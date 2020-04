Coronavirus aktuell: Friseure dürfen unter DIESEN Bedingungen wieder öffnen

Das Coronavirus hat die gesamte Welt im Griff

Weltweit über 177.000 Tote und mehr als 2,5 Millionen Infizierte

Nun droht Deutschland eine zweite Pandemie-Welle

Maskenpflicht in fast allen Bundesländern, das soziale Leben liegt brach: Das Coronavirus hat Deutschland im Griff und bestimmt jeden Schritt der Menschen. Mehr als 2,5 Millionen Menschen weltweit sind infiziert, es gibt über 177.000 Tote.

Deutschland hat das Coronavirus ebenfalls hart getroffen mit mehr als 5100 Toten, besonders Nordrhein-Westfalen, Bayern und Baden-Württemberg sind betroffen.

Nun stehen weiterhin viele Fragen im Raum. Wann kehrt Deutschland zum normalen Leben zurück? Gibt es einen Impfstoff oder die Herdenimmunität? Wann öffnen Restaurants wieder?

Alles, was du zum Coronavirus wissen musst:

Hier die Corona-Karte mit den aktuellen Fallzahlen:

Diese Regelungen gelten in Deutschland:

Seit Montag sind Geschäfte unter 800 Quadratmeter Verkaufsfläche geöffnet (darunter auch Buchhandlungen, Auto- und Fahrradhändler)

vorgeschriebener Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen bleibt bestehen

Das Tragen von Masken wird nicht vorgeschrieben, aber dringend empfohlen

Einige Bundesländer haben die Mundschutz-Pflicht bereits eingeführt

Großveranstaltungen bleiben bis mindestens 31. August verboten (darunter Fußballspiele mit Fans, Schützenfeste und Festivals)

Prüfungen und schulische Prüfungsvorbereitungen sollen unter Einhaltung von Schutzkonzepten ab Donnerstag möglich sein

Mittwoch, 22. April

14.30 Uhr: Friseure dürfen ab 4. Mai wieder öffnen

Endlich wieder Haare schneiden und eine ordentliche Frisur haben: Ab 4. Mai ist das möglich, denn dann dürfen die Friseure wieder öffnen. Allerdings unter verschärften Bedingungen.

Friseur als auch Kunde müssen Mund und Nase mit einer Maske bedecken, Wimperfärben, Augenbrauen zupfen oder Bartpflege sind nicht erlaubt.

Außerdem sollen die Plätze für Kunden beschränkt werden, in den meisten Läden wird man nur mit Termin bedient.

13.15 Uhr: Maskenpflicht in allen Bundesländern

Nachdem Nordrhein-Westfalen, Brandenburg und Niedersachsen nun ebenfalls eine Maskenpflicht im Nahverkehr und beim Einkaufen beschlossen haben, gilt diese Pflicht nun in allen Bundesländern. Außer in Bremen. Dort wird erst am Freitag über das Thema im Senat entschieden. Allerdings hatte Bremen bereits am Mittwoch gesagt, dass die Maskenpflicht beschlossen wird.

10.45 Uhr: Entwicklung von Impfstoff kann Jahre dauern

Die Entwicklung eines Impfstoffes kann mitunter bis zu fünf Jahre dauern. Doch bereits jetzt sind zwei der von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) gelisteten Impfstoffprojekte in der klinischen Testphase. Wie das Paul-Ehrlich Institut am Mittwochmittag bekannt gab, werde einer der Impfstoffe nun erstmals an Menschen getestet. Erst wenn diese Tests erfolgreich sind, können weitere Menschen geimpft werden.

Wie lange die Entwicklung des Impfstoffes dauert, da unterscheiden sich die Experten-Meinungen. Der Präsident des Paul-Ehrlich-Institutes, Prof. Paul Cichutek, sagt, dass es ihn bereits im Frühjahr 2021 geben könne. Doch der Chef des Unternehmens Hoffmann-La Roche aus Basel vermutet, dass es vor Ende des Jahres 2021 keinen Impfstoff geben werde.

9.49 Uhr: Krankenkassen wollen Altenpflegern Prämie nicht zahlen

Die geplante Corona-Sonderprämie von 1500 Euro für Altenpflegekräfte wackelt. Bei den Krankenkassen gibt es massiven Widerstand gegen eine Finanzierung durch die beitragsfinanzierte Pflegeversicherung, wie die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ (FAZ) am Mittwoch berichtete. „Es kann nicht sein, dass allein die Beitragszahler hierfür aufkommen müssen“, sagte die Vorstandsvorsitzende des Ersatzkassen-Verbands VDEK, Ulrike Elsner.

