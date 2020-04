Coronavirus: Halten sich Menschen an Lockdown? Kuriose Polizei-Kontrolle

Auch an Ostern gelten die Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen. Besuch des eigenen Ferienhauses, Tagesausflüge, Eiersuchen im Freien ... Was ist für die Feiertage eigentlich erlaubt und was nicht?

Das Coronavirus hat die ganze Welt fest im Griff, inzwischen sind weltweit über 115.000 Menschen an den Folgen der tückischen Lungenkrankheit gestorben. Auch das kleine Bolivien (11,35 Millionen Einwohner) ist im Covid-19-Würgegriff. Im südamerikanischen Land sind nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität bislang 27 Personen gestorben, es gibt 330 gemeldete Infizierte.

In Bolivien kontrollieren eigentlich Militärpolizisten den strengen Lockdown. Foto: imago images / Fotoarena

Coronavirus: Strenge Ausgangsbeschränkung in Bolivien

Auch wenn diese Zahlen verglichen mit Europa und den USA gering erscheinen – für das ohnehin arme Bolivien ist die Pandemie eine Katastrophe. Deshalb gilt auch dort eine strenge Ausgangsbeschränkung. Die Läden haben zu, Menschenansammlungen sind nicht gestattet, die Grenzen zu den Nachbarländern Peru, Brasilien, Paraguay, Argentinien und Chile sind geschlossen. Die Bürger dürfen nur einmal pro Woche an einem Werktag das Haus verlassen, um notwendige Einkäufe zu erledigen.

Polizisten verkleiden sich in bunte Virus-Kostümen!

Um zu kontrollieren, ob die Menschen sich wirklich an die strengen Regeln halten, geht die Polizei einen kuriosen Schritt: Polizisten verstecken sich tatsächlich in neonfarbene Virus-Kostüme, in denen sie in La Paz auf Patrouille gehen!

Doch bei allem Spaß ist der Hintergrund ernst: Die Polizei will so darauf aufmerksam machen, wie wichtig es ist, auf Hygiene und Social-Distancing zu achten, um die Verbreitung von Covid-19 in Bolivien einzudämmen. Polizei-Oberst Walter Miranda zum „Mirror“: „Wir sehen in dieser medizinischen Notlage, wie praktisch es ist, mit diesen Kostümen die Bürger über gesundheitliche Risiken aufzuklären.“

Buh! In diesem Virus-Kostüm versteckt sich tatsächlich ein Polizist, der so die Einhaltung des Lockdowns kontrolliert... Foto: imago images / Agencia EFE

Bürger finden Idee gut: „Lustig und verspielt“

So würden Menschen, die sich nicht an die Ausgangsbeschränkung halten, in Gespräche verwickelt, um sie zu überzeugen, dass es besser sei, zuhause zu bleiben. Eine Bestrafung seitens der Figuren findet nicht statt. Miranda: „Die Puppen ärgern sie in dem Sinne, dass sie dann doch nachhause gehen. Gerade an öffentlichen Straßen ist die Ansteckungsgefahr einfach zu groß.“

Auch dieser böse Coronavirus checkt die Situation in Boliviens Hauptstadt La Paz ab. Foto: imago images / Agencia EFE

Bei den Bewohnern kommen die Corona-Kontrollierer gut an. Ein Bürger von La Paz wird so zitiert: „Wenn man sie sieht, denkt man bereits: 'Oh, jetzt bin ich infiziert!' Weil wir eigentlich nicht auf der Straße sein dürften. Es ist lustig und verspielt, und so verstehen die Menschen den Sinn der Ausgangsbeschränkung.“

Bleibt zu hoffen, dass die Virus-Maskottchen ihren Zweck erfüllen und die Coronavirus-Zahlen in Bolivien nicht zu stark steigen...