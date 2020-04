Coronavirus: Polizei-Gewerkschaft schlägt Mafia-Alarm!

In drei Monaten wurden eine Million Menschen mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Wir zeichnen die Ausbreitung des Virus nach.

Die Mafia schnappt sich Corona-Hilfen! Davon ist zumindest Rainer Wendt überzeugt. Der Chef der Polizeigewerkschaft glaubt, die organisierte Kriminalität versuche, Profit aus der staatlichen Hilfe für Coronavirus-gebeutelte Unternehmen zu schlagen.

„Wo Hunderte Milliarden Euro fließen, und teilweise ja auch sehr schnell fließen müssen mit geringer Kontrolle, da ist die Organisierte Kriminalität sofort am Start und wird versuchen, sich da einzubringen“, so Wendt gegenüber „Bild“.

Profitiert die Mafia vom Coronavirus in Deutschland? (Symbolfoto) Foto: imago images/Panthermedia

Coronavirus: Chef der Polizeigewerkschaft befürchtet Mafia-Profit bei Schnellhilfen

Die Politik habe sehr schnell sehr viel Geld bereitgestellt, so Wendt in „Bild“ . Das biete der Mafia eine große Verlockung, davon zu profitieren. Erste Betrugsfälle seien in NRW und Berlin bereits aufgedeckt worden.

Rainer Wendt, Chef der Deutschen Polizeigewerkschaft. Foto: dpa

Betrügereien, Versicherungsbetrug, Computerkriminalität, aber auch illegale Prostitution – in Wendts Augen alles Mafia-Bereiche, die mit listigen Methoden von der Corona-Schnellhilfe profitiert haben könnten.

Betrugsmasche sorgte für Aussetzung der Corona-Schnellhilfe

Wegen der existenziellen Bedrohung für viele Selbstständige und kleinere Unternehmen wegen des Coronavirus-Shutdowns hatten Bund und Länder die Corona-Soforthilfen ins Leben gerufen. Hunderttausende Anträge auf die blitzschnellen Kredite wurden beantragt und in den allermeisten Fällen bewilligt.

Kurzzeitig musste die Corona-Soforthilfe in NRW ausgesetzt werden, nachdem eine Betrugsmasche aufgedeckt worden war. Allein in Berlin wird in 150 Fällen ermittelt – Oberstaatsanwältin Nina Thom sprach von einer Spitze des Eisbergs. (dso)