„Die symbolische Anerkennung für systemrelevante Berufsgruppen, die jetzt in Corona-Krise verstärkt gefordert sind, muss deshalb vom Bund oder von den Ländern kommen, etwa über zweckgebundene Zuschüsse für die Soziale Pflegeversicherung“, sagte Litsch der Zeitung.

8.40 Uhr: Netflix mit Mega-Zuwachs an Kunden wegen Corona-Krise

Der Streamingdienst Netflix hat in den vergangenen Wochen einen enormen Zuwachs verzeichnen können. Im ersten Quartal schlossen fast 15,7 Millionen Neukunden ein Abonnement ab, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Netflix erzielte nach eigenen Angaben einen Umsatz von 5,8 Milliarden Dollar und einen Gewinn von 709 Millionen Dollar.

Das bedeutet für Netflix vor allem ein kurzes Hoch, nachdem immer mehr andere Streamingdienste wie Disney+ aus dem Boden geschossen sind. Grund dafür sind die Ausgehbeschränkungen weltweit wegen des Coronavirus.

7.45 Uhr: US-Bundesstaat verklagt China

Der US-Bundesstaat Missouri hat China wegen der Coronavirus-Pandemie verklagt. Die bei einem US-Gericht eingereichte Klage wirft unter anderem der Regierung und der Kommunistischen Partei in Peking vor, für die Todesfälle sowie die wirtschaftlichen Einbußen durch das Virus auch in dem US-Bundesstaat verantwortlich zu sein. Medienberichten zufolge hat die Klage allerdings wenig Aussichten auf Erfolg, da China als souveräner Staat geschützt sei.

„Covid-19 hat Ländern auf der ganzen Welt irreparablen Schaden zugefügt und Krankheit, Tod, wirtschaftliche Beeinträchtigungen und menschliches Leid verursacht“, schrieb Missouris republikanischer Justizminister Eric Schmitt am Dienstag (Ortszeit). Mit der Klage solle von China eine Entschädigung erreicht werden.

6.39 Uhr: Ist Corona verantwortlich für das schöne Wetter?

Seit Wochen scheint in Deutschland die Sonne, man hat den Eindruck, dass auch die Sterne nachts heller leuchten. Sind die Einschränkungen des öffentlichen lebens wegen des Coronavirus dafür verantwortlich? Schließlich heißt es an vielen Stellen, dass die Feinstaubbelastung herunter gegangen ist, was für ein Aufklaren des Himmels sprechen könnte. Doch Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) geben dieser Theorie eine klare Absage.

Die Ursache für so vielen klaren Himmel ist hierzulande vor allem die aktuelle Wetterlage, die schon ähnlich lange andauert wie die Corona-Maßnahmen, wie ein Sprecher des DWD erklärte.

„Seit vier Wochen fließen trockene Luftmassen aus Nordskandinavien ein - das sind die trockensten Luftmassen, die wir in Deutschland haben.“ Typisch seien dabei tiefblauer Himmel und klare Sicht. „Selbst wenn die Flugzeuge fliegen würden, hätten wir bei diesen Bedingungen keine Kondensstreifen am Himmel“, erklärte der DWD-Sprecher. „Die geringeren Feinstaubwerte durch Corona-Maßnahmen sind da vielleicht ein Add-on - aber das Entscheidende ist die Wetterlage.“

6.15 Uhr: Das sind die aktuellen Zahlen in der Corona-Krise

In Deutschland sind bisher 5086 Menschen an Corona gestorben. (Stand Mittwochmorgen). Weltweit sind es 177.043 Tote, davon alleine in den USA über 44.000. In Europa sind Italien und Spanien die traurigen Spitzenreiter der Todesliste mit über 24.000 in Italien und über 21.000 in Spanien.

Weltweit gibt es über 2,5 Millionen Infizierte, alleine in Deutschland sind es knapp 150.000.

Dienstag, 21. April

22.29 Uhr: Über 20.000 Menschen in Frankreich an Covid-19 gestorben

Aus Frankreich sind am Dienstagabend 531 neue Corona-Todesopfer binnen der vergangenen 24 Stunden gemeldet worden. Die Zahl der im Zusammenhang mit der Lungenkrankheit Covid-19 gestorbenen Patienten liege nunmehr bei 20.769, teilten die französischen Gesundheitsbehörden in Paris mit. Der Generaldirektor für Gesundheit, Jérôme Salomon, verwies auf den positiven Trend, dass die Zahl der Corona-Infizierten in Krankenhäusern und in intensivmedizinischer Behandlung weiterhin langsam sinke.

