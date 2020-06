Corona: Hoffnung für Urlauber aus Gütersloh und Warendorf - SO kannst du vielleicht doch verreisen +++ Ausbruch bei Dönerproduzenten

Erstmals sind in zwei deutschen Landkreisen die Corona-Lockerungen der vergangenen Wochen wieder in weiten Teilen zurückgenommen worden: Nach dem massiven Corona-Ausbruch beim Fleischkonzern Tönnies im nordrhein-westfälischen Kreis Gütersloh und gestiegenen Infektionszahlen auch im Nachbarkreis Warendorf gelten in beiden Kreisen nun erneut weitgehend Beschränkungen des öffentlichen Lebens wie zuletzt im März.

NRW-Behörden ordnen Corona-Lockdown in Kreisen Gütersloh und Warendorf an

Die Gefahr ist immer noch nicht gebannt. Die Corona-Pandemie beherrscht seit Monaten unseren Alltag – trotz vieler Lockerung, trotz vergleichsweise geringer Infektionszahlen in Deutschland. Normalität wird es wohl ohne einen Impfstoff nicht geben.

Über neun Millionen Menschen weltweit haben sich mit Corona infiziert, in Deutschland über 190.000. Beinahe 9000 Menschen starben durch Covid-19 in der Bundesrepublik. Ein neuer Hotspot der Infektionen ist beim Fleischbetrieb Tönnies in NRW entstanden. Doch das Coronavirus greift auch in anderen Bundesländern um sich.

Donnerstag, 25. Juni: Aus Gütersloh und Warendorf in den Urlaub? - Dann brauchst du DAS

Wegen des Corona-Ausbruchs beim Fleischproduzenten Tönnies schließen am Donnerstag die Schulen im Kreis Warendorf. Im benachbarten Kreis Gütersloh sind sie schon seit einigen Tagen zu. Auch Kitas sind nun geschlossen. In den Urlaub können viele Menschen aus den Gebieten auch nicht so leicht entfliehen: In mehreren beliebten Regionen im In- und Ausland werden negative Tests von ihnen gefordert. Aus einigen Ländern hieß es hingegen, Touristen aus ganz Deutschland seien willkommen.

Der Andrang auf die Corona-Testzentren dürfte in beiden Kreisen wie schon am Mittwoch deswegen am Donnerstag groß sein. Wer keine Corona-Symptome hat, kann sich zudem ab sofort auch bei seinem Hausarzt auf das Virus testen lassen. Das hatte die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) auf den Weg gebracht. Bevorzugt getestet werden sollen Menschen, die bald verreisen wollen.

Beschränkungen für Touristen aus den Kreisen Gütersloh und Warendorf sprachen beispielsweise Niedersachsen, Bayern und Schleswig-Holstein aus. So wird in der Regel ein aktueller negativer Corona-Test benötigt, um ganz normal dort zu übernachten.

So beschloss das Landeskabinett in Schleswig-Holstein am Mittwoch Quarantäneregeln für Reisende aus Corona-Hotspots wie dem Kreis Gütersloh. Diese treten ab Donnerstag in Kraft. Die Betroffenen müssen unverzüglich nach der Einreise in ihre Wohnung oder in eine andere geeignete Unterkunft, um sich dort 14 Tage lang zu isolieren - oder einen negativen Coronatest vorweisen, der nicht älter als 48 Stunden sein darf.

Mittwoch, 24. Juni:

21.31 Uhr: Hygiene-Experte hat Vermutung, warum sich das Virus so schnell ausbreitet

Der Corona-Ausbruch im Fleischbetrieb Tönnies könnte nach einer ersten Einschätzung des Bonner Hygiene-Experten Martin Exner auf die Luftkühlung im Zerlegebetrieb zurückgehen. In dem Bereich werde die Luft auf sechs bis zehn Grad Celsius heruntergekühlt, während die Arbeiter bei hohem Tempo und harter, körperlicher Belastung die geschlachteten Schweine zerlegen, sagte der Professor bei einer Pressekonferenz in Gütersloh.

Martin Exner, Direktor des Instituts für Hygiene und Öffentliche Gesundheit und Geschäftsführender Direktor des Zentrums für Infektiologie und Infektionsschutz der Universität Bonn. Foto: David Inderlied/dpa

Um die Luft zu kühlen, werde diese aus dem Raum gezogen, gekühlt und zurück in den Raum gebracht. Um zu verhindern, dass Viren über dieses System verteilt werden, schlägt Exner Hochleistungsfilter und UV-Strahlen als Lösung vor. In Krankenhäusern würden diese Hochleistungsfilter bereits in Operationssälen eingesetzt.

