Corona: Experten warnen – DAS musst du im Herbst unbedingt beachten ++ Geheim-Bericht enthüllt! So sieht Covid-19-Szenario für den Winter aus

Corona bestimmt weiterhin unseren Alltag. Das Ende der Corona-Pandemie ist nicht in Sicht. Das Coronavirus ist auch Monate nach dem ersten Auftreten weit verbreitet. Über 24 Millionen Menschen weltweit haben sich mit Corona infiziert, über 837.000 sind an den Folgen bereits gestorben.

Allein in Deutschland gibt es 242.000 Infizierte, über 9.200 Menschen starben in der Bundesrepublik an den Folgen von Covid-19.

Corona: Alle aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus und Covid-19 in unserem Newsblog

In unserem Newsblog halten wir dich über alle Corona-News in Deutschland, Europa und weltweit auf dem Laufenden.

Was du aktuell zum Coronavirus wissen solltest:

Die Corona-Karte mit aktuellen Fallzahlen aus Deutschland:

Aktuelle Corona-News in unserem Blog

+++ Corona-Newsblog aktualisieren +++

Sonntag, 30. August:

7.40 Uhr: Experten raten dringend zur Grippeimpfung im Herbst

Deutsche Kinderärzte raten in diesem Herbst zu einer Grippeimpfung für Kinder. Er empfehle allen Eltern, ihre Kinder in diesem Jahr gegen Influenza impfen zu lassen, sagte Johannes Hübner, leitender Oberarzt der Kinderklinik der Ludwig-Maximilians-Universität München und Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Pädriatische Infektiologie, der „Welt am Sonntag“.

„Wir wissen, dass Kinder den Influenza-Virus maßgeblich übertragen“, sagte Hübner. Jeden Winter müssten viele Kinder wegen Grippe stationär aufgenommen und sogar mit Sauerstoff versorgt werden. Abgesehen von den Risiken für die Gesundheit der Kinder gebe es in Zeiten der Corona-Pandemie aber auch eine gesellschaftliche Verpflichtung zum Schutz anderer, betonte er.

Auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) riet angesichts der Corona-Pandemie zur Grippeimpfung. „Gleichzeitig eine größere Grippewelle und die Pandemie kann das Gesundheitssystem nur schwer verkraften“, sagte Spahn der „Welt am Sonntag“. Deswegen habe die Bundesregierung „diesmal zusätzlichen Grippeimpfstoff besorgt“. „Jeder, der sich und seine Kinder impfen lassen will, sollte und kann das tun“, sagte Spahn der Zeitung.

Grundsätzlich werde mit einer höheren Nachfrage nach Grippe-Impfstoffen im Herbst gerechnet, weshalb Deutschland sich vorsorglich entsprechende Dosen gesichert habe, sagte der Vorsitzende des Gesundheitsausschusses des Bundestages, Erwin Rüddel, der Zeitung. Trotzdem empfahl der CDU-Politiker, dass vor allem Risikogruppen die Grippeschutzimpfung nutzen sollten.

Der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, sagte der „Welt am Sonntag“, ratsam seien Grippeschutzimpfungen bei jungen Menschen immer dann, wenn eine erhöhte Gefährdung infolge eines Grundleidens vorliege, zum Beispiel Asthma, Diabetes oder Erkrankungen des Immunsystems.

Samstag, 29. August:

17.53 Uhr: Geheimbericht enthüllt Szenario für den Winter

Wie wird Corona sich im kommenden Winter weiterentwickeln? Diese Frage beschäftigt Experten und Wissenschaftler. BBC liegt ein geleaktes Papier der Regierung vor, indem bei einem „anzunehmenden Worst Case Szenario“ von 85.000 Tote in Großbritannien im kommenden Winter durch Covid-19 ausgegangen wird.

Es handelt sich dabei um keine Vorhersage, sondern ein Szenario. Laut dem Papier der „Sage Scientific Advisory Group“ könnte es zu erneuten Restriktionen kommen, aber Schulschließungen schließen die Experten aus.

Großbritannien ist eines der härtesten betroffenen Länder des Virus. Seit Ausbruch des Coronavirus gibt es in Großbritannien fast 37.000 Tote infolge von Covid-19.

8.21 Uhr: Umfrage zur Kommunalwahl in NRW: Briefwahl in Corona-Zeit so beliebt wie noch nie

Noch nie war die Briefwahl bei einer Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen so beliebt wie im Corona-Jahr. Ob aus Sorge vor einer Ansteckung mit dem Virus im Wahllokal oder nicht - die flexible Wahl per Brief liegt im Trend. Mehrere nordrhein-westfälische Städte berichten, dass Briefwahlunterlagen vor der Wahl am 13. September öfter angefragt wurden als im gleichen Zeitraum vor den Kommunalwahlen 2014. Das ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur in mehreren NRW-Städten.

Schon zwei Wochen vor der Wahl knackt die Städteregion Aachen den Rekord an Briefwählern. Es hätten sich bereits 18 Prozent der Wahlberechtigten gemeldet - bei der vergangenen Kommunalwahl 2014 hatten insgesamt 16,5 Prozent der Wahleberechtigten per Brief abgestimmt. In Bielefeld beantragten bislang rund 16 Prozent der Stimmberechtigten die Briefwahl. Das waren rund zehn Prozentpunkte mehr als im Vergleichszeitraum vor der Kommunalwahl 2014. „Die Briefwahl ist einfach bequemer für Wähler“, sagt Ruth Goebel, Leiterin des Wahlteams in Bielefeld. „Wegen der Briefwahl können auch diejenigen wählen, die am Wahltag selbst nicht da sind.“

Auch in Münster stieg die Nachfrage im vergleichbaren Zeitraum, von 12 Prozent bei der Wahl 2014 auf 17 Prozent in diesem Jahr. Ähnlich sah es in Dortmund aus, 16 Prozent der Stimmberechtigten entschieden sich für die Briefwahl - 2014 waren es noch 10 Prozent gewesen. „Aufgrund der Corona-Pandemie trägt die Briefwahl eventuell dazu bei, dass die Wahlbeteiligung nicht sinkt“, sagt ein Sprecher der Stadt Dortmund. Andererseits mache der Briefwahltrend die Vorbereitung und Durchführung einer Wahl aber auch komplizierter, aufwendiger und teurer, teilte die Stadt Düsseldorf mit.

Freitag, 28. August:

19.45 Uhr: Laschet will Quarantäne streng kontrollieren lassen

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet will die geplante verpflichtende Quarantäne für Reiserückkehrer aus Risikogebieten streng kontrollieren lassen. Man werde „in NRW null Toleranz gegenüber dem gelten lassen, der sich über geltendes Recht zu Lasten anderer hinwegsetzt“, sagte Laschet am Freitag in Moers. Eine Quarantäne zu überprüfen, sei komplizierter als etwa die Kontrolle der Maskenpflicht in Bussen. „Aber der Vorgang, als positiv Getesteter eine Quarantäne zu verlassen, ist das vorsätzliche Risiko, eine Gefährdung anderer in Kauf zu nehmen.“ Man brauche jetzt eine „Vollzugsoffensive“.

