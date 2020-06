Coronavirus: Nach Covid-19-Ausbruch bei Tönnies – Nachbarstadt Bielefeld schickt SIE weg +++ Betrieb geht weiter

5G-Netze, Bill Gates, ein Laborunfall in Wuhan: Um den Ursprung von Covid-19 ranken sich zahlreiche Verschwörungstheorien. Für Experten ist das keine Überraschung. In Krisen geben sie einigen Menschen demnach zumindest ein Gefühl von Kontrolle zurück.

Verschwörungstheorien - warum sie in Krisen so viele Menschen anziehen

Das Coronavirus beherrscht seit Monaten unseren Alltag – trotz vieler Lockerung, trotz geringer Infektionszahlen in Deutschland. Normalität wird es wohl ohne einen Impfstoff nicht geben.

Fast acht Millionen Menschen weltweit wurden mit dem Coronavirus infiziert, in Deutschland fast 190.000. Über 8800 starben durch Covid-19.

Donnerstag, 18. Juni

14.18 Uhr: Bielefeld schickt Schulkinder von Tönnies-Mitarbeitern nach Hause

Der Anstieg von Corona-Infizierten im benachbarten Kreis Gütersloh hat Folgen für die Menschen in Bielefeld: Nach Angaben der Stadt wurden am Donnerstag die Schulen und Kitas darüber informiert, dass die Kinder von Tönnies-Beschäftigen nach Hause geschickt werden müssen. Andere Kinder aus dem Kreis Gütersloh betrifft diese Maßnahme nicht, wie die Stadt mitteilte.

Nach Informationen von „Radio Bielefeld“ hat auch das Klinikum Bielefeld reagiert: Es schließt als Reaktion auf die gestiegenen Fallzahlen bei Tönnies seine drei Häuser für Besucher und macht damit zwischenzeitige Lockerungen der Corona-Regeln rückgängig.

13.10 Uhr: Betrieb bei Tönnies geht weiter - HIER protestieren wütende Eltern mit Kindern

Nicht nur vor dem Werk der Firma Tönnies protestieren am Donnerstag Eltern mit Kindern gegen die Schließungen von Kitas und Schulen. Grund ist der Corona-Ausbruch in dem Werk mit weit über 600 Neuinfizierten und knapp 7000 Menschen in Quarantäne.

Laut dem WDR stehen auch einige Dutzend Eltern und Kinder vor dem privaten Tönnies-Anwesen in Rheda-Wiedeenbrück.

Unterdessen sind nicht nur Eltern und Kinder wütend. Auch Schweinelandwirte aus Westfalen-Lippe sorgen sich wegen der ausgesetzten Produktion. Sie fürchten ihre eigenen Schweine nicht vermarkten zu können.

„Meine Berufskollegen und ich sind schon sehr nervös", sagt Andreas Westermeyer, Vorsitzender des Landwirtschaftlichen Kreisverbandes, gegenüber des Haller Kreisblattes. Er ist selber Schweinemäster. „Wir setzen darauf, dass Tönnies auch andere Betriebe hat, die unsere Tiere abnehmen, oder dass andere Schlachthöfe Kapazitäten übernehmen."

Diesen Möglichkeiten zur Folge äußerte sich auch Dr. André Vielstädte, Leiter der Unternehmenskommunikation bei Tönnies, auf der gemeinsamen Pressekonferenz am Dienstag mit dem Kreis Gütersloh.

Der Betrieb bei Tönnies läuft derweil weiter. Sie sollen das in den Kühlhäusern gelagerte Fleisch verarbeiten. Erst dann werde das gesamte Werk komplett geschlossen, wie der WDR berichtet. Dies könne zwei Tage dauern.

12.07 Uhr: Weitere Hundert Fälle in Göttingen - Hochhaus unter Quarantäne

Angesichts von etwa 100 neuen Coronavirus-Infektionen in einem Göttinger Hochhaus wird der Gebäudekomplex sofort vollständig unter Quarantäne gestellt. Von der Maßnahme sind knapp 700 Bewohner betroffen, wie die Stadt am Donnerstag mitteilte.

