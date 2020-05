Coronavirus: Forscher gehen von deutlich früherem Ausbruch der Pandemie aus als gedacht

News zum Coronavirus

Weltweit fast 270.000 Tote und mehr als 3,8 Millionen Infizierte

Neue Lockerungen in Deutschland

Das Coronavirus beherrscht seit Monaten das Leben aller Menschen. Forscher suchen nach einem Impfstoff, während das normale Leben zumindest teilweise wieder aufgenommen wird.

Friseure, Zoos, Museen und teilweise Spielplätze sind in Deutschland wieder geöffnet, nun folgen nahezu alle Geschäfte und in manchen Bundesländern auch die Gastronomie. Doch das Coronavirus wird noch lange das Leben dominieren.

Coronavirus aktuell: Alle Neuigkeiten rund um Covid-19 in unserem Newsblog

Welche Maßnahmen treffen andere Länder? Wann machen in Deutschland Restaurants oder Bars wieder auf? Wann darf ich wieder mit meiner Mannschaft trainieren?

All diese Fragen und noch mehr Infos rund um das Coronavirus und die Folgen erhältst du hier in unserem News-Blog!

Alles, was du zum Coronavirus wissen musst:

Hier die Corona-Karte mit den aktuellen Fallzahlen:

Coronavirus: Aktuelle News in unserem News-Blog

Freitag, 8. Mai

14.35 Uhr: Bekannter von Berlin-Attentäter Anis Amri kassiert zu Unrecht Corona-Soforthilfe

In Berlin nimmt der Betrug bei Anträgen auf staatliche Corona-Soforthilfe weiter rasant zu. Bis zum 4. Mai sei ein Schaden in Höhe von 1,5 Millionen Euro erreicht worden, sagte Oberstaatsanwalt Thomas Fels dem Tagesspiegel. Damit hat sich die Summe seit dem 29. April verdoppelt. Wieviel von den 1,5 Millionen Euro bei Kriminellen versickert ist, bleibt offen. Erst am Donnerstag gab es in Berlin eine Razzia bei Salafisten, weil sie zu Unrecht Corona-Soforthilfen kassiert hätten.

Einer der Verdächtigen war ein Bekannter des Berlin-Attentäters Anis Amri. Ende April hatten Betrüger bereits 650.000 Euro kassiert.

13.15 Uhr: In Frankreich hatte bereits im Dezember ein Mann Corona

Frankreich hat den sogenannten „Patient Null“ neu definiert. Nach neuesten Erkenntnissen sei ein Mann in Frankreich bereits im Dezember mit dem Virus infiziert gewesen. Als der Mann damals mit Grippesymptomen ins Krankenhaus kam, vermutete man eine saisonale Grippe. Nachdem nun alte Fälle nohcmal auf das Coronavirus getestet wurden, stellte sich heraus, dass er daran erkrankt gewesen ist.

Damit hatte Frankreich den ersten Fall bereits im Dezember, berichtet die Süddeutsche.

11.15 Uhr: Mehr Menschen als sonst in Deutschland gestorben

Während der Corona-Pandemie sind laut Statistischem Bundesamt überdurchschnittlich viele Menschen in Deutschland gestorben. Das geht aus einer am Freitag in Wiesbaden veröffentlichten Sonderauswertung hervor. Für die jüngeren Daten nutzen die Statistiker die Sterbefallmeldungen der Standesämter. Derzeit liegen damit vorläufige Daten bis 12. April vor.

Demnach liegen die Sterbefallzahlen in Deutschland seit 23. März „über dem Durchschnitt der jeweiligen Kalenderwochen der Jahre 2016 bis 2019. In der letzten Märzwoche seien mindestens 19.385 Menschen gestorben, zwischen 30. März und 5. April mindestens 20 207 und zwischen 6. und 12. April mindestens 19.872. Damit starben zwischen 6. und 12. April knapp 2000 Menschen beziehungsweise elf Prozent mehr als im vierjährigen Durchschnitt für diese Woche.