14.58 Uhr: München reagiert auf steigenden Infizierten-Zahlen

Die Stadt München hat aufgrund der steigenden Corona-Zahlen ein Alkoholverbot verhängt. Dieses gilt ab heute. Im öffentlichen Raum ist der Konsum von Alkohol ab 23 Uhr bis 6 Uhr verboten. Der Verkauf von Alkohol ist von 21 bis 6 Uhr untersagt. Ausnahmen gelten für den Ausschank in der Gastronomie und bei genehmigten Veranstaltungen.

Der Warnwert von 35 Infizierten auf 100.000 Einwohner in sieben Tagen wurde in München laut dem Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit überschritten.

Donnerstag, 27. August:

22.17 Uhr: Kölner Karnevalisten planen Sessionseröffnung in kleiner Runde

Angesichts der neuen Corona-Auflagen für Großveranstaltungen in NRW planen die Kölner Karnevalisten einen alternativen Start in die Session am 11.11. - mit deutlich weniger Besuchern. Wegen der Infektionszahlen sei eine Sessionseröffnung in kleiner Runde mit Live-Übertragung im WDR das wahrscheinlichste Szenario, erklärte der Präsident des Festkomitees Kölner Karneval, Christoph Kuckelkorn, am Donnerstagabend. „So können auch zuhause an den Bildschirmen möglichst viele Jecken dabei sein“, sagte er. Für die vielen anderen spontanen Karnevalsfeiern am 11.11. müsse die Stadt klare Regeln definieren.

22.11 Uhr: Mehr als 6000 Neuinfektionen an einem Tag in Frankreich - Maskenpflicht in Paris

In Frankreich sind in den vergangenen 24 Stunden mehr als 6000 Corona-Neuinfektionen registriert worden - so viele wie seit Mai nicht mehr. Wie die Gesundheitsbehörden am Donnerstag bekannt gaben, bleibt die Zahl der im Krankenhaus behandelten Corona-Patienten jedoch stabil. Insgesamt wurden 6111 Neuinfektionen verzeichnet. Am Vortag waren es 5429.

Die Zahl von mehr als 4000 neuen Corona-Fällen pro Tag wurde in den vergangenen Tagen mehrfach überschritten. Angesichts des Anstiegs der Fallzahlen befinden sich 21 von hundert Departements in von der Regierung als „rote Zonen“ markierten Gebieten.

In Paris wird die Maskenpflicht ab Freitag auf die gesamte Stadt ausgeweitet. Auch Fußgänger und Radfahrer müssen dann überall in der Stadt einen Mund-Nasen-Schutz tragen.

Frankreich ist mit mehr als 30.500 Todesfällen eines der am schwersten von der Corona-Pandemie betroffenen Länder Europas.

20.46 Uhr: Auch Armin Laschet will private Feiern in NRW nicht einschränken

Nachdem die Bundesregierung keine einheitliche Obergrenze für die zulässige Personenzahl bei privaten Feiern gefunden hat, schließt sich dem auch Armin Laschet (CDU) für NRW an. Auch hier wird es für private Feiern zuhause weiterhin keine Teilnehmerbegrenzungen geben.

Für Feiern außer Haus wie Hochzeiten, Beerdigungen oder runde Geburtstage gelte dagegen weiter die Obergrenze von 150 Personen, sagte der Ministerpräsident am Donnerstag in Düsseldorf. Der Staat werde nicht in den privaten Bereich der Menschen in ihren Wohnungen eingreifen. An diesem Prinzip halte das Land auch in der derzeitigen Phase sinkender Infektionszahlen fest. Laschet appellierte aber an die Menschen, sich bei Feiern verantwortungsvoll zu verhalten, vor allem wenn Alkohol im Spiel sei.

18.02 Uhr: Keine Maskenpflicht mehr an weiterführenden Schulen

Nordrhein-Westfalen setzt die umstrittene Maskenpflicht im Unterricht für Kinder und Jugendliche an weiterführenden Schulen aus. Die Pflicht zum Tragen von Masken im Schulunterricht ende am 31. August, sagte Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Donnerstag in Düsseldorf.

17.54 Uhr: Land NRW will über Großveranstaltung mit mehr als 1000 Gästen bestimmen

Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Gästen müssen künftig von den Kommunen mit dem Land NRW abgestimmt werden. Dies sei auch eine Lehre aus dem Fall Düsseldorf, sagte Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Donnerstag. Dort hatte die Stadt ein Konzert mit 13 000 Besuchern genehmigt, inzwischen ist es auf einen späteren Termin verschoben.

17.06 Uhr: RKI mit überraschender Nachricht!

Das Robert Koch-Institut (RKI) rechnet damit, dass es zum Beginn des kommenden Jahres Impfstoffe gegen das neue Coronavirus gibt. „Nach aktuellem Kenntnisstand wird erwartet, dass bis Anfang 2021 ein oder mehrere Covid-19-Impfstoff(e) in der Europäischen Union zugelassen und erste Produktionschargen verteilt und vertrieben werden könnten“, heißt es im jüngsten Epidemiologischen Bulletin vom Donnerstag.

Es sei allerdings damit zu rechnen, dass nicht von Anfang an genügend Impfstoff für die gesamte Bevölkerung zur Verfügung stehen werde. Deshalb solle die Ständige Impfkommission ein Konzept erarbeiten, wie die dann verfügbaren Bestände mit dem bestmöglichen Nutzen eingesetzt werden könnten. Dieses Prinzip heißt Priorisierung. Dabei seien ethische Aspekte für eine gerechte Verteilung von besonderer Bedeutung. Die Priorisierung solle dafür sorgen, bestmöglich zur Vermeidung von schweren Erkrankungen und Todesfällen beizutragen.

16.57 Uhr: Hohes Bußgeld für Maskenverweigerer

Maskenverweigerer müssen mit einem hohen Bußgeld rechnen. „Wir nehmen diesen Anstieg in den Sommermonaten sehr ernst“, teilte Angela Merkel nach der Beratung mit Bund und Ländern mit. Deshalb wird ein Mindestbußgeld von 50 Euro fällig, sollten Personen ohne Maske erwischt werden.

16.46 Uhr: Großveranstaltungen bis Ende des Jahres verboten

Das Verbot von Großveranstaltungen wird verlängert, wie Bundeskanzlerin Angela Merkel in einer Pressekonferenz mitteilt. Bis zum 31. Dezember bleiben Großveranstaltungen deshalb verboten. Auch ist eine Entscheidung über Zuschauer-Rückkehr ins Fußball-Stadion gefallen. Hier mehr dazu >>>

16.30 Uhr: Massive Einschränkungen bei Privatfeiern in Deutschland? Das ist die Entscheidung

Bund und Länder haben sich bei den umstrittenen Feierlichkeiten im Familien- und Freundeskreis nicht auf bundesweit geltende Obergrenzen für Teilnehmerzahlen einigen können. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Donnerstag aus der Beratungsrunde von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten. Die Bürger werden gebeten, in jedem Einzelfall kritisch abzuwägen, ob, wie und in welchem Umfang private Feierlichkeiten nötig und vertretbar seien.

