Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Dienstag in Stuttgart sagte. Damit sei aber kein medizinischer Mundschutz gemeint, es gehe nur um einfache Mund-Nasen-Bedeckung. „Notfalls tut es auch ein Schal“, sagte Kretschmann. Man habe festgestellt, dass sich zu wenige Menschen an die bislang geltende dringende Empfehlung zum Tragen von Masken halten, begründete Kretschmann den Schritt.

Sachsen hat bereits eine Maskenpflicht eingeführt, Mecklenburg-Vorpommern und Bayern wollen in der kommenden Woche nachziehen.

12.06 Uhr: Tanken wird (noch) nicht billiger

Der Ölpreis fällt derzeit ins Bodenlose – zuletzt mussten die Barrel-Verkäufer sogar draufzahlen. Doch der historische Ölpreisabsturz in den USA wirkt sich voraussichtlich nicht an deutschen Zapfsäulen aus.

Die betroffene, in den USA relevante Ölsorte WTI ist nach Angaben des ADAC „nicht entscheidend für den deutschen Markt“. Hierzulande komme es vielmehr auf die Nordseesorte Brent an. Deren Preis liege derzeit oberhalb des Tiefs von Ende März. Auch der Mineralölwirtschaftsverband MWV verwies auf Brent als für Europa entscheidende Sorte.

11.33 Uhr: Bundesregierung plant nächstes Anti-Corona-Gesetzespaket

Die große Koalition plant zur Bewältigung der Corona-Krise ein weiteres umfangreiches Gesetzespaket im Gesundheitsbereich. Dabei geht es unter anderem um eine massive Ausweitung von Coronavirus-Tests auch unter Mithilfe von Tierärzten, um schärfere Meldepflichten bei Verdachts- und Krankheitsfällen sowie Laborbefunden und um den Schutz von privat Krankenversicherten, die in der aktuellen Krise in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Der Entwurf soll nach dpa-Informationen in der kommenden Woche im Bundeskabinett auf den Weg gebracht werden.

10.55 Uhr: Vier Millionen Deutsche in Kurzarbeit

Nach Berechnungen der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung sind durch die Corona-Krise mittlerweile rund vier Millionen Beschäftigte in Deutschland von Kurzarbeit betroffen. Das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut (WSI) der Stiftung hat diese Zahl auf der Basis einer Online-Befragung von rund 7600 Beschäftigten ermittelt.

Von den zwischen dem 3. und 14. April Befragten in abhängiger Beschäftigung hätten 14 Prozent angegeben, momentan in Kurzarbeit zu sein, teilte die Böckler-Stiftung am Dienstag mit. Hochgerechnet auf die Gesamtzahl der Beschäftigten entspreche dies rund 4 Millionen Menschen. Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit hat rund jedes dritte dazu berechtigte Unternehmen in Deutschland Kurzarbeit beantragt.

10.15 Uhr: Italien kündigt Ende der Corona-Sperren an

Italiens Regierung will die Corona-Sperre beenden! Das kündigte Ministerpräsident Giuseppe Conte jetzt auf Facebook an. Bis Ende der Woche soll ein Plan vorgelegt werden, wie ab dem 4. Mai schrittweise die Beschränkungen aufgehoben werden sollen.

In Italien gelten wegen der Lungenkrankheit Covid-19 seit dem 10. März besonders strenge Ausgangsverbote für die 60 Millionen Bürger. Außerdem ruht ein großer Teil der Wirtschaft. „Ich wünschte, ich könnte sagen: Wir öffnen alles wieder. Sofort“, schrieb der Premier. „Aber eine solche Entscheidung wäre unverantwortlich“, mahnte er. „Das würde die Ansteckungskurve des Virus erneut auf unkontrollierte Weise steigen lassen und alle Bemühungen, die wir bisher unternommen haben, zunichtemachen.“

9.10 Uhr: Oktoberfest abgesagt!

Jetzt steht es fest: Das Oktoberfest findet wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr nicht statt. Das gaben Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) am Dienstag bekannt.

