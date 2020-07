Coronavirus: Familienvater (32) stirbt an Corona – sein Abschiedsbrief rührt zu Tränen

Das Coronavirus hat unseren Planeten seit Wochen fest im Griff. Auf der ganzen Welt ereignen sich Tag für Tag schlimme Dramen. Eine besonders herzzerreißende Geschichte spielte sich nun im US-Bundesstaat Connecticut ab.

Dort wurde Jonathan Coelho Ende März mit schweren Symptomen des Coronavirus ins Krankenhaus gebracht. Vier Wochen lang kämpfte der 32-Jährige gegen Covid-19. Am 22. April starb der Bewährungshelfer an der Lungenkrankheit – und hinterließ seiner Familie einen Abschiedsbrief, der zu Tränen rührt.

Coronavirus: Traurige Geschichte aus den USA

Nachdem Katie im Krankenhaus über den Tod ihres Mannes informiert wurde, bekam sie einen Beutel mit Jonathans persönlichen Gegenständen – darunter auch sein Handy. Als Katie zuhause ankam, wollte sie auf Jonathans Handy alle Fotos löschen, die ihn mit den beiden gemeinsamen Kindern zeigten. „Ich weiß gar nicht genau, warum ich das tun wollte“, sagt sie dem Nachrichtensender CNN: „Vermutlich schmerzte der Anblick meines Mannes mit den Kindern – im Wissen, dass es diesen Anblick nie wieder geben wird.“

Doch noch bevor Katie auf Jonathans Handy den Ordner mit den Fotos öffnen konnte, stieß sie auf einen Abschiedsbrief, den ihr Ehemann dort hinterlassen hatte. „Ich bin so glücklich und so stolz, dass ich dein Ehemann und der Vater von Braedyn und Penny sein darf“, schrieb Jonathan.

Und weiter: „Katie, du bist der herzlichste, liebevollste und schönste Mensch, den ich jemals kennengelernt habe. Du bist einzigartig. Ich habe ich so sehr in dich verliebt, weil du eine enorme Leidenschaft und ein Glücksgefühl in dir hast. Lebe bitte genau so weiter. Du bist die beste Mutter, die diese Kinder sich wünschen können.“

„Die Kinder verstehen nicht, wen sie verlieren“

Der Abschiedsbrief berührte Katie sehr tief. „Wenn ich in seiner Situation und so krank gewesen wäre, hätte ich wohl kaum die Kraft gehabt, um meiner Familie einen solchen Abschiedsbrief zu hinterlassen“, sagt sie.

Jonathan und Katie lernten sich an der Universität kennen. Seit sieben Jahren waren sie verheiratet. Sie haben zwei gemeinsame Kinder: Braedyn (2 Jahre) und Penelope (10 Monate).

Was Katie besonders traurig stimmt: „Die beiden Kinder sind viel zu jung, um zu verstehen, dass sie den wunderbarsten Menschen verloren haben.“ (dhe)