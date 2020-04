Coronavirus: Boris Johnson in Klinik ++ Reiche sollen Vermögen abgeben ++ Bund stellt 1000 Milliarden zur Verfügung

Über 1.600 Tote und 100.000 Infizierte in Deutschland

Das Coronavirus verbreitet sich immer weiter in Deutschland, Europa und der Welt. Über 1.600 Menschen sind bereits in Deutschland an den Folgen des Coronavirus (Stand Montagmorgen) gestorben. Weltweit verloren fast 70.000 Menschen ihr Leben.

Überall schränkt das Coronavirus das öffentliche Leben fast vollständig ein. In Deutschland gilt ein Kontaktverbot, Schulen und Kitas und die meisten Geschäfte und Restaurants sind geschlossen. Etliche Menschen arbeiten von zu Hause aus.

Hier die Corona-Karte mit den aktuellen Fallzahlen:

Montag, 6. April

11.09 Uhr: Japan will Ausnahmezustand ausrufen

Die Regierung in Japan will offenbar den Ausnahmezustand ausrufen. Berichten zufolge will sich Ministerpräsident Shinzo Abe am Montagabend mit einem Beratergremium treffen. Erwartet wird, dass er dann am Dienstag den Ausnahmezustand verkündet. Japan verzeichnete zuletzt einen rapiden Anstieg bei den Coronavirus-Infektionen.

Am Sonntag meldete die Regierung in Tokio 148 Neuinfektionen mit dem neuartigen Coronavirus. Der Anstieg - wenngleich deutlich niedriger als in Europa oder den USA - löste erneut Forderungen nach einer Verschärfung der Eindämmungsmaßnahmen aus.

In Japan wurden bisher 3650 Infektionsfälle mit dem neuartigen Coronavirus gemeldet. In den vergangenen Tagen war das öffentliche Leben in Tokio spürbar zurückgegangen.

10.41 Uhr: 1000 Milliarden Euro von Bund bereit gestellt

Für Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Krise stellt der deutsche Staat mehr als 1000 Milliarden Euro zur Verfügung. Die bisher beschlossenen Maßnahmen summieren sich über alle staatlichen Ebenen hinweg auf 1,137 Billionen Euro, wie aus einer Antwort des Bundesfinanzministeriums auf eine Anfrage von Linksfraktionschef Dietmar Bartsch hervorgeht. Zuerst hatte die „Süddeutsche Zeitung“ darüber berichtet.

„Die Corona-Krise wird historisch teuer“, kommentierte Bartsch die Zahlen. „Die Kosten werden die der Finanzkrise deutlich übersteigen.“

Er appelliert an reiche Menschen, Teile ihres Vermögens abzugeben, um der Wirtschaft zu helfen. „Wir brauchen eine einmalige Vermögensabgabe, wie im Grundgesetz vorgesehen, um einen Teil davon zu finanzieren“, fordert Bartsch. „Viele der Menschen mit riesigen Vermögen werden gern dazu bereit sein.“

10.19 Uhr: Zahl der Infizierten in Schleswig-Holstein steigt weiter

Die Zahl der in Schleswig-Holstein gemeldeten Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus ist auf 1678 gestiegen. Wie die Landesregierung am Montag mitteilte, waren das bis Sonntagabend 40 Fälle mehr als nach der Meldung vom Vortag.

Die Zahl der Todesfälle erhöhte sich seit der letzten offiziellen Meldung von 17 auf 20. Derzeit werden 156 Corona-Patienten in Kliniken behandelt, ein Minus von 6 zum Vortag.

09.55 Uhr: Boris Johnson über Nacht in Klinik

Der britische Premierminister Boris Johnson ist am Sonntagabend in eine Klinik verlegt worden. Der an dem Coronavirus erkrankte Johnson habe extrem Symptome des Virus gezeigt. Jetzt wurde bekannt, dass es ihm bereits vor einer Woche deutlich schlechter gegangen sein soll als offiziell bekannt. Das berichtet die Zeitung „Guardian“.

Ärzte seien wegen seiner Atmung in Sorge gewesen. Die Regierung dementierte das allerdings. Sonntagabend wurde der Premierminister dann zur Kontrolle in eine Klinik gebracht, dazu hatte ihm sein Arzt geraten.

09.36 Uhr: Polizei in Berlin verhängt 234 Bußgelder

Wegen Verstößen gegen die Corona-Auflagen hat die Berliner Polizei von Freitagabend bis Sonntagabend 234 Bußgelder verhängt. Etwa 2400 Personen wurden angesprochen und überprüft, sagte Polizeipräsidentin Barbara Slowik am Montag in einem Interview mit dem Inforadio des „RBB“. Besonders in den Nachmittagsstunden waren Orte wie das Tempelhofer Feld und der Britzer Garten gut besucht. Beide Anlagen mussten laut Slowik aber nicht geschlossen werden. Die Menschen hätten sich weitgehend an die geltenden Regeln gehalten.

Im Falle der verschollenen Lieferung mit Atemschutzmasken für die Berliner Polizei sollen Produktions- und Lieferketten nun genauer aufgearbeitet werden. Laut Slowik müsse man davon ausgehen, dass die bestellten Masken in den USA verblieben sind. Ursprünglich sollten die Masken in Thailand verladen werden und dann die Berliner Polizei erreichen.

08.59 Uhr: 104-Jährige überlebt Coronavirus

Eine 104 Jahre alte Frau aus Italien hatte schon die spanische Grippe überlebt. Nun ist sie die älteste Frau der Welt, die erfolgreich das Coronavirus besiegt hat. Sie wurde am 17. März krank und positiv getestet. Jetzt wurde sie gesund wieder nach Hause entlassen, berichtet die Dailymail.

In Italien sind bereits über 15.000 Menschen an dem Virus gestorben. Das gilt als die höchste Zahl weltweit.

08.16 Uhr: Zahl der Neuinfektionen ist gesunken

Die Zahl der Neuinfektionen in Südkorea ist zum ersten Mal seit dem Höhepunkt Ende Februar auf unter 50 gefallen. Am Sonntag seien 47 Menschen positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden, teilten die Gesundheitsbehörden am Montag mit. Südkorea gilt mittlerweile unter anderem dank seines rigiden Testprogramms als Vorbild für die Eindämmung des Virus.

