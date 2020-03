Coronavirus: Schockierende Zahlen aus Italien ++ Seehofer: „Höhepunkt noch nicht erreicht!“ ++ Zwölftes Todesopfer ++

ElfTote nach Coronavirus in Deutschland, mehr als 5800 Tote weltweit

Covid-19 breitet sich weiterhin aus

Großveranstaltungen abgesagt, Schulen, Bars und Clubs schließen

Shutdown in vielen Ländern

Weltweit breitet sich das Coronavirus immer weiter aus. Die Zahl der am Coronavirus gestorbenen Menschen ist in Deutschland auf zwölf (Stand Sonntag, 19 Uhr) gestiegen. Mehr als 4500 Menschen sind in Deutschland inzwischen infiziert. Mehr als 5800 Menschen starben weltweit an den Folgen des Coronavirus.

Sonntag, 15. März

20.48 Uhr: 90 Minuten Normalität

„90 Minuten Normalität", so heißt nicht der Tatort an diesem Sonntagabend. Aber angesichts der turbulenten Tage bietet der Traditionskrimi ein Stück Normalität, finden viele User.

19.06 Uhr: Seehofer erklärt Grenz-Maßnahmen

Horst Seehofer hat auf einer Pressekonferenz zu den Grenzschließungen Stellung genommen. Die Grenze zu Frankreich, Schweiz, Luxemburg, Österreich und Dänemark wird ab Montag, 8 Uhr geschlossen werden. Gründe seien befürchtete Hamsterkäufe aus dem Ausland und die Unterbrechung der Infektionskette durch Reiseverkehr. „Die Ausbreitung des Coronavirus schreitet schnell und aggressiv voran“, so der Innenminister. „Wir müssen davon ausgehen, dass der Höhepunkt noch nicht erreicht ist.“

Er stellt klar: Reisende ohne triftigen Reisegrund dürfen nicht ein- und einreisen. Die Maßnahme sei vorübergehend. Wie Seehofer sagte, geht es dabei vor allem um den Reiseverkehr. Der Warenverkehr und auch der Grenzübertritt für Berufspendler bleibe möglich. Fiebermessungen seien zunächst nicht geplant.

Auch in NRW könnten Grenzschließungen zu den Niederlanden in Frage kommen.

18.54 Uhr: Weiterer Toter in Würzburg

In Bayern ist ein weiterer Mensch nach einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus gestorben. Es handele sich um einen über 80-jährigen Patienten mit Vorerkrankungen aus Würzburg, teilte das Gesundheitsministerium des Landes am Sonntag in München unter Berufung auf das Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit mit. Der Gestorbene sei Bewohner des gleichen Pflegeheims gewesen, aus dem auch der erste Coronavirus-Todesfall in Bayern stammte.

18.47 Uhr: Schock-Zahlen aus Italien

Italien hat am Sonntag 368 weitere Todesfälle durch das neuartige Coronavirus gemeldet. Es ist der höchste Anstieg innerhalb eines Tages seit Beginn der Zählungen. Damit seien in Italien inzwischen 1809 Menschen an der von dem Virus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19 gestorben, teilte der Zivilschutz in Rom mit.

Die Gesamtzahl der Coronavirus-Infektionen stieg den Angaben zufolge auf knapp 25.000, das waren 3509 Fälle mehr als am Vortag. Die am schlimmsten betroffene Region ist die Lombardei im Norden des Landes: Dort starben 1218 Menschen, 13.272 Patienten sind nach Angaben der Behörden infiziert.

17.52 Uhr: Weiteres Todesopfer in Düsseldorf

Ein 81-Jähriger, der vor einer Woche positiv auf das Coronavirus getestet wurde, ist am Sonntag in Düsseldorf verstorben. Es ist deutschlandweit das elfte Todesopfer, in NRW starben sechs Menschen. >>> Hier liest du alle Entwicklungen zum Coronavirus in NRW

17.07 Uhr: Beliebte Inseln abgeriegelt

Im Kampf gegen die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus will Schleswig-Holstein seine Inseln in Nord- und Ostsee ab Montag früh 06.00 Uhr für Touristen abriegeln. Das hat die Landesregierung in Kiel beschlossen, wie Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) nach einer Telefonkonferenz des Kabinetts mitteilte. Zu den betroffenen Inseln gehören Sylt, Amrum, Föhr, Fehmarn und die Halbinsel Nordstrand.

Günther appellierte an mögliche Schleswig-Holstein-Urlauber, Reisen in den Norden zu unterlassen. Für den Montag kündigte der Regierungschef weitergehende Regelungen für den Tourismus in ganz Schleswig-Holstein an.

17.00 Uhr: Zehntes Todesopfer

In Nordrhein-Westfalen ist eine fünfte mit dem Coronavirus infizierte Person gestorben. Eine 84-jährige Frau aus Gangelt mit ernsthaften Vorerkrankungen sei in der Nacht auf Freitag einer Lungenentzündung in einem Krankenhaus in Neuss erlegen, teilte der Landrat des Kreises Heinsberg, Stephan Pusch, am Sonntag mit. Auch in diesem Fall sei die Virus-Infektionsquelle noch unbekannt. „Jede dieser Nachrichten betrübt mich zutiefst. Mein aufrichtiges Beileid gilt der Familie“, erklärte der Landrat.

16.49 Uhr: UEFA plant EM-Verschiebung

16.39 Uhr: Große Geste von Fußballfans

Große Dankbarkeit und Solidarität hat eine Ultra-Gruppierung des schweizerischen Fußballclub Sturm Graz bewiesen. In der Nähe von Krankenhäusern hängten die Fans Banner mit der Aufschrift: „Vom Supermarkt bis zum Krankenhaus, was ihr gerade leistet, verdient Applaus! Danke!“ auf.

Vom Supermarkt bis zum Krankenhaus, was ihr gerade leistet, verdient Applaus! Danke! pic.twitter.com/0UpbVA3eq3 — Kollektiv 1909 (@Kollektiv1909) March 15, 2020

16.35 Uhr: Deutsche Bahn: Besteller entscheiden über veränderten Fahrplan

Die Deutsche Bahn stellt klar, dass die Fahrpläne wegen der Ausbreitung des neuartigen Corona-Virus nicht seitens des Unternehmens eingeschränkt werden. Ein Sprecher: „Wir sind von einzelnen Aufgabenträgern angesprochen worden, uns mit möglichen Angebotseinschränkungen auseinander zu setzen. Ziel der Aufgabenträger und der Unternehmen im Schienenpersonennahverkehr ist es dabei, mit verlässlichen Leistungen eine stabile Versorgung zu gewährleisten und die Mobilität in Deutschland aufrecht zu erhalten. Die Entscheidung über die veränderten Fahrpläne treffen am Ende die Besteller.“

16.01 Uhr: Lufthansa holt deutsche Urlauber zurück

Mit 15 Sonderflügen will die Lufthansa bis Mittwoch etwa 3000 bis 4000 Urlauber aus der Karibik und von den Kanaren zurück nach Deutschland bringen. Das teilte ein Lufthansa-Sprecher am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur mit. Es handele sich um Menschen, die wegen der Reisebeschränkungen als Folge der Coronavirus-Krise sonst nicht hätten zurückkehren können - Feriengäste von den Inseln und Kreuzfahrtpassagiere.