Zunächst stand im Raum, private Feiern in den eigenen vier Wänden auf 25 Teilnehmer und Partys in angemieteten Räumen auf 50 Personen zu beschränken. Die Bundeskanzlerin appellierte an das Pflichtbewusstsein der Menschen und daran, möglichst nicht in geschlossenen Räumen zu feiern.

16.25 Uhr: Fünf zusätzliche Tage für Eltern mit krankem Kind

Bund und Länder haben sich auch darauf verständigt, dass in diesem Jahr gesetzlich Versicherten mit Anspruch auf Kinderkrankengeld fünf zusätzliche Tage zur Betreuung eines kranken Kindes gewährt werden. Alleinerziehende sollen zehn zusätzliche Tage dafür bekommen. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus den Beratungen von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten am Donnerstag. Der Bund solle das entsprechend gesetzlich regeln.

15.34 Uhr: Reiserückkehrer aus Risikogebieten müssen bald immer fünf Tage in Quarantäne

Reiserückkehrer aus Risikogebieten sollen demnächst eine Corona-Quarantäne frühestens durch einen Test ab dem fünften Tag nach Rückkehr beenden können. Diese Regelung soll möglichst ab dem 1. Oktober 2020 gelten, wie die Deutsche Presse-Agentur aus dem Treffen von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten am Donnerstag erfuhr. Zudem soll geprüft werden, ob Reiserückkehrer aus Risikogebieten ihren Test selbst zahlen sollen.

13.30 Uhr: Keine kostenlosen Corona-Tests mehr für ...

Die kostenlosen Corona-Tests für Einreisende aus Nicht-Risikogebieten werden zum Ende der Sommerferien mit dem 15. September beendet. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Donnerstag aus den Beratungen von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten der Länder.

12.00 Uhr: Bund und Länder beraten über Änderungen der Corona-Regeln

Angela Merkel wird am Donnerstag mit Bund und Ländern über die Corona-Regeln beraten. Am Nachmittag werden die Ergebnisse der Öffentlichkeit präsentiert.

09.40 Uhr: Merkel will Großveranstaltungen länger untersagen

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich laut Informationen der „DPA“ dafür ausgesprochen, dass Großveranstaltungen wie Volksfeste, große Sportveranstaltungen oder Konzerte in Deutschland mindestens bis zum 31. Dezember 2020 verboten bleiben.

Es könne eine Ausnahme für Regionen geben, in welchen die Infektionszahlen sehr niedrig seien. Allerdings müsse dann auch sichergestellt werden, dass die Teilnehmer der Großveranstaltung auch aus dieser Regionen kämen.

Außerdem sollen private Feiern und Veranstaltungen auf 25 Teilnehmer beschränkt werden. Wenn sie außerhalb des privaten Bereichs stattfinden, sollen bis zu 50 Teilnehmer erlaubt sein. Zusätzlich möchte Merkel die kostenlosen Corona-Tests für Einreisende aus Nicht-Risikogebieten bundesweit mit dem 15. September beenden.

Mittwoch, 26. August:

20.00 Uhr: Weihnachtsmärkte in Köln laut „Express“ vor Absage

Die Veranstalter des Weihnachtsmarktes am Kölner Dom haben den Mietern mitgeteilt, dass kein Weihnachtsmarkt in Köln stattfinden werde. Das berichtet der „Express“. In einer Mitteilung heiße es: „Wie von vielen von ihnen wahrscheinlich schon erwartet, wird es in diesem Jahr coronabedingt keinen Weihnachtsmarkt am Dom geben.“

Offiziell ist aber noch nichts, deshalb dürfen Weihnachtsmarkt-Fans noch hoffen. Ein Stadtsprecher habe gegenüber „Express“ erklärt, dass weder die Weihnachtsmärkte abgesagt, noch die Betreiber dazu aufgefordert worden seien. Allerdings habe es eine erste Gesprächsrunde mit den Betreibern der Weihnachtsmarktbetreibern gegeben, weitere würden folgen.

19.15 Uhr: Auswärtiges Amt mit Reisewarnungen für Andorra und Gibraltar

Das Auswärtige Amt hat seine Reisewarnungen auf Andorra und Gibraltar ausgeweitet. Vor nicht notwendigen, touristischen Reisen werde hier gewarnt, teilte das Auswärtige Amt mit. In beiden Fällen überschreite die Zahl der Neuinfektionen derzeit 50 Fälle pro 100.000 Einwohner auf sieben Tage, weshalb Andorra und Gibraltar als Risikogebiete eingestuft worden seien.

Daraus resultiere ein verpflichtender kostenloser PCR-Test bei Einreise nach Deutschland sowie gegebenenfalls eine Quarantäneverpflichtung, hieß es auf der Internetseite des Amtes.

17.00 Uhr: Wiesbaden verhängt nächtliches Alkoholverbot

Die Stadt Wiesbaden hat ein von Freitag bis zum 21. September geltendes nächtliches Alkoholverbot verhängt. Zwischen Mitternacht und sechs Uhr darf dann Alkohol weder verkauft noch ausgeschenkt werden, auch nicht in der Gastronomie, wie die Stadtverwaltung mitteilte. Außerdem weitete die Stadt die Maskenpflicht auf Bushaltestellen aus. Die Stadtverwaltung kündigte an, bei einem weiteren Anstieg noch weitergehende Einschnitte wie eine generelle Sperrstunde zwischen Mitternacht und sechs Uhr zu prüfen. Auch ein generelles Alkoholverbot im Stadtgebiet sei im Gespräch, ebenso die Maskenpflicht in Schulen.

15.00 Uhr: Frankreich schließt örtliche Lockdowns nicht aus

Angesichts der steigenden Corona-Infektionszahlen schließt Frankreich örtliche Lockdowns für Risikogebiete wie Paris und Marseille nicht aus. Premierminister Jean Castex sagte im Radiosender „France Inter“, örtliche Ausgangsbeschränkungen gehörten zu den „Hypothesen“, die die Regierung in Betracht ziehe. Sie werde jedoch alles tun, um dies zu vermeiden.

13.20 Uhr: Entscheidung gefallen! Das umstrittene Großkonzert in Düsseldorf wird...

Das für den 4. September geplante Konzert in der Düsseldorfer Merkur-Spiel-Arena wird nun doch wegen der Corona-Pandemie verschoben. Das teilte der Veranstalter mit. Auftreten sollten unter anderem Bryan Adams, Sarah Connor oder Joris. Das berichtet unteranderem „ntv“.

„Trotz eines überzeugenden Hygiene- und Schutzkonzepts“ sahen sich die Organisatoren „angesichts der stark steigenden Infektionszahlen und nun nachträglichen drohenden Kapazitätsbeschränkungen“ veranlasst das Konzert „Give Live A Chance“ in Düsseldorf nun doch nicht stattfinden zu lassen.

Rund 7000 Besucher hatten bereits eines der 13 000 zugelassenen Tickets gekauft. Sie erhalten nun ihr Geld zurück. Ursprünglich war in Abstimmung mit der Stadt Düsseldorf und dem NRW-Gesundheitsministerium vereinbart worden, das Infektionsgeschehen bis zum 31. August zu beobachten und dann eine endgültige Entscheidung zu treffen.

