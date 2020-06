Coronavirus: Laschet kritisiert Tönnies +++ Neuer Lockdown in NRW! Kreis Gütersloh schränkt Leben wieder ein +++ dramatische Testergebnisse

Das Coronavirus beherrscht seit Monaten unseren Alltag – trotz vieler Lockerung, trotz geringer Infektionszahlen in Deutschland. Normalität wird es wohl ohne einen Impfstoff nicht geben.

Fast acht Millionen Menschen weltweit wurden mit dem Coronavirus infiziert, in Deutschland fast 190.000. Über 8.800 starben durch Covid-19. Ein neuer Hotspot der Infektionen ist beim Fleischbetrieb Tönnies in NRW entstanden.

Coronavirus: Alle News im Newsblog

In unserem Newsblog halten wir dich über alle Neuigkeiten rund um das Coronavirus in Deutschland, Europa und weltweit auf dem Laufenden.

--------------------

Alles, was du zum Coronavirus wissen musst:

--------------------

Die Coronavirus-Karte mit aktuellen Fallzahlen aus Deutschland:

Coronavirus: Aktuelle News in unserem News-Blog

+++ News-Blog aktualisieren +++

Dienstag, 23. Juni

11.39 Uhr: Laschet wirft Tönnies mangelnde Kooperation vor

Nach dem massiven Corona-Ausbruch beim Fleischverarbeiter Tönnies hat NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) dem Branchenriesen mangelnde Kooperationsbereitschaft vorgeworfen. Daher hätten die Behörden die Herausgabe von Daten der Werkarbeiter von Tönnies durchgesetzt. „Da wurde nicht mehr kooperiert, da wurde verfügt“, sagte Laschet am Dienstag in Düsseldorf. Die Kooperationsbereitschaft bei Tönnies „hätte größer sein können“. Dass das Unternehmen den Datenschutz angeführt habe, sei kein Argument. Aus Infektionsschutzgründen wäre Tönnies gesetzlich verpflichtet gewesen, die Daten der Beschäftigten zu übermitteln, sagte Laschet.

11.17 Uhr: 1550 Beschäftige infiziert

Grund für den Schritt ist der Corona-Massenausbruch beim Fleischverarbeiter Tönnies. Beim Schlachtbetrieb des Marktführers im westfälischen Rheda-Wiedenbrück hatten sich mehr 1550 Beschäftigte nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Der Lockdown gelte zunächst für eine Woche. Bis zum 30. Juni werde man dann mehr Klarheit haben, inwieweit sich das Virus womöglich auch bei Menschen, die nicht bei Tönnies arbeiten, ausgebreitet habe, sagte Laschet. Bisher gebe es hier nur 24 nachgewiesene Infektionen. Die Behörden werden die Tests in der Bevölkerung zudem massiv ausweiten, betonte der Regierungschef.

Rund 7000 Mitarbeiter stehen mitsamt ihren Familien seit einigen Tagen unter Quarantäne. Die nordrhein-westfälische Landesregierung habe drei Einsatzhundertschaften der Polizei in den Kreis Gütersloh geschickt, sagte Laschet. Die Polizisten sollten die Quarantäne der Mitarbeiter von Tönnies kontrollieren. Die Polizei werde die mobilen Testteams begleiten. Zur Not müssten die Behörden auch mit Zwang die Anordnungen durchsetzen. Es werde auch zusätzliche humanitäre Maßnahmen zur Unterstützung der Betroffenen geben.

10.43 Uhr: Neuer Corona-Lockdown im Kreis Gütersloh

Nach dem Corona-Ausbruch beim Fleischverarbeiter Tönnies schränken die Behörden das öffentliche Leben im Kreis Gütersloh nun doch massiv ein. Erstmals in Deutschland werde ein Kreis wegen des Corona-Infektionsgeschehens wieder auf die Schutzmaßnahmen zurückgeführt, die noch vor einigen Wochen gegolten hätten, sagte NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Dienstag in Düsseldorf. Im Kreis Gütersloh handele es sich um das bisher „größte Infektionsgeschehen“ in NRW und in Deutschland.

Im Kreis Gütersloh werden unter anderem wieder Sport in geschlossenen Räumen und zahlreiche Kulturveranstaltungen untersagt. Fitnessstudios würden im Kreisgebiet ebenso geschlossen wie Kinos und Bars, sagte NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Dienstag in Düsseldorf.

10.23 Uhr: Schule in Duisburg nach Neuinfektion geschlossen

Corona-Fall im Umfeld einer Duisburger Schule. „Ein Elternteil zweier Schulkinder der Abteischule wurde positiv auf das Coronavirus getestet“, teilte die Stadt mit. Die Familie befinde sich in Quarantäne. Da 18 Kinder der Grundschule Symptome zeigen, wurde die Grundschule am Montag vorsorglich bis zu den Sommerferien geschlossen. Die Kinder mit Symptomen werden am Dienstag auf das Virus getestet.

09.36 Uhr: Positiver Corona-Test bei neugeborenen Drillingen

Was für Nachrichten! In Mexiko sind Drillinge mit dem Coronavirus zur Welt gekommen. Das berichtet die „Bild“. Demnach waren die drei Babys wenige Stunden nach der Geburt gestestet worden. Grund für die Überprüfung war, dass die Kinder sich um Frühgeburten handelten.

Foto: Waltraud Grubitzsch/dpa

Dem Bericht zufolge fiel das Ergebnis positiv aus. Eines der Kinder habe auch Sympthome der Lungenkrankheit Covid-19. Ihre Eltern hätten laut Mónica Rangel, der Gesundheitsministerin des Bundesstaates San Luis Potosi, keinerlei Symptome, das Ergebnis stehe allerdings noch aus.

