Coronavirus aktuell: Umfrage-Hammer! Hälfte aller Deutschen gegen... ++ Corona-Fall im Weißen Haus

Das Coronavirus beherrscht schon über Monate den Alltag der Menschen.

Seit Montag sind Friseure, Zoos, Museen und teilweise Spielplätze wieder geöffnet. Doch das Coronavirus wird noch lange das Leben dominieren.

Coronavirus: Aktuelle News in unserem News-Blog

Donnerstag, 7. Mai

20.05 Uhr: Zwei Grundschulen in Rheinland-Pfalz wieder geschlossen

Nach der teilweisen Öffnung der Schulen in Rheinland-Pfalz ist der Unterricht an zwei Schulen wegen neuer Coronavirus-Infektionen wieder eingestellt worden. Am Montag sei die Grundschule in Sinzig (Landkreis Ahrweiler) für 14 Tage geschlossen worden, teilte das Bildungsministerium mit. An einer weiteren Grundschule in Großlittgen (Landkreis Bernkastel-Wittlich) kann bis zum 14. Mai ebenfalls kein Unterricht stattfinden.

19.30 Uhr: Coronavirus-Fall im Weißen Haus

Im Weißen Haus ist ein Coronavirus-Fall bestätigt worden. Wie ein Sprecher von US-Präsident Donald Trump mitteilte, wurde ein im Weißen Haus eingesetzter Soldat positiv getestet. Bei Trump und Vizepräsident Mike Pence seien aber in der Folge Corona-Tests negativ ausgefallen. Beide seien bei „bester Gesundheit“. Laut „CNN“ gehöre der Soldat der US-Marine an und arbeite als Butler im Weißen Haus.

18.25 Uhr: Zwei Drittel der Deutschen haben große Sorgen um Kinder-Entwicklung

Dass viele Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen in Deutschland seit Wochen geschlossen sind, bereitet einer Mehrheit der Bürger Sorgen. 63 Prozent haben sehr große bzw. große Sorge, dass Kinder wegen eingeschränkter Betreuungs- und Schulangebote in ihrer Entwicklung beeinträchtigt werden. Das hat eine Umfrage von infratest dimap für den ARD-Deutschlandtrend ergeben.

18.10 Uhr: Hälfte der Deutschen gegen Bundesliga-Fortsetzung

Die Hälfte der Deutschen findet es falsch, dass die -Bundesliga mit Geisterspielen fortgesetzt werden soll. 36 Prozent sind dafür. Das hat eine Umfrage von infratest dimap für den ARD-Deutschlandtrend ergeben.

Eine Umfrage unter den Deutschen hat zu einem überraschenden Ergebnis geführt. (Symbolfoto) Foto: imago images / Ralph Peters

17.20 Uhr: Hessen erlaubt Veranstaltungen bis 100 Teilnehmern

Versammlungen mit bis zu 100 Teilnehmern sind in Hessen unter Auflagen ab Samstag (9. Mai) wieder möglich. Im Ausnahmefall könnten die Behörden unter bestimmten Voraussetzungen auch höhere Teilnehmerzahlen ermöglichen, teilte die hessische Landesregierung am Donnerstag mit.

Restaurants und andere Gaststätten dürfen vom 15. Mai an wieder unter Auflagen öffnen. Diskotheken und Tanzklubs blieben aber vorerst weiter geschlossen. Pensionen, Privatzimmer und Hotels können ab dem 15. Mai ihren Betrieb wieder aufnehmen. Auch Fitnessstudios könnten ab dem 15. Mai wieder öffnen.

17.00 Uhr: Corona-App soll Mitte Juni bereit sein

Die geplante App zur Nachverfolgung von Corona-Infektionsketten soll in etwa fünf bis sechs Wochen zur Verfügung stehen. „Mitte Juni ist ein realistischer Zeitraum“, hieß es am Donnerstag aus Regierungskreisen laut „Bild“. Zunächst solle die App lediglich ihre „Kernfunktion“ besitzen, mit der Kontaktpersonen von Corona-Infizierten informiert werden sollen.

16.00 Uhr: Zwei Tote und 16 Infizierte in Zwickauer Klinik

Am Heinrich-Braun-Klinikum (HBK) in Zwickau sind nach einem Coronavirus-Ausbruch 16 Menschen erkrankt und zwei von ihnen gestorben. Wie das Krankenhaus am Donnerstag mitteilte, infizierten sich neun Patienten und sieben Mitarbeiter auf der Station für Nierenkrankheiten.