20.36 Uhr: 17 Mitarbeiter von Dönerfleischproduzent positiv getestet

Bei einer Dönerfleischproduktion in Moers bei Duisburg sind 17 Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das berichtete der Kreis Wesel am Mittwoch. Insgesamt habe der Betrieb 275 Mitarbeiter. Die Infizierten seien in Quarantäne, das gelte vorsorglich auch für 43 weitere Personen.

Am Mittwoch seien nun alle anwesenden Mitarbeiter des Dönerproduzenten getestet worden, so der Kreis. Die Ergebnisse lagen zunächst noch nicht vor. Der Betrieb wurde vorläufig geschlossen. Einige wenige Mitarbeiter dürften aber in den kommenden Tagen noch unter Auflagen „bereits angelieferte Frischware weiterverarbeiten, um zu vermeiden, dass diese verdirbt“, so der Kreis. Der Betrieb habe ein „hervorragendes Hygienekonzept“. Es gebe keine Werkverträge oder Mitarbeiter, die in Sammelunterkünften lebten.

Die 17 infizierten Mitarbeiter waren nachträglich untersucht worden, nachdem das NRW-Gesundheitsministerium im Mai eine Reihentestung bei allen Schlachtbetrieben im Bundesland angeordnet hatte. Nun seien nochmals die Mitarbeiter getestet worden, die damals unter anderem wegen Urlaub oder Kurzarbeit nicht konnten.

Anfang Mai hatte es einen Corona-Ausbruch in einem Westfleisch-Werk in Coesfeld gegeben. Zuletzt wurde ein deutlich größeres Infektionsgeschehen beim Fleischproduzenten Tönnies in Rheda-Wiedenbrück im Kreis Gütersloh bekannt.

18.29 Uhr: Unbekannte wollen Autos von Tönnies-Mitarbeitern abfackeln

Brand-Attacke auf zwei Autos von Tönnis-Mitarbeitern in Beckum (Kreis Warendorf). In der Nacht von Montag auf Dienstag legten Unbekannte brennende Gegenstände unter die Fahrzeuge mit rumänischen Kennzeichen.

Die Feuer konnten rechtzeitig gelöscht werden, so dass keine größere Schäden entstanden. Zeugen wollen zwei junge Männer und Frauen bei der Tat beobachtet haben. Die Täter konnten noch nicht gestellt werden.

17.20 Uhr: Virus in weiteren Schlachthof ausgebrochen

Wieder hat es einen Schlachthof erwischt. Diesmal einen Betrieb in Essen im Landkreis Cloppenburg (Niedersachsen). Laut NDR sind drei Mitarbeiter infiziert, die vorherige Woche noch negativ getestet worden waren. Ein weiterer Neuangestellter, der noch nicht gearbeitet hatte, sei ebenfalls infiziert. Der Betreiber Danish Crown will nur 350 der 1500 Mitarbeiter testen.

Vornehmlich in Schlachthöfen in NRW und Niedersachsen kommt es vermehrt zu Corona-Ausbrüchen. Foto: imago images/ Fotomontage

16.15 Uhr: Nun erreicht die Corona-App DAS

Seit rund einer Woche gibt es die Corona-Warn-App zum Download. Sie sei mittlerweile rund 12,6 Millionen Mal heruntergeladen worden, teilt das Robert-Koch-Institut mit. Damit nutzt jeder siebte inzwischen die App zur Kontaktverfolgung.

Das entspricht zirka 15 Prozent der Bevölkerung. Mit dieser Zahl konnte ein wichtiger Schritt erreicht werden. Laut Forschern der Universität Oxford zeigt die App nämlich Wirkung, sobald 15 Prozent der Menschen mitmachen.

14.14 Uhr: Einsatzhundertschaften im Kreis Gütersloh während des Lockdowns

Die Polizei Bielefeld schickt nun drei Einsatzhundertschaften in den Kreis Gütersloh. Sie sollen Quarantäne-Anordnungen bekannt geben und auch dafür sorgen, dass die Maßnahmen eingehalten werden, teilte die Behörde am Mittwoch mit. Ab Donnerstag werden die Beamten das Ordnungsamt begleiten, um bei eventuellen Konfliktsituationen eingreifen zu können.