Frankreich gehört neben den USA, Italien und Spanien zu den Ländern, in denen die Zahl der Corona-Toten die Marke von 20.000 überschritten hat. Wegen der Pandemie gilt in Frankreich bis zum 11. Mai eine strikte Ausgangssperre.

21.33 Uhr: Trump setzte auf Malaria-Medikament gegen Corona - doch es hilft nicht

Donald Trump hatte sich sehr viel davon versprochen. Doch nun wird er leider bitter enttäuscht. Ein vom US-Präsidenten beworbenes Malaria-Medikament hat einer Studie zufolge keinen positiven Effekt auf Patienten, die an der Lungenkrankheit Covid-19 leiden.

19.45 Uhr: Österreich lockert die Maßnahmen massiv

19.05 Uhr: Todeszahlen in New York zum zweiten Mal unter 500 an einem Tag

Im besonders heftig von der Corona-Pandemie getroffenen US-Bundesstaat New York ist die Zahl der Toten innerhalb von 24 Stunden zum zweiten Mal in Folge unter 500 geblieben. Die Zahl der täglichen Todesopfer habe zwischen Montag und Dienstag bei 481 gelegen, sagte Gouverneur Andrew Cuomo bei seiner täglichen Pressekonferenz. „Das ist gut - aber unsere Definition von "gut" hat sich verändert. "Gut" bedeutet jetzt "nicht furchtbar".“

Zwischen Sonntag und Montag waren in dem Bundesstaat mit rund 19 Millionen Einwohnern 478 Menschen nach einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus gestorben - in den Wochen davor hingegen täglich bis zu knapp 800 Menschen. Nach Verkündung von relativ strengen Ausgangsbeschränkungen vor einem Monat waren die Zahlen der neu Infizierten in New York zuletzt bereits deutlich zurückgegangen. Insgesamt mussten bislang auch deutlich weniger Patienten in Kliniken als zuvor prognostiziert.

18.44 Uhr: Zerfällt die Theorie der Herdenimmunität jetzt doch?

Wenn du dich einmal mit dem Coronavirus infiziert hattest und die Krankheit überstanden hast, gilt das Virus als besiegt. Der betroffene Patient sei immun. Das war die weitläufige Meinung der Forscher bislang. Doch die WHO ist sich da gar nicht mehr so sicher. WHO-Nothilfedirektor Mike Ryan sagte jetzt bei einer Pressekonferenz: „Niemand ist sich sicher, ob jemand mit Antikörpern gegen die Krankheit geschützt ist.“

17.55 Uhr: Höchste Sterberate seit 20 Jahren in UK - Virologe Drosten mit traurigen Worten

In England und Wales sind Anfang April so viele Todesfälle innerhalb einer Woche registriert worden wie seit 20 Jahren nicht mehr. Das geht aus Zahlen der britischen Statistikbehörde ONS hervor, die am Dienstag veröffentlicht wurden. Demnach wurden in der Woche bis zum 10. April 18 516 Sterbefälle verzeichnet. Das sind knapp 8000 Todesfälle mehr als im Durchschnitt des Vergleichszeitraums der vergangenen fünf Jahre. Etwa 6200 der Verstorbenen waren zuvor positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Für alle, die noch immer nicht daran glauben: Übersterblichkeit durch #COVID19 in England. Uns wurde dies vor allem durch frühe und breit eingesetzte Diagnostik erspart. Verspielen wir diesen Vorsprung nicht. Seien wir solidarisch mit unseren Nachbarn. https://t.co/azwY8NXMRZ — Christian Drosten (@c_drosten) April 21, 2020

„Für alle, die noch immer nicht daran glauben“, kommentierte der Charité-Virologe Christian Drosten die Übersterblichkeit in den beiden britischen Landesteilen auf Twitter. Er mahnte: „Uns wurde dies vor allem durch frühe und breit eingesetzte Diagnostik erspart. Verspielen wir diesen Vorsprung nicht.“

In Großbritannien starben bis Montagabend allein in Krankenhäusern etwa 17 300 nachweislich mit Sars-CoV-2 infizierte Menschen. Dabei nicht berücksichtigt sind Todesfälle in Pflegeheimen und in Privathaushalten. Nicht auszuschließen ist auch, dass es weitere Todesfälle durch unerkannte Covid-19-Erkrankungen gab.