11.23 Uhr: Coronaausbruch entfacht alten Familienstreit

Drei Jahre war Ruhe. Jetzt scheint es, als würde der Familienstreit in der Familie Tönnies wieder ausbrechen. Ursache sind die vielen Coronafälle in dem Unternehmen.

Robert Tönnies, Miteigentümer und Neffe von Clemens Tönnies, fordert seinen Onkel und auch die weiteren Mitglieder der Geschäftsführung sowie den Beirat zum Rücktritt auf. Das berichtet das „Manager-Magazin“.

Max (Clemens Sohn), Clemens und Robert Tönnies (v.l.) im Jahr 2017. Nach einem über mehrere Jahre dauernden Familienstreit haben sie sich auf eine Neuordnung der Tönnies-Gruppe geeinigt. Foto: Bernd Thissen/dpa

In einem Brief an die Geschäftsleitung kritisiert Robert Tönnies: „Aufgrund dieses unverantwortlichen Handelns und der Gefährdung des Unternehmens und der Bevölkerung fordere ich die Geschäftsleitung und die verantwortlichen Beiratsmitglieder auf, die notwendigen Konsequenzen aus ihrem Tun zu ziehen und geschlossen von Ihren Ämtern zurückzutreten."

„Die Führung des Unternehmens muss so schnell wie möglich einem erfahrenen und verantwortungsbewussten Krisenmanagement übertragen werden“, so Robert Tönnies weiter. Der Neffe des Konzernchefs kritisiert bereits seit längerer Zeit das System der Werkverträge (siehe Eintrag um 09.13 Uhr).

Robert Tönnies gehört die Hälfte an dem mit über sechs Milliarden Euro Umsatz größten Schweine-Schlachthof Deutschlands. Immer wieder gerät er mit seinem Onkel in Streit. Gründe sind unteranderem eine Kreditlinie des Konzerns über 25 Millionen Euro, über die Clemens Tönnies für den FC Schalke 04 (dort ist er Aufsichtsratvorsitzender) frei verfüge.

Auch die angebliche Weigerung des Onkels, mehr Geld für einen besseren Umgang mit den Schlachttieren auszugeben und weniger Mitarbeiter per Werkvertrag zu beschäftigen, heißt es in dem Bericht weiter.

10.14 Uhr: Covid-19-Ausbruch bei Tönnies - Video zeigt...

Nun sorgt ein Video aus der Tönnies-Kantine für Empörung in den sozialen Netzwerken und mehreren Medienberichten.

Es zeigt die vermeintlichen Zustände in der Fleischfabrik in Rheda-Wiedenbrück. Doch das Video zeigt nicht aktuelle Szenen.

Dieses Video sorgt für Aufsehen.

Im Video ist eine Kantine zu sehen, in der Arbeiter dicht an dicht sitzen. Auf YouTube veröffentlicht hat das Video „arbeitsunrecht TV“, ohne zeitliche Einordnung oder irgendwelche weiteren Informationen.

In mehreren Medienberichten heißt es, dass das Video bereits seit Ende März dem Unternehmen bekannt sei. Einen genauen Zeitpunkt könne es aber nicht mehr nennen. Das Video muss also mindestens zwei Monate vor den aktuellen schockierenden Zahlen aufgenommen wurde. Die rund 600 Neuinfizierungen bei Tönnies, die am Anfang dieser Woche bekannt wurden, können also nicht aus den Zuständen, die in diesem Video stehen, resultieren.

Bei „t-online“ heißt es: In der Kantine gelten inzwischen ganz andere Abstandsregelungen. So wurde zum Beispiel um mehr Platz zu gewährleisten, mit Zelten zusätzlicher Platz für die Pausen geschaffen.