Mehrere Reedereien und Touristikunternehmen hätten die Lufthansa beauftragt, die Urlauber zurückzufliegen. Zu den 15 Sonderflügen kämen noch zwei reguläre Flüge aus der Dominikanischen Republik und Barbados.

Eingesetzt werden Großraumflugzeuge vom Typ Boeing 747 und Airbus A340. Abflugorte sind Teneriffa, Punta Cana und Barbados. Zielflughäfen sind Frankfurt, München, Hamburg und Berlin. In der Regel fliegen die Maschinen nach Auskunft der Lufthansa zunächst leer in die Karibik oder zu den Kanarischen Inseln. Die ersten Rückkehrer wurden bereits am Sonntag in Deutschland erwartet.

14.56 Uhr: Deutschland macht die Grenzen dicht!

Wegen des Coronavirus schließt Deutschland ab Montagmorgen weitgehend seine Grenzen zu Frankreich, Österreich und zur Schweiz. Die teilweise Grenzschließung soll ab Montagmorgen 08.00 Uhr gelten.

Dem Vernehmen nach haben sich Kanzlerin Angela Merkel, Bayerns Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder, Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU), Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne), Saarlands Regierungschef Tobias Hans (CDU) und die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) darauf verständigt. Demnach soll es sowohl verschärfte Kontrollen und auch Zurückweisungen geben.

Deutschland schließt seine Grenzen nach Frankreich, Österreich und die Schweiz. Zuvor hatten Polen Tschechien und Dänemark ihre Grenzen dicht gemacht. Foto: Sebastian Kahnert/dpa

Der Warenverkehr zwischen Deutschland und den Nachbarstaaten soll nach dpa-Informationen aber weiter gesichert bleiben. Auch Pendler dürften den Plänen zufolge weiterhin die Grenzen passieren. Hintergrund ist nicht nur die Eindämmung des Coronavirus, sondern auch der Versuch, Hamsterkäufe von Ausländern zu unterbinden, die im grenznahen Raum bereits zu Versorgungsproblemen geführt haben, wie die „Bild-Zeitung“ ebenfalls berichtete.

Zuvor hatten bereits Dänemark, Polen und Tschechien ihre Grenze nach Deutschland geschlossen.

14.40 Uhr: Videokonferenz von Merkel, Erdogan und Macron zur Flüchtlingslage

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) will an diesem Dienstag mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan und dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron voraussichtlich auch über die Lage der Flüchtlinge an der türkisch-griechischen Grenze beraten. Ein Regierungssprecher in Berlin sagte am Sonntag, es sei kein Treffen geplant, sondern man werde per Videokonferenz miteinander sprechen. Hintergrund dieses Verfahrens ist die Bedrohung durch das neuartige Coronavirus.

Erdogan hatte ursprünglich ein Treffen in Istanbul geplant. Der türkische Präsident hatte sich am vergangenen Montag in Brüssel mit EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen und EU-Ratschef Charles Michel getroffen. Anlass war die Entscheidung des türkischen Präsidenten, Flüchtlinge und Migranten nicht mehr von der Einreise in die EU abzuhalten. Daraufhin kamen Tausende Menschen an die Grenze zu Griechenland.

Der Flüchtlingspakt der EU mit der Türkei vom März 2016 sieht eigentlich vor, dass die Türkei gegen illegale Migration vorgeht. Ankara erhält im Gegenzug unter anderem finanzielle Unterstützung von insgesamt sechs Milliarden Euro. Laut EU-Kommission sind bislang 4,7 Milliarden Euro vertraglich vergeben und rund 3,2 Milliarden ausbezahlt.

14.04 Uhr: Verleihung der „Goldenen Himbeeren“ wegen Coronakrise abgesagt

Die Verleihung der Hollywood-Schmähpreise „Goldene Himbeeren“ ist aus Sorge vor einer weiteren Verbreitung des neuartigen Coronavirus abgesagt worden. Bis zuletzt habe man noch gehofft, die Veranstaltung durchführen zu können, teilten die Veranstalter in der Nacht zum Sonntag mit. Da in Los Angeles dann aber Veranstaltungsorte mit mehr als 50 Sitzplätzen geschlossen wurden, habe man keinen Austragungsort mehr finden können. Wie es nun weitergehen soll, war zunächst nicht klar.

Die „Razzies“ (kurz für Raspberry/Himbeere) wurden 1980 von dem Cineasten John Wilson als Gegenstück zur glanzvollen Oscar-Verleihung ins Leben gerufen. Demnach stimmen mehr als 1000 Mitglieder aus den USA und zwei Dutzend weiteren Ländern ab. Die Nominierten bleiben der Witz-Show normalerweise fern.

Im Februar hatten die Veranstalter angekündigt, dass in diesem Jahr das Filmmusical „Cats“, die Komödie „A Madea Family Funeral“ und der Action-Streifen „Rambo: Last Blood“ die meisten Nominierungen für „Goldene Himbeeren“ bekommen haben.

13.45 Uhr: Weitere Corona-Infektionen im Bundestag bei Grünen und FDP

Auch in der Bundestagsfraktion der Grünen gibt es nun einen Corona-Fall. „Einer unserer Abgeordneten wurde positiv auf Corona getestet. Alle erforderlichen Maßnahmen sind eingeleitet“, sagte eine Sprecherin am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. Den Namen des Abgeordneten nannte sie nicht. „Die anderen Fraktionen wurden informiert.“ Am Sonntag hieß es, bei diesem Stand sei es geblieben.

Zudem gibt es in der FDP-Fraktion inzwischen einen dritten Fall, wie ein Fraktionssprecher bestätigte, ohne den Namen zu nennen. Allerdings machte der Abgeordnete Thomas Sattelberger seine Infektion selbst bekannt. Im Kurznachrichtendienst Twitter schrieb er am Samstag: „Ich bin 70 geworden und weiß seit einer Stunde, dass ich Corona-positiv bin.“

Zuvor hatte es in der FDP-Fraktion bereits zwei Infektionen gegeben. Als erstes war eine Ansteckung mit dem Coronavirus beim FDP-Abgeordneten Hagen Reinhold bestätigt worden. Außerdem hatte dann sein Fraktionskollege Alexander Graf Lambsdorff im „Spiegel“ über seine eigene Infektion gesprochen.