„Die aktuelle Entwicklung ist auffällig, weil die Sterbefallzahlen in dieser Jahreszeit aufgrund der ausklingenden Grippewelle üblicherweise von Woche zu Woche abnehmen“, berichteten die Statistiker am Freitag. „Dies deutet auf eine Übersterblichkeit im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie hin.“

9.50 Uhr: Hessens Ministerpräsident vergleicht Pandemie mit Zweitem Weltkrieg

Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) sieht Parallelen zwischen der Zeit nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und der Corona-Pandemie. „Nach der „Stunde Null“ von 1945 befinden wir uns derzeit wieder in einer „Stunde Null““, schrieb Bouffier in einem online veröffentlichten Gastbeitrag für die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“. Das gesamte öffentliche Leben habe wegen der Corona-Krise pausieren und die Wirtschaft vorübergehend stillstehen müssen. „Aber wie 1945 kann auch in dieser „Stunde Null“ ein chancenreicher Neuanfang liegen.“

Bouffier erinnerte zum 75. Jahrestag der deutschen Kapitulation am Freitag (8.5.) daran, wie Deutschland nach der Befreiung vom NS-Terror mit Unterstützung des Marshall-Plans der USA wieder habe aufsteigen können „zu einer weltweit geschätzten Größe für Frieden, Verständigung und beispiellosen wirtschaftlichen Aufschwung“. Nun sei ein ähnliches Projekt für Europa nötig.

9.26 Uhr: Mehr Hilfe für Unternehmen gefordert

Zur Unterstützung beim Neustart nach der Corona-Zwangspause fordert der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) weitere Hilfen für Unternehmen. Die Betriebe müssten ihr Geschäft wieder hochfahren - und das koste Geld, sagte DIHK-Präsident Eric Schweitzer einer Mitteilung vom Freitag zufolge.

„Wir müssen deshalb auch bei den Überbrückungshilfen dringend mit einem Zuschussfonds für kleine und mittlere Unternehmen dazu beitragen, dass in dieser fragilen Phase eine Pleitewelle vermieden wird.“

8.10 Uhr: Donald Trump lehnt Empfehlungen von Seuchenbehörde ab

Donald Trump drängt weiter darauf, so schnell wie möglich die Corona-Regeln zu lockern. Jetzt geht der US-Präsident so weit, dass er nicht mal mehr auf die Empfehlung der US-Seuchenbehörde hört. Das berichtet die New York Times. Er habe die Empfehlung als zu einheitlich und strikt befunden.

Die Richtlinien sollten demnach dazu dienen, Schulen, Kirchen, Restaurants und anderen öffentlichen Einrichtungen bei einer sicheren Wiedereröffnung zu helfen. Das Konzept wurde abgewiesen, da die Sorge bestehe, dass man der Wirtschaft weiter schaden und religiöse Rechte verletzen könne.

6.55 Uhr: Männer legen sich zum Schlafen auf Schienen – und werden vom Zug überrollt

In Indien haben 20 Wanderarbeiter auf Zugschienen geschlafen und sind von einem Güterzug überfahren worden. Mindestens 16 von ihnen starben am am frühen Freitagmorgen, einer wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur sagte. „Wahrscheinlich dachten sie, dass während der Ausgangssperre überhaupt keine Züge fahren“, sagte er. Zurzeit fahren in Indien lediglich keine regulären Passagierzüge.

6.20 Uhr: Mecklenburg-Vorpommern lässt Gastronomen öffnen

Als erstes Bundesland gibt Mecklenburg-Vorpommern Gastronomen von Samstag an die Möglichkeit, Gäste zu empfangen. Der Präsident des regionalen Branchenverbands Dehoga MV, Lars Schwarz, geht davon aus, dass am Wochenende etwa ein Drittel der Wirte diese Gelegenheit nutzen wird. „Es ist richtig, dass wir als Tourismusland die Ersten sind, die wieder aufmachen“, sagte Schwarz auch mit Blick auf die bundesweit niedrigsten Corona-Infektionszahlen im Nordosten.