09.13 Uhr: Coronavirus: Kritik am Tönnies-Management kommt ausgerechnet von IHM

Nach dem Ausbruch des Coronavirus bei der Firma Tönnies im Kreis Gütersloh, äußert nun ausgerechnet diese Person Kritik am Management des Konzerns.

Robert Tönnies, Miteigentümer und Neffe von Clemens Tönnies, macht dem Management der Firma harte Vorwürfe. Er sieht die Schuld für den erneuten Ausbruch beim Unternehmen selbst.

Er erklärt gegenüber Radio Gütersloh: „Ich bin schockiert über die hohe Zahl von Corona-Neuinfektionen in unserem Unternehmen. Dass gerade in Schlachtbetrieben die Infektionszahlen weit überdurchschnittlich hoch sind, ist ganz sicher auch dem System der Werkverträge geschuldet; es zwingt viele Arbeiterinnen und Arbeiter in unzumutbare Wohnverhältnisse, die mit einem hohen Ansteckungsrisiko verbunden sind und nur wenig Schutzmöglichkeiten bieten, wenn einmal eine Infektion auftritt. Die Abschaffung der Werkverträge, die ich schon lange fordere, ist fester Bestandteil der 2017 verabschiedeten neuen Unternehmensleitlinien der Tönnies-Gruppe.“

Obwohl seitdem drei Jahre vergangen sind, ist scheinbar nicht viel passiert. „Ich bedaure außerordentlich, dass sie bis heute nicht umgesetzt worden ist, denn das hätte den Menschen Leid erspart und unserem Unternehmen unnötigen Aufwand und Reputationsschaden. Wir sehen bei diesem Punkt ganz dringenden Handlungsbedarf im Unternehmen und haben die Abschaffung der Werkverträge auch als eigenen Streitpunkt in die Zerrüttungsklage aufgenommen.“

Robert Tönnies zu den knapp 600 Infizierten: Wir sind mit unseren Gedanken bei den betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, denen meine Familie und ich von ganzem Herzen eine schnelle und gute Genesung ohne Komplikationen wünschen.“

08.25 Uhr: Schock! Brasilien vermeldet mehr als 1200 Corona-Tote in 24 Stunden

Brasilien hat den zweiten Tag hintereinander mehr als 1200 Corona-Tote innerhalb von 24 Stunden registriert. Wie das Gesundheitsministerium in Brasília am Mittwochabend (Ortszeit) mitteilte, starben 1269 Patienten im Zusammenhang mit dem Coronavirus in diesem Zeitraum.

Damit stieg die Gesamtzahl der Corona-Toten in Brasilien auf 46 510. Insgesamt rund 955 400 Menschen haben sich in dem größten und bevölkerungsreichsten Land Lateinamerikas nach den offiziellen Statistiken mit dem Coronavirus infiziert.





Nur in den USA wurden bislang mehr Infektionen und Tote verzeichnet. Die tatsächlichen Zahlen in Brasilien dürften noch weit höher liegen, auch weil das Land sehr wenig testet. Wissenschaftliche Studien und Schätzungen von Organisationen legen nahe, dass sich mindestens siebenmal so viele Menschen infiziert haben wie bislang bekannt, und doppelt so viele wie erfasst gestorben. Brasilien hat 210 Millionen Einwohner und ist 24 mal so groß wie Deutschland.





Fast ein Drittel der zwischen Dienstagabend und Mittwochabend neu registrierten Todesfälle gab es mit an die 400 im Bundesstaat São Paulo. In dem mit mehr als 40 Millionen Einwohnern bevölkerungsreichsten Bundesstaat Brasiliens gab es bisher auch die meisten Toten insgesamt (11 521). Der Staat Rio de Janeiro mit der gleichnamigen Stadt am Zuckerhut folgt mit 8138 Todesfällen.

Das Gesundheitsministerium hat insgesamt 955 377 Covid-19-Infizierte und 46 510 Coronavirus-Todesopfer bestätigt.

