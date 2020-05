Coronavirus in NRW: Ab 1. Juli darfst du wieder... ++ Heftiger Corona-Ausbruch in Fleischfabrik!

Corona in NRW

1.371 Tote hat Nordrhein-Westfalen bereits zu beklagen

Alle aktuellen News und Entwicklungen hier

Das Coronavirus bestimmt den Alltag in NRW. Über 34.000 Menschen sind bisher positiv auf das Virus getestet worden. Aber: Etwa 29.000 sollen bereits wieder gesund sein.

Langsam aber sicher wird zu einer Normalität in NRW zurückgekehrt: Zoos, Friseure und Museen sind wieder geöffnet. Seit dem 7. Mai gelten weitere Lockerungen, beispielsweise für Spielplätze, Sport, Schulen. Auch für Gaststätten ändert sich nun einiges.

-----------------

-----------------

Freitag, 8. Mai

7.55 Uhr: Pflegeheime rechnen mit herzzerreißenden Szenen

Die schnelle Öffnung der NRW-Altenheime nach langem Besuchsverbot schon am Muttertag stößt bei Einrichtungen im Land auf Skepsis und Kritik. Leitungskräfte benötigten eine angemessene Vorbereitungszeit zur Umsetzung der Schutzvorgaben, kritisierte der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste mit Blick auf NRW.

„Viele Heime können in der Kürze der Zeit gar keine entsprechenden Hygienekonzepte umsetzen“, sagte Christian Woltering, Geschäftsführer beim Paritätischen Wohlfahrtsverband Nordrhein-Westfalen am Donnerstag. „Wir fürchten, dass es am Sonntag zu herzzerreißenden Szenen kommt, wenn Angehörige wieder wegfahren müssen, ohne die Bewohner gesehen zu haben.“ Den Unmut und die Enttäuschung darüber oder über lange Wartezeiten müssten dann Pflegeheime auffangen, in denen die Personalsituation in der Corona-Krise ohnehin extrem angespannt sei, sagte Woltering.

6.30 Uhr: Touristen dürfen wieder nach Holland

Auch die Niederlande haben die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie weiter gelockert und einen Plan zur schrittweisen Rückkehr zur Normalität vorgelegt. Ab 11. Mai werden zunächst Grundschulen und Kitas geöffnet. Friseure und Beautysalons dürfen wieder Kunden empfangen und eingeschränkt auch Restaurants, Cafés, Museen und Theater. „Wir sind in der Übergangsphase zur Eineinhalb-Meter Gesellschaft“, sagte Premier Mark Rutte am Mittwochabend in Den Haag. Was heißt das für die Nachbarn in Nordrhein-Westfalen und den Holland-Urlaub?

Touristen dürfen ab dem 1. Juli wieder in die beliebten holländischen Feriengebiete reisen. Dann können alle Campingplätze und Ferienparks wieder voll geöffnet werden. Bisher galt das nur eingeschränkt, auch mussten auf Campingplätzen Duschen und WCs geschlossen bleiben.

Donnerstag, 7. Mai

20.45 Uhr: 129 Corona-Infizierte bei Fleischfabrik in Westfalen

Heftiger Corona-Ausbruch in Coesfeld! In der Fleischfabrik „Westfleisch“ sind am Donnerstag 129 Infizierte erfasst worden. 13 würden im Krankenhaus behandelt werden. Das gab ein Sprecher des Kreises Coesfeld bekannt. Alle rund 1.200 Beschäftigten sollen auf Covid-19 getestet werden, 200 seien bereits getestet. Alle Infizierten sowie ihre Kontaktpersonen befinden sich in häuslicher Quarantäne. Am Werkstor werden kontaktlos Fieber gemessen, um Verdachtsfälle schnell zu erkennen. Die Produktion laufe in reduziertem Umfang weiter.

