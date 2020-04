Coronavirus: Schock-Zahlen aus den USA ++ Heftige Ansage von Präsident: „Schießt sie tot“ ++ Corona-Aus bei Biermarke

Über 1.000 Tote und 80.000 Infizierte in Deutschland

In Deutschland, Europa und der Welt: das Coronavirus breitet sich rasant aus. Aktuell sind in Deutschland schon über 1.000 Menschen an den Folgen des Coronavirus gestorben, mehr als 80.000 Menschen haben sich infiziert – weltweit steigt die Infizierten-Zahl auf fast eine Million Menschen (Stand Donnerstag, 21 Uhr) bei über 50.000 Toten. Besonders betroffen ist inzwischen die USA, wo mehr als 1000 Tote am Donnerstag gezählt wurden.

Aber: Weltweit sind über 200.000 Patienten wieder genesen, in Deutschland sind es über 21.000 Menschen.

Derweil steht wegen des Coronavirus das öffentliche Leben weitestgehend still. Es gilt ein Kontaktverbot, etliche Menschen arbeiten von zuhause aus oder sind in Quarantäne.

Coronavirus in Deutschland, Europa und weltweit: Hier alle Infos im Newsblog

In unserem News-Blog halten wir dich über die Entwicklung und Ausbreitung des Coronavirus' weltweit auf dem Laufenden.

Alles, was du zum Coronavirus wissen musst:

Hier die Corona-Karte mit den aktuellen Fallzahlen:

Freitag, 3. April

8.45 Uhr: Philippinen-Präsident: „Schießt sie tot“

Philippinen-Präsident Rodrigo Duterte (75) ist bekannt dafür nicht zimperlich zu sein. Jetzt hat er Corona-Chaoten eine klare Ansage gemacht. „Schießt sie tot“ - mit diesen Worten forderte er Polizei und Armee auf, die Bürger des Landes zu erschießen, die sich nicht an seine Corona-Richtlinien halten. „Anstatt dass ihr Ärger macht, werde ich euch ins Grab schicken“, drohte Duterte denen, die gegen die Ausgangssperre verstoßen.

Duterte reagierte damit wohl auf Proteste gegen die Regierung in einem Armenviertel in der Hauptstadt Manila.

8.30 Uhr: Kein Corona-Bier mehr in Mexiko

Jetzt hat die Corona-Krise auch seine gleichnamige Biermarke erwischt! In Mexiko wird vorerst kein Corona-Bier mehr gebraut. Mutterkonzern Grupo Modelo teilte mit, dass die Regierung den Weiterbetrieb der Brauerei nicht als dringlich eingestuft habe. Daher werde die Produktion am Sonntag bis auf weiteres gestoppt.

Die mexikanische Biermarke Corona leidet unter der gleichnamigen Krise. Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

8.19 Uhr: Streik in Supermärkten

8.07 Uhr: Corona-Patientin schildert Tortur

7.29 Uhr: Verzweifelter Hilferuf einer Klinik: Spendet Einweg-Regenmäntel

Verzweifelter Hilferuf der Oberhavel-Klinik! Auf ihrer Website schreiben sie: „Da wir schon längere Zeit nicht mehr beliefert wurden, sind unsere Vorräte an Schutzkleidung in den Krankenhäusern der Oberhavel Kliniken GmbH nun total erschöpft und reichen nicht einmal mehr für wenige Tage. Das betrifft insbesondere Masken, aber auch Kittel und Anzüge.

Verfügen Sie vielleicht über geeignete Materialien (Folie, Einweg-Regenmäntel etc.), die Sie uns zur Fertigung von Schutzkleidung zur Verfügung stellen könnten? Vielleicht gibt es in Ihrem Unternehmen auch ein Depot an Schutzkleidung oder Ausrüstung, das Sie im Moment nicht benötigen?

Helfen Sie uns bitte, indem Sie uns diese Bestände zur Verfügung stellen, natürlich gegen Bezahlung. Bitte melden Sie sich!“ Hier kannst du helfen!

7.05 Uhr: RKI bestätigt: mehr als 1.000 Tote in Deutschland

Was die John-Hopkins-Universität am Donnerstagabend bereits vermeldet hat, bestätigte am Freitagfrüh nun auch das Robert-Koch-Institut. In Deutschland sind mehr als 1.000 Menschen an der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben. Die Zahl erhöhte sich um 145 auf 1.017 Fälle. Die Infektionszahl stieg auf 79.696 Fälle.

6.39 Uhr: Spahn hofft auf Malaria-Medikament gegen Corona

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) richtet im Kampf gegen das neuartige Coronavirus Hoffnungen auf das Malaria-Medikament Resochin von Bayer. Es gebe „erste Hinweise“, dass bestimmte Medikamente wie Resochin bei der Bekämpfung medizinisch schwerer Corona-Erkrankungsverläufe „zu helfen scheinen“, sagte Spahn der Internetsendung „Bild Live“ in einem am Freitag verbreiteten Interview.

Doch seien weitergehende Studien nötig, da jedes Arzneimittel Nebenwirkungen habe, betonte der Minister. Neben Resochin gebe es es noch andere Mittel, deren Wirksamkeit gegen die von dem Coronavirus ausgelöste Lungenkrankheit Covid-19 derzeit erforscht werde. Resochin ist der Bayer-Handelsname für den Wirkstoff Chloroquin, der schon seit langem gegen Malaria eingesetzt wird.

Spahn äußerte die Erwartung, dass ein wirksames Medikament gegen Covid-19 „deutlich früher“ auf den Markt kommen werde als ein Impfstoff.

6.10 Uhr: USA mit traurigem Rekord

In den USA ist die bislang weltweit höchste Zahl von Todesfällen durch das Coronavirus binnen 24 Stunden innerhalb eines Landes verzeichnet worden.

Wie die Johns-Hopkins-Universität in Baltimore mitteilte, wurden zwischen Mittwoch 20.30 Uhr US-Ostküstenzeit und der gleichen Uhrzeit am Donnerstagabend 1.169 weitere Todesfälle registriert. Der traurige Rekord war bislang von Italien mit 969 verzeichneten Corona-Toten am 27. März gehalten worden.

Donnerstag, 2. April

23.00 Uhr: Gouverneur von New York warnt vor Knappheit bei Beatmungsgeräten

Andrew Cuomo, Gouverneur des US-Bundesstaats New York, warnt: Die Beatmungsgeräte werden knapp! In sechs Tagen könnte es weniger Geräte als Bedarf geben. Zwar hat der Staat gerade erst mehrere Hundert neue Geräte organisiert, aber das dürfte nicht reichen, wenn die Zahl der Kranken weiter so steigt wie bisher.

Der Notfallplan: Wenn es eng wird, könnten sich mehrere Patienten ein Gerät teilen. Außerdem könnten umgebaute Geräte eingesetzt werden, die eigentlich zur Behandlung von Schlafapnoe dienen.

22.15 Uhr: Todeszahlen in der Türkei steigen

Auch in der Türkei steigen die Todeszahlen rapide an. Laut Gesundheitsministerium sind inzwischen 356 Menschen an den Folgen es Coronavirus gestorben.

21.50 Uhr: Chinesische Metropole Shenzhen verbietet Verzehr von Haustieren

Chinas Regierung verbot als Reaktion auf die Corona-Epidemie bereits im Februar Handel und Konsum von Wildtieren. Jetzt untersagte mit Shenzhen die erste Metropole Chinas auch Verkauf und Verzehr von Hunde- und Katzenfleisch. „Hunde und Katzen als Haustiere haben eine viel engere Beziehung zum Menschen aufgebaut als alle anderen Tiere“, erklärt die Stadtverwaltung in einer Anordnung. „Dieses Verbot entspricht auch der Forderung und dem Geist der menschlichen Zivilisation.“ Das neue Gesetz tritt am 1. Mai in Kraft. Auch der Verzehr von Fröschen, Schlangen und Schildkröten soll dann verboten sein. Allerdings droht bei Verstoß nur eine geringe Geldstrafe in Höhe von umgerechnet 19 Euro.

