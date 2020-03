Coronavirus: Über 1.000 Neuinfektionen im Südwesten ++ Charité-App hilft bei Test-Entscheidung

116 Tote nach Coronavirus in Deutschland, mehr als 27.000 Infizierte

Covid-19 breitet sich weiterhin aus

Shutdown in vielen Ländern

Das Coronavirus hat Deutschland und Europa fest im Griff. Die Zahl der am Coronavirus gestorbenen Menschen in Deutschland steigt immer weiter. Derzeit sind es 116 (Stand Montagabend). Mehr als 26.000 Menschen haben sich in Deutschland mit Coronavirus infiziert. Auch Angela Merkel sitzt mittlerweile in Quarantäne.

Montag, 23. März

BKA warnt vor Fake-Mails

Betrüger versuchen derzeit die Unsicherheit der Menschen durch die Corona-Pandemie auszunutzen. Das Bundeskriminalamt (BKA) warnt nun offiziell vor einer sogenannte „Corona-Karte“, die derzeit per E-Mail verschickt wird. Sie soll angeblich in Echtzeit angeben, wo Corona-Infektionen registriert worden sind. Das BKA stellt klar: „Diese 'Corona-Karte' wird von Kriminellen als Lockmittel genutzt. Wird die Karte geöffnet, lädt im Hintergrund eine Schadsoftware, die Passwörter und Zugangsdaten am PC ausliest.“ Deshalb solltest du diese Phishing-Mails auf keinen Fall öffnen.

Hier sieht du die echte Corona-Karte zu NRW:

20.57 Uhr: Über 1.000 Neuinfektionen im Südwesten

Dem Gesundheitsministerium in Stuttgart sind am Montag 1.033 Neuinfektionen gemeldet worden. Das sind mehr als doppelt so viel neue Fälle wie am Sonntag! Die Gesamtzahl steigt damit auf 5.333. Bislang gibt es im Südwesten 31 Tote – 23 von ihnen waren 80 Jahre alt oder älter.

20.30 Uhr: Cem Özdemir meldet sich über Twitter

Der infizierte Grünen-Politiker Cem Özdemir hat sich aus der häuslichen Quarantäne gemeldet! Am Freitag hat er getwittert: „Schlechte Nachrichten für die Trolle von #noAfD & #noAKP: Der Kanzlerin geht es gut, sie wurde negativ auf Corona getestet. Ich fühle mich übrigens auch gut. Ätsch bätsch! #StayAtHomeSaveLives#EvdeKal“

Schlechte Nachrichten für die Trolle von #noAfD & #noAKP: Der Kanzlerin geht es gut, sie wurde negativ auf Corona getestet. Ich fühle mich übrigens auch gut. Ätsch bätsch! #StayAtHomeSaveLives #EvdeKal pic.twitter.com/GBtpHbueI7 — Cem Özdemir (@cem_oezdemir) March 23, 2020

20.13 Uhr: Erster Todesfall in Sachsen-Anhalt

In Sachsen-Anhalt gibt es einen ersten Todesfall nach einer Coronavirus-Infektion. In Halle sei am Samstag eine 80-jährige Frau mit schweren Vorerkrankungen gestorben, bei der auch das Coronavirus festgestellt wurde, teilte die Stadt Halle am Montagabend mit. Es sei die erste bekannte Tote im Zusammenhang mit Corona in Sachsen-Anhalt, sagte eine Sprecherin des Sozialministeriums. Damit erhöht sich die Zahl der Todesfälle in Deutschland auf 116.

20.10 Uhr: Niederlande verbietet Zusammenkünfte bis 1. Juni

Der niederländische Justizminister Ferdinand Grapperhaus hat am Montag angekündigt, dass alle Veranstaltungen und Zusammenkünfte bis zum 1. Juni verboten seien. Bei Zuwiderhandlungen könne die Polizei eingreifen und hohe Geldstrafen verhängen. „Mir ist bewusst, dass das sehr hart ist“, sagte der Minister. „Aber wir haben keine Wahl.“

20.08 Uhr: „CovApp“ soll bei Test-Entscheidung helfen

Solltest du dichauf Corona testen lassen oder nicht? Du kannst dir jetzt mit einem Online-Fragebogen der Charité Berlin bei der Entscheidung helfen lassen. Der Fragebogen „CovApp“ ist unter https://covapp.charite.de/ zu finden. Mittels Fragen zu Alter, Wohnsituation, Symptomen oder möglichen Reisen wird ermittelt, ob für dich ein Test infrage kommen könnte oder nicht.

19.50 Uhr: Auch in Frankreich steigen Todesfälle an

In Frankreich meldet Gesundheitsminister Olivier Veran einen Anstieg der Todesfälle auf 860 und einen Zuwachs der Neuinfektionen auf 19.856.

19.30 Uhr: Bundeswehr hilft im Saarland mit Teststationen

Die Bundeswehr hilft bei der Bewältigung im Saarland: Drei im Zuge der Amtshilfe genehmigte Abstrich-Stationen sollten ab Mittwoch ihren Betrieb aufnehmen, sagte der Sprecher des Landeskommandos Saarland, Oberstleutnant Thomas Dillschneider. Die Entnahmestellen werden eingerichtet: in Merzig in einer Kaserne, in St. Wendel auf dem Gelände der Heeresinstandsetzungslogistik und in Saarbrücken auf dem ehemaligen Saarbrücker Messegelände am Schanzenberg.

Die Bundeswehr hilft ab Mittwoch auch im Saarland. (Symbolfoto) Foto: imago images / Steinach

18.40 Uhr: Todeszahl In Italien steigt weiter

In Italien ist die Zahl der Todesfälle um 602 auf 6078 gestiegen. Das hat die Zivilschutzbehörde am Montag mitgeteilt. Die Zahl der bekannten Infektionen wuchs demnach um acht Prozent auf mehr als 63.900.

18.35 Uhr: Österreich: Erster Coronavirus-Fall in Ischgl vertuscht?

Das Land Tirol hat wegen eines Coronavirus-Falls in Ischgl die Staatsanwaltschaft eingeschaltet. Offenbar teilte die Gemeinde Ischgl mit, dass in einem dortigen Betrieb bereits Ende Februar ein positiver Fall bekannt gewesen sein soll. Der Betrieb soll den Fall allerdings nicht bei der Gesundheitsbehörde gemeldet haben.

18.32 Uhr: Infizierten-Zahl steigt in Mecklenburg-Vorpommern auf 201

Die Zahl der nachgewiesenen Infektionen mit dem Coronavirus ist in Mecklenburg-Vorpommern auf 201 angewachsen. Wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock am Montag mitteilte, waren das 34 mehr als am vergangenen Freitag.

18.29 Uhr: Zwei weitere Todesfälle aus Sachsen

In Sachsen gibt es zwei weitere Corona-Tote! Laut Sächsischem Sozialministerium starben in Bernsdorf (Landkreis Zwickau) zwei Menschen an Coronavirus-Folgen.

17.46 Uhr: UN-Generalsekretär fordert „weltweiten Waffenstillstand“

Angesichts der Ausbreitung des Coronavirus hat UN-Generalsekretär António Guterres zu einem „sofortigen weltweiten Waffenstillstand“ aufgerufen. Zivilisten in Konfliktgebieten müssten vor den verheerenden Auswirkungen der Pandemie geschützt werden, sagte Guterres am Montag in New York. „Die Heftigkeit des Virus“ verdeutliche, wie „unsinnig“ Kriege seien, sagte Guterres.

UN-Generalsekretär Antonio Guterres fordert, dass weltweit alle Kriege sofort unterbrochen werden. Foto: imago images / ZUMA Wire

17.35 Uhr: Bundeswehr lehnt Hilfsanträge aus Thüringen ab

Trotz der Belastungen unterstützt die Bundeswehr in Thüringen vorerst keine zivilen Behörden oder Organisationen. Zwei im Zusammenhang mit der Flüchtlingshilfe stehende Anträge auf Hilfen seien durch die Bundeswehr abgelehnt worden, sagte der Sprecher des Landeskommandos Thüringen, Oberstleutnant Michael Weckbach, am Montag. Die Juristen der Bundeswehr seien zu der Einschätzung gelangt, dass die beantragten Hilfen noch nicht möglich seien.

17.28 Uhr: EU einigt sich auf Aussetzung der Schuldenregeln

Erstmals überhaupt werden die europäischen Schulden- und Defizitregeln vorübergehend ausgesetzt. Dem stimmten die EU-Wirtschafts- und Finanzminister am Montag zu. So will man dank Hilfspakete die Auswirkungen des Coronavirus auf die EU-Wirtschaft so weit es geht abmildern.

17.25 Uhr: Vorerkrankter Mann aus dem Kreis Borken verstorben

Der Kreis Borken (NRW) hat am Montagnachmittag auf Twitter mitgeteilt, dass ein vorerkrankter Mann an den Folgen des Coronavirus verstorben ist.

