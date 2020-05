Coronavirus: Schockierende Bilder aus Weißrussland ++ „Wir können nicht anders“ ++ Ärzte machen wichtige Entdeckung

Geheim-Code in Apotheken bei Häuslicher Gewalt: So lösen bedrohte Frauen den Notruf aus

Samstag, 9. Mai

19.32 Uhr: Weißrussland feiert Militär-Parade ohne Mundschutz und Abstand

Die Feierlichkeiten zum 75. Jahrestag des Weltkriegsendes hat Russland in diesem Jahr spürbar kleiner ausfallen lassen. Angesichts der Corona-Pandemie hat Wladimir Putin auf die größte Militärparade der russischen Geschichte verzichtet.

Gesundheitsexperten hatten eine Massenveranstaltung mit tausenden Soldaten und Zuschauern ohne Mund- und Nasenschutz als Risiko eingestuft. Weißrussland hingegen ließ sich hingegen nicht davon abbringen, schwere Geschütze aufzufahren.

„Der Feiertag ist für uns heilig“, sagte Weißrusslands Präsident Alexander Lukaschenko in Minsk. Er veranstaltete trotz der Corona-Pandemie die weltweit größte Militärparade. „Wir können nicht anders“, betonte er. Sein Land sei den Opfern des Zweiten Weltkrieges das Gedenken schuldig. „Sie alle wollten leben, aber starben, damit wir leben.“

Tausende Zuschauer, darunter Kinder und ältere Menschen, verfolgten die Parade vom Straßenrand aus. Die WHO hatte vor einer weiteren Ausbreitung des Virus gewarnt.

16.57 Uhr: Rechtsmediziner entdecken häufige Covid-Todesursache

Rechtsmediziner aus Hamburg haben jetzt genauer analysiert, woran Covid-Patienten genau gestorben sind. Dabei ist ihnen aufgefallen, dass insbesondere Thrombosen und Lungenembolien häufiger auftreten. Welchen Schluss die Mediziner daraus ziehen, liest du hier >>>

14.35 Uhr: Schreckliche Bilder aus Nürnberg

Es sind schreckliche Bilder aus Nürnberg. Hunderte Menschen sind in die Innenstadt geströmt, und haben sich vor der Lorenzkirche versammelt. Sie protestieren zu Hunderten dicht gedrängt gegen die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung. Immer wieder wird das „Widerstand“ skandiert.

13.40 Uhr: Harte Maßnahmen bei Reisen

Wie die 'Times' und die 'BBC' übereinstimmend berichten, sollen Reisende in Großbritannien nun nach ihrer Rückkehr zu einer zweiwöchigen Quarantäne verpflichtet werden.

Premier Boris Johnson soll die Maßnahme noch am Samstagnachmittag verkünden, so die Nachrichtenportale. Das wäre ein herber Schlag für britische Fluglinien. Der VErband der Fluglinien prophezeit, dass diese Maßnahme den Reiseverkehr nach Großbritannien 'töten' würde.

11.30 Uhr: Ist Covid-19 sexuell übertragbar?

Chinesische Forscher haben eine erschreckende Entdeckung gemacht. So kann das Coronavirus wohl auch in menschlichem Sperma überleben, selbst wenn sich der Patient wieder auf dem Weg der Genesung befindet.

Unklar ist jedoch bislang, ob das Virus auch über das Sperma an einen anderen Menschen übertragen werden kann, berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland.

9.08 Uhr: Donald Trump mit irrer Aussage

US-Präsident Donald Trump kann es wieder nicht lassen. Er stellt sich als DEN Coronavirus-Experten dar. Nach kuriosen Ideen kommt er nun mit einer krassen Aussage daher. Am Freitag sagte er entgegen der Meinung von Gesundheitsexperten: „Das Coronavirus wird ohne Impfstoff verschwinden.“

Er führt weiter aus: „Es wird ohne einen Impfstoff verschwinden und wir werden es hoffentlich nach einer gewissen Zeit nicht mehr sehen. Es kann sein, dass es noch Schübe gibt, und ich schätze, das würde ich erwarten.“

Donald Trump sorgt in den USA immer wieder für Verwirrungen mit seinen Aussagen zum Coronavirus.

Diese Informationen soll Donald Trump laut Yahoo News von medizinischen Fachleuten erhalten haben.