15.45 Uhr: Cuxhaven öffnet wieder Strände für Touristen

Die Strände im Kreis Cuxhaven werden am 14. Mai wieder für Touristen geöffnet. Das derzeitige Verbot laufe am 13. Mai aus und werde nicht verlängert, sagte ein Sprecher des Landkreises am Donnerstag.

13.30 Uhr: Spaniens Militär mit ungewöhnlicher Maßnahme

Das spanische Militär will ab sofort auch UV-Strahlung im Kampf gegen das Coronavirus einsetzen. Mittels eines in Deutschland produzierten Roboters namens tEODor, der eigentlich für Entschärfungsaufgaben entwickelt wurde, sollte am Donnerstag zunächst die Universitätsklinik von Valencia mit ultraviolettem Licht desinfiziert werden, wie spanische Medien unter Berufung auf die Streitkräfte berichteten. Der Roboter wurde mit einer UV-Lampe ausgerüstet, die per Fernbedienung aktiviert werden kann.

Das Projekt „ATILA“ hat das Ziel, das Virus auf Oberflächen von öffentlichen Gebäuden unschädlich zu machen - und gilt als „eine weitere Methode, um die Ausbreitung des Virus zu verhindern“, wie die Nachrichtenagentur „Europa Press“ schrieb. Auch in anderen Ländern wird die Technologie bereits erprobt. So setzt die Hamburger Europa-Passage bereits seit April auf UV-Bestrahlung der Oberflächen und Rolltreppen.

13.15 Uhr: Russland meldet traurige Rekordzahlen

In Russland sind die Corona-Infektionszahlen vor geplanten Lockerungen auf Rekordhöhe gestiegen. Erstmals seit Beginn der Krise kletterte die Zahl der neu registrierten Fälle auf mehr als 11.000. Die Gesamtzahl der Infektionen lag am Donnerstag bei 177.160, wie die Behörden in Moskau mitteilten. Auch die russische Hauptstadt, wo seit mehr als einem Monat strengste Ausgangssperren herrschen, verzeichnete einen Spitzenwert - einen Anstieg um 6703 Fälle. 23.803 Menschen galten als genesen.

Im internationalen Vergleich stieg Russland damit auf Rang fünf nach den USA, Spanien, Italien und Großbritannien. Trotz der massiven Zuwächse soll an diesem Dienstag das Arbeitsleben in vielen Bereichen wieder starten.

12.45 Uhr: Dieser Ort in Deutschland ist aktuell am heftigsten betroffen

Der Kreis Greiz in Thüringen bleibt bundesweiter Brennpunkt neuer Corona-Nachweise. Bis Donnerstag lag die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche bei 80,5, wie aus einer Übersicht des Robert Koch-Instituts hervorgeht. Damit war der Ostthüringer Landkreis unter allen Kreisen und kreisfreien Städten der einzige bundesweit, wo der kritische Wert von 50 Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner noch überschritten wurde. Diese Quote gilt als Obergrenze, bei deren Überschreitung Bund und Länder künftig strikte Beschränkungen zur Eindämmung der Pandemie vorsehen.

11.45 Uhr: Erste Antikörper-Medikamente schon bald in Reichweite?

Weltweit melden mehrere Forscher erste kleine Erfolge bei der Suche nach Antikörpern als Mittel gegen eine Corona-Erkrankung. So berichten niederländische Forscher im Fachblatt „Nature Communications“, sie hätten im Labor einen menschlichen Antikörper hergestellt, der bei Zellversuchen das Coronavirus ausschalten kann. Der Antikörper habe das Potenzial, Covid-19 zu verhindern oder zumindest zur Behandlung eingesetzt zu werden. Aus Blut von Infizierten gewonnene Antikörper werden bereits in mehreren Studien an Menschen getestet, wie das Fachblatt „Nature Biotechnology“ schreibt. Auch andere Forschergruppen, etwa aus Israel und Deutschland, arbeiten an solchen Antikörpern. Ob die Blockade auch im menschlichen Körper funktioniert, ist allerdings noch unklar.

