Coronavirus in NRW: Laschet schockt Ruhrgebiet – droht der Lockdown für die Region?

Corona in NRW

1.358 Tote hat Nordrhein-Westfalen bereits zu beklagen

Alle aktuellen News und Entwicklungen hier

Das Coronavirus bestimmt weiterhin den Alltag NRW. Rund 34.000 Menschen sind bislang positiv auf as Virus getestet worden. Aber: Etwa 29.000 sollen bereits wieder gesund sein.

Langsam aber sicher wird zu einer Normalität in NRW zurückgekehrt: Seit Montag sind Zoos, Friseure und Museen wieder geöffnet. Ab dem 7. Mai gelten weitere Lockerungen, beispielsweise für Spielplätze, Sport und Schulen

Coronavirus in NRW: Die neusten Entwicklungen rund um Covid-19 im News-Blog

Welche Entscheidungen trifft die Regierung? Wie entwickelt sich die Infiziertenzahl? Was passiert in NRW?

Alle Informationen, Zahlen und Fakten zum Coronavirus bekommst du hier in unserem News--Blog.

-----------------

Alles, was du zum Coronavirus wissen musst:

-----------------

Hier wirst du live über News, Entscheidungen und Zahlen informiert.

+++ News-Blog aktualisieren +++

Donnerstag, 7. Mai

13.00 Uhr: Sonderregeln für das Ruhrgebiet – droht der komplette Lockdown?

Am Mittwoch beschlossen Bundesregierung und Länder gemeinsam, dass es in Zukunft einen Grenzwert an Neuinfektionen gelten soll, bei dem in Regionen und Landkreisen wieder stärker eingegriffen wird. Dieser liegt bei 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner am Tag. Ein Satz auf der Pressekonferenz von Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) macht mit Blick auf das Ruhrgebiet jedoch sorgen.

Nordrhein-Westfalen befinde sich in einer „Sonderlage“. „ Wir haben Städte und ländliche Regionen. In einer Stadt ist eine hohe Infektionszahl natürlich gefährlicher, weil es sich schneller verbreitet. Im Ruhrgebiet geht eine Stadt in die andere über.“ Deshalb helfe es nichts, „nur ein einziges Gesundheitsamt im Blick zu haben“, sondern auch immer die Auswirkungen auf die Nachbarstädte.

Im Umkehrschluss könnte das bedeuten: Sollte es in einer Ruhrgebietsstadt zu massenhaft neuen Infektionen kommen, könnte der ganzen Region ein erneuter Lockdown drohen.

11.00 Uhr: Wirtschaftsminister Pinkwart über Maßnahmen der Landesregierung heute um 14.30 Uhr

NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) informiert heute um 14.30 Uhr in der Staatskanzlei in Düsseldorf über die Maßnahmen der Landesregierung im Rahmen der Coronavirus-Pandemie in Nordrhein-Westfalen.

Alle Informationen aus dem Pressetermin findest du später hier.

9.30 Uhr: Söder kritisiert NRW-Weg

In einem Radio-Interview mit Markus Söder bei Bayern 1 deutet Söder Kritik an NRW-Ministerpräsident Laschet für dessen umfassende Lockerungen an. So sagte der bayrische Ministerpräsident mit Blick auf Armin Laschet: „Ich will niemanden kritisieren“, aber für Bayern sei der Weg, den NRW gehe, zu schnell. „Lieber alles eine Woche später oder zwei Wochen später, das hat bisher dazu geführt, dass wir keine Schule schließen mussten“, so Söder. Darüber berichtete der „Merkur“. In NRW hatten mehrere Schulen nach der Öffnung aufgrund der Corona-Erkrankung von Schülern wieder dicht machen müssen.

Schon am Dienstag hatte sich Söder auf Nachfragen zu Laschet bockig gezeigt. Alles dazu liest du >>> hier.

9.15 Uhr: Mehr als 270 Neuerkrankungen in NRW - gefährlicher Trend erkennbar

Das Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin hat die Zahl der in Deutschland mit dem Coronavirus infizierten Menschen am Donnerstag mit 166.091 angegeben - ein Plus von 1284 seit dem Vortag. Damit steigt die Zahl erstmals seit einigen Tagen wieder über die Grenze von 1000. In NRW sind demnach 34.249 Personen infiziert, ein Plus von 272 zum Vortag. Es ist der höchste Wert an Neuinfektionen seit dem 1. Mai. Seit dem Tiefpunkt vom 4. Mai sind die Zahlen damit zum dritten Mal in Folge gestiegen.