06.38 Uhr: Coronavirus NRW: Großveranstaltungen bis 31.Oktober verboten - Doch in NRW könnten trotzdem bald Fußballspiele vor Zuschauern stattfinden

Großveranstaltungen bleiben aufgrund des Coronavirus bis Ende Oktober verboten. Das beschlossen die Ministerpräsidenten am Mittwoch auf ihrem Treffen im Kanzleramt.

Doch es gibt auch Ausnahmen für dieses Verbot. Zum Beispiel wenn bei bestimmten Veranstaltungen die Kontaktverfolgung und Einhaltung von Hygieneregelungen sichergestellt ist.

Besonders NRW-Ministerpräsident Armin Laschet setzte sich für diese Ausnahmeregelungen ein. Mit Erfolg. „Wenn zum Beispiel rückverfolgbar ist, wer wo gesessen hat, dann kann man auch schon vorher größere Veranstaltungen durchführen“, sagte Laschet nach dem Treffen in Berlin.

Bei diesem Satz horchen vor allem Fans der Fußballbundesliga und anderen Sportveranstaltungen auf. Können wir bald wieder Spiele unserer Lieblingsclubs im Stadion verfolgen? Denkbar sei dies allemal - solange eine gewisse Anzahl an Fans nicht überschritten wird. Laschet soll einem Bericht der „Rheinischen Post“ zur Folge, entsprechende Signale gesendet haben.

Dieses Signal freut auch andere Sportarten. Frank Bohmann, Chef der Handball-Bundesliga, erklärte gegenüber der Rheinischen Post, dass er damit rechne, dass die kommende Saison im September mit Zuschauern starten könne. Schließlich liessen sich beim Handball registrieren und nachverfolgen.

Er plant schon zum Supercup, der am 2. September in Düsseldorf stattfinden wird und die Saison eröffnet, mit Zuschauern. „Für den Pixum Super Cup haben wir bereits vorgearbeitet und ein Betriebskonzept für bis zu 2000 Zuschauer bei der Stadt Düsseldorf vorgelegt. Hierzu stimmen wir uns weiter ab“, so Bohmann im Artikel der Rheinischen Post.

Na dann bleibt zu hoffen, dass die DFL ähnliche Möglichkeiten prüft. Dann müsstest du deinen Lieblingsclub schon zur neuen Saison nicht mehr auschließlich vor dem Fernseher verfolgen.

Mittwoch, 17. Juni

19.11 Uhr: Dieser Satz von Armin Laschet sorgt für Wut

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) macht eingereiste Rumänen und Bulgaren für den Ausbruch im Kreis Gütersloh verantwortlich. Mit den Lockerungen habe das nichts zu tun. „Das sagt überhaupt nichts aus, weil Rumänen und Bulgaren da eingereist sind und da das Virus herkommt. Das wird überall passieren. Wir haben in ganz Deutschland ähnliche Regelungen.“

Dieser Satz sorgt für Wut im Netz: "Laut Laschet Lockerungen nicht die Ursache bei Tönnies weil die Rumänen und Bulgaren ja alle eingereist sind. WTF? Diese Menschen nehmen in seiner beschränkten Sichtweise also gänzlich nicht am sozialen Leben in Deutschland teil? Ich schäme mich für meinen Ministerpräsidenten!", schreibt einer bei Twitter.

"Mir tun die Menschen, die dort arbeiten müssen, so leid. Jetzt werden sie auch noch vom Ministerpräsidenten als Verursacher*innen des Corona-Ausbruchs dargestellt", meint ein anderer.