Zahl der bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus im Kreis Borken am 23.03.2020, 16.30 Uhr: 295 (gestern 282). 12 Personen (gestern 11) inzwischen wieder gesundet, ein vorerkrankter Mann leider verstorben. Hier unsere Meldung mit den Ortsangaben: https://t.co/jdKqD1GXlx pic.twitter.com/qSXyw1NIq0 — Kreis Borken (@akutkreisborken) March 23, 2020

17.01 Uhr: Todeszahl in der Lombardei steigt unaufhörlich weiter

Die Zahl der Todesopfer in der Lombardei steit weiter, ist binnen eines Tages um rund 320 auf mehr als 3.770 gestiegen.

16.55 Uhr: Kreuzfahrtschiff im Pazifik unter Quarantäne

Nach Krankmeldungen hat die Reederei Holland America Line ihr Kreuzfahrtschiff „Zaandam“ vor der südamerikanischen Küste im Pazifik unter Quarantäne gestellt. Alle Passagiere sollen bis auf weiteres in ihren Zimmern bleiben, wie das Unternehmen mitteilte. Alle öffentlichen Bereiche des Schiffs wurden demnach geschlossen, die Mahlzeiten werden auf die Zimmer geliefert. Die „Zaandam“ hat 1.243 Passagiere und 586 Besatzungsmitglieder an Bord.

16.50 Uhr: Indien belegt 700 Millionen Menschen mit Ausgangsbeschränkungen

Indien geht rigoros gegen die Ausbreitung des Coronavirus vor. Für mindestens 700 Millionen Menschen gelten Ausgangsbeschränkungen. Das indische Gesundheitsministerium teilte am Montag mit, in 19 Bundesstaaten seien komplette Ausgangssperren in Kraft. In sechs weiteren Bundesstaaten und Gebieten gelten demnach teilweise Ausgangsbeschränkungen, und in drei weiteren Regionen seien „ebenfalls Maßnahmen ergriffen“ worden.

Die Regierung hat zudem angekündigt, dass ab Mittwoch alle Inlandsflüge gestrichen werden, nur noch Frachtflüge bleiben erlaubt. Auslandsflüge waren schon zuvor untersagt worden.

16.47 Uhr: Österreich mobilisiert Reservisten für die Armee

Zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg mobilisiert Österreich Armeereservisten. Rund 3.000 Reservesoldaten sollten ab Mai bei der Bereitstellung von Lebensmitteln, bei ärztlichen Einsätzen und Polizeiaufgaben helfen, teilt Verteidigungsministerin Klaudia Tanner mit.

16.45 Uhr: Senior aus Offenbach stirbt

In Offenbach ist ein mit dem Coronavirus infizierter Mensch gestorben. Der 89-Jährige habe mehrere Vorerkrankungen gehabt, teilte die Stadt am Montag mit. Er starb am Sonntag.

16.38 Uhr: Erster Corona-Test bei Kanzlerin Merkel negativ

Beim ersten Test von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) auf das Coronavirus ist keine Infektion festgestellt worden. „Das Testergebnis des heutigen Tests ist negativ“, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin. „Weitere Tests werden in den nächsten Tagen durchgeführt.“

16.15 Uhr: Zentralrat der Muslime bittet pensionierte Mediziner um Hilfe

Der Zentralrat der Muslime in Deutschland (ZMD) hat muslimische pensionierte Ärzte, Pflegepersonal und Medizinstudierende dazu aufgerufen, die Krankenhäuser zu unterstützen. „Krankenhäuser und Gesundheitseinrichtungen brauchen jetzt dringend zusätzliches, freiwilliges, medizinisches Personal infolge der raschen Ausbreitung des Corona-Virus und der Zunahme von Infektionen“, erklärte ZMD-Vorsitzender Aiman Mazyek am Montag in Köln. Bei dem muslimischen Verband seien bereits etliche Rückmeldungen eingegangen.

Aiman Mazyek, Vorsitzender des Zentralrats der Muslime. (Archivfoto) Foto: imago images / Jürgen Heinrich

15.58 Uhr: Berlin ruft Senioren zur Selbstquarantäne auf

Berliner Senioren über 70 Jahre sollten sich nach Empfehlung von Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) in Selbstquarantäne begeben. Ältere Menschen sollten konsequent das Haus nicht mehr verlassen, erklärte Kalayci am Montag auf Anfrage dem Evangelischen Pressedienstes. Zuvor hatte sich die Gesundheitssenatorin im Gesundheitsausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses dazu geäußert.

15.36 Uhr: Daimler will keine Staatshilfen

Der Autobauer Daimler will ohne direkte staatliche Finanzspritzen die Krise überstehen. „Daimler benötigt derzeit keine Staatshilfe“, sagte Konzernchef Ola Källenius dem „Handelsblatt“. Der Mercedes-Hersteller sei „mit einer hohen Liquidität solide ausgestattet“.

15.33 Uhr: ADAC warnt vor Rasern auf leeren Straßen

Laut ADAC würden einige Fahrer die leeren Straßen nutzen, um mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs zu sein. „Offensichtlich wird die ruhige Verkehrslage teilweise für Raserei missbraucht. Das ist nicht hinnehmbar und in keiner Weise nachvollziehbar“, sagte ADAC-Verkehrspräsident Gerhard Hillebrand. „Ich kann nur an den Verstand der Menschen appellieren, keine unnötigen Gefahren zu provozieren. Unsere Rettungsdienste sind ausgelastet!“

15.21 Uhr: Polizei mahnt: Tragt euren Ausweis bei euch!

Die Polizei in Brandenburg hat der Bevölkerung empfohlen, unbedingt den Personalausweis oder den Reisepass bei sich zu tragen, wenn man das Haus verlässt. Sprecher Torsten Herbst am Montag: „Liebe Brandenburgerinnen und Brandenburger, machen Sie es uns allen nicht unnötig schwer. Verkürzen Sie die Kontrolldauer dadurch, dass Sie ein identifizierendes Dokument bei sich haben.“

Auch wenn er speziell die Bewohner von Brandenburg angesprochen hat – es macht auch für Bürger anderer Bundesländer Sinn, einen Ausweis bei zu tragen.

15.12 Uhr: Sachsen will Patienten aus Italien behandeln

Sachsen will sechs Corona-Patienten aus Italien in seinen Krankenhäusern aufnehmen. Das hat Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) in Dresden angekündigt. Man komme damit einer Bitte der italienischen Regierung nach. Die Krankenhäuser im Freistaat hätten signalisiert, dafür die Kapazitäten zu haben. Zudem könne man durch die Behandlung der italienischen Patienten lernen, mit dem Virus umzugehen.

Kretschmer: „Das ist ein ganz wichtiges Zeichen, dass wir auch anderen helfen können.“

14.03 Uhr: Spahn erntet Kritik für DIESE Änderung

Außerdem hat Jens Spahn eine Veränderung des Infektionsschutzgesetzes vorgestellt, um in Zukunft schneller auf Pandemien reagieren zu können. Dabei solle der Bund mehr Kompetenzen bekommen.

Das sorgt für Kritik in der Opposition. „Der Bund will sich im geänderten Infektionsschutzgesetz erhebliche Kompetenzen für den Fall einer epidemischen Notlage sichern. Dabei sind die Beteiligungs- und Kontrollrechte des Parlaments nicht hinreichend gewürdigt“, sagte Christian Lindner gegenüber der dpa.

Der FDP-Vorsitzende sieht das Parlament übergangen. Eine Notlage solle nur gemeinsam durch Regierung und Parlament ausgerufen werden. Und vor allem zeitlich begrenzt gelten. „In ruhigeren Zeiten muss darüber neu nachgedacht werden“, so Lindner.

13.46 Uhr: Spahn verkündet Milliarden-Hilfen

Das Coronavirus zwingt die Bundesregierung zu Gesetzesänderungen. Gesundheitsminister Jens Spahn hat die Gesetzespläne des Gesundheitskabinetts soeben in einer Pressekonferenz vorgestellt. Demnach können deutsche Kliniken mit einer Finanzspritze in Milliardenhöhe rechnen. Der Plan sieht vor: Für jedes nun für die Corona-Krise frei gehaltene Bett soll es eine Tagespauschale von 560 Euro geben. Für jede neue intensivmedizinische Behandlungseinheit mit künstlicher Beatmung sollen Krankenhäuser einen fetten Bonus von 50.000 Euro bekommen. Die Kliniken sollen außerdem nicht auf den Mehrkosten für notwendige Schutzausrüstung sitzen bleiben. Für die Zeit von April bis Ende Juni soll es einen Zuschlag von zunächst 50 Euro für jeden Patienten geben.

Jens Spahn will Kliniken in der Corona-Krise finanziell unterstützen. Foto: imago images / IPON

Der Grund für die Maßnahme: Krankenhäuser sind zur Zeit angehalten planbare Operationen und Neuaufnahmen vorerst auszusetzen, wenn das medizinisch vertretbar ist. Dadurch sollen Kapazitäten für Corona-Patienten mit schwereren Krankheitsverläufen geschaffen werden. Außerdem sollen die Kliniken möglichst viele neue Intensivbetten ermöglichen. Der Bund kalkuliert allein für den Ausgleich der Verschiebung planbarer OPs mit möglichen Mehrausgaben von 2,8 Milliarden Euro.