Bei SPD und AfD gab es nach Auskunft von Fraktionssprechern bis Sonntagmittag keine Infektionen. Das galt auch bei der Linksfraktion, allerdings stand dort das Ergebnis einiger Tests noch aus. Die Unionsfraktion äußerte sich nicht näher.

12.22 Uhr: Bahn schränkt Regionalverkehr ein

Laut einem Bericht des Spiegel will die Deutsche Bahn den Regionalverkehr auf Notfallfahrplan umstellen. Ab Dienstag oder Mittwoch soll dies bereits in Kraft treten. Der Hintergrund: Das Unternehmen erwartet, dass viele Mitarbeiter wegen der Betreuung ihrer Kinder zuhause bleiben. Zusätzlich reagiert das Unternehmen auf die geringe Zahl an Fahrgästen als Folge der Coronavirus-Krise.

Der regionale Bahnverkehr soll auf einen Notfallplan umgestellt werden. Foto: dpa

„Wir wollen auf eine solche Situation gut vorbereitet sein, damit wir auch unter diesen schwierigen Umständen einen kalkulierbaren und stabilen Service anbieten können“, zitiert der Spiegel einen Bahnsprecher. Vorbild soll der Sonntagsfahrplan sein, bei dem deutlich weniger Bahnen auf den Schienen sind. Der Fernverkehr soll davon vorerst nicht betroffen sein.

Hinzukommt, dass Schaffner zukünftig nicht mehr die Fahrkarten kontrollieren werden. Dies diene sowohl dem Schutz der Mitarbeiter, als auch der Passagiere. „Die Schaffnerin oder der Schaffner werde lediglich im Zug mitfahren“, so ein Bahnsprecher.

11.46 Uhr: Zweiter Todesfall in Bayern

In Bayern ist ein weiterer Mensch einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus erlegen. Es handele sich um eine 86-jährige Frau aus einem AWO-Seniorenheim, die am Freitag mit Atemnot in das Kemptener Klinikum eingewiesen wurde, wie die AWO Schwaben am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur bestätigte.

Das Gesundheitsamt Kempten habe das Heim darüber informiert, dass die Erkrankung und der Tod der Frau durch eine Infektion mit dem Virus verursacht wurde. Damit sind in Bayern inzwischen nachweislich zwei Menschen an Covid-19 gestorben. Am Donnerstag war ein Über-80-Jähriger im Klinikum Würzburg der Krankheit erlegen. Bundesweit sind somit neun Menschen an der Krankheit gestorben.

11.37 Uhr: Kommt der „Patient Null“ aus Deutschland?

10.55 Uhr: Alle ankommenden Flüchtlinge werden auf Coronavirus getestet

Alle neueingereisten Flüchtlinge werden in Hamburg nach Angaben der Innenbehörde auf das Coronavirus getestet. „Bislang wurde kein positives Testergebnis gemeldet“, teilte ein Sprecher der Behörde am Freitag mit. Wer aus einem Risikogebiet nach Definition des Robert-Koch-Instituts komme, werde gesondert untergebracht, bis ein negatives Testergebnis vorliege. In vielen anderen Bundesländern werde ähnlich verfahren. Eine Verteilung der Asylbewerber auf die Länder sei nur möglich, wenn sie ein negatives Testergebnis vorweisen könnten.

Wenn negativ getestete Flüchtlinge aus Risikogebieten in Hamburg bleiben sollen, müssen sie zunächst 14 Tage in Quarantäne verbringen. „Dies entspricht der derzeitigen Regelung, wonach Hamburgerinnen und Hamburger, die aus Risikogebieten zurückkehren, in häuslicher Quarantäne bleiben sollen“, erklärte der Sprecher. Seit wann die Regelung für Flüchtlinge gilt und getestet wird, blieb unklar.

Mitte Februar waren in den vier Standorten der Zentralen Erstaufnahme fast 1000 Menschen untergebracht. Im Januar dieses Jahres kamen nach Angaben der Stabsstelle Flüchtlinge 679 Asylbewerber in Hamburg an, 434 verblieben in der Hansestadt, 245 Personen wurden in andere Bundesländer verteilt. Unter den 434 in Hamburg verbliebenen Flüchtlingen waren 65 Afghanen, 53 Iraner und 37 Syrer.

Bereits am Donnerstag hatte das Unternehmen Fördern & Wohnen, das in Hamburg Flüchtlinge und Obdachlose unterbringt, erklärt, es habe in seinen Gemeinschaftsunterkünften Vorsorge getroffen. „Wir können Menschen sehr gut isoliert unterbringen“, sagte eine Sprecherin auf Anfrage. Vier Bewohner von Unterkünften seien als reine Vorsichtsmaßnahme in häuslicher Isolation, sie zeigten aber keine Krankheitssymptome.

10.47 Uhr: Harzt4-Empfänger besonders hart betroffen

10.14 Uhr: Airbnb lässt Aufenthalte bis Mitte April kostenlos stornieren

Der Apartment-Vermittler Airbnb will von der Coronavirus-Krise betroffenen Reisenden entgegenkommen und für die kommenden Wochen gebuchte Aufenthalte kostenlos stornieren lassen. Airbnb-Reservierungen müssen üblicherweise vorab bezahlt werden, oft wird bestenfalls ein Teil des Betrag zurückerstattet. Für alle Aufenthalte, die bis zum Samstag gebucht wurden und bis zum 14. April beginnen, gelte nun aber eine Sonderregelung, teilte Airbnb mit.

Reisen könnten von Vermietern oder Gästen gebührenfrei storniert werden. Die Regelung gilt weltweit. In China allerdings, wo wegen der Coronavirus-Ausbreitung bereits Ausnahmeregeln galten, will Airbnb am 1. April wieder zum Normalzustand zurückkehren.

Die aktuellen Reisebeschränkungen führen dazu, dass viele Airbnb-Kunden ihre Aufenthalte nicht antreten können. Man sei sich bewusst, dass die kostenlosen Stornierungen Vermieter finanziell treffen werden, räumte Airbnb ein. Man werde nach Wegen suchen, sie zu unterstützen. Auch Airbnb selbst werde bei stornierten Reisen auf seine Service-Gebühr verzichten.

09.42 Uhr: Münchener Wirt mit genialer Idee

09.37 Uhr: Vatikan feiert Ostern wegen Coronavirus ohne Besucher

Das Osterfest im Vatikan wird in diesem Jahr ohne Besucher begangen. Dasselbe gelte für alle liturgischen Feiern der Karwoche, teilte der Vatikan am Sonntag mit.

09.06 Uhr: Kommunalwahlen in Bayern haben begonnen

Inmitten der Corona-Krise haben am Sonntag die Kommunalwahlen in Bayern begonnen. Überall im Freistaat werden die Kommunalparlamente gewählt: Gemeinderäte, Stadträte, Kreistage. Und fast überall auch die Oberbürgermeister und ersten Bürgermeister. Bei bayernweit 4000 Wahlen sind in Summe fast 40 000 Mandate zu vergeben. Die Wahllokale schließen um 18.00 Uhr. Erste Ergebnisse sollen noch am Abend feststehen, andere erst im Laufe der kommenden Tage.