Das Problem beim Coronavirus Sars-CoV-2 ist, dass das Virus neu für das Immunsystem ist. Es hat noch keine passenden Antikörper parat und ist bei der ersten Infektion ungeschützt. Deshalb wollen Forscher im Kampf gegen die Corona-Pandemie das Immunsystem auf den ersten Viren-Kontakt vorbereiten. Eine Möglichkeit ist eine Impfung, die den Körper zur Bildung von Antikörpern anregt. Ein anderer Weg ist die direkte Gabe von Antikörpern, die sowohl Schutz vor dem Virus verleihen als auch bei der Behandlung einer bestehenden Covid-19-Erkrankung eingesetzt werden könnte.

Könnte schon bald ein Medikament aus Antikörpern gegen das Coronavirus zum Einsatz kommen. (Symbolbild) Foto: imago images / ZUMA Wire

10.35 Uhr: RKI-Pressekonferenz: „Noch nicht von steigenden Fallzahlen sprechen“

Auch wenn die Zahlen der Neuinfektionen seit Montag steigt und heute erstmals wieder die Marke von 100 überschritten wurde, könne man laut Schaade noch nicht von steigenden Fallzahlen sprechen. Vielmehr entspreche der Verlauf dem Meldeverhalten der Fälle, da einige Kreise am Wochenende keine aktuellen Fallzahlen melden.

10.30 Uhr: RKI-Pressekonferenz: Großer Anteil der Testkapazitäten weiter nicht genutzt

Die Kapazität der Tests, die in Laboren in Deutschland innerhalb einer Woche aktuell durchgeführt werden können, liegt bei rund 964.000. In der vergangenen Woche wurden jedoch nur rund 317.000 Tests durchgeführt, davon waren 12.000 positiv. Es wurde also nur etwa ein Drittel der Testkapazität abgerufen.

Schaade schlägt deswegen vor, auch Menschen ohne Symptome zu testen. Insbesondere die Personen, die einem hohen Infektionsrisiko ausgesetzt werden. Als Beispiel nannte Schaade Mitarbeiter in Krankenhäusern oder Pflegeeinrichtung.

Auch wenn die Fallzahlen rückläufig seien und es mehr Lockerungen gebe: Eine Entwarnung könne es laut Schaade nicht geben, stellt der Sprecher noch einmal deutlich heraus. Man müsse einen Weg finden, das Virus zu kontrollieren und trotzdem gesellschaftliches Leben zu ermöglichen. Dazu müsse jeder selbst Verantwortung in der Öffentlichkeit zeigen, zum Beispiel die Hygieneregeln entsprechend umzusetzen.

10.15 Uhr: RKI-Pressekonferenz: Keine regelmäßigen Konferenzen mehr in Zukunft

Da die Fallzahlen sinken, wird es ab nächster Woche keine regelmäßigen Pressekonferenzen des RKI mehr geben. Man wolle sich mehr auf die „übliche Pressearbeit“ konzentrieren, so RKI-Vizepräsident Schaade. Tagesaktuelle Informationen gebe es aber weiterhin auf der Webseite des RKI. Einige Journalisten äußern Kritik an dieser Maßnahme. So bestehe weiter „großer Bedarf“ an Informationen auf Seiten der Redaktionen.

Trotz der sinkenden Fallzahlen und Lockerungen müssten vor allem Menschen der Risikogruppe weiter geschützt werden. Wollten Kinder ihre Großeltern besuchen, sollten sie auf genügend Abstand achten und einen Mundschutz tragen. Die Lockerungen würden nicht bedeuten, „dass jetzt jeder frei zu Besuch in solche Einrichtungen“ kommen könne.

Schaade erklärte zudem, dass das RKI nicht bei der Bestimmung des Grenzwerts von 50 Neuinfektionen je 100.000 Einwohnern beteiligt gewesen. Er halte die Maßnahme jedoch für „sinnvoll“.

10.00 Uhr: RKI Pressekonferenz: Reproduktionszahl sinkt weiter

Das Robert-Koch-Institut (RKI) informiert auf einer Pressekonferenz über aktuelle Zahlen. Demnach seien 166.109 Fälle ermittelt worden, rund 139.900 gelten als Genesen. 7119 Menschen sind bislang gestorben, 123 mehr als am Vortag. Die Reproduktionszahl R soll demnach bei 0,65 liegen.

Der Anteil der verstorbenen betrage 4,3 Prozent der gemeldeten Fälle. Da es noch immer „Ausbrüche in Altersheimen, Pflegeheimen und Krankenhäusern“ mit vielen Risikopatienten gebe, sei noch immer mit einem Anstieg der Todesfälle zu rechnen. Das erklärte Lars Schaade, Vizepräsident des RKI.

