Coronavirus: Drama! Till Lindemann auf Intensivstation ++ Auch Boris Johnson infiziert ++ Neues Corona-Symptom entdeckt

Über 275 Tote und über 45.000 Infizierte in Deutschland

Covid-19 breitet sich weiterhin aus

Shutdown in vielen Ländern

Das Coronavirus breitet sich in Deutschland, Europa und der Welt immer weiter aus. Aktuell sind in Deutschland schon über 275 Menschen an den Folgen des Coronavirus gestorben, über 45.000 Menschen haben sich infiziert. Weltweit sind es mehr als 539.000 Menschen.

Derweil steht wegen des Coronavirus das öffentliche Leben weitestgehend still. Es gilt ein Kontaktverbot, etliche Menschen arbeiten von zuhause aus oder sind in Quarantäne. Nach Bundeskanzlerin Angela Merkel ist jetzt auch Boris Johnson davon betroffen.

Coronavirus in Deutschland, Europa und weltweit: Hier alle Infos im Newsblog

In unserem News-Blog halten wir dich über die Entwicklung und Ausbreitung des Coronavirus' weltweit auf dem Laufenden.

________________________

Alles, was du zum Coronavirus wissen musst:

________________________

+++ Hier den Newsblog aktualisieren +++

Hier sieht du die echte Corona-Karte zu NRW:

Freitag, 27. März

14.15 Uhr: Sorge um die Queen wegen Johnson-Infektion?

Königin Elizabeth II. (93) hat den mit dem Coronavirus infizierten britischen Premierminister Boris Johnson zuletzt vor mehr als zwei Wochen persönlich getroffen. Das teilte der Buckingham-Palast am Freitag in London mit. Sie sei weiterhin bei guter Gesundheit. „Die Queen hat den Premierminister zuletzt am 11. März gesehen und und befolgt die entsprechenden Ratschläge hinsichtlich ihres Wohlergehens“, hieß es in der Mitteilung. Johnson hatte zuvor mitgeteilt, dass er positiv auf das Virus Sars-CoV-2 getestet worden sei, aber nur milde Symptome habe.

13.30 Uhr: Briten vermelden 115 weitere Todesfälle

Allein seit Mittwoch starben, die das Gesundheitssystem NHS vermeldet, in Großbritannien 115 Menschen an den Folgen einer Coronavirus-Infektion. Damit verzeichnet die Insel inzwischen 578 Corona-Tote und damit mehr als doppelt so viele wie Deutschland – obwohl das Virus hier früher ausbrach. Experten hatten die Regierung um Boris Johnson mehrfach für zu zögerliche Maßnahmen und zu wenig Tests kritisiert.

12.33 Uhr: Boris Johnson positiv auf Corona getestet

Jetzt hat es auch den britischen Premierminister erwischt. Boris Johnson wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Das teilte er soeben bei Twitter mit. Er habe bislang milde Symptome entwickelt und sei nun in Quarantäne. Seinen Regierungsgeschäften wolle er allerdings weiter über Video-Konferenzen nachgehen.

Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.



I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus.



Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri — Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) March 27, 2020

12 Uhr: Till Lindemann auf Intensivstation

Drama um Till Lindemann! Der Sänger der weltberühmten Metalband Rammstein hat sich mit dem Coronavirus infiziert und liegt auf der Intensivstation eines Berliner Krankenhauses. Das berichtet die „Bild“. Demnach bestand sogar Lebensgefahr! Lindemann leide unter extrem hohem Fieber und einer Lungenentzündung.

Rammstein-Sänger Till Lindemann hat sich mit dem Coronavirus infiziert. (Archivfoto) Foto: imago/ZUMA Press

Mittlerweile soll es dem Sänger wieder etwas besser gehen. Er schwebe nicht mehr in Lebensgefahr.

11.11 Uhr: Virologe erklärt: Darum ist die Todesrate in Deutschland so niedrig

Das Coronavirus hat in Deutschland bislang 247 Menschen das Leben gekostet. Gemessen an der Zahl der registrierten Infektionsfälle (45.000) ist die Todesrate allerdings gering - zumindest im Vergleich zu anderen Ländern. Zum Vergleich: Italien beklagt über 8.200 Todesfälle bei rund 80.000 Infektionen.

Einen Erklärungsansatz für die niedrige Todesrate hat Christian Dorsten: „Wir haben so wenige Todesfälle, weil wir extrem viel Labordiagnostik machen“, so der Virologe an der Berliner Charité. Deutschland habe im Vergleich zu anderen Ländern viel früher damit begonnen und würde derzeit pro Woche eine halbe Million Test durchführen.

Die Tests an sich senken nicht die Todesrate. Aber eine hohe Dunkelziffer von Infizierten verzerrt das Bild der Todesrate. Das Bild könne sich jedoch schnell verschieben, wenn mehr Patienten mit schweren Symptomen getestet werden. Es müsse damit gerechnet werden, dass die Zahl der schwer Erkrankten zunehme.

10 Uhr: Schutzartikel-Hersteller mit schwerem Vorwurf an Spahn

Hat Gesundheitsminister Jens Spahn den Mangel an Schutzartikeln wie Atemmasken nicht ernst genommen? Bei Maybrit Illner erhebt der Hygieneartikel-Hersteller und Großhändler Achim Theiler einen schweren Vorwurf.

Er habe berekts Anfang Februar auf diesen Missstand hingewiesen und sich mahnend an das Gesundheitsministerium gewendet. „Wir haben keine Reaktion bekommen. Da arbeiten 700 Mitarbeiter in dem Ministerium, warum hatte das niemand im Blick, wenn die schon meine Briefe nicht lesen? Für uns ist es nicht nachvollziehbar, dass die so unglaublich schlecht vorbereitet sind. Wir hatten sechs Wochen Zeit.“

9.30 Uhr: Karl Lauterbach mit Machtwort

Die Infektions-Fälle flachten zuletzt ein wenig ab – wohl auch dank der strikten Maßnahmen von Bund und Ländern. Sofort wurden Rufe nach einer Lockerung der Kontaktsperre laut. Das hält Gesundheitsexperte Karl Lauterbach für eine ganz schlechte Idee. „Im Moment infizieren sich zwar weniger Menschen, aber es baut sich auch noch keine Immunität auf“, so Karl Lauterbach. „Wenn wir die Maßnahmen zu früh lockern, sind wir schlechter dran als vorher.“

8.30 Uhr: Innenministerium will Mega-Testoffensive

Das Bundes-Innenministerium drängt nach Informationen von Süddeutscher, NDR und WDR auf die größtmögliche Erhöhung von Corona-Tests. Das sei laut einem geheimen Strategiepapier, das jetzt auch Kanzlerin Merkel vorliege, „überfällig“ und könne nach dem Vorbild Südkorea für eine erhebliche Verlangsamung der Ausbreitung des Coronavirus sorgen.

„Das Testen und Isolieren der infizierten Personen“ ist laut Experten bei weitem die wichtigste Maßnahme gegen das Virus. Ein im Papier aufgezeichnetes Szenario hält im April anfangs 50.000, später 200.000 Corona-Tests pro Tag für möglich.

8 Uhr: 101-jähriger überlebt Corona in Italien

Ein 101-jähriger Mann hat in Italien eine Coronavirus-Infektion überlebt. Nachdem der Mann erkrankte war er in Rimini in einem Krankenhaus behandelt worden. Nun konnte er nach überstandener Krankheit die Klinik wieder verlassen.

6.45 Uhr: Neues Covid-19-Symptom entdeckt

Ein deutscher Virologe scheint ein neues Symptom von Covid-19, der Coronavirus-Krankheit, entdeckt zu haben. Hendrik Streeck, Professor für Virologie und Direktor des Virologie-Instituts der Universität Bonn, berichtet der FAZ: „Fast alle Infizierten, die wir befragt haben, und das gilt für gut zwei Drittel (von 100 Infizierten der Uniklinik Bonn, Anm. d. Red.), beschrieben einen mehrtägigen Geruchs- und Geschmacksverlust.“

„Das geht so weit, dass eine Mutter den Geruch einer vollen Windel ihres Kindes nicht wahrnehmen konnte“, beschreibt Streeck das Ausmaß des Sinnesverlusts.