Es ist einer von wenigen Wahlterminen in diesem Jahr. Nach der Hamburger Bürgerschaftswahl Ende Februar wird außer in Bayern nur noch in Nordrhein-Westfalen abgestimmt, im September bei Kommunalwahlen. Erst 2021 wird wieder ein „Superwahljahr“, mit dann fünf Landtagswahlen und dem regulären Bundestagswahltermin.

Für die bayerischen Parteien sind die Kommunalwahlen ein wichtiger Stimmungstest nach der Landtagswahl 2018 und der Europawahl 2019 - wobei Kommunalwahlen traditionell sehr stark als Persönlichkeitswahlen gelten. Mit Spannung erwartet werden insbesondere die Ergebnisse der Oberbürgermeister-Wahlen in 24 der 25 kreisfreien Städte, vor allem in München, Nürnberg und Augsburg. In 64 der 71 Landkreise werden die Landräte neu gewählt. Vielerorts werden die Spitzenposten aber erst nach den Stichwahlen am 29. März feststehen - dort, wo kein Bewerber schon im ersten Wahlgang mehr als 50 Prozent der Stimmen bekommt.

08.14 Uhr: Streit in dm-Filiale eskaliert

07.00 Uhr: US-Präsident Trump nicht infiziert

US-Präsident Donald Trump ist nicht mit dem Coronavirus infiziert. Das ergab ein Test, dessen Ergebnis sein Azrt am Samstagabend (Ortszeit) in Washington bekanntgab. Der Präsident selbst gab bekannt, das Einreiseverbot, das für Europäaer bestand, nun auch auf Großbritannien und Irland auszuweiten. Selbst innerhalb der USA denke er über Reisebeschränkungen nach. In den USA ist die Zahl der Infizierten mittlerweile auf über 2500 gestiegen. Allerdings wurden wegen fehlender Tests nur wenige Menschen getestet, die tatsächliche Anzahl an Fällen dürfte deutlich höher liegen.

Samstag, 14. März

23.01 Uhr: Spanien mit großer Geste

Bewegende Aktion in Spanien in Zeiten von Coronavirus: Tausende Bürger gingen am späten Samstagabend an die Fenster oder auf die Balkone, um sich bei Ärzten, Sanitätern, Krankenpflegern und anderen Helfern mit einer nächtlichen Ovation zu bedanken. In Madrid war der minutenlange, begeisterte Beifall und Rufe gegen 22.00 Uhr praktisch in der ganzen Stadt zu vernehmen, wie die Deutsche Presse-Agentur durch eine schnelle Umfrage feststellte. Auto- und Busfahrer veranstalten Hup-Konzerte. Der per Whatsapp und im Netz verbreitete Aufruf zu der Aktion wurde nach Medienberichten auch in vielen anderen Teilen des Landes befolgt.

21.57 Uhr: Vorsicht vor Corona-Map!

21.53 Uhr: Fußball-Pause droht länger zu werden

21.48 Uhr: Kommunalwahlen in Bayern "akut gefährdet"

In Bayern soll am Sonntag gewählt werden! Die Kommunalwahlen stehen an. Doch jetzt ist die Wahl "akut gefährdet". Jetzt müssen die Lehrer einspringen, wie der Merkur berichtet.

Demnach habe die Stadt in einer offiziellen Verfügung mitgeteilt: „Alle dienstfähigen Beamtinnen und Beamten des Lehrdienstes der Landeshauptstadt München werden verpflichtet, die Tätigkeit als Briefwahlvorstand für die Kommunalwahl am 15. März 2020 zu übernehmen.“ Hintergrund: viele Wahlhelfer sind wegen des Coronavirus ausgefallen.

21.37 Uhr: Spanien fast komplett in Quarantäne

Im Kampf gegen die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus stellt die Regierung in Spanien das Land fast vollständig unter Quarantäne. Nur Wege zur Arbeit und für wirklich notwendige Besorgungen sind den Bürgern noch erlaubt, wie Regierungschef Pedro Sánchez am Samstagabend mitteilte. Spanien ist mit über 5700 Fällen eines der am stärksten von der Coronavirus-Pandemie betroffenen Länder der Welt.

20.42 Uhr: 3795 Corona-Fälle laut RKI

In Deutschland sind bis zum Samstagnachmittag nach Zahlungen des Robert Koch-Instituts 3795 laborbestätigte Covid-19-Fälle registriert worden - 733 mehr als am Vortag. Acht Menschen seien bisher an der Krankheit gestorben, teilte das RKI am Abend auf seiner Internetseite mit. Die meisten Fälle (1154) meldete weiterhin Nordrhein-Westfalen, wo vor allem der Landkreis Heinsberg betroffen ist. Aus Bayern wurden 681 Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus gemeldet, aus Baden-Württemberg 569.

20.29 Uhr: Corona-Test bei Donald Trump

US-Präsident Donald Trump hat bei sich einen Test auf das neuartige Corona-Virus machen lassen. „Ich habe den Test gestern Abend gemacht“, sagte Trump am Samstag in Washington. Er erwarte das Ergebnis binnen eines oder zwei Tagen. Bei Besuchern im Weißen Haus wird nun auch die Temperatur gemessen, um Coronavirus-Infizierte ausfindig zu machen.

Der Präsident hatte am Freitag gesagt, er werde wahrscheinlich einen Test auf das Coronavirus bei sich machen lassen, nachdem er dies zuvor noch abgelehnt hatte, obwohl er Kontakt zu einigen Infizierten hatte. Dazu zählte eine Delegation um den brasilianischen Staatschef Jair Bolsonaro, dessen Kommunikationschef positiv getestet wurde, nachdem er mit Bolsonaro in den USA Trump getroffen hatte. Dennoch hatte der 73-jährige Trump trotz gegenteiliger Empfehlung von Experten am Freitag immer noch die Hände von Menschen geschüttelt, mit denen er Kontakt hatte. Er sagte nun, das sei eine Angewohnheit, die er wohl werde ändern müssen.

20.16 Uhr: Frankreich schließt alle Restaurants, Bars und Läden

Frankreich schließt im Kampf gegen das Coronavirus alle Restaurants, Läden und Bars. Apotheken und Lebensmittelgeschäfte oder Banken sollen aber geöffnet bleiben, kündigte Frankreichs Premier Édouard Philippe am Samstagabend an. Allerdings sollen ab Mitternacht alle nicht für das Leben notwendigen öffentlichen Einrichtungen schließen.