21.20 Uhr: Thüringer Schulen länger geschlossen

21.10 Uhr: Schockierende Erkenntnis durch Instagram! DAS sorgte für eine Corona-Explosion in Europa

20.40 Uhr: Über 880 Tote in Frankreichs Altenheime

Mehr als 880 Menschen sind in Frankreich in sozialen Einrichtungen wie Altersheimen am Coronavirus gestorben. Diese Zahl sei jedoch nur vorläufig, da noch nicht alle Institutionen genaue Zahlen hätten vorlegen können, sagte Gesundheitsdirektor Jérôme Salomon. Hinzu kommen mehr als 4.500 Menschen, die bisher in Krankenhäusern gestorben sind. Das sind 471 neue Todesfälle innerhalb von 24 Stunden – diese Zahl ist im Vergleich zum Vortag etwas rückläufig.

20.00 Uhr: Wolfsburger wollen Obdachlosen helfen – dann kommt es zu einem erschütternden Vorfall!

19.20 Uhr: Mehr als 1.000 Tote in Deutschland!

Die Zahl der Todesopfer infolge des Coronavirus ist in Deutschland auf über 1.000 gestiegen. Das meldet die renommierte Johns-Hopkins-Universität.

18.55 Uhr: US-Katastrophenschutz bittet um 100.000 Leichensäcke

Angesichts der steigenden Zahl von Corona-Toten hat die US-Katastrophenschutzbehörde das Verteidigungsministerium um 100.000 Leichensäcke gebeten. In den USA sind mehr als 5.000 Menschen an den Folgen des Coronavirus gestorben. Schätzungen zufolge könnten 100.000 bis 240.000 Menschen ums Leben kommen.

18.25 Uhr: 17. Todesfall in Würzburger Seniorenheim

Im Würzburger Seniorenheim St. Nikolaus gibt es einen weiteren Corona-Toten. Es handelt sich um einen 92-jährigen Mann mit schweren Vorerkrankungen. Damit erhöht sich die Anzahl der Todesopfer in der Region Würzburg auf 21 Personen, davon 17 im Seniorenheim St. Nikolaus.

18.00 Uhr: 432 Tote in New York – an einem einzigen Tag

New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo hat aktuellen Zahlen: Seit Mittwoch starben demnach 432 Menschen, damit verzeichnet New York jetzt insgesamt 2.373 Tote. Die Zahl der Infektionen stieg um 8669 auf 92.381.

Inzwischen seien 21 000 medizinische Fachkräfte von außerhalb des Bundesstaates dem Aufruf gefolgt, nach New York zu kommen und auszuhelfen, sagte Cuomo.

17.30 Uhr: Über 2.300 Ärzte und Krankenpfleger in Deutschland infiziert!

Was für eine Horror-Zahl! Nach Informationen von NDR, WDR und „Süddeutscher Zeitung“ haben sich in Deutschland inzwischen mehr als 2.300 Ärzte und Krankenpfleger mit dem Coronavirus infiziert! Das hat das Robert-Koch-Institut auf Anfrage mitgeteilt – mit dem Hinweis, dass die tatsächliche Zahl vermutlich sogar noch höher liege...

17.15 Uhr: Großhalle in Paris für Särge beschlagnahmt

In der Corona-Krise muss der größte Lebensmittelmarkt Europas nun Särge aufnehmen: Eine Halle des Pariser Großmarkts Rungis sei dafür beschlagnahmt worden, teilte die Polizeipräfektur amit. Ab Freitag sollen im südlichen Paris Särge mit Corona-Toten eintreffen.

17.10 Uhr: Ausgangssperre in Mekka und Medina

Saudi-Arabien hat eine Ausgangssperre für die wichtigsten muslimischen Städte Mekka und Medina verhängt. Bis auf Gemüseläden, Apotheken, Tankstellen und Banken sollen alle Geschäfte geschlossen bleiben, berichtet die staatliche Nachrichtenagentur SPA. Die Ausgangssperre gelte bis auf Weiteres. Die Behörden hatten schon vorher den Zutritt zu den Moscheen beschränkt.

16.25 Uhr: Bundesagentur für Arbeit warnt vor Betrugs-Mail

Die Bundesagentur für Arbeit (BA) warnt vor einer betrügerischen Mail. Die Absender wollen an persönliche Kundendaten gelangen. Dabei erhalten Unternehmen und Arbeitgeber bundesweit Mails, die unter kurzarbeitergeld@arbeitsagentur-service.de versandt werden. In der Mail wird der Arbeitgeber aufgefordert, Angaben zur Person, zum Unternehmen und zu den Beschäftigten zu machen, um Kurzarbeitergeld zu erhalten. Im Absender ist keine Telefonnummer für Rückfragen angegeben.

Arbeitgeber sollen auf keinen Fall auf die Mail antworten, sondern diese umgehend löschen. Weder ist die Bundesagentur für Arbeit Absender der Mail, noch fordert sie auf, Kurzarbeitergeld zu beantragen.

15.45 Uhr: Zahl der Toten steigt auch in den Niederlanden

In den Niederlanden ist die Zahl der Toten auf 1.339 gestiegen, wie die Gesundheitsbehörden mitteilen. Die Zahl der nachgewiesenen Infektionen legte auf 14.697 zu.

15.35 Uhr: RKI ändert Einschätzung zu Mundschutz

Das Robert-Koch-Institut ändert seine Einschätzung für das Tragen von Mundschutz. Wenn Menschen (auch ohne Symptome) vorsorglich eine Maske tragen, könnte das das Risiko einer Übertragung von Viren auf andere mindern, heißt es auf der Internetseite der Bundesbehörde. Wissenschaftlich belegt sei das aber nicht. Zuvor hatte das RKI den Mundschutz nur Menschen mit akuten Atemwegserkrankungen empfohlen.

15 Uhr: Spanien meldet mehr als 10.000 Tote

Die Zahl der Todesopfer der Coronavirus-Pandemie in Spanien ist auf über 10.000 gestiegen. Allein in den vergangenen 24 Stunden starben 950 Infizierte – ein neuer Rekordwert. Damit seien bereits 10.003 Corona-Tote in Spanien registriert worden. Insgesamt infizierten sich mehr als 110.000 Menschen in dem EU-Land, 26.743 sind aber mittlerweile geheilt.

Spaniens am schwersten betroffenes Gebiet ist Madrid. Dort wurden 42 Prozent der Todesfälle registriert. Bei der Zahl der Neuinfektionen gibt es seit ein paar Tagen allerdings einen leichten Abwärtstrend. „Die Daten zeigen, dass die Kurve sich stabilisiert hat“, sagte der spanische Gesundheitsminister Salvador Illa mit Blick auf die Neuinfektionen im Land. Seit Mitte März ist in Spanien eine Ausgangssperre in Kraft, für die nur wenige Ausnahmen gelten.

