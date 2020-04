Coronavirus: Situation in den USA gerät außer Kontrolle! Donald Trump greift zu nie dagewesener Methode

Auch an Ostern gelten die Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen. Besuch des eigenen Ferienhauses, Tagesausflüge, Eiersuchen im Freien ... Was ist für die Feiertage eigentlich erlaubt und was nicht?

Das Coronavirus trifft die USA mit besonders schwerer Härte. US-Präsident Donald Trump sieht sich dazu gezwungen, einen Schritt zu gehen, den es bislang noch nie gegeben hat.

Über 22.000 Menschen sind bis zum Ostermontag an den Folgen des Coronavirus in den USA gestorben. Damit ziehen die USA in dieser traurigen Statistik der meisten Todesfälle an Italien vorbei. Das hat nun Folgen.

Coronavirus in den USA: Noch nie dagewesene Maßnahme von Trump

Der Präsident der USA rief auch im Bundesstaat Wyoming den Notstand aus – ein historisches Ereignis. Denn es ist das erste Mal in der Geschichte der Vereinigten Staaten, dass ein Präsident in allen 50 Staaten gleichzeitig den Notstand ausruft.

Mehr als eine halbe Million Menschen haben sich in den USA bisher mit dem Coronavirus infiziert. Experten vermuten allerdings, dass eine gewaltige Dunkelziffer hinzukommt, weil viele Menschen sich nicht zum Arzt trauen – aus Angst, sie müssten die Behandlungen bezahlen.

Denn während die Tests in den USA mittlerweile gratis sind, müssen die Menschen im Falle eines positiven Tests die Kosten zur weiteren Behandlung selbst tragen. Viele Amerikanerinnen und Amerikaner sind nicht krankenversichert und müssten je nach Art der Behandlung umgerechnet mehrere tausend Euro auf den Tisch legen.

Donald Trump in der Kritik

Donald Trump muss sich im Kampf gegen das Coronavirus bisher heftige Kritik anhören. Zu Beginn des Ausbruchs hatte der Präsident der USA die Epidemie massiv unterschätzt. Einem Bericht der „New York Times“ zufolge habe er bereits Ende Januar dramatische Prognosen von Experten ignoriert.

Auf seinen regelmäßigen Pressekonferenzen im Rahmen der Corona-Krise fiel Donald Trump wie so oft in den vergangenen Jahren dadurch auf, dass er Unwahrheiten unters Volk brachte. Der Präsident der USA spaltete sein Land mal wieder mehr, als dass er es vereinte.

Und dennoch genießt Donald Trump derzeit die besten Umfragewerte seit Beginn seiner Amtszeit. Wie in vielen anderen Ländern der Welt zeigt sich auch in den USA, dass ein Großteil der Bevölkerung sich in der Krise an die Figuren klammert, die aktuell Verantwortung tragen. Sogar wenn – wie in den USA – die Maßnahmen in der Krisenbekämpfung umstritten sind.