„Kontrollen der Polizei an den Kreisgrenzen gibt es nicht, da ein Ausreiseverbot für Bewohner der betroffenen Kreise nicht besteht“, stellt die Polizei klar.

10.16 Uhr: Österreicht spricht partielle Reisewarnung für NRW aus

Nachdem im im Fleischbetrieb Tönnies mehr als 1300 Arbeiter mit dem Coronavirus infiziert worden sind, spricht Österreich jetzt eine partielle Reisewarnung für NRW aus, das berichten mehrere Medien, unter anderem die tagesschau.de.

„Vor allem unser Nachbarland Deutschland mit der Region Nordrhein-Westfalen hat gezeigt, wie schnell es zu einer weiteren dramatischen Situation kommen kann“, so Bundeskanzler Sebastian Kurz dazu. Der 33-Jährige hoffe, dass es zu keiner weiteren Ausbreitung in Deutschland komme. Seit dem 15. Juni sind die Grenzen zum Nachbarland wieder geöffnet.

Gleichzeitig rüstet sich die Alpenrepublik für die Tourismussaison. So soll die Maskenpflicht für Kellner ab Juli wegfallen, Sport drinnen und draußen wieder erlaubt sein und die Sperrstunde bei Veranstaltungen bis zum 100 Personen aufgehoben werden.

7.56 Uhr: Tönnies-Mitarbeiter reisen in ihr Heimatland Bulgarien

Drei Tönnies-Mitarbeiter sind nach Bulgarien zurückgereist. Die Angst vor einer Ausbreitung in dem Balkanstaat ist nun groß. In Bulgarien sind drei aus Deutschland heimgekehrte Mitarbeiter des Fleischverarbeiters Tönnies unter Quarantäne gestellt worden. Das sagte der Bürgermeister des südwestbulgarischen Beliza, Radoslaw Rewanski, am Dienstagabend dem Fernsehsender bTV. Es handelt sich um den mutmaßlich ersten Bericht in Bulgarien über Heimkehrer nach dem massiven Corona-Ausbruch bei Tönnies.

Die drei Tönnies-Mitarbeiter seien in Deutschland auf das Coronavirus getestet worden, wüssten aber nicht, wie die Tests ausgefallen seien, hieß es. Die Bulgaren sollen nach den Worten des Bürgermeisters bereits am Mittwoch erneut auf das Virus getestet werden. „Uns geht es gut“, sagte einer der Männer. „Wir sind zurückgekehrt, weil wir Angst hatten“, erklärte er weiter.

Bulgarien hatte jüngst die Quarantänepflicht für Einreisende aus Deutschland aufgehoben. Der Oberste Inspektor für Gesundheit und Mitglied des Krisenstabs in Sofia, Angel Kuntschew, zeigte sich besorgt, dass rückkehrende Tönnies-Mitarbeiter das Coronavirus in Bulgarien weiter verbreiten könnten. „Es ist möglich, dass durch diese Menschen auch ein zusätzlicher Import des Virus erfolgt“, sagte Kuntschew dem Staatsfernsehen BNT.

6.44 Uhr: Virologe Drosten befürchtet Zweite Welle in NRW

Der Virologe Christian Drosten befürchtet nach Corona-Ausbrüchen unter anderem in Nordrhein-Westfalen eine unbemerkte Ausbreitung des Coronavirus in die Bevölkerung. Die Verbreitung über die Gegend hinaus zu verhindern, sei jetzt das Entscheidende, sagte der Charité-Wissenschaftler am Dienstag im NDR-Podcast. Generell gebe es aktuell in mehreren Orten, darunter auch in Berlin, eindeutige Anzeichen, dass Sars-CoV-2 wieder komme.

Schon jetzt ist aus Sicht des Virologen große Vorsicht geboten, dass sich keine zweite Welle entwickelt. Er verwies auf die Lage in den Südstaaten der USA, wo sich trotz hoher Umgebungstemperaturen eine „furchtbare Situation“ entwickle. Dort sei zu früh gelockert worden.

Virlologe Christian Drosten warnt nach dem Corona-Ausbruch in Schlachthöfen wie Tönnies vor einer zweiten Corona-Welle. Foto: imago images / teamwork; imago images / Reiner Zensen (Montage: DER WESTEN)

„Ich bin nicht optimistisch, dass wir in einem Monat noch so eine friedliche Situation haben wie jetzt, was die Epidemietätigkeit angeht“ sagte Drosten. „In zwei Monaten, denke ich, werden wir ein Problem haben, wenn wir nicht jetzt wieder alle Alarmsensoren anschalten.“ Die Bevölkerung müsse einsehen, dass die Gesundheitsbehörden Unterstützung und Konsens bräuchten.