14 Uhr: Deutsche Forscher mit Durchbruch bei Schnelltests

12 Uhr: Jens Spahn mit düsterer Prognose

Während die ersten bereits nach einer Lockerung der strengen Corona-Maßnahmen rufen, gibt Jens Spahn eine düstere Prognose. Im Podcast von Journalist Gabor Steingart sagte der Bundes-Gesundheitsminister: „Wir haben schon viele Infizierte in Deutschland und beklagen auch schon viele Tote. Doch noch ist das die Ruhe vor dem Sturm.“

„Der schwerere Teil kommt noch“, kündigt Spahn an, vor allem die Intensiv- und Beatmungskapazitäten werden nun immer mehr ausgeschöpft. „Die Politik ist im Krisenmodus, Bürgerinnen und Bürger erleben die tiefsten Einschnitte in die Freiheiten in der Geschichte der Bundesrepublik. Ärzte, Pflegekräfte und alle, die in den medizinische Berufen arbeiten, bereiten sich auf die wohl größte Herausforderung in 75 Jahren vor.“

Doch Spahn bleibt auch optimistisch: „Wir konnten die Epidemie durch relativ frühes umfangreiches Testen früh erkennen und nutzen diese Zeit zur Vorbereitung. Versprechen kann ich nicht, dass es nicht wie in Bergamo oder New York wird – eins kann ich aber jetzt schon sagen: Es ist nicht ansatzweise so unvorbereitet passiert wie dort.“

Stand jetzt seien noch 45 Prozent der Intensivbetten frei. Spahn: „Wir haben doppelt so viele Betten frei, wie Italien insgesamt hat.“

11 Uhr: Knast wegen Anhustens – Hammer-Urteil in London

Hammer-Urteil in England! Weil ein Mann absichtlich einen Polizisten anhustete und vorgab, mit dem Coronavirus infiziert zu sein, muss er nun für ein halbes Jahr ins Gefängnis.

Der Polizist hatte auf seiner Patrouille mit dem Fahrrad den 55-Jährigen gestellt, der offensichtlich ein Auto stehlen wollte. Der Verdächtige wehrte sich und rief dem Polizisten laut einer Mitteilung von Scotland Yard zu: „Ich habe Covid und ich werde dir ins Gesicht husten und du wirst es auch bekommen.“ Andere herbeieilende Sicherheitskräfte überwältigten den 55-Jährigen.

Ein Vorgesetzter des Polizisten sagte, er hoffe, dass die Strafe die Botschaft vermittle, „dass so etwas nicht toleriert wird“. Die Polizei machte keine Angaben dazu, ob der 55-Jährige tatsächlich mit dem Coronavirus infiziert war.

9 Uhr: Schockierende Statistik zeigt Unterschied zur Grippe auf

Mit einer visualisierten Statistik hat Welt-Redakteur Olaf Gersemann verdeutlicht, wo der Unterschied zwischen Influenza und Corona liegt. Die Grafik zeigt die Todesfälle nach Kalenderwochen in Deutschland auf, die auf eine Infektion mit einer der beiden Virengruppen zurückzuführen ist.

+++Service-Tweet für die unverbesserliche Ist-doch-nur-ein-Husten-Fraktion+++



Influenza- versus #Coronavirus: Todesfälle in 🇩🇪



Zahlen für KW 14 (bis 3.4.) liegen noch nicht vollständig (Corona) oder noch gar nicht (Grippe) vor.



Quelle: RKI, eigene Berechnungen@welt pic.twitter.com/qDXG74iBsf — Olaf Gersemann (@OlafGersemann) April 2, 2020

„Service-Tweet für die unverbesserliche Ist-doch-nur-ein-Husten-Fraktion“, schreibt Gersemann dazu – noch immer spielen einige Menschen die Corona-Krankheit Covid-19 als Lapalie herunter und üben Kritik an den harten Maßnahmen zur Eindämmung der Epidemie.

8 Uhr: „Rock am Ring“ soll stattfinden

Trotz Corona-Pandemie hält die Festival-Reihe „Rock am Ring“ und „Rock im Park“ an ihrem Termin fest. Vom 5. bis 7. Juni soll das Zwillingsfestival am Nürburgring und in Nürnberg steigen.

„'Rock am Ring' und 'Rock im Park' 2020 finden nach derzeitigem Stand wie geplant statt, und die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren“, so eine Agentur-Sprecherin. „Wir beobachten die Situation natürlich aufmerksam und werden den Anweisungen der Gesundheitsbehörden folgen.“

6.30 Uhr: US-Starmusiker stirbt nach Corona-Infektion

„Furchtbar traurig heute“, schreibt Tom Hanks bei Twitter. Seine Trauer gilt dem Tod eines Star-Musikers. Im Alter von nur 52 Jahren verstarb Adam Schlesinger nun nach einer Infizierung mit dem Coronavirus. Der gebürtige New Yorker hatte als Filmmusik-Komponist zahlreiche Grammys und einen Emmy erhalten, war zudem für Oscar und Tony nominiert. Berühmt wurde er als Teil der Band „Fountains of Wayne“, die mit „Stacys Mom“ einen Welthit landeten.

Fountains of Wayne – Stacys Mom

Sein Anwalt Josh Grier bestätigte nun seinen Tod. „Ohne ihn hätte es Playtone nie gegeben“, so der zuvor selbst an Covid-19 erkrankte Tom Hanks. Die Plattenfirma produzierte die Musik für zahlreiche Kino-Kassenschlager wie „Cast Away – Verschollen“, „My Big Fat Greek Wedding“ oder „Larry Crowne“.

„Ich war ein riesiger Fan von Fountains of Wayne“, schrieb „Guardians of the Galaxy“-Regisseur James Gunn auf Twitter. Die Todesnachricht sei herzzerreißend. „Am Boden zerstört“, teilte Schauspielerin Fran Drescher mit. Sie werde Schlesinger vermissen. „Wie schrecklich, ihn mit 52 durch das Virus zu verlieren“, schrieb Bestseller-Autor Stephen King.

Mittwoch, 1. April

22.29 Uhr: Deutschland deckt sich mit Medikamenten ein

Deutschland kauft im großen Stil Medikamenten ein, die hilfsweise bei der Lungenkrankheit Covid-19 zum Einsatz kommen können. Das Bundesgesundheitsministerium teilte der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ mit, die Beschaffung der antiviralen Grippetablette Avigan zum Einsatz bei schwerwiegenden Covid-19-Verläufen werde eingeleitet. Das gelte ebenso für die Medikamente Kaletra, Foipan sowie chloroquin- und hydroxychloroquinhaltige Arzneimittel.

22.10 Uhr: Lage in Paris spitzt sich zu

Im Ballungsraum Paris spitzt sich die Lage weiter zu. „Wir hatten eine äußerst schwierige Nacht, da wir tatsächlich am Ende unserer Krankenhauskapazitäten sind“, sagte Aurélien Rousseau, Direktor der regionalen Gesundheitsbehörde Île de France, dem Sender Franceinfo. „In der Region Paris gibt es 1.200 Intensivbetten. Zurzeit haben wir 2.700 Patienten auf der Intensivstation.“ Gesundheitsdirektor Jérôme Salomon sagte am Abend, dass in Frankreich inzwischen 4.032 Patienten der Covid-19-Krankheit erlegen seien.

21.35 Uhr: Corona-Zahlen in Deutschland bald höher als in China!

Die Zahl der Infizierten in Deutschland ist bald höher als in China! Laut der renommierten Johns-Hopkins-Universität sind hierzulande schon über 76.000 Menschen infiziert. In China nur etwas mehr als 82.000...

18.45 Uhr: Baden-Württemberg stoppt Aufnahme von französischen Patienten

Baden-Württemberg stoppt die Aufnahme von Patienten aus Frankreich. Das berichten die „Badischen Neuesten Nachrichten“. Das Sozialministerium hat die Kliniken in einem Schreiben angewiesen: „Aufgrund der dynamischen Lageentwicklung in Baden-Württemberg bitten wir Sie, derzeit von weiteren Aufnahmen aus dem Ausland abzusehen. Die aktuelle Lageeinschätzung lässt derzeit keine weiteren Aufnahmen aus dem Ausland zu. Sollte sich die Lage bei uns wieder entspannen, werden wir erneut auf Sie zukommen.“ Bislang nahm das Land Patienten aus dem Elsass auf.

