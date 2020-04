Ein junger Mann ist am Coronavirus gestorben. Eigentlich wollte er nächstes Jahr heiraten. (Symbolbild)

Coronavirus: Junger Mann (29) stirbt an Corona – seine letzten Worte rühren zu Tränen

Es ist eine unfassbar traurige Geschichte!

Sie kannten sich seit sieben Jahren. Er war ihre erste große Liebe. Im kommenden Jahr wollten Richard (29) und Katie (25) heiraten. Doch das wird nie passieren. Das Coronavirus trennte das einst so glückliche Paar.

Richard und Katie stammen aus England. Vor sieben Jahren lernte sich das Paar auf der Arbeit kennen. Sie arbeiteten in einem Wohnheim für Menschen mit Lernschwierigkeiten. Sie verliebten sich. Zwei Jahre später zogen sie zusammen.

Coronavirus: Diese letzten Worte eines jungen Mannes rühren zu Tränen

Anfang April bemerkten beide, das etwas nicht stimmte. Beide bekamen Husten, fühlten sich unwohl, hatten Atembeschwerden. Sie ließen sich testen. Am 13. April kam das Schockergebnis: Corona-positiv.

Coronavirus-Rekonstruktion: Wann was passierte Coronavirus-Rekonstruktion: Wann was passierte

Richard ging es immer schlechter. Er kam ins Krankenhaus. Die Ärzte versetzten ihn in ein künstliches Koma, er musste beatmet werden. Kurz bevor die Ärzte die Entscheidung trafen, schien der junge Mann schon etwas zu ahnen.

Ein letzter Anruf über Facetime

Er rief Katie über Facetime an. Er sagte ihr, dass alles okay werden würde, bat sie, seiner Oma zu sagen, dass er sie liebe, und schloss mit dem Satz: „Danke für das schönste aller Leben.“

Ein junger Mann starb an dem Coronavirus. Foto: imago images

Es sollten die letzten Worte sein, die Richard an seine Katie richtete. Nur wenige Tage später starb der 29-Jährige. Ein Drama für seine junge Freundin. „Ich weiß einfach nicht, was ich ohne ihn machen soll. Wir wollten in eine größere Wohnung ziehen, nächstes Jahr wollten wir heiraten, wir haben sogar Babypläne geschmiedet“, erzählte sie der 'Sun'.

Katie konnte sich noch nicht einmal verabschieden. Das lassen die Corona-Regeln nicht zu. Das tragische Ende einer großen Liebe.