Ungmöglich sei es, dass sich die Kinder nach der Geburt angesteckt hätten. Deshalb untersuche man nun, ob sich das Virus über die Plazenta übertrage. Diesbezüglich hatte es zuvor vereinzelt Berichte aus anderen Ländern gegeben, wie es im Bericht weiter heißt.

6.11 Uhr: Männer sterben häufiger als Frauen an Covid-19

Männer erkranken oft schwerer an Covid-19 und sterben häufiger als Frauen. Nach Daten der Forschungsinitiative Global Health 50/50 aus mehr als 20 Ländern wie auch nach Zahlen des des Robert Koch-Instituts (RKI) für Deutschland infizieren sich Frauen ähnlich häufig wie Männer. Bei den Sterberaten liegt die Verteilung jedoch etwa bei einem Drittel zu zwei Dritteln.

Nach dem Situationsbericht des RKI vom 21. Juni starben in fast allen Altersgruppen mindestens doppelt so viele Männer wie Frauen: Bei den 20- bis 29-Jährigen waren von den neun Todesopfern sechs Männer. Bei den 60- bis 69-Jährigen waren von 845 Toten 624 Männer und bei den 70- bis 79-Jährigen waren von 1998 Toten 1343 männlich. Danach gleicht sich das Verhältnis zunächst an und kehrt sich ab der Altersgruppe der 90 bis 99-Jährigen um. Dort waren von 1618 Gestorbenen nur 556 Männer - möglicherweise aber allein deshalb, weil es mehr hochbetagte Frauen als Männer gibt.

Zu den Gründen für die fast durchweg höhere Sterberate der Männer heißt es beim RKI, es geben viele offene Fragen. Wissenschaftler nennen bisher nur Theorien. Ungesünderer Lebensstil könnte ein Faktor sein, heißt es. Gerade Männer der älteren Generation, die besonders betroffen ist und in der weniger auf die Lebensweise geachtet wurde, könnten mehr an Vorerkrankungen leiden. Diskutiert wird auch die unterschiedliche Hormonlage und eine genetisch bedingte stärkere Immunreaktion bei Frauen. Vor allem im Gespräch ist aber der sogenannte ACE2-Rezeptor, über den das Sars-CoV-2-Virus in die Lunge eindringen kann - er kommmt einer Studie zufolge bei Männern in höherer Konzentration vor.

Montag, 22. Juni

17.52 Uhr: Karl Lauterbach fordert sofortigen Lockdown

Nach dem massiven Corona-Ausbruch beim Fleischverarbeiter Tönnies in Rheda-Wiedenbrück zeichnen sich weitere Schritte zur Eindämmung des Infektionsherdes ab. Fachleute des Robert-Koch-Instituts und andere Wissenschaftler sind im Kreis Gütersloh nach Angaben der Behörden im Einsatz. „Deren Empfehlungen folgen weitere Maßnahmen“, teilte NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Montag über den Kurznachrichtendienst Twitter mit ohne dabei Details zu nennen. SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach forderte einen kurzen Lockdown mit massiven Tests in der Region. Er warnt vor einem freien Reiseverkehr der Menschen aus der Region Gütersloh.

Karl Lauterbach fordert einen sofortigen Lockdown für die Region Gütersloh. Foto: imago images/dpa/Fotomontage

Lauterbach kritisierte das Vorgehen der NRW-Landesregierung. „Ich bin sicher, dass deutlich mehr Menschen außerhalb der Mitarbeiterschaft inzwischen infiziert sind“, sagte er der „Rheinischen Post“ (Dienstag). Das Virus könnte sich so potenziell sehr weit verteilen. Deshalb sei es ein Fehler, „dass es jetzt keinen kurzen Lockdown mit einem massiven Testaufgebot gibt“. Das sei nötig, um das tatsächliche Infektionsgeschehen in der Region genau einschätzen zu können.

14.32 Uhr: Menschen können sich kostenlos testen lassen

Im Kreis Gütersloh ging es am Montag unter anderem um weitere Abstriche bei Haushaltsangehörigen von Tönnies-Mitarbeitern. Erneut waren mobile Teams unterwegs, um Proben zu nehmen und den in Quarantäne befindlichen Menschen Unterstützung anzubieten. Im Kreisgebiet können sich alle Menschen in den nächsten Tagen kostenlos auf das Coronavirus testen lassen. Am Montag seien auf diese Ankündigung schon zahlreiche Menschen zum Tönnies-Werk in Rheda-Wiedenbrück gekommen, sagte Kreissprecher Jan Focken.

Für die angekündigten kostenlosen Corona-Tests der Bevölkerung des Kreises Gütersloh richtet die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe ein Diagnosezentrum ein. Ort, Tag der Eröffnung und Öffnungszeiten stünden noch nicht fest. „Wir hoffen, dass es kurzfristig klappt“, sagte eine Sprecherin der Vereinigung.

7.51 Uhr: Droht jetzt der nächste Lockdown im Kreis Gütersloh?

Laschet unterstrich im „Heute Journal“ des ZDF am Sonntagabend erneut, dass er einen regionalen Lockdown nicht ausschließen könne - darunter versteht man das massive Herunterfahren des öffentlichen Lebens. „Wir haben die Schulen und Kitas geschlossen, das ist der erste Teil eines Lockdowns. Und wir werden weitere Schritte in diesen Tagen prüfen.“ Er führte aus: „Ich könnte mir vorstellen, dass wir Kontaktbeschränkungen ebenfalls wieder erlassen, so wie sie im Lockdown gegolten haben.“

Bislang haben die Behörden auf einen Lockdown im Kreis Gütersloh verzichtet. Laschet hatte am Sonntag argumentiert, das Infektionsgeschehen sei klar bei der Firma Tönnies lokalisierbar, und es gebe keinen „signifikanten Übersprung“ hinein in die Bevölkerung.