13.03 Uhr: Familie hält Sicherheitsabstand nicht ein – Mann zückt Waffe

In Niederbayern ist ein Streit um den von der Regierung festgesetzten Mindestabstand eskaliert. Nach Ansicht eines 49-Jährigen kam ihm eine dreiköpfige Familie zu nah. Wie die Polizei mitteilte, hat der Mann im Verlauf des Streits eine Waffe hervorgeholt. Die Familie rief die Polizei. Die stellte fest, dass es sich um eine Schreckschusspistole handelte. Dafür besitzt der Mann einen Waffenschein, führte den aber nicht - wie nötig - bei sich. Deshalb ermittelt jetzt die Polizei.

12.51 Uhr: Rätsel um Klopapier gelöst?

Es ist ein Rätsel, das derzeit viele Menschen schwer beschäftigt: Warum um alles in der Welt hamstern die Deutschen wie verrückt Klopapier. Eine Wirtschaftspsychologin hat darauf jetzt eine Antwort.

10.57 Uhr: RKI-Chef: Maßnahmen zeigen wohl erste Effekte

Vorsichtig optimistisch zeigte sich das Robert Koch-Institut (RKI): Der Anstieg der Coronavirus-Fallzahlen ist in Deutschland leicht abschwächt. „Wir sehen den Trend, dass die exponentielle Wachstumskurve sich etwas abflacht“, sagte RKI-Präsident Lothar Wieler am Montag. Für eine definitive Bewertung sei es jedoch zu früh, wahrscheinlich sei dies erst am Mittwoch möglich.

„Aber ich bin optimistisch, dass diese Maßnahmen schon jetzt sichtbar sind - was sehr früh ist, weil sie ja erst seit einer Woche wirklich gefahren werden“, sagte Wieler.

09.41 Uhr: Peta verwundert mit wirrem Tweet in der Corona-Krise: „Covid-19 würde nicht existieren...“

Die Peta hat mit einer Aussage für reichlich Irritationen gesorgt. „Covid-19 würden in einer veganen Welt nicht existieren“, twitterte die Tierschutzorganisation. Der Grund unter anderem: Nach bisherigen Theorien ist der Virus auf einem Fisch-Markt in China ausgebrochen. Wären die Tiere dort nicht getötet worden, hätte sich Corona der Peta-Theorie zufolge nicht ausgebreitet:

Deadly diseases like #COVID19 will keep breaking out until the world stops eating animals. https://t.co/AGXlbPnL2d pic.twitter.com/ltm5YvJbru — PETA (@peta) March 21, 2020

07.57 Uhr: Deutsche hamstern jetzt auch Pfand

Dass die Deutschen eine ganz besondere Beziehung zu Klopapier haben, hat sich in Zeiten der Corona-Krise herumgesprochen. Jetzt steht der Handel vor dem nächsten Problem. So bunkern die Deutschen derzeit offenbar auch Pfandflaschen.

Die Getränkebranche appelliert jetzt an Kunden, Getränke nicht massenweise zu lagern. Es müsse ausreichend Leergut in den Kreislauf des Mehrwegsystems zurückkommen, sagte Julian Schwarzat vom Bundesverband des Deutschen Getränkefachgroßhandels (GFGH). Angespannt sei die Lage vor allem bei Mineralwasser.

Zwar stehe das System noch nicht vor dem Kollaps. Aber das Leergut sei notwendig, um neue Ware zu produzieren. Der Handel beruhigt: Es gebe jederzeit ausreichend Nachschub.

07.15 Uhr: 54-Jähriger ohne Vorerkrankungen gestorben

Erster Todesfall im Landkreis Rosenheim in Bayern. Nach Angaben des Landratsamts handelt es sich dabei um einen etwa 50-jährigen Mann. Sein Arbeitgeber, die Schlossbrauerei Maxlrainer, reagiert geschockt auf die Nachricht. „Entsetzt und traurig müssen wir erkennen, wie gefährlich dieses Virus wirklich ist“, heißt es in einem Facebook-Post.

Bei dem Verstorbenen handele es sich um einen 54-jährigen Mann. Er„war nie großartig krank, er gehörte nicht zu einer Risikogruppe und er lebte auch ganz sicher nicht in irgendeiner Art ungesund.“

06.27 Uhr: Merkel in Quarantäne AfD-Politiker reagiert abstoßend

Am Sonntagabend wurde bekannt, dass Angela Merkel in Quarantäne muss. Die Kanzlerin teilt damit das Schicksal tausender Menschen in Deutschland. Statt Mitleid erntete Merkel von AfD-Politiker Andreas Winhart Spott. „Merkel in Quarantäne. Gute, hinter Gitter wäre besser, aber ist ja schon mal ein Anfang“, twitterte der bayrische Landtagsabgeordnete am Sonntag.

Dafür kassierte Winhart einen regelrechten Shitstorm.

Seinen hetzerischen Tweet hat der AfD-Mann in der Zwischenzeit gelöscht und klargestellt, dass er „nicht meiner Meinung entspricht“.

Liebe Twitter--Follower und alle die hier vorbei surfen. Wer hier einen bestimmten Post sucht, findet ihn nicht mehr, da er nicht meiner Meinung entspricht. Ich wünsche allen (!) Betroffenen in der Corona-Krise viel Kraft. Bleibt gesund! — Andreas Winhart, MdL (@AndyWinhart) March 22, 2020

Warum Winhart den Tweet dann abgesetzt hat, bleibt ein Rätsel. Dass er sich nicht einmal entschuldigt hat, macht viele Menschen noch wütender. Ausgewählte Reaktionen bei Twitter:

Sie sollten sich schämen

Charakterlos. Und diese widerlichen Typen sitzen in unseren Parlamenten

Sie sind nur jämmerlich

Mausgerutscht? Schlechter Mensch

Sonntag 22. März

23.50 Uhr: Mehr als 14.400 Tote weltweit

Laut der renommierten Johns-Hopkins-Universität sind weltweit bislang über 14.400 Menschen an den Folgen des Coronavirus gestorben. Mehr als 330.000 Personen sind infiziert – Tendenz steigend.

23.05 Uhr: Medienbericht: Weinstein hat Corona!

Der wegen Vergewaltigung zu 23 Jahren Haft verurteilte Ex-Hollywood-Größe Harvey Weinstein (68) ist einem Medienbericht zufolge positiv auf Corona getestet worden. Er sei einer von zwei in der Wende Correctional Facility an Covid-19 erkrankten Häftlingen, berichtete die Zeitung „Press-Republican“.

22.55 Uhr: US-Senator positiv getestet

Mit dem Republikaner Rand Paul (57) ist erstmals ein US-Senator positiv getestet worden. Ein Mitarbeiter des Politikers teilte am Sonntag mit, Paul zeige zwar keine Symptome, stehe wegen der nachgewiesenen Infektion aber unter Quarantäne. Er habe sich wegen seiner zahlreichen Reisen und Veranstaltungen vorsichtshalber testen lassen. Ihm sei kein Kontakt mit einem infizierten Menschen bewusst.

Der republikanische Senator Rand Paul ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. (Archivfoto) Foto: imago images / MediaPunch

22.15 Uhr: Ort in Thüringen komplett unter Quarantäne – 900 Menschen betroffen

Der Ort Neustadt am Rennsteig im Thüringer Ilm-Kreis steht für die Dauer von zwei Wochen komplett unter Quarantäne. Das berichtet der MDR. Laut Bericht lebten 900 Menschen in dem Ort. Die Quarantäne-Maßnahme sei über Lautsprecherdurchsage bekanntgegeben worden. Jetzt berate ein Krisenstab darüber, wie die Grundversorgung der Bürger weiter gewährleistet werden könne. Zudem müsse man auch die Versorgung eines Kinderheimes sicherstellen.

22.09 Uhr: Erste Todesfälle in Tschechien und Rumänien

Tschechien meldet das erste Coronavirus-Opfer. Ein 95 Jahre alter Patient sei am Sonntagabend gestorben, teilte das behandelnde Krankenhaus in Prag mit. Der Mann habe an chronischen Gesundheitsproblemen im Zusammenhang mit seinem hohen Alter gelitten.

Auch in Rumänien gibt es die ersten Corona-Toten. Die Behörden meldeten am Sonntag den Tod von drei älteren Männern mit Vorerkrankungen. Der eine hatte ein Krebsleiden, der andere war Dialyse-Patient, der dritte hatte Diabetes.

22.05 Uhr: Immer mehr Tote in den USA

In den USA ist die Zahl der Toten auf 389 hochgeschnellt. Innerhalb eines Tages starben mehr als 100 Menschen, wie aus einer Aufstellung der Johns-Hopkins-Universität in Baltimore hervorgeht. Die meisten Todesopfer wurden demnach in den Bundesstaaten New York (114), Washington (94) und Kalifornien (28 Tote) registriert. Landesweit sind mehr als 32.000 Menschen mit Corona infiziert.