1372 Menschen sind bislang gestorben.

8.05 Uhr: Kirchen rechnen mit weniger Kirchensteuer

Die beiden großen christlichen Kirchen in Nordrhein-Westfalen rechnen mit einem Einbruch bei den Kirchensteuern infolge der Corona-Krise. Die Evangelische Kirche im Rheinland bereitet sich nach eigenen Angaben auf einen Rückgang der Steuereinnahmen von bis zu 15 Prozent vor. Das wären demnach mindestens 75 Millionen Euro.

Für verlässliche Prognosen sei es noch zu früh, teilten die katholischen Bistümer Aachen, Essen, Köln, Paderborn und Münster mit. Es gebe auch einen Rückgang der Einnahmen in den Tagungs- und Bildungshäusern. Das Bistum Essen stellte fest, der erwartete Einbruch der Kirchensteuer könne noch stärker ausfallen als bei der Finanzkrise 2008.

7.25 Uhr: Dortmunder Polizeichef warnt vor Unterwanderung durch Rechte

Dortmunds Polizeipräsident Gregor Lange warnt vor einer Stimmungsmache mit öffentlichen Aktionen gegen die Corona-Schutzmaßnahmen. Eine kleine Szene von Rechtsextremisten und Demokratiefeinden versuche derzeit, öffentlichkeitswirksam mit inszenierten Eskalationen das Vertrauen in den Rechtsstaat zu erschüttern. Als Grundlage nutzen sie dafür die Einschränkungen durch die Schutzmaßnahmen gegen die Corona-Pandemie.

Deutliche Worte wählt der Polizeipräsident für den Fall, dass Personengruppen erneut nicht angemeldete Aktionen rechtswidrig durchführen wollen, ohne dass dafür mit den Behörden abgestimmte Konzepte für den Infektionsschutz vorliegen. Die Aufforderung des Polizeipräsidenten an Demonstranten lautet: „Melden Sie ihre Versammlung an. Stimmen Sie mit uns ein Konzept für den Infektionsschutz ab. Lassen Sie sich von Extremisten, die der Verfassungsschutz beobachtet, und anderen Feinden der Demokratie nicht instrumentalisieren.“

6.35 Uhr: Spielplätze öffnen wieder, Viertklässler wieder in den Schulen

Für zahlreiche Kinder und Eltern in Nordrhein-Westfalen kehrt am Donnerstag etwas Alltag in der Corona-Krise zurück: Spielplätze öffnen und die Viertklässler gehen wieder zur Schule. Frei herumtollen dürfen Kinder auf den wochenlang gesperrten Spielplätzen allerdings nicht. Landesweit gilt die Corona-Regel Nummer eins: 1,5 Meter Abstand halten zu Menschen aus anderen Haushalten. Falls es auf einem Spielplatz zu voll ist, sind Eltern angehalten, weiterzuziehen oder später wiederkommen.

In ihre Grundschule zurück dürfen am Donnerstag die etwa 160 000 Viertklässler in NRW, bevor am Montag die Klassen eins bis drei folgen sollen. Auch an den Förderschulen geht das Lernen in der vierten Jahrgangsstufe nach wochenlanger Zwangspause weiter. Ebenfalls am Donnerstag können zahlreiche Freizeitsportler wieder einsteigen. Erlaubt ist kontaktloser Breitensport wie Tennis oder Golf und der Trainingsbetrieb im Freien. Voraussetzung ist die Einhaltung der Abstandsregel.

Mittwoch, 6 Mai

21.00 Uhr: Schule und Kita in NRW: DAS müssen Eltern jetzt wissen!

Endlich! Das haben sich garantiert viele Eltern gedacht, als sie gehört haben, dass die Corona-Auflagen an Schulen weiter gelockert werden. Und die Änderungen haben es zweifellos in sich! >> HIER GEHT ES ZUR ÜBERSICHT!