„Ich verlasse mich darauf, was die Ärzte sagen. Sie sagen, dass es verschwinden wird. Das bedeutet nicht, dass es dieses Jahr verschwinden wird. Ehrlich gesagt, bedeutet das nicht, dass es vor dem Herbst oder nach dem Herbst verschwinden wird, aber irgendwann wird es verschwinden. Die Frage ist, ob wir einen Impfstoff brauchen werden. Irgendwann wird es wahrscheinlich von selbst verschwinden.“

Freitag, 8. Mai

21.21 Uhr: Reproduktionszahl steigt wieder

Am zweiten Tag in Folge ist die Zahl der neu registrierten Coronavirus-Fälle auf mehr als 1000 gestiegen. Zuvor lag die Zahl fünf Tage lang unter 1000. Das zeigen Daten des Robert-Koch-Instituts. Auch die Reproduktionszahl ist nach Schätzungen des RKI mit Stand Freitag von 0,71 am Vortag auf 0,83 gestiegen. Das bedeutet, dass zehn Infizierte rund acht weitere Personen anstecken.

Die Zahl der Gesamtinfizierten liegt inzwischen bei 168.300 in Deutschland.

20.15 Uhr: Trump holt sich Tipps von Merkel

Donald Trump hat Deutschland für die Eindämmung des Coronavirus gelobt. „Deutschland hat es sehr gut gemacht“, sagt Trump auf eine Frage der Deutschen Welle bei seinem Pressebriefing. Er stehe im guten Kontakt, auch was Ratschläge aus Deutschland angehe. „Unsere Länder kommunizieren. Wir haben eine sehr gute Beziehung zu Deutschland“, so der US-Präsident.

18.30 Uhr: Freibier für alle - dank Corona

Viele Brauereien sitzen wegen Corona auf ihrem Bier. Die hessische Brauerei hat neben einigen bayerischen Kollegen daher jetzt begonnen, dass Bier zu verschenken. So wollen sie verhindern, dass es verkommt. Das Willinger Brauhaus hat 2.600 Liter Freibier ausgegeben, berichtet Reuters. Das Bier war eigentlich für Hotels und Restaurants bestimmt gewesen.

17.45 Uhr: EU-Einreisestopp wohl bis 15. Juni

Die EU-Kommission hat eine Verlängerung des Einreisestopps nach Europa wegen der Corona-Pandemie um einen weiteren Monat empfohlen. Die Behörde forderte die Mitgliedstaaten am Freitag auf, die Beschränkungen bis zum 15. Juni in Kraft zu halten. Die Einreisebeschränkungen waren erstmals Mitte März verhängt worden, ausgenommen sind EU-Bürger und bestimmte Berufsgruppen wie medizinisches Personal.

16.40 Uhr: Bundeswehr rückt in Corona-Hotspot an

Jetzt rückt die Bundeswehr an und soll helfen, die Situation im Landkreis Greiz (Thüringen) zu sichern. Der Landkreis hat relativ gesehen die höchsten Neuinfektionen in ganz Deutschland. Ab Dienstag erhält Greiz deshalb Unterstützung der Bundeswehr-Soldaten. Wie die Lage im Corona-Hotspot ist, erfährst du HIER bei unserem Partnerportal THÜRINGEN24.de.

14.35 Uhr: Bekannter von Berlin-Attentäter Anis Amri kassiert zu Unrecht Corona-Soforthilfe

In Berlin nimmt der Betrug bei Anträgen auf staatliche Corona-Soforthilfe weiter rasant zu. Bis zum 4. Mai sei ein Schaden in Höhe von 1,5 Millionen Euro erreicht worden, sagte Oberstaatsanwalt Thomas Fels dem Tagesspiegel. Damit hat sich die Summe seit dem 29. April verdoppelt. Wieviel von den 1,5 Millionen Euro bei Kriminellen versickert ist, bleibt offen. Erst am Donnerstag gab es in Berlin eine Razzia bei Salafisten, weil sie zu Unrecht Corona-Soforthilfen kassiert hätten.

Einer der Verdächtigen war ein Bekannter des Berlin-Attentäters Anis Amri. Ende April hatten Betrüger bereits 650.000 Euro kassiert.

13.15 Uhr: In Frankreich hatte bereits im Dezember ein Mann Corona

Frankreich hat den sogenannten „Patient Null“ neu definiert. Nach neuesten Erkenntnissen sei ein Mann in Frankreich bereits im Dezember mit dem Virus infiziert gewesen. Als der Mann damals mit Grippesymptomen ins Krankenhaus kam, vermutete man eine saisonale Grippe. Nachdem nun alte Fälle nohcmal auf das Coronavirus getestet wurden, stellte sich heraus, dass er daran erkrankt gewesen ist.

Damit hatte Frankreich den ersten Fall bereits im Dezember, berichtet die Süddeutsche.

11.15 Uhr: Mehr Menschen als sonst in Deutschland gestorben

Während der Corona-Pandemie sind laut Statistischem Bundesamt überdurchschnittlich viele Menschen in Deutschland gestorben. Das geht aus einer am Freitag in Wiesbaden veröffentlichten Sonderauswertung hervor. Für die jüngeren Daten nutzen die Statistiker die Sterbefallmeldungen der Standesämter. Derzeit liegen damit vorläufige Daten bis 12. April vor.