Die Gespräche mit Drosten gehen bis Ende August in eine Sommerpause, wie die Moderatorin ankündigte. In der Zwischenzeit sollen auf dem Podcast-Kanal andere Wissenschaftler zum Thema Corona zu Wort kommen.

Dienstag, 23. Juni

20.57 Uhr: Münster erweitert Maskenpflicht

Die Stadt Münster reagiert nach dem massiven Corona-Ausbruch bei Tönnies und dem Lockdown in zwei nahegelegenen Landkreisen mit neuen Regeln zur Maskenpflicht. „Wer aus dem Großraum Gütersloh und Warendorf kommend Münster besucht, ist ab morgen (Mittwoch, 24. Juni) im öffentlichen Raum und am Arbeitsplatz im gesamten Stadtgebiet zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes verpflichtet“, teilte die Stadt am Dienstagabend mit. Jedenfalls dann, wenn man den Mindestabstand von 1,50 Meter zu anderen Menschen nicht sicher und durchgehend gewährleisten könne. Betroffen von der per Allgemeinverfügung angeordneten Maskenpflicht seien Personen mit Wohnsitz im gesamten Kreis Gütersloh und im gesamten Kreis Warendorf.

Ebenso seien Personen im Stadtgebiet Münster zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes beziehungsweise Einhalten des Mindestabstandes verpflichtet, die in Münster wohnen und sich regelmäßig im Raum Gütersloh und Warendorf als Berufspendler aufhalten, hieß es. Die Maßnahmen sollen bis 1. Juli gelten. „Die Corona-Pandemie breitet sich in unserer Nachbarschaft mit erschreckender Geschwindigkeit aus. Die jetzt beschlossene Maßnahme dient nur einem Zweck: die Ausbreitung des Virus zu begrenzen“, erklärte der Leiter des Corona-Krisenstabes der Stadt Münster, Wolfgang Heuer.

19.14 Uhr: Corona-Ausbruch in Grenzdurchgangslager Friedland - 22 Infizierte

Im Grenzdurchgangslager Friedland (Landkreis Göttingen) sind 21 Bewohner und eine Mitarbeiterin postiv auf Corona getestet worden. Das teilte eine Sprecherin der Landesaufnahmebehörde Niedersachsen am Dienstag mit. Nachdem Sars-CoV-2 bei einer neu angekommenen Familie nachgewiesen worden war, wurden Tests bei allen 190 Bewohnern und den Mitarbeitern durchgeführt. Die Infizierten wurden der Sprecherin zufolge separiert untergebracht und sind in keinem kritischen Zustand. An diesem Donnerstag sollen alle negativ Getesteten ein zweites Mal untersucht werden. Zuvor hatte die „Hannoversche Allgemeine Zeitung“ berichtet.

16.44 Uhr: Corona-Infektionen in Wiesenhof-Schlachthof bei Oldenburg

Mehrere Mitarbeiter eines Schlachthofs der PHW-Gruppe („Wiesenhof“) im niedersächsischen Wildeshausen sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Eine am Montag erfolgte Reihentestung sei bei 23 von 50 Mitarbeitern positiv verlaufen, sagte ein Sprecher des Landkreises. Der PHW-Gruppe zufolge sollen alle mehr als 1100 Mitarbeiter des Schlachthofes auf eine Corona-Infektion getestet werden. PHW hält eine Mehrheitsbeteiligung an dem Schlachthof Geestland Putenspezialitäten.

Zusammen mit dem Unternehmen sollen nun Maßnahmen ergriffen werden, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen und die Ursachen aufzuarbeiten, sagte Landrat Carsten Harings (parteilos). Schon Anfang Juni waren mehr als 1100 Mitarbeiter getestet worden, dabei wurde ein Infektionsfall entdeckt. Von den aktuell 23 Infizierten waren dem Landkreis zufolge zuvor 22 negativ getestet worden. Ein neuer Mitarbeiter sei bei den Tests Anfang Juni noch nicht dabei gewesen. Zur Unterstützung bei der weiteren Kontaktermittlung forderte die Kreisverwaltung beim Niedersächsischen Landesgesundheitsamt zusätzliche Containment-Scouts an.