Donnerstag, 26. März

23.55 Uhr: Über 23.500 Tote weltweit – 262 Todesfälle in Deutschland

Laut der renommierten Johns-Hopkins-Universität gibt es in Deutschland bereits 262 Todesfälle. Mehr als 43.000 Menschen sind demnach infiziert. Weltweit sind über 23.500 Menschen dem Virus zum Opfer gefallen.

23.23 Uhr: USA jetzt mit den meisten Infizierten

In den Vereinigten Staaten sind jetzt 82.404 Infizierte gezählt. 1.178 Menschen sind dort am Virus gestorben. Zum ersten Mal liegt damit nicht mehr China (81.782 Fälle) an der traurigen Spitze.

22.54 Uhr: Merkel: Corona schlimmer als Finanzkrise 2008!

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie sind laut Kanzlerin Angela Merkel größer als die der internationalen Finanzkrise 2008. Sie und die anderen Staats- und Regierungschefs der EU hätten die Finanzminister aufgefordert, binnen zwei Wochen technische Details einer Kreditlinie für die Euro-Zone auszuarbeiten. Für Deutschland sei der Europäische Stabilitätsmechanismus (ESM) das Hauptinstrument, um anderen europäischen Ländern zu helfen. Auf die Frage nach Euro-Bonds sagt Merkel, der ESM gebe genügend Spielraum, um zu reagieren, ohne die Grundprinzipien aufzugeben.

22.38 Uhr: Überlebt das Coronavirus auf Obst, Chipstüten oder Süßigkeiten?

22.03 Uhr: Malta verschärft Isolier-Maßnahmen

Malta isoliert ältere Menschen über 65, Schwangere und Menschen mit Vorerkrankungen. Ab Samstag sollen sie alle in häusliche Quarantäne, teilte das Gesundheitsministerium mit. Rund 118.000 Menschen seien von der Maßnahme betroffen, mehr als ein Fünftel der Bevölkerung.

21.30 Uhr: Acht Tote in Berlin

In Berlin sind jetzt acht Menschen am Coronavirus gestorben. Das geht aus der Statistik der Senatsgesundheitsverwaltung hervor. Insgesamt gibt es derzeit 1.937 bestätigte Infektionen. Im Krankenhaus werden 235 Personen behandelt, 46 davon auf einer Intensivstation.

20.41 Uhr: Türkei hat jetzt 75 Tote

In der Türkei steigt die Zahl der Toten und Infizierten weiter. 16 Menschen seien binnen eines Tages Covid-19 erlegen, damit seien insgesamt 75 Patienten infolge einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben, teilte Gesundheitsminister Fahrettin Koca über Twitter mit. Die Zahl der Menschen, die sich mit dem Virus angesteckt haben, sei auf nunmehr 3.629 gestiegen.

19.13 Uhr: Wegen positivem Test: Tumulte in Augsburger Flüchtlingsheim!

Die Polizei musste am Donnerstag in Augsburg zu einem Großeinsatz ausrücken, weil ein Flüchtling positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Daraufhin hat eine Gruppe von 20 bis 30 anderen Flüchtlingen aus Nigeria und Gambia randaliert, wollte verlegt werden. Weil das abgelehnt wurde, kam es zu Schreien und Tumulten. Eine Hundertschaft der Bereitschaftspolizei war im Einsatz.

Der Infizierte wurde mit fünf anderen Kontaktpersonen isoliert untergebracht. Frank Kurtenbach, Chef der Anker-Zentren in Schwaben, zu „Bild“: „Der Bereich ist extra isoliert und für Corona-Kontaktpersonen gedacht.“

18.59 Uhr: Niederländisches Königspaar sagt Deutschland-Besuch ab

Das niederländische Königspaar hat den für Juni geplanten Staatsbesuch in Deutschland abgesagt. Der Besuch sei bis auf Weiteres verschoben worden, teilte der Hof am Donnerstag in Den Haag mit. König Willem-Alexander und seine Frau Máxima sollten vom 2. bis 4. Juni Berlin besuchen.

18.44 Uhr: Elfter Toter in Würzburger Seniorenheim

Im Würzburger Seniorenheim Ehehaltenhaus/St.Nikolaus gibt es einen elften Corona-Toten, wie das Landratsamt Würzburg am Donnerstag mitteilte. Von 149 Heimbewohnern seien 29 weitere positiv getestet worden, sagt Würzburgs Oberbürgermeister Christian Schuchardt (CDU).

18.27 Uhr: Immer mehr Tote in Italien

In Italien steigt die Zahl der Toten erneut deutlich an. Binnen 24 Stunden starben 662 Menschen, insgesamt gibt es in Italien damit jetzt 8.165 Todesopfer- Die Zahl der Infektionen stieg um 6.153 neue Fälle auf insgesamt 80.539.

18.15 Uhr: Coronavirus legt ganz Europa lahm! Nur in einem Land ist alles anders

17.58 Uhr: Trump will Soldaten an Grenze zu Kanada schicken

US-Präsident Donald Trump will Soldaten an die Grenze zu Kanada schicken, um die dortigen Zoll- und Grenzschutzeinheiten der USA zu unterstützen. Nach dem Plan würden knapp 1.000 Soldaten an die Grenze zu Kanada entsandt sowie mehrere Hundert zusätzliche Soldaten an die zu Mexiko, verlautet aus US-Regierungskreisen.

17.35 Uhr: Todeszahl in Portugal steigt

Die Krise spitzt sich auch in Portugal zu. Die Zahl der Coronavirus-Todesopfer kletterte um 17 auf insgesamt 60, wie die Gesundheitsbehörden mitteilten. Die Zahl der Infizierten stieg auf mehr als 3.500. Von den Infizierten lagen den amtlichen Angaben zufolge insgesamt 252 Kranke in Krankenhäusern, davon 61 auf Intensivstationen.

17.23 Uhr: China schließt Grenzen für Ausländer

Aus Angst vor einer zweiten Corona-Welle will China den meisten Ausländern die Einreise ins Land verwehren. Die Maßnahme trete am Samstag in Kraft und gelte auch für Ausländer mit gültigen Visa oder dauerhaften Aufenthaltsgenehmigung, erklärte am Donnerstag das Außenministerium in Peking. Es sprach zugleich von einem „vorläufigen“ Schritt, wie er auch von anderen Ländern vorgenommen worden sei.

16.50 Uhr: Schock-Nachricht aus Frankreich: Patienten über 80 werden nicht behandelt!

Ein Team von deutschen Ärzten hat laut „Die Welt“ in Straßburg festgestellt, dass im Elsass Patienten nach Überlebenschancen sortiert werden! Brigitte Klinkert, Präsidentin des französischen Departements Haut-Rhin: „Patienten über 80, über 75, an manchen Tagen auch über 70 können nicht mehr intubiert werden, weil uns einfach die Beatmungsgeräte fehlen. Man kann es gar nicht oft genug sagen, weil nicht nur die deutschen Nachbarn, auch die Franzosen außerhalb des Elsass sich die Lage hier noch nicht klarmachen.“

16.37 Uhr: TV-Koch aus den USA ist tot!

Riesen-Schock in den USA! Chefkoch Floyd Cardoz ist am Mittwoch an den Folgen des Coronavirus gestorben! Das hat seine Familie der indischen Nachrichtenseite „Scroll.in“ bestätigt.

Der gebürtige Inder wurde landesweit bekannt, als er die Koch-Show „Top Chef Masters" gewann. Erst letzte Woche hatte er auf Instagram mitgeteilt, dass er mit hohem Fieber in ein New Yorker Krankenhaus eingeliefert wurde. Kurz darauf wurde bekannt, dass der TV-Koch positiv getestet wurde. Wahrscheinlich hatte er sich während eines Aufenthalts im indischen Mumbai angesteckt.