Außerdem soll es ab nächster Woche keine regelmäßigen Pressebriefings mehr geben.

9.04 Uhr: Top-Virologe mit dringender Warnung – erstmals seit tagen wieder mehr als 1000 Neuinfektionen

Der Virologe Alexander Kekulé hat sich besorgt wegen des Tempos und Ausmaßes der Lockerung von Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie in Deutschland geäußert. Die Nachverfolgbarkeit von Infektionen sei „noch nicht so weit wie gewünscht“, auch Risikogruppen seien weiterhin nicht hinreichend geschützt, sagte Kekulé am Donnerstag im ZDF-„Morgenmagazin“. Durch die nun vereinbarten Lockerungen werde “das Niveau der Sicherungen reduziert„.

Dies könnte „zu einem viralen Sturm im Herbst führen“, warnte der Direktor des Instituts für Medizinische Mikrobiologie des Universitätsklinikums Halle. Wichtig sei „ein nachhaltiges Schutzkonzept“, keine Politik des „rein - raus“. „Grundsätzlich“ positiv wertete Kekulé den von Bund und Ländern ebenfalls vereinbarten Notfallmechanismus, wonach Schutzmaßnahmen wieder verschärft werden sollen, wenn es in einem Landkreis oder einer Stadt wieder deutlich mehr Infektionen gibt.

Die Zahl der Neuinfektionen in Deutschland stieg nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) den zweiten Tag in Folge spürbar an. Am Donnerstagmorgen überschritt diese Zahl mit 1284 neuen Fällen im Vergleich zum Vortag wieder die Tausender-Marke.

8.10 Uhr: Ranga Yogeshwa warnt vor „Öffnungsorgien“

Bei Markus Lanz im ZDF waren die Lockerungen das Thema des Abends. Moderator und Physiker Ranga Yogeshwar zeigte dabei, dass er klar auf Seiten der Virologen und dem harten Kurs von Kanzlerin Merkel stehe. Die komplette Kritik von Yogeshwa findest du >>> hier.

8.00 Uhr: Unionspolitiker attackieren Seehofer scharf

Zwölf Bundestags- und Europaabgeordnete der Union haben Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) dazu aufgefordert, die wegen der Corona-Pandemie angeordneten Kontrollen an den deutschen Grenzen sofort zu beenden. „Nach über sieben Wochen muss Schluss sein mit Gitterzäunen und Schlagbäumen im Herzen Europas“, heißt es in der Stellungnahme, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Die Erklärung ist unter anderem von Ex-Unionsfraktionschef Volker Kauder, Fraktionsvize Andreas Jung (beide CDU) und Daniel Caspary, dem Vorsitzende der CDU/CSU-Gruppe im Europäischen Parlament), unterzeichnet.

„Familien werden zerschnitten: Erwachsene Kinder etwa dürfen ihre Eltern nicht sehen, solange diese nicht pflegebedürftig oder krank sind - und Geschwister bleiben auf zwei Seiten des Grenzzauns. Pendler werden fortgesetzt behindert“, beklagen die Parlamentarier. „Deshalb fordern wir jetzt die sofortige Wiedereröffnung aller geschlossenen Grenzübergänge an den Grenzen zur Schweiz, nach Frankreich und nach Luxemburg“, so die Abgeordneten. „Spätestens mit dem 15. Mai müssen alle als Notmaßnahmen befristet verhängten Grenzbeschränkungen dann entfallen.“

7.25 Uhr: Kommunen drohen Einbußen von 60 Milliarden Euro

Die Kommunen müssen nach einer Schätzung des Deutschen Städte- und Gemeindebundes in diesem Jahr finanzielle Einbußen von insgesamt bis zu 60 Milliarden Euro befürchten. Hauptgrund dafür ist die Corona-Krise: „Die Steuereinnahmen, etwa bei der Gewerbesteuer, brechen dramatisch ein“, sagt Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg der „Bild“.

Auch Einnahmen etwa von Schwimmbädern, Museen und öffentlichem Nahverkehr fallen weg. Zugleich steigen die Ausgaben, etwa bei den Gesundheitsämtern.

