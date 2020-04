Coronavirus in Deutschland: Furchtbare Prognose für den Sommer! Experten sind sicher, dass ...

In Deutschland herrscht seit Wochen kein anderes Thema mehr vor als das Coronavirus. Es bestimmt unseren Alltag, schränkt das Leben ein, gefährdet die Gesundheit aller.

Langsam werden Schritte zur Rückkehr ins normale Leben gewagt, die Kontaktsperre wegen des Coronavirus in Deutschland jedoch noch nicht gelockert. Geschäfte dürfen wieder öffnen, allerdings auch nur die Läden, die bis zu 800 Quadratmeter groß sind. Und Ikea.

Coronavirus in Deutschland: Experten mit Horror-Prognose

In manchen Bundesländern gibt es eine Maskenpflicht, andere lassen sogar Möbelhäuser wie Ikea wieder aufmachen. Zu gravierend seien die wirtschaftlichen Konsequenzen durch die Einschränkungen wegen des Coronavirus in Deutschland. Aber: Die Hoffnung nach einer deutlichen Verbesserung wird von Wissenschaftlern nun gedämpft.

Laut der renommierten Johns-Hopkins-Universität (USA) sind weltweit über 160.000 Menschen an den Folgen des tückischen Coronavirus gestorben. Zudem sind rund 2,3 Millionen Menschen infiziert. Allein Deutschland hat bereits mehr als 4.500 Tote und 143.000 Infizierte zu beklagen. Doch das Schlimmste könnte uns noch bevorstehen.

US-Wissenschaftler der University of Washington in Seattle haben für mehrere Staaten berechnet, wie es für sie in der Coronavirus-Krise weitergehen könnte. Auch Deutschland ist untersucht worden. Das Resultat: Der Höhepunkt der Krise steht der Bundesrepublik noch bevor.

Experten stellen eine Horror-Prognose für den Sommer. Foto: dpa

Prognose für August

Laut der Prognose soll es bis Anfang August insgesamt rund 8.800 Tote in Deutschland geben! Schlimmer sieht es laut den Forschern woanders aus: In Großbritannien sollen im April über 2.900 Tote zu verzeichnen sein.

Auch in den USA wird die Lage nochmal schlimmer, bevor es langsam „besser“ wird: Bis zum Sommer müssten sich beide Nationen auf jeweils über 60.000 Todesopfer einstellen, wobei Großbritannien rund 6.000 Tote mehr haben soll als die Vereinigten Staaten.

Italien und Spanien sollen das Schlimmste hinter sich haben

Immerhin gibt es für einige Länder „gute“ Nachrichten. Italien und Spanien sollen die schrecklichen Höhepunkte der Coronavirus-Pandemie bereits hinter sich haben, bis Anfang August sollen beide Länder jeweils rund 20.000 Tote verzeichnen. Auch unser Nachbar Frankreich habe das Schlimmste wohl hinter sich (aktuell: über 19.300 Tote).

Allerdings muss man klar festhalten, dass diese Prognose alles andere als in Stein gemeißelt ist, denn: Noch ist offen, wie die jeweilige Bevölkerung weiterhin Social-Distancing betreiben wird, wie die Politik fortfahren will und wie dann die Menschen darauf reagieren. Zuletzt ist es zudem in Deutschland vermehrt zu Coronavirus-Ausbrüchen in Alten- und Pflegeheimen gekommen. Wenn sich Risikogruppen infizieren, hätte das einen erheblichen Einfluss auf die Prognosen der Todeszahlen.

Auch wenn in diesen Tagen der Wissenschaft vertraut werden sollte – es bleibt wirklich zu hoffen, dass sich die amerikanischen Forscher irren werden...

Entscheidung: Lockerungen in Deutschland

Die Öffnung erster Geschäfte soll der erste Schritt in Richtung etwas mehr Normalität sein. Je härter die Shutdown-Maßnahmen, so die Prognose der meisten Experten, desto härter trifft es die Wirtschaft. Schon jetzt sind Tausende Klein-Unternehmer vor dem Coronavirus-Ruin.

Kontaktsperre bis mindestens zum 4. Mai 2020

Viele Menschen hatten auf die Öffnung von Friseuren gehofft, aber da wurden sie enttäuscht. Diese Maßnahme wird noch mindestens bis zur möglichen Lockerung der Kontaktsperre am 4. Mai aufrecht erhalten. Da muss deine Frisur wohl weitere zwei Wochen aushalten.

Keine Großveranstaltungen im Sommer

Großveranstaltungen wie Konzerte, Bundesliga-Spiele vor Publikum oder andere Versammlungen wird es mindestens bis zum 31. August nicht geben. Das wurde ebenfalls am vergangenen Mittwoch beschlossen.

Bundesliga plant Start am 9. Mai

Dennoch will die Bundesliga den Spielbetrieb bald wieder aufnehmen. Geplant sind Geisterspiele, also die Austragung der Partien vor leeren Rängen. Als Restart-Termin peilt die Deutsche Fußball-Liga (DFL) den 9. Mai an.