18.10 Uhr: Merkel befürwortet Tracking-App

Kanzlerin Merkel hat sich für den Einsatz von Tracking-Apps in der Corona-Krise ausgesprochen, wenn diese erfolgversprechende Ergebnisse liefern. Merkel nach einer Telefonkonferenz mit den Ministerpräsidenten der Ländern: „Klar ist jetzt schon, dass wir das auf freiwilliger Basis machen würden.“

Merkel sagte, sie würde eine solche App selbst nutzen. Wenn sich bei Tests dieser Apps herausstelle, dass sie die Nachverfolgung von Kontaktfällen besser überprüfbar machten, dann würde sie „unbedingt dafür sein, dass den Bürgern zu empfehlen und wäre dann natürlich auch bereit für mich selber das anzuwenden und damit vielleicht anderen Menschen zu helfen.“

Die Technik zur Nachverfolgung von Corona-Infektionsketten wird aktuell in Berlin von Soldaten in der Julius-Leber-Kaserne getestet.

17.40 Uhr: Iran-Flüge nach Deutschland verboten

Flüge aus dem Iran nach Deutschland sind ab sofort untersagt. Gesundheitsminister Jens Spahn am Mittwoch zur Deutschen Presse-Agentur: „Wir legen uns in Deutschland in der Epidemie scharfe Beschränkungen auf, da können wir Flüge aus diesem Hochrisikogebiet nicht zulassen. Die Anordnung erließ Spahn auf Basis des Infektionsschutzgesetzes, das dem Bund befristet mehr Kompetenzen bei der Bekämpfung der Epidemie gibt.

17.00 Uhr: Wimbledon abgesagt!

Erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg fällt Wimbledon aus. Aufgrund der Coronavirus-Pandemie werde das vom 29. Juni bis 12. Juli angesetzte Tennis-Turnier nicht ausgetragen, teilten die Organisatoren am Mittwoch mit und kündigten die nächste Auflage für den 28. Juni bis 11. Juli 2021 an.

16.25 Uhr: Merkel appelliert: „Bleiben Sie über Ostern zuhause!“

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat in einer Audiokonferenz am Mittwoch an die Bürger appelliert, auch über Ostern die strengen Kontaktbeschränkungen einzuhalten. Man solle auch auf Familienbesuche an den Feiertagen verzichten. Außerdem hat sie gelobt, dass die Mehrheit der Bevölkerung „vorbildlich“ mit den Beschränkungen umgehe.

15.42 Uhr: Kontaktbeschränkungen sollen über Ostern verlängert werden!

Bund und Länder wollen die bestehenden Kontaktbeschränkungen mindestens bis zum Ende der Osterferien verlängern. Die Bürger „bleiben angehalten, auch während der Osterfeiertage Kontakte zu anderen Menschen außerhalb der Angehörigen des eigenen Hausstandes gemäß den geltenden Regeln auf ein absolutes Minimum zu reduzieren“, heißt es in einer Beschlussvorlage für die Telefonkonferenz von Kanzlerin Angela Merkel mit den Ministerpräsidenten der Bundesländer.

15.11 Uhr: Adidas entschuldigt sich öffentlich

Sportartikelhersteller Adidas zahlt nach harscher öffentlicher Kritik nun doch seine Mieten und entschuldigt sich für sein Vorpreschen.

„Die Entscheidung, von Vermieter(innen) unserer Läden die Stundung der Miete für April zu verlangen, wurde von vielen von Ihnen als unsolidarisch empfunden“, heißt es in einem offenen Brief, den Adidas am Mittwoch veröffentlichte. „Ihre Meinung ist uns wichtig, und Ihre Meinung ist eindeutig: Sie sind von adidas enttäuscht.“ Und weiter: „Deshalb möchten wir uns bei Ihnen in aller Form entschuldigen. Wir haben unseren Vermieter(innen) die Miete für April bezahlt. Fairness und Teamgeist sind seit jeher eng mit Adidas verknüpft und sollen es auch bleiben“, heißt es in dem Brief weiter.

Das Geschäft von Adidas sei eingebrochen. „Fast auf der gesamten Welt findet kein normales Geschäft mehr statt. Die Läden sind zu. Das hält selbst ein gesundes Unternehmen wie adidas nicht lange aus“, heißt es in dem Brief weiter.

Adidas gehört zu den größten Sportartikelherstellern der Welt. (Symbolfoto) Foto: imago images / STPP

13.30 Uhr: Coronafreie Insel mitten in der Lombardei

Unglaublich, aber wahr: Die Ortschaft Ferrera Erbognone liegt in der Corona-Hochburg Lombardei, nur rund 50 Kilometer von Mailand entfernt. Trotzdem sieht es so aus, als sei das Dorf in der Provinz Pavia bisher von der Virus-Welle verschont geblieben. Dass keine Fälle registriert wurden, kann Zufall sein. Doch die Einwohner teilen ihre Freude über ihre besondere Situation mit vielen Medien in Italien - als Zeichen für gute Nachrichten in schlimmen Zeiten.

„Wir sind stolz und glücklich über diese Situation“, sagte Ladeninhaberin Mery De Luca der Deutschen Presse-Agentur. Allerdings hätten die Bewohner trotzdem auch Angst, weil so viele andere Menschen um sie herum an der Covid-19-Krankheit gestorben seien. In Ferrera Erbognone leben viele Ältere, also Menschen mit hohem Risiko zu erkranken. „Wir waren vom ersten Tag an extrem vorsichtig“, erzählt De Luca. Atemschutz und Handschuhe würden bei ihr im Laden stets getragen. Bürgermeister Giovanni Fassina hat sich gefragt, ob Vorsicht der einzige Grund sein kann. Ob viele im Dorf Antikörper hätten und immun seien - solche Spekulationen schossen hoch.

12.15 Uhr: Rechtsextreme versuchen, Corona-Krise zu nutzen

Der Verfassungsschutz warnt vor einer Instrumentalisierung der Corona-Krise durch Rechtsextreme. „Das Coronavirus findet in der rechtsextremistischen Szene große Beachtung“, sagt Verfassungsschutz-Präsident Thomas Haldenwang, der „Zeit“. Er verwies auf Desinformationskampagnen und die Verbreitung von Verschwörungstheorien.

Die Pandemie werde zum Anlass genommen, „das Vertrauen in die Bundesregierung zu untergraben, Verschwörungstheorien zu verbreiten und Migranten als Überträger des Virus zu brandmarken“, sagte Haldenwang. „Gleichzeitig werden Untergangsszenarien entworfen, um Zustimmung zu radikalen und extremistischen Positionen zu erzeugen.“ Haldenwang hob hervor, die Verfassungsschutzbehörden hätten derartige Aktivitäten aber „genau im Blick“.

11.30 Uhr: Durchbruch bei Kurzarbeit-Regelung im Öffentlichen Dienst

Durchbruch bei der Regelung zur Kurzarbeit im Öffentlichen Dienst! DBB, Verdi und die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände haben sich auf Eckpunkte für einen Tarifvertrag geeinigt, der Kurzarbeits-Konditionen während der Covid-19-Krise für die Beschäftigten im kommunalen Bereich regelt.

„Dort, wo durch die Corona-Pandemie aktuell Arbeit wegfällt, gilt jetzt ein umfassender Beschäftigungsschutz. Die Arbeitsplätze sind langfristig gesichert. Außerdem ist es uns gelungen, Verluste bei den Nettoeinkommen auf ein Minimum zu begrenzen“, so DBB-Tarifchef Volker Geyer. „Wir haben den Kolleginnen und Kollegen in diesen unsicheren Zeiten nun zumindest die akuten Zukunftsängste nehmen können, die viele mit Blick auf ihre Arbeitssituation hatten. Wir haben Arbeitsplätze gesichert und Nettoeinkommen gewahrt.“

9.30 Uhr: Turkmenistan verbietet das Wort „Coronavirus“

Die Regierung von Turkmenistan hat ihre ganz eigene Vorgehensweise bei der Corona-Krise. Der autoritäre Präsident Gurbanguly Berdymuchammedow hat bislang weder Tests angeordnet noch größere Maßnahmen ergriffen. Bis jetzt: Nun wird das Wort „Coronavirus“ einfach verboten. Es wurde bereits aus Informationsbroschüren der Behörden über die Krankheit gestrichen. Selbst wer die Pandemie in Privatgesprächen erwähne, könne festgenommen werden.