6.25 Uhr: Verbraucher wollen Verhalten ändern

Viele Verbraucher wollen ihr Verhalten im Alltag aufgrund der Corona-Krise ändern: Sie wollen auch nach Abflauen der Pandemie weniger ins Kino oder in Konzerte gehen, seltener reisen und einen Bogen um öffentliche Verkehrsmittel machen. Das geht aus einer am Donnerstag veröffentlichten repräsentativen Umfrage des Marktforschungsunternehmens McKinsey hervor.

Solange kein Impfstoff gegen das Corona-Virus zur Verfügung steht, wollen rund 40 Prozent seltener öffentliche Verkehrsmittel wie Busse, Züge oder Flugzeuge nutzen. Stattdessen wollen sie häufiger zu Fuß gehen, oder auf das Fahrrad oder das eigene Auto zurückgreifen. Ein Drittel der Befragten will auch nach dem Abflauen der Corona-Krise seltener auf Konzerte, ins Theater oder ins Kino gehen, 26 Prozent überhaupt nicht. Und immerhin rund 29 Prozent der Befragten gab an, auch nach dem Abflauen der Corona-Krise weniger beruflich oder privat reisen zu wollen. Weitere 27 Prozent planen sogar, völlig darauf zu verzichten.

06.20 Uhr: Corona-Nothilfe verdreifacht

Die Vereinten Nationen brauchen für die Versorgung der durch die Corona-Krise schwer getroffenen ärmsten Menschen der Welt weitere Milliardenbeträge. Sie haben den nötigen Betrag seit dem Spendenaufruf im März mehr als verdreifacht. Um Millionen Menschen vor Hungerkatastrophen zu retten, sind nach neuesten Berechnungen 6,7 Milliarden Dollar nötig (6,2 Mrd Euro).

UN-Nothilfekoordinator Mark Lowcock sagte: „Es ist schwierig, Ursache und Wirkung schon klar zu benennen, aber die Corona-Krise bereitet den Boden für größere Probleme.“ Armut treibe Menschen in die Arme bewaffneter Terrorgruppen, die vielleicht Familienhilfe versprechen. Zudem sei Armut ein Treiber der Migration. „Wenn Menschen nicht überleben können, machen sie sich auf den Weg.“

06.10 Uhr: Paradox! Ärzte müssen in Kurzarbeit

Es klingt absurd: Während die Corona-Pandemie das Land beschäftigt, haben einige Ärzte so wenig Behandlungen, dass sie mit bangem Blick in die Zukunft schauen. Patienten meiden die Wartezimmer, Untersuchungen und Therapien wurden aufgeschoben. Manch ein Arzt hat im laufenden Quartal bislang nur einen Bruchteil der Patienten wie sonst zu dieser Zeit gesehen.

Manche Ärzte müssten noch mehr arbeiten als sonst, die Ruhezeiten seien verkürzt worden, die Arbeitszeiten verlängert, um den befürchteten Ansturm der Covid-19-Patienten zu bewältigen. Andere hätten dagegen so wenig zu tun, dass sie vom Arbeitgeber in Kurzarbeit geschickt würden. „Das ist einfach keine sinnvolle Aufteilung der Arbeit.“

Mittwoch, 6. Mai

22.45 Uhr: Weltweit über 260.000 Tote und 3,7 Millionen Infizierte

Die Zahl der Toten weltweit hat laut Johns-Hopkins-Universität 260.000 überschritten. Mehr als 3,7 Millionen Menschen sind überdies infiziert. Deutschland hat knapp 7.200 Tote und über 167.000 Infizierte zu beklagen.

20.45 Uhr: Entschieden! Bundesliga-Start am 15. Mai

Die DFL hat die 36 Profiklubs der 1. und 2. Bundesliga darüber informiert, dass beschlossen wurde, die Saison am 15. Mai fortzusetzen. Am Freitag, den 15. Mai, geht es mit dem 26. Spieltag weiter. Das hat die DFL auf „Bild“-Anfrage bestätigt.