Er rechnete gleichzeitig nicht damit, dass Restaurants in den Urlaubshochburgen durchgängig geöffnet haben, solange Gäste noch nicht ins Land dürfen. Dies soll erst vom 25. Mai an möglich sein.

Donnerstag, 7. Mai

23.00 Uhr: Weltweit über 268.000 Tote – Deutschland mehr als 7.300 Opfer

Laut der Johns-Hopkins-Universität sind weltweit über 268.000 Menschen an den Folgen von Covid-19 gestorben. Mehr als 3,82 Millionen Menschen seien infiziert. Deutschland hat über 7.300 Todesopfer zu beklagen.

21.00 Uhr: Geheimpapier behauptet, China spielte Corona-Ausmaß runter – jetzt kommt DAS raus

Westliche Geheimdienste sollen ein Dossier zusammengestellt haben, dass China bezichtigen würde, das wahre Ausmaß des Coronavirus heruntergespielt und verdeckt zu haben. Doch jetzt die Kehrtwende: Der BND habe erhebliche Zweifel daran, dass dieses Papier überhaupt existiert!

20.05 Uhr: Zwei Grundschulen in Rheinland-Pfalz wieder geschlossen

Nach der teilweisen Öffnung der Schulen in Rheinland-Pfalz ist der Unterricht an zwei Schulen wegen neuer Coronavirus-Infektionen wieder eingestellt worden. Am Montag sei die Grundschule in Sinzig (Landkreis Ahrweiler) für 14 Tage geschlossen worden, teilte das Bildungsministerium mit. An einer weiteren Grundschule in Großlittgen (Landkreis Bernkastel-Wittlich) kann bis zum 14. Mai ebenfalls kein Unterricht stattfinden.

19.30 Uhr: Coronavirus-Fall im Weißen Haus

Im Weißen Haus ist ein Coronavirus-Fall bestätigt worden. Wie ein Sprecher von US-Präsident Donald Trump mitteilte, wurde ein im Weißen Haus eingesetzter Soldat positiv getestet. Bei Trump und Vizepräsident Mike Pence seien aber in der Folge Corona-Tests negativ ausgefallen. Beide seien bei „bester Gesundheit“. Laut „CNN“ gehöre der Soldat der US-Marine an und arbeite als Butler im Weißen Haus.

18.10 Uhr: Hälfte der Deutschen gegen Bundesliga-Fortsetzung

Die Hälfte der Deutschen findet es falsch, dass die -Bundesliga mit Geisterspielen fortgesetzt werden soll. 36 Prozent sind dafür. Das hat eine Umfrage von infratest dimap für den ARD-Deutschlandtrend ergeben.

Eine Umfrage unter den Deutschen hat zu einem überraschenden Ergebnis geführt. (Symbolfoto) Foto: imago images / Ralph Peters

17.20 Uhr: Hessen erlaubt Veranstaltungen bis 100 Teilnehmer

Versammlungen mit bis zu 100 Teilnehmern sind in Hessen unter Auflagen ab Samstag (9. Mai) wieder möglich. Im Ausnahmefall könnten die Behörden unter bestimmten Voraussetzungen auch höhere Teilnehmerzahlen ermöglichen, teilte die hessische Landesregierung am Donnerstag mit.

Restaurants und andere Gaststätten dürfen vom 15. Mai an wieder unter Auflagen öffnen. Diskotheken und Tanzklubs blieben aber vorerst weiter geschlossen. Pensionen, Privatzimmer und Hotels können ab dem 15. Mai ihren Betrieb wieder aufnehmen. Auch Fitnessstudios könnten ab dem 15. Mai wieder öffnen.

17.00 Uhr: Corona-App soll Mitte Juni bereit sein

Die geplante App zur Nachverfolgung von Corona-Infektionsketten soll in etwa fünf bis sechs Wochen zur Verfügung stehen. „Mitte Juni ist ein realistischer Zeitraum“, hieß es am Donnerstag aus Regierungskreisen laut „Bild“. Zunächst solle die App lediglich ihre „Kernfunktion“ besitzen, mit der Kontaktpersonen von Corona-Infizierten informiert werden sollen.