Floyd Cardoz was an exceptional talent, a chef equally at home with undiluted Indian flavors as he was with the delicious union of French, Indian and American food, a personal idiom that he invented. https://t.co/7NcTes1D01 — Pete Wells (@pete_wells) March 25, 2020

16.01 Uhr: Saudi-Arabien mit über 1.000 Infizierten

Als erstes muslimisches Land hat Saudi-Arabien mehr als 1.000 Infizierte gemeldet. Innerhalb eines Tages seien 112 neue Fälle hinzugekommen, wodurch die Gesamtzahl auf 1.012 gestiegen sei, teilte das Gesundheitsministerium am Donnerstag mit.

15.52 Uhr: Hannover plant Behelfskrankenhaus auf Messegelände

Auf dem Messegelände in Hannover soll ein Behelfskrankenhaus eingerichtet werden. Dort sollten weniger schwer Erkrankte behandelt werden können, sagte Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD) am Donnerstag in Hannover. Das Krankenhaus soll auf zwei Messehallen verteilt über 500 Betten verfügen.

15.41 Uhr: Spanien verlängert Ausgangssperre: „Befinden uns in echtem Krieg!“

Spanien verlängert die Ausgangssperre wegen bis mindestens 12. April. Ministerpräsident Pedro Sanchez: „Ich bin überzeugt, dass die einzige effiziente Option gegen das Virus die soziale Isolation ist.“ Regierungssprecherin Maria Jesus Montero: „Wir befinden uns in einem echten Krieg, um Beatmungsgeräte, Gesichtsmasken und Schnelltestsätze zu bekommen.“ Die Zahl der Todesopfer in Spanien stieg über Nacht um 655 auf 4.089.

15.32 Uhr: Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen wollen Italien helfen

Mecklenburg-Vorpommern ist nach Angaben von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) bereit, sechs schwerkranke Coronavirus-Patienten aus Italien aufzunehmen. Dafür kämen die Uni-Kliniken in Rostock und Greifswald sowie die Klinik in Schwerin in Frage. Auch Niedersachsen will nach einer Anfrage aus Italien Corona-Patienten aufnehmen. Das sagte Niedersachsens Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD) am Donnerstag.

15.21 Uhr: Australisches Kreuzfahrtschiff mit deutschen Passagieren darf nicht an Land

Australien hat ein Kreuzfahrtschiff mit sieben Corona-Fällen und deutschen Passagieren an Bord angewiesen, australische Gewässer zu verlassen! Andernfalls werde er die Regierung um den Einsatz der Marine bitten, sagte Westaustraliens Regierungschef Mark McGowan. Niemand werde an Land gelassen, „es sei denn, ein Passagier befindet sich in einer lebensbedrohlichen Notlage“, sagte er.

Sieben Menschen an Bord der „MS Artania“, die in der Nähe des Hafens von Fremantle vor Anker liegt, wurden positiv auf das Coronavirus getestet.

Die Betreiber wollen die überwiegend deutschen Passagiere nach eigenen Angaben eigentlich am Samstag von Australien aus per Charterflug heimfliegen. „Wir hoffen, dass das so klappt. Die Gespräche mit der deutschen Botschaft und den australischen Behörden laufen noch“, sagte eine Sprecherin des Bonner Reiseveranstalters Phoenix.

Die „MS Artania“ in Kiel. (Archivfoto) Foto: imago images / penofoto

14.15 Uhr: Großbritannien versinkt im Corona-Chaos

Eine beispiellose Flut der Krankenhäuser erlebt derzeit Großbritannien. Auf der Insel, wo Ministerpräsident Boris Johnson laut Experten viel zu lange mit Maßnahmen zögerte, beklagt der staatliche Gesundheitsdienst NHS nun einen „Tsunami“ schwer erkrankter Corona-Patienten. Nach dem massiven Ausbau der Klinik-Kapazitäten gibt es laut NHS-Vertreter Chris Hopson nun eine „Explosion der Zahl der schwer an Corona erkrankten“.

13.30 Uhr: Spahn warnt: „Ruhe vor dem Sturm“

Der zuletzt etwas gemäßigtere Anstieg der Infektionszahlen in Deutschland sorgte für Optimismus. Gesundheitsminister Jens Spahn warnt jedoch ausdrücklich vor jeder Form der Entwarnung. „Noch ist das die Ruhe vor dem Sturm“, so Spahn am Donnerstag in Berlin. „Keiner kann genau sagen, was in nächsten Wochen kommt.“

Die Ärzte und Pflegekräfte „bereiten sich auf die wohl größte Herausforderung in 75 Jahren vor“. Die Politik sei „im Krisenmodus“, sagte Spahn nach der Tagung des Corona-Kabinetts.

13.00 Uhr: Arbeitslosigkeit in USA nimmt dramatische Maße an

Schon jetzt spürt auch der US-Arbeitsmarkt die bitteren Konsequenzen der Corona-Krise. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe hat sich in der vergangenen Woche von 282.000 auf 3,3 Millionen mehr als verzehnfacht! Das teilte das US-Arbeitsministerium am Donnerstag mit.

12 Uhr: USA entwickelt sich zu neuem Epizentrum

Die USA drohen in den kommenden Tagen Italien als Epizentrum der Corona-Pandemie abzulösen. Nordamerika vermeldet zuletzt erschreckende Zahlen – allein in den letzten 24 Stunden infizierten sich weitere 13.870 Menschen mit Covid-19. Damit beträgt die Gesamtzahl der Infektionen 69.018 und damit nur noch rund 5000 weniger als in Italien. Die Zahl der Todesfälle stieg an nur einem Tag um 25 Prozent (!) auf 1032. (Stand 7.15 Uhr)

11 Uhr: Produzenten von Blockbuster-Serien mit Mega-Spenden

Die Dreharbeiten für TV-Serien wie „Grey's Anatomy“, „Pose“ oder „Seattle Firefighters - Die jungen Helden“ sind eingestellt. Doch die Macher mehrerer Produktionen sind aktiv geworden und haben lebenswichtige Requisiten eingesammelt. Bei steigender Zahl von Covid-19-Erkrankungen in den USA und Knappheit von Atemschutzmasken, Handschuhen und Schutzkleidung helfen Krankenhaus-Serien mit Utensilien aus, die sonst bei Dreharbeiten zum Einsatz kämen. Ein Lastwagen voll mit Hilfsmittel-Spenden der Serien „Grey's Anatomy“ und „Seattle Firefighters“ (im US-Original „Station 19“) wurde zum Beispiel an einem Universitätskrankenhaus in Los Angeles abgeliefert.

10 Uhr: Corona-Schnelltest entwickelt

Bosch ist es gelungen, einen Corona-Schnelltest zu entwickeln. Wie der deutsche Konzern bestätigt, kann damit innerhalb von gerade einmal zweieinhalb Stunden gecheckt werden, ob eine Person mit Corona infiziert ist oder nicht. Bislang lieferte der schnellste Test frühestens nach 24 Stunden ein Ergebnis.

„Mit dem Bosch COVID-19-Schnelltest wollen wir einen Beitrag zur möglichst raschen Eindämmung der Corona-Pandemie leisten. Infizierte Patienten können schneller identifiziert und isoliert werden“, sagt Bosch-Geschäftsführer Volkmar Denner.

9.30 Uhr: Brasilianischer Fechttrainer stirbt an Corona

Mit Verdacht auf Coronavirus ist am Mittwoch der in Brasilien hochgeachtete Fechttrainer Gennadi Miakotnych in Sao Paulo verstorben. Der 79-Jährige begleitete trotz seines Alters seine Schützlinge weltweit zu vielen Weltcup-Turnieren und war erst vor wenigen Tagen vom kurzfristig abgesagten Grand Prix in Anaheim/USA zurückgekehrt.