20.30 Uhr: NRW hat 1.371 Todesfälle

Laut NRW-Gesundheitsministerium hat das bevölkerungsreichste Bundesland 1.371 Todesfälle zu beklagen. Die Zahl von Mittwoch bis Donnerstag ist um 14 gestiegen. Zudem hat sich die Zahl der Infizierungen auf 34.233 erhöht.

Seit dem 7. Mai sind in NRW größere Lockerungen in Kraft. Doch die Zahl der Corona-Toten steigt weiter an. (Symbolfoto) Foto: imago images / ZUMA Wire

19.30 Uhr: Schwer erkrankter Italiener wird in Bochum behandelt – dann fließen die Tränen

Schwer krank, unter künstlicher Beatmung mit einem Flugzeug der Luftwaffe, wurde Claudio Facoetti nach Bochum geflogen. Der 65-jährige Italiener aus Bergamo lag bereits seit zehn Tagen im künstlichen Koma. Mittlerweile hat Claudio Facoetti nicht nur die Intensivstation des Bochumer Universitätsklinikums St.-Josef-Hospital wieder verlassen, sondern er hat noch einen weiteren Grund glücklich zu sein und positiv gestimmt nach vorne zu blicken. >> LIES HIER DIE GANZE GESCHICHTE!

18.30 Uhr: Bombenentschärfer packt aus – „In Zeiten von Corona müssen wir...“

Ganze 2.160 Bomben wurden 2019 in NRW gefunden. Sie mussten entschärft oder gesprengt werden. Dafür sind speziell ausgebildete Bombenentschärfer nötig. Gerade in diesem prekären Job gibt es durch die Corona-Krise einige Probleme. >> HIER KANNST DU DIE GANZE GESCHICHTE LESEN!

14.50 Uhr: Ferienwohnungen, Freizeitparks, Hotels und Schwimmbäder: So ist der Fahrplan

11. Mai: Aufenthalt in Ferienwohnungen ist möglich, Freizeitparks dürfen öffnen, Ausflugsschiffe ablegen

18. Mai: Übernachtung von Touristen aus Deutschland in Hotels wird erlaubt– Betriebe sollen sich noch vor Himmelfahrt auf Gäste vorbereiten können

30 Mai: Thermen und Schwimmbäder dürfen öffnen, kleine geführte Touren sollen wieder möglich sein und Fachmessen unter Auflagen erlaubt werden

14.40 Uhr: Restaurants und Hotels - Regelungen für die Öffnung

Für Hotels und Gastronomie Begrenzung sei eine Personenzahl nicht vorgesehen, Tische müssten jedoch mindestens mit einem Abstand von 1,5 Meter auseinander stehen. Außerdem soll es eine namentliche Erfassung geben, um Infektionsketten nachzuvollziehen. Bars, Diskotheken und Clubs bleiben jedoch weiter geschlossen, wenn der Mindestabstand nicht umsetzbar sei. Jedoch: „Jede Kneipe“, die Sitzplätze nachverfolgen, zuweisen und den Mindestabstand garantieren kann, dürfe öffnen. Wichtig sei, jetzt „keine nahen sozialen Kontakte“ zuzulassen.

Es soll keine Corona-bedingte Begrenzung der Öffnungszeiten und auch keine Begrenzung der Aufenthaltsdauer von Besuchern geben. Reservierungen sind nicht verprflichtend. Sitzplätze müssten nach Verlassen der Gäste desinfiziert werden.

13.00 Uhr: Sonderregeln für das Ruhrgebiet – droht der komplette Lockdown?

Am Mittwoch beschlossen Bundesregierung und Länder gemeinsam, dass es in Zukunft einen Grenzwert an Neuinfektionen gelten soll, bei dem in Regionen und Landkreisen wieder stärker eingegriffen wird. Dieser liegt bei 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner am Tag. Ein Satz auf der Pressekonferenz von Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) macht mit Blick auf das Ruhrgebiet jedoch Sorgen.