Trotz der Weigerung, das Coronavirus zu erwähnen, ergreifen die Behörden nun aber erste Vorsichtsmaßnahmen. An Bahnhöfen und Bushaltestellen wird den Berichten zufolge die Temperatur gemessen. An gut besuchten Orten und in Bankfilialen werden Feuchttücher ausgeteilt. Dort müssten sich Menschen auch Desinfektionsspray in den Mund sprühen.

8 Uhr: Rückschlag für Sport in China

Rückschlag für den chinesischen Sport in der Coronakrise: Die Regierung des asiatischen Landes hat am Dienstag die anstrebten Schritte in Richtung Normalität bis auf Weiteres unterbunden.

„Für eine bessere epidemische Prävention und Kontrolle sollten keine größeren Sportereignisse wie Marathons, bei denen sich Menschenmengen versammeln, wieder aufgenommen werden“, hieß es in einer Mitteilung der Allgemeinen Sportverwaltung. Auch die Basketballliga CBA und die Fußballliga Chinese Super League müssen offenbar noch warten.

7.30 Uhr: Star-Wars-Schauspieler Andew Jack nach Corona-Infektion gestorben

Schock für alle Fans der Saga „Star Wars“: Schauspieler Andrew Jack ist an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Das bestätigte seine Agentin am Mittwochmorgen. Jack, der in den Episoden „Das Erwachen der Macht“ und „Der letzte Jedi“ mitspielte, wurde 76 Jahre alt.

We lost a man today. Andrew Jack was diagnosed with Coronavirus 2 days ago. He was in no pain, and he slipped away peacefully knowing that his family were all 'with' him.



Take care out there, lovers x@RealHughJackman @chrishemsworth @RobertDowneyJr pic.twitter.com/fm5LevA8n2 — Gabrielle Rogers (@GabrielleRoger1) March 31, 2020

„Bei Andrew Jack wurde vor zwei Tagen das Coronavirus diagnostiziert. Er hatte keine Schmerzen und schied friedlich dahin in dem Wissen, dass seine Familie ‚mit‘ ihm war“, ließ seine Frau Gabrielle Rodgers bei Twitter wissen.

7 Uhr: USA geben Horror-Prognose zu Todeszahlen

Die USA haben eine schaurige Prognose zu den Todeszahlen gegeben, die sie durch die Corona-Pandemie befürchten. Das Weiße Haus geht davon aus, dass das Virus bis zu 240.000 Menschenleben in den Vereinigten Staaten kosten wird. US-Präsident Donald Trump sagte, ohne Maßnahmen zur Eindämmung wären zwischen 1,5 und 2,2 Millionen Tote zu befürchten gewesen.

Trump stimmte sein Land zudem auf „sehr harte zwei Wochen“ ein. „Ich möchte, dass jeder Amerikaner auf die harten Tage vorbereitet ist, die vor uns liegen.“

6.11 Uhr: Bolsonaro mit neuen Tönen

Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro hat seinen Ton im Hinblick auf das Coronavirus geändert, nachdem er es wochenlang heruntergespielt und Einschränkungen des öffentlichen Lebens kritisiert hatte. „Das Virus ist eine Realität. Wir stehen vor einer der größten Herausforderungen unserer Generation“, sagte Bolsonaro in einer Fernsehansprache am Dienstagabend (Ortszeit), der vierten zur Coronakrise, in der er sich ungewohnt empathisch gab. Den Inhalt behielt er weitgehend bei und sagte, dass er sich Sorgen um das Leben und auch um den Erhalt der Arbeitsplätze mache.

Dienstag, 31. März

22.04 Uhr: Fast 500 Tote innerhalb von 24 Stunden in Frankreich

In Frankreich ist die Zahl der gestorbenen Corona-Infizierten an einem Tag drastisch gestiegen. Innerhalb von 24 Stunden habe es 499 neue Todesfälle zu verzeichnen gegeben, sagte Gesundheitsdirektor Jérôme Salomon am Dienstagabend in Paris. Damit starben bisher die meisten Menschen an einem Tag seit Beginn der Coronavirus-Pandemie in Frankreich. Insgesamt gebe es 3523 Todesopfer, so Salomon.

Auch die Zahl der Patienten, die auf Intensivstationen behandelt werden müssen, stieg demnach um mehr als 450. Fast 23 000 Menschen würden in Krankenhäusern behandelt, sagte Salomon. Mehr als 5000 davon auf Intensivstationen.

21.26 Uhr: Studie aus Heinsberg soll gegen Coronavirus helfen

Der Kreis Heinsberg ist vom Coronavirus besonders stark betroffen. Dort gab es die ersten Fälle in Deutschland und eine extrem schnelle Ausbreitung. Das wollen sich Forscher nun zu Nutze machen.

Der Virologe Hendrik Streeck von der Universität Bonn wird die Region für eine Studie zur Ausbreitung des Virus ganz genau untersuchen - um zu ergründen, was Deutschland aus dem Kreis im Westen von Nordrhein-Westfalen lernen kann. Wann können Einschränkungen des öffentlichen Lebens gelockert werden? Es geht auch darum, die wohl hohe Dunkelziffer der Infizierten aufzuhellen.

Es soll ein relativ gutes Bild entstehen, wer mit dem neuartigen Coronavirus infiziert wurde und wer nicht - und warum. Gangelt im Kreis Heinsberg ist dafür perfekt geeignet. „Wir wissen ziemlich genau, wann das Virus in den Ort gekommen ist - der 15. Februar, die Kappensitzung“, sagt Streeck.

20.24 Uhr: Deutsche Bahn verzichtet vorübergehend auf Miete in Bahnhöfen

Die Deutsche Bahn (DB) verzichtet angesichts der Corona-Krise vorübergehend auf die Miete in ihren Bahnhöfen. „Als schnelle und pragmatische Lösung haben wir unseren Mietern bereits letzte Woche angeboten, ihre Mieten zu stunden“, sagte der Chef der DB Station&Service, Bernd Koch, der „Wirtschaftswoche“ am Dienstag. Das Unternehmen habe sich entschieden, die Mieter „partnerschaftlich zu unterstützen“. Die Regelung gelte zunächst nur für den April.

„Wir hoffen, damit einen Beitrag zu leisten, unsere Mieter in dieser schwierigen Zeit zu unterstützen“, sagte Koch. Ein Großteil der Geschäftskunden in den Bahnhöfen habe von dem Angebot Gebrauch gemacht. Die Möglichkeit zur Stundung gebe es auch für Geschäfte, die wegen der Corona-Pandemie nicht schließen mussten - also auch für Bäckereien und Supermärkte.

19.19 Uhr: Von der Leyen warnt vor Fake-News

In den sozialen Netzwerken kursieren zurzeit immer wieder Falschmeldungen rund um das Coronavirus. EU-Kommisionschefin Ursula von der Leyen nimmt deshalb Unternehmen wie Facebook in die Pflicht. „Die sozialen Medien müssen ihre Daten mit Faktencheckern und Wissenschaftlern teilen. Das würde helfen, gefährliche Gerüchte frühzeitig aufzuklären“, sagte die CDU-Politikerin am Dienstag.

Knoblauch und Vitamin C hülfen nicht gegen das Coronavirus. Dennoch zirkulierten solch „absurde Falschmeldungen“ zuhauf in den sozialen Netzwerken. Es gebe einen massiven Anstieg solcher Nachrichten. „Das treibt mich um.“ Menschen könnten schweren Schaden nehmen, etwa wenn ihnen suggeriert werde, das Trinken von Bleichmittel würde gegen das Coronavirus helfen. „Solche Chemikalien zu trinken, ist lebensgefährlich“, warnte von der Leyen.