Demnach liegen die Sterbefallzahlen in Deutschland seit 23. März „über dem Durchschnitt der jeweiligen Kalenderwochen der Jahre 2016 bis 2019. In der letzten Märzwoche seien mindestens 19.385 Menschen gestorben, zwischen 30. März und 5. April mindestens 20 207 und zwischen 6. und 12. April mindestens 19.872. Damit starben zwischen 6. und 12. April knapp 2000 Menschen beziehungsweise elf Prozent mehr als im vierjährigen Durchschnitt für diese Woche.

„Die aktuelle Entwicklung ist auffällig, weil die Sterbefallzahlen in dieser Jahreszeit aufgrund der ausklingenden Grippewelle üblicherweise von Woche zu Woche abnehmen“, berichteten die Statistiker am Freitag. „Dies deutet auf eine Übersterblichkeit im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie hin.“

9.50 Uhr: Hessens Ministerpräsident vergleicht Pandemie mit Zweitem Weltkrieg

Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) sieht Parallelen zwischen der Zeit nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und der Corona-Pandemie. „Nach der „Stunde Null“ von 1945 befinden wir uns derzeit wieder in einer „Stunde Null““, schrieb Bouffier in einem online veröffentlichten Gastbeitrag für die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“. Das gesamte öffentliche Leben habe wegen der Corona-Krise pausieren und die Wirtschaft vorübergehend stillstehen müssen. „Aber wie 1945 kann auch in dieser „Stunde Null“ ein chancenreicher Neuanfang liegen.“

Bouffier erinnerte zum 75. Jahrestag der deutschen Kapitulation am Freitag (8.5.) daran, wie Deutschland nach der Befreiung vom NS-Terror mit Unterstützung des Marshall-Plans der USA wieder habe aufsteigen können „zu einer weltweit geschätzten Größe für Frieden, Verständigung und beispiellosen wirtschaftlichen Aufschwung“. Nun sei ein ähnliches Projekt für Europa nötig.

9.26 Uhr: Mehr Hilfe für Unternehmen gefordert

Zur Unterstützung beim Neustart nach der Corona-Zwangspause fordert der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) weitere Hilfen für Unternehmen. Die Betriebe müssten ihr Geschäft wieder hochfahren - und das koste Geld, sagte DIHK-Präsident Eric Schweitzer einer Mitteilung vom Freitag zufolge.

„Wir müssen deshalb auch bei den Überbrückungshilfen dringend mit einem Zuschussfonds für kleine und mittlere Unternehmen dazu beitragen, dass in dieser fragilen Phase eine Pleitewelle vermieden wird.“

8.10 Uhr: Donald Trump lehnt Empfehlungen von Seuchenbehörde ab

Donald Trump drängt weiter darauf, so schnell wie möglich die Corona-Regeln zu lockern. Jetzt geht der US-Präsident so weit, dass er nicht mal mehr auf die Empfehlung der US-Seuchenbehörde hört. Das berichtet die New York Times. Er habe die Empfehlung als zu einheitlich und strikt befunden.

Die Richtlinien sollten demnach dazu dienen, Schulen, Kirchen, Restaurants und anderen öffentlichen Einrichtungen bei einer sicheren Wiedereröffnung zu helfen. Das Konzept wurde abgewiesen, da die Sorge bestehe, dass man der Wirtschaft weiter schaden und religiöse Rechte verletzen könne.

6.55 Uhr: Männer legen sich zum Schlafen auf Schienen – und werden vom Zug überrollt

In Indien haben 20 Wanderarbeiter auf Zugschienen geschlafen und sind von einem Güterzug überfahren worden. Mindestens 16 von ihnen starben am am frühen Freitagmorgen, einer wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur sagte. „Wahrscheinlich dachten sie, dass während der Ausgangssperre überhaupt keine Züge fahren“, sagte er. Zurzeit fahren in Indien lediglich keine regulären Passagierzüge.

6.20 Uhr: Mecklenburg-Vorpommern lässt Gastronomen öffnen

Als erstes Bundesland gibt Mecklenburg-Vorpommern Gastronomen von Samstag an die Möglichkeit, Gäste zu empfangen. Der Präsident des regionalen Branchenverbands Dehoga MV, Lars Schwarz, geht davon aus, dass am Wochenende etwa ein Drittel der Wirte diese Gelegenheit nutzen wird. „Es ist richtig, dass wir als Tourismusland die Ersten sind, die wieder aufmachen“, sagte Schwarz auch mit Blick auf die bundesweit niedrigsten Corona-Infektionszahlen im Nordosten.

Er rechnete gleichzeitig nicht damit, dass Restaurants in den Urlaubshochburgen durchgängig geöffnet haben, solange Gäste noch nicht ins Land dürfen. Dies soll erst vom 25. Mai an möglich sein.