Vizegesundheitsminister Kim Gang Lip warnte jedoch angesichts von lokalen Häufungen und neuer „importierter“ Fälle, den Zahlen zu hohe Bedeutung beizumessen. Am Wochenende seien nur etwa 6000 Virustests am Tag durchgeführt worden, statt etwa 10.000 an Wochentagen. Die Gesamtzahl der Infektionsfälle stieg auf 10 284. Bisher wurden 184 Todesopfer in Verbindung mit Covid-19 gezählt.

07.43 Uhr: Apple produziert jetzt Atemschutzmasken

Neben Smartphones und Computern jetzt auch Masken: Apple hat angesichts der Coronavirus-Pandemie einen Atemschutz entwickelt. Die Masken aus durchsichtigem Plastik decken das gesamte Gesicht ab und sind für Krankenhauspersonal bestimmt, wie Konzernchef Tim Cook am Sonntag im Kurzbotschaftendienst Twitter mitteilte. Das Unternehmen werde in der Lage sein, eine Million Masken pro Woche herzustellen.

06.58 Uhr: Tiger in New York an Corona erkrankt

Ein Tiger in einem Zoo in New York hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Die vier Jahre alte malaysische Tigerkatze Nadia sei positiv auf das Virus getestet worden, teilte der Bronx Zoo am Sonntag mit. „Es ist - unseres Wissen nach - das erste Mal, dass ein wildes Tier sich durch einen Menschen mit Covid-19 angesteckt hat“, sagte der leitende Tierarzt des Zoos, Paul Calle, dem Magazin „National Geographic“.

Wahrscheinlich habe ein Pfleger das Virus in sich getragen, aber keine Symptome gezeigt. Der Zoo ist wegen der Corona-Krise seit rund drei Wochen für Besucher geschlossen.

In New York hat sich ein Tiger mit dem Virus infiziert. Foto: dpa

06.27 Uhr: Tausende warten immer noch auf Rückkehr nach Deutschland

Aufatmen hieß es am Wochenende für viele wegen der Corona-Krise im Ausland gestrandete Deutsche: Mehr als 200.000 von ihnen sind knapp drei Wochen nach Beginn der Rückholaktion der Bundesregierung wieder zu Hause. „Das war nicht immer einfach und hat stellenweise etwas geruckelt, wie man es in dieser schwierigen Zeit auch erwarten kann“, sagte Minister Maas der dpa. „Doch auf diese Leistung können alle Beteiligten stolz sein.“

Die 200.000 deutschen Touristen waren innerhalb von 20 Tagen aus 57 Ländern nach Deutschland zurücktransportiert worden. Etwa 40.00 warten immer noch auf die Rückreise, die meisten in Neuseeland, Südafrika und Peru.

Sonntag, 5. April

22.23 Uhr: Boris Johnson erneut in Krankenhaus

Großbritanniens Premierminister Boris Johnson ist wegen seiner Covid-19-Erkrankung erneut zu Tests in einen Krankenhaus gebracht worden. Eine Sprecherin sagte, dass der Premier nach wie vor an „hartnäckigen Symptomen des Coronavirus“ leide, berichtet BBC. Vor zehn Tagen war Johnson positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Maßnahme sei ein „vorsorglicher Schritt“ auf Anraten seines Doktors gewesen.

Johnsons Verlobte, Carrie Symonds, hat nach eigenen Angaben eine Woche mit Symptomen der Lungenkrankheit Covid-19 im Bett verbracht. Das schrieb die 32 Jahre alte ehemalige Kommunikationschefin der Konservativen Partei bei Twitter. Getestet worden sei sie aber nicht. „Nach sieben Tage Ausruhen fühle ich mich stärker und bin auf dem Weg der Besserung“, so die schwangere Verlobte von Premier Johnson.

Coronavirus: Boris Johnson musste erneut ins Krankenhaus. Auch seine Verlobte Carrie Symonds zeigte zuletzt Corona-Symptome. Foto: Yui Mok/PA Wire/dpa

22.00 Uhr: Positive Signale aus Frankreich

Frankreich hat am Sonntag den niedrigsten Anstieg bei den Corona-Todesfällen seit einer Woche registriert. 357 Krankenhauspatienten starben binnen 24 Stunden an der vom neuartigen Coronavirus verursachten Lungenkrankheit Covid-19, wie die Gesundheitsbehörden am Sonntag mitteilten.

Die Gesamtzahl der Todesfälle infolge einer Corona-Infektion erhöhte sich demnach auf 8076. Rund 5900 von ihnen starben in Krankenhäusern. Die übrigen Infizierten waren den Angaben zufolge in Altersheimen oder anderen medizinisch-sozialen Einrichtungen untergebracht.

21.32 Uhr: Corona-Party eskaliert in Niedersachsen

In Niedersachsen musste die Polizei gleich mehrere „Corona-Partys“ auflösen. So beendete die Polizei in Lüneburg eine Hausparty mit sieben jungen Menschen. Einen Gast nahm die Polizei in Gewahrsam. In Seesen (Kreis Goslar) sprach die Polizei Platzverweise gegen fünf junge Teilnehmer einer Grillparty aus, wie auch in Rotenburg, wo die Beamten ein Treffen in einer Scheune auflösten.

Besonders eskaliert ist eine „Coronaparty“ in Schneverdingen (Heidekreis): Dort meldeten Nachbarn den Beamten am Samstagabend eine Feier von fünf Männern im Alter von 24 bis 28 Jahren. Ein 32-Jähriger wehrte sich gegen die Aufnahme seiner Personalien und griff die Polizisten an. Daraufhin versuchte ein weiterer Mann, den gefesselten Angreifer zu befreien. Zwei Polizisten wurden beim Einsatz verletzt.

Mit welchem Problem die Beamten in Niedersachsen am Wochenende noch zu kämpfen hatten, liest du bei NEWS38.

