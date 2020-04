Das Coronavirus hält die Welt in Atem. Auch Deutschland ist eines der am stärksten von dem Virus betroffenen Länder.

Coronavirus: Polizei wird zu Wohnung gerufen – entsetzlich, was sie dort vorfindet

Berlin. Vielleicht hätte der Osterhase mal lieber Hirnschmalz statt Eier vorbeigebracht...

Ein unfassbarer Fall mitten in der Coronavirus-Krise hat die Polizei Berlin beschäftigt. Die Polizei ist am Ostersonntag zu einer Wohnung gerufen. Was die Beamten dort vorfinden, ist einfach nur entsetzlich...

Das Coronavirus sorgte am Mittwoch für einen herzzerreißenden Polizei-Einsatz. (Symbolfoto) Foto: imago images / Michael Eichhammer

Coronavirus: Polizei fährt zu Wohnung gerufen und findet DAS vor

Eine Jugendliche hat in der Nacht zu Ostermontag in ihren 16. Geburtstag feiern wollen. Doch das eben nicht etwa mit ihrer Familie zuhause. Sondern mit 31 anderen Gästen! Keine Spur von Social-Distancing, kein schlechtes Gewissen wegen massiver Coronavirus-Ansteckungs- und Ausbreitungsgefahr!

Der absolute Gipfel der Dreistigkeit: Die Mutter des Mädchens habe laut Polizei offenbar eigens für die Virenschleuder-Party kurzfristig ein 2,5-Zimmer-Apartment in Berlin-Mitte angemietet!

Berliner Polizei twittert: „Kommen nicht nur zum Gratulieren vorbei!“

Die Berliner Polizei hat über diesen Einsatz getwittert, offenbar nicht gerade in Partylaune: „Wenn ein Mädchen zusammen mit 31 Gästen in seinen 16. Geburtstag reinfeiert und die eigene Mutter offenbar für diesen Zweck kurzfristig ein 2,5-Zimmer-Apartment in #Mitte angemietet hat, kommen wir leider nicht nur zum Gratulieren vorbei.“

Wenn ein Mädchen zusammen mit 31 Gästen in seinen 16. Geburtstag reinfeiert und die eigene Mutter offenbar für diesen Zweck kurzfristig ein 2,5-Zimmer-Apartment in #Mitte angemietet hat, kommen wir leider nicht nur zum Gratulieren vorbei.#COVID19#StayHome — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) April 13, 2020

Die Polizei hat die Feier aufgelöst. Gegen alle 32 wird nun wegen Straftaten und Ordnungswidrigkeiten nach dem Infektionsschutzgesetz ermittelt. Auch die Mutter und der Vermieter werden mit einem Ermittlungsverfahren rechnen müssen.

Und das absolut zurecht...