18.58 Uhr: Mehr als 4000 Infizierte

Die Zahl der mit dem Coronavirus Infizierten in Deutschland ist auf über 4000 gestiegen. Nach Angaben der Johns Hopkins Universität lag die Zahl am späten Samstagnachmittag bei 4174 Fällen. Deutschland liegt damit im Länder-Vergleich inzwischen auf Platz sechs der weltweit am stärksten von dem Virus betroffenen Länder. Hinter Italien und Spanien liegt Deutschland europaweit auf Platz drei, vor Frankreich mittlerweile.

In Deutschland starben demnach bislang acht Menschen an Covid-19, 46 erholten sich wieder von der Krankheit.

18.32 Uhr: Berlin schließt sofort Bars, Bordelle und Schwimmbäder

Jetzt also doch! Berlin schließt alle Clubs, Bars und Restaurants. „Der Senat hat heute beschlossen, dass in Berlin ab sofort alle öffentlichen und nichtöffentlichen Veranstaltungen ab 50 Teilnehmern untersagt sind. Kneipen, Clubs, Spielhallen, Spielbanken, Messen, Wettannahmestellen & ähnliche Unternehmen dürfen nicht mehr geöffnet werden“, gab der Regierende Bürgermeister Michael Müller bekannt.

Dasselbe gilt für Kinos, Theater, Konzerthäuser, Museen, Ausstellungen, Bordelle, Schwimmbäder und Fitnessstudios. Auch der Sportbetrieb auf allen öffentlichen und privaten Sportanlagen ist untersagt. Ausnahmen: Restaurants und Gaststätten. Auch der Besuch in Krankenhäusern wird eingeschränkt. Patientinnen und Patienten dürfen keinen Besuch empfangen. Pflegeheimbewohner dürfen ebenfalls nur einmal am Tag Besuch empfangen.

18.10 Uhr: Köln und Jena schließen Restaurants und Bars

17.41 Uhr: Bäckermeister schießt gegen Aldi und Lidl und Co.

17.29 Uhr: Muss Kaufland wegen Hamsterkäufen schließen?

16.24 Uhr: Spahn warnt vor Whatsapp-Nachricht

15.53 Uhr: Letztes Bundesland schließt Kitas und Schulen

Nun hat sich auch Mecklenburg-Vorpommern dazu durchgerungen alle Schulen und Kitas ab Montag zu schließen. Eltern, die auf die Schnelle keine Betreuung organisieren können, dürfen ihre Kinder am Montag für einen Übergangstag in die Schule schicken.

Danach bleiben die Einrichtungen bis vorerst 20. April geschlossen. Das Land ist bislang wenig betroffen von der Corona-Krise. Auf diesem Weg wolle Schwerin aber die Eindämmung der Pandemie unterstützen.

15.09 Uhr: Erste Stadt macht Bordelle dicht

14.21 Uhr: Nur ältere Menschen gefährdet? Arzt bemerkt beunruhigende Entwicklung

14.13 Uhr: Scheuer bringt Bundeswehr ins Spiel

Die Sorge vor Engpässen in Deutschland ist groß. Anlass für panische Hamsterkäufe gibt es nach Ansicht von Verkehrsminister Andreas Scheuer allerdings nicht. „Es besteht kein Grund zur Sorge, dass Lebensmittelknappheit herrschen könnte“, sagte er der „Bild“ nach Gesprächen mit allen großen Discountern. Aber: Deutschland stehe vor enormen logistischen Schwierigkeiten.

Das liege an der Grenzschließung, etwa zu Polen. Viele Lkw-Fahrer, aus Polen könnten deshalb möglicherweise in den nächsten Wochen nicht zur Arbeit erscheinen. Für diesen Fall bringt Scheuer einen Notfallplan ins Spiel: „Wenn wir in Engpässe kommen, könnte die Bundeswehr den Bedarf auffangen“, so der Verkehrsminister. Die Versorgung könne auf diesem Weg notfallmäßig überbrückt werden.

13.45 Uhr: Zahl der Infektionen in Deutschland steigt auf über 3.500

Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle in Deutschland steigt weiter an. Am Samstagnachmittag sind es nach Informationen des Gesundheitsministeriusm 3631. Die meisten Fälle werden weiterhin in NRW gezählt. Hier sind es 1636 Infizierte.

13.14 Uhr: Flüchtling infiziert

13.04 Uhr: VW klagt über massive Einbußen

12.55 Uhr: Erschreckendes Video aufgetaucht!

11.48 Uhr: Dramatische Entwicklung für deutsche Krankenhäuser

Die Lage für Krankenhäuser in Deutschland spitzt sich zu. Denn die Leute spenden in Zeiten der Corona-Krise weniger Blut. Die deutschen Blutspendedienste schlagen Alarm. Allein an der Uni-Blutbank in Magdeburg „ist das Blutaufkommen um circa 30 Prozent gefallen“, sagte der Leiter der Uni-Blutbank, Hans-Gert Heuft.

Experten fürchten, dass die Konservenbestände in den nächsten Tagen deutlich zurückgehen. Das Blut werde aber dringend für Notfall-Operationen benötigt. Die Blutspendedienste appellieren deshalb an alle Menschen, die keine Krankheitsanzeichen haben und sich gesund fühlen, Blut zu spenden. Aufgrund der hohen Hygienestandards müsse sich kein Spender Sorgen machen.

11.06 Uhr: HIER wird an der Krise verdient

Die Auswirkungen der Corona-Krise sind längst im Alltag spürbar. In den Innenstädten wird das öffentliche Leben nach und nach heruntergefahren. Doch an der Supermarktkasse stehen die Leute Schlange. Viele decken sich mit Hamsterkäufen ein. Besonders gefragt im Supermarkt sind frische Produkte wie Obst, Gemüse und Fleisch, „aber auch Fertiggerichten, weil vermehrt zu Hause gekocht wird“, sagte der Einzelhandelsexperte der Boston Consulting Group (BCG), Markus Hepp.

10.14 Uhr: Urlaub stornieren? Das musst du jetzt wissen

09.00 Uhr: Flugverkehr in Türkei eingestellt

Der Flugverkehr in die Türkei ist eingestellt. Kurz zuvor wurden die letzten Tickets zum doppelten oder dreifachen Preis verkauft. Auch andere europäische Länder, Dänemark, Polen und Tschechien, haben die Grenzen zu Deutschland gesperrt.

08.50 Uhr: Baby in London infiziert

Ein Neugeborenes aus London ist der jüngste Coronavirus-Patient. Kurz vor der Geburt wurde die Mutter des Babys mit Verdacht auf eine Lungenentzündung ins Krankenhaus gebracht, das berichtet die "Daily Mail". Sowohl die Mutter als auch das Kind sind mit dem Coronavirus infiziert.