21.10 Uhr: Trump empfiehlt nicht zugelassenes Medikament

Donald Trump hat mal wieder mit einem irrwitzigen Vorschlag in den USA für Kopfschütteln gesorgt. Er wolle verhindern, dass Menschen überhaupt ein Beatmungsgerät benötigen, so Trump. Dazu schlägt er eine Kombination aus dem Malaria-Medikament Hydroxychloroquin und dem Antibiotikum Azithromycin vor. Das wird bereits seit einiger Zeit als mögliche Behandlungsmethode erwogen, ist aber noch nicht ausreichend auf Wirksamkeit und Nebenwirkung erforscht. Den US-Präsident scheint das nicht weiter zu stören.

„Was haben sie zu verlieren?" fragt der Präsident bei einer Pressekonferenz am Samstag. „Nehmt es. Ich würde sagen, nehmt es einfach." Selbst Trumps Top-Virologe Anthony Fauci hatta am Freitag noch zu Bedenken gegeben: "Wir brauchen immer noch zahlreiche Studien um herauszufinden, ob die Ansätze – nicht nur dieser – tatsächlich sicher und wirksam sind".

20.30 Uhr: Queen hält Ansprache an ihr Volk

Es ist ein historischer Moment. Erst zum vierten Mal in ihrer Amtszeit wird sich die Queen am Abend (21 Uhr deutscher Zeit) an ihr Volk wenden. „Ich hoffe, dass in den kommenden Jahren alle stolz darauf sein können, wie sie mit dieser Herausforderung umgegangen sind“, wird Queen Elizabeth II. am Sonntagabend ihrem Volk sagen. Das geht aus einer vorab veröffentlichten Rede hervor. >>> hier kannst du die Rede der Queen verfolgen

18.17 Uhr: Demo in Frankfurt eskaliert

In Frankfurt hatten etwa 300 Demonstranten der Organisation „Seebrücke“ eine Menschenkette entlang des Mainufers gebildet. Die Polizei löste die Versammlung teils gewaltsam auf. „Durch unsere Einsatzkräfte wurde mehrfach deutlich kommuniziert, dass die laufende Demo nicht erlaubt ist und nicht durchgeführt werden darf“, twitterte die Polizei.

#EisernerSteg



Durch unsere Einsatzkräfte wurde mehrfach deutlich kommuniziert, dass die laufende #Demo nicht erlaubt ist und nicht durchgeführt werden darf. #0504FFm — Polizei Frankfurt (@Polizei_Ffm) April 5, 2020

Nachdem Platzverweise ignoriert worden seien, seien Personalien festgestellt und Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet worden. Eine Seebrücke-Sprecherin sagte, bei der Menschenkette sei der gebotene Abstand eingehalten worden. Auf dem Boden seien extra Markierungen angebracht gewesen. Viele Teilnehmer hätten zudem Mundschutz getragen. Die Teilnehmer hatten auf die Situation in den griechischen Flüchtlinglagern aufmerksam gemacht.

18.03 Uhr: 1384 Menschen an Sars-CoV-2 gestorben

In Deutschland sind bis Sonntagnachmittag mindestens 94.927 Infektionen mit dem neuen Coronavirus registriert worden. Das geht aus einer Auswertung der Deutschen Presse-Agentur hervor, die die neuesten Zahlen der Bundesländer berücksichtigt.

Mindestens 1384 mit Sars-CoV-2 Infizierte sind den Angaben zufolge bislang bundesweit gestorben (Vortag Stand 16.15 Uhr: 1103). Mehrere Deutsche starben im Ausland im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion.

Besonders hohe Zahlen haben Bayern mit mehr als 24.350 nachgewiesenen Fällen und mindestens 411 Toten sowie Nordrhein-Westfalen mit mehr als 20 523 Fällen und mindestens 258 Toten. Gerechnet auf 100.000 Einwohner, verzeichnet Bayern mit einem Wert von 186,2 die meisten Infektionen. Im Bundesschnitt waren es 114,2. Wie für andere Länder rechnen Experten auch in Deutschland mit einer hohen Dunkelziffer nicht erfasster Fälle.

15.55 Uhr: Kanzleramtsminister: „Zeit mit den höchsten Infektionszahlen liegt noch vor uns“

Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU) hat mit Blick auf die Corona-Pandemie betont, dass der Höhepunkt der Krise in Deutschland noch bevorstehe. Es sei nun die Aufgabe der Bundesregierung, „uns für unsere Bevölkerung auf den schwierigsten Teil dieser Krise vorzubereiten“, sagte Braun der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“. „Die Zeit mit den höchsten Infektionszahlen liegt noch vor uns.“ Vor Beginn der momentanen Einschränkungen habe es eine „Verdoppelung alle drei Tage“ gegeben. Damit das Gesundheitswesen nicht überfordert werde, seien Verdopplungszeiten von deutlich mehr als zehn Tagen nötig. „Wahrscheinlich sogar eher zwölf oder vierzehn Tage.“

Mit Blick auf wegen der Corona-Pandemie geschlossene Schulen sagte Braun, die Vorstellung, dass sich Kinder „auf dem Schulhof zu 100 Prozent nach unseren Abstandsvorschriften verhalten, ist nicht sehr realistisch“. Kämen sie dann nach Hause, träfen sie vielleicht auf ihre Großeltern. „Dann können schnell Infektionsketten entstehen.“

15 Uhr: Regierung warnt: Kontaktverbote auch an Ostern einhalten!

Angesichts des Frühlingswetters warnt die Bundesregierung die Bürger, im Kampf gegen das Coronavirus auch über Ostern unbedingt die Kontaktverbote einzuhalten. „Wir müssen weiter alles tun, um eine zu schnelle Ausbreitung in Deutschland zu vermeiden. Das gilt leider auch für die Ostertage - so bitter das für viele Familien und Freundeskreise ist“, sagte Außenminister Heiko Maas. Er fügte mahnend hinzu, ein Blick über unsere Grenzen zeige noch viel dramatischer als bei uns, wie tödlich das Coronavirus sei.