Laut #Laschet #Lockerungen nicht die Ursache bei #Tönnies weil die Rumänen und Bulgaren ja alle eingereist sind. WTF? Diese Menschen nehmen in seiner beschränkten Sichtweise also gänzlich nicht am sozialen Leben in Deutschland teil? Ich schäme mich für meinen Ministerpräsidenten! pic.twitter.com/1iaTpShNsI — Basti (@djcooky78) June 17, 2020

17.55 Uhr: Durchbruch bei Medikament?

Durch den Entzündungshemmer Dexamethason könnte die Sterberate bei schweren Covid-19-Verläufen gesenkt werden.Vorläufige Ergebnisse einer klinischen Studie deuten darauf hin. Bei Patienten, die künstlich beatmet wurden und das Medikament bekamen, sank die Sterberate um 35 Prozent, wie Wissenschaftler von der Universität Oxford berichten.

Dexamethason sei das einzige Medikament, mit dem bislang gezeigt wurde, dass es die Sterblichkeit senke, sagte ein Leiter der Studie. „Das ist ein großer Durchbruch.“ Der Wirkstoff sei „kostengünstig, verfügbar und kann sofort eingesetzt werden, um weltweit Leben zu retten“.

15.44 Uhr: Alle Schulen und Kitas im Kreis Gütersloh dicht

Nach einem Corona-Ausbruch beim Schlachtereibetrieb Tönnies schließt der Kreis Gütersloh alle Schulen und Kitas bis zu den Sommerferien. Durch diesen Schritt solle eine Ausbreitung des Virus in der Bevölkerung vermieden werden, sagte eine Sprecherin des Kreises am Mittwoch. Unter den Tönnies-Beschäftigten seien zahlreiche Mütter und Väter mit schulpflichtigen Kindern. Die Schließung von Schulen, Kitas und bei der Tagesbetreuung im gesamten Kreisgebiet gelte ab Donnerstag und bis zum Beginn der Sommerferien in NRW am 29. Juni.

Schulen und Kindertagesstätten im Kreis Gütersloh sind geschockt über die geplanten Schließungen nach einem Corona-Ausbruch beim Schlachtereibetrieb Tönnies. „Die Nachricht kam eben zur Abholzeit, wir konnten es den Kindern gar nicht mehr richtig erklären“, sagt Marina Pielsticker, Leiterin einer Kindertagesstätte in Borgholzhausen.

11.36 Uhr: Ausburch in Tönnies-Fleischfabrik: 350 neue Infizierte

Beim Fleischkonzern Tönnies in Rheda-Wiedenbrück (Kreis Gütersloh) sollen laut „Westfalen Blatt“ seit Dienstag etwa 350 weitere Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden sein. Die Zeitung bezieht sich auf die Gesundheitsbehörden. Die Gesundheitsbehörden vor Ort seien demnach informiert.

Am Dienstag hatten die Behörden noch von 128 positiv getesteten Tönnies-Mitarbeitern gesprochen. Alle sind in einem Teilbereich der Schweinezerlegung tätig.

Die ganze Geschichte liest du hier.

11.21 Uhr: CureVac darf Impfstoff an Menschen testen

Das Unternemen CureVac darf seinen Corona-Impfstoff nun an Menschen testen. Das gab das Paul-Ehrlich-Institut, das Bundesinstitut für Impfstoffe und biomedizinischer Arzneimittel, am Mittwoch bekannt.

Dafür erhielt das Unternehmen, das in der vergangenen Woche 300 Millionen Euro von der Bundesregierung bekommen hatte, nun die Zulassung für eine klinische Studie des Stoffes gegen das Coronavirus.

10.10 Uhr: Regierung verbietet Großveranstaltungen bis Ende Oktober

Zunächst hieß es eine ganze Zeit lang, dass Großveranstaltungen wie Festivals, Stadtfeste oder Fußballspiele bis Ende August verboten seien. Viele Künstler haben ihre Termine abgesagt oder auf nächstes Jahr verschoben. Jetzt berichtet ntv, dass die Frist verlängert wurde. Bis Ende Oktober würden demnach Großveranstaltungen verboten bleiben. Das gehe aus einem Papier der Länder hervor, das dem Sender vorliege.