21.45 Uhr: Syrien meldet ersten Toten

Im vom Bürgerkrieg geplagten Syrien hat es den ersten offiziellen Covid-19-Toten gegeben. Das hat am Sonntagabend Gesundheitsminister Nisar al-Jasidschi mitgeteilt.

21.33 Uhr: Frankreich ruft zweimonatigen Gesundheitsnotstand aus

Frankreichs Parlament hat am Sonntagabend abschließend für ein Gesetz gestimmt, das zur Bekämpfung der Corona-Pandemie einen Gesundheitsnotstand ermöglicht.

21.00 Uhr: Todeszahl in der Türkei steigt auf 30

In der Türkei ist die Zahl der in Folge des Coronavirus verstorbenen Menschen auf 30 gestiegen. Die Zahl der Infizierten ist laut offiziellen Angaben auf über 1.000 gestiegen. Das hat Gesundheitsminister Fahrettin Koca am Sonntagabend mitgeteilt. Die Regierung um Präsident Erdogan hat seit Sonntag rigorose Vorgaben durchgesetzt: So dürfen Personen ab 65 Jahren sowie Menschen mit Vorerkrankungen ihre häusliche Quarantäne nicht verlassen.

BUGÜNE KADAR toplam 20.345 test yapıldı, 1.236 tanı kondu, hepsi yaşlı 30 hastamızı kaybettik. Hastalık ülkemizde yokken, “yok” dedik. Şimdi gün gün durumu açıklıyoruz. Şeffaflığımızla sizi tedbire de davet ediyoruz. Tedbirli olalım. Bu ülke, bu tehdide yenik düşmeyecek. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 22, 2020

20.04 Uhr: Schlägerei in Sachsen-Anhalt aus Corona-Angst

Bei Barleben (Sachsen-Anhalt) kam es aus Angst vor dem Coronavirus zu einer Schlägerei. Ein 65-Jähriger habe sich beim Anstehen an der Kasse bedrängt gefühlt, weil ein hinter ihm stehender 48-Jähriger keinen Abstand gehalten habe, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Der Streit sei dann vor dem Geschäft zu einer „gegenseitigen Körperverletzung“ eskaliert. Dabei zerriss der 65-Jährige die Jacke des jüngeren, der dem Mann laut Polizei daraufhin mit der Faust ins Gesicht schlug. Der 65-Jährige kam dadurch ins Taumeln und stürzte auf die Motorhaube des Autos eines Unbeteiligten, die dadurch beschädigt wurde. Die Polizei nahm von beiden Beteiligten Anzeigen wegen Körperverletzung auf.

19.45 Uhr: Todesfall in Düsseldorf

Die Stadt Düsseldorf hat am Sonntagabend bekanntgegeben, dass eine Seniorin im Krankenhaus verstorben ist. Es ist der zweite Coronavirus-Todesfall in der Landeshauptstadt von NRW. Die Frau hatte multiple Vorerkrankungen aufgewiesen. Aktuell sind insgesamt 280 Infektionen diagnostiziert. Damit steigt die Zahl der Gesamtopfer in Deutschland auf 95.

19.31 Uhr: Matthäus sitzt in Dubai fest

Lothar Matthäus und seine Familie sitzen aufgrund der Coronavirus-Pandemie nach einer Urlaubsreise in Dubai fest. Das hat er in einem Interview mit dem Online-Portal „Sportbuzzer“ gesagt.

19.15 Uhr: IOC entscheidet innerhalb von vier Wochen über Olympia

Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hat sich eine Frist von vier Wochen für eine Entscheidung über die Olympischen Spiele in Tokio gesetzt. In diesem Zeitraum sollen auch mögliche Optionen für eine Verschiebung überlegt werden, teilte das IOC am Sonntag mit.

18.59 Uhr: Großbritannien hat 281 Tote

Die Zahl der Virus-Infizierten in Großbritannien hat sich binnen 24 Stunden von 5018 auf 5683 erhöht. Die Zahl der Toten sei von 233 auf 281 gestiegen, teilt die Regierung mit.

18.46 Uhr: Merkel muss wegen Kontakt zu Corona-Infiziertem in Quarantäne

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) muss sich in der Corona-Krise nun selbst in häusliche Quarantäne begeben. Das teilte Regierungssprecher Steffen Seibert am Sonntagabend in Berlin mit.

Die Kanzlerin sei nach ihrem Presseauftritt am Abend unterrichtet worden, dass sie am Freitag zu einem Arzt Kontakt hatte, der mittlerweile positiv auf das Coronavirus getestet worden sei. Der Mediziner habe am Freitagnachmittag bei Merkel eine vorbeugende Pneumokokken-Impfung vorgenommen.

Die Kanzlerin habe nach der Information am Sonntagabend entschieden, sich unverzüglich in häusliche Quarantäne zu begeben, erklärte Seibert. „Sie wird sich in den nächsten Tagen regelmäßig testen lassen, weil ein Test jetzt noch nicht voll aussagekräftig wäre. Auch aus der häuslichen Quarantäne wird die Bundeskanzlerin ihren Dienstgeschäften nachgehen.“

Merkel hatte am Sonntagabend nach einer Telefonschalte mit den Ministerpräsidenten der Länder zu Kontaktbeschränkungen wegen des Coronavirus eine Pressekonferenz gegeben. Bund und Länder hatten beschlossen, dass Ansammlungen vom mehr als zwei Personen in der Öffentlichkeit in ganz Deutschland verboten werden sollen. Ausgenommen werden Angehörige, die im eigenen Haushalt leben.

18.29 Uhr: Weiteres Todesopfer aus Bayern

Bayern hat einen weiteren Todesfall zu verkraften. Die Mitarbeiter der Schlossbrauerei Maxlrain trauern um einen Freund (54), der am Samstag gestorben sei. „Das Coronavirus hat ein Gesicht bekommen“, heißt es in einem Facebook-Beitrag der Brauerei.

18.13 Uhr: Griechenland verhängt Ausgangsverbot

Griechenland hat ein weitgehendes Ausgangsverbot verhängt. Ab 6 Uhr am Montag dürfen die Menschen nur noch das Haus verlassen, um Lebensmittel einzukaufen, zum Arzt, zur Apotheke oder zum Sport zu gehen sowie den Hund auszuführen. Auch zur Arbeit, soweit sie nicht von zu Hause aus erledigt werden kann, dürfe das Haus verlassen werden, teilte der griechische Regierungschef Kyriakos Mitsotakis mit.

Bei einem Verstoß gegen die Anordnung werde ein Bußgeld von 150 Euro fällig. Im Hinblick auf die dramatische Lage in Italien sagte Mitsotakis: „Es ist meine Pflicht, so etwas nicht zuzulassen.“

17.57 Uhr: Bayern soll Ansammlungsverbot für mehr als zwei Personen NICHT übernehmen

Spektakuläre Meldung aus Bayern! Laut der Nachrichtenagentur dpa will Bayern das von Bund und Ländern vereinbarte Ansammlungsverbot für mehr als zwei Personen NICHT übernehmen. Das soll am Sonntag aus der bayrischen Staatskanzlei verlautet worden sein. Es soll dabei bleiben, dass nur Familienmitglieder zusammen rausgehen dürfen.

17.50 Uhr: Merkel: „Auch für mich eine große Umstellung“

Auch auf ihr Privat- und Berufsleben hätten die Regeln Auswirkungen, so Merkel: „Es finden keine persönlichen Gespräche oder Treffen statt. Schauen sie mal, wie wir hier sitzen. Das ist natürlich auch für mich eine große Umstellung.“

Kanzlerin Merkel verkündet am Sonntagabend ein bundesweites Kontaktverbot. Foto: Michael Kappeler/dpa-pool/dpa

17.42 Uhr: Merkel: „Keine Empfehlungen, sondern Regeln!“

Merkel am Sonntag weiter: „Ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass das keine Empfehlungen sind. Es sind Regeln, an die sich jeder halten muss.“ Zum Streit zwischen den Ministerpräsidenten von NRW und Bayern, Armin Laschet und Markus Söder, sagt Merkel: „Es war eine lebhafte Diskussion. Es ist letztlich wichtig, dass wir uns alle geeinigt haben.“

17.38 Uhr: Kontaktverbot – was darf ich noch und was ist ab jetzt verboten?

Die Bundesregierung greift bei der Bekämpfung des Coronavirus knallhart durch! Ab sofort gilt ein Kontaktverbot. Doch was bedeutet die neue Regelung für dich? >> HIER BEANTWORTEN WIR DIE WICHTIGSTEN FRAGEN!

17.37 Uhr: Merkel verkündet bundesweites Kontaktverbot

Erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik wird ein bundesweites Kontaktverbot kommen. Das hat Kanzlerin Angela Merkel am frühen Sonntagabend angekündigt. Demnach sind Ansammlungen von mehr als zwei Personen grundsätzlich verboten. Ausgenommen sind Familien sowie in einem Haushalt lebende Personen.