Nordrhein-Westfalen befinde sich in einer „Sonderlage“. „ Wir haben Städte und ländliche Regionen. In einer Stadt ist eine hohe Infektionszahl natürlich gefährlicher, weil es sich schneller verbreitet. Im Ruhrgebiet geht eine Stadt in die andere über.“ Deshalb helfe es nichts, „nur ein einziges Gesundheitsamt im Blick zu haben“, sondern auch immer die Auswirkungen auf die Nachbarstädte.

Unklar ist, ob Laschet nun das Ruhrgebiet als einen Kreis zählen lassen will, die Städte einzeln bewertet werden sollen oder die Infektionsgrenze im Ruhrgebiet höher angesetzt wird. Im schlimmsten Fall könnte es aber auch bedeuten: Sollte es in einer Ruhrgebietsstadt zu massenhaft neuen Infektionen kommen, könnte der ganzen Region ein erneuter Lockdown drohen.

Restaurants und Kneipen dürfen unter bestimmten Bedingungen wieder öffnen. Foto: imago images / Seeliger

9.30 Uhr: Söder kritisiert NRW-Weg

In einem Radio-Interview mit Markus Söder bei Bayern 1 deutet Söder Kritik an NRW-Ministerpräsident Laschet für dessen umfassende Lockerungen an. So sagte der bayrische Ministerpräsident mit Blick auf Armin Laschet: „Ich will niemanden kritisieren“, aber für Bayern sei der Weg, den NRW gehe, zu schnell. „Lieber alles eine Woche später oder zwei Wochen später, das hat bisher dazu geführt, dass wir keine Schule schließen mussten“, so Söder. Darüber berichtete der „Merkur“. In NRW hatten mehrere Schulen nach der Öffnung aufgrund der Corona-Erkrankung von Schülern wieder dicht machen müssen.

Schon am Dienstag hatte sich Söder auf Nachfragen zu Laschet bockig gezeigt. Alles dazu liest du >>> hier.

9.15 Uhr: Mehr als 270 Neuerkrankungen in NRW - gefährlicher Trend erkennbar

Das Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin hat die Zahl der in Deutschland mit dem Coronavirus infizierten Menschen am Donnerstag mit 166.091 angegeben - ein Plus von 1284 seit dem Vortag. Damit steigt die Zahl erstmals seit einigen Tagen wieder über die Grenze von 1000. In NRW sind demnach 34.249 Personen infiziert, ein Plus von 272 zum Vortag. Es ist der höchste Wert an Neuinfektionen seit dem 1. Mai. Seit dem Tiefpunkt vom 4. Mai sind die Zahlen damit zum dritten Mal in Folge gestiegen.

1372 Menschen sind bislang gestorben.

6.35 Uhr: Spielplätze öffnen wieder, Viertklässler wieder in den Schulen

Für zahlreiche Kinder und Eltern in Nordrhein-Westfalen kehrt am Donnerstag etwas Alltag in der Corona-Krise zurück: Spielplätze öffnen und die Viertklässler gehen wieder zur Schule. Frei herumtollen dürfen Kinder auf den wochenlang gesperrten Spielplätzen allerdings nicht. Landesweit gilt die Corona-Regel Nummer eins: 1,5 Meter Abstand halten zu Menschen aus anderen Haushalten. Falls es auf einem Spielplatz zu voll ist, sind Eltern angehalten, weiterzuziehen oder später wiederkommen.

In ihre Grundschule zurück dürfen am Donnerstag die etwa 160 000 Viertklässler in NRW, bevor am Montag die Klassen eins bis drei folgen sollen. Auch an den Förderschulen geht das Lernen in der vierten Jahrgangsstufe nach wochenlanger Zwangspause weiter. Ebenfalls am Donnerstag können zahlreiche Freizeitsportler wieder einsteigen. Erlaubt ist kontaktloser Breitensport wie Tennis oder Golf und der Trainingsbetrieb im Freien. Voraussetzung ist die Einhaltung der Abstandsregel.

(DER WESTEN mit dpa)