Das Konzert war von Beginn der Planung umstritten. Ministerpräsident Armin Laschet warf dem Düsseldorfer Oberbürgermeister Thomas Geisel indirekt Profilierungsversuche, hinsichtlich der Kommunalwahl wenige Tage später, vor.

Coronavirus: Es steht eine Entscheidung um das umstrittene Konzert in Düsseldorf, bei dem unter anderem Sarah Connor teilnehmen soll.

Wie die Rheinische Post berichtet, soll das Konzert nun vermutlich im Spätherbst nachgeholt werden.

11.42 Uhr: Reisewarnung für mehr als 160 Länder verlängert

Die Bundesregierung hat die Reisewarnung für Touristen wegen der Corona-Pandemie für mehr als 160 Länder außerhalb der Europäischen Union um zwei Wochen bis zum 14. September verlängert.

Das wurde am Mittwoch in der Kabinettssitzung entschieden, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Regierungskreisen erfuhr.

10.55 Uhr: Neue Corona-Teststrategie für Reiserückkehrer

Gesundheitsminister Jens Spahn äußerte sich am Mittwoch in einer Pressekonferenz zu einer Teststrategie bei Reiserückkehrern nach der Sommerzeit.

Hintergrund ist, dass die Laborkapazitäten an ihre Grenzen kommen. Nach den intensiven Massentests in der Sommer-Reisezeit, müsse man nun zur ursprünglichen Strategie zurückkehren. Man müsse sich der Lage anpassen.

Das bedeutet: „Wir testen nach Ende der Reisezeit zielgerichtet Personen mit Symptomen und Menschen mit Kontakt zu Infizierten. Und wir testen gezielt Pflegekräfte.“ Bei Reisenden, die sich in Risikogebiete aufmachen, sei eine Quarantäne zumutbar.

Insgesamt sei feststellbar, dass zum einen junge Party-Urlauber und zum anderen Familien, die Verwandtschaftsbesuche gemacht haben, das Virus als Reiserückkehrer mitbringen.

10.26 Uhr: Corona: Berlin verbietet Demonstrationen am Wochenende

Eigentlich sollten am Wochenende mehrere Corona-Demonstrationen in Berlin stattfinden. Doch diese wurden nun vom Berliner Senat verboten. Das berichtet „ntv“ .

Als Begründung heißt es: „Die Verbote werden maßgeblich damit begründet, dass es bei dem zu erwartenden Kreis der Teilnehmenden zu Verstößen gegen die geltende Infektionsschutzverordnung kommen wird“, so in einer Mitteilung der Senatsverwaltung für Inneres.

Dienstag, 25. August:

22.38 Uhr: Ex-Ukraine-Regierungschefin wird beatmet

Die ukrainische Ex-Regierungschefin Julia Timoschenko hat sich mit Corona infiziert. Die 59-Jährige liegt auf der Intensivstation, wird beatmet. Ihr Zustand soll sich ukrainischen Medienberichten zufolge verschlechtert haben. Der Zustand sei weiterhin schwierig, schreibt ihre Sprecherin Marina Soroka auf Facebook.

Corona: Julia Timoschenko muss beatmet werden. Ihr Zustand sei schwierig.

10.30 Uhr: Corona: Hoffnung! Impfstoff noch vor Jahresende zugelassen?

Gute Nachrichten für einen möglichen Corona-Impfstoff. Der potenzielle Impfstoff des britischen Pharmakonzerns Astrazeneca und der Universität Oxford könnte noch in diesem Jahr zur Zulassung eingereicht werden.

Diese Aussage tätigte der der Wissenschaftler Andrew Pollard von der Universität Oxford gegenüber der britischen BBC. Das Projekt ist eines der führenden Studien bei der Forschung nach einem Corona-Impfstoff. Die USA, die Europäische Union oder auch Japan haben sich unter anderem bereits Millionen Dosen des Mittels vorab gesichert.

Montag, 24. August:

21.40 Uhr: Paris und Cote-d'Azur zum Risikogebiet erklärt

Jetzt ist also auch die Stadt der Liebe Risikogebiet. Das Robert-Koch-Gebiet hat am Montagabend Paris und Südfrankreich zum Risikogebiet erklärt. Die Regionen Ile-de-France und Provence-Alpes-Cote-d'Azur wurden nach einer gemeinsamen Entscheidung des Gesundheits- und Innenministerium sowie dem Auswärtigen Amt zu solchem erklärt. In diesem Regionen überschreitet die Zahl der Neuinfektionen 50 Fälle pro 100.000 Einwohner gerechnet auf sieben Tage. Wer aus diesen Gebieten zurückkehrt, muss sich einem Test unterziehen oder zwei Wochen in Quarantäne.

18.39 Uhr: Gesundheitsminister: Keine kostenlosen Tests mehr für Reiserückkehrer

Pflichttests für Reiserückkehrer aus Risikogebieten und kostenlose Corona-Tests für Urlauber aus anderen Regionen soll es nach dem Willen der Gesundheitsminister von Bund und Ländern nach dem Ende der Sommerreisesaison nicht mehr geben. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur nach einer Schaltkonferenz der Minister am Montag.

16.01 Uhr: Forscher überzeugt: Patient zum zweiten Mal mit Corona infiziert

Forscher aus Hongkong sind überzeugt, dass ein 33-jähriger Mann sich zum zweiten Mal mit dem Coronavirus angesteckt hat. Das habe eine Studie der Universität Hongkong ergeben, berichten asiatische Medien. Es wäre die erste dokumentierte Zweitansteckung. Aufgefallen sein soll das Ganze, nachdem der 33-Jährige auf dem Rückweg von Europa nach Hongkong am Flughafen gescreent worden war. Die „Japan Times“ schreibt, dass Forscher der Universität Hongkong Genom-Sequenzen analysiert hätten, um nachzuweisen, dass er sich an zwei unterschiedlichen Ausprägungen des Virus infiziert habe.

15.43 Uhr: Fast 100 Nudisten in FKK-Anlage infiziert

Fast 100 Urlauber sind in Südfrankreich in einer FKK-Anlage positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden. Das teilte die regionale Gesundheitsbehörde am Sonntag mit. 38 Menschen waren am vergangenen Montag in der Stadt Cap D'Agde positiv getestet worden, 57 weitere am Mittwoch. Die Zahl der Corona-Infizierten steigt in Frankreich rapide. Insgesamt gab es 4897 Neuinfektionen in der vergangenen 24 Stunden. Die höchste Zahl seit dem Ende des Lockdowns im Mai.