8.30 Uhr: Wie viele Menschen sind tatsächlich an Corona gestorben?

Wie viele Menschen mehr als sonst wegen der Corona-Pandemie sterben, lässt sich für Deutschland bislang nur schwer beziffern. Das zeigen Anfragen der Deutschen Presse-Agentur in den Bundesländern. Bayern, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen, die besonders hohe Infiziertenzahlen melden, liegen nach eigenen Angaben bislang keine aktuellen Daten dazu vor.

Zwar sind in Deutschland bislang mehr als 4500 Corona-Infizierte gestorben. Allerdings ist insbesondere bei sehr alten und stark vorerkrankten Menschen oft unklar, ob sie nicht auch ohne das Virus innerhalb eines bestimmten Zeitraumes gestorben wären.

7.50 Uhr: Angst vor zweiter Welle – Virologen schlagen Alarm

Droht Deutschland eine zweite Coronavirus-Welle? Die Reproduktionszahl steigt in den vergangenen Tagen laut Robert-Koch-Institut wieder gefährlich an. Die Zahl, wie viele Menschen ein Corona-Infizierter im Schnitt ansteckt, lag am Samstag noch bei 0,7, am Sonntag bereits bei 0,8 und am Montag bei 0,9.

Der Berliner Virologe Christian Drosten warnte am Montag im NDR-Podcast: Wenn die sogenannte Reproduktionszahl nach der Lockerung der Maßnahmen wieder über 1 kommen sollte - also ein Infizierter wieder mehr als einen anderen Menschen ansteckt -, könne die Epidemietätigkeit in nicht erwarteter Wucht wieder losgehen.

6.55 Uhr: Freizeitparks: Besucher in Sommerferien überlebenswichtig

Die Corona-Krise bringt manche Freizeitparks nach Angaben ihres Verbands in existenzielle Not. Wenn auf den ausgefallenen Saisonstart in den Osterferien auch ein Besuchsverbot in den Sommerferien folgen sollte, könnte das für rund 40 Prozent der Parks das Aus bedeuten, sagte der Geschäftsführer des Verbands Deutscher Freizeitparks und Freizeitunternehmen, Jürgen Gevers. In Deutschland seien inklusive der Zulieferer 150 000 Arbeitsplätze mit der Branche verknüpft.

Gerade Parks mit Tieren könnten die laufenden Kosten nicht einfach senken. „Auch wir sind der Meinung, Gesundheit steht über der Wirtschaft“, betonte Gevers. Doch wo ein Freizeitpark schließe, mache nicht so schnell ein anderer auf. Und diese Einrichtungen seien oft in strukturschwächeren Regionen - und dort durchaus ein Jobmotor.

6.05 Uhr: Trump will Einreise komplett aussetzen

US-Präsident Donald Trump hat via Twitter für einen Paukenschlag gesorgt. Am Montagabend (Ortszeit) kündigte er an, die Einwanderung in die USA per Dekret vorläufig komplett aussetzen zu wollen. Heißt: Kein Mensch kommt mehr in die USA rein. Details nannte der Präsident allerdings nicht.

In light of the attack from the Invisible Enemy, as well as the need to protect the jobs of our GREAT American Citizens, I will be signing an Executive Order to temporarily suspend immigration into the United States! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 21, 2020

Montag, 20. April

22.45 Uhr: US-Ölpreis stürzt ab - erstmals negativ

Wegen der Corona-Krise ist der Preis für US-Rohöl auf einen historischen Tiefstand gefallen. Der Preis für einen Kontrakt, der eine physische Öllieferung im Mai vorsieht, notierte erstmals seit Aufnahme des Future-Handels im Jahr 1983 im negativen Bereich - zuletzt bei minus 18,20 US-Dollar je Barrel (159 Liter). Das bedeutet, dass Käufer bei Abnahme Geld erhalten.

Einerseits zeigt dies, wie stark Angebot und Nachfrage derzeit am Ölmarkt auseinanderfallen. Andererseits handelt es sich um ein sehr spezielles Phänomen, bedingt durch den an diesem Dienstag verfallenden Mai-Terminkontrakt auf US-Öl. Bei solchen Verträgen verpflichtet sich der Verkäufer, eine festgelegte Menge einer Ware - in diesem Fall Öl - zu einem festen Preis und Termin zu liefern.