08.28 Uhr: Bundesregierung stuft DIESE beliebten Urlaubsländer als Corona-Risikogebiet ein

Die Bundesregierung hat die Türkei zusammen mit 130 weiteren Ländern als Corona-Risikogebiet eingestuft. Auf der Liste, die bereits am Montag zum ersten Mal vom Robert-Koch-Institut (RKI) veröffentlicht wurde und nun regelmäßig aktualisiert wird, stehen auch andere beliebte Urlaubsländer der Deutschen wie Ägypten, Thailand und Marokko.

Einreisende aus einem Risikogebiet müssen damit rechnen, dass sie 14 Tage in Quarantäne müssen. Für diese Länder ist unter anderem deswegen eine Aufhebung der immer noch für mehr als 160 Länder außerhalb der Europäischen Union geltende Reisewarnung nach jetzigem Stand kaum möglich.

Vor allem die Türkei, das drittbeliebteste Urlaubsland der Deutschen nach Spanien und Italien, dringt auf eine Aufhebung dieser Reisewarnung und wirbt um deutsche Touristen. Der türkische Außenminister Mevlüt Çavusoglu hatte sich vor wenigen Tagen enttäuscht über die Beibehaltung der Reisewarnung gezeigt. „Die wissenschaftlichen Gründe hinter der Entscheidung sind für uns nur schwer zu verstehen“, sagte er dem „Spiegel“. Alles sei vorbereitet für eine sichere Reise in die Türkei.

Die Bundesregierung hatte die wegen der Corona-Pandemie verhängte weltweite Reisewarnung für Touristen am Montag für 27 europäische Länder aufgehoben. Für mehr als 160 Staaten außerhalb der EU besteht sie zunächst bis zum 31. August weiter, kann aber für einzelne Länder auch vorher aufgehoben werden. Für ein Risikogebiet ist das aber kaum denkbar.

Ausschlaggebend für eine entsprechende Einstufung ist die Zahl der Neuinfektionen. Sind es mehr als insgesamt 50 auf 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche, gilt ein Land als Risikogebiet. Aber auch wenn die Infektionszahl niedriger liegt, kann ein Land zum Risikogebiet erklärt werden - zum Beispiel bei mangelnden Testkapazitäten oder unzureichenden Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie. „Ebenso wird berücksichtigt, wenn keine verlässlichen Informationen für bestimmte Staaten vorliegen“, heißt es auf der Internetseite des RKI.

Einziges EU-Land, das noch als Risikogebiet gilt, ist Schweden. Von den Ländern außerhalb der EU sind zum Beispiel Tunesien, Neuseeland und Australien nicht als Risikogebiet eingestuft.

Dienstag, 16. Juni:

15.21 Uhr Studie zu Corona: Kinder sind wohl keine Treiber der Ausbreitung

Kinder stecken sich einer Studie aus Baden-Württemberg zufolge wohl seltener mit dem Coronavirus an als ihre Eltern. Sie seien daher nicht als Treiber der Infektionswelle anzusehen, sagte Klaus-Michael Debatin, Ärztlicher Direktor der Kinderklinik am Universitätsklinikum Ulm, zum Ergebnis der Untersuchung. Für die Studie waren etwa 5000 Menschen ohne Corona-Symptome auf das Virus und auf Antikörper dagegen getestet worden: rund 2500 Kinder unter zehn Jahren und je ein Elternteil.

Im Untersuchungszeitraum von 22. April bis 15. Mai war aktuell nur ein Elternteil-Kind-Paar infiziert. 64 Getestete hatten Antikörper gebildet und weitgehend unbemerkt eine Corona-Infektion durchlaufen, was einer Häufigkeit von 1,3 Prozent entspricht. Darunter befanden sich 45 Erwachsene und 19 Kinder. Kinder in Notbetreuung waren den Ergebnissen zufolge nicht häufiger infiziert als andere.