Corona-Ausbruch in einer FKK-Anlage sorgt in Frankreich für Sorgen. (Symbolbild)

07.55 Uhr: Corona: Neue Hoffnung! USA erlaubt neue Covid-19-Behandlung

Die US-Regierung erteilt eine Notfallgenehmigung für die Behandlung der Erkrankung Covid-19 mit Blutplasma, das Antikörper gegen das Coronavirus enthält. Bei der sogenannten Immunplasma-Therapie bekommen Patienten Plasma von Menschen, die nach einer natürlichen Infektion Antikörper gebildet hatten. Plasma wird seit über 100 Jahren genutzt und gilt als sicher für Patienten. Bislang noch unklar ist aber, wie wirksam Plasma tatsächlich ist, um die Covid-Sterblichkeitsrate zu senken. Der Chef der zuständigen Lebens- und Arzneimittelbehörde (FDA), Stephen Hahn, sprach von begrenzten, aber bislang „vielversprechenden“ Daten zur Wirksamkeit.

US-Präsident Donald Trump, der zuletzt öffentlich Druck auf die Behörde gemacht hatte, um schnellere Fortschritte verkünden zu können, bezeichnete die Notfallgenehmigung als „sehr historischen Durchbruch“.

Die Behandlungsmethode mit Plasma ist in den USA aber bereits weit verbreitet. Von einem Durchbruch zu sprechen, scheint daher eher übertrieben. Im Rahmen einer klinischen Sondergenehmigung haben bereits rund 70 000 Menschen Plasma erhalten, wie die FDA erklärte. Die Notfallgenehmigung entspricht zudem keiner formellen Zulassung, für die wesentlich höhere Hürden gelten. Auch ist das Plasma-Angebot begrenzt, da es nur aus Blutspenden Genesener gewonnen werden kann.

Die Idee hinter der Plasma-Behandlung ist bestechend: Weil es noch keinen Impfstoff gibt, der die Bildung von Antikörpern gegen Sars-CoV-2 anregt, verabreicht man Patienten Antikörper von Menschen, die diese nach einer natürlichen Infektion gebildet haben. Zu dem Verfahren laufen weltweit Studien, auch in Deutschland. Bislang gibt es aber keinen überzeugenden Nachweis, ob und wie sehr Plasma Covid-Patienten tatsächlich hilft.

In den USA haben Forscher Daten aus der Anwendung der Mayo Clinic zu 35 000 zumeist schwer erkrankten Patienten erfasst. Ihre bislang unveröffentlichte Studie zeigt, dass Patienten, die drei Tage nach einer Covid-Diagnose eine Transfusion bekamen, eine etwas geringere Sterblichkeitsrate hatten als jene, die später behandelt wurden. Allerdings gab es bei der Studie keine Kontrollgruppe, die Ergebnisse sind also nur sehr begrenzt aussagekräftig. Weitere Studien, bei denen ein Teil der Probanden nur ein Placebo bekommt, laufen noch.

Trump wiederum sprach bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus von einer „wirkmächtigen Therapie“ mit einer „unglaublichen Erfolgsrate“. Seine Aussagen waren aber nicht von der schriftlichen Genehmigung der FDA gedeckt, die angesichts der bislang unzureichenden Datenlage vorsichtig von einer möglichen positiven Wirkung sprach.

Die Corona-Pandemie ist in den USA weiterhin völlig außer Kontrolle. Die Behörden haben bisher rund 5,7 Millionen bestätigte Infektionen mit dem Erreger Sars-CoV-2 gemeldet. Fast 177 000 Menschen starben.

Sonntag, 23. August:

17.23 Uhr: Staus an kroatischer Landesgrenze

Wegen verschärfter Corona-Grenzkontrollen in Österreich haben Reisende am Wochenende mehr als zwölf Stunden in Slowenien festgesteckt. Vor dem Karawanken-Tunnel kam es nach Berichten slowenischer Medien in der Nacht zum Sonntag zu einem Stau von bis zu zwölf Kilometern Länge. Betroffen waren auch viele deutsche Urlauber auf der Rückreise von Kroatien. Um die Situation zu entschärfen, lockerten die Behörden am Sonntagmorgen die Kontrollen.

Am Samstag hatte Österreich wegen der steigenden Zahl von Corona-Infektionen in Kroatien die Grenzkontrollen verschärft. Daraufhin mussten nicht nur Einreisende einen negativen Test vorweisen oder sich in Quarantäne begeben. Alle Durchreisenden, die in Kroatien waren, mussten ein Formular ausfüllen und sich registrieren.

Am 16. August staute sich der Verkehr bereits in die andere Richtung, also von Österreich nach Slowenien.

Der Landeschef des Bundeslandes Kärnten, Peter Kaiser, sah nun aber eine akute Gefahrensituation für die vielen Wartenden und ihre Kinder und ordnete an, Transitreisende nur stichprobenartig zu kontrollieren. „Das Menschenwohl steht da im Mittelpunkt“, sagte er. Dadurch verkürzte sich die Wartezeit, und die Verkehrssituation beruhigte sich bis Sonntagnachmittag sowohl am Karawanken-Tunnel sowie bei dem kleineren Grenzübergang am Loiblpass, berichtete der Automobilclub ÖAMTC .

Ein deutscher Autofahrer berichtete, er sei am Samstag gegen 17.30 Uhr in den Stau geraten und habe erst am Sonntag um 7.30 Uhr die Grenze passiert. Er habe sich vor seiner Rückreise aus Kroatien im Internet über neue Reiseformalitäten informiert. „Wir haben das nirgends gesehen“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Obwohl das Rote Kreuz in der Nacht mit Wasser für die Wartenden unterwegs war, berichteten mehrere Reisende von mangelnder Versorgung.

Die neue Regel für Transitverkehr aus Risikogebieten sei vom Gesundheitsministerium erst am Freitag erlassen worden und den lokalen Behörden vorab nicht kommuniziert worden, kritisierte ein Sprecher der Kärntner Landesregierung. „Das hat zu dem Chaos geführt“, sagte er der dpa.

12.55 Uhr: NRW-Ministerpräsident Armin Laschet will über Karneval-Verbot diskutieren

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) will gemeinsam mit den Karnevalsvereinen über ein Verbot von Veranstaltungen entscheiden. „Ich will es im Konsens machen“, sagte Laschet am Samstagabend im WDR-Fernsehen. Er denke, „dass wir in zwei, drei Wochen Klarheit haben.“

Karneval sei für viele Menschen „auch ein Fest gegen die Obrigkeit“, bei dem sie gerade das machten, „was der Staat nicht will“, sagte Laschet. „Wenn dann am 11. 11. alle auf die Straße gehen und trotzdem feiern, ist es ganz schwer das durchzusetzen.“ Deshalb sei ein Konsens mit den Karnevalisten nötig.

Am Ende werde es „eine klare Ansage des Landes geben“, sagte der Ministerpräsident. Nur eine begrenzte Zahl von Feiernden zu den Karnevalssitzungen zu lassen, sei keine Lösung. Denn dann könnten die Vereine die Kosten nicht mehr tragen.

Samstag, 22. August:

15.54 Uhr: Corona-Zahlen überschreiten Rekordwert aus April

Erstmals seit April hat das Robert-Koch-Institut mehr als 2000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus an einem Tag gemeldet. Die Behörde verzeichnete am Samstag insgesamt 232.082 Infektionen in Deutschland, ein Plus von 2034 zum Vortag. Angesichts jüngster Pannen bei der Erfassung von Reiserückkehrern aus Corona-Risikogebiete plant die Bundesregierung, die Urlauber künftig elektronisch registrieren zu lassen. Corona-Tests sollen sie laut Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet jedoch selbst bezahlen.