22.08 Uhr: Erdogan kündigt viertägige Ausgangssperre für türkische Großstädte an

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat wegen der Corona-Pandemie eine viertägige Ausgangssperre für Istanbul und 30 weitere Städte des Landes angekündigt. Die Ausgangssperre werde voraussichtlich am Donnerstag beginnen, sagte Erdogan am Montag in einer vom Fernsehen übertragenen Ansprache. Die Türkei registrierte bis Montag landesweit knapp 91.000 Coronavirus-Infektionsfälle, die Zahl der Todesfälle stieg auf mehr als 2100.

21.23 Uhr: Nur 720 Neu-Infizierte in Deutschland

In Deutschland gab es am Montag nur 720 Neu-Infizierte. Dadurch stieg die Anzahl der am Coronavirus Infizierten Menschen in der Bundesrepublik auf 143.142. Die Zahl der Toten stieg auf 4.503, das waren 88 mehr als am Sonntag.

21.03 Uhr: Kuriose Eisdielen-Regel in Niedersachsen

In Niedersachsen lachen die Menschen sich derzeit wegen einer kuriose Corona-Regelung für Eisdielen schlapp. .

20.31 Uhr: Facebook begrenzt Organisation von Protesten gegen Corona-Auflagen

Facebook will die Organisation bestimmter Proteste gegen die wegen der Corona-Pandemie verhängten Schutzmaßnahmen begrenzen. Wenn eine Demonstration von den Behörden verboten worden sei oder gegen die Vorschriften verstoße, wonach Menschen genügend Abstand voneinander einhalten müssten, dürfe diese nicht auf Facebook organisiert werden, erklärte ein Sprecher des Unternehmens am Montag. Facebook werde gegen entsprechende Inhalte vorgehen, hieß es weiter.

In mehreren US-Bundesstaaten war es zuletzt zu kleineren Protesten gegen die von den jeweiligen Gouverneuren verhängten Ausgangsbeschränkungen gekommen. Bei manchen Demonstrationen wurde dabei klar gegen die von der Regierung empfohlene Distanz-Regel verstoßen. In den USA sind alle Menschen aufgerufen, immer mindestens etwa zwei Meter Abstand zu anderen Personen zu halten, um eine weitere Ausbreitung des neuartigen Coronavirus zu bremsen.

19.41 Uhr: Oktoberfest vor dem Aus? PK am Dienstag

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) wollen am Dienstag über ihre Beratungen zur möglichen Absage des Oktoberfests informieren. Die Staatskanzlei kündigte eine Pressekonferenz für 9.00 Uhr an. Wie die „Bild“ am Montagabend berichtete, soll die Absage bereits beschlossene Sache sein. Eine offizielle Bestätigung gab es dafür zunächst nicht.

18.53 Uhr: Zahl der Corona-Infektionsfälle in Italien erstmals gesunken

Gute Nachrichten aus Italien: Die Zahl der unter einer Coronavirus-Infektion leidenden Menschen im am schwersten von der Coronavirus-Pandemie betroffenen Land Europas ist erstmals zurückgegangen. Wie die Zivilschutzbehörde in Rom mitteilte, sank die Zahl der landesweit positiv auf das neuartige Coronavirus Getesteten am Montag auf 108.237. Am Sonntag hatte es noch 20 Infektionsfälle mehr gegeben.

17.59 Uhr: Britische Wirtschaft von Corona extrem getroffen

In Großbritannien ist die Zahl der Unternehmenspleiten wegen der Corona-Krise stark angestiegen. Zwischen Anfang März und Mitte April seien 21.200 Firmen mehr pleite gegangen als im Vorjahreszeitraum, heißt es in einer am Montag veröffentlichten Studie des britischen Zentrums für Unternehmensforschung ERC. Dies entspreche einer Zunahme um 70 Prozent. Im selben Zeitraum sei die Zahl der Unternehmensgründungen im Vorjahresvergleich um 23 Prozent eingebrochen.