6.01 Uhr: Thomas Kutschaty (SPD) greift Vorgehen von Armin Laschet an

Der SPD-Fraktionschef im NRW-Landtag, Thomas Kutschaty, hat den Verzicht der Landesregierung auf Restriktionen im Kreis Gütersloh, scharf kritisiert. Zur Reaktion von Ministerpräsident Armin Laschet auf den Corona-Ausbruch beim Fleischkonzern Tönnies sagte Kutschaty der „Rheinischen Post“ (Montagsausgabe): „Das war die reine Selbstverteidigung und ein Offenbarungseid: Laschet hat bei Tönnies zu lange einfach nur zugeschaut und dabei offenbar doch weggeguckt!“ Laschets Auftritt sei scheinheilig gewesen.

Auch mit Blick auf die Frage, was der Corona-Ausbruch für die ganze Gesellschaft im Kreis Gütersloh bedeutet, handele er nur nach dem Prinzip Hoffnung. „Wo Entschlossenheit gefragt ist, reagiert der Ministerpräsident mit dem Appell, Veranstaltungen mit mehr als 50 Personen möglichst zu vermeiden. Das ist angesichts des größten Corona-Hotspots in Europa verantwortungslos und zeugt nicht von konsequentem Handeln. Herr Laschet will damit nur von seinem eigenen Versagen ablenken.“

Laschet unterstrich im „Heute Journal“ des ZDF am Sonntagabend erneut, dass er einen regionalen Lockdown nicht ausschließen könne - darunter versteht man das massive Herunterfahren des öffentlichen Lebens. „Wir haben die Schulen und Kitas geschlossen, das ist der erste Teil eines Lockdowns. Und wir werden weitere Schritte in diesen Tagen prüfen.“ Er führte aus: „Ich könnte mir vorstellen, dass wir Kontaktbeschränkungen ebenfalls wieder erlassen, so wie sie im Lockdown gegolten haben.“

Bislang haben die Behörden auf einen Lockdown im Kreis Gütersloh verzichtet. Laschet hatte am Sonntag argumentiert, das Infektionsgeschehen sei klar bei der Firma Tönnies lokalisierbar, und es gebe keinen „signifikanten Übersprung“ hinein in die Bevölkerung.

Mehr als 1000 Mitarbeiter sind bei Tönnies aktuell mit dem Coronavirus infiziert. Foto: dpa

Sonntag, 21. Juni

18.47 Uhr: Randale wegen Quarantäne: Bewohner greifen Polizisten an

Bei Ausschreitungen an einem unter Quarantäne stehenden Wohnkomplex in Göttingen sind acht Polizeibeamte verletzt worden. Die Einsatzkräfte seien mit Flaschen, Steinen, Metallstangen, Haushaltsgegenständen und Pyrotechnik beworfen worden, sagte Göttingens Polizeipräsident Uwe Lührig am Sonntag. Drei verletzte Beamte seien vorerst nicht dienstfähig.

Bereits seit Donnerstag dürfen die rund 700 Bewohner die Gebäude nicht mehr verlassen. Zuvor waren rund 120 von ihnen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Nach Angaben der Stadt leben die Menschen unter prekären Verhältnissen, die Wohnungen sind nur 19 bis 39 Quadratmeter groß - teilweise sind hier Familien mit vier Kindern untergebracht.

Laut Polizei hatten sich am Samstagnachmittag etwa 80 bis 100 Bewohner an der Absperrung des Gebäudekomplexes versammelt. Mit „massivem Einsatz von Pfefferspray“ hätten die Beamten verhindert, dass die Absperrung durchbrochen wurde, sagte Einsatzleiter Rainer Nolte.

Es seien auch Kinder aktiv daran beteiligt gewesen, es sei aber nicht bewusst auf Kinder gesprüht worden, sagte Nolte auf Nachfrage. „Kenntnisse über Verletzungen der Bewohner liegen mir nicht vor.“ Nun werde unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt, er erwarte eine große Anzahl an Straftaten.

Vor dem Wohnkomplex, der als sozialer Brennpunkt gilt, hatte am Samstag die Gruppe „Basisdemokratische Linke“ gegen zu hohe Mieten demonstriert. Sie forderte, die nicht infizierten Bewohner in Hotels unterzubringen. Eine Evakuierung sei geprüft, aber aus mehreren Gründen verworfen worden, sagte die Leiterin des Göttinger Krisenstabs, Petra Broistedt. Man wolle keine Familien trennen, zudem hätten sich keine Hotels zur Aufnahme bereiterklärt.

Die Bewohner würden von der Stadt mit Care-Paketen mit Lebensmitteln, Hygieneartikeln und Medikamenten versorgt. Es gebe zwei Mahlzeiten täglich. Außerdem seien Ärzte und Dolmetscher vor Ort. Bewohner würden per SMS auf Deutsch und Rumänisch sowie mit Sprachnachrichten informiert. In dem Komplex leben mehr als 200 Kinder und Jugendliche.

Am Sonntag wurden die Testungen der Bewohner fortgesetzt, laut Stadt verlief dies ohne Zwischenfälle. Ergebnisse werden am Montagabend erwartet. Erst im Mai war es im 18-geschossigen Iduna-Zentrum am nördlichen Rand der Göttinger Innenstadt zu einem Corona-Ausbruch gekommen.