08.20 Uhr: Bundesregierung plant digitale Registrierung von Reiserückkerern

Die Bundesregierung plant eine digitale Registrierung für Reiserückkehrer aus Corona-Risikogebieten.

Urlaubern soll so die Einreise erleichtert werden, berichtete das Wirtschaftsmagazin "Business Insider". Sie könnten sich künftig elektronisch registrieren.

Bislang müssen Reise-Rückkehrer aus Risikogebieten auf Formularen per Hand Angaben zur Identität, der Reiseroute, Kontaktdaten und dem eigenen Gesundheitszustand machen.

Die Unterlagen sammelt die Fluggesellschaft ein und leitet sie an das zuständige Gesundheitsamt weiter, das schickt sie wiederum an das Gesundheitsamt des Wohnsitzes des Reisenden.

Nun hat da Bundesinnenministerium ein Unternehmen beauftragt, sich um die Digitialisierung kümmern soll.

Freitag, 21. August:

10.36 Uhr: Wegen Corona: Feiern sie ihr Comeback in Kneipen und Bars?

Wegen der Coronakrise setzen die meisten Restaurants, Kneipen oder Bars auf Plätze im Außenbereich. Solange es Sommer ist und die Temperaturen warm und trocken, ist das auch überhaupt kein Problem. Doch was passiert im Winter, wenn es ungemütlich, nass und kalt wird?

Ein Gastroverband fordert für den Winter 2020 / 2021 deshalb ein Comeback in Cafés und Restaurants. Zurückkommen sollen Heizstrahler. Die sind in vielen deutschen Städten verboten. Ein Gastronomie-Verband will nun, die Wärmebringer wegen der Corona-Pandemie zumindest im kommenden Winter wieder zu erlauben.

Die Geräte, die hauptsächlich mit Gas betrieben werden, gelten als Klimasünder. Laut Bund für Umwelt und Naturschutz verursachen die Heizpilze bei maximaler Leistung bis zu 3,5 Kilogramm CO2 pro Stunde.

In Berlin wurden die Wärmebringer ab 2009 in Mitte und Friedrichshain-Kreuzberg, verboten - zumindest auf öffentlichem Straßenland. Hinzu kommen vier weitere Bezirke.

Auch in Hannover, Tübingen, Nürnberg, Hamburg, München, Köln, Stuttgart, Konstanz, Ludwigsburg, Münster gibt es mittlerweile komplette oder eingeschränkte Verbote, berichtet "ntv". Düsseldorf und Frankfurt prüfen Verbote. In den betroffenen Kommunen haben Gastronomen ihre Freisitze meist mit Decken ausgestattet. Sie sind umweltfreundlicher.

Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) fordert, in diesem Jahr eine Ausnahme zu machen. "Ein Gastronom, der darüber nachdenkt, die Saison zu verlängern oder den Außenbereich zu erweitern, sollte die Möglichkeit haben, auch Heizpilze zu nutzen", sagt Hauptgeschäftsführerin Ingrid Hartges.

Kommt es also zum Comeback der Heizstrahler? Es bleibt abzuwarten, was die Politik genehmigt.

6.35 Uhr: Bundeswehr unterstützt Flughafen Köln/Bonn an Testzentrum für Reiserückkehrer

Der Andrang von Reiserückkehrern am Flughafen Köln/Bonn ist groß. Weil sich viele Menschen aus Risikogebieten an den Testzentren testen lassen möchten, hat die Stadt Köln nun die Bundeswehr um Hilfe gebeten. 50 Soldaten unterstützen ab Freitag dabei die Teststation am Airport und die Bearbeitung von Aussteigekarten. Dabei werden Sanitätssoldaten und Angehörige des Luftwaffentruppenkommandos in Köln eingesetzt, teilt die Bundeswehr in der Pressemitteilung mit.

Voraussichtlich bleiben die Soldaten bis zum 11. September im Einsatz an der Corona-Teststation. Bis zum 30. September unterstützen sie dabei, bei allen Reiserückkehrern die Aussteigekarten zu bearbeiten.

Donnerstag, 20. August:

12.03 Uhr: RKI weitet Reisewarnung immer weiter aus

Nachdem in der vergangenen Woche Mallorca als Risikogebiet eingestuft wurde, hat das Robert-Koch-Institut nun für zwei Regionen in Kroatien die Reisewarnung ausgesprochen.

Diese beiden Regionen in Kroatien sind betroffen:

Šibenik-Knin

Split-Dalmatien

10.16 Uhr: Landesweite Maskenkontrolle in NRW

Ab kommenden Montag sollen in öffentlichen Verkehrsmitteln in NRW verstärkt Maskenkontrollen vorgenommen werden.

Das bestätigte Verkehrsministerium. Demnach sollen in Regionalzügen und S-Bahnen unter anderem vom Bahnpersonal nach Maskenverweigerern gesucht werden. Diese sollen dann an mehreren größeren Bahnhöfen an Bundespolizei oder Ordnungsamt übergeben werden.

In Düsseldorf gibt es eine solche Schwerpunktstation bereits. Seit dem 12. August ist in NRW ein Bußgeld von 150 Euro fällig, wenn du in Verkehrsmitteln nicht Mund und Nase bedeckst.

6.45 Uhr: In diesen Ländern ist die Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus besonders hoch

Urlaubsrückkehrer aus dem Ausland machen einen hohen Anteil der Corona-Neuinfektionen in Deutschland aus. Die Zahl der Neuansteckungen steigt. Dabei gehen wahrscheinlich rund 39 Prozent auf das Konto von Reiserückkehrern. Das berichtet die Bild. Ob im Urlaub in Deutschland oder zuhause: Im Inland haben sich demnach in der vergangenen Woche fast 10.000 (9519) Menschen infiziert. Danach folgen Kosovo (1755) und die Türkei (1134).

Dann folgen Kroatien (786) und Bulgarien (322). 222 Urlauber, die aus Spanien zurückkehrten, haben sich infiziert. In Frankreich waren es 90 Menschen, in Österreich 110.

Bei dieser Auswertung der Bild findest du noch weitere Länder. Es wurden allerdings nur Zahlen berücksichtigt, bei denen der Ansteckungsort auch bekannt ist. Das war in etwa zwei Drittel aller Fälle so.

Mittwoch, 19. August:

22.27 Uhr: Spahn bekräftigt: Kita und Schule haben Vorrang vor Karneval

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat erneut den Vorrang von Schulen und Kitas in der Corona-Krise vor dem Karneval oder privaten Feiern betont. Auch Wirtschaft und Handel müssten vorrangig unterstützt werden, denn es gehe um den Erhalt von Arbeitsplätzen, mit denen auch das Gesundheitssystem finanziert werde, sagte Spahn am Mittwoch in Kiel bei einem Besuch des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein.