Maas zeigte sich zugleich beeindruckt, wie konsequent sich die große Mehrheit der Menschen in Deutschland bisher an die Regeln zur Kontaktvermeidung halte. „Das zeigt auch, wie groß der Gemeinsinn und die Solidarität in unserem Land sind. Genau darauf müssen wir aufbauen, um so gut wie möglich durch diese Krise zu kommen.“

14 Uhr: Weiteres Flüchtlingslager unter Quarantäne

Das Coronavirus hat das zweite Flüchtlingslager in Griechenland erreicht. Der Krisenstab in Athen stellte das Camp von Malakasa rund 45 Kilometer nördlich der griechischen Hauptstadt für zwei Wochen unter Quarantäne, wie Migrationsminister Notis Mitarakis am Sonntag im Staatsradio mitteilte. Dort leben etwa 1800 Menschen. Demnach wurde ein 53 Jahre alter Migrant aus Afghanistan positiv auf das Virus getestet. Seit vergangener Woche steht bereits das Lager von Ritsona rund 75 Kilometer nördlich von Athen unter Quarantäne - dort leben rund 3000 Menschen.

13 Uhr: Geheimpapier von Innenministerium warnt vor Anarchie

Wann enden die drastischen Kontaktverbote und Ausgangssperren in Deutschland? In einem Geheimpapier mahnt das Bundes-Innenministerium laut übereinstimmenden Berichten, dass ohne ein baldiges Aufheben der Maßnahmen schwerwiegende Konsequenzen folgen könnten.

Sollte es in den nächsten Monaten nicht gelingen, die Infektionsrate zurückzufahren, droht laut Virus-Analytikern des Innenministeriums der wirtschaftliche, soziale und gesundheitliche Kollaps. Dann drohe eine „Kernschmelze“ des gesamten Systems. „Es droht, dass dies die Gemeinschaft in einen völlig anderen Grundzustand bis hin zur Anarchie verändert“, lautet das düstere Wort-Case-Szenario im Bericht laut „Focus“. Ein Lockdown bis zum Jahresende käme einem „wirtschaftlichen Zusammenbruch“ gleich.

Die BMI-Experten empfehlen im Bericht eine Konzentration auf die Massentest-Strategie, um Risikopatienten schnell identifizieren und isolieren zu können. Sollte das zum Erfolg führen, wäre eine baldige Lockerung der Maßnahmen möglich und das düstere Anarchie-Szenario abgewendet.

11 Uhr: Hunderttausende Chloroquin-Tabletten eingelagert

Im Kampf gegen das Coronavirus setzt der deutsche Pharmakonzern Bayer auf sein bereits vor Jahrzehnten entwickeltes Malaria-Medikament Resochin: Der Konzern ließ insgesamt 600.000 Tabletten, die den Wirkstoff Chloroquin enthalten, nach Deutschland liefern und dort sicher einlagern, wie die „Bild“-Zeitung am Samstag berichtete. Bayer produziere das Medikament nun „ausschließlich fürs Gemeinwohl“ und gebe es „in der Krise kostenlos an Regierungen weiter“, sagte der Bayer-Vorstandsvorsitzende Werner Baumann der Zeitung.

10 Uhr: Anstieg von häuslicher Gewalt – vor allem in Städten

Experten sorgen sich in der Corona-Krise zunehmend vor einem Anstieg von häuslicher Gewalt gegen Kinder. Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) sieht diese Gefahr vor allem in den Städten. „Aus den Ländern bekommen wir unterschiedliche Rückmeldungen. Es gibt offensichtlich ein Stadt-Land-Gefälle“, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur.

Aus ländlichen Regionen, wo es mehr Möglichkeiten gebe, raus zu gehen und wo Menschen nicht so sehr auf engem Raum lebten, sei das Konfliktpotenzial nicht so hoch. „Dort hören wir noch nicht von zusätzlichen Fallzahlen“, sagte Giffey. Bereits in der vergangenen Woche habe sie aber aus Berlin die Rückmeldung bekommen, dass die Anzeigen wegen häuslicher Gewalt um zehn Prozent gestiegen seien.

9 Uhr: Aldi trifft Vorkehrungen wegen befürchteter Hamsterkauf-Flut

Vor den Osterfeiertagen droht in Deutschland ein Hamsterkauf-Sturm. Die Händer appelieren bereits jetzt an ihren Kunden: „Bitte kommt nicht alle an Gründonnerstag!“ Aldi Süd hat wegen des erwarteten Ansturms vor den Feiertagen laut „Merkur“ sogar bereits seine Öffnungszeiten angepasst, öffnet alle Filialen deutschlandweit an Gründonnerstag und Karsamstag von 7 bis 20 Uhr. Aldi Nord und Lidl kündigten an, ihre Öffnungszeiten an diesen Tagen ebenfalls zu verlängern.

Angesichts der bevorstehenden Mega-Hamsterkauf-Tage war im Auftrag von Aldi Süd bereits ein Zug mit 400.000 Packungen Nudeln aus Neapel nach Nürnberg organisiert worden.

8 Uhr: Fünf Corona-Partys in einer Woche – Knast!

Noch immer gibt es Menschen, die uneinsichtig ob der Maßnahmen zur Eindämmung der Coronavirus-Verbreitung sind. Ein Mann in Bamberg hat es nun derart auf die Spitze getrieben, dass er bis zum Ende der Ausgangssperre ins Gefängnis gesteckt wird. Der 34-Jährige feierte in einer Woche fünf Corona-Partys, wurde immer ermahnt. Als er am Donnerstagabend erneut mit mehreren Bekannten bei Alkohol feierte, sei der unbelehrbare Mann in Gewahrsam genommen worden.

Neben dem Festgenommenen erhielten auch dessen Feiergäste Anzeigen, auf sie warten Bußgelder wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz. Seit Inkrafttreten der Ausgangsbeschränkungen in Bayern nahm die Polizei laut Landesinnenminister Joachim Herrmann (CSU) rund 300.000 Kontrollen vor, diese betrafen auch die Gastronomie und Ladengeschäfte. Allein bei der Ausgangsbeschränkung wurden laut Herrmann rund 25.000 Verstöße festgestellt.

7.30 Uhr: Trump kündigt „sehr schreckliche“ Zeiten an

Donald Trump hat die Bevölkerung angesichts der Coronavirus-Pandemie auf „sehr schreckliche“ Zeiten eingestimmt. Die kommende Woche werde wahrscheinlich die härteste, sagte der US-Präsident am Samstag. Trump kündigte an, tausend Militärärzte und -pfleger in die besonders betroffene Stadt New York zu schicken.