Restaurants und Friseure werden bundesweit geschlossen. Außerdem sollen die Menschen einen Mindestabstand zwischen 1,5 bis 2 Meter halten. Die verschärften Maßnahmen sollen mindestens zwei Wochen Bestand haben. Für die Kontrolle wird die Polizei zuständig sein, unterstützend werden die Ordnungsämter agieren.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat verschärfte Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus verkündet. Foto: dpa/imago images/ Montage

17.15 Uhr: Erstes Todesopfer aus Stuttgart

In Stuttgart ist erstmals nachweislich ein mit dem Coronavirus infizierter Mensch gestorben. Es handelt sich nach Auskunft der Stadt um eine 79-jährige Frau, die in einem Krankenhaus im Großraum Stuttgart stationär behandelt worden war und an einer Vorerkrankung litt. Sie starb am Freitag. Damit steigt die Zahl der Toten in Deutschland auf 93.

16.45 Uhr: Restaurants sollen bundesweit geschlossen werden

Bund und Länder wollen Restaurants und Gaststätten unverzüglich schließen. Darauf einigten sich die Bundesregierung und die Ministerpräsidenten der Länder nach dpa-Informationen am Sonntag in ihrer Telefonkonferenz. „Davon ausgenommen ist die Lieferung und Abholung mitnahmefähiger Speisen für den Verzehr zu Hause“, heißt in dem Beschluss.

16.38 Uhr: Sachsen verschärft Anti-Corona-Maßnahmen

Sachsen verschärft die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Von Montag an gilt für den gesamten Freistaat eine Ausgangsbeschränkung. Danach ist das Verlassen von Wohnung oder Haus ohne triftigen Grund untersagt, wie Innenminister Roland Wöller (CDU) sagte. Wege zur Arbeit und zum Einkaufen bleiben demnach erlaubt.

16.33 Uhr: Trump fordert Autobauer auf, Beatmungsgeräte zu produzieren

US-Präsident Donald Trump gibt den Autobauern Ford, General Motors und Tesla grünes Licht für die Produktion von Atemgeräten und Ausrüstungen zu Kampf gegen die Pandemie. Dies solle schnell geschehen, twittert der Präsident.

Ford, General Motors and Tesla are being given the go ahead to make ventilators and other metal products, FAST! @fema Go for it auto execs, lets see how good you are? @RepMarkMeadows @GOPLeader @senatemajldr — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 22, 2020

16.31 Uhr: ICE wegen Corona-Alarm gestoppt!

Ein ICE der Deutschen Bahn hat am Sonntag seine Fahrt in Gelnhausen (Hessen) außerplanmäßig unterbrechen müssen, da ein Reisender an Bord des Zuges möglicherweise infiziert ist. Ein Sprecher der Bundespolizei sagte, am frühen Nachmittag sei gemeldet worden, dass ein französischer Staatsbürger in einem Sechser-Abteil zu verstehen gegeben habe, er sei mit dem Virus infiziert. Der mit Handschuhen und Mundschutz ausgestattete Mann habe eine Bescheinigung aus Hamburg über einen Test auf das Coronavirus und die Empfehlung häuslicher Quarantäne bei sich.

In dem Zugabteil befanden sich keine weiteren Reisenden. Die örtlichen Gesundheitsbehörden seien nun zuständig für Entscheidungen über das weitere Vorgehen, sagte der Sprecher. Der Zug, der in Gelnhausen gestoppt wurde, sei „mittelmäßig“ voll und mit etwa 100 bis 150 Reisenden besetzt.

16.22 Uhr: Spanien verlängert Ausgangssperre

Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez hat am Sonntag angekündigt, die bestehende Ausgangssperre bis zum 11. April zu verlängern.

15.58 Uhr: Kontaktverbot, aber keine Ausgangssperre?

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur sollen sich Bund und Länder auf ein Kontaktverbot, aber keine Ausgangssperre geeinigt haben. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder einigten sich demnach darauf, Ansammlungen von mehr als 2 Personen grundsätzlich zu verbieten. Ausgenommen werden sollen Familien sowie in einem Haushalt lebende Personen.

Zuvor hatte die Bild berichtet, dass genau dieses Szenario von Angela Merkel bereits abgelehnt worden sei, nachdem Armin Laschet es vorgeschlagen hatte.

15.22 Uhr: Riesen-Streit bei Telefonkonferenz der Länder

Aktuell besprechen sich die Länderchefs gemeinsam mit Kanzlerin Angela Merkel über eine mögliche bundesweite Ausgangssperre. Dabei soll es nun nach Bild-Informationen zu einem riesigen Streit zwischen Armin Laschet (NRW) und Markus Söder (Bayern) gekommen sein. Grund des Streits: Laschet präsentierte ein Papier zur Corona-Eindämmung, was er mit elf anderen Bundesländern verabschieden wollte.

Söder soll sich angegriffen gefühlt haben, er drohte die Konferenz zu verlassen.

In dem Papier ging es darum, Ausgangssperren zu vermeiden. Kontaktverbote seien zielgerichteter als Ausgangssperren, hieß es darin. Wie die Bild weiter berichtet, hat sich Markus Söder aber durchgesetzt, Angela Merkel habe ihm zugestimmt. Das Papier sei damit vom Tisch, den Ausgangssperren scheint nichts mehr im Weg zu stehen.

Um 17.30 Uhr gibt die Kanzlerin ein offizielles Statement ab.

14.56 Uhr: Spanische Polizei spielt Gitarre in menschenleeren Straßen

Spanien ist vom Coronavirus nach Italien am meisten betroffen. Alleine in den vergangenen 24 Stunden hat es 400 neue Todesfälle gegeben. Im Kampf gegen das Virus hat Spanien eine Ausgangssperre verhängt. Um den Menschen vor Ort trotzdem eine kleine Freude zu machen, haben diese Polizisten sich etwas ganz besonderes ausgedacht: Sie spielen Musik in den menschenleeren Straßen.

14.09 Uhr: Merkel entscheidet jetzt über die Ausgangssperre

Um 14 Uhr haben sich die Ministerpräsidenten der Länder in einer Videokonferenz mit Angela Merkel zusammengesetzt und tauschen sich darüber aus, ob eine Ausgangssperre in ganz Deutschland nötig sein wird.

Mehrere Bundesländer haben bekannt gegeben, dass die Verstöße der Bürger gegen die auferlegten Maßnahmen sich in Grenzen halten. In Bayern, wo bereits Ausgangssperre herrscht, gab es einige Dutzend Verstöße. Auch in NRW haben zahlreiche Menschen „Corona-Partys“ gefeiert. Ansonsten seien die meisten Menschen aber zuhause geblieben, heißt es.

Christian Lindner (FDP) hat im Bild-Interview gesagt: „Ja, die Ausgangssperre wird kommen. Allerdings nicht so streng wie in Italien, sondern so wie sie jetzt schon in Bayern umgesetzt wird. Es wird also eher ein Versammlungsverbot als eine richtige Sperre sein. Joggen und Spazierengehen im Freien wird weiterhin erlaubt sein.“

13.06 Uhr: 1,5 Millionen Briten sollen drei Monate in Quarantäne

Bis zu 1,5 Millionen Briten mit Vorerkrankungen sollen sich wegen der Corona-Pandemie zu Hause in eine dreimonatige Isolation begeben. Dazu zählen unter anderem Menschen mit Leukämie, schweren Atemwegserkrankungen wie COPD und Organtransplantierte. Der staatliche Gesundheitsdienst NHS (National Health Service) wird nach Regierungsangaben vom Sonntag die Betroffenen in den nächsten Tagen anschreiben. Wo nötig, könnten die Patienten auch bei der Versorgung mit Lebensmitteln und Medikamenten unterstützt werden.

12.47 Uhr: Donald Trump wirbt für Malaria-Medikament als Waffe gegen das Coronavirus

US-Präsident Donald Trump wirbt mit Nachdruck für den Einsatz eines Malaria-Medikaments bei der Behandlung von Corona-Erkrankten. Der Wirkstoff Chloroquin könne in Kombination mit dem Antibiotikum Azithromycin „einer der größten Durchbrüche der Geschichte der Medizin sein“, warb Trump. Kritiker warnten jedoch, dass der Einsatz eines Medikaments für einen neuen Zweck nie ohne Risiken sei.

Der Direktor des Nationalen Instituts für Infektionskrankheiten, Anthony Fauci, bemühte sich im Weißen Haus denn auch, Trumps Begeisterung etwas zu relativieren: Es gebe bislang nur vereinzelte Berichte über eine Wirksamkeit des Medikaments, aber keine ernsthaften klinischen Studien. Fauci zufolge geht es nun darum, das Medikament kontrolliert und begrenzt einzusetzen, um Daten über die Wirksamkeit zu gewinnen. 10.000 Dosen des Medikaments sind Trump zufolge bereits auf dem Weg nach New York, dem am schlimmsten von dem neuen Coronavirus betroffenen Bundesstaat.