Schon jetzt kennzeichnen soziale Medien vertrauenswürdige Inhalte und machen irreführende Beiträge weniger sichtbar oder löschen sie. „Desinformation kann Leben kosten“, so von der Leyen.

18.28 Uhr: Hochschulen wollen Sommersemester durchziehen

Trotz Coronavirus wollen die Hochschulen versuchen das anstehende Sommersemester durchziehen. Karim Khazar, Sprecher der Hochschulen für Angewandte Wissenschaften und der Fachhochschulen sprach am Dienstag eine Forderung an die Politik aus.

„Erteilen Sie den Überlegungen, das Sommersemester als sogenanntes „Null-Semester“ beziehungsweise „Nicht-Semester“ zu behandeln, eine klare Absage“, so Khazar Den Hochschulen müssten Spielräume eingeräumt werden, damit sie das Semester unter den schwierigen Bedingungen gestalten können.

Khakzar sagte weiter, die Einrichtungen würden alles daran setzen, dass die Studierenden trotz der aktuellen Einschränkungen ihr Studium nicht unterbrechen müssten und das Sommersemester erfolgreich bestreiten könnten. Die Einrichtungen brächten derzeit „mit beispielloser Kreativität fast flächendeckend Alternativen in Form von Online-Lehrformaten auf den Weg“.

17.45 Uhr: Chemie-Unternehmen liefert kostenlos Desinfektionsmittel

Das Chemie-Unternehmen Ineos unterstützt den Kampf gegen das Coronavirus durch die Herstellung von einer Million Flaschen mit Handdesinfektionsmittel. Das Unternehmen stellt die Produkte den Krankenhäusern kostenlos zur Verfügung.

Ineos ist der Sponsor des britischen Radrennstalls um den viermaligen Tour-de-France-Sieger Chris Froome. Der deutsche Radprofi Christian Knees ist Teil des Teams. „Das ist eine tolle Maßnahme. Wir sind mit dem ganzen Team eingebunden in die Verteilung. Schutzmasken oder Handgels sind knapp. Da wollen wir unseren Teil zur Bekämpfung beitragen“, sagte er. Neben dem Radsport ist Ineos unter anderem auch im Fußball, Segeln und der Formel 1 aktiv.

17.00 Uhr: Spahn und Laschet gegen Maskenpflicht in Deutschland

Jena hat als erste Stadt eine Maskenpflicht im öffentlichen Raum eingeführt. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und NRW-Ministerpräsident Armin Laschet haben sich gegen eine solche Maskenpflicht ausgesprochen. „In der jetzigen Lage sehe ich keine Notwendigkeit zu einer Verpflichtung“, sagte Spahn.

Es müsse unterschieden werden zwischen medizinischen Masken zum Schutz des medizinischen Personals vor einer Ansteckung und anderen in der Öffentlichkeit getragenen - auch selbstgenähten - Masken. Bei diesen gehe es darum, andere nicht anzustecken. Sie könnten „tatsächlich auch eine Hilfe sein dabei, die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen“. Er nehme wahr, dass es eine zunehmende Bereitschaft gebe, aus Solidarität mit anderen, diese Masken zu tragen, sagte Spahn.

Laschet unterstützte diese Ansicht und sagte, dass die Priorität auf der Beschaffung von Masken für den medizinischen Bereich liege.

16.14 Uhr: Erste Coronavirus-Infektion in griechischem Flüchtlingslager

Erstmals ist in Griechenland in einem Flüchtlingslager eine Infektion mit dem Coronavirus diagnostiziert worden. Betroffen ist eine Frau, bei der das Virus nach der Geburt ihres Kindes in einem Krankenhaus in Athen festgestellt wurde, wie das griechische Migrationsministerium am Dienstag mitteilte.

Die Menschen, die mit der aus Afrika stammenden Frau in Kontakt gekommen sind, seien isoliert worden. Ähnliche Maßnahmen seien im Camp von Ritsona im Norden Athens getroffen worden. Es werde nun nachgeforscht, wo genau die Frau infiziert wurde. Im Lager von Ritsona - wo nach Schätzungen der Athener Medien rund 3000 Menschen leben - ist die Lage bei weitem nicht so schlimm wie in den Camps auf den Inseln im Osten der Ägäis.

15.34 Uhr: Schock-Bilder aus New York

Mit mehr als 150.000 Infizierten sind die USA das am stärksten betroffene Land der Welt. Größter Krisenherd in den Vereinigten Staaten ist New York. Allein an der Ostküsten-Metropole sind über 67.000 Fälle gemeldet worden.

Das Ausmaß der Coronavirus-Krise in New York filmte ein Passant und stellte es ins Internet. Zu sehen sind Männer, die vor einem Krankenhaus im Stadtteil Brooklyn Leichen mit einem Gabelstapler in einen Kühlwagen laden. Es zeigt die krassen Folgen des Coronavirus.

CN: Leichen in einem Lastwagen an einem NewYorker Krankenhaus. Dieses Foto wird von @BuzzFeedNews USA veröffentlicht. Es wurde von einer Krankenschwester aufgenommen, die anonym bleiben wollte (aus Angst vor Repressalien)#Coronavirus #Coronakrise #CoronavirusUS #NewYork pic.twitter.com/hVgKkqDfxm — BlxckMosquito (@BlxckMosquito) March 30, 2020

In New York werden die Leichen aus den Krankenhäusern mit Kühltransportern weggebracht. Foto: imago images/ZUMA Wire

Eine Krankenschwester übermittelte dem Online-Portal „Buzzfeed“ Bilder der Kühlwagen und sagte: „Ich habe sie gemacht, um es den Leuten zu zeigen. Es ist die grässliche Realität, mit der wir es zu tun haben und wo manche von uns bereits geendet sind.“

13.04 Uhr: Fast 850 Corona-Tote in 24 Stunden in Spanien

Im extrem heftig von der Coronavirus-Pandemie betroffenen Spanien sind am vierten Tag in Folge mehr als 800 Todesfälle verzeichnet worden. Innerhalb von 24 Stunden seien 849 neue Opfer gezählt worden, teilte das Gesundheitsministerium am Dienstag in Madrid mit. Dies ist die bisher höchste Zahl an Opfern, die seit dem Beginn der Krise an einem Tag gezählt wurde.

Auch die Zahl neu erfasster Infektionen stieg wieder, nachdem sie mehrere Tage hintereinander gesunken war und lag am Dienstag bei mehr als 94 000 - etwa 9000 mehr als am Vortag. Dazu zählten aber auch Fälle vom Wochenende, die erst jetzt bekannt geworden seien, sagte die Sprecherin der Behörde für Gesundheitliche Notfälle (CCAES), María José Sierra.

Sie zeigte sich weiter optimistisch, dass die Kurve der Neuerkrankungen in Spanien langsam abflacht. „Die Zahlen fallen in den erwarteten Bereich. Ende der Woche werden wir eine klarere Vorstellung von der Entwicklung haben.“ Es würden viele Tests durchgeführt, „ungefähr 20 000 pro Tag“, betonte Sierra.

Besonders schwer von der Krise betroffen sind weiterhin die Regionen Madrid und Katalonien. Sorgen macht vor allem der drohende Kollaps der Intensivstationen. Die gute Nachricht war aber, dass seit Sonntag landesweit mehr als 2500 Patienten als geheilt entlassen wurden - insgesamt sind bereits fast 20 000 Menschen wieder gesund.

Am Dienstag trat auch eine Verschärfung des noch bis zum 11. April geltenden Ausgangsverbots in Kraft. Demnach müssen alle Arbeitnehmer, die in nicht wesentlichen Sektoren tätig sind, bis Ostern zu Hause bleiben. Bisher durften alle Bürger, die nicht im Homeoffice arbeiten konnten, weiter zum Arbeitsplatz fahren. Die Regierung von Ministerpräsident Pedro Sánchez hofft, die Krise so schneller in den Griff zu bekommen.