20.30 Uhr: Trump: Corona-Krise schlimmer als Pearl Harbor oder 9/11

Die negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie haben die USA laut Präsident Donald Trump schlimmer getroffen, als der Angriff auf Pearl Harbor im Zweiten Weltkrieg oder die Terroranschläge am 11. September 2001. Trump am Mittwoch im Weißen Haus: „Das ist wirklich der schlimmste Angriff, den wir je hatten. Das ist schlimmer als Pearl Harbor. Das ist schlimmer als das World Trade Center. So einen Angriff hat es noch nie gegeben und er hätte niemals passieren dürfen. Es hätte am Ursprung gestoppt werden können. Es hätte in China gestoppt werden können.“

Der überraschende Angriff japanischer Kampfflugzeuge am 7. Dezember 1941 auf den US-Flottenstützpunkt Pearl Harbor löste den Eintritt der Vereinigten Staaten in den Zweiten Weltkrieg aus. Bei den Terroranschlägen am 11. September 2001 in New York kamen ungefähr 3.000 Menschen ums Leben. Dem Anschlag folgten zwei Jahrzehnte von US-Kriegen und Anti-Terror-Operationen im Irak, in Afghanistan und in weiteren Staaten.

US-Präsident Donald Trump hält die Corona-Krise für noch schlimmer als Pearl Harbor und 9/11. (Archivfoto) Foto: imago images / UPI Photo

19.30 Uhr: Spanien verlängert Notstand

Spanien verlängert den nationalen Notstand um weitere zwei Wochen. Ministerpräsident Pedro Sanchez sichert sich im Parlament genügend Stimmen, um die Verordnung zum vierten Mal um zwei Wochen zu verlängern. Durch strikte Beschränkungen hat es die Regierung zwar geschafft, den täglichen Zuwachs an Corona-Toten von Anfang April von knapp 1.000 auf zuletzt 244 zu senken. Allerdings haben die Maßnahmen die Wirtschaft stark getroffen und zu einem deutlichen Anstieg der Arbeitslosen-Zahl geführt.

19.00 Uhr: Türkei will Corona-Auflagen lockern

Die Türkei will laut Gesundheitsminister Fahrettin Koca eine „neue Phase“ gegen das Coronavirus ausrufen. Ab kommender Woche soll es um die Wiedereröffnung von Geschäften und neue Leitlinien für den Umgang miteinander gehen. Das Ziel: Ein erneuter Virus-Ausbruch soll verhindert. Dazu gehören Abstandsgebote und Gesichtsmasken. Laut offiziellen Zahlen hat die Türkei bislang 3.584 Corona-Tote zu beklagen, insgesamt seien 131.744 Menschen infiziert.

18.15 Uhr: Bundesagentur für Arbeit appelliert an Betriebe, Lehrlinge auszubilden

Die Bundesagentur für Arbeit hat die Unternehmen dazu aufgerufen, im Kampf gegen die Corona-Krise die Ausbildung von Nachwuchs nicht zu vernachlässigen. „Wir wissen, dass Betriebe in der aktuellen Situation unsicher sind und vielleicht die Besetzung von Ausbildungsstellen für dieses Jahr zumindest zurückstellen“, sagte der Vorstandschef der Bundesagentur, Detlef Scheele, in Nürnberg. Scheele: „Ich möchte an alle Ausbildungsbetriebe appellieren, ihre Bemühungen nicht zu verringern.“

16.23 Uhr: Merkel: „Ohne Vertrauen können wir einpacken“

Zum Schluss appelliert Merkel nochmal an die Bundesbürger: „Die ganze Bundesrepublik ist auf Vertrauen aufgebaut. Ich vertraue den Bürgern, den Bürgermeistern, den Gesundheitsämtern. Wenn wir uns nicht vertrauen können, dann können wir einpacken.“

Bundeskanzlerin Angela Merkel am Mittwoch in Berlin. Foto: Michael Sohn/AP/POOL/dpa

16.20 Uhr: „Müssen aufpassen, dass uns die Sache nicht entgleitet“

Merkel weiter: „Wir haben in weiten Teilen der Wirtschaft keine Verbote verhängt. Wir können uns ein Stück Mut leisten, aber wir müssen weiter vorsichtig sein.“ Und: „Wir müssen darauf aufpassen, dass uns die Sache nicht entgleitet. Das sicherlich Kritischste ist das Hotel- und Gaststaättengewerbe.“

16.15 Uhr: Merkel: Punkt erreicht, an dem Virus-Verbreitung verlangsamt ist

Merkel betonte, dass inzwischen ein Punkt erreicht sei, an dem die Virus-Verbreitung verlangsamt worden sei. Zugleich habe das Gesundheitssystem vor Überlastung geschützt werden können. Dies habe erreicht werden können, weil die Bürger verantwortungsvoll ihr Leben in Zeiten des Virus gelebt, sich auf Beschränkungen eingelassen und damit das Leben anderer Menschen gerettet hätten.