16.29 Uhr: Corona-Ausbruch bei Tönnies: 38 liegen in Krankenhäusern

Nach dem massenhaften Corona-Ausbruch in der Tönnies-Fleischfabrik in Rheda-Wiedenbrück werden in der Region insgesamt 38 Menschen mit Bezug zu Tönnies in Krankenhäusern behandelt. Dies geht aus Angaben der drei Bezirksregierungen Detmold, Münster und Arnsberg hervor. Neun von ihnen liegen auf Intensivstationen, zwei davon müssen beatmet werden.

In Regierungsbezirk Detmold, zu dem der am stärksten betroffene Kreis Gütersloh gehört, waren am Montag 29 Corona-Patienten bekannt, die stationär behandelt werden mussten, wie das Gesundheitsministerium auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Acht Patienten wurden intensivmedizinisch behandelt, zwei davon mit Beatmung. Ein Kapazitätsengpass werde derzeit von den Krankenhäusern nicht erwartet, hieß es.

16.11 Uhr: Laumann: Schlachthöfe sind systemrelevant

NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hat klar gemacht, dass der Betrieb bei Tönnies schnellstmöglich umgebaut werden muss, damit der Schlachtbetrieb weiter gehen kann. Die Kapazitäten von Tönnies - nach Laumanns Worten wurden dort 25 000 Schweine am Tag geschlachtet - seien nicht einfach aufzufangen, sagte der Minister am Dienstag in Düsseldorf. Gleichzeitig müssten die Tiere verarbeitet werden. Zu einer starken Landwirtschaft gehörten auch Schlachthöfe, so Laumann. Sie seien systemrelevant.

NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann äußerte sich am Donnerstag zur Corona-Lage im Kreis Warendorf und Gütersloh. Foto: dpa/imago images/Montage

16.02 Uhr: Gesundheitsminister Laumann verzweifelt

Gesundheitsminister Laumann macht keinen Hehl daraus, dass er vom Geschäftsmodell Schlachthof nicht viel hält. Zwar sei die Situation eine andere, als im Kreis Coesfeld vor noch wenigen Wochen. Denn die Werkmitarbeiter seien nicht in Sammelunterkünften untergebracht, sondern in 1300 Immobilien, größtenteils in Einfamilienhäusern.

Laumann sichert den Mitarbeiter die bestmögliche gesundheitliche Versorgung zu. Doch mit einem gezwungenen Lachen muss er zugeben, dass nicht einmal bekannt sei, ob alle Mitarbeiter versichert sind.

„Tönnies hat angekündigt die Tests in Gütersloh zu bezahlen“, verkündet der CDU-Politiker. Daher legt er jeder Person im Kreis nahe, sich testen zu lassen. Denn „alle negativ Getesteten sind in den Urlaubsgebieten willkommen.“

15.55 Uhr: Nicht nur Kreis Gütersloh – auch Kreis Warendorf wird dicht gemacht

Am Morgen hatte Ministerpräsident Armin Laschet den Lockdown für den Kreis Gütersloh verkündet. Nun legt Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann nach: Auch der Kreis Warendorf unterliegt bis kommenden Dienstag den Corona-Bestimmungen. Ab Donnerstag werden alle Schulen und Kitas in den beiden betroffenen Kreisen wieder geschlossen.

Zusätzlich setzt Laumann auf flächendeckene Tests: Nicht nur alle Schlachthofmitarbeiter und ihre Familien sollen getestet werden, sondern auch Mitarbeiter von Altenheimen sowie die Pflegebedürftigen, Krankenhaus-Mitarbeiter und auch Supermarkt-Mitarbeiter. Denn Laumann geht davon aus, dass die Betroffenen am ehesten dort einkaufen. „Sie werden eher nicht in Feinkostläden gehen“, meint der Gesundheitsminister.

15.01 Uhr: Lauterbach: Keine Urlaubsreise ohne Corona-Test

Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach warnt davor, dass Menschen aus dem Kreis Gütersloh in den Urlaub fahren, ohne zuvor getestet worden zu sein. „Dann besteht die Gefahr, dass das Virus aus Gütersloh wieder verbreitet wird“, sagte Lauterbach der „Rheinischen Post“ (Mittwoch).