14.38 Uhr: Zahl der Infizierten bei Tönnies steigt

Die Zahl der Corona-Infizierten bei Tönnies ist nach Angaben des Kreis Güterlsoh auf 1.331 gestiegen. Mittlerweile seien alle 6.139 Mitarbeiter getestet worden. 5.899 Befunde lägen bereits vor. „Bei den Testungen zeigte sich, dass die Zahl der positiven Befunde außerhalb der Zerlegung deutlich niedriger sind als in diesem Betriebsteil“, hieß es weiter.

Außerdem teilte der Kreis mit, dass bei den Reihentestungen im Mai bei der Firma Tönnies deutlich mehr Testungen gemacht wurden. „Das liegt daran, dass die Zahl der Beschäftigen gesunken ist. Eine Reihe von Mitarbeitern ist ganz offensichtlich in die Heimat zurückgekehrt, unter anderem Personen, die negativ getestet worden sind und die die sich abzeichnende Quarantäne hier vermeiden wollten.“

13.33 Uhr: Fünf Tönnies-Mitarbeiter auf Intensivstation

Im Kreis Gütersloh werden derzeit insgesamt 19 Menschen wegen mit Covid-19 behandelt. Es handele sich „fast ausschließlich“ um Mitarbeiter von Tönnies, sagte die stellvertretende Pressesprecherin des Kreises Gütersloh, Beate Behlert am Sonntag der dpa. Sechs von ihnen würden intensivmedizinisch behandelt, darunter seien fünf bei Tönnies beschäftigt. Zwei der sechs Patienten müssten beatmet werden.

11.12 Uhr: Clemens Tönnies gibt den Schwarzen Peter weiter

Jetzt hat sich auch Clemens Tönnies zu den Vorwürfen der Behörden im Corona-Skandal um seinen Fleischbetrieb zu Wort gemeldet. Der Fleisch-Baron ist sich keiner Schuld bewusst und hat den Schwarzen Peter weitergegeben. Wie Clemens Tönnies das begründet, liest du hier >>>

Foto: David Inderlied/dpa

Samstag, 20. Juni

16.10 Uhr: Kreis Gütersloh verfügt nun DAS

Der Fleischbetrieb Tönnies in Rheda-Wiedenbrück ist für 14 Tage geschlossen. Das habe der Kreis verfügt, wie der Leiter des Krisenstabes, Thomas Kuhlbusch, am Samstag in Gütersloh mitteilte.

14.47 Uhr: Behörden erheben schwere Vorwürfe gegenüber Tönnies

Thomas Kuhlbusch erhob bei der Pressekonferenz in Gütersloh schwere Vorwürfe: „Das Vertrauen, das wir in die Firma Tönnies legen, ist gleich Null“, so der Fachbereichsleiter Gesundheit in Gütersloh. So hätte der Fleischbetrieb etwa 30 Prozent der Mitarbeiter-Adressen zurückgehalten.

Erst nach einer Ordnungsverfügung hätte Tönnies in der Nacht eingelenkt und alle Adressen, auch der Mitarbeiter von Subunternehmen, herausgerückt. „Dieses Dunkelfeld des Subunternehmertums liegt jetzt offen.“ Positiver Effekt: Dadurch sei es nun möglich, Betroffenen in prekären Arbeitsverhältnissen erreichen und zu helfen.

14.19 Uhr: Zahl der Infizierten bei Tönnies steigt auf 1.029

Mittlerweile sind 1.029 Mitarbeiter bei Tönnies positiv auf das Coronavirus getestet worden. Insgesamt lägen 3.127 Testergebnisse vor, teilte der Landrat des Kreises Gütersloh, Sven-Georg Adenauer, bei einer Pressekonferenz am Samstag in Gütersloh mit.

13.05 Uhr: Personallisten bei Tönnies unvollständig – Mitarbeiter abgereist?

Der Fleischbetrieb Tönnies konnte den Behörden nach Angaben der WAZ noch immer keine vollständigen Personallisten vorlegen.

Sind jetzt sogar Mitarbeiter wieder in ihre Heimat gereist? „Wir haben dazu keine offiziellen Erkenntnisse, aber dies ist ganz offensichtlich so, das wird aus verschiedenen Orten von Bürgerinnen und Bürgern berichtet“, sagte Jan Focken, Sprecher des Kreises, der Zeitung.

Warum die Listen noch immer unvollsständig sein könnten, liest du hier in der WAZ >>>

10.50 Uhr: Zahl der Infizierten steigt unaufhaltsam

Die Zahl der Infizierten beim Fleischbetrieb Tönnies ist mittlerweile auf über 800 gestiegen. Dabei sind noch immer nicht alle Mitarbeiter getestet worden. Die Bundeswehr ist vor Ort, um dabei zu unterstützen und hat weitere 40 Einsatzkräfte angefordert. „20 davon helfen bei der Dokumentation und 20 helfen bei der Kontaktpersonennachverfolgung“, , sagte Bundeswehrsprecher Uwe Kort am Samstag.

08.34 Uhr: Laschet schließt Lockdown nicht mehr aus

Der Corona-Ausbruch beim Fleischproduzenten Tönnies könnte für die Region weitreichendere Folgen haben als bisher gedacht. Armin Laschet schließt mittlerweile einen regionalen Lockdown nicht mehr aus. Noch könne das Infektionsgeschehen lokalisiert werden. „Sollte sich dies ändern, kann auch ein flächendeckender Lockdown in der Region notwendig werden“, sagte der NRW-Ministerpräsident am Freitagabend in Düsseldorf. Der Ausbrurch mit hunderten Infizierten sei „das größte, bisher nie dagewesene Infektionsgeschehen in Nordrhein-Westfalen.“

Freitag, 19. Juni

22.10 Uhr: Auch Clemens Tönnies muss in Quarantäne

Die außergewöhnlichen Umstände im Kreis Gütersloh machen auch vor Clemens Tönnies nicht Halt: Der Schlachthof-Betreiber muss in Quarantäne. Laut einem Bericht der Bild müssen alle Tönnies-Mitarbeiter „inklusive Verwaltung, Management und Konzernspitze“ zuhause bleiben.

