Als ob die Hölle über sie hereingebrochen wäre...

Das Coronavirus wütet noch immer weltweit, wenngleich die Zahlen der Neu-Infektionen zum Großteil langsam zurückgehen. Doch das kann Violeta Tita Mayorga völlig egal sein, denn: Die Frau aus Miami (USA) hat ihren Vater, ihre Mutter und ihren älteren Bruder durch Covid-19 verloren! Über dieses schreckliche Schicksal berichtet „NBC News“.

Ein unfassbar schreckliches Schicksal, was das Coronavirus einer Frau aus Miami (USA) gebracht hat. (Symbolfoto) Foto: imago images / Martin Wagner

Coronavirus: Frau verliert auf einen Schlag ihre ganze Familie

Violeta, einzige Überlebende der Familie aus Nicaragua, war ebenfalls infiziert, befindet sich noch in Quarantäne. Die ganze Familie hatte zusammengelebt, auch Violetas achtjähriger Sohn. Sie hat ihn sofort zu seinem Vater geschickt, als Violetas Eltern krank wurden.

Violetas Cousin, Francisco Quiñonez, wird so von „NBC News“ zitiert: „Sie ist im Inneren verwüstet. Es ist nicht leicht, die Eltern zu verlieren und dann auch noch den Bruder, für den man große Hoffnungen hatte.“ Violeta habe gedacht, dass sich ihr Bruder von der tückischen Krankheit erholen werde.

Bruder hatte sich zuerst krank gefühlt

Laut Mitgliedern der Familie hätte sich Mario Mayorga Jr., so hieß Violetas Bruder, bereits Mitte März krank gefühlt. Er hatte für eine große Reinigungsfirma gearbeitet, die auch das „Mount Sinai Medical Center“ in Miami Beach reinigt. Die Eltern und Violeta hatten danach ebenfalls angefangen, Symptome zu zeigen, sind in ein Krankenhaus in Kendall im Süden Miamis gekommen.

Zunächst hatte ihr Vater, Mario Mayorga Tuckler, den Kampf gegen das Coronavirus verloren. Er ist am 10. April im Alter von 72 Jahren verstorben. Neun Tage später ist dann seine Ehefrau Esperanza Tapia gestorben – auch sie wurde 72 Jahre alt. Beide waren Lehrer, hatten in Nicaragua gearbeitet.

In den 1980ern ist das Ehepaar in die USA eingewandert. Sie hätten in diesem Jahr ihre Goldhochzeit (50 Jahre) gefeiert. Nur wenige Tage nach dem der Mutter starb am 26. April auch Mario Mayorga Jr. – im gleichen Krankenhaus, das seine Firma reinigt.

Violeta will ihren Sohn wiedersehen

Violeta befindet sich noch immer Quarantäne, wurde aber bereits negativ getestet. Sie hofft, bald mit ihrem Sohn zusammen zu sein. Freunde und Familie haben eine Spendenkampagne gestartet, um sie unterstützen und um die Kosten der Beerdigungen für ihre Verwandten zusammenzukratzen.

Ein nur kleiner Trost für all' das Leid, das das Virus über die Familie gebracht hat...