Jetzt sei eine intelligente, schnelle und repräsentative Testung notwendig, sagte der studierte Epidemiologe. Dabei sei es nicht wichtig, dass auch der letzte Tönnies-Mitarbeiter gefunden werde. „Man muss sich jetzt um die Bevölkerung kümmern“, sagte Lauterbach.

Karl Lauterbach fordert einen sofortigen Lockdown für die Region Gütersloh. Foto: imago images/dpa/Fotomontage

Für den gesamten Kreis Gütersloh mit rund 370 000 Einwohnern verhängte das Land Nordrhein-Westfalen am Dienstag einen Lockdown. Das öffentliche Leben wird ab Mittwoch bis vorerst zum 30. Juni heruntergefahren. Über 1500 Arbeiter von Tönnies waren positiv auf das Corona-Virus getestet worden (Stand Montag).

11.39 Uhr: Laschet wirft Tönnies mangelnde Kooperation vor

Nach dem massiven Corona-Ausbruch beim Fleischverarbeiter Tönnies hat NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) dem Branchenriesen mangelnde Kooperationsbereitschaft vorgeworfen. Daher hätten die Behörden die Herausgabe von Daten der Werkarbeiter von Tönnies durchgesetzt. „Da wurde nicht mehr kooperiert, da wurde verfügt“, sagte Laschet am Dienstag in Düsseldorf. Die Kooperationsbereitschaft bei Tönnies „hätte größer sein können“. Dass das Unternehmen den Datenschutz angeführt habe, sei kein Argument. Aus Infektionsschutzgründen wäre Tönnies gesetzlich verpflichtet gewesen, die Daten der Beschäftigten zu übermitteln, sagte Laschet.

11.17 Uhr: 1550 Beschäftige infiziert

Grund für den Schritt ist der Corona-Massenausbruch beim Fleischverarbeiter Tönnies. Beim Schlachtbetrieb des Marktführers im westfälischen Rheda-Wiedenbrück hatten sich mehr 1550 Beschäftigte nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Der Lockdown gelte zunächst für eine Woche. Bis zum 30. Juni werde man dann mehr Klarheit haben, inwieweit sich das Virus womöglich auch bei Menschen, die nicht bei Tönnies arbeiten, ausgebreitet habe, sagte Laschet. Bisher gebe es hier nur 24 nachgewiesene Infektionen. Die Behörden werden die Tests in der Bevölkerung zudem massiv ausweiten, betonte der Regierungschef.

Rund 7000 Mitarbeiter stehen mitsamt ihren Familien seit einigen Tagen unter Quarantäne. Die nordrhein-westfälische Landesregierung habe drei Einsatzhundertschaften der Polizei in den Kreis Gütersloh geschickt, sagte Laschet. Die Polizisten sollten die Quarantäne der Mitarbeiter von Tönnies kontrollieren. Die Polizei werde die mobilen Testteams begleiten. Zur Not müssten die Behörden auch mit Zwang die Anordnungen durchsetzen. Es werde auch zusätzliche humanitäre Maßnahmen zur Unterstützung der Betroffenen geben.

10.43 Uhr: Neuer Corona-Lockdown im Kreis Gütersloh

Nach dem Corona-Ausbruch beim Fleischverarbeiter Tönnies schränken die Behörden das öffentliche Leben im Kreis Gütersloh nun doch massiv ein. Erstmals in Deutschland werde ein Kreis wegen des Corona-Infektionsgeschehens wieder auf die Schutzmaßnahmen zurückgeführt, die noch vor einigen Wochen gegolten hätten, sagte NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Dienstag in Düsseldorf. Im Kreis Gütersloh handele es sich um das bisher „größte Infektionsgeschehen“ in NRW und in Deutschland.

Der Kreis Gütersloh in NRW schränkt das öffentliche Leben wieder ein. Foto: dpa

Im Kreis Gütersloh werden unter anderem wieder Sport in geschlossenen Räumen und zahlreiche Kulturveranstaltungen untersagt. Fitnessstudios würden im Kreisgebiet ebenso geschlossen wie Kinos und Bars, sagte NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Dienstag in Düsseldorf.

10.23 Uhr: Schule in Duisburg nach Neuinfektion geschlossen

Corona-Fall im Umfeld einer Duisburger Schule. „Ein Elternteil zweier Schulkinder der Abteischule wurde positiv auf das Coronavirus getestet“, teilte die Stadt mit. Die Familie befinde sich in Quarantäne. Da 18 Kinder der Grundschule Symptome zeigen, wurde die Grundschule am Montag vorsorglich bis zu den Sommerferien geschlossen. Die Kinder mit Symptomen werden am Dienstag auf das Virus getestet.