9 Uhr: Ortschaften wegen Coronavirus abgeriegelt

Wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus sind in Sachsen-Anhalt zwei Ortschaften abgeriegelt worden. Die Ortsteile Jessen und Schweinitz der Stadt Jessen (Elster) können seit Donnerstagmorgen bis auf wenige Ausnahmen nicht mehr betreten oder verlassen werden. Die Bewohner müssen in ihren Wohnungen oder Häusern bleiben und dürfen draußen nur von ihnen allein genutzte Grundstücksflächen betreten. Die „Selbstversorgung mit lebensnotwendigen Gütern“ ist erlaubt, sofern die Bewohner keine Erkältungssymptome haben. Die neuen Vorschriften gelten bis zum 10. April.

8.30 Uhr: Verbraucherstimmung bricht völlig ein

Die Corona-Krise hat die Verbraucherstimmung in Deutschland auf den niedrigsten Wert seit der Finanzkrise einbrechen lassen. In seinem monatlich ermittelten Konsumklimaindex prognostiziert der Nürnberger Marktforscher GfK für April einen Rückgang um 5,6 Punkte auf 2,7 Zähler.

Nur im Mai 2009 auf dem Höhepunkt der Finanz- und Wirtschaftskrise lag der Index mit 2,6 Punkten niedriger. „Ein so starker Rückgang ist seit Beginn der Erstellung des Konsumbarometers 1994 beispiellos“, sagte GfK-Konsumexperte Rolf Bürkl.

8 Uhr: AfD mit unglaublichem Coronavirus-Fauxpas

7.30 Uhr: Klinikbetreiber besorgt: „Kann nicht garantieren, dass Personal und Ausrüstung ausreicht“

Europas größter privater Klinikbetreiber Fresenius blickt mit Sorge auf eine weitere Zuspitzung der Lage in der Coronavirus-Krise. „Ich kann nicht garantieren, dass unser Personal und unsere Ausrüstung zum Höhepunkt der Krise ausreichen werden“, sagte Vorstandschef Stephan Sturm der „Wirtschaftswoche“. Er könne aber versichern, „dass wir alles Menschenmögliche tun werden.“

Die Entwicklung verlaufe „viel dynamischer“ als von ihm erwartet. In Deutschland betreibt der Bad Homburger Konzern unter der Marke Helios 86 Krankenhäuser. In diesen werde derzeit eine „niedrige dreistellige Zahl“ an Patienten, die an Covid-19 erkrankt sind, behandelt.

Von derzeit rund 28 000 Intensivbetten in Deutschland stünden knapp 1000 in den Helios Kliniken. „Wir werden die Zahl wohl nicht verdoppeln können, aber wir werden sie ganz erheblich steigern“, sagte er. „Wir arbeiten daran, Operationssäle bei Bedarf in Intensivstationen umwandeln zu können, und versuchen, zusätzliche Beatmungsgeräte zu beschaffen.“

7 Uhr: „Patient 1“ in Italien ist geheilt

Letztendlich ist es nur ein Coronavirus-Patient weniger – doch der hat eine Signalwirkung. In Italien wird vermeldet, dass der erste an Covid-19 erkrankte Mensch geheilt ist. „Mattia“ (sein echter Name soll nicht veröffentlicht werden) lag lange im Koma, nun hat er den Kampf ums Überleben gewonnen. „Ich hatte großes Glück, denn ich konnte geheilt werden“, sagt der 38-Jährige in einer Audiobotschaft. Der Unilever-Manager war am 20. Februar der erste positiv auf das Coronavirus getestete Mensch in Italien – durch ihn als „Patient 1“ wurde die dramatische Ausbreitung des Virus in Italien bekannt.

6.30 Uhr: Sieben Menschen auf deutschem Kreuzfahrtschiff vor Australien erkrankt

An Bord eines vor Australien ankernden deutschen Kreuzfahrtschiffs sind mindestens sieben Menschen am Coronavirus erkrankt. Es handele sich hierbei um fünf Passagiere und zwei Crewmitglieder, teilte der Bonner Reiseveranstalter Phoenix am Mittwochabend mit. Allen an Bord von „MS Artania“ gehe es aber gut, keine der infizierten Personen befinde sich in einem gesundheitlich kritischen Zustand. Alle Gäste sollten mit eigens gecharterten Flugzeugen voraussichtlich am Samstag aus Australien ausgeflogen werden. Das Schiff bietet laut Phoenix 510 Besatzungsmitgliedern und 1200 - meist deutschen - Passagieren Platz.

Mittwoch, 25. März

23.00 Uhr: Weltweit 21.000 Tote, über 460.000 Infizierte

Der Horror geht weiter! Laut der renommierten Johns-Hopkins-Universität sind weltweit knapp 21.000 Menschen an den Folgen des Coronavirus ums Leben gekommen. Über 460.000 Menschen sind infiziert.

Deutschland hat bislang 206 Tote zu verzeichnen, dazu über 37.000 Infizierte.

22.38 Uhr: Macron kündigt Militäraktion an

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat eine spezielle Militäraktion angekündigt. Die „Operation Widerstandskraft“ werde der bereits existierenden französischen Militäraktion im Kampf gegen den Terrorismus nachempfunden und habe zum einzigen Ziel, die Bevölkerung im „Krieg“ gegen das tödliche Virus zu unterstützen, sagte der Staatschef am Mittwochabend.

22.31 Uhr: Rumänien will ganz Bukarest testen

In Rumänien soll die gesamte Bevölkerung der Hauptstadt Bukarest und anderer größerer Ballungsräume getestet werden. Das kündigte Gesundheitsminister Victor Costache am Mittwoch an. Mobile Teams sollen dazu von Haus zu Haus gehen.

22.29 Uhr: Griechische Medien: Deutscher Chemie-Professor auf Kreta gestorben

Griechische Medien berichten über einen deutschen Chemie-Professor (42), der auf Kreta an Corona gestorben sein soll. Am Mittwochmorgen soll sein Zustand noch stabil gewesen sein, doch am Mittag habe es schwere Kreislauf-Probleme gegeben. Gegen 16 Uhr versagten den Berichten zufolge die lebenswichtigen Organe. Der Professor soll keinerlei Vorerkrankungen gehabt haben.

Er soll als Gastprofessor in Griechenland unterrichtet, sich vermutlich in Deutschland mit dem Virus infiziert haben.

22.13 Uhr: Todeszahl in der Türkei steigt

Auch in der Türkei steigt die Opferzahl immer weiter an. Wie Gesundheitsminister Fahrettin Koca am Mittwoch auf Twitter mitgeteilt hat, sind 59 Menschen an den Folgen des Coronavirus gestorben. Rund 2.000 Menschen seien infiziert.

SON 24 SAATTE 5.035 test sonuçlandı. 561 tanı kondu. 15 hastamız hayata veda etti. Bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59. Toplam hasta sayımız 2.433. SAYILAR, KAYIP ACISINI, ENDİŞEYİ İFADE EDEMEZ. Sıfır riskle yaşamaya çalışalım. Bizi hayata tedbir bağlar. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 25, 2020

22.06 Uhr: Horror-Zahl aus Italien!

Was für Horror-Zahlen aus Italien, Spanien und auch in den USA! In Italien ist die „Marke“ von 7.500 Todesopfern geknackt worden. Auch in Spanien sind rund 3.500 Tote zu beklagen. Und auch in den USA kommt die Coronavirus-Krise leider ins Rollen: Rund 850 Menschen sind bislang gestorben.

20.48 Uhr: Krankenwagen mit Corona-Patienten mit Steinen beworfen!

Unfassbarer Vorfall in Spanien! In La Línea de la Concepción im Süden des Landes wurden mehrere Krankenwagen mit 28 Coronavirus-Infizierten mit Steinen beworfen. Laut Polizei hat sich der Vorfall am Dienstag ereignet. Dutzende Menschen hätten damit verhindern wollen, dass die infizierten Rentner, die aus einer anderen Gemeinde stammen, in ein Heim der andalusischen Stadt verlegt und dort unter Quarantäne gesetzt werden.

20.12 Uhr: Frankreich: Todeszahl steigt weiter – Flughafen Paris Orly wird geschlossen

In Frankreich ist die Zahl der Todesopfer binnen eines Tages um 231 auf 1.331 gestiegen. Mit einem Plus von 21 Prozent ist der Anstieg etwas langsamer als in den beiden vorangegangenen Tagen. In der Statistik der Regierung werden allerdings nur die Patienten geführt, die in Krankenhäusern gestorben sind.