Es werde sehr viele Tote geben, sagte Trump. Zugleich betonte er, dass die USA nicht auf Dauer zum Stillstand kommen könnten. „Wir werden unser Land nicht zerstören.“ Er fügte hinzu: „An einem bestimmten Punkt werden einige harte Entscheidungen zu treffen sein.“

Der US-Präsident war zu Beginn der Krise scharf kritisiert worden, weil er die Pandemie verharmlost und von einem „Schwindel“ der Demokraten gesprochen hatte. Mittlerweile hat Trump seine Rhetorik geändert. Am Freitag empfahl er den Bürgern sogar das Tragen eines einfachen Mund-Nase-Schutzes. Er selbst wolle dies aber nicht tun, betonte er. In den USA haben sich inzwischen mehr als 311.000 Menschen mit dem neuartigen Coronavirus angesteckt, mehr als 8300 Menschen starben.

Samstag, 4. April

22.40 Uhr: 1.316 Tote in Deutschland, mehr als 45.000 in Europa

In Deutschland sind bis Samstagabend mehr als 91.100 Infektionen mit dem neuen Coronavirus registriert worden. Das bedeutet etwa 6.000 Neu-Infektionen innerhalb eines Tages. Das geht aus einer Auswertung der Deutschen Presse-Agentur hervor, die die neuesten Zahlen der Bundesländer berücksichtigt.

Mindestens 1.316 mit Sars-CoV-2 Infizierte sind den Angaben zufolge bislang bundesweit gestorben (Vortag Stand 20.15 Uhr: 1150).

Besonders betroffen sind diese Bundesländer:

Bayern: mehr als 23.000 Fälle, mindestens 370 Tote

Nordrhein-Westfalen, mehr als 19.400 Fälle, mindestens 250 Tote

Baden-Württemberg, mehr als 18515 Fälle, mindestens 363 Tote

Mindestens vier Menschen starben im Ausland am Coronavirus. In ganz Europa sind inzwischen mehr als 45.000 Menschen an den Folgen der Infektion gestorben. Bis Samstag wurden 46.033 Corona-Tote gezählt. Europa ist damit der am schwersten von der Pandemie betroffene Kontigent.

Rund 85 Prozent der Todesfälle in Europa wurden aus Italien, Spanien, Frankreich und Großbritannien gemeldet. In Italien starben 15.362 Infizierte - so viele wie in keinem anderen Land der Erde. In Spanien wurden bislang 11.744 Todesopfer gezählt.

22.19 Uhr: Hoffnungsschimmer in Italien

Erstmals seit gut einem Monat ist die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Intensivpatienten in Italien gesunken. 3994 Menschen würden derzeit auf Intensivstationen behandelt, 74 weniger als am Vortag, sagte Zivilschutz-Chef Angelo Borrelli am Samstag. „Das sind sehr wichtige Neuigkeiten, denn das verschafft unseren Krankenhäusern eine Atempause.“ In der besonders schwer betroffenen Region Lombardei konnten demnach etwa 50 Patienten die Intensivstation verlassen.

Die Zahl der an der Lungenkrankheit Covid-19 gestorbenen Menschen in Italien erhöhte sich am Samstag um 681 Tote auf knapp 14.700. Der Anstieg der Opferzahlen schwäche sich stetig ab, sagte Borrelli. Ende März seien noch fast tausend Tote innerhalb eines Tages registriert worden.

Dies seien gute Neuigkeiten, sagte der Chef des nationalen Gesundheitsrats, Franco Locatelli. Italien habe die „kritische Phase“ aber noch lange nicht überstanden. Die jüngste Entwicklung sei lediglich ein Anzeichen dafür, dass die Maßnahmen im Kampf gegen die Pandemie Wirkung zeigten.

22.10 Uhr: Kann das warme Wetter den Virus stoppen?

„Wenn es warm wird, werden die Coronaviren normalerweise schwächer und die Krankheit schwächt sich ab. Der Sommer könnte unser bester Verbündeter sein“, sagte Virologe Alexander Kekulé.

Kollege Virologe Jonas Schmidt-Chanasit ist weniger optimistisch. Das Wetter mag vielleicht einen kleinen Einfluss haben, aber es ist unwahrscheinlich, dass das Coronavirus plötzlich weg ist, nur weil es ein paar Grad wärmer wird“. Welche Rolle spielt das Wetter bei der Verbreitung des Coronavirus. Was Experten sagen, liest du hier.

21.50 Uhr: Bundeswehr soll Schutzmasken aus China nach Deutschland bringen

Die Berliner Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) will die Bundeswehr zum Transport von Schutzmasken von China nach Deutschland einsetzen. Sie habe ein entsprechendes Amtshilfeersuchen gestellt, sagte Kalayci der „Berliner Morgenpost“ (Sonntagausgabe).

„Wir beschaffen gerade neue Masken und erwarten eine Lieferung aus China“, sagte sie. „Das Problem ist, dass wir diese nicht nach Berlin transportiert bekommen.“ Sie appellierte an Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU), dem Ersuchen zuzustimmen. „Die Bundeswehr müsste den Transport übernehmen – und die Schutzkleidung nach Berlin ausfliegen.„

21.37 Uhr: Frau brüstet sich mit angeblicher Corona-Infektion

Eine 34-jährige Kroatin aus der Ortschaft Vrbovec bei Zagreb hat ihren Bekanntenkreis und auch Freunde und Arbeitskollegen nach Medienberichten mit ihrer angeblichen Infektion mit dem Coronavirus in Angst und Schrecken versetzt. Zudem habe sie auch über soziale Medien die Nachricht von ihrer vermeintlichen Erkrankung verbreitet, berichtete am Samstag unter anderem die Zeitung „Vecernji List“.

Arbeitskollegen erstatteten Anzeige, die Frau bekam zunächst Besuch vom Gesundheitsamt, das ihr nach einem Test beste Gesundheit attestierte. Die Frau sehe nun einem Strafverfahren wegen der Verbreitung falscher Behauptungen und Störung der öffentlichen Ruhe entgegen, hieß es.

20.20 Uhr: Einbahnstraße im Walmart

Der größte US-Einzelhandelskonzern will mit neuen Maßnahmen die Verbreitung des Coronavirus verringern: Ab kommender Woche wird Walmart die Flure zwischen den Regalen als Einbahnstraßen markieren, damit es für Einkäufer leichter wird, engen Kontakt mit anderen Menschen zu vermeiden.