17.28 Uhr: Bundesliga-Start am 9. Mai - Laschet und Söder einig

Rollt am 9. Mai in der Bundesliga wieder der Ball? NRW-Ministerpräsident Armin Laschet und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder sagen im Gespräch mit "Bild", dass ihrer Einschätzung nach ein Liga-Comeback zu jenem Zeitpunkt möglich ist - allerdings definitiv ohne Stadionbesucher. Entscheidend sei, dass das Gesundheitsministerium sowie das Robert-Koch-Institut die Pläne absegnen.

16.55 Uhr: Rolle rückwärts bei Krankschreibungs-Regel

Nach dem heftigen Protest sind Krankschreibungen wegen Erkältungen in der Corona-Krise nun doch wieder per Telefon möglich. Das teilte Josef Hecken, der Vorsitzende des Bundesausschusses im Gesundheitswesen, am Montag mit. Zuvor war erst bekanntgegeben worden, dass die Regelung abgeschafft werden solle, was gewaltige Kritik nach sich zog.

15.45 Uhr: Merkel zum Thema Mundschutz-Pflicht

Angela Merkel zum Thema einer möglichen bundesweiten Mundschutz-Pflicht: "Das ist nicht die Zuständigkeit des Bundes. Es gibt einige Länder, die das im Nahverkehr bereits machen. Und jeder Mensch kann mit dem Tragen einer Maske seinen Beitrag leisten. Aber wenn wir das verpflichtend machen, müssten wir auch sicherstellen, dass jedem Bürger eine Maske zur Verfügung steht. Ich möchte, dass wir diesen gemäßigten - wenn auch konsequenten - Weg weitergehen, der uns bisher so einen Erfolg gebracht hat."

15.42 Uhr: Merkel über den großen Wunsch nach Lockerungen

Angela Merkel bezieht Stellung zum großen Wunsch der Bürger nach Lockerungen im Shutdown: "Ich verstehe den Wunsch. Nichts wäre mir lieber, als allen mitteilen zu können, dass wir alles öffnen. Aber ich mahne auch, dass wir uns in Sicherheit wiegen und in 14 Tage die Rechnung tragen müssen."

15.36 Uhr: Merkel: Kontaktverfolgung bei Infizierten enorm wichtig

Merkel betont, wie wichtig eine haargenaue Kontaktverfolgung bei Infizierten ist. Daher würden nun bundesweit 105 weitere mobile Teams geschult: "Es ist von entscheidender Bedeutung, dass wir genau diese Infektionsketten gut nachvollziehen können. Lockerungen ohne diese bessere Erfassung werden nicht die gewünschte Wirkung entfalten."

15.28 Uhr: Kanzlerin Merkel beginnt die Pressekonferenz

Angela Merkel betritt die Bühne und beginnt die Pressekonferenz mit den folgenden Worten: „Wir haben viel erreicht. Dass der Reproduktionsfaktor unter 1 ist, das ist den Bürgerinnen und Bürgern zu verdanken, die Einschränkungen mit Disziplin ertragen haben. Wir dürfen aber keine Sekunde aus den Augen verlieren, dass wir am Anfang der Pandemie stehen und noch nicht über den Berg sind. Das müssen wir uns klarmachen, wenn jetzt die ersten Lockerungen durchgeführt werden. Wir wissen nicht, was die Folgen sein werden. Es wäre jammerschade, wenn wir sehenden Auges in einen Rückfall gehen.“

15.05 Uhr: Merkel spricht live – Ansage zu Mundschutz-Debatte

Um 15.30 Uhr spricht Angela Merkel live zum deutschen Volk. Nach ihrer scharfen Kritik an den Lockerungs-Alleingängen einiger Bundesländer wie NRW darf davon ausgegangen werden, dass die Bundeskanzlerin auch in ihrer Ansprache deutlich um Geduld und Disziplin bittet. Auch ein Statement zur Mundschutz-Pflicht, die in immer mehr Städten eingeführt wird, darf erwartet werden.