Der Flughafen Paris Orly wird vom 31. März an geschlossen. Das teilte der Betreiber ADP mit. Alle Flüge von und nach Paris und Umgebung sollen vom größeren Charles-de-Gaulle-Flughafen bedient werden. Dort soll der Flugbetrieb ebenfalls eingeschränkt werden.

19.27 Uhr: Mann stirbt in Thüringen

Tragische Nachricht für den Quarantäne-Ort Neustadt am Rennsteig (Thüringen)! Ein Mann (57), der am Wochenende ins Klinikum nach Suhl gebracht und künstlich beatmet werden musste, ist gestorben.

19.22 Uhr: Zu wenig Abstand an der Kasse: Schlägerei!

Am Mittwoch kam es in einem Supermarkt in Raunheim (Hessen) zu einer Schlägerei zwischen drei Männern. Ein 47-Jähriger hat zwei 19-Jährige angesprochen, weil er der Meinung war, dass der Abstand zu ihm im Kassenbereich zu niedrig war. Laut Polizei sind die Teenager dann auf den Älteren losgegangen, haben ihn leicht verletzt. Die Polizei ermittelt.

19.14 Uhr: Warnung vor gefälschten Medikamenten

Europol warnt vor gefälschten Medikamenten und Atemschutzmasken. Wie die europäische Polizeibehörde am Mittwoch mitteilte, führte eine Polizeiaktion, die sich Anfang März über 90 Länder erstreckte, zur Sicherstellung von 4,4 Millionen gefälschten Medikamenten. 37 kriminelle Gruppen seien zerschlagen und 121 Menschen festgenommen worden.

In Zeiten von #coronavirus häufen sich Internetkriminalität & Arzneimittelfälschungen. Unsere Angst wird zum Geschäft von Kriminellen. Dazu heute mit @Europol-Direktorin telefoniert. Mit Regierungen & Behörden arbeiten wir daran, Menschen vor lebensgefährlichen Fallen zu schützen pic.twitter.com/nItsuNUPbf — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 24, 2020

18.58 Uhr: Über 7.500 Tote in Italien

In Italien sind inzwischen 7.503 Menschen am Coronavirus gestorben. Binnen 24 Stunden seien weitere 683 Patienten der Lungenkrankheit erlegen, teilte die Zivilschutzbehörde mit. Die Gesamtzahl der Infizierten stieg am Mittwoch auf 74.386, am Vortag waren es noch 69.176 bestätigte Fälle

18.45 Uhr: Thailand schließt Grenzen

Thailand macht seine Grenzen dicht. Nur noch thailändische Staatsbürger sowie Diplomaten dürfen ins Land einreisen – allerdings auch nur mit einem aktuellen Gesundheitszeugnis.

18.32 Uhr: Sterben in den USA geht unvermindert weiter

In den USA ist die Zahl der Coronavirus-Toten binnen eines Tages sprunghaft auf 737 gestiegen. Am Dienstag seien es noch 544 Todesfälle gewesen, teilen die Gesundheitsbehörden CDC mit. Mittlerweile seien 54.453 Menschen positiv getestet worden. Besonders schwer betroffen ist New York City. Der Gouverneur von New York City, Andrew Cuomo, kündigt die Sperre von Straßen für den Verkehr und das Verbot von Kontaktsportarten in öffentlichen Parks an, um eine Ausbreitung des Virus einzugrenzen.

18.02 Uhr: Bundesregierung plant Lockerung der Ausgangsbeschränkung für junge Menschen

Die Bundesregierung will die strengen Kontaktbeschränkungen laut Kanzleramtschef Helge Braun später zunächst für junge und gesunde Menschen wieder lockern. Der CDU-Politiker sagte am Mittwoch: „Die nächste Phase lautet natürlich: Junge Menschen, die nicht zu den Risikogruppen gehören, dürfen wieder mehr auf die Straße.“ Aktuell hänge viel davon ab, ob die Infektionskurve mit den beschlossenen Maßnahmen flach gehalten werden könne. „Das zeigt sich in den nächsten zwei Wochen“, sagte Braun.

17.18 Uhr: Bundestag ruft „epidemische Lage von nationaler Tragweite“ aus

Der Bundestag beschloss am Mittwoch ein Gesetz von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU), das Mehrkosten und Einnahmeausfälle auffangen soll. Für den Ausbau der Intensivbetten für Corona-Patienten soll es Bonuszahlungen geben. Das Parlament stellte zudem eine „epidemische Lage von nationaler Tragweite“ fest. Es beschloss ein Gesetz, das dem dem Bund deswegen befristet zusätzliche Kompetenzen gibt, um im Krisenmanagement in ganz Deutschland schneller reagieren zu können.

16.55 Uhr: London City Airport schließt bis Ende April

Der Londoner City Airport stoppt alle Flüge von Mittwochabend an. Dies gelte bis Ende April, teilte der Flughafen mit. Man befolge damit die Aufforderung der britischen Regierung, wonach die Menschen auf Reisen verzichten und zu Hause bleiben sollten.

16.37 Uhr: Auch zweiter Corona-Test bei Kanzlerin Merkel negativ

Auch der zweite Test bei Bundeskanzlerin Angela Merkel auf das Coronavirus ist negativ ausgefallen. „Die Bundeskanzlerin arbeitet weiterhin aus der häuslichen Quarantäne und wird sich Anfang der kommenden Woche erneut testen lassen“, teilte ein Regierungssprecher mit.

16.06 Uhr: Corona-Verdacht! Abiturienten müssen Prüfungen unterbrechen

Sieben Abiturienten aus dem Hochtaunuskreis (Hessen) müssen ihre Prüfungen wegen eines Covid-19-Verdachtsfalls unterbrechen und in häusliche Isolation. Eine Schülerin, die mit einer inzwischen positiv getesteten Person Kontakt hatte, habe typische Symptome der Lungenkrankheit gezeigt und die Schule informiert, wie der Kreisausschuss Hochtaunuskreis am Mittwoch mitteilte

16.02 Uhr: Spahn verspricht bis Ostern Weg aus der Krise

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn will ein Konzept für einen Weg aus den Alltagseinschränkungen erarbeiten. „Die Frage, wie wir diesen Krisenmodus wieder verlassen, wird jeden Tag wichtiger“, sagte der CDU-Politiker der Wochenzeitung „Die Zeit“. Es gehe darum, öffentliches Leben wieder möglich zu machen. „Bis spätestens Ostern will ich darauf eine gute Antwort geben können.“ Dabei müsse auch über neue Lösungswege nachgedacht werden.

Spahn erläuterte: „Ich denke an Beschleunigen und Bremsen, an eine sorgfältige Balance zwischen Eigenverantwortung und staatlicher Kontrolle.“ Das Virus sei da, und es werde bleiben. „Vielleicht müssen wir uns darauf einstellen, dass es über Wochen bestimmte Ausgangsbeschränkungen immer mal wieder und zeitlich begrenzt geben wird, je nachdem, wie sich das Virus regional ausbreitet.“

In Deutschland herrscht ein Kontaktverbot. Doch scheinbar hält sich nicht jeder daran. Im „Heute Journal“ zeigte das ZDF Bilder aus einem Flugzeug der Lufthansa. Moderator Claus Kleber ist von diesen Aufnahmen schockiert. >> HIER KANNST DU DIE GANZE GESCHICHTE LESEN!

15.56 Uhr: Spanien schließt Millionen-Deal mit China ab

Spanien hat mit China einen Vertrag über den Kauf von medizinischer Ausrüstung im Wert von 432 Millionen Euro abgeschlossen. Geliefert werden 550 Millionen Atemschutzmasken, 5,5 Millionen Schnelltest-Sets, 950 Beatmungsgeräte und elf Millionen Paar Handschuhe, wie der spanische Gesundheitsminister Salvador Illa mitteilte. „Wir haben ganze Produktionsketten gesichert, die nur für die spanische Regierung arbeiten“, sagte Illa.

