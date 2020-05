Coronavirus: Unternehmer spritzt sich eigenen Corona-Impfstoff – SO reagiert sein Körper

Keine Geduld im Kampf gegen das Coronavirus...

Laut Experten soll es frühestens 2021 ein Impfstoff gegen das Coronavirus geben, der auch für den Massenmarkt geeignet ist. Doch für Unternehmer Winfried Stöcker (73) hat das wohl zu lange gedauert, denn: Er hat sich schon im März ein Antigen in den Oberschenkel gespritzt! Insgesamt vier Injektionen hat er sich über mehrere Tage gegeben. Dafür soll er laut „FAZ“ bereits Ende April Antikörper gebildet haben, die ihn vor einer Corona-Infektion schützen könnten.

Winfried Stöcker mit Ehefrau Lei Zhu im Januar 2020. Foto: imago images / Future Image

Coronavirus: Unternehmer spritzt sich eigenen Impfstoff

Winfried Stöcker ist auch Mediziner. Bis Juni 2019 hat er die Firma Euroimmun geleitet, die er 2017 für 1,3 Milliarden Doller an den US-Konzern PerkinElmer verkauft hat. Heute betreibt Stöcker ein klinisch-immunologisches Labor bei Lübeck. Dort hat er das Corona-Antigen gentechnisch selbst hergestellt. Die Impfung enthält kein lebendes Virus, sondern nur einen Teil des Genmaterials, der eben nicht infektiös ist.

Doch Ströcker relativiert, sagt, dass das Antigen längst bekannt sei. Allerdings besteht der große Unterschied jetzt, dass er sich „seinen“ Impfstoff selbst injiziert hat, statt ihn erst einmal an Tieren zu testen und die Wirkung zu analysieren. Gegenüber „Bild“ sagt Stöcker: „Ich habe die möglichen Nebenwirkungen für gering eingeschätzt. Wegen dieser Nebenwirkungen sollte man die Hauptwirkung nicht aus dem Auge verlieren.“

Weltweit forschen zahlreiche Mediziner nach einem Impfstoff gegen das Coronavirus. (Symbolfoto) Foto: imago images / Christian Ohde

„Dass es KEINE Nebenwirkungen hat, ist eine wichtige Information“

Zunächst sind erste Tests auf Antikörper in seinem Blut negativ ausgefallen, doch nach einigen Wochen hatte sein Immunsystem tatsächlich angefangen, Antikörper gegen das Coronavirus zu bilden! Stöcker: „Ich habe nur mal gezeigt, dass es keine Nebenwirkung hat. Dass das Antigen die Wirkung hat, war schon vorauszusagen, aber dass es KEINE Nebenwirkungen hat, ist eine wichtige Information.“

Damit will er auch den Experten ein wichtiges Signal senden. Der Professor weiter in „Bild“: „Die Experten sagen, dass man noch ein, zwei Jahre prüfen muss, bevor man einen Impfstoff auf den Markt bringt. Meiner Ansicht nach kann die Übervorsicht bleiben gelassen werden!“ Denn würde man tatsächlich so lange auf eine Zulassung warten, könnten bereits Hunderttausende dem Coronavirus zum Opfer gefallen sein.

---------------------------------

Das Coronavirus in NRW, Deutschland und weltweit:

++ Coronavirus: Lockerung der Grenzkontrollen beschlossen ++

++ Coronavirus in NRW: Mehr als 300 Klagen vor Verwaltungsgerichten - DIESE skurilen waren dabei ++

---------------------------------

Jetzt fordert Stöcker, dass man sowohl Nebenwirkungen als auch Wirkung direkt an Menschen testet, sodass man den Zulassungsprozess auf wenige Monate reduzieren könnte.

DAS wiederum wäre durchaus eine kleine Sensation... (mg)