08.13 Uhr: Schleswig-Holstein fährt öffentliches Leben runter

Schleswig-Holstein hat angekündigt, dass das öffentliche Leben im Bundesland heruntergefahren werden soll. Fitnessstudios, Schwimmbäder, Kinos, Theater, Clubs und Museen sollen bis zum 19. April geschlossen werden. Außerdem verschärft das Land die Regelungen für Reiserückkehrer aus Risikogebieten und dehnt diese auf Gebiete aus, in denen Quarantäne gilt - beispielsweise Regionen Österreichs.

Im Gespräch sind außerdem Zugangsbeschränkungen zu Bibliotheken, Bars und Restaurants. Dort könnte eine Höchstanzahl an Gästen vorgeschrieben werden. Eine Entscheidung ist allerdings noch nicht gefallen.

„Drastische Maßnahmen“ seien „für einen überschaubaren Zeitraum“ nötig, um Zeit zu gewinnen, sagte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Freitagabend nach einer rund dreineinhalbstündigen Sondersitzung mit seinen Ministern gesagt, an der auch Oppositionsführer Ralf Stegner (SPD) teilnahm.

08.00 Uhr: Madrid und Tirol sind Risikogebiete

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat die spanische Hauptstadt Madrid sowie die österreichische Region Tirol zu Risikogebieten erklärt.

07.15 Uhr: Virologe rät von gezapftem Bier ab

Zu Beginn der nächsten Woche werden die Schulen in ganz Deutschland geschlossen - doch nun steht erst einmal das Wochenende an. Das deutsche Gesundheitsministerium und Kanzlerin Angela Merkel raten dazu, soziale Kontakte weitestgehend zu meiden. Chef-Virologe Christian Drosten von der Berliner Charité findet die drastischen Maßnahmen gut. In seinem Podcast "Coronavirus-Update" rät er außerdem dazu, kein gezapftes Bier mehr aus der Kneipe zu bestellen.

“Wenn ich in eine Kneipe gehe, bestelle ich immer Bier aus der Flasche, seit vielen Jahren. Denn die Biergläser werden - das wissen wir alle - mal durchs Wasser gezogen, aber wie viel Spülmittel da noch drin ist, das möchte man gar nicht so genau hinterfragen." Und weiter: "Über diesen Weg wird mit Sicherheit das Virus übertragen." Er rät: "Kein gezapftes Bier."

Freitag, 13. März

22.37 Uhr: Erster Bundesliga-Profi infiziert

Nun hat sich auch der erste Profi aus der Bundesliga infiziert. Luca Kilian (20) vom SC Paderborn ist positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Luca Kilian hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Foto: imago images / Team 2

22.22 Uhr: Spahn mit dringender Botschaft

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat eine dringende Bitte an alle Menschen, die kürzlich aus Italien, Österreich oder der Schweiz nach Deutschland zurückgekehrt sind. Sie sind aufgefordert, sich für zwei Wochen in Quarantäne zu begeben.

Jens Spahn fordert Reisende auf, den Kontakt zur Außenwelt einzuschränken.

„Vermeiden Sie unnötige Kontakte und bleiben Sie zwei Wochen zu Hause – unabhängig davon, ob Sie Symptome haben oder nicht“, twitterte Spahn.

21.39 Uhr: Lieferando mit drastischer Maßnahme

Hast du heute schon bei Lieferando bestellt? Dann ist dir sicherlich etwas aufgefallen.

Lieferando hat auf die Ausbreitung des Coronavirus reagiert. Foto: imago images / photothek

21.31 Uhr: Hamsterkauf eskaliert

21.08 Uhr: Zusätzliche Seuche in Sachsen

20.40 Uhr: Trump ruft nationalen Notstand aus

Lange Zeit hat Donald Trump den Coronavirus kleingeredet. Jetzt ruft der US-Präsident wegen der Ausbreitung des Erregers in den USA einen nationalen Notstand aus. Damit würden nach Trumps Aussage weitere Bundesmittel in Höhe von bis zu 50 Milliarden Dollar zur Bekämpfung des Coronavirus fließen.

Donald Trump hat wegen des Coronavirus den nationalen Notstand ausgerufen. Foto: imago images / UPI Photo

20.15 Uhr: Nachbarländer machen Grenzen zu

Deutschlands Nachbarländer schließen nach und nach ihre Grenzen. So haben am Freitag Polen, Dänemark und die Tschechische Republik mitgeteilt, keine Ausländer aus Risikogebieten mehr ins Land zu lassen. Das betrifft auch Deutsche.

19.31 Uhr: 250 neue Todesfälle in Italien!

Schreckliche Meldung aus Italien. Der Zivilschutz in Rom teilte am Freitag mit, dass innerhalb nur eines Tages 250 weitere Menschen an den Folgen der Corona-Infektion gestorben sind. Ein so hoher Anstieg der Todesfälle an der vom Virus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19 hat es innerhalb von 24 Stunden noch nicht gegeben.

Damit steigt die Zahl der Todesopfer in Italien auf 1.266. Auch die Zahl der Infektionen explodiert förmlich. So sind 17.660 Fälle bekannt, 2.547 mehr als noch am Donnerstag.

18.57 Uhr: Türkei stellt Flüge nach Deutschland ein

Die Türkei stellt Flüge in acht europäische Länder ein, darunter auch Deutschland. Ab Samstagmorgen 8.00 Uhr Ortszeit gibt es außerdem keine Flugverbindungen mehr in folgende Länder:

Österreich

Belgien

Dänemark

Frankreich

Norwegen

Niederlande

Spanien

Schweden

Nach Angaben des türkischen Transportministers Mehmet Cahit Turhan gelte die Maßnahme vorerst bis zum 17. April. Bereits zuvor hatte die Türkei Flüge nach China, Iran, Irak, Italien und Südkorea eingestellt.

18.21 Uhr: Kneipen und Clubs in Berlin werden geschlossen

Nächste Maßnahme zur Eindämmung des Coronavirus: In Berlin werden Mitte nächster Woche alle Kneipen und Clubs geschlossen. Restaurants dürfen weiterhin öffnen, weil das Angebot der Versorgung diene, sagte Berlins Bürgermeister Michael Müller am Freitag.

18.10 Uhr: AIDA unterbricht Reise-Saison

AIDA hat auf die Corona-Krise reagiert und die Reisesaison bis Anfang April unterbrochen. "Als Reiseveranstalter und Arbeitgeber tragen wir eine große Verantwortung gegenüber unseren Gästen und Crewmitgliedern", heißt es in einer Mitteilung des Kreuzfahrt-Reiseunternehmens.

17.48 Uhr: Brasiliens Präsident doch nicht infiziert

Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro hat auf seinem offiziellen Facebook-Account entgegen brasilianischer Meldungen verkündet, dass er negativ auf Covid-19 getestet worden sei.