Spahn sagte, er wisse um die Bedeutung des Karnevals für Millionen Menschen. „Aber wenn wir vor der Frage stehen: Ist die Kita möglich oder der Karneval, dann bin ich sehr sicher, dass ein Großteil der Gesellschaft da eine klare Antwort zu hat.“ Spahn zeigte sich auch zuversichtlich, dass Bund und Länder eine einheitliche Regelung finden für Privatfeiern in Corona-Zeiten.

8.17 Uhr: RKI vermeldet furchterregende Zahlen - höchster Wert an Neuinfektionen gemessen

Das Robert Koch-Institut hat die höchste Zahl an Neuinfektionen in Deutschland seit mehr als drei Monaten registriert. Innerhalb eines Tages haben die Gesundheitsämter in Deutschland 1510 neue Corona-Infektionen gemeldet. Dies geht aus den Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom frühen Mittwochmorgen hervor. Höher lag die Zahl zuletzt am 1. Mai mit 1639 registrierten Neuinfektionen. Der Höhepunkt bei den täglich gemeldeten Neuansteckungen hatte Anfang April bei mehr als 6000 gelegen, danach waren die Werte deutlich gesunken. Seit Ende Juli steigt die Zahl der Nachweise wieder an.

Direkte Rückschlüsse auf das Infektionsgeschehen lässt der aktuelle Anstieg der Fallzahlen allerdings nicht zu, da zuletzt auch die Zahl der durchgeführten Tests immens erhöht wurde. Die steigenden Fallzahlen seien derzeit aber nicht nur mit dem vermehrten Testaufkommen zu erklären, hatte das RKI vor einigen Tagen mitgeteilt. Epidemiologie-Professor Gérard Krause vom Helmholtz Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig sagte: „Der Anstieg der positiven Tests ist nicht allein dem Anstieg der Testungen geschuldet.“

+++ Coronavirus: Gesundheitsminister blafft junge Männer an – „Reißt euch zusammen!“ +++

6.53 Uhr: Nach Spahn kündigt mögliche Einschränkungen an - werden private Feiern wieder eingeschränkt?

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) teilte am Dienstag mit, dass private Feiern wieder eingeschränkt werden könnten, um die Corona-Pandemie zu bremsen. Er sehe eine deutliche Gefahrenquelle, wenn Menschen aufeinander treffen und gemeinsam Alkohol trinken. Immerhin: Jede dritte Neuinfektion in NRW geht auf solch eine Veranstaltung zurück. Jetzt zeigt sich auch Nordrhein-Westfalen offen für einen solchen Schritt. Das berichtet die „Rheinische Post“.

„Die Landesregierung beobachte das Infektionsgeschehen fortlaufend und wird - falls notwendig - entsprechende Maßnahmen vornehmen“, teilte das NRW-Gesundheitsministerium der Zeitung mit. Ein Drittel der Neuinfektionen in NRW sei auf das private Umfeld zurückzuführen inklusive kleiner Feiern, sechs Prozent auf größere private Gruppen oder Veranstaltungen, so das Ministerium.

Dienstag, 18. August:

15.56 Uhr: Spahn spricht Machtwort – Karneval soll ausfallen

Am Dienstag hat sich der Gesundheitsausschuss in einer Telefonkonferenz beraten. Dabei hat Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) ein Machtwort gesprochen, wie die Rheinische Post berichtet. Er ist dafür, dass Karneval 2020/21 komplett abgesagt werden soll. Nach Informationen der Zeitung soll Spahn gesagt haben: „Ich war selbst Kinderprinz und komme aus einer Karnevalshochburg. Ich weiß also, wie wichtig Karneval für viele Millionen Deutsche ist. Aber: Ich kann mir Karneval in diesem Winter, mitten in der Pandemie schlicht nicht vorstellen. Das ist bitter, aber so ist es.“

15.01 Uhr: Schulklasse muss nur wegen eines Fehlers in Quarantäne

Dass eine Schulkasse oder sogar eine ganze Schule in Quarantäne muss, ist dieser Tage leider nichts besonders. In diesem Fall allerdings schon, da die Behörden zuerst anders entschieden hatten.

Ein Unterstufenschüler der Gesamtschule Weierheide in Oberhausen war am Montagnachmittag positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die RKI-Richtlinien sehen für so einen Fall erstmal keine Quarantäne für die gesamte Klasse vor.

Am Dienstagvormittag wurde dem Gesundheitsamt allerdings mitgeteilt, dass der Schüler in der Schule seinen Mund-Nasen-Schutz nicht richtig getragen habe. Daraufhin wurde entschieden, die gesamte Klasse und zwei Lehrer nun doch unter Quarantäne zu stellen. Die Eltern der betroffenen Schüler werden vom Gesundheitsamt kontaktiert.

10.45 Uhr: Unfassbare Bilder aus Wuhan

Es ist schon einige Monate her, da haben uns Bilder von abgeriegelten Städten aus China überwältigt. In der chinesischen Stadt Wuhan ist das Virus im Winter 2019 ausgebrochen und legte die gesamte Provinz lahm. Doch jetzt im Sommer erreichen. uns ganz andere Bilder aus der Corona-Hochburg. Wie die Tagesschau berichtet, feiern Hunderte Menschen dicht an dicht wieder auf elektronischen Musikfestivals.

Dabei trugen die Menschen keine Masken und hielten auch keinen Abstand. Die Normalität scheint zurückzukehren. Seit Wochen meldet China sehr wenige Neuinfektionen.

6.48 Uhr: Düstere Aussichten für NRW - müssen wir mit weiteren Einschränkungen rechnen?

Diese Aussichten sind alles andere als rosig: Die Coronazahlen steigen in NRW wieder rasant an. Schulen und Kitas haben wieder im Regelbetrieb geöffnet. Doch durch Reiserückkehrer und private Feiern steigen die Zahlen der Neuinfektionen an. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sagte dem WDR, dass er nochmal eindrücklich vor Feierlichkeiten als Gefahrenquelle warnt. Wenn Alkohol im Spiel sei, sei es mit dem umsichtigen Handeln schwierig. „Wer will, dass Schule und Kitas weitergehen können, der muss im Privaten aufeinander aufpassen“, so Spahn.

Einen Schritt weiter geht im WDR-Interview Karl Lauterbach (SPD). Der Politiker ist dafür, dass die Teilnehmeranzahl bei solchen Feiern wie Hochzeiten oder großen Geburtstagsfeiern wieder reduziert werden müsse. Von den bisherigen 150 erlaubten Teilnehmern sollen nur wieder 50 Feiernde zugelassen werden.

Das Gesundheitsministerium in NRW geht sogar soweit, zu sagen, dass jede dritte Ansteckung in den eigenen vier Wänden oder privaten Feiern, also im privaten Bereich, stattfinde.

Montag, 17. August:

18.06 Uhr: Lehrerin an Corona infiziert – Grundschule macht komplett dicht

In der einzügigen Grundschule am Froschenteich in Oberhausen ist eine Lehrerin positiv auf Corona getestet worden. Krisenstabsleiter Michael Jehn ordnete nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt und der Schulverwaltung an, die von der Lehrerin unterrichteten Klasse unter Quarantäne zu stellen.