12.13 Uhr: Fast 400 neue Todesfälle in nur 24 Stunden

Spanien ist neben Italien das Land, das am meisten von dem Coronavirus betroffen ist. Jetzt gibt es neue erschreckende Zahlen: Innerhalb von nur 24 Stunden hat es in Spanien fast 400 neue Todesfälle gegeben. Das bestätigte die spanische Regierung.

11.53 Uhr: Profifußball möglicherweise ein Jahr nicht möglich

„Ich glaube überhaupt nicht daran, dass wir in irgendeiner absehbaren Zeit wieder Fußballstadien voll machen. Das ist überflüssig. Das wird es bis nächstes Jahr um diese Zeit nicht geben“, erklärt der renommierte Virologe Christian Drosten in einem „Stern“-Interview. Das würde bedeuten, dass der Profifußball ein Jahr nicht möglich wäre.

Allerdings bezieht sich der Virologe auch auf andere Freizeitaktivitäten mit seiner düsteren Prognose.

11.18 Uhr: Zahl der Infizierten steigt langsamer

Das Robert-Koch-Institut hat bekannt gegeben, dass die Zahl der Neuinfektionen im Vergleich zum Vortag zwar steigt, aber etwas langsamer. Das könnte bedeuten, dass die Maßnahmen zur Eindämmung des Virus erste Wirkung zeigen.

10.59 Uhr: Italien stellt Produktion von nicht lebensnotwendigen Dingen ein

Die italienische Regierung hat im Kampf gegen das Coronavirus die Schließung aller „nicht lebensnotwendigen“ Unternehmen und Fabriken beschlossen. Ministerpräsident Giuseppe Conte sagte am Samstagabend in einer Fernsehansprache, die Regierung habe entschieden, landesweit jegliche Produktion einzustellen, die für die Grundversorgung „nicht absolut notwendig, entscheidend und unverzichtbar“ sei. Die Zahl der Todesopfer in Italien war zuvor binnen 24 Stunden um fast 800 in die Höhe geschnellt.

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) versicherte angesichts der dramatischen Lage in Italien via Twitter: „Wir stehen an der Seite unserer italienischen Freundinnen und Freunde“. Dies zeige Deutschland „auch mit medizinischer Schutzausrüstung, die wir vorgestern übergeben konnten“.

10.33 Uhr: Finnland lockert Einschränkungen wieder

Finnland hat seinen Beschluss, von Montag an alle Schulen zu schließen, aufgeweicht. Schüler in den ersten drei Jahrgängen dürften doch zur Schule gehen, wenn ihre Eltern sie nicht betreuen könnten, berichtete der finnische Rundfunk Yle. Zuvor galt das Angebot nur für Eltern in bestimmten gesellschaftlichen Funktionen. Doch die Definition hatte Verwirrung gestiftet. Daher beschloss die Regierung nun, das Angebot auszuweiten, sollten Eltern keine Alternative haben.

Es sei nicht möglich gewesen, die unterschiedliche Behandlung von Kindern nach den geltenden Gesetzen ausreichend zu rechtfertigen, schrieb Bildungsministerin Li Andersson am Samstag auf Facebook. Sie appellierte an die Eltern: „Geht Dein Kind in Kindergarten oder in die 1.-3. Klasse solltest Du es nur dort hinbringen, wenn es nicht anders geht.“

09.11 Uhr: Tim Mälzer kocht „mit der Bazooka“

Zahlreiche Gastronomen kochen derzeit ihre Vorräte weg und wollen dieses Essen auch loswerden. Unter dem hashtag #kochenfürhelden haben sich Gastronomen organisiert, um für all diejenigen zu kochen, die zurzeit das System am laufen halten. Auch Tim Mälzer ist dabei mit seiner Bullerei.

Dazu schreibt er: „Wir Gastronomen kochen gerade (mit Maximalabstand zueinander und unter Beachtung neurotischer Desinfektionsvorschriften) unsere Kühlhäuser leer und haben dazu noch eine schier unbegrenzte Menge Bolognese am Start. Zusätzlich stellen unsere Großmärkte und Lieferanten uns gratis große Mengen an angestauter Ware zur Verfügung. Wir kochen also mit der Bazooka! Unsere Speisen würden wir gerne denen anbieten, die gerade nicht Zuhause bleiben können, weil die Gesellschaft sonst vor die Hunde geht. Erste Kooperationen mit Ärztehäusern und Krankenhäusern laufen.⠀⠀

⠀⠀

Wenn Euch gerade auch die Kantine weggebrochen ist, oder Ihr Euch aufgrund der vielen Schließungen dieser Tage nicht mehr bei der Arbeit versorgen könnt, meldet Euch bitte per Mail an kochenfuerhelden@gmail.com bei uns. Das Ganze kostet Euch übrigens nichts.“

08.35 Uhr: Harte Strafen für Regel-Brecher gefordert

Die Bundeskanzlerin berät sich ab 14 Uhr mit den Chefs der Länder über eine mögliche Ausgangssperre. Dabei wird ausgewertet, wie sehr sich die Menschen an das Ansammlungsverbot und die anderen Maßnahmen gehalten haben. Erst dann wird die Entscheidung gefällt.

Der Ministerpräsident von NRW, Armin Laschet, betonte erneut: „Es geht um Leben und Tod. Und wir brauchen klare Maßnahmen mit harten Strafen für Regel-Brecher.“

07.19 Uhr: Ehemaliger Real-Boss Sanz auf Intensivstation gestorben

Lorenzo Sanz, der frühere Präsident des spanischen Fußball-Rekordmeisters Real Madrid, ist im Alter von 76 Jahren an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben. Das teilte sein Sohn Lorenzo Sanz Jr. am Samstagabend in einem Kommuniqué mit. Sanz habe neben der Infektion mit dem neuen Virus auch eine Nierenerkrankung gehabt, gaben die behandelnden Ärzte auf Anfrage bekannt. Zur Todesursache wurde zunächst aber nichts mitgeteilt.

Sanz war vor einigen Tagen positiv auf das neue Virus Sars-CoV-2 getestet worden und lag seit Dienstag auf der Intensivstation des Madrider Krankenhauses Hospital Jiménez Díaz. Die spanische Profiliga sprach den Hinterbliebenen ihr Beileid aus.

„Mein Vater ist jetzt vor Kurzem gestorben. Er hat ein solches Ende nicht verdient“, schrieb der älteste Sohn von Sanz in seiner Mitteilung an die Medien. „Eine der besten, mutigsten und fleißigsten Personen, die ich in meinem Leben gesehen habe, geht von uns. Seine Familie und Real Madrid waren sein Leben“, fügte er an.

Sanz war Chef der Königlichen zwischen 1995 und 2000. In dieser Zeit errang Real neben anderen Erfolgen zwei Mal die Champions League (1998 und 2000) und auch einen Ligatitel (1997).

Samstag, 21. März

23.45 Uhr: Erster Todesfall auf Zypern

Zypern meldet den ersten Toten. Die Zahl der Infizierten liege bei 84.

22.57 Uhr: Pflegerin aus Hildesheim nach übler Corona-Attacke sauer: „So wird uns gedankt“

Einige Menschen werden in Zeiten der Corona-Krise richtig dreist! Nicht einmal vor Krankenhäusern und Pflegediensten machen die Täter inzwischen Halt. Das musste am Samstag auch eine Pflegerin in Hildesheim feststellen.

22.25 Uhr: Über 300.000 Infizierte weltweit!

Das Corona-Drama nimmt kein Ende. Laut Angaben der Johns-Hopkins-Universität sind weltweit mehr als 303.000 Menschen infiziert. Bislang haben über 12.900 Personen ihr Leben verloren.

21.21 Uhr: NRW verteilt 113.000 Atemschutzmasken

Mit Hilfe des Roten Kreuzes hat NRW 113.000 Atemschutzmasken an 125 Krankenhäuser im Land verteilt. 120 Helfer und Fahrer aus 67 DRK-Kreisverbänden beteiligten sich, fuhren in der Nacht zu Samstag in Düsseldorf einen zentralen Umschlagplatz an und brachten die Schutzmasken in die Krankenhäuser.

21.17 Uhr: Todeszahl in der Türkei steigt auf 21

Das Coronavirus kommt immer stärker in der Türkei an. Das Gesundheitsministerium hat am Samstagabend bekanntgegeben, dass weitere zwölf Tote zu verzeichnen waren. Damit steigt die Zahl der Todesfälle in der Türkei auf insgesamt 21.

20.48: Erster Todesfall im Saarland

Erstmals ist im Saarland ein mit dem Coronavirus infizierter Mensch gestorben. Das teilte das saarländische Gesundheitsministerium am Samstagabend mit. Details wurden nicht bekanntgegeben. Damit erhöht sich die Zahl der Todesfälle in Deutschland auf 79.