15.45 Uhr: Cuxhaven öffnet wieder Strände für Touristen

Die Strände im Kreis Cuxhaven werden am 14. Mai wieder für Touristen geöffnet. Das derzeitige Verbot laufe am 13. Mai aus und werde nicht verlängert, sagte ein Sprecher des Landkreises am Donnerstag.

13.15 Uhr: Russland meldet traurige Rekordzahlen

In Russland sind die Corona-Infektionszahlen vor geplanten Lockerungen auf Rekordhöhe gestiegen. Erstmals seit Beginn der Krise kletterte die Zahl der neu registrierten Fälle auf mehr als 11.000. Die Gesamtzahl der Infektionen lag am Donnerstag bei 177.160, wie die Behörden in Moskau mitteilten. Auch die russische Hauptstadt, wo seit mehr als einem Monat strengste Ausgangssperren herrschen, verzeichnete einen Spitzenwert - einen Anstieg um 6703 Fälle. 23.803 Menschen galten als genesen.

Im internationalen Vergleich stieg Russland damit auf Rang fünf nach den USA, Spanien, Italien und Großbritannien. Trotz der massiven Zuwächse soll an diesem Dienstag das Arbeitsleben in vielen Bereichen wieder starten.

12.45 Uhr: Dieser Ort in Deutschland ist aktuell am heftigsten betroffen

Der Kreis Greiz in Thüringen bleibt bundesweiter Brennpunkt neuer Corona-Nachweise. Bis Donnerstag lag die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche bei 80,5, wie aus einer Übersicht des Robert Koch-Instituts hervorgeht. Damit war der Ostthüringer Landkreis unter allen Kreisen und kreisfreien Städten der einzige bundesweit, wo der kritische Wert von 50 Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner noch überschritten wurde. Diese Quote gilt als Obergrenze, bei deren Überschreitung Bund und Länder künftig strikte Beschränkungen zur Eindämmung der Pandemie vorsehen.

11.45 Uhr: Erste Antikörper-Medikamente schon bald in Reichweite?

Weltweit melden mehrere Forscher erste kleine Erfolge bei der Suche nach Antikörpern als Mittel gegen eine Corona-Erkrankung. So berichten niederländische Forscher im Fachblatt „Nature Communications“, sie hätten im Labor einen menschlichen Antikörper hergestellt, der bei Zellversuchen das Coronavirus ausschalten kann. Der Antikörper habe das Potenzial, Covid-19 zu verhindern oder zumindest zur Behandlung eingesetzt zu werden. Aus Blut von Infizierten gewonnene Antikörper werden bereits in mehreren Studien an Menschen getestet, wie das Fachblatt „Nature Biotechnology“ schreibt. Auch andere Forschergruppen, etwa aus Israel und Deutschland, arbeiten an solchen Antikörpern. Ob die Blockade auch im menschlichen Körper funktioniert, ist allerdings noch unklar.

Das Problem beim Coronavirus Sars-CoV-2 ist, dass das Virus neu für das Immunsystem ist. Es hat noch keine passenden Antikörper parat und ist bei der ersten Infektion ungeschützt. Deshalb wollen Forscher im Kampf gegen die Corona-Pandemie das Immunsystem auf den ersten Viren-Kontakt vorbereiten. Eine Möglichkeit ist eine Impfung, die den Körper zur Bildung von Antikörpern anregt. Ein anderer Weg ist die direkte Gabe von Antikörpern, die sowohl Schutz vor dem Virus verleihen als auch bei der Behandlung einer bestehenden Covid-19-Erkrankung eingesetzt werden könnte.