18.15 Uhr: NRW-Wirtschaft begrüßt Lockerungen

Die NRW-Wirtschaft hat die am Mittwoch angekündigten Corona-Lockerungen begrüßt. Thomas Meyer, Präsident von IHK NRW: „Die Entscheidung für weitere Lockerungen ist absolut richtig und sinnvoll. Auch kommt sie zum richtigen Zeitpunkt. Die heutige Vorstellung der weiteren Öffnungspläne durch Ministerpräsident Laschet wird für große Erleichterung in vielen Betrieben im Handel, in der Gastronomie-, Tourismus- und Freizeitbranche sorgen.“

Trotzdem liegt eine Rückkehr in den normalen Betrieb in weiter Ferne, ausgefallener Umsatz kann in diesen Branchen nicht oder nur sehr beschränkt nachgeholt werden. Meyer: „Für viele Unternehmen im Event- und Cateringbereich, im Messe- und Veranstaltungsgeschäft sowie in der Freizeit- und Touristikwirtschaft und bei personenbezogenen Dienstleistern fehlt weiterhin jede Perspektive. Ohne weitere finanzielle Unterstützungsmaßnahmen wird es in diesen Branchen daher bald nicht mehr gehen.“

17.30 Uhr: Lockerungen beschlossen – Das darfst du jetzt wieder machen

Die Anzahl der mit dem Coronavirus Infizierten in NRW ist wieder gesunken. Von Dienstag auf Mittwoch gibt es 168 Neu-Infektionen. Das sind pro Landkreis und kreisfreie Städte gerade einmal drei bis vier Personen. Am Mittwoch wurden nun weitere Coronavirus-Lockerungen in NRW bekanntgegeben. >> HIER KANNST DU ALLE LOCKERUNGEN IN DER ÜBERSICHT NACHLESEN!

17.05 Uhr: Schüler sollen ab Montag zur Schule

Am 11. Mai gilt Präsenzunterricht an den Grundschulen und den weiterführenden Schulen. Tageweise wechselnd sollen die einzelnen Jahrgängen unterrichtet werden: Am Montag zunächst die Erstklässler, am Dienstag die Zweitklässler und so weiter. Um das Datum hatte es zuvor Unstimmigkeiten in der schwarz-gelben NRW-Koalition gegeben.

17.00 Uhr: Laschet: Großer Schritt in verantwortungsvolle Normalität

Laschet betont einmal mehr: „Ab dem 11. Mai erwartet uns ein großer Schritt in die verantwortungsvolle Normalität. Wenn die Menschen in NRW so weitermachen wie bisher, dann werden wir diese Krise auch gemeinsam bewältigen. Ich bin sehr froh, dass das heute in großem Konsens so gelungen ist.“

16.45 Uhr: Gastronomie, Tourismus, Fitness-Studios – Laschet verkündet viele Lockerungen!

Laschet hat Kita und Schule erwähnt, sagt: „Wir müssen da vorankommen, sonst könnten die Bildungslücken für die Kinder zu groß werden. Im schlimmsten Fall tragen sie diese ihr ganzes Leben lang.“

In der Folge stellt er die Lockerungen dar:

Geschäfte dürfen sofort öffnen, müssen aber gewährleisten, dass pro Kunde eine Fläche von zehn Quadratmeter eingenommen wird, um den Mindestabstand zu gewährleisten.

In NRW dürfen sich ab sofort zwei Hausstände im öffentlichen Raum bewegen.

Ab Donnerstag (7. Mai) ist auch wieder kontaktfreier Sport unter freiem Himmel erlaubt. Natürlich unter Einhaltung des Mindestabstands.

Gastronomie- und Tourismusbetriebe dürfen ab 11. Mai wieder öffnen, müssen aber auf Hygiene- und Abstandsregeln gewährleisten.

Ab 11. Mai sind auch kleinere Konzerte erlaubt.

Jubel für alle Fitness-Gänger: Ab 11. Mai dürfen auch Fitness-Studios in NRW öffnen. Voraussetzung: Die Hygieneregeln müssen eingehalten werden. Auch Tanzschulen und Kursräume von Sportvereinen dürfen öffnen.

Ab 20. Mai dürfen Freibäder öffnen, nicht aber Spaßbäder. Ab 30. Mai dann auch Hallenbäder.

Auch Hotels, Campingplätze und Ferienwohnungen sind ab 21. Mai wieder für Touristen geöffnet.