Für den Schlachthof-Boss sieht die Maßnahme allerdings etwas anders aus. Er darf weiterhin pendeln, denn es gelten Ausnahmen für Personalverwaltung, Unternehmensführung und Technik. Ihnen wird nach Angaben der Kreis-Verwaltung eine Arbeiterquarantäne gestattet. Der Schalke-Boss ist allerdings nicht infiziert, wie ein Konzernsprecher mitteilt.

19.31 Uhr: Laschet sieht enorme Pandemiegefahr

Armin Laschet sieht ein großes Problem in der breiten Streuung der Wohnorte der Tönnies-Beschäftigten. Der Ministerpräsident sprach von einer schwierigen Lage, weil die Mitarbeiter des Schlachtbetriebs neben dem Kreis Gütersloh auch in Warendorf, Soest, Bielefeld, Hamm und anderen Orten lebten. Diese Streuung berge eine enorme Pandemiegefahr.

Das NRW-Landeskabinett will sich am Sonntag in einer Sondersitzung mit dem Corona-Ausbruch bei Tönnies beschäftigen. Dort werde die Landesregierung die Lage erneut bewerten, sagte Laschet. Gesundheitsminister Jens Spahn und Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (beide CDU) hätten zugesagt, so viel Personal bereitzustellen, wie erforderlich ist. „Es wird alles getan, was nötig ist - auch mit Unterstützung des Bundes“, sagte Laschet.

Der Ministerpräsident appellierte an die Menschen vor allem in der Region Gütersloh, Hygieneregeln „ganz streng“ einzuhalten. „Jeder einzelne ist jetzt gefordert, auch der nicht in der Fleischindustrie beschäftigt ist“, sagte Laschet. Jeder solle sich unter anderem an die Maskenpflicht halten und Abstand zu anderen Menschen wahren.

14.05 Uhr: Corona-Ausbruch bei Tönnies - Nun auch noch DAS

Nach dem massenhaften Corona-Ausbruch beim Fleischkonzern Tönnies in Rheda-Wiedenbrück ermittelt die Staatsanwaltschaft Bielefeld wegen des Anfangsverdachts der fahrlässigen Körperverletzung und Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz. Das Verfahren richte sich zunächst gegen Unbekannt. Das berichtet das in Bielefeld erscheinende WESTFALEN-BLATT.

Wie Oberstaatsanwalt Martin Temmen gegenüber der Zeitung erklärte, liegen - Stand Freitagmittag - fünf Strafanzeigen vor, die Anlass für das Ermittlungsverfahren geben. Darunter ist auch die am Donnerstag von Grünen-Politikerin Britta Haßelmann aus Bielefeld angekündigte Strafanzeige. Zum weiteren Vorgehen, insbesondere zu möglichen Durchsuchungsmaßnahmen am Konzernsitz, wollte sich Temmen nicht äußern.

12.07 Uhr: Nach Skandal-Video aus Kantine - Tönnies spricht von Panne

Nach Hunderten von Corona-Fällen im Schlachtereibetrieb Tönnies in Rheda-Wiedenbrück ist ein Video aus der Kantine mit mutmaßlichen Verstößen gegen Corona-Präventionsregeln aufgetaucht. „Das im Netz kursierende Video ist uns im Unternehmen seit dem 28. März 2020 bekannt“, sagte ein Tönnies-Sprecher am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Am Donnerstagabend hatte das Unternehmen dem SWR zunächst bestätigt, dass das Video aus dem April stamme.

Der Sprecher stellte am Freitagmorgen klar, dass es in der Krisenkommunikation eine Panne gegeben habe. Eine Bestätigung, dass das Video von April stamme, sei falsch gewesen. Das Video müsse im März gedreht worden sei, da es seit dem Monatsende bei Tönnies bekannt sei.

Laut Tönnies hatten sich die Arbeiter damals in der Kantine nur mit Kollegen aufgehalten, mit denen sie auch in einer Abteilung zusammen gearbeitet hatten. Dieses Verhalten, das sogenannte Clustern, sei mit dem Arbeitsschutz abgestimmt gewesen.

Das Video zeigt die Mitarbeiter in einem Kantinenraum. Sie sitzen an Tischen nebeneinander und essen. Das Unternehmen erklärte dazu in der Stellungnahme, dass es in dieser Phase der Pandemie keine vermehrten Positivfälle gegeben habe. Seitdem seien die Plätze „erheblich“ reduziert und eine Mundschutzpflicht in der Kantine eingeführt worden.

06.43 Uhr: Verwirrung um Tönnies-Video – wurde es doch...?

Erneut Wirbel um das Video aus der Tönnies-Kantine (siehe auch Eintrag vom 18.6. um 10.14 Uhr). Es zeigt eine überfüllte Kantine, in der keine Mindestabstände eingehalten werden. Klare Verstöße gegen Hygienevorschriften also.

Am Donnerstag hatte das Unternehmen gegenüber verschiedenen Medien geäußert, dass ihnen das Video seit Ende März bekannt sei, es also alte Zustände, von der Anfangsphase des Virus zeige.

Doch nun kommt heraus, dass diese Aussage falsch ist. Nach Recherchen des „SWR“, wurde das Video am 8. April 2020 aufgenommen. Das geht aus einer Analyse der Metadaten des Originalvideos hervor, das dem „SWR“ vorliegt. Das Kodierungsdatum sei auf den 8. April 2020 um 8.39 Uhr datiert.