Könnte schon bald ein Medikament aus Antikörpern gegen das Coronavirus zum Einsatz kommen. (Symbolbild) Foto: imago images / ZUMA Wire

10.35 Uhr: RKI-Pressekonferenz: „Noch nicht von steigenden Fallzahlen sprechen“

Auch wenn die Zahlen der Neuinfektionen seit Montag steigt und heute erstmals wieder die Marke von 100 überschritten wurde, könne man laut Schaade noch nicht von steigenden Fallzahlen sprechen. Vielmehr entspreche der Verlauf dem Meldeverhalten der Fälle, da einige Kreise am Wochenende keine aktuellen Fallzahlen melden.

9.04 Uhr: Top-Virologe mit dringender Warnung – erstmals seit Tagen wieder mehr als 1000 Neuinfektionen

Der Virologe Alexander Kekulé hat sich besorgt wegen des Tempos und Ausmaßes der Lockerung von Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie in Deutschland geäußert. Die Nachverfolgbarkeit von Infektionen sei „noch nicht so weit wie gewünscht“, auch Risikogruppen seien weiterhin nicht hinreichend geschützt, sagte Kekulé am Donnerstag im ZDF-„Morgenmagazin“. Durch die nun vereinbarten Lockerungen werde “das Niveau der Sicherungen reduziert„.

Dies könnte „zu einem viralen Sturm im Herbst führen“, warnte der Direktor des Instituts für Medizinische Mikrobiologie des Universitätsklinikums Halle. Wichtig sei „ein nachhaltiges Schutzkonzept“, keine Politik des „rein - raus“. „Grundsätzlich“ positiv wertete Kekulé den von Bund und Ländern ebenfalls vereinbarten Notfallmechanismus, wonach Schutzmaßnahmen wieder verschärft werden sollen, wenn es in einem Landkreis oder einer Stadt wieder deutlich mehr Infektionen gibt.

Die Zahl der Neuinfektionen in Deutschland stieg nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) den zweiten Tag in Folge spürbar an. Am Donnerstagmorgen überschritt diese Zahl mit 1284 neuen Fällen im Vergleich zum Vortag wieder die Tausender-Marke.

8.10 Uhr: Ranga Yogeshwa warnt vor „Öffnungsorgien“

Bei Markus Lanz im ZDF waren die Lockerungen das Thema des Abends. Moderator und Physiker Ranga Yogeshwar zeigte dabei, dass er klar auf Seiten der Virologen und dem harten Kurs von Kanzlerin Merkel stehe.

7.25 Uhr: Kommunen drohen Einbußen von 60 Milliarden Euro

Die Kommunen müssen nach einer Schätzung des Deutschen Städte- und Gemeindebundes in diesem Jahr finanzielle Einbußen von insgesamt bis zu 60 Milliarden Euro befürchten. Hauptgrund dafür ist die Corona-Krise: „Die Steuereinnahmen, etwa bei der Gewerbesteuer, brechen dramatisch ein“, sagt Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg der „Bild“.

Auch Einnahmen etwa von Schwimmbädern, Museen und öffentlichem Nahverkehr fallen weg. Zugleich steigen die Ausgaben, etwa bei den Gesundheitsämtern.

06.10 Uhr: Paradox! Ärzte müssen in Kurzarbeit

Es klingt absurd: Während die Corona-Pandemie das Land beschäftigt, haben einige Ärzte so wenig Behandlungen, dass sie mit bangem Blick in die Zukunft schauen. Patienten meiden die Wartezimmer, Untersuchungen und Therapien wurden aufgeschoben. Manch ein Arzt hat im laufenden Quartal bislang nur einen Bruchteil der Patienten wie sonst zu dieser Zeit gesehen.

Manche Ärzte müssten noch mehr arbeiten als sonst, die Ruhezeiten seien verkürzt worden, die Arbeitszeiten verlängert, um den befürchteten Ansturm der Covid-19-Patienten zu bewältigen. Andere hätten dagegen so wenig zu tun, dass sie vom Arbeitgeber in Kurzarbeit geschickt würden. „Das ist einfach keine sinnvolle Aufteilung der Arbeit.“