16.10 Uhr: Tschentscher: „Beschluss zur Bundesliga ist einstimmig erfolgt“

Die Bundesliga soll in der zweiten Maihälfte wieder starten. Die Liga entscheidet selbst über den genauen Termin. Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher: „Der Beschluss zur Bundesliga ist einstimmig erfolgt.“ Wichtig sei, nicht den Amateursport dabei zu vergessen. Deshalb wurde auch entschieden, dass Training im Freizeitsport wieder erlaubt ist. Allerdings nur im Freien und nach spezifischen, coronabedingten Regeln.

16.00 Uhr: Söder: „Wir öffnen. Aber mit Bedacht!“

Bayern-Ministerpräsident Markus Söder erläutert weiter: „Wir öffnen. Aber mit Bedacht.“ Er macht nochmal deutlich, dass es erst eine vollständige Normalisierung geben könne, wenn ein Impfstoff oder Medikament entwickelt sei. „Da wir kein Impfstoff haben, bleibt die Kontaktbeschränkung die einzige Antwort.“ Das sei die „Mutter aller Fragen“ – „und nicht die Frage, wann der Biergarten wieder öffnet.“

Der Förderalismus habe sich „als wirksam erwiesen.“ Wir müssten „Freiheit ermöglichen, aber Sicherheit gewährleisten.“ Die Corona-Experten der Bundesländer wollen sich nicht mehr im Wochen-Rhythmus treffen, sondern größere Abstände wählen, um die Entwicklung gemeinsam auszuwerten.

15.50 Uhr: „Hygieneregeln müssen eingehalten werden“

Merkel weiter: „Wenn wir regionale Unterschiede haben, müssen wir einen Notfallmechanismus haben.“ Festgehalten wurde demnach: Mehr als 50 Neu-Infektionen in den letzten 7 Tagen pro 100.000 Einwohner in einem Landkreis – dann müssen neue Kontaktbeschränkungen her. Das gelte dann so lange, bis wieder eine Woche lang weniger als 50 Infektionen in dem Gebiet zu finden sind, erklärte Merkel weiter.

Die Kanzlerin hat angekündigt, auch für Kinobetriebe eine Lösung erarbeiten zu lassen. Merkel: „Ich will nochmal deutlich sagen, dass die Hygieneregeln eingehalten werden müssen.“

15.45 Uhr: Merkel: Kontaktbeschränkung bleibt bis 5. Juni gültig

Wie bereits im Vorfeld durchgesickert ist, bestätigt Merkel anstehende Lockerungen im gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Alltag. Merkel: „Der Mindestabstand von 1,50 Metern muss beibehalten werden, auch der Mund-Nasen-Schutz muss weiter getragen werden.“ Auch die Kontaktbeschränkung bleibt bis zum 5. Juni gültig, allerdings dürfen jetzt auch Aufenthalte mit einer Person aus einem anderen Hausstand möglich sein.

15.40 Uhr: PK mit Merkel, Söder und Tschentscher beginnt

Bundeskanzlerin Angela Merkel tritt vor die Presse und sagt gleich zu Beginn: „Wir haben noch einen langen Kampf gegen das Virus, auch wenn wir die allererste Phase gut überstanden haben.“

15.15 Uhr: Warten auf Merkel

Eigentlich hätte Kanzlerin Merkel bereits ihr Statement längst geben wollen. Noch immer warten die Medienvertreter auf die Regierungschefin.

Angela Merkel hat mit den Ministerpräsidenten der Länder über weitere Maßnahmen wegen des Coronavirus diskutiert. Foto: dpa

15.00 Uhr: Bundesliga soll noch im Mai mit Geisterspielen starten

Kanzlerin Merkel und die Länderchefs sollen sich bezüglich der Bundesliga geeinigt haben: Die Liga startet im Geisterspiel-Modus in der zweiten Maihälfte wieder. Die Liga soll selbst über den genauen Termin entscheiden.

14.25 Uhr: Freizeitsport ist wieder erlaubt

Bund und Länder wollen den wegen der Corona-Pandemie unterbrochenen Trainingsbetrieb im Breiten- und Freizeitsport unter freiem Himmel wieder erlauben. Darauf verständigten sich Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder bei ihren Beratungen am Mittwoch, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Teilnehmerkreisen erfuhr. Die Freizeitsportler müssten sich aber an bestimmte Auflagen halten.