Tönnies-Video

Somit acht Tage nachdem die Hygienevorschriften vom Land NRW verschärft wurden. Diese traten zum 30. März in Kraft. Also wurde das Video nach Inkfrafttreten der Hygiene-Verschärfungen aufgenommen.

Das Unternehmen Tönnies bestätigte gegenüber dem „SWR“, dass das Video in der Kantine des Unternehmens aufgenommen wurde. Nach Angaben eines Sprechers sei es "ganz zu Beginn der Pandemie" aufgenommen worden. Daher zeige es einen "alten Stand der Hygienemaßnahmen".

Inzwischen korrigierte der Tönnies-Pressesprecher die ursprüngliche Aussage und bestätigt, dass das Video von Anfang April stamme.

Donnerstag, 18. Juni

17.21 Uhr: Nach Corona-Ausbruch bei Tönnies – Bundeswehr rückt an

Der Kreis Gütersloh hat bei der Bundeswehr um Hilfe bei einem Reihentest auf Corona-Infektionen beim Schlachtbetrieb Tönnies am Stammsitz in Rheda-Wiedenbrück angefragt. Landrat Sven-Georg Adenauer (CDU) habe um Amtshilfe gebeten, wie eine Sprecherin am Donnerstag sagte. Zuvor hatte die „Neue Westfälische“ darüber berichtet. Bislang hatten das Rote Kreuz und die Malteser bei den Tests geholfen. Diese Organisationen stießen aber an ihre Grenzen. Die Bundeswehr soll ab Freitag Soldaten mit medizinischen Vorkenntnissen und andere für die Dokumentation schicken. Insgesamt sollen rund zwei Dutzend Soldaten helfen.

Nach Angaben eines Konzern-Sprechers sollen pro Tag 1500 bis 2000 Mitarbeiter auf das Corona-Virus getestet werden. Nach dem Start der behördlich angeordneten Reihe sind noch rund 5300 Tests offen. Von bislang 1050 untersuchten Mitarbeitern waren mehr als 650 Neuinfizierte (Stand Mittwochabend) entdeckt worden. Nach Konzernangaben soll dieser Durchlauf Anfang der nächsten Woche abgeschlossen sein. Der Kreis geht aber von einem längeren Zeitraum aus.

12.07 Uhr: Weitere Hundert Fälle in Göttingen - Hochhaus unter Quarantäne

Angesichts von etwa 100 neuen Coronavirus-Infektionen in einem Göttinger Hochhaus wird der Gebäudekomplex sofort vollständig unter Quarantäne gestellt. Von der Maßnahme sind knapp 700 Bewohner betroffen, wie die Stadt am Donnerstag mitteilte.

11.23 Uhr: Coronaausbruch entfacht alten Familienstreit

Drei Jahre war Ruhe. Jetzt scheint es, als würde der Familienstreit in der Familie Tönnies wieder ausbrechen. Ursache sind die vielen Coronafälle in dem Unternehmen.

Robert Tönnies, Miteigentümer und Neffe von Clemens Tönnies, fordert seinen Onkel und auch die weiteren Mitglieder der Geschäftsführung sowie den Beirat zum Rücktritt auf. Das berichtet das „Manager-Magazin“.

Max (Clemens Sohn), Clemens und Robert Tönnies (v.l.) im Jahr 2017. Nach einem über mehrere Jahre dauernden Familienstreit haben sie sich auf eine Neuordnung der Tönnies-Gruppe geeinigt. Foto: Bernd Thissen/dpa

In einem Brief an die Geschäftsleitung kritisiert Robert Tönnies: „Aufgrund dieses unverantwortlichen Handelns und der Gefährdung des Unternehmens und der Bevölkerung fordere ich die Geschäftsleitung und die verantwortlichen Beiratsmitglieder auf, die notwendigen Konsequenzen aus ihrem Tun zu ziehen und geschlossen von Ihren Ämtern zurückzutreten."

„Die Führung des Unternehmens muss so schnell wie möglich einem erfahrenen und verantwortungsbewussten Krisenmanagement übertragen werden“, so Robert Tönnies weiter. Der Neffe des Konzernchefs kritisiert bereits seit längerer Zeit das System der Werkverträge (siehe Eintrag um 09.13 Uhr).

Robert Tönnies gehört die Hälfte an dem mit über sechs Milliarden Euro Umsatz größten Schweine-Schlachthof Deutschlands. Immer wieder gerät er mit seinem Onkel in Streit. Gründe sind unteranderem eine Kreditlinie des Konzerns über 25 Millionen Euro, über die Clemens Tönnies für den FC Schalke 04 (dort ist er Aufsichtsratvorsitzender) frei verfüge.

Auch die angebliche Weigerung des Onkels, mehr Geld für einen besseren Umgang mit den Schlachttieren auszugeben und weniger Mitarbeiter per Werkvertrag zu beschäftigen, heißt es in dem Bericht weiter.

10.14 Uhr: Covid-19-Ausbruch bei Tönnies - Video zeigt...

Nun sorgt ein Video aus der Tönnies-Kantine für Empörung in den sozialen Netzwerken und mehreren Medienberichten.

Es zeigt die vermeintlichen Zustände in der Fleischfabrik in Rheda-Wiedenbrück. Doch das Video zeigt nicht aktuelle Szenen.

Im Video ist eine Kantine zu sehen, in der Arbeiter dicht an dicht sitzen. Auf YouTube veröffentlicht hat das Video „arbeitsunrecht TV“, ohne zeitliche Einordnung oder irgendwelche weiteren Informationen.