17.32 Uhr: Achter Toter in Deutschland

In Baden-Württemberg ist ein Mann gestorben, dessen Tod mit dem Coronavirus in Zusammenhang gebracht wird. Es handelt sich nach Angaben des Landkreises Göppingen um einen 1935 geborenen Mann, der am Donnerstag positiv auf das Virus getestet worden war. Damit sind in Deutschland bereits acht Menschen gestorben, die an Covid-19 erkrankt waren.

17.17 Uhr: Du hast Corona-Symptome? Das musst du jetzt tun

17.00 Uhr: Trump will Notstand ausrufen

Donald Trump könnte laut der Nachrichtenagentur Bloomberg wegen des Coronavirus den nationalen Notstand ausrufen. Die Nachrichtenagentur beruft sich dabei auf Insider.

Trump hat für 20 Uhr eine Pressekonferenz angekündigt.

16.45 Uhr: Schulbesuch in Brandenburg freiwillig

In Brandenburg wird die Schulpflicht ab Mittwoch ausgesetzt. Der Schulbesuch ist danach freiwillig.

16.31 Uhr: DFL sagt Bundesliga-Spieltag ab

15.44 Uhr: Brasilien-Präsident nach Trump-Besuch positiv auf Corona getestet

Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro ist positiv auf den Coronavirus getestet worden. Das berichten verschiedene brasilianische Medien. Bolsonaro hatte sich testen lassen, nachdem sein Kommunikationschef, Fabio WajngartenBesonders brisant: Bolsonaro war am 7. März noch bei US-Präsident Donald Trump zu Besuch. Gemeinsam posierte man für die Kamera und aß zu Abend.

Trump verweigert sich bislang sich testen zu lassen.

Jair Bolsonaro schüttelt mit US-Präsident Donald Trump die Hände. Inzwischen ist klar: Brasiliens Präsident wurde positiv auf den Coronavirus getestet. Foto: dpa

15.15 Uhr: Johannes B. Kerner hat Corona

Johannes B. Kerner wurde positiv auf den Coronavirus getestet. Das teilte der Moderator auf Instagram mit. „Gestern Morgen bin ich mit sehr leichten Erkältungserscheinung aufgewacht. Um jedes Risiko zu vermeiden und schnell Klarheit zu erlangen, habe ich umgehend einen Covid-19-Test durchführen lassen. Diesen Test habe ich gemacht, um keinerlei Risiko für die Menschen in meinem Umfeld einzugehen. Am Abend kam dann das, auch für mich, etwas überraschende Ergebnis. Der Test ist positiv.“

Weiter schreibt Johannes B. Kerner: „Mir geht es sehr gut, ich habe praktisch keine Symptome. Ich befinde mich in häuslicher Quarantäne, so wie das jetzt notwenig ist.“

14.42 Uhr: Kreis Heinsberg bittet Bundeswehr um Hilfe

Der von der Ausbreitung des Coronavirus besonders betroffene Kreis Heinsberg hat die Bundeswehr um Notfallhilfe gebeten. Dabei gehe es um Laborkapazitäten, um zeitnah Ergebnisse zu bekommen, sagte eine Kreis-Sprecherin am Freitag. Zuvor hatte das Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ berichtet. „Menschen, die infiziert waren, müssen vor ihrer Entlassung aus der Quarantäne erneut getestet werden. Daher kommt ja jetzt nochmal ein ganzer Schwung weiterer Tests hinzu“, erläuterte die Sprecherin.

Ob die Bundeswehr auf die Bitte schon reagiert hat, konnte die Sprecherin nicht sagen. Nach Informationen des „Spiegel“ wird die Anfrage dort noch bearbeitet. Im Kreis Heinsberg sind nach Angaben vom Freitag inzwischen 553 Menschen mit dem neuartigen Virus infiziert.

14.35 Uhr: Geschäfte schließen in Österreich

Im Kampf gegen das Coronavirus müssen in Österreich ab kommender Woche viele Geschäfte vorübergehend schließen. Lebensmittelmärkte und Apotheken gehörten zu den Geschäften, die offen bleiben dürfen, sagte Bundeskanzler Sebastian Kurz am Freitag in Wien. Das Paznauntal sowie die Gemeinde St. Anton am Arlberg stehen unter Quarantäne.

14.30 Uhr: Frankreich verbietet größere Veranstaltungen

Im Kampf gegen die Corona-Epidemie verbietet Frankreich grundsätzlich Veranstaltungen mit über 100 Menschen. Die Regelung gelte für das ganze Land und so schnell wie möglich - was prinzipiell bedeute ab sofort, sagte Premierminister Édouard Philippe am Freitag im französischen Fernsehen. Die neue Regelung werde Auswirkungen auf Theater oder Kinos haben. Es sei aber nicht beabsichtigt, den öffentlichen Nahverkehr zu schließen. Am vergangenen Wochenende hatte Frankreich Versammlungen von mehr als 1000 Menschen verboten.

14.21 Uhr: Bahn mit Sonderkulanz

Wer seine mit der Deutschen Bahn gebuchte Reise aufgrund des Coronavirus nicht antreten will, kann das Ticket in Reisegutschein umwandeln. Ein Umtausch ist ab Anfang kommender Woche möglich, teilte die Bahn mit. DB-Chef Dr. Richard Lutz: „Natürlich haben wir Verständnis dafür, wenn unsere Kunden in der aktuellen Situation ihre gebuchte Reise noch einmal überdenken wollen. Aus diesem Grund haben wir uns bei der DB entschieden, eine deutschlandweite Sonderkulanz-Regelung einzurichten.“

14.11 Uhr: Aida stellt Fahrten ein

Die Kreuzfahrtreederei Aida Cruises stellt die Fahrten ihrer 14 Schiffe bis Anfang April ein. In den kommenden drei bis vier Tagen beenden die Schiffe ihre Fahrten an geeigneten Standorten. Von dort werden die Passagiere nach Hause gebracht, so ein Aida-Sprecher am Freitag.

13.50 Uhr: ZDF verzichtet auf Publikum

as ZDF weitet seine Sicherheitsvorkehrungen vor dem Coronavirus in seinen TV-Studios aus und verzichtet dort nun komplett auf Publikum. An den Standorten in Mainz und im ZDF-Hauptstadtstudio in Berlin werden die Sendungen bis auf weiteres ohne Zuschauer vor Ort produziert, teilte der öffentlich-rechtliche Sender am Freitag in Mainz mit. Dazu zählen die Talkshows „Markus Lanz“, „Maybrit Illner“, die Satiresendungen „heute-show“ und „Die Anstalt“ sowie das „ZDF-Morgenmagazin“, das „Aktuelle Sportstudio“ und „Aspekte“. Auch das Finale des Songwriter-Wettbewerbs „Dein Song“ (ZDF für KiKA) werde am 20. März in Leipzig live ohne Publikum ausgerichtet.