Ab dem 30. Mai sollen auch wieder Kinos, Opern und Theater öffnen dürfen. Ordner sollen verhindern, dass Ansammlungen im Warte- und Pausenbereich entstehen.

Im ÖPNV gilt weiterhin die Maskenpflicht, Großveranstaltungen bleiben weiter bis 31. August verboten.

16.43 Uhr: Wegen Tourismus: Gespräche mit Niederlande und Belgien angekündigt

Laschet kündigt Gespräche mit Belgien und der Niederlande an, um zu erarbeiten, wie die Hotel- und Gastronomiebetriebe in NRW geöffnet werden können. „Wenn wir über Tourismus in NRW sprechen, müssen wir auch über grenzüberschreitenden Tourismus sprechen. Das geht nur mit unseren Nachbarn Niederlande und Belgien.“

16.40 Uhr: „Einschränkungen werden zurückgenommen“

Laschet weiter: „Die Grundrechtseinschränkungen werden Stück für Stück zurückgenommen und vertrauen gleichzeitig auf die Menschen, die die Vorgaben für Hygiene und Schutz weiterleben.“

16.38 Uhr: Laschet: „Werden regional differenzieren“

Laschet beginnt damit, dass die Unterredung mit Kanzlerin Merkel und den Ministerpräsidenten-Kollegen positiv gelaufen sei. Laschet: „Wir werden regional differenzieren, weil das Infektionsgeschehen regional auch unterschiedlich ist.“

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet am Mittwoch in Düsseldorf. Foto: Marcel Kusch/dpa/POOL/dpa

16.35 Uhr: Presse-Statement beginnt

Jetzt beginnt das Statement von Ministerpräsident Armin Laschet und Schulministerin Yvonne Gebauer.

15.35 Uhr: Laschet-PK verschoben

Die für 15.30 Uhr geplante Pressekonferenz von Ministerpräsident Armin Laschet und Schulministerin Yvonne Gebauer wurde auf 16.30 Uhr verschoben. Das hat die NRW-Staatskanzlei auf Twitter bekanntgegeben.

Update: PK um 16.30 Uhr: Ministerpräsident @ArminLaschet und Ministerin Yvonne Gebauer @BildungslandNRW informieren im Nachgang gemeinsamer MPK-Beratungen & -Beschlüsse über die aktuelle Lage und die von der Landesregierung beschlossenen Maßnahmen im Rahmen der #Corona-Pandemie. pic.twitter.com/9bkyTiwLXe — Staatskanzlei NRW (@landnrw) May 6, 2020

14.40 Uhr: Deutlich mehr Geheilte als Neuinfizierte

In Nordrhein-Westfalen sind am Mittwoch 249 weitere Corona-Infektionen bestätigt worden. Infiziert wurden insgesamt 33.961 Menschen seit Beginn der Pandemie in NRW, so das Landesgesundheitsministerium. 26 neue Todesfälle innerhalb von 24 Stunden ließen die Zahl der Toten infolge der Pandemie auf 1357 steigen.

Gleichzeitig erhöht sich auch die Zahl der Genesenen, 556 Menschen meldeten sich am Mittwoch gesund. Insgesamt gibt es 26.863 Genesene im bevölkerungsreichsten Land. Die Zahl der Genesenen basiert ausschließlich auf freiwilligen Rückmeldungen an die Behörden.

14 Uhr: Kontaktverbot bleibt bestehen

Das Kontaktverbot bleibt bis zum 5. Juni bestehen. Das haben Bund und Länder am Mittwoch beschlossen. Allerdings dürfen sich nun auch zwei Haushalte treffen, die nicht aus einer Familie stammen.

Das Kontaktverbot in NRW bleibt bestehen, trotz deutlich sinkender Zahlen der Neuinfektionen. Foto: imago images/Future Image

13.40 Uhr: Viertklässler klagen gegen Schulöffnung

Über die Klagen von zwei Viertklässlerinnen, die an diesem Donnerstag nicht in die Grundschulen zurückkehren wollen, werden zuvor keine Entscheidungen mehr erwartet. Die zwei Schülerinnen hatten Eilanträge in Münster beim Oberverwaltungsgericht eingereicht, weil sie eine Ungleichbehandlung sehen. Eine OVG-Sprecherin sagte am Mittwoch, die Rechtslage habe sich nun aber geändert: Mit Wirkung zum 7. Mai - Donnerstag um 00:00 Uhr - werde eine überarbeitete Corona-Betreuungs-Verordnung des Landes NRW gelten. In dieser werde das vorherige Betretungsverbot für Schulen mitsamt einzelnen Ausnahmen nicht mehr auftauchen.