Zudem wird der Einlass für die meist riesigen Walmarkt-Läden künftig auf etwa ein Fünftel der maximalen Kapazität begrenzt. Demnach sollen ab Samstag etwa pro 90 Quadratmeter Ladenfläche nur noch fünf Kunden erlaubt sein, wie das Unternehmen am Freitag (Ortszeit) erklärte. Mitarbeiter würden dafür am Eingang die Kunden abzählen und begrenzen, hieß es.

19.29 Uhr: New York steuert auf Gipfelpunkt zu

In der Corona-Krise steuert New York nach Einschätzung von Gouverneur Andrew Cuomo auf den Gipfelpunkt zu. Auf Basis verschiedener Projektionen erwarte er dies in etwa einer Woche, sagte er am Samstag bei seiner täglichen Pressekonferenz. „Mir wäre lieber, der Gipfelpunkt wäre morgen. Ich will, dass das alles vorbei ist.“

Im Bundesstaat New York mit rund 19 Millionen Einwohnern hätten sich bislang knapp 114 000 Menschen mit dem Erreger infiziert, sagte Cuomo. Das sind rund 10 000 mehr als noch am Freitag. 3565 Menschen starben, mehr als 500 davon seit Freitag. Der Ostküstenstaat ist derzeit mit seinen Infizierten-Zahlen das Epizentrum der Coronavirus-Krise in den USA - auch weil dort deutlich mehr getestet wird als in anderen Bundesstaaten.

18.01 Uhr: 5-jähriges Kind in Großbritannien an Corona gestorben

In Großbritannien ist ein fünfjähriges Kind an den Folgen des Coronavirus gestorben. Dies teilte am Samstag die staatliche Gesundheitsbehörde NHS mit. Die Familie des Kindes habe darum gebeten, dass keine weiteren Einzelheiten bekanntgegeben werden. Bisher war das jüngste Todesopfer in Großbritannien ein 13-jähriger Jugendlicher.

15.09 Uhr: Spanien verlängert Ausgangssperre

Spanien bleibt weiter abgeriegelt. Wie die spanische Regierung mitteilte, soll die strikte Ausgangssperre um weitere zwei Wochen bis zum 26. April verlängert werden. Die seit Mitte März geltenden Maßnahmen waren bereits vor zehn Tagen zum ersten Mal verlängert worden.

Seit Dienstag müssen zudem alle Arbeitnehmer, die in nicht wesentlichen Sektoren tätig sind, ebenfalls zu Hause bleiben. Diese Anordnung sollte eigentlich bis zum 9. April gelten. Es gilt als wahrscheinlich, dass sie ebenfalls verlängert wird. Dem neuen Zeitrahmen muss aber noch das Parlament zustimmen. Das Votum soll voraussichtlich am Donnerstag stattfinden.

14.32 Uhr: Junger Mann positiv getestet – doch in Quarantäne soll er nicht

Ein Redakteur des Fußball-Magazins „FUMS“ ist nach eigenen Angaben positiv auf das Coronavirus getestet worden. Doch weder Ärzte noch Behörden schickten ihn in Quarantäne. „Das macht mich fassungslos“, sagt er. Hier liest du die ganze Geschichte >>>

14.02 Uhr: Busfahrer postet wütendes Video über hustenden Passagier – und stirbt

Jason Hargrove hatte sich furchtbar aufgeregt. Über eine Frau, die in seinen Bus einstieg und mehrfach hustete, ohne ihren Mund zu bedecken. Und das in Zeiten einer Pandemie. Der Busfahrer aus Deetroit postete ein wütendes Video bei Facebook, um aller Amerikaner auf die Gefahr des Coronavirus hinzuweisen. Nur vier Tage danach zeigte er selbst die ersten Symptome. Mittlerweile ist er an den Folgen von Covid-19 gestorben. Hier geht es zu dem bewegenden Video des Busfahrers, das mittlerweile tausendfach geteilt wurde >>>

13.21 Uhr: 300 Menschen vor Berliner Moschee - Polizei geht dazwischen

Nach Angaben der Berliner Polizei haben sich am Freitagabend 300 Muslime vor einer Moschee im Stadtteil Neukölln versammelt. Gemeinsam mit dem Imam versuchten die Beamten die Gläubigen an die Wahrung des Mindestabstands zu erinnern. Doch das gelang nur teilweise. „Das Gebet wurde im Einvernehmen mit dem Imam vorzeitig beendetô, teilte die Polizei mit. Die Verantwortlichen der Moschee versicherten, ihre Gemeinde nochmals daran zu erinnern, dass ein persönliches Erscheinen zum Gebet zur Zeit nicht notwendig sei und dass die Polizei größere Menschenansammlungen in Zukunft sofort beenden werde.

12.49 Uhr: SPD fordert Aufnahme von Flüchtlingen

Die Lage der Flüchtlinge auf den griechischen Inseln ist seit Wochen dramatisch. Wegen der Corona-Pandemie ist sie nach Ansicht der SPD Sachsen-Anhalt lebensbedrohlich geworden. ‎Der Landesvorstand forderte die Bundesregierung auf, umgehend die Aufnahme von Geflüchteten aus den griechischen Lagern einzuleiten.

Besonderer Handlungsbedarf bestehe bei Kindern, Schwangeren und Corona-Risikogruppen. Zuvor hatten sich die Bischöfe der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM) an die Bundesregierung gewandt.

9.09 Uhr: 40.000 Deutsche weiter im Ausland

Es ist die größte Rückholaktion in der deutschen Geschichte. Doch noch immer sitzen tausende deutsche Urlauber im Ausland fest. Die Bundesregierung bemüht sich jeden einzelnen einzusammeln. Insgesamt seien bislang 194.000 deutsche Touristen zurückgebracht worden, sagte Bundesaußenminister Heiko Maas. Das Auswärtige Amt geht davon aus, dass sich aktuell noch mehr als 40.000 deutsche Reisende im Ausland befinden.

8.12 Uhr: Erschreckende Zahlen aus den USA

Die Entwicklung der Corona-Krise in den USA nimmt dramatische Züge an. Innerhalb von 24 Stunden ist die Zahl der Toten um mehr als 1.400 gestiegen. Die Opferzahl lag am Freitagabend (Ortszeit) nach Daten der Johns-Hopkins-Universität bei 7.087. Demnach sind in den Vereinigten Staaten mehr als 275.000 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Nach den Daten der Universität sind die USA das am stärksten betroffene Land weltweit.