20.33 Uhr: Juventus-Star Dybala infiziert

Stürmerstar Paulo Dybala (26) und seine Freundin haben sich mit dem Coronavirus infiziert. Das hat der Juventus-Spieler auf Facebook bekanntgegeben. Nach Daniele Rugani und Blaise Matuidi ist er der dritte Juventus-Star, der sich angesteckt hat.

20.17 Uhr: Frankreich hat jetzt 562 Todesfälle

In Frankreich ist die Zahl der Toten um 112 auf 562 angestiegen. Dies teilte das Gesundheitsministerium in Paris mit. Nach Zahlen vom Samstag gibt es 14.459 bestätigte Infektionen.

20.07 Uhr: Russland schickt Italien Hilfe

Russland schickt medizinische und personelle Hilfe nach Italien. Auf Bitten Roms sollen u.a. Schutzausrüstungen, mobile Versorgungsstationen und Mittel für eine großflächige Desinfektion von Verkehrsmitteln und Gebieten bereitgestellt werden. Auch eine Brigade mit russischen Spezialisten in die besonders betroffenen Gebiete wird anrücken. Das teilte der Kreml am Samstagabend mit.

Zuvor hatte es ein Telefonat zwischen Präsident Wladimir Putin und Italiens Regierungschef Giuseppe Conte gegeben. Russland selbst hat bisher nach offiziellen Angaben mit rund 300 vergleichsweise wenige Coronavirus-Fälle.

Auch am Samstag war Rom nahezu menschenleer. Foto: imago images / ZUMA Wire

19.58 Uhr: 220 Tote in England

Die Zahl der Toten in England hat sich binnen 24 Stunden um 53 auf 220 erhöht. Die Verstorbenen seien in einem Alter zwischen 41 und 90 Jahren gewesen und hätten alle zuvor bereits unter Grunderkrankungen gelitten, teilen die Behörden mit.

19.45 Uhr: Bundeswehr hilft in NRW-Krisengebiet

Die Bundeswehr wird ab Montag im Kreis Heinsberg (NRW) im Nothilfe-Einsatz sein. Das hat das Landeskommando NRW am Samstag bekanntgegeben. Der Kreis hatte sich am 19. März mit einem Hilfeleistungsantrag an die Streitkräfte gewandt, um einen drohenden Engpass an Schutzbekleidung abzuwenden.

Die Bundeswehr stellt den Hilfskräften im Kreis Heinsberg 3.000 FFP2-Masken, 8.000 Schutzkittel und 15.000 Mund- und Nasenschutzmasken zur Verfügung. Außerdem werden zwei Intensivrespiratoren geliefert.

Die Bundeswehr packt ab Montag im Kreis Heinsberg mit an. (Symbolfoto) Foto: imago images/FUNKE Foto Services/ Montage

18.50 Uhr: Erdogan-Medien verhöhnen Özdemir nach Infizierung

Regime-hörige Medien haben die Erkrankung von Cem Özdemir gefeiert. Der Grünen-Politiker ist ein scharfer Kritiker von Türkei-Präsident Erdogan und dessen Partei AKP, wurde deshalb oft als „Vaterlandsverräter“ bezeichnet. Jetzt wird sein Gesundheitszustand verhöhnt.

So titelte die islamisch-konservative Zeitung „Akit“: „Türkei-Feind Cem hat sich mit Corona infiziert“. Die AKP-nahe Zeitung Takvim schrieb: „Corona-Schock für Türkei-Feind Cem Özdemir“.

Auch unter den Deutsch-Türken gab es Schadenfreude. Der Generalsekretär der in Deutschland gegründeten Erdogan-Anhänger-Partei Allianz Deutscher Demokraten (ADD) schrieb auf Facebook: „Das ist ja eine unglaublich schlechte Nachricht für das Coronavirus. Ich wünsche dem Coronavirus, das sich mit Cem Özdemir infiziert hat, eine schnelle Genesung.“

18.42 Uhr: SO kannst auch DU in der Krise helfen!

Unter dem Motto „Einkaufshilfe. Jetzt Corona ausbremsen!“ ist am Samstag das Nachbarschaftsportal „nebenan.de“ an den Start gegangen. Ziel ist es, noch mehr Menschen Nachbarschaftshilfe zu ermöglichen und auch Menschen ohne Internetzugang zu erreichen. Man kann man sich registrieren, um alten, hilfsbedürftigen und erkrankten Menschen zu helfen. Zudem steht Interessierten die Hotline 0800 8665544 zur Verfügung.

Anrufer hinterlassen ihre Telefonnummer, Postleitzahl und die Kategorie der gewünschten Hilfeleistung (z.B. Einkaufshilfe, Haushalt, Haustiere). Das Gesuch wird automatisch im entsprechenden PLZ-Gebiet veröffentlicht. Hilfe-Gesuche werden auf die neue Hilfe-Seite aufgenommen, die nach Postleitzahlen sortiert ist. Adressverifizierte Nachbarn können auf Gesuche reagieren und direkt Kontakt aufnehmen.

18.31 Uhr: Bayerns Innnenminister: „Die meisten Menschen verhalten sich kooperativ“

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann hat ein Zwischenfazit zu den verhängten Ausgangsbeschränkungen gezogen: „Die meisten Menschen in Bayern verhalten sich kooperativ und befolgen die vorläufigen Ausgangsbeschränkungen, die in der Allgemeinverfügung zur Eindämmung der Corona-Pandemie angeordnet wurden.“

In einigen Fällen habe die Polizei kleinere Personengruppen festgestellt. Zu besonderen Problemen sei es bislang nicht gekommen. Auch das aktuell nasskalte Wetter sei hilfreich gewesen. Herrmann: „Es geht jetzt darum, das öffentliche Leben so weit wie möglich zu beschränken. Die Einhaltung der Ausgangsbeschränkungen ist unerlässlich.“

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann. (Archivfoto) Foto: imago images / ZUMA Wire

17.57 Uhr: Viertes Todesopfer aus Niedersachsen

Ein 66-jähriger Mann aus dem Kreisgebiet Leer ist am Samstag im Krankenhaus gestorben, wie ein Kreissprecher mitteilte. Der Mann habe eine schwere Vorerkrankung gehabt.

17.55 Uhr: Türkei verschärft Ausgangsbeschränkungen

Das türkische Innenministerium hat weitreichende Ausgangsbeschränkungen im ganzen Land verkündet. Sie gelten ab Mitternacht für Menschen, die älter als 65 Jahre sind, und chronisch Kranke.

17.42 Uhr: Holocaust-Überlebender ist erster Todesfall in Israel

Wie „Haaretz“ berichtet, ist in Israel das erste Todesopfer gemeldet. Es handelt sich dabei um den 88-jährigen Holocaustüberlebenden Arie Even. Laut Gesundheitsministerium litt er an Vorerkrankungen, lag seit einer Woche in kritischem Zustand im Krankenhaus.

17.33 Uhr: Lombardei hat jetzt über 3.000 Todesfälle

Die Zahl der an einer Corona-Infektion gestorbenen Menschen in der am stärksten betroffenen italienischen Region Lombardei springt innerhalb von 24 Stunden um 546 auf 3.095 Todesfälle. Zum Vergleich: Freitag hatte die Lombardei 380 neue Todesfälle gemeldet. Ein unfassbares Drama in Italien!

17.10 Uhr: Noch ein Toter aus Niedersachsen

Im Landkreis Harburg starb in der Nacht zum Samstag ein 87-Jähriger, der nach Angaben des Kreises eine Vorerkrankung hatte und seit einigen Tagen in einem Krankenhaus behandelt wurde.

17.07 Uhr: Senior aus Bayern stirbt nach Ansteckung

Wie der Landkreis Dillingen (Bayern) am Samstag mitgeteilt hat, ist bereits am Donnerstag ein chronisch kranker Bewohner einer Altenpflegeeinrichtung gestorben. Dass er mit dem Coronavirus infiziert war, bestätigte sich nach der Labordiagnose am Freitag.

In der Mitteilung heißt es: „Die Übertragung der Infektion erfolgte offensichtlich über eine zwischenzeitlich positiv getestete Kontaktperson aus dem Kreis der Besucher.“

16.51 Uhr: Spahn erwägt Zwangsverpflichtung von Medizinern

Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will dem Bund im Eiltempo mehr Kompetenzen verschaffen. Die Notfallgesetzgebung soll es auch ermöglichen, Ärzte, Medizinstudenten, Pflegekräfte und andere Mitarbeiter im Gesundheitswesen zu verpflichten, bei der Seuchen-Bekämpfung mitzuwirken. Das berichtet die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“.

16.21 Uhr: Sonntag berät Regierung über Ausgangssperren

Bayern hat sie schon, andere Länder zögern noch: Die berüchtigte Ausgangssperre droht in ganz Deutschland. Die Bundesregierung wird am Sonntag gemeinsam mit den Ländern über das weitere Vorgehen im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus entscheiden. Die Bundesregierung hat das Verhalten der Bürger an diesem Wochenende zum Maßstab für die Entscheidungsfindung erklärt.