16.55 Uhr: Bundesliga-Start am 9. Mai - Alles, was du wissen musst

15.51 Uhr: Mädchen (9) an Coronavirus erkrankt - dann dann passiert Unglaubliches

14.30 Uhr: RKI deutlich: „Kein Ende der Epidemie in Sicht“

Trotz der ersten Lockerungen in der Corona-Pandemie betont das Robert Koch-Institut (RKI) den Ernst der Lage. „Das Virus ist nicht weg“, sagte RKI-Vizepräsident Lars Schaade am Dienstag in Berlin. „Es ist kein Ende der Epidemie in Sicht. Die Fallzahlen können wieder steigen.“ Die Situation sei immer noch ernst, auch wenn in Deutschland bei der Bekämpfung einiges erreicht worden sei.

Schaade rief die Menschen dazu auf, weiter den Empfehlungen zu folgen: Etwa möglichst viel zu Hause zu bleiben, Abstand von mindestens 1,5 Metern zu halten, viel die Hände zu waschen, in die Armbeuge zu niesen oder zu husten und zusätzlich, etwa in Geschäften oder im öffentlichen Nahverkehr, eine Maske über Mund und Nase zu tragen.

12.06 Uhr: Tanken wird (noch) nicht billiger

Der Ölpreis fällt derzeit ins Bodenlose – zuletzt mussten die Barrel-Verkäufer sogar draufzahlen. Doch der historische Ölpreisabsturz in den USA wirkt sich voraussichtlich nicht an deutschen Zapfsäulen aus.

Die betroffene, in den USA relevante Ölsorte WTI ist nach Angaben des ADAC „nicht entscheidend für den deutschen Markt“. Hierzulande komme es vielmehr auf die Nordseesorte Brent an. Deren Preis liege derzeit oberhalb des Tiefs von Ende März. Auch der Mineralölwirtschaftsverband MWV verwies auf Brent als für Europa entscheidende Sorte.

10.15 Uhr: Italien kündigt Ende der Corona-Sperren an

Italiens Regierung will die Corona-Sperre beenden! Das kündigte Ministerpräsident Giuseppe Conte jetzt auf Facebook an. Bis Ende der Woche soll ein Plan vorgelegt werden, wie ab dem 4. Mai schrittweise die Beschränkungen aufgehoben werden sollen.

In Italien gelten wegen der Lungenkrankheit Covid-19 seit dem 10. März besonders strenge Ausgangsverbote für die 60 Millionen Bürger. Außerdem ruht ein großer Teil der Wirtschaft. „Ich wünschte, ich könnte sagen: Wir öffnen alles wieder. Sofort“, schrieb der Premier. „Aber eine solche Entscheidung wäre unverantwortlich“, mahnte er. „Das würde die Ansteckungskurve des Virus erneut auf unkontrollierte Weise steigen lassen und alle Bemühungen, die wir bisher unternommen haben, zunichtemachen.“

9.10 Uhr: Oktoberfest abgesagt!

Jetzt steht es fest: Das Oktoberfest findet wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr nicht statt. Das gaben Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) am Dienstag bekannt.

8.30 Uhr: Wie viele Menschen sind tatsächlich an Corona gestorben?

Wie viele Menschen mehr als sonst wegen der Corona-Pandemie sterben, lässt sich für Deutschland bislang nur schwer beziffern. Das zeigen Anfragen der Deutschen Presse-Agentur in den Bundesländern. Bayern, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen, die besonders hohe Infiziertenzahlen melden, liegen nach eigenen Angaben bislang keine aktuellen Daten dazu vor.

Zwar sind in Deutschland bislang mehr als 4500 Corona-Infizierte gestorben. Allerdings ist insbesondere bei sehr alten und stark vorerkrankten Menschen oft unklar, ob sie nicht auch ohne das Virus innerhalb eines bestimmten Zeitraumes gestorben wären.

7.50 Uhr: Angst vor zweiter Welle – Virologen schlagen Alarm

Droht Deutschland eine zweite Coronavirus-Welle? Die Reproduktionszahl steigt in den vergangenen Tagen laut Robert-Koch-Institut wieder gefährlich an. Die Zahl, wie viele Menschen ein Corona-Infizierter im Schnitt ansteckt, lag am Samstag noch bei 0,7, am Sonntag bereits bei 0,8 und am Montag bei 0,9.

Virologe Christian Drosten warnt vor der Corona-Pandemie. Foto: dpa/imago images/Montage

Der Berliner Virologe Christian Drosten warnte am Montag im NDR-Podcast: Wenn die sogenannte Reproduktionszahl nach der Lockerung der Maßnahmen wieder über 1 kommen sollte - also ein Infizierter wieder mehr als einen anderen Menschen ansteckt -, könne die Epidemietätigkeit in nicht erwarteter Wucht wieder losgehen.