09.36 Uhr: Positiver Corona-Test bei neugeborenen Drillingen

Was für Nachrichten! In Mexiko sind Drillinge mit dem Coronavirus zur Welt gekommen. Das berichtet die „Bild“. Demnach waren die drei Babys wenige Stunden nach der Geburt gestestet worden. Grund für die Überprüfung war, dass die Kinder sich um Frühgeburten handelten.

Foto: Waltraud Grubitzsch/dpa

Dem Bericht zufolge fiel das Ergebnis positiv aus. Eines der Kinder habe auch Sympthome der Lungenkrankheit Covid-19. Ihre Eltern hätten laut Mónica Rangel, der Gesundheitsministerin des Bundesstaates San Luis Potosi, keinerlei Symptome, das Ergebnis stehe allerdings noch aus.

Ungmöglich sei es, dass sich die Kinder nach der Geburt angesteckt hätten. Deshalb untersuche man nun, ob sich das Virus über die Plazenta übertrage. Diesbezüglich hatte es zuvor vereinzelt Berichte aus anderen Ländern gegeben, wie es im Bericht weiter heißt.

6.11 Uhr: Männer sterben häufiger als Frauen an Covid-19

Männer erkranken oft schwerer an Covid-19 und sterben häufiger als Frauen. Nach Daten der Forschungsinitiative Global Health 50/50 aus mehr als 20 Ländern wie auch nach Zahlen des des Robert Koch-Instituts (RKI) für Deutschland infizieren sich Frauen ähnlich häufig wie Männer. Bei den Sterberaten liegt die Verteilung jedoch etwa bei einem Drittel zu zwei Dritteln.

Nach dem Situationsbericht des RKI vom 21. Juni starben in fast allen Altersgruppen mindestens doppelt so viele Männer wie Frauen: Bei den 20- bis 29-Jährigen waren von den neun Todesopfern sechs Männer. Bei den 60- bis 69-Jährigen waren von 845 Toten 624 Männer und bei den 70- bis 79-Jährigen waren von 1998 Toten 1343 männlich. Danach gleicht sich das Verhältnis zunächst an und kehrt sich ab der Altersgruppe der 90 bis 99-Jährigen um. Dort waren von 1618 Gestorbenen nur 556 Männer - möglicherweise aber allein deshalb, weil es mehr hochbetagte Frauen als Männer gibt.

Zu den Gründen für die fast durchweg höhere Sterberate der Männer heißt es beim RKI, es geben viele offene Fragen. Wissenschaftler nennen bisher nur Theorien. Ungesünderer Lebensstil könnte ein Faktor sein, heißt es. Gerade Männer der älteren Generation, die besonders betroffen ist und in der weniger auf die Lebensweise geachtet wurde, könnten mehr an Vorerkrankungen leiden. Diskutiert wird auch die unterschiedliche Hormonlage und eine genetisch bedingte stärkere Immunreaktion bei Frauen. Vor allem im Gespräch ist aber der sogenannte ACE2-Rezeptor, über den das Sars-CoV-2-Virus in die Lunge eindringen kann - er kommmt einer Studie zufolge bei Männern in höherer Konzentration vor.

Montag, 22. Juni

17.52 Uhr: Karl Lauterbach fordert sofortigen Lockdown

Nach dem massiven Corona-Ausbruch beim Fleischverarbeiter Tönnies in Rheda-Wiedenbrück zeichnen sich weitere Schritte zur Eindämmung des Infektionsherdes ab. Fachleute des Robert-Koch-Instituts und andere Wissenschaftler sind im Kreis Gütersloh nach Angaben der Behörden im Einsatz. „Deren Empfehlungen folgen weitere Maßnahmen“, teilte NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Montag über den Kurznachrichtendienst Twitter mit ohne dabei Details zu nennen. SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach forderte einen kurzen Lockdown mit massiven Tests in der Region. Er warnt vor einem freien Reiseverkehr der Menschen aus der Region Gütersloh.