7.07 Uhr: Sängerin Pink und ihr Sohn (3) positiv getestet

Schock für US-Sängerin Pink. Wie sie ihren Fans bei Instagram mitteilte, sei sie und ihr Sohn Jameson (3) vor zwei Wochen positiv auf das Coronavirus getestet. Mittlerweile gehe es beiden wieder gut. Ein zweiter Test sei negativ verlaufen.

Pink kritisierte in einem Instagram-Post die Regierung dafür, dass Tests in den USA nicht flächendeckend vorhanden seien. Um das Gesundheitssystem zu stützen habe sie nach eigenen Angaben eine Million US-Dollar gespendet. Ihr Appell: „Diese Krankheit ist ernst und real. Die Menschen müssen verstehen, dass sie jung und alt genauso betrifft wie gesunde und alte Menschen.“

Freitag, 3. April

22.02 Uhr: Klinik nimmt nur noch Coronavirus-Patienten auf

Wegen einer Häufung von Covid-19-Erkrankungen nimmt ein Klinikum in Dachau nur noch positiv auf das Coronavirus getestete Patienten auf. Alle anderen werden abgewiesen, wie die Sprecherin des Helios Amper-Klinikums Dachau am Freitagabend mitteilte. Die Zahl der infizierten Menschen steige im Landkreis Dachau - und auch in der Klinik. Wie viele Covid-19-Patienten aktuell dort behandelt werden, teilte die Sprecherin nicht mit. Man versorge derzeit Covid-19-Patienten „aller Schweregrade“.

Die Sicherheitsvorkehrungen würden verstärkt. Mitarbeiter der Klinik seien angehalten, im öffentlichen Raum einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen und sich außerhalb ihrer Arbeit in häusliche Quarantäne zu begeben. Zudem würden alle Patienten und alle Mitarbeiter auf das Coronavirus getestet. Ergebnisse lagen noch nicht vor.

Am Mittwoch hatte bereits eine Münchner Klinik mitgeteilt, den normalen Krankenhausbetrieb vorübergehend aufzugeben. Dort sollten gar keine neuen Patienten mehr aufgenommen sowie keine entlassen werden.

16.50 Uhr: Lockerung der Einschränkungen möglich

Eine Lockerung der Einschränkungen im Kampf gegen das Coronavirus ist nach Einschätzung der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina nach den Osterferien vorstellbar. Denkbar sei etwa, dass Kontaktverbote weniger strikt umgesetzt werden, wenn dafür andere Maßnahmen eingehalten werden, erklären die Wissenschaftler.

Eine schrittweise Lockerung der Auflagen solle etwa mit „dem flächendeckenden Tragen von Mund-Nasen-Schutz einhergehen“, heißt es in der Leopoldina-Stellungnahme. Zudem sprachen sich die Experten für digitale Werkzeuge aus, im Gespräch ist aktuell eine solche App auf dem Smartphone. Darüber hinaus sollten die Kapazitäten für Corona-Tests weiter erhöht werden und während einer Übergangszeit auch Einrichtungen der Tiermedizin genutzt werden.

Regierungssprecher Seibert betonte: „Es ist ganz wichtig, gerade auch über die Ostertage, dass wir alle zusammen diese Einschränkungen weiter durchhalten, dass wir uns an die Regeln halten.“ In der Bundesregierung werde dennoch natürlich auch über spätere Phasen und Schritte nachgedacht. Das müsse man gedanklich vorbereiten, aber jetzt zähle die Botschaft des Durchhaltens.

14.45 Uhr: Hunderte Arbeitskräfte im medizinischen Bereich infiziert

Über 2300 Mitarbeiter im medizinischen Bereich sind mit dem Coronavirus infiziert. Das geht aus Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) gegenüber der „Süddeutschen Zeitung“ hervor. Es muss laut RKI mit einer höheren Zahl gerechnet werden, da derzeit vermutlich nicht alle Daten sofort an das Institut weitergegeben werden.

In Deutschland sind mit Stand Donnerstagnachmittag mehr als 77 500 mit dem Coronavirus Infizierte registriert worden. Die meisten nachgewiesenen Erkrankungen - absolut und im Verhältnis zur Einwohnerzahl - gibt es in Bayern.

14.31 Uhr: USA schnappte Deutschen Schutzmasken weg

Schnappte die USA Deutschen die Schutzmasken weg? Wie der „Tagesspiegel“ unter Berufung auf Sicherheitskreise berichtet, haben die Vereinigten Staaten eine Lieferung von Schutzmasken auf dem Weg nach Deutschland abgefangen. Und ins eigene Land umgeleitet! Die FFP2- und FFP3-Masken sollen laut Bericht für das Land Berlin bestimmt gewesen sein.

13.40 Uhr: Angela Merkel aus Quarantäne entlassen

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ist am Freitag nach zwölf Tagen Corona-Quarantäne ins Kanzleramt zurückgekehrt. Regierungssprecher Steffen Seibert sagte, sie habe ihre Geschäfte wieder persönlich in der Regierungszentrale aufgenommen.

Selbstverständlich würden dort die bestehenden Abstandsregelungen beachtet. Gespräche mit anderen Regierungschefs führe sie per Telefon oder per Videoschalte.

Merkel hatte drei Corona-Tests machen lassen, die alle drei negativ waren. Merkel war seit dem 22. März in Quarantäne, nachdem sie darüber unterrichtet worden war, dass sie am 20. März mit einem Arzt Kontakt hatte, der dann positiv auf das Coronavirus getestet worden war.

12.50 Uhr: Quarantäne-Pflicht für Flugreisende?

Nach Informationen des Spiegel will Innenminister Seehofer die Grenzkontrollen weiter ausweiten und darüber hinaus eine Quarantänepflicht für Flugreisende einführen. Demnach denke das Innenministerium über Grenzkontrollen zu Polen, Tschechien, Belgien und den Niederlanden nach. Am Montag will Seehofer laut Bericht den anderen Ministern im Corona-Kabinett einen Vorschlag unterbreiten.

