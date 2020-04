Von Bundesliga-Spielen bis Wacken: Im Sommer 2020 gibt es keine großen Veranstaltungen. Wir zeigen im Video auch, was sie mit Tickets tun, die wegen des Coronavirus wertlos werden.

Coronavirus: Immens hohe Todesrate – DESHALB ist sie in Großbritannien viel höher als in anderen Ländern

Ärzte und Pflegepersonal in Großbritannien haben wegen des Coronavirus alle Hände voll zu tun. Inzwischen ist die Todesrate dort höher als in Italien. Nun fragen sich viele Menschen, woran das liegen kann.

Das schreckliche Massensterben in Italien hat uns zuletzt erschreckt. In Italien vermuteten Experten, die Situation dort sei so schnell eskaliert, weil dort mehr ältere Menschen und mehr Raucher leben.

In Großbritannien sterben derzeit mehr Menschen an einer Coronavirus-Infektion, als in Italien. Woran liegt das? (Symbolbild) Foto: imago images/i Images

Coronavirus: Immens hohe Todesrate

Auch die kontaktfreudige Kultur des Landes könnte zu einer schnelleren Verbreitung des Coronavirus beigetragen haben. Deshalb wurde vor Wochen schon eine Ausgangssperre verhängt. Die Maßnahmen zeigen Wirkung, die Todeszahlen nehmen in Italien ab.

Jetzt ist Großbritannien das Land mit den höchsten Todesraten in Europa. Am 10. April überstieg die Zahl der Opfer, innerhalb von 24 Stunden, die aus Italien. Laut „The Sun“ breitet sich das Coronavirus auf der Insel viermal schneller aus, als anderswo in Europa. Doch woran kann das liegen?

Könnten weniger durchgeführte Corona-Tests eine Ursache sein?

Ein Grund dafür könnten Verzögerungen bei Tests auf Covid-19 gewesen sein. Die britische Regierung hatte zahlreiche Probleme bei der Durchführung. Kabinettsminister Micheal Gove berichtete zunächst vom einem Mangel an benötigten Chemikalien.

Anschließend musste Großbritannien feststellen, dass importiere Bestandteile von Testkits schon kontaminiert waren. Letztendlich entschied sich die Regierung am 12. März dazu, Tests nur noch in den Krankenhäusern durchzuführen.

Viele Briten leiden an Herzerkrankungen

Britische Medien vermuten, ihr Premierminister Boris Johnson könnte zu spät mit einem Lockdown reagiert haben. Erst am 23. März wurden die strengen Maßnahmen in Großbritannien eingeführt. Irland hatte damit zwei Wochen vorher begonnen, dort wurden bis jetzt weit weniger Todesfälle verzeichnet.

Einen weiteren Grund für die hohe Todesrate könnte auch in neu veröffentlichten Zahlen des nationalen Statistikamtes (ONS) liegen: 91 Prozent der an Covid-19 Verstorbenen hatten mindestens eine zugrunde liegende Vorerkrankung.

Die am häufigsten verbreiteten waren Herzerkrankungen. Davon sind in Großbritannien etwa 7,4 Millionen Menschen betroffen. Aber auch Diabetes, Lungenkrankheiten und Krebs erhöhen das Risiko, an einer Corona-Infektion zu sterben.

Zu viele Personen auf zu wenig Fläche?

Experten vertreten zudem die Meinung, die beengten Lebensbedingungen in dicht bevölkerten Teilen Großbritanniens könnten die Ausbreitung des Virus beschleunigen.

Mehr als 11 Prozent der Londoner Häuser gelten als überfüllt. In hoch frequentierten Teilen des Landes sind 70 Prozent mehr Fälle aufgetreten, als in den fünf am wenigsten überfüllten Gebieten, berichtet das britische Nachrichtenportal. (mia)