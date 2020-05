Coronavirus: Experten schlagen Alarm – „Kinder haben andere …“

Geheim-Code in Apotheken bei Häuslicher Gewalt: So lösen bedrohte Frauen den Notruf aus

Weltweit fast 260.000 Tote und fast 3,7 Millionen Infizierte

Neue Lockerungen in Deutschland

Das Coronavirus bestimmt unser Leben - in Deutschland und so gut wie allen Ländern der Welt. Forscher suchen mit Hochdruck nach einem Impfstoff, unterdessen nimmt das öffentliche Leben in Deutschland nach ersten Lockerungen wieder Fahrt auf.

Friseure, Zoos, Museen und teilweise Spielplätze sind in Deutschland wieder geöffnet, nun folgen nahezu alle Geschäfte und in manchen Bundesländern auch die Gastronomie. Doch das Coronavirus wird noch lange das Leben dominieren.

Welche Maßnahmen treffen andere Länder? Wann machen in Deutschland Restaurants oder Bars wieder auf? Wann darf ich wieder mit meiner Mannschaft trainieren?

Sonntag, 10. Mai:

08.29 Uhr: Kinder müssen auf erstes Treffen vorbereitet werden

Wochenlang konnte Kinder ihre Großeltern wegen Corona nicht besuchen. Lediglich Videotelefonie-Anrufe waren drin. Wann das erste Wiedersehen stattfinden wird, das steht noch in den Sternen. Eine Expertin schlägt jetzt Alarm. Wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet könnte laut Kinder- und Jugendpsychotherapeutin, Beate Leinberger die Begegnung mit Maske und dem Mindestabstand schwierig werden. „Kinder haben andere Gedanken und beziehen vieles auf sich.“

Die Expertin sagt, es sei wichtig, den Kleinen zu erklären, dass sie keine Schuld an der aktuellen Situation haben, wenn die lang ersehnte Umarmung nicht möglich ist. Ute Thyen, Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Sozialpädiatrie und Jugendmedizin, empfiehlt, erstmal auf ein Treffen zu verzichten, um die Großeltern zu schützen. Das muss den Kindern aber auch genau erklärt werden.

Samstag, 9. Mai

22.03 Uhr: RKI warnt – Zahlen wieder im kritischen Bereich

Schockmeldung aus dem Robert Koch-Institut (RKI) am Samstagabend. Demnach ist die Ansteckungsrate beim Coronavirus in Deutschland wieder über die kritische Marke 1 gestiegen. Der Wert gibt an, wie viele weitere Menschen ein Infizierter im Schnitt ansteckt. Das RKI hat immer wieder betont, um die Epidemie abflauen zu lassen, müsse die Reproduktionszahl unter 1 liegen.

Am Mittwoch hatte das RKI den Wert noch mit 0,65 angegeben. Seitdem war die Reproduktionszahl stetig gestiegen.

„Der Anstieg des geschätzten R-Wertes macht es erforderlich, die Entwicklung in den nächsten Tagen sehr aufmerksam zu beobachten“, schreibt das RKI.

20.22 Uhr: Tausende protestieren gegen Corona-Einschränkungen in Deutschland

Bundesweit haben sich am Samstag in vielen Städten Menschen versammelt, um gegen die Corona-Einschränkungen zu protestieren. Allein auf dem Cannstatter Wasen in Stuttgart haben sich laut Initiator Michael Ballweg 5.000 Teilnehmer versammelt. Ursprünglich waren 50.000 Teilnehmer angemeldet.

In Stuttgart demonstrierten am Samstag Tausende gegen die Corona-Auflagen in Deutschland. Foto: Sebastian Gollnow / dpa

Dem schob aber die Stadt Stuttgart einen Riegel vor. Maximal 10.000 Leute waren zugelassen. Hinter dem Protest steht die Initiative „Querdenken“ von Ballweg. Seine regelmäßigen Demos erhielten zuletzt deutlich Zulauf. Kritiker befürchten eine Vereinnahmung durch Verschwörungstheoretiker und Rechtspopulisten. Den Verlauf der Demo in Stuttgart bezeichnete die Polizei als friedlich.

19.32 Uhr: Weißrussland feiert Militär-Parade ohne Mundschutz und Abstand

Die Feierlichkeiten zum 75. Jahrestag des Weltkriegsendes hat Russland in diesem Jahr spürbar kleiner ausfallen lassen. Angesichts der Corona-Pandemie hat Wladimir Putin auf die größte Militärparade der russischen Geschichte verzichtet.