Spaniens Gesundheitsminister Salvador Illa. Foto: imago images / Agencia EFE

15.42 Uhr: Abiturprüfungen findet wie geplant statt

Die Abiturprüfungen sollen wie geplant stattfinden. Zum jetzigen Zeitpunkt sei eine Absage von Prüfungen nicht notwendig, erklärte die Kultusministerkonferenz (KMK) der Länder am Mittwoch nach einer Telefonkonferenz der Minister.

Der Beschluss sieht im Detail so aus:

Die Kultusministerkonferenz bestärkt ihren Beschluss vom 12. März 2020, wonach die Länder die erreichten Abschlüsse des Schuljahres 2019/20 auf der Basis gemeinsamer Regelungen gegenseitig anerkennen werden.

Sie betont, dass alle Schüler keine Nachteile aus der jetzigen Ausnahmesituation haben werden und dass sie noch in diesem Schuljahr ihre Abschlüsse erwerben können.

Die Prüfungen finden zum geplanten bzw. zu einem Nachholtermin bis Ende des Schuljahres statt, soweit dies aus Infektionsschutzgründen zulässig ist. Schüler müssen eine ausreichende Zeit zur Vorbereitung erhalten. Die Prüfungen können auch in geschlossenen Schulen stattfinden, sofern es keine entgegenstehenden Landesregelungen gibt.

Die Länder können ausnahmsweise auf zentrale Elemente aus dem Abitur-Aufgabenpool verzichten und diese durch dezentrale Elemente ersetzen

Die Länder stellen fest, dass eine Absage von Prüfungen nicht notwendig ist. Die Länder stimmen sich eng über das weitere Vorgehen ab.

15.16 Uhr: Bundestag nimmt Neuschulden in Höhe von 156 Milliarden Euro auf

Der Bundestag hat einen Nachtragshaushalt zur Finanzierung der Hilfspakete beschlossen. Vorgesehen sind darin neue Schulden in Höhe von 156 Milliarden Euro. Der Bundesrat muss den Plänen am Freitag noch zustimmen.

15.11 Uhr: EU-Seuchenschutzbehörde: Corona bleibt auch im Sommer

Die EU-Seuchenschutzbehörde hält es für unwahrscheinlich, dass das Coronavirus im Sommer verschwinden wird. Mit dieser Warnung dämpft das Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) Hoffnungen, dass steigende Temperaturen dem Virus den Garaus machen.

14.50 Uhr: Russland verschiebt Verfassungsreferendum

Russland verschiebt die Abstimmung über die größte Verfassungsänderung in der Geschichte des Landes. Das kündigte Präsident Wladimir Putin am Mittwoch an. Einen Termin werde es später geben. Wegen der Lage um das Coronavirus erklärte Putin die kommende Woche für arbeitsfrei.

13.16 Uhr: 21-Jährige ohne Vorerkrankungen stirbt

Auch in England soll nun ein junger Mensch ohne Vorerkrankungen an den Folgen des Coronavirus gestorben sein. Das jedenfalls berichtet die Familie gegenüber der „Daily Mail“. Die Mutter der 21-Jährigen schreibt auf Facebook: „An alle Menschen da draußen, die denken, dass es nur ein Virus ist, denkt bitte nochmal nach. Aus persönlicher Erfahrung kann ich sagen: Dieses sogenannte Virus hat meiner 21 jährigen Tochter das Leben genommen“

11.45 Uhr: Prinz Charles ist infiziert

Der britische Thronfolger Prinz Charles (71) ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das berichtet der TV-Sender ITV. Hier mehr dazu>>>

9.11 Uhr: Jugendlicher stirbt

Im US-Bundesstaat Kalifornien ist erstmals ein Minderjähriger an den Folgen des Coronavirus gestorben. Der Teenager aus Lancaster nördlich der Metropole Los Angeles sei bei „guter Gesundheit“ gewesen und habe keine Vorerkrankungen gehabt, bis er sich infizierte. Das teilte der Bürgermeister von Los Angeles, Eric Garcetti mit.

Genaues Alter und Geschlecht sind nicht bekannt. „Das ist eine verheerende Erinnerung, dass Covid-19 Menschen jeden Alters betrifft“, zitiert die L.A. Times L.A. County Public Health Department Director Barbara Ferrer.

Garcetti ruft jungen Menschen auf, die geltenden Ausgangsbeschränkungen ernst zu nehmen: „Dies kann auch Euch treffen.“

8,11 Uhr: Über 150 Tote

Laut Robert-Koch-Institut (RKI), das nur die elektronisch übermittelten Zahlen auswertet, haben sich in Deutschland 31554 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, die Zahl stieg um 4118 seit dem Vortag. Die US-amerikanische Johns-Hopkins-Universität (JHU) meldet 32.991 Infizierte.

Das RKI registrierte bislang 149 Todesfälle, die JHU 159 Tote.

7.33 Uhr: Lage auf Intensivstationen entspannt – noch

Die Lage auf den deutschen Intensivstationen ist nach Angaben von Intensivmedizinern und Deutscher Krankenhausgesellschaft (DKG) insgesamt noch entspannt, aber regional sehr unterschiedlich. Laut Intensivregister der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) sind in rund der Hälfte der Kliniken im Land Intensivbetten verfügbar. Von konkreten Problemen auf den Intensivstationen infolge der Coronavirus-Pandemie sei der DKG bisher nichts bekannt.

6.43 Uhr: Heidi Klum: Testergebnis ist da

Das Coronavirus macht kein Halt vor Status, Herkunft oder Einkommensklasse. Auch einige Promis hat es bereits erwischt, darunter Hollywoodstars wie Tom Hanks, Idris Elba oder Politiker Friedrich Merz. Topmodel Heidi Klum hat sich in USA testen lassen, ihr Ergebnis ist negativ. Mehr dazu hier>>>

Dienstag, 24. März

23.00 Uhr: Corona-Horror fordert über 18.500 Tote weltweit

Das Coronavirus hat laut der renommierten Johns-Hopkins-Universität weltweit über 18.500 Todesopfer gefordert. Mehr als 415.000 Menschen sind infiziert. In Deutschland sind mehr als 32.000 Menschen infiziert, es gibt 157 Tote.

22.35 Uhr: Berliner Polizei setzt Hubschrauber ein

Im Kampf gegen Kontakt-Verstöße hat die Berliner Polizei einen Hubschrauber eingesetzt. Am Dienstagabend haben Polizisten den Gleisdreieck-Park, die Hasenheide in Neukölln und den Volkspark Friedrichshain überflogen. Mehrere Hinweise zu vollen Parks seien eingegangen, schrieb die Polizei auf Twitter. Auch Polizeistreifen zu Fuß hätten sich in den Parks sowie am Alexanderplatz umgesehen. Das Ergebnis: „Viele Menschen mit Abstand, nur wenige ohne.“

21.59 Uhr: Mehr als 1.000 Tote in Frankreich

Als fünftes Land weltweit meldet Frankreich mehr als 1.000 Todesopfer. Die Zahl sei um 240 auf 1.100 gestiegen, teilt der Chef der Gesundheitsbehörde, Jerome Salomon, mit. Damit hat Frankreich neben Italien, China, Iran und Spanien die meisten Todesopfer zu beklagen.Experten schlagen vor, die Ausgangsbegrenzung auf mindestens sechs Wochen auszudehnen. Damit wäre das öffentliche Leben in Frankreich bis 28. April weitgehend lahmgelegt.

21.27 Uhr: Spanien: Infizierte fliehen aus Krankenhäusern!

Zahlreiche Patienten fliehen in Spanien aus den Krankenhäusern. Es habe bereits mehrere Fälle in verschiedenen Krankenhäusern gegeben, sagte der Direktor der Nationalpolizei, Jose Ángel González, auf einer Pressekonferenz in Madrid. Das bereite den Sicherheitsbehörden unnötigerweise eine „Riesenarbeit“, um diese Patienten ausfindig zu machen und wieder in die Krankenhäuser zu bringen.