12.34 Uhr: Berlins Innensenator - Kontaktsperre für ein Jahr?

Berlins Innensenator Andreas Geisel glaubt, dass die Abstandsregelungen wegen der Corona-Pandemie für den Rest des Jahres gelten könnten. Gegenüber dem Inforadio vom "rbb" sagte Geisel, dass es Ziel sei, die Infektionsgeschwindigkeit so zu verringern, dass wir das Gesundheitssystem nicht überlasten und Zustände wie in Spanien oder Italien verhindern."

Es wäre nicht seriös zu sagen, dass am 19. April alles vorbei sei. "Wir werden uns darauf einstellen müssen, dass wir zwar diesen Lockdown im Laufe des April, Mai dann sicherlich lockern müssen. (...) Aber die Beschränkungen, Abstandsregelungen, die Veränderung unserer Lebensgewohnheiten - ich fürchte, dass wird uns das ganze Jahr über begleiten."

11.30 Uhr: Maßnahmen wirken - kein Grund zur Entwarnung

Die Einschränkungen wirken, zu diesem Schluss kommt RKI-Chef Lothar Wieler. Die Deutschen bewegen sich weniger, teilweise bis zu 50 Prozent. Die sogenannte Reproduktionsrate sei auf 1 gegangen. Das bedeutet, dass ein Infizierter "nur" jeweils eine Person ansteckt. Er hoffe, dass die Zahl weiter unter 1 sinke. So gehe auch die Zahl der Erkrankungen zurück. Dennoch mahnt Wieler dazu, weiter die Abstandregeln einzuhalten. Denn Grund zur Entwarnung gebe es nicht.

10.24 Uhr: RKI-Chef über Masken: „Das Schlimmste, was passieren könnte, ist eine falsche Sicherheit“

Die medizinischen Mundschütze wie OP-Masken und FFP-Masken müssen dem medizinischem Personal vorenthalten bleiben, erklärte RKI-Chef Lothar Wieler auf einer Pressekonferenz am Freitag.

„Um sich selbst und andere zu schützen, bleibt Abstand und Händehygiene das Wichtigste. Stoffmasken könnten beim Husten oder Sprechen Tröpfchen zurückzuhalten.“ Er betont, dass einfache Stoffmasken helfe andere zu schützen, aber nicht den Träger selbst. Wieler warnt auch beim Tragen von Stoffmasken: „Das Schlimmste, was passieren könnte ist, dass es eine falsche Sicherheit gibt.“ Er stellt klar: „Wichtig ist, dass die Maske eng anliegt und dass sie nach Durchfeuchtung gewechselt wird.“ Außerdem sei es wichtig, sich wegen der Maske nicht ständig ins Gesicht zu fassen.

10.04 Uhr: RKI informiert: „Sterberate wird weiter steigen!"

Das Robert-Koch-Institut hat neue Zahlen zur Corona-Situation in Deutschland präsentiert. Demnach gibt es 1.017 Corona-Todesfälle in Deutschland. Die Todesopfer seien im Schnitt 80 Jahre alt. Der Anteil der Verstorbenen machten 1,2 Prozent der Gesamtzahl der Infizierten aus. „Die Sterberate steigt. Wir müssen davon ausgehen, dass weiter mehr Menschen sterben werden", so RKI-Chef Lothar Wieler. „Wie hoch, dass vermag ich nicht zu sagen."

Die jüngste verstorbene Person sei 28 Jahre alt gewesen, aber habe eine Vorerkrankung gehabt. Betroffene der Corona-Infektion seien im Schnitt 48 Jahre alt.

8.19 Uhr: Streik in Supermärkten

Sie sind die Helden dieser Tage: Supermarkt-Mitarbeiter. Doch sie sind auch der Corona-Gefahr direkt ausgesetzt und häufig schlecht bezahlt. Deshalb gab es am Mittwoch Streiks in einigen Supermärkten. >>> HIER ERFÄHRST DU MEHR

7.29 Uhr: Verzweifelter Hilferuf einer Klinik: Spendet Einweg-Regenmäntel

Verzweifelter Hilferuf der Oberhavel-Klinik! Auf ihrer Website schreiben sie: „Da wir schon längere Zeit nicht mehr beliefert wurden, sind unsere Vorräte an Schutzkleidung in den Krankenhäusern der Oberhavel Kliniken GmbH nun total erschöpft und reichen nicht einmal mehr für wenige Tage. Das betrifft insbesondere Masken, aber auch Kittel und Anzüge.

Verfügen Sie vielleicht über geeignete Materialien (Folie, Einweg-Regenmäntel etc.), die Sie uns zur Fertigung von Schutzkleidung zur Verfügung stellen könnten? Vielleicht gibt es in Ihrem Unternehmen auch ein Depot an Schutzkleidung oder Ausrüstung, das Sie im Moment nicht benötigen?

Helfen Sie uns bitte, indem Sie uns diese Bestände zur Verfügung stellen, natürlich gegen Bezahlung. Bitte melden Sie sich!“ Hier kannst du helfen!

6.39 Uhr: Spahn hofft auf Malaria-Medikament gegen Corona

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) richtet im Kampf gegen das neuartige Coronavirus Hoffnungen auf das Malaria-Medikament Resochin von Bayer. Es gebe „erste Hinweise“, dass bestimmte Medikamente wie Resochin bei der Bekämpfung medizinisch schwerer Corona-Erkrankungsverläufe „zu helfen scheinen“, sagte Spahn der Internetsendung „Bild Live“ in einem am Freitag verbreiteten Interview.

Doch seien weitergehende Studien nötig, da jedes Arzneimittel Nebenwirkungen habe, betonte der Minister. Neben Resochin gebe es es noch andere Mittel, deren Wirksamkeit gegen die von dem Coronavirus ausgelöste Lungenkrankheit Covid-19 derzeit erforscht werde. Resochin ist der Bayer-Handelsname für den Wirkstoff Chloroquin, der schon seit langem gegen Malaria eingesetzt wird.

Spahn äußerte die Erwartung, dass ein wirksames Medikament gegen Covid-19 „deutlich früher“ auf den Markt kommen werde als ein Impfstoff.

(ms, ak, mg, jg, dso, mb, fs mit dpa)