Lauterbach kritisierte das Vorgehen der NRW-Landesregierung. „Ich bin sicher, dass deutlich mehr Menschen außerhalb der Mitarbeiterschaft inzwischen infiziert sind“, sagte er der „Rheinischen Post“ (Dienstag). Das Virus könnte sich so potenziell sehr weit verteilen. Deshalb sei es ein Fehler, „dass es jetzt keinen kurzen Lockdown mit einem massiven Testaufgebot gibt“. Das sei nötig, um das tatsächliche Infektionsgeschehen in der Region genau einschätzen zu können.

14.32 Uhr: Menschen können sich kostenlos testen lassen

Im Kreis Gütersloh ging es am Montag unter anderem um weitere Abstriche bei Haushaltsangehörigen von Tönnies-Mitarbeitern. Erneut waren mobile Teams unterwegs, um Proben zu nehmen und den in Quarantäne befindlichen Menschen Unterstützung anzubieten. Im Kreisgebiet können sich alle Menschen in den nächsten Tagen kostenlos auf das Coronavirus testen lassen. Am Montag seien auf diese Ankündigung schon zahlreiche Menschen zum Tönnies-Werk in Rheda-Wiedenbrück gekommen, sagte Kreissprecher Jan Focken.

Für die angekündigten kostenlosen Corona-Tests der Bevölkerung des Kreises Gütersloh richtet die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe ein Diagnosezentrum ein. Ort, Tag der Eröffnung und Öffnungszeiten stünden noch nicht fest. „Wir hoffen, dass es kurzfristig klappt“, sagte eine Sprecherin der Vereinigung.

7.51 Uhr: Droht jetzt der nächste Lockdown im Kreis Gütersloh?

Laschet unterstrich im „Heute Journal“ des ZDF am Sonntagabend erneut, dass er einen regionalen Lockdown nicht ausschließen könne - darunter versteht man das massive Herunterfahren des öffentlichen Lebens. „Wir haben die Schulen und Kitas geschlossen, das ist der erste Teil eines Lockdowns. Und wir werden weitere Schritte in diesen Tagen prüfen.“ Er führte aus: „Ich könnte mir vorstellen, dass wir Kontaktbeschränkungen ebenfalls wieder erlassen, so wie sie im Lockdown gegolten haben.“

Bislang haben die Behörden auf einen Lockdown im Kreis Gütersloh verzichtet. Laschet hatte am Sonntag argumentiert, das Infektionsgeschehen sei klar bei der Firma Tönnies lokalisierbar, und es gebe keinen „signifikanten Übersprung“ hinein in die Bevölkerung.

6.01 Uhr: Thomas Kutschaty (SPD) greift Vorgehen von Armin Laschet an

Der SPD-Fraktionschef im NRW-Landtag, Thomas Kutschaty, hat den Verzicht der Landesregierung auf Restriktionen im Kreis Gütersloh, scharf kritisiert. Zur Reaktion von Ministerpräsident Armin Laschet auf den Corona-Ausbruch beim Fleischkonzern Tönnies sagte Kutschaty der „Rheinischen Post“ (Montagsausgabe): „Das war die reine Selbstverteidigung und ein Offenbarungseid: Laschet hat bei Tönnies zu lange einfach nur zugeschaut und dabei offenbar doch weggeguckt!“ Laschets Auftritt sei scheinheilig gewesen.

Auch mit Blick auf die Frage, was der Corona-Ausbruch für die ganze Gesellschaft im Kreis Gütersloh bedeutet, handele er nur nach dem Prinzip Hoffnung. „Wo Entschlossenheit gefragt ist, reagiert der Ministerpräsident mit dem Appell, Veranstaltungen mit mehr als 50 Personen möglichst zu vermeiden. Das ist angesichts des größten Corona-Hotspots in Europa verantwortungslos und zeugt nicht von konsequentem Handeln. Herr Laschet will damit nur von seinem eigenen Versagen ablenken.“

Laschet unterstrich im „Heute Journal“ des ZDF am Sonntagabend erneut, dass er einen regionalen Lockdown nicht ausschließen könne - darunter versteht man das massive Herunterfahren des öffentlichen Lebens. „Wir haben die Schulen und Kitas geschlossen, das ist der erste Teil eines Lockdowns. Und wir werden weitere Schritte in diesen Tagen prüfen.“ Er führte aus: „Ich könnte mir vorstellen, dass wir Kontaktbeschränkungen ebenfalls wieder erlassen, so wie sie im Lockdown gegolten haben.“

Mehr als 1000 Mitarbeiter sind bei Tönnies aktuell mit dem Coronavirus infiziert. Foto: dpa

(DER WESTEN mit dpa)