21.13 Uhr: Todeszahl in der Türkei steigt auf 44

In der Türkei sind mittlerweile 44 Menschen infolge einer Ansteckung mit dem Coronavirus gestorben. In den vergangenen 24 Stunden seien sieben Menschen ihrer Erkrankung erlegen, teilt Gesundheitsminister Fahrettin Koca per Twitter mit. Bei 1.872 Menschen sei eine Infektion mit dem Virus bestätigt worden.

Kaç kişi? 195 ülkede her gün bu soruluyor. Kayıplar versek de Türkiye için geç değil. Tedbir, artışın önünü kesebilir. SON 24 SAATTE toplam 3.952 test yapıldı. 343 yeni tanı var. 7 hastamızı kaybettik. Biri KOAH hastasıydı. Altısı ileri yaştaydı. Aldığımız tedbir kadar güçlüyüz. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 24, 2020

21.25 Uhr: Dritter Todesfall in Berlin

Berlin meldet den dritten Todesfall: Ein 42 Jahre alter Mann ist an den Folgen einer Coronavirus-Erkrankung gestorben. Über mögliche Vorerkrankungen ist nichts bekannt.

20.49 Uhr: Ausgangssperre für 1,3 Milliarden Inder

Für Indiens 1,3 Milliarden Einwohner gilt die kommenden 21 Tage eine Ausgangssperre. Die verhängte Sperre werde ab Mitternacht gelten, sagte Premierminister Narendra Modi am Dienstagabend (Ortszeit) in einer Rede. Er forderte seine Landsleute auf zu vergessen, wie es sich anfühlt, das Haus zu verlassen. „Wenn wir diese 21 Tage nicht gut bewältigen, dann wird das Land um 21 Jahre zurückgeworfen. Viele Familien werden für immer zerstört“, sagte der Premier. „Wenn ihr eure Türschwellen überschreitet, dann ladet ihr die gefürchtete Pandemie nach Hause ein.“

20.36 Uhr: FC Barcelona stellt Klubanlagen zur Verfügung

Der FC Barcelona stellt den Gesundheitsbehörden der Region Katalonien die Klubanlagen zur Verfügung. Man sei bereit, jede nötige Hilfe zu leisten, teilte der spanische Fußballmeister am Dienstag mit. Dem Hospital Sant Pau in Barcelona habe man den Elektrowagen überlassen, mit dem normalerweise verletzte Spieler vom Feld gefahren werden.

20.33 Uhr: Spaniens Militär bittet Nato um Hilfe

Spaniens Militär hat die Nato um Hilfe gebeten. Die spanischen Streitkräfte hätten „internationale Hilfe“ angefordert, um Unterstützung bei der medizinischen Versorgung zu erhalten, erklärte das Militärbündnis am Dienstag. Demnach bat Madrid um 500.000 Test-Kits, 500 Beatmungsgeräte sowie 1,5 Millionen OP-Masken und 450 000 Atemschutzmasken.

20.02 Uhr: Italien verschärft Strafen

Italien erhöht die Geldstrafen für Verstöße gegen die Ausgangsbeschränkungen. Künftig sollen Verletzungen der strengen Regeln mit 400 bis 3.000 Euro geahndet werden. Das kündigte Ministerpräsident Giuseppe Conte in Rom an. Bisher drohte bei Vergehen eine Strafe von 206 Euro, auch eine Haft von bis zu drei Monaten war möglich. Das von Conte vorgestellte Dekret sieht vor, das regionale Autoritäten eigene Maßnahmen erlassen dürfen.

19.07 Uhr: Bundeswehr-Soldaten in Litauen infiziert

In Litauen haben sich mehrere Bundeswehr-Soldaten infiziert. Sie seien unter Quarantäne gestellt und ihre ermittelten Kontaktperson isoliert worden, meldet die Deutsche Presse-Agentur. Nähere Angaben zur Anzahl an infizierten deutschen Soldaten gibt es nicht.

18.50 Uhr: USA bittet Südkorea um medizinische Ausrüstung

US-Präsident Donald Trump hat Südkorea gebeten, medizinische Ausrüstung gegen das Coronavirus in die USA zu schicken. Das teilt das südkoreanische Präsidialamt mit. Präsident Moon Jae In habe im Telefonat angeboten, Ausrüstung bereitzustellen, wenn Südkorea welche übrig habe. Das Gespräch sei auf Trumps dringende Bitte verabredet worden.

18.32 Uhr: Stadion wird in Madrid zum Leichenhaus

Was für eine Hölle! Laut der Deutschen Presseagentur wurde das Eis-Stadion in Madrid wegen der rasant steigenden Zahl der Toten zum Leichenhaus umfunktioniert. Die ersten Särge würden nach Abschluss der Vorbereitungen im Laufe des Tages eintreffen, sagte der Bürgermeister der spanischen Hauptstadt, José Luis Martínez-Almeida, dem Fernsehsender RTVE.

„Es war eine schmerzhafte Entscheidung, die aber nötig war, weil die Bestattungsunternehmen überlastet sind", so der Politiker. Wie lange die Leichen auf der 1800 Quadratmeter großen Eisfläche des „Palacio de Hielo", des „Eispalastes", aufgebahrt werden müssten, könne man nicht sagen.

17.32 Uhr: Zwei Frauen aus Bochum verstorben

Schreckliche Nachricht aus Bochum! Zwei Frauen sind am Dienstag an den Folgen des Coronavirus verstorben. Sie waren 89 und 81 Jahre alt. Das hat die Stadt am Dienstag bekanntgegeben.

17.28 Uhr: Frankfurt verbietet Hamster-Käufe

Die Stadt Frankfurt hat eine Allgemeinverfügung erlassen, die den Hamster-Einkauf verhindern soll: Geschäfte dürfen Waren nur noch in haushaltsüblichen Mengen abgeben – sonst droht eine Strafe von bis zu 25.000 Euro.

17.19 Uhr: Zahl der Toten in Großbritannien steigt

In Großbritannien ist die Zahl der Toten deutlich gestiegen. Binnen eines Tages seien 87 Menschen gestorben, nachdem sie positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liege die Gesamtzahl der Todesopfer bei 422. Das hat die britische Regierung am Dienstag mitgeteilt.

17.03 Uhr: Greta Thunberg war in Quarantäne

DAS also war der Grund, warum man so wenig über sie gehört hatte! Umweltaktivistin Greta Thunberg schreibt auf Instagram, dass sie und ihr Vater die letzten zwei Wochen in Quarantäne verbracht haben – in einer kleinen, separaten Wohnung, um Mutter und Schwester nicht anzustecken.

17.48 Uhr: 400 Tote innerhalb von 24 Stunden in der Lombardei

Das Sterben in der Lombardei geht unvermindert weiter. Innerhalb eines Tages ist die Zahl der verstorbenen Menschen um rund 400 gestiegen. Am Montag waren dort noch 320 Todesfälle binnen 24 Stunden bekanntgegeben worden. Die Zahl der Infektionen stieg nun demnach um 1940 auf rund 30.700.

16.50 Uhr: DFL-Präsidium empfiehlt Bundesliga-Aussetzung bis 30. April

Der Spielbetrieb in der 1. und 2. Fußball-Bundesliga soll vorerst bis zum 30. April ausgesetzt bleiben. Diese Empfehlung hat das Präsidium der DFL den 36 Profivereinen zur Beschlussfassung auf der Mitgliederversammlung in der kommenden Woche gegeben.

16.47 Uhr: Zweiter Todesfall in Hamburg

Am späten Sonntagabend ist der zweite Hamburger (52) an Corona gestorben. Die Gesundheitsbehörde bestätigt, dass zwei Tage später im Rahmen des Todesermittlungsverfahren eine Covid-19-Infektion nachgewiesen und als Todesursache bestätigt werden konnte. Bei dem Opfer handelt es um einen 52-jährigen Mann.