10.35 Uhr: Corona-App – Jens Spahn warnt vor gefährlichem Missverständnis

Kanzleramtschef Helge Braun stellt die Corona-Warn-App zur Stunde offiziell unter anderem gemeinsam mit Gesundheitsminister Jens Spahn und Innenminister Horst Seehofer vor. Braun betont, dass die App vollkommen anonym ist und der Quellcode öffentlich sei. Das solle für maximale Transparenz sorgen.

Spahn erklärt, warum so viel Zeit bis zur Fertigstellung vergangen sei. Das liege an den hohen Anforderungen, die hinsichtlich Datenschutz und Datensicherheit gewährleistet werden müssen. Außerdem sollte die App den Akku der Smartphones möglichst wenig belasten, „so wie wir es bei Apps in anderen europäischen Ländern erlebt haben“, erklärt Sphan. Der Gesundheitsminister betont außerdem, dass die Nutzung der App auf allen Ebenen freiwillig sei: „Sie gibt Empfehlungen und keine Anweisungen.“ Heißt im Klartext: Der Download ist freiwillig, genau wie der Umgang mit der App. Niemand müsse sich testen lassen, wenn die App über einen Kontakt zu einer infizierten Person informiert und jeder Infizierte könne seinen Status auf freiwilliger Basis mit anderen App-Nutzern teilen.

Deshalb sei die App auch kein „Allheilmittel“. Der Gesundheitsminister warnt vor einem möglichen gefährlichen Missverständnis. Denn die App ersetze nicht „vernünftiges Verhalten und aufeinander Acht geben“. Aber: Sie sei ein „wichtiges weiteres Werkzeug bei der Eindämmung der Pandemie“, sagt Jens Spahn.

Auch Prof. Lothar Wieler, Leiter des Robert-Koch-Instituts, sieht in der App eine große Chance zur Bekämpfung der Corona-Pandemie. Er erklärt außerdem, dass die App auch nach Veröffentlichung weiterhin verbessert wird.

Ein weitere wichtiger Hinweis kommt von Telekom-Chef Timotheus Höttges: Die Nutzung der App belaste nicht das Datenvolumen der Nutzer. Kein Mobilfunkunternehmen werde für die Nutzung der App Kosten erheben.

09.23 Uhr: Corna-App ist online – schon gibt es die ersten Probleme

Seit heute ist die deutsche Corona-App online. Die Anwendung steht im App-Store (IOS) und Google-Playstore (Android) zum Download zur Verfügung. Nutzer klagten in sozialen Medien über Verzögerungen bei der Verfügbarkeit der App sowie über Probleme beim Herunterladen. In weniger als einer Stunde schienen die Startschwierigkeiten dann überwunden.

Wer sich unsicher ist, welche der verschiedenen Corona-Apps er herunterladen soll, sollte am besten auf die Homepage des Bundes gehen. Dort hat die Corona-Warn-App eine eigene Seite mit Links zum Download.

Foto: imago images / Rüdiger Wölk

Die App setzt auf einem Konzept von Apple und Google auf. Daher müssen die Geräte in der Lage sein, diese Programmschnittstellen zur Verfügung zu stellen. Beim iPhone funktioniert das ab dem aktuellen iOS 13.5. Das gibt es für Geräte ab dem iPhone 6s. Ein iPhone 6, 5S, 5 oder ein älteres Modell reicht nicht aus. Bei Android-Handys muss Bluetooth LE unterstützt werden. Außerdem muss Android 6 oder eine neuere Version laufen, und es müssen die Google Play Services aktiviert sein, weil der Konzern die Schnittstellen nicht über Android zu Verfügung stellt, sondern über diese Google-Dienste.

Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) betonte, dass die Nutzung der App frewillig sei: „Es gibt keinen Zwang, die App zu installieren. Ein Gesetz, das die Deutschen zum Download der Corona-App zwingt, schließe ich ausdrücklich aus. Wir werden beim freiwilligen Modell bleiben.“

Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach versicherte, die Nutzung sei aus Sicht des Datenschutzes unbedenklich: „Niemand wird kontrolliert“, sagte er der „Passauer Neuen Presse“. „Es werden nur Zahlencodes ausgetauscht. Von diesen Zahlen aus kann niemand auf die Person schließen. Der gesamte Vorgang ist anonym.“ Er verspreche sich „keine Wunder davon, aber eine Menge im Kampf gegen das Virus.“

Montag, 15. Juni:

15.33 Uhr: Corona-App geht online – Fragen und Antworten

Spätestens am Dienstag womöglich noch am Montag soll die Corona-Warn-App starten. Hier erfährst du mehr.

Und wie funktioniert das?

Die App läuft nicht auf allen Handys, aber auf sehr vielen. Bluetooth muss aktiviert sein. Treffen sich nun zwei Menschen mit der App auf dem Handy, erkennen die Geräte das. Sie tauschen eine Zahlenfolge aus. Diese Zahlenfolge wird zwei Wochen lang auf dem Handy gespeichert.

Wenn sich jemand mit dem Virus ansteckt, kann er das in der App angeben. Diese verschickt dann Warnungen an Nutzer, die demjenigen in den letzten zwei Wochen nahegekommen sind. Durch die Zahlenfolge werden keine Namen gespeichert oder genannt.

Die App lädt man sich freiwillig herunter. Aber bringt das dann überhaupt etwas?

Fachleute sagen: Sie hilft, wenn viele Menschen sie benutzen. Manche meinen etwa, dass etwas mehr als die Hälfte der Einwohner Deutschlands die App braucht. Dann erst wirkt sie so wie erhofft. Viele glauben aber: Auch bei weniger Nutzern kann die App schon etwas bewirken. Damit möglichst viele Menschen die App nutzen, müssen sie den Entwicklern vertrauen. Deshalb wurde viel dafür getan, dass die Daten der Menschen sicher sind. So soll zum Beispiel niemand an die Infos kommen, der damit nur Geld machen möchte.

Die Entwickler der Corona-Warn-App sind nach ausführlichen Tests zuversichtlich, dass die geplante Entfernungsmessung per Bluetooth-Funk auch im Alltag funktionieren wird. Bei der App wurde ein mehrstufiges Datenschutzkonzept umgesetzt.

08.26 Uhr: Studierende sollen ab Dienstag Corona-Zuschüsse beantragen können

Nach längeren Anlaufschwierigkeiten sollen Studierende in Notlage ab Dienstag Corona-Zuschüsse des Bundes beantragen können. Die Zuschüsse von bis zu 500 Euro im Monat könnten online beantragt werden und müssten nicht zurückgezahlt werden, sagte Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU) der „Augsburger Allgemeinen“ vom Montag.

Die Anträge würden dann vom jeweils vor Ort zuständigen Studenten- oder Studierendenwerk bearbeitet, sagte die Ministerin. Die Hilfe stehe Studentinnen und Studenten aus dem In- und Ausland zu, unabhängig von Alter und Semesterzahl. „Entscheidendes Kriterium ist die pandemiebedingte individuelle, akute Notlage“, sagte Karliczek.

Laut einer Erhebung des Deutschen Studierendenwerks gingen vor der Ausbreitung des Corona-Virus rund zwei Drittel der Studentinnen und Studenten einem Nebenjob nach, um ihr Studium zu finanzieren. Viele dieser Jobs, zum Beispiel in der Gastronomie, sind weggefallen.

Oppositionspolitiker hatten die Bildungsministerin in den vergangenen Wochen immer wieder kritisiert, weil der Termin für die Beantragung der Zuschüsse immer wieder nach hinten verschoben wurde. Das Ministerium verwies darauf, dass es technisch aufwändig sei, ein neues Antragssystem aufzubauen.

Ältere News kannst du HIER nachlesen >>>