14.15 Uhr: Alle Geschäfte dürfen wieder öffnen

Alle Geschäfte können unter Auflagen wieder öffnen. Dazu gehört die Hygiene und ein gesteuerter Zutritt. Warteschlangen sollen vermieden werden. Es soll eine maximale Zahl an Kunden und Personal - bezogen auf die Verkaufsfläche - vorgegeben werden.

13.49 Uhr: Kontaktverbot bleibt bestehen

Bund und Länder haben die coronabedingten Kontaktbeschränkungen in Deutschland grundsätzlich bis 5. Juni verlängert. Allerdings einigten sich Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder bei ihrer Schalte am Mittwoch auch auf eine Lockerung.

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur aus Teilnehmerkreisen sollen sich künftig auch Angehörige von zwei Haushalten treffen dürfen. Sie dürfen demnach auch zusammen essen gehen, sobald die Gastronomie wieder öffnet.

12.30 Uhr: Heftiger Streit um Verantwortung bei Lockerungen

In der Corona-Krise bekommen die Länder weitgehende Verantwortung für die Lockerung von Beschränkungen - sie sollen aber auch eventuell wieder nötige Verschärfungen garantieren. Die Länder sollen sicherstellen, dass in Landkreisen oder kreisfreien Städten mit mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in den letzten sieben Tagen sofort wieder ein konsequentes Beschränkungskonzept umgesetzt wird. Darüber verständigten sich Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten bei Beratungen am Mittwoch, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Teilnehmerkreisen erfuhr.

In der Schalte hatte es demnach heftige Diskussionen über diesen Punkt gegeben, weil vor allem die Stadtstaaten Berlin, Hamburg und Bremen diese Obergrenze nicht akzeptieren wollten. Am Ende habe sich aber Kanzlerin Merkel mit ihrem Vorschlag durchgesetzt, hieß es.

10.10 Uhr: Bund überlässt Entscheidung über Lockerungen den Ländern

Ab 11 Uhr setzen sich die Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder in einer telefonkonferenz zusammen und beraten, wie es in Deutschland weitergehen soll. Allerdings ist bereits bekannt, dass der Bund den Ländern die Entscheidung über Lockerungen in vielen Fällen überlässt. So zum Beispiel wenn es um Gastronomie, Fitnessstudios und Diskotheken geht. Aber auch Kita- und Schulöffnungen sollen die Länder selbst entscheiden.

8.40 Uhr: Forscher mit Durchbruch bei Corona-Medikament

Braunschweiger Wissenschaftlern ist anscheinend ein Durchbruch der Suche nach einem Corona-Medikament gelungen. Wie die berichtet, haben die Forscher Antikörper nachweisen können, die das Virus am Eindringen in Zellen hindere. Nun werde ein geeigneter Patient gesucht, mit dem Studien durchgeführt werden können, damit möglicherweiser bereits im Herbst ein Medikament bereitstehen wird.

7.20 Uhr: Fitnessstudios legen möglichen Plan zur Wiedereröffnung vor

Der Arbeitgeberverband deutscher Fitness- und Gesundheitsanlagen drängt auf eine schnelle Wiedereröffnung und hofft auf die Entscheidung von Bund und Ländern. Dazu hat der Verband einen Plan vorgelegt, wie die Öffnung klappen könne: Pro zehn Quadratmeter ein Trainierender, wer erkältet ist oder zur Risikogruppe gehört, darf nicht ins Studio, Duschen und Saunen bleiben verschlossen.

So will der Verband drohende Insolvenzen abwenden.

6.45 Uhr: Bundesregierung verabschiedet heute weitere Lockerungen

Ab dem kommenden Wochenende sollen Gastronomiebetriebe unter strengen Auflagen wieder öffnen dürfen, ebenso alle Geschäfte und Hotels. Das will die Bild aus der Beschlussvorlage der Telefonkonferenz von Bund und Ländern erfahren haben, die heute stattfindet.

Demnach soll die Bundesliga wieder spielen dürfen und möglicherweise sogar auch wieder kleine Feiern im Privaten erlaubt sein. Das alles aber nur unter den strengen Auflagen mit Mindestabstand. Außerdem dürfe eine Obergrenze von 50 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen nicht überschritten werden. Sonst können die Lockerungen wieder zurückgefahren werden.