12.48 Uhr: Zwölfjähriges Mädchen in Belgien an Virus gestorben

In Belgien ist ein zwölfjähriges Mädchen in Folge einer Ansteckung mit dem neuartigen Coronavirus gestorben. „Das ist ein sehr seltener Fall, aber er erschüttert uns sehr“, sagte der für die Corona-Pandemie zuständige Behördensprecher am Dienstag in Brüssel. Demnach hatte das Kind zuvor drei Tage lang Fieber gehabt.

Es ist der erste Corona-Todesfall eines Kindes in Belgien. Vergangene Woche hatte der Tod einer 16-Jährigen bei Paris für Aufsehen gesorgt.

In Belgien stieg die Zahl der offiziell bestätigten Infizierten nach offiziellen Angaben auf 12.775; mehr als 700 Menschen starben an den Folgen der durch das Virus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19. Über 90 Prozent der belgischen Corona-Toten waren älter als 65 Jahre.

11.43 Uhr: Pandemie erreicht erst im Juni ihren Höhepunkt

Endet nach Ostern das Kontaktverbot, könnte die Corona-Pandemie im Juni ihren Höhepunkt erreichen, sagen Wissenschaftler der Universität Mainz voraus. „Rund 1,3 Millionen Menschen könnten dann gleichzeitig an Covid-19 erkrankt sein. Danach würden die Fallzahlen sinken und im August gegen Null gehen“, heißt es in einer Mitteilung.

Wird das Kontaktverbot bis Mitte Juni verlängert, verschiebe sich der Höhepunkt ebenfalls um einen Monat. Die Wissenschaftler der Johannes Gutenberg-Universität Mainz (JGU) und der Universität Hamburg nutzen für ihr Modell die Zahlen des Robert Koch-Instituts. Außerdem gingen sie davon aus, dass am Ende der aktuellen Pandemie sechs Prozent der Bevölkerung in Deutschland, also rund fünf Millionen Menschen, als Erkrankte gemeldet sein werden.

„Zugegebenermaßen ist diese Annahme mit großer Unsicherheit verbunden“, sagt Prof. Dr. Klaus Wälde, einer der leitenden Wissenschaftler der Modellierungen. „Es gab aber bisher keine vergleichbare Pandemie, sodass wir keinen sicheren Wert für die langfristige Infektionsrate haben."

11.04 Uhr: Virologe Drosten empört: „Mir wird schlecht“

Der Virologe Christian Drosten ist das Gesicht in der Corona-Krise: Täglich teilt der Wissenschaftler im NDR-Podcast den aktuellsten Wissenstand zur Pandemie mit. Was damit nicht ausbleibt: Drosten rückt in den medialen Mittelpunkt. Doch in der akutellen Podcastfolge lässt der 48-Jährige Dampf ab. Ihn stört zunehmend die Berichterstattung um sich und seine Kollegen.

„Es gibt Zeitungen, die malen inzwischen nicht mit Worten, sondern auch mit Bildern Karikaturen von Wissenschaftlern. Ich sehe mich selbst als Comicfigur und mir wird schlecht dabei“, so der Viren-Experte der Berliner Charité. Wissenschaftler seien keine Entscheidungsträger und erst recht nicht Politiker, sondern Forscher, die Daten sammeln und erklären.

Zuletzt habe er eine Hass-Mail erhalten und sei für den Suizid des hessischen Finanzministers Thomas Schäfer verantwortlich gemacht worden. Dieser hatte womöglich die Last der Krise nicht mehr ausgehalten, hatte Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier angedeutet. Drosten denkt darüber nach, sich aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen: „Wir sind langsam an einem Punkt, wo die Wissenschaft in geordneter Weise den Rückzug antreten muss, wenn das nicht aufhört.“

10.02 Uhr: Desinfektionsmittel – diesen Fehler machen die meisten bei der Benutzung

Die bedeutendste Maßnahme gegen das Coronavirus hat jeder von uns selbst in der Hand: die richtige Händehygiene.

Seife und Desinfektionsmittel gegen das Coronavirus entfernen gefährliche Keime von deinen Händen. >> Doch viele machen einen entscheidenden Fehler bei der Anwendung.

09.42 Uhr: Corona-Wunder in Italien

Ein kleines Wunder in Corona-Zeiten hat sich in der italienischen Hafenstadt Genua ereignet: Eine 102-Jährige hat das Coronavirus überlebt, nachdem sie 20 Tage im Krankenhaus verbracht hat.

Die behandelnden Ärzte von Italica Grondona nennen sie nur noch „Highländerin - die Unsterbliche“. Für die Mediziner sei sie ein Zeichen der Hoffnung für alle Älteren, die gegen die Krankheit kämpfen.

Laut der Weltgesundheitsorganisation liegt die COVID-19-Sterblichkeitsrate derzeit zwischen 4 und 5 Prozent, wobei die höchste Todesrate bei älteren Patienten zu verzeichnen ist.

Die Mediziner meinen, dass Grondona die einzige Patientin in Italien sein könnte, die die Spanische Grippe 1918/19 überlebt hat und Covid-19. Schätzungsweise starben an der Spanischen Grippe knapp 50 Millionen Menschen.

09.12 Uhr: Gast platzt bei Plasberg der Kragen

Bei „Hart aber fair“ ging es am Montagabend ordentlich zur Sache. Das Thema in der ARD: Ein Leben in Zeiten des Coronavirus. Wann können wir mit einer Besserung rechnen? Was wird aus den Kleinunternehmern? Mit diesen und ähnlichen Fragen beschäftigten sich Frank Plasberg und seine Gäste bei „Hart aber fair“.

Doch als der Moderator seinem Politiker-Gast Hubertus Heil eine wirtschaftliche Frage stellte, die gerade viele beschäftigt, platzte dem Bundesarbeitsminister vollends der Kragen.

08.22 Uhr: Erstes Opfer aus spanischem Königshaus

Bereits vergangenen Donnerstag verstarb die spanische Prinzessin Maria Teresa von Bourbon-Parma in Paris. Sie erlag im Alter von 86 Jahren dem Coronavirus. Damit ist sie das erste Todesopfer aus einem Königshaus. Am Freitag bestätigte Teresas Bruder, Prinz Sixtus Henri von Bourbon-Parma, die traurige Nachricht.

Ein Bild von 2010: Carlos Javier von Bourbon und Maria Teresa von Bourbon-Parma. Foto: picture alliance / dpa

Sie war eine Cousine von König Felipe von Spanien. Sie war Professorin an der Pariser Sorbonne sowie Professorin für Soziologie an der Complutense-Universität in Madrid. Lange Zeit machte sie sich für Frauenrechte und sozialistische Ideen stark, weshalb sie auch die „rote Prinzessin“ genannt wurde.

Zuvor war bereits Prince Charles positiv auf das Coronavirus getestet worden.

07.13 Uhr: CureVac-Mitbegründer kündigt Impfstoff für Frühsommer an

CureVac ist eins von vielen Unternehmen, das mit Hochdruck an einem Impfstoff gegen das Coronavirus arbeitet. Einer der Mitbegründer der Beteiligungsgesellschaft Dievini: Dietmar Hopp. Er soll nach eigenen Angaben eine halbe Milliarde Euro investiert haben. Im Interview mit dem Focus verrät Dievini-Mitgründer Dr. Friedrich von Bohlen, wie weit die Entwicklung eines Impfstoffes schon vorangeschritten ist.