16.40 Uhr: Jetzt wird auch INNERHALB Deutschlands die Grenze kontrolliert!

Es ist schier unfassbar, doch „dank“ Corona Realität: In Deutschland werden wieder Grenzen kontrolliert – und zwar die INNERHALB Deutschlands! Ab sofort wird die Grenze zwischen Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern kontrolliert. Privatreisen nach Mecklenburg-Vorpommern sind untersagt.

16.23 Uhr: Brandenburg und Rheinland-Pfalz stellen Milliarden-Pakete in Aussicht

Brandenburg will den Rettungsschirm für Corona-Hilfen verdoppeln und auf eine Milliarde Euro erhöhen. Darauf verständigten sich die Koalitionsfraktionen von SPD, CDU und Grünen am Dienstag. Die endgültige Entscheidung soll am 1. April im Landtag gefällt werden.

Rheinland-Pfalz hat einen Nachtragshaushalt über 3,3 Milliarden Euro beschlossen. In dem Entwurf für das Ausgabengesetz seien 800 Millionen Euro für die aktuelle Krisenbewältigung enthalten, teilte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Dienstag mit.

16.13 Uhr: Bayern übernimmt Kosten für Pfleger

Bayern will ab dem 1. April die Verpflegungskosten von Pflegekräften in Krankenhäusern, Altenheimen und Behinderteneinrichtungen übernehmen. „Wir wollen einfach ein Signal setzen, des Dankeschöns, schon jetzt für die Arbeit, die dort geleistet wird“, sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) nach einer Kabinettssitzung in München.

16.11 Uhr: Italien nutzt Drohnen zur Massenkontrolle

Italiens Polizei hat seit Einführung der Ausgangsverbote vor zwei Wochen mehr als zwei Millionen Menschen kontrolliert. Das meldete die Nachrichtenagentur Ansa unter Berufung auf das Innenministerium. Dabei dürfen die Sicherheitskräfte auch offiziell Drohnen zur Überwachung nutzen.

15.58 Uhr: Arzt kehrt aus dem Ruhestand zurück und stirbt nach Herzinfarkt

Was für eine Tragik! Ein Mediziner war am Montag in der zentralen Abstrichstelle in Herford kollabiert, ist dann im Krankenhaus gestorben, so der Kreis Herford am Dienstag. Laut „Neue Westfälische“ hatte sich der Arzt aus dem Ruhestand heraus freiwillig gemeldet, um in der Krise zu helfen. In der Mitteilung heißt es zur Todesursache: „Die Todesursache ist noch ungeklärt, vermutlich ist der Mann an einem Herzinfarkt verstorben.“

15.40 Uhr: Singapur verschärft Maßnahmen

Singapur hat seine Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie verschärft. Bars, Kinos, Theater und Nachtclubs werden bis zum 30. April geschlossen, wie das Gesundheitsministerium am Dienstag mitteilte. Der Grund: 49 weitere Menschen seien infiziert. Zwei Menschen seien bereits an der Krankheit gestorben.

15.27 Uhr: Fallen Abiturprüfungen in Schleswig-Holstein aus?

Bildungsministerin Karin Prien (CDU) hat sich für eine Absage der Abiturprüfungen in Schleswig-Holstein ausgesprochen. Sie werde dem Kabinett am Mittwoch einen entsprechenden Beschlussvorschlag vorlegen, sagte Prien am Dienstag. Auch die Prüfungen zum ersten allgemeinbildenden und zum mittleren Schulabschluss sollen in diesem Schuljahr nicht abgenommen werden.

14.33 Uhr: Zahl der Fälle in Hamburg innerhalb von 24 Stunden verdoppelt

Dramatischer Anstieg in Hamburg: Die Zahl der bestätigten Corona-Infizierten hat sich in der Hansestadt innerhalb eines Tages mehr als verdoppelt. Am Montag hatte die Gesundheitsbehörde 102 neue Fälle bekannt gegeben, am Dienstag 248. Grund für den heftigen Anstieg sei nach Angaben von Gesundheitssenatorin Cornelia Prüfer-Storcks (SPD) ein Softwareproblem. Hamburg erfasse die neuen Fälle zwar täglich, die vom Robert-Koch-Institut zur Verfügung gestellte Software habe jedoch nicht richtig funktioniert. Tatsächlich seien in den vergangen Tagen jeweils rund 150 Neuinfizierte gemeldet worden. Die Gesamtzahl der Infizierten stieg damit auf 1237.

14.22 Uhr: Olympische Spiele 2020 abgesagt

9.59 Uhr: Du musst aus der Wohnung? Experte gibt wichtigen Rat

Zur Eindämmung des Coronavirus sollen wir derzeit alle möglichst wenig aus dem Haus gehen. Doch das lässt sich nicht immer verhindern, sei es zum Einkauf oder auf dem Weg zur Arbeit. Für diese Wege hat Biometriker Gerd Antes einen wichtigen Rat: „Ich kann nur betonen: Geht aufs Rad“, sagt Antes, der sich unter anderem mit den Verbreitungswegen von Infektionen beschäftigt.

Rad zu fahren, sei der beste Selbstschutz, weil man nur das Rad anfasse und etwa nicht die Stangen in Bahn oder Bus. „Und es ist ein hoher Schutz für andere, da man automatisch und andauernd Abstand hält.“

„Gerade die Leute, die sich jetzt eingesperrt fühlen, leiden vielleicht auch wegen des Bewegungsmangels“, so Antes. Und da helfe Fahrradfahren. „Es ist körperlich in jeder Hinsicht gut.“ Sport und Bewegung an der frischen Luft sind etwa im Kreise der Familie schließlich noch erlaubt.

9.03 Uhr: Präsident des Weltärztebundes mit düsterer Prognose

Wer auf ein schnelles Ende der Corona-Krise hofft, der dürfte diese Worte als Dämpfer sehen: „Diese Problematik wird uns mit Sicherheit bis zum Ende des Jahres begleiten“, sagte Frank Ulrich Montgomery. Die Einschränkungen im Alltag werden nach Ansicht des Präsidenten des Weltärztebundes demnach noch begleiten, bis ein Impfstoff verfügbar sei. Bis dahin „werden wir unser gesamtes soziales Leben und unser Arbeitsleben umstellen müssen“.

7.40 Uhr: China hebt Abriegelung der Provinz Hubei auf

Hier soll das Coronavirus seinen Ursprung haben. Nach Wochen der Einschränkungen hat China die Abriegelung der Provinz Hubei teilweise aufgehoben. Hier dürfen als gesund eingestufte Menschen ab Mittwoch wieder reisen. Ausgenommen ist jedoch noch die Millionenmetropole Wuhan, die besonders schwer betroffen war. Dort soll es ab dem 8. April wieder möglich sein, die Stadt zu verlassen.

In der Provinz Hubei hatten faktisch rund 60 Millionen Menschen unter Zwangsquarantäne gestanden. Besonders streng waren die Regeln in Wuhan, wo Millionen Menschen über Wochen überhaupt nicht mehr auf die Straße gehen durften.

7.04 Uhr: Heinsberger Landrat platzt bei „Hart aber fair“ der Kragen

6.55 Uhr: Coronavirus erreicht Armenviertel – „Tragödie kann groß sein“

Schlimme Befürchtungen in Brasilien. Das Coronavirus ist jetzt auch in den Armenvierteln Rio de Janeiros angekommen. Der erste bestätigte Fall in den Favelas versetzt die Behörden in Alarmbereitschaft, auch weil die Hygienebedingungen dort nicht den Maßgaben der WHO entsprechen.





Die Eindämmung des Virus in Rios 763 Armenvierteln mit zwei Millionen Bewohnern in kleinen, oftmals unverputzten Häusern stellt eine enorme Herausforderung dar. Oftmals fehlt es den Bewohnern am Nötigsten wie Wasser und Seife, zugleich leben sie auf engstem Raum zusammen. „Die Auswirkungen für diese Bevölkerung kann sehr viel schlimmer sein, die Tragödie kann groß sein“, warnte der Medizin-Professor Mário Roberto Dal Poz von der Universität des Bundesstaates Rio de Janeiro auf dem Portal „G1“.

(ms, ak, mg, jg, dso)