In mehreren Medienberichten heißt es, dass das Video bereits seit Ende März dem Unternehmen bekannt sei. Einen genauen Zeitpunkt könne es aber nicht mehr nennen. Das Video muss also mindestens zwei Monate vor den aktuellen schockierenden Zahlen aufgenommen wurde. Die rund 600 Neuinfizierungen bei Tönnies, die am Anfang dieser Woche bekannt wurden, können also nicht aus den Zuständen, die in diesem Video stehen, resultieren.

Bei „t-online“ heißt es: In der Kantine gelten inzwischen ganz andere Abstandsregelungen. So wurde zum Beispiel um mehr Platz zu gewährleisten, mit Zelten zusätzlicher Platz für die Pausen geschaffen.

Mittwoch, 17. Juni

19.11 Uhr: Dieser Satz von Armin Laschet sorgt für Wut

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) macht eingereiste Rumänen und Bulgaren für den Ausbruch im Kreis Gütersloh verantwortlich. Mit den Lockerungen habe das nichts zu tun. „Das sagt überhaupt nichts aus, weil Rumänen und Bulgaren da eingereist sind und da das Virus herkommt. Das wird überall passieren. Wir haben in ganz Deutschland ähnliche Regelungen.“

Dieser Satz sorgt für Wut im Netz: "Laut Laschet Lockerungen nicht die Ursache bei Tönnies weil die Rumänen und Bulgaren ja alle eingereist sind. WTF? Diese Menschen nehmen in seiner beschränkten Sichtweise also gänzlich nicht am sozialen Leben in Deutschland teil? Ich schäme mich für meinen Ministerpräsidenten!", schreibt einer bei Twitter.

"Mir tun die Menschen, die dort arbeiten müssen, so leid. Jetzt werden sie auch noch vom Ministerpräsidenten als Verursacher*innen des Corona-Ausbruchs dargestellt", meint ein anderer.

Laut #Laschet #Lockerungen nicht die Ursache bei #Tönnies weil die Rumänen und Bulgaren ja alle eingereist sind. WTF? Diese Menschen nehmen in seiner beschränkten Sichtweise also gänzlich nicht am sozialen Leben in Deutschland teil? Ich schäme mich für meinen Ministerpräsidenten! pic.twitter.com/1iaTpShNsI — Basti (@djcooky78) June 17, 2020

17.55 Uhr: Durchbruch bei Medikament?

Durch den Entzündungshemmer Dexamethason könnte die Sterberate bei schweren Covid-19-Verläufen gesenkt werden.Vorläufige Ergebnisse einer klinischen Studie deuten darauf hin. Bei Patienten, die künstlich beatmet wurden und das Medikament bekamen, sank die Sterberate um 35 Prozent, wie Wissenschaftler von der Universität Oxford berichten.

Dexamethason sei das einzige Medikament, mit dem bislang gezeigt wurde, dass es die Sterblichkeit senke, sagte ein Leiter der Studie. „Das ist ein großer Durchbruch.“ Der Wirkstoff sei „kostengünstig, verfügbar und kann sofort eingesetzt werden, um weltweit Leben zu retten“.

15.44 Uhr: Alle Schulen und Kitas im Kreis Gütersloh dicht

Nach einem Corona-Ausbruch beim Schlachtereibetrieb Tönnies schließt der Kreis Gütersloh alle Schulen und Kitas bis zu den Sommerferien. Durch diesen Schritt solle eine Ausbreitung des Virus in der Bevölkerung vermieden werden, sagte eine Sprecherin des Kreises am Mittwoch. Unter den Tönnies-Beschäftigten seien zahlreiche Mütter und Väter mit schulpflichtigen Kindern. Die Schließung von Schulen, Kitas und bei der Tagesbetreuung im gesamten Kreisgebiet gelte ab Donnerstag und bis zum Beginn der Sommerferien in NRW am 29. Juni.

Schulen und Kindertagesstätten im Kreis Gütersloh sind geschockt über die geplanten Schließungen nach einem Corona-Ausbruch beim Schlachtereibetrieb Tönnies. „Die Nachricht kam eben zur Abholzeit, wir konnten es den Kindern gar nicht mehr richtig erklären“, sagt Marina Pielsticker, Leiterin einer Kindertagesstätte in Borgholzhausen.

11.36 Uhr: Ausburch in Tönnies-Fleischfabrik: 350 neue Infizierte

Beim Fleischkonzern Tönnies in Rheda-Wiedenbrück (Kreis Gütersloh) sollen laut „Westfalen Blatt“ seit Dienstag etwa 350 weitere Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden sein. Die Zeitung bezieht sich auf die Gesundheitsbehörden. Die Gesundheitsbehörden vor Ort seien demnach informiert.

Am Dienstag hatten die Behörden noch von 128 positiv getesteten Tönnies-Mitarbeitern gesprochen. Alle sind in einem Teilbereich der Schweinezerlegung tätig.

Die ganze Geschichte liest du hier.

11.21 Uhr: CureVac darf Impfstoff an Menschen testen

Das Unternemen CureVac darf seinen Corona-Impfstoff nun an Menschen testen. Das gab das Paul-Ehrlich-Institut, das Bundesinstitut für Impfstoffe und biomedizinischer Arzneimittel, am Mittwoch bekannt.

Dafür erhielt das Unternehmen, das in der vergangenen Woche 300 Millionen Euro von der Bundesregierung bekommen hatte, nun die Zulassung für eine klinische Studie des Stoffes gegen das Coronavirus.