Gesundheitsexperten hatten eine Massenveranstaltung mit tausenden Soldaten und Zuschauern ohne Mund- und Nasenschutz als Risiko eingestuft. Weißrussland hingegen ließ sich hingegen nicht davon abbringen, schwere Geschütze aufzufahren.

„Der Feiertag ist für uns heilig“, sagte Weißrusslands Präsident Alexander Lukaschenko in Minsk. Er veranstaltete trotz der Corona-Pandemie die weltweit größte Militärparade. „Wir können nicht anders“, betonte er. Sein Land sei den Opfern des Zweiten Weltkrieges das Gedenken schuldig. „Sie alle wollten leben, aber starben, damit wir leben.“

Tausende Zuschauer, darunter Kinder und ältere Menschen, verfolgten die Parade vom Straßenrand aus. Die WHO hatte vor einer weiteren Ausbreitung des Virus gewarnt.

Coronavirus: Weißrussland hielt trotz der Pandemie eine Militärparade ab. Foto: imago images / ITAR-TASS

16.57 Uhr: Rechtsmediziner entdecken häufige Covid-Todesursache

Rechtsmediziner aus Hamburg haben jetzt genauer analysiert, woran Covid-Patienten genau gestorben sind. Dabei ist ihnen aufgefallen, dass insbesondere Thrombosen und Lungenembolien häufiger auftreten. Welchen Schluss die Mediziner daraus ziehen, liest du hier >>>

14.35 Uhr: Schreckliche Bilder aus Nürnberg

Es sind schreckliche Bilder aus Nürnberg. Hunderte Menschen sind in die Innenstadt geströmt, und haben sich vor der Lorenzkirche versammelt. Sie protestieren zu Hunderten dicht gedrängt gegen die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung. Immer wieder wird das „Widerstand“ skandiert.

13.40 Uhr: Harte Maßnahmen bei Reisen

Wie die 'Times' und die 'BBC' übereinstimmend berichten, sollen Reisende in Großbritannien nun nach ihrer Rückkehr zu einer zweiwöchigen Quarantäne verpflichtet werden.

Premier Boris Johnson soll die Maßnahme noch am Samstagnachmittag verkünden, so die Nachrichtenportale. Das wäre ein herber Schlag für britische Fluglinien. Der VErband der Fluglinien prophezeit, dass diese Maßnahme den Reiseverkehr nach Großbritannien 'töten' würde.

11.30 Uhr: Ist Covid-19 sexuell übertragbar?

Chinesische Forscher haben eine erschreckende Entdeckung gemacht. So kann das Coronavirus wohl auch in menschlichem Sperma überleben, selbst wenn sich der Patient wieder auf dem Weg der Genesung befindet.

Unklar ist jedoch bislang, ob das Virus auch über das Sperma an einen anderen Menschen übertragen werden kann, berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland.

9.08 Uhr: Donald Trump mit irrer Aussage

US-Präsident Donald Trump kann es wieder nicht lassen. Er stellt sich als DEN Coronavirus-Experten dar. Nach kuriosen Ideen kommt er nun mit einer krassen Aussage daher. Am Freitag sagte er entgegen der Meinung von Gesundheitsexperten: „Das Coronavirus wird ohne Impfstoff verschwinden.“

Er führt weiter aus: „Es wird ohne einen Impfstoff verschwinden und wir werden es hoffentlich nach einer gewissen Zeit nicht mehr sehen. Es kann sein, dass es noch Schübe gibt, und ich schätze, das würde ich erwarten.“

Donald Trump sorgt in den USA immer wieder für Verwirrungen mit seinen Aussagen zum Coronavirus.

Diese Informationen soll Donald Trump laut Yahoo News von medizinischen Fachleuten erhalten haben.

„Ich verlasse mich darauf, was die Ärzte sagen. Sie sagen, dass es verschwinden wird. Das bedeutet nicht, dass es dieses Jahr verschwinden wird. Ehrlich gesagt, bedeutet das nicht, dass es vor dem Herbst oder nach dem Herbst verschwinden wird, aber irgendwann wird es verschwinden. Die Frage ist, ob wir einen Impfstoff brauchen werden. Irgendwann wird es wahrscheinlich von selbst verschwinden.“

(DER WESTEN mit dpa)