15.58 Uhr: In Niedersachsen gibt es die ersten Todesopfer

Das Land Niedersachsen vermeldet die ersten beiden Todesopfer, wie eine Sprecherin der Region Hannover am Samstag bestätigte. Dabei handele es sich um zwei Männer im Alter von 70 und 84 Jahren.

15.24 Uhr: London bringt Obdachlose in Hotels unter

In London werden hunderte Obdachlose in Hotels untergebracht, um sie vor dem neuartigen Coronavirus zu schützen. Dies kündigte am Samstag Bürgermeister Sadiq Khan an. Es stünden dafür rund 300 Zimmer in zwei Hotels zur Verfügung. Die Maßnahme sei zunächst auf zwölf Wochen befristet.

„Der Corona-Ausbruch betrifft jeden in London und wir müssen alles Mögliche tun, um die Gesundheit aller zu schützen - nicht zuletzt die der Londoner, die jede Nacht unter rauesten Bedingungen auf den Straßen der Hauptstadt schlafen“, erklärte Khan. Die Obdachlosen sollten so schnell wie möglich zu ihren Zimmern gebracht werden. Dies geschehe durch Taxifahrer, die sich freiwillig für diese Aufgabe gemeldet hätten.

Offiziellen Angaben zufolge gibt es in London rund 1100 Obdachlose. In Großbritannien starben bis Samstag 177 Menschen an Covid-19.

14.03 Uhr: Regierung will Länder entmachten

Die Bundesregierung plant offenbar eine Änderung im Infektionsschutzgesetz. Demnach sollen der Frankfurter Zeitung Informationen vorliegen, dass die Bundesregierung die Länder entmachten will.

So sollen einheitliche Maßnahmen auf bundesweiter Ebene schneller beschlossen werden können. Zurzeit kann die Bundesregierung nur Vorschläge und Empfehlungen geben, jedes Land entscheidet aber einzeln, ob und wie es die Maßnahmen umsetzt.

Das könnte sich mit einer solchen Änderung ändern. Dann würde jeder Beschluss der Bundesregierung auch für alle Länder einheitlich gelten.

13.01: Zahl der Toten in Deutschland steigt

Die Zahl der Toten in Deutschland ist auf 73 gestiegen (Stand Samstagnachmittag). Die meisten kommen aus NRW (24), gefolgt von Bayern (21) und Baden-Württemberg (17).

12.36 Uhr: 123 weitere Todesopfer im Iran

Der Iran hat am Samstag 123 weitere Todesopfer durch die Coronavirus-Pandemie vermeldet. Die offizielle Bilanz in dem schwer betroffenen Land stieg damit auf 1556 Tote, wie ein Sprecher des Gesundheitsministeriums in Teheran erklärte. Die Zahl der Infektionen sei innerhalb von 24 Stunden um 966 auf 20.610 gestiegen.

12.13 Uhr: Zahl der Toten in Belgien steigt rasant an

Die Zahl neuer Infektionen mit dem Coronavirus und der Covid-19-Todesfälle ist in Belgien stark gestiegen. Wie die Gesundheitsdienste am Samstag mitteilten, zählten die Ärzte am Vortag 559 neue Ansteckungen. Die Gesamtzahl stieg damit auf 2815 seit dem Ausbruch des Virus.

Allein am Freitag starben 30 infizierte Menschen, was die Gesamtzahl der Todesopfer im Land auf 67 erhöhte. Die Zahl der Patienten auf den Intensivstationen stieg am dritten Tag der allgemeinen Ausgangssperre um 74 auf zuletzt 238, wie die Nachrichtenagentur Belga berichtete.

11.47 Uhr: Erster Corona-Toter in Litauen

Auch Litauen hat nun seinen ersten Coronavirus-Todesfall. Im Krankenhaus der Stadt Ukmerge im Osten des baltischen EU-Landes ist bei einer Patientin mit chronischen Erkrankungen nach deren Tod die Lungenkrankheit Covid-19 festgestellt worden. „Es handelt sich um eine ältere Frau“, sagte Vizegesundheitsminister Algirdas Seselgis am Samstag auf einer Pressekonferenz in Vilnius.

11.29 Uhr: Mietern soll während Corona-Krise nicht gekündigt werden

Mietern soll wegen Mietschulden in der Corona-Krise nicht gekündigt werden dürfen. Das sieht eine Gesetzesvorlage der Bundesministerien für Justiz, Inneres und Wirtschaft vor, die der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vorliegt.

Gelten soll dies für Mietschulden aus dem Zeitraum vom 1. April bis 30. September 2020. Die Verpflichtung der Mieter zur Zahlung der Miete bleibe aber im Grundsatz bestehen.

10.41 Uhr: Impfstoff ab Herbst?

Der amtierende Chef des Tübinger Biotechunternehmens CureVac, Franz Werner Haas, hält bereits ab Herbst die Versorgung zehntausender Menschen mit einem Impfstoff gegen das Coronavirus für möglich. Die entsprechenden Daten dafür sollten im dritten Quartal vorliegen, sagte Haas der neuen Ausgabe der „Wirtschaftswoche“. „Wenn die Daten gut sind und die Behörden ihr Okay geben, können wir noch dieses Jahr eine größere Studie starten.“

Zehntausende Menschen könnten den Impfstoff dann bereits erhalten, sagte Haas. „Wann der Impfstoff für die breite Masse verfügbar ist – ob noch dieses Jahr oder erst 2021 – hängt vom Ausgang der klinischen Studie und der Entscheidung der Zulassungsbehörden ab.“ In einer bereits bestehenden Anlage könnten „pro Jahr zwischen 200 und 400 Millionen Impfdosen“ gegen das Coronavirus produziert werden. Der erste Produktionsgang laufe bereits.

10.11 Uhr: Australien schließt Bondi Beach in Sydney

In Sydney ist der berühmte Bondi Beach geschlossen worden, nachdem sich dort trotz eines Verbots wegen der Corona-Krise zahlreiche Menschen getummelt hatten. „Wir machen das nicht, weil wir die “Spaßpolizei' sind„, sagte der Polizeiminister des australischen Bundesstaats New South Wales, David Elliott, auf einer Pressekonferenz am Samstag. „Was wir heute Morgen hier am Bondi Beach gesehen haben, war das verantwortungsloseste Verhalten von Personen, das wir bisher gesehen haben.“

Sollten die Abstandsregeln nicht eingehalten werden, könnten auch andere Strände geschlossen werden, warnte er. Die australischen Behörden haben Ansammlungen von mehr als 500 Menschen verboten.

09.34 Uhr: Erneut keine neuen Corona-Infektionen in China

Auch am dritten Tag in Folge seit dem Ausbruch des neuartigen Coronavirus Anfang Januar hat China landesweit keine lokalen Neuinfektionen mehr gemeldet. China muss jedoch auch weiter Covid-19-Tote beklagen. Am Samstag kamen nach Angaben der Kommission sieben Tote hinzu, womit die Gesamtzahl der Opfer auf 3255 Fälle stieg. Insgesamt wurden auf den chinesischen Festland 81 008 Infizierte registriert, von denen sich bislang rund 71 740 wieder erholt haben.

China fürchtet jedoch eine zweite Welle von Infektionsfällen durch aus dem Ausland einreisende Chinesen. Die Gesamtzahl der Patienten, die sich in anderen Ländern angesteckt haben sollen, stieg am Samstag auf 269.

08.48 Uhr: Virologe mit düsterer Prognose: „Ihr seid nicht unbesiegbar“

Auf den Intensivstationen auch in Deutschland werden immer öfter junge mit dem Coronavirus infizierte Patienten behandelt. Das habe sich in Italien gezeigt - und „das ist ein Bild, das sich auch in Deutschland ergibt“, sagte der Chefarzt Clemens Wendtner von der Klinik für Infektiologie in der München Klinik Schwabing. „Die jüngsten symptomatischen Covid-19-Patienten waren Anfang 20 Jahre alt.“

„Auch ein junger Patient ist nicht gefeit davor, einen schweren Verlauf zu haben“, warnte der Mediziner. „Das soll wachrütteln, dass man sich an die Hygienevorschriften und Regelungen hält.“ Die Gefahr durch das neuartige Virus sei anfangs unterschätzt worden - von der Politik wie auch von der Wissenschaft, räumte der Mediziner ein. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) appellierte an junge Menschen, sich während der Corona-Krise an die strengen Ausgangsbeschränkungen zu halten. „Ich habe eine Botschaft für junge Leute“, hatte WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus am Freitag in Genf gesagt. „Ihr seid nicht unbesiegbar.“

Zwar bestehe für ältere Menschen die größte Gefahr, sich mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 anzustecken und die Lungenkrankheit Covid-19 zu entwickeln. „Aber es geht nicht an den Jungen vorbei“, sagte Tedros. „Dieses Virus kann auch für euch einen wochenlangen Krankenhausaufenthalt bedeuten, oder es kann euch töten.“ Alle Menschen müssten zusammenstehen, über Landesgrenzen und Generationen hinweg.