Das Gericht werde die beiden Klägerinnen nun auf die geänderte Rechtslage hinweisen, sagte die Sprecherin. Nach Ansicht der Viertklässlerinnen wären sie in der Corona-Pandemie anderen Jahrgängen gegenüber benachteiligt, wenn das Betretungsverbot in den Grundschulen nur für ihre Jahrgangsstufe ausgesetzt sei.

12 Uhr: Schulöffnungen gut angelaufen

Vor der geplanten weiteren Öffnung der Schulen hat das NRW-Schulministerium eine positive Zwischenbilanz zur bisherigen teilweisen Wiederaufnahme des Unterrichts gezogen. Die Rückkehr der ersten Schüler am 23. April nach der Corona-Zwangspause - ausschließlich aktuelle Abschlussjahrgänge - sei „weitestgehend problemlos“ verlaufen, hieß es in einem Bericht von Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) an den Schulausschuss des Düsseldorfer Landtags am Mittwoch.

Die ersten Rückmeldungen aus den Schulen zeigten auch, dass es in den überwiegenden Fällen „keine gravierenden Probleme bei der Einhaltung der Infektionsschutz- und Hygienestandards“ gebe.

10.28 Uhr: Armin Laschet macht Hoffnung auf weitere Lockerungen

Nordrhein-Westfalen hat nach Aussage von Armin Laschet Anpassungspläne für die Corona-Maßnahmen in der Schublade. „Wir selbst haben den Plan ebenfalls erstellt, aber bisher zurückgehalten“, sagte Laschet, nachdem andere Bundesländer wie Bayern schon am Dienstag und damit einen Tag vor der Bund-Länder-Schalte umfangreiche Lockerungspläne angekündigt hatten. „Wenn ich das sehe, was die Kollegen machen, wird das in sehr vielen Ländern sehr ähnlich sein.“ NRW erlaubt ab Sonntag Besuche in Alters- und Pflegeheimen unter Auflagen wieder. Außerdem öffnet die Gastronomie ab dem 9. Mai wieder.

8.45 Uhr: Nach Hupkonzert im Autokino rufen Anwohner die Polizei

In einem Düsseldorfer Autokino hat sich das Publikum mit einem Hupkonzert nach der Vorstellung bedankt und verabschiedet. Das fanden einige Anwohner gar nicht gut und riefen die Polizei wegen Ruhestörung. Ein Bezirksbürgermeister aus Düsseldorf zeigt Verständnis für die Nachbarn und ruft zu mehr Rücksichtnahme auf. Zuerst hatte rp-online berichtet.

8 Uhr: Laschet stellt NRW-Plan am Nachmittag vor

Nach der Bund - und Länderkonferenz will Ministerpräsident Armin Laschet am Nachmittag die genauen Lockerungen für NRW bekannt geben. Der Bund überlässt es größtenteils den Ländern selbst, wo sie wie stark lockern wollen.

Mit hohen Erwartungen blickt der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband auf die Corona-Konferenz der Spitzenpolitiker. „Wir erwarten die Eröffnung unserer Betriebe für Mitte Mai und ein Rettungspaket, was seinen Namen verdient“, mahnte der Präsident des NRW-Verbands, Bernd Niemeier.

6.30 Uhr: Ikea will mehr Personal zur Umsetzung der Schutzmaßnahmen einsetzen

Nach dem großen Ansturm auf mehrere Ikea-Filialen in NRW am vergangenen Wochenende will der Möbelriese mehr Personal einsetzen, um die Schutzmaßnahmen einzuhalten. Man wolle in den Wartebereichen mehr Personal einsetzen und weitere Hinweise zu den geltenden Abstandsregeln verbreiten, sagte eine Sprecherin auf Anfrage der dpa.

An die Kunden appelliert Ikea, alleine oder mit maximal einer Begleitperson zu kommen. Zuvor hatte die Stadt Köln die Situation am Samstag scharf kritisiert. „Das geht gar nicht“, sagte eine Sprecherin.

(DER WESTEN mit dpa)