14.30 Uhr: Handball-Bundesliga vor Abbruch

Die Coronavirus-Pandemie zwingt die Handball-Bundesliga wohl zu einem Saisonabbruch. Die Entscheidung darüber könnte schon am Dienstag fallen. Ein Abbruch würde der HBL einen Verlust von rund 25 Millionen Euro bescheren, quälende Ungewissheit besteht zudem, wann die nächste Saison aufgrund der Corona-Maßnahmen starten kann.

13.40 Uhr: Jena seit elf Tagen ohne Neu-Infizierung

Die Stadt Jena, die als eine der ersten in Deutschland eine Maskenpflicht einführte, meldet am Montag den elften Tag in Folge ohne neuen Corona-Fall. Die anfänglich stark vom Virus getroffene Stadt in Thüringen hatte schnell strikte Maßnahmen ergriffen. Die, da ist sich die Stadt sicher, zeigen nun Wirkung und haben die Zahl der Infektionen vorerst bei 155 einfrieren lassen.

12.30 Uhr: Polizei warnt vor Konflikten durch unterschiedliche Lockerungen

Unterschiedliche Lockerungen in einzelnen Bundesländern erschweren nach Auffassung der Gewerkschaft der Polizei (GdP) den Beamten ihre Arbeit in der Corona-Krise. „Wir sind es der Demokratie schuldig, polizeiliches Handeln zu erklären, aber wenn die Unterschiede nicht mehr erklärbar sind, wird das schwierig“, sagte der stellvertretende GdP-Bundesvorsitzende Jörg Radek der „Augsburger Allgemeinen“ vom Montag. Aus polizeilicher Sicht sei ein bundeseinheitlichen Vorgehen bei Corona-Beschränkungen nötig.

„Die Menschen vergleichen sich“, mahnte Radek. Es mache Beamten die Durchsetzung von Verboten schwerer, wenn die Regelungen in einem anderen Bundesland anders aussähen. „Die Bewältigung der Krise darf kein Anlass sein, in einen politischen Wettbewerb einzutreten - leider sind erste Anzeichen sichtbar“, sagte er.

11.18 Uhr: Maskenpflicht auch in Luxemburg

Im Kampf gegen das Coronavirus gilt auch in Luxemburg seit Montag eine Maskenpflicht: Wer im Supermarkt einkaufen oder mit Bussen, Tram oder Zügen fahren will, muss jetzt eine Mund-Nase-Schutzmaske tragen. Luxemburgs Premierminister Xavier Bettel hat angekündigt, dass jeder Bürger bis zu fünf Masken bekommen soll, die von den Gemeinden ausgegeben werden. Alternativ sind auch Schals, Tücher oder selbst angefertigte Masken als Schutz zulässig.

10.40 Uhr: Bayern führt Maskenpflicht ein

Bayern führt eine Maskenpflicht in allen Geschäften und im öffentlichen Nahverkehr ein. Von kommender Woche an sollen dort Mund-Nasen-Schutz oder auch Schals Pflicht sein, wie Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Montag in einer Regierungserklärung im Landtag ankündigte.

9.30 Uhr: Ärzte gehen wegen neuer Krankschreibungs-Regel auf die Barrikaden

Die Corona-Ausnahmeregel, dass Krankschreibungen telefonisch ausgestellt werden können, ist ab heute nicht mehr gültig. Das hat der Gemeinsame Bundesausschuss entgegen dem einhelligen Votum von Kliniken und Kassenärzten abgestimmt. Dass Patienten für eine Krankschreibung auch wegen leichter Erkrankungen nun wieder zu Arzt müssen, bringt die Mediziner auf die Palme.

„Das ist unverantwortlich. Diese Patienten könnten eine harmlose Erkältung haben, aber auch an Covid-19 erkrankt sein und damit Ärzte, Praxispersonal sowie andere Patienten mit teilweise schweren Erkrankungen anstecken“, kritisiert Wieland Dietrich, Vorsitzender des Ärzte-Verbandes „Freie Ärzteschaft“, die Entscheidung scharf. „Es ist empörend, wie der dringend gebotene ärztliche Sachverstand hier missachtet wird.“