13.44 Uhr: Tschechien mit Reisebann

Ab dem 16. März dürfen Ausländer nicht mehr nach Tschechien einreisen, Tschechen nicht mehr ausreisen. Das teilte die Regierung am Freitag mit.

Großveranstaltungen wurden abgesagt, Restaurants müssen von 20 Uhr bis 6 Uhr morgens schließen.

13.15 Uhr: 7 Toter in Deutschland

In Baden-Württemberg gibt es den siebten Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Dabei handelt es sich um einen 80 Jahre alten Mann aus Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen), der in einer Klinik behandelt wurde, teilte das Gesundheitsministerium am Freitag mit. Der Mann ist damit der zweite Pandemie-Tote in Baden-Württemberg. Zuvor war ein 67 Jahre alter Mann in Remshalden gestorben.

13.05 Uhr: Auch NRW schließt Schulen

13.00 Uhr: Unbegrenzte Kredite und Schutzschild

In der Coronavirus-Krise will die Bundesregierung den Unternehmen mit unbegrenzten Kreditprogrammen helfen. Das sagten Finanzminister Olaf Scholz (SPD) und Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) am Freitag in Berlin. Über einen drastisch erhöhten Garantierahmen bei der Staatsbank KfW könnten eine halbe Billion Euro zur Verfügung gestellt werden, so Altmaier. Die Regierung stelle der KFW zunächst 20 Milliarden Euro zur Verfügung. Scholz sagte: „Es gibt keine Grenze nach oben bei der Kreditsumme, die die KfW vergeben kann.“

Außerdem kündigte die Regierung ein Schutzschild für Beschäftigte und Unternehmen an.

12.45 Uhr: Weltweit mehr als 5000 Tote

Die weltweite Zahl der Toten durch die Coronavirus-Pandemie ist auf mehr als 5000 gestiegen. Nach einer Zählung der Nachrichtenagentur AFP vom Freitag starben insgesamt 5043 Menschen an den Folgen der Infektionskrankheit. Die Zahl basiert auf den offiziellen Behördenangaben der einzelnen Länder.

China 3176 Tote

Italien 1016 Tote

Iran 514 Tote

Die Zahl der bestätigten Infektionen stieg weltweit auf 134.300. Wie viele von diesen Menschen bereits wieder als genesen gelten, ist nicht bekannt. Betroffen sind 121 Länder und Gebiete.

11.52 Uhr: Auch Bremen schließt Schulen

Das nächste Bundesland schließt von Montag an alle Schulen und Kitas. Auch in Bremen bleiben wegen der Ausbreitung des Coronavirus die Schulen geschlossen.

11.46 Uhr: Haushaltsmittel statt Desinfektionsmittel

11.42 Uhr: Arbeitsminister Heil negativ getestet

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) ist nach dem Kontakt zu einer mit dem Coronavirus infizierten Person selbst nicht infiziert. Heil hatte sich am Donnerstag einem Test unterzogen, der negativ ausgefallen ist, wie eine Ministeriumssprecherin am Freitag in Berlin mitteilte. Heil war vorsorglich vorerst zu Hause geblieben.

11.24 Uhr: Verkehrsminister appelliert

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) appelliert: „Die Bürger sollen die privaten Reisen auf das absolut Notwendige beschränken.“

11.09 Uhr: Fake-Artikel im Netz

Im Netz kursiert derzeit ein Bild eines Artikels von DER WESTEN, in dem behauptet wird, dass NRW bereits alle Schulen geschlossen hätte. Dabei handelt es sich um ein Fake. Richtig ist: bislang ist nicht entschieden, ob auch NRW wie Niedersachsen, Bayern und das Saarland ab Montag die Schulen wegen der Coronavirus-Pandemie schließt. Am Nachmittag ist mit einer Entscheidung zu rechnen.

11.03 Uhr: Niedersachsen schließt Schulen

10.59 Uhr: Schock für Fans von Helene Fischer

10.36 Uhr: Horror-Szenario wie in Italien nicht auszuschließen

Ein Szenario wie in Italien ist nach eigenen Angaben des Robert-Koch-Instituts auch in Deutschland nicht auszuschließen. Er hoffe nicht, dass es dazu komme, sagt RKI-Chef Lothar Wieler. In Italien müssten einige Krankenhäuser aus Kapazitätsengpässen entscheiden, wer noch beatmet werde und wer nicht. Schulschließungen seien zur Verlangsamung des Coronavirus ein geeignetes Mittel, so Wieler.

10.04 Uhr: Auch Kanadas Premier in Quarantäne

Das erste Staatsoberhaupt muss in Quarantäne: Justin Trudeau (48) begibt sich 14 Tage lang in Corona-Quarantäne. Grund: Seine Frau Sophie Gregoire (44) ist mit dem Virus infiziert!

Ihr gehe es gut, sie sei isoliert. Der Premier hat keine Symptome. Auch Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro hat sich nach Angaben seines Sohnes auf den Coronavirus testen lassen. Ein Ergebnis wird am Freitag erwartet. Hintergrund: sein Kommunikationschef war positiv auf das Virus gestetet worden, nachdem er von einem Treffen mit US-Präsident Donald Trump gekommen war.

10.01 Uhr: Lieferando stellt Essen vor die Tür

Wegen der Coronavirus-Pandemie will der Bringdienst Lieferando ab sofort Lieferungen anbieten, die ohne physischen Kontakt mit dem Kunden auskommen. Diese neue Maßnahme gelte für alle Restaurants auf der Plattform und solle in ganz Europa in Kraft treten, teilte die Lieferando-Mutter Takeaway am Freitag mitteilte. Die Lieferfahrer sind demnach angewiesen, beim jeweiligen Kunden zu klingeln und die Lieferung vor der Tür abzustellen.

9.55 Uhr: Besuchsverbot für Alten- und Pflegeheime

Der Freistaat Bayern Angehörigen hat wegen der Verbreitung des Coronavirus weitgehend den Besuch von Alten- und Pflegeheimen untersagt. Das sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Freitag in München.

9.30 Uhr: Berlin macht ebenfalls Schulen dicht

Jetzt macht auch Berlin als drittes deutsches Bundesland die Schulen ab Montag dicht.

07.55 Uhr: Bayern und Saarland machen Schulen dicht

Mit Bayern und dem Saarland haben in der Nacht zu Freitag die ersten beiden Bundesländer die Schließung aller Schulen und Kindertageseinrichtungen ab Montag beschlossen.

6.35 Uhr: Die Zahl der Infizierten steigt immer weiter

Die Zahl der Coronavirus-Infektionen in Deutschland steigt immer weiter. Gestern Abend (Stand: 19.30 Uhr) lag die Zahl der Infizierten in Deutschland bei 2369, wie das Robert-Koch-Institut mitteilte.

Derzeit gibt es sechs Todesfälle in Deutschland.

>>> Hier alle Informationen zu den bisherigen Entwicklungen zum Coronavirus <<<