„Stand heute können wir im Frühsommer mit dem Test des Impfstoffs an Menschen beginnen. Der Impfstoff kann, wenn alles glatt geht, Ende dieses Jahres verfügbar sein“, so Dr. Friedrich von Bohlen. Aktuell laufen weltweit 120 klinische Studien, um ein Mittel gegen das Virus zu erforschen. „Ein Drittel davon sind Impfstoffe, die uns vor dem Virus schützen und die sich in ihrer Wirkweise zum Teil stark unterscheiden. Zwei Drittel sind Medikamente, die das Virus nach einem Befall bekämpfen“, so der Unternehmer. Er sehe den Konkurrenzkampf weniger als Wettrennen. Vielmehr sei die Branche „beseelt davon, den Menschen in dieser Pandemie, die wir alle so noch nie erlebt haben, so schnell wie möglich zu helfen.“

06.07 Uhr: Ärzte warnen vor diesen meist unbekannten Symptomen

Husten, Fieber, Abgeschlagenheit. Diese Symptome beklagen Coronavirus-Patienten laut Robert Koch-Institut häufig.

Montag, 30. März

22.43 Uhr: Erste Stadt in Deutschland führt Maskenpflicht ein

22.18 Uhr: Britische Polizisten sorgen für Lacher

21.10 Uhr: Dritter Merkel-Test negativ

Auch der dritte Coronavirus-Test von Angela Merkel ist negativ ausgefallen. Das teilte ein Regierungssprecher am Montag in Berlin mit. Er ergänzte: „Die Bundeskanzlerin wird auch in den nächsten Tagen die Dienstgeschäfte aus ihrer häuslichen Quarantäne wahrnehmen.“

Seit dem 22. März befindet sich Merkel in der Quarantäne. Ihr behandelnder Arzt war positiv getestet worden.

20.41 Uhr: Zahl der Toten in Frankreich bei über 3000

Die Zahl der Toten in Frankreich ist am Montag auf über 3000 angestiegen. Allein innerhalb von 24 Stunden sind im Nachbarland 418 weitere Todesfälle gemeldet worden. Dies teilten die Behörden am Montag mit.

Mehr als 5000 Menschen befänden sich auf Intensivstationen, hieß es weiter. Insgesamt seien aktuell fast 21 000 Covid-19-Patientinnen und -Patienten im Krankenhaus. Rund 34 Prozent der schwer Erkrankten seien jünger als 60 Jahre, sagte Gesundheitsdirektor Jérôme Salomon. Insgesamt zählt Frankreich 44 550 bestätigte Infektionen.

20.16 Uhr: Drosten spricht von neuer Phase der Epidemie

Die Coronavirus-Krise hat eine neue Phase erreicht. Das sagt Virologe Christian Drosten. Nach Ansicht des Experten sind die zahlreichen Fälle in Pflegeheimen ein neue Abschnitt der Epidemie. „Wir sehen jetzt in diesen Tagen die Eintragungen zum Beispiel in Seniorenpflegeheime und haben hier dann den Beginn einer neuen Entwicklung“, sagte Drosten am Montag im NDR-Podcast.

Zuvor sei vermehrt die junge Altersgruppe betroffen gewesen. Zunächst hätten sich vermehrt junge Leute mit dem Virus infiziert, die aus dem Skiurlaub zurückkehrten. Das Virus hätte sich deshalb hauptsächlich im gleichaltrigen Freundeskreis der Betroffenen ausgebreitet.

Aufgrund mehrerer Effekte würde nun die Sterblichkeitsrate steigen, so Drosten. Mittlerweile ist die Fallsterblichkeit von 0,2 bis 0,4 schon auf 0,8 Prozent angestiegen. Der Grund: Es sind andere Altersgruppen als zuvor betroffen.

19.36 Uhr: Zahl der Corona-Infektionen in Italien stabilisiert sich

Gute Nachrichten aus Italien - die Maßnahmen zeigen ihre Wirkung. Der Anstieg der Zahl der aktuell positiv auf das Coronavirus getesteten Menschen in Italien ist so niedrig wie seit Beginn der landesweiten Ausgangssperren nicht.

Die Zahl der aktuell Infizierten nahm bis Montag um 1648 auf 75 528 zu - so wenig wie seit dem 10. März nicht. In die Zahl sind Tote und Geheilte nicht eingerechnet. Die Zahl der Gesamtinfektionen stieg auf 101 739, wie der Zivilschutz mitteilte. Auch hier war der prozentuale Anstieg geringer. Die Zahl der Verstorbenen ist allerdings nach wie vor so hoch wie in keinem anderen Land der Welt. Bis Montag kamen 812 Tote hinzu, insgesamt sind es nun 11 591.

19.02 Uhr: Kontaktloses Zahlen bis 50 Euro

Das Limit für kontaktloses Bezahlen ohne PIN-Eingabe ist erhöht worden. Die deutschen Banken haben sich auf eine Erhöhung auf 50 Euro geeinigt. Dies teilte die Deutsche Kreditwirtschaft am Montag mit. Damit wollen die Kreditinstitute das Bezahlen für ihre Kunden sowie Einzelhändler einfacher und hygienischer machen. Bislang konnte man nur einen Einkauf in Höhe von maximal 25 Euro kontaktlos bezahlen.

18.34 Uhr: Maas warnt vor „Kampf oder Krieg“ um Schutzkleidung

Schutzbekleidung wird in Zeiten der Corona-Krise knapp. Bundesaußenminister Heiko Maas schaut deshalb besorgt auf den internationalen Wettbewerb. „Wir brauchen einzelne Bestandteile, um Geräte, um Schutzausrüstung produzieren zu können, die aus dem Ausland zugeliefert werden“, sagte er in einer Live-Sendung der „Bild“-Zeitung. „Andere brauchen Lieferungen von uns, um ihre Produktion aufrecht zu erhalten.“

Maas warnt: „Das darf nicht zu einem Kampf oder schon gar zu einem Krieg um Schutzausrüstung, Beatmungsgeräte oder Masken ausarten.“ Er sehe das als eine der größten Herausforderung der Staatengemeinschaft und sprach sich für internationale Kooperation aus. „Wenn wir das nicht hinbekommen, werden am Schluss alle darunter zu leiden haben“, sagte Maas.

17.44 Uhr: Corona-Schock bei Masked Singer

16.21 Uhr: Auch Ryanair stellt Flugbetrieb fast ganz ein

Nach Easyjet (siehe Eintrag 09.30 Uhr) zieht auch die Billig-Fluglinie Ryanair weitere Konsequenzen. Der extrem eingeschränkte Flugplan mit einigen Verbindungen von und nach Irland und Großbritannien werde um eine Woche bis einschließlich Gründonnerstag (9. April) verlängert, teilte das Unternehmen am Montag mit. Gründe seien Flugverbote und weitere Einschränkungen in den europäischen Ländern in Folge der Corona-Pandemie. Mehr als 90 Prozent der Ryanair Flotte bleiben damit am Boden. Auf ihrer Website macht die Fluggesellschaft Werbung für Urlaubsflüge im September.

15.34 Uhr: An Lockerung der Maßnahmen nicht zu denken

Seit eine Woche herrscht in Deutschland das Kontaktverbot, das wird sich so schnell auch nicht ändern. An eine Lockerung der Maßnahmen sei laut Bundesregierung zum jetzigen Zeitpunkt aber nicht zu denken.

„Wir brauchen alle Maßnahmen unvermindert“, betonte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin. Solange sich die Ausbreitung des Virus in Deutschland nicht deutlich verlangsamt, will die Bundesregierung keinen Zeitplan für eine schrittweise Rückkehr zur Normalität vorlegen. Weitere Verschärfungen sind zunächst aber ebenfalls nicht geplant.

Auch die CDU-Spitze warnte davor, schon jetzt über ein Ende der Maßnahmen zu diskutieren. Bei der Reduzierung der Infiziertenzahl sei man noch nicht da, wo man hin wolle, hieß es aus Parteikreisen. Erst wenn sich die Zahl der Infizierten nur noch alle zehn Tage verdoppele, sei man auf dem richtigen Weg.

14.57 Uhr Adidas will keine Miete zahlen – Politiker rastet aus