10.10 Uhr: Regierung verbietet Großveranstaltungen bis Ende Oktober

Zunächst hieß es eine ganze Zeit lang, dass Großveranstaltungen wie Festivals, Stadtfeste oder Fußballspiele bis Ende August verboten seien. Viele Künstler haben ihre Termine abgesagt oder auf nächstes Jahr verschoben. Jetzt berichtet ntv, dass die Frist verlängert wurde. Bis Ende Oktober würden demnach Großveranstaltungen verboten bleiben. Das gehe aus einem Papier der Länder hervor, das dem Sender vorliege.

Dienstag, 16. Juni:

15.21 Uhr Studie zu Corona: Kinder sind wohl keine Treiber der Ausbreitung

Kinder stecken sich einer Studie aus Baden-Württemberg zufolge wohl seltener mit dem Coronavirus an als ihre Eltern. Sie seien daher nicht als Treiber der Infektionswelle anzusehen, sagte Klaus-Michael Debatin, Ärztlicher Direktor der Kinderklinik am Universitätsklinikum Ulm, zum Ergebnis der Untersuchung. Für die Studie waren etwa 5000 Menschen ohne Corona-Symptome auf das Virus und auf Antikörper dagegen getestet worden: rund 2500 Kinder unter zehn Jahren und je ein Elternteil.

Im Untersuchungszeitraum von 22. April bis 15. Mai war aktuell nur ein Elternteil-Kind-Paar infiziert. 64 Getestete hatten Antikörper gebildet und weitgehend unbemerkt eine Corona-Infektion durchlaufen, was einer Häufigkeit von 1,3 Prozent entspricht. Darunter befanden sich 45 Erwachsene und 19 Kinder. Kinder in Notbetreuung waren den Ergebnissen zufolge nicht häufiger infiziert als andere.

10.35 Uhr: Corona-App – Jens Spahn warnt vor gefährlichem Missverständnis

Kanzleramtschef Helge Braun stellt die Corona-Warn-App zur Stunde offiziell unter anderem gemeinsam mit Gesundheitsminister Jens Spahn und Innenminister Horst Seehofer vor. Braun betont, dass die App vollkommen anonym ist und der Quellcode öffentlich sei. Das solle für maximale Transparenz sorgen.

Spahn erklärt, warum so viel Zeit bis zur Fertigstellung vergangen sei. Das liege an den hohen Anforderungen, die hinsichtlich Datenschutz und Datensicherheit gewährleistet werden müssen. Außerdem sollte die App den Akku der Smartphones möglichst wenig belasten, „so wie wir es bei Apps in anderen europäischen Ländern erlebt haben“, erklärt Sphan. Der Gesundheitsminister betont außerdem, dass die Nutzung der App auf allen Ebenen freiwillig sei: „Sie gibt Empfehlungen und keine Anweisungen.“ Heißt im Klartext: Der Download ist freiwillig, genau wie der Umgang mit der App. Niemand müsse sich testen lassen, wenn die App über einen Kontakt zu einer infizierten Person informiert und jeder Infizierte könne seinen Status auf freiwilliger Basis mit anderen App-Nutzern teilen.

Deshalb sei die App auch kein „Allheilmittel“. Der Gesundheitsminister warnt vor einem möglichen gefährlichen Missverständnis. Denn die App ersetze nicht „vernünftiges Verhalten und aufeinander Acht geben“. Aber: Sie sei ein „wichtiges weiteres Werkzeug bei der Eindämmung der Pandemie“, sagt Jens Spahn.

Auch Prof. Lothar Wieler, Leiter des Robert-Koch-Instituts, sieht in der App eine große Chance zur Bekämpfung der Corona-Pandemie. Er erklärt außerdem, dass die App auch nach Veröffentlichung weiterhin verbessert wird.

Ein weitere wichtiger Hinweis kommt von Telekom-Chef Timotheus Höttges: Die Nutzung der App belaste nicht das Datenvolumen der Nutzer. Kein Mobilfunkunternehmen werde für die Nutzung der App Kosten erheben.

Montag, 15. Juni:

15.33 Uhr: Corona-App geht online – Fragen und Antworten

Spätestens am Dienstag womöglich noch am Montag soll die Corona-Warn-App starten. Hier erfährst du mehr.

Und wie funktioniert das?

Die App läuft nicht auf allen Handys, aber auf sehr vielen. Bluetooth muss aktiviert sein. Treffen sich nun zwei Menschen mit der App auf dem Handy, erkennen die Geräte das. Sie tauschen eine Zahlenfolge aus. Diese Zahlenfolge wird zwei Wochen lang auf dem Handy gespeichert.

Wenn sich jemand mit dem Virus ansteckt, kann er das in der App angeben. Diese verschickt dann Warnungen an Nutzer, die demjenigen in den letzten zwei Wochen nahegekommen sind. Durch die Zahlenfolge werden keine Namen gespeichert oder genannt.

Die App lädt man sich freiwillig herunter. Aber bringt das dann überhaupt etwas?

Fachleute sagen: Sie hilft, wenn viele Menschen sie benutzen. Manche meinen etwa, dass etwas mehr als die Hälfte der Einwohner Deutschlands die App braucht. Dann erst wirkt sie so wie erhofft. Viele glauben aber: Auch bei weniger Nutzern kann die App schon etwas bewirken. Damit möglichst viele Menschen die App nutzen, müssen sie den Entwicklern vertrauen. Deshalb wurde viel dafür getan, dass die Daten der Menschen sicher sind. So soll zum Beispiel niemand an die Infos kommen, der damit nur Geld machen möchte.

Die Entwickler der Corona-Warn-App sind nach ausführlichen Tests zuversichtlich, dass die geplante Entfernungsmessung per Bluetooth-Funk auch im Alltag funktionieren wird. Bei der App wurde ein mehrstufiges Datenschutzkonzept umgesetzt. (DER WESTEN mit dpa)

Ältere News kannst du HIER nachlesen >>>