Da die Lehrerin auch Kontakte ins Kollegium hatte, ist auch für diesen Personenkreis Quarantäne vereinbart worden, so dass der Schulbetrieb eingestellt wird. Das Kollegium und die Eltern der betroffenen Grundschüler werden nun vom Gesundheitsamt kontaktiert und über das weitere Vorgehen informiert. Bis dahin gilt für die Personen eine Quarantäne.

Betroffen sind 5 Lehrerinnen und Lehrer sowie 106 Schülerinnen und Schüler.

17.15 Uhr: Forscher zeigen Irrtum auf! Infizierte sogar bis zu sechs Tage ansteckend

Bislang ist bekannt, dass man sich testen lassen müsse, wer zwei Tage vor Ausbruch der Krankheit Kontakt mit einem Covid-19-Patienten hatte. Doch Forscher haben jetzt herausgefunden, dass das offenbar nicht reicht! Die Wissenschaftler der Eidgenössischen Technischen Universität (ETH) Zürich erklären, dass Corona-Patienten nicht nur bis zu zwei Tagen vor Ausbruch der Krankheit infektiös sei, sondern bis zu sechs Tagen. Das hätte massive Auswirkungen für die Nachverfolgung von Infektionsketten.

Die ETH-Forscher beziehen sich auf eine Studie der Universität Hong Kong. Bei der Studie, an der auch Asiens führender Seuchenexperte Gabriel Leung mitgewirkt hatte, wurden 77 Infektionspaare untersucht, die sich nachweislich gegenseitig angesteckt hatten. Das Ergebnis: Laut den Berechnungen der ETH-Forscher seien Infizierte länger als anfangs gedacht nur zwei Tage ansteckend, und zwar bis zu sechs Tage vor Auftreten der ersten Symptome. Ihre Ergebnisse haben die Wissenschaftler in der „Swiss Medical Weekly“ veröffentlicht.

Was bedeutet das für die Nachverfolgung von Kontaktpersonen? Die Schweizer „NZZ“ zitiert den Epidemiologen Marcel Salathe von der ETH Lausanne: „Mit dem Tracing möchte man ja erreichen, dass möglichst viele Personen, die mit einem neu bestätigten Fall während der infektiösen Phase Kontakt hatten, in Quarantäne gehen. Wenn man nun aber bereits vier Tage vorher ansteckend ist, müsste man den Zeitrahmen für das klassische und für das digitale Tracing entsprechend anpassen.“ Jetzt werde auch das Robert-Koch-Institut mögliche Konsequenzen für das Kontakt-Tracing in Deutschland prüfen.

14.46 Uhr: Angela Merkel schließt weitere Lockerungen im Fußball aus

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) schließt weitere Lockerungen im Fußball derzeit aus. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur aus Teilnehmerkreisen der ersten virtuellen CDU-Präsidiumssitzung nach der Sommerpause sagte Merkel am Montag, es könne derzeit wegen der ansteigenden Zahlen von Corona-Infektionen keine weiteren Lockerungen geben. Dies gelte auch für Fußballspiele.

11.42 Uhr: Massive Einbrüche in der Industrie in NRW - 15.000 Jobs gestrichen

Die Umsätze der Industrie in NRW sind in den ersten sechs Monaten dieses Jahres massiv eingebrochen. Das Minus lag bei 14,2 Prozent, wie das Statistische Landesamt am Montag mitteilte. Die größeren Unternehmen bauten demnach in der ersten Jahreshälfte mehr als 15 000 Arbeitsplätze ab.

Besonders stark war der Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorjahreszeitraum mit minus 29,6 Prozent in der Autoindustrie. Hersteller und Zulieferer waren besonders stark von der Absatzkrise durch die Corona-Pandemie betroffen. In der Chemie, der größten NRW-Industriebranche, betrug der Umsatzrückgang 11,2 Prozent, die Maschinenbauer setzten 14,0 Prozent weniger um. Ein Umsatzplus von 2,9 Prozent erzielten dagegen die Erzeuger von Nahrungs- und Futtermitteln.

In den ersten sechs Monaten des Jahres beschäftigten die gut 5000 in der Statistik erfassten Industriebetriebe durchschnittlich knapp 1,1 Millionen Personen, das waren 15.459 weniger als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Beschäftigungsstärkste Branche war der Maschinenbau mit gut 180.000 Mitarbeitern, 4340 weniger als im ersten Halbjahr 2019.

6.27 Uhr: Es ist soweit! Regelbetrieb in Kitas startet wieder

Aufatmen für die Eltern der ganz Kleinen: In Nordrhein-Westfalen kehren die Kindergärten am Montag in der Corona-Krise in den Regelbetrieb zurück. Um strengere Hygiene- und Abstandsregeln durchsetzen zu können, hatte die NRW-Landesregierung die Betreuungszeiten in den Kitas und in der Kindertagespflege in den vergangenen Monaten eingeschränkt. Die vertraglich vereinbarten Zeiten wurden um 10 Wochenstunden pro Kind reduziert, damit das Personal die Aufgabe unter den neuen Bedingungen leisten konnte. Auch galten strenge Regelungen bei Krankheiten der Kinder. Der Erlass galt bis einschließlich 16. August.

Sonntag, 16. August

20.20 Uhr: Corona-Tests am Flughafen abgebrochen

Die Corona-Teststelle am Berliner Flughafen Tegel ist am Sonntag nach einem Zwischenfall vorzeitig geschlossen worden. Es habe einen tätlichen Angriff auf einen Mitarbeiter der Teststelle gegeben, teilte Charité-Vorstand Ulrich Frei am Abend mit. Zuvor sei einer Person ein Test verweigert worden, weil sie keinen Anspruch auf das kostenfreie Angebot gehabt habe. „Die Situation eskalierte leider“, erläuterte Frei. Die Teststelle sei deshalb um 18 Uhr geschlossen worden, drei Stunden früher als üblich. Am Montag werde sie wieder regulär von 8 Uhr bis 21 Uhr öffnen.

Die Flughafengesellschaft wies darauf hin, dass die Tests für Einreisende nicht nur am Flughafen möglich seien. Dafür sind auch Vertragsarztpraxen vorgesehen.„Als Vorstand Krankenversorgung ist es meine Aufgabe, mich schützend vor die am Sonntag freiwillig arbeitenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu stellen“, verteidigte Frei die Schließung. Er nannte zu dem einen Medienbericht irreführend, wonach auch am Freitagabend um 21 Uhr keine Tests am Flughafen Tegel mehr durchgeführt worden seien.

14.45 Uhr: Jugendliche feiern Party - und müssen tief in die Tasche greifen

Eine illegale Party mit rund 200 Gästen in einem Ferienhaus im Taunus dürfte für die jugendlichen Gäste teuer werden: Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte „eine 19-jährige Privatperson“ ein Ferienhaus für acht Personen in Bad Soden angemietet. Es wurden dann aber ein paar mehr. Anwohner beschwerten sich am Samstagabend über massive Ruhestörung. Die Polizei fuhr vorbei und stellte fest, dass die Zahl inzwischen auf etwa 200 Personen angewachsen war.

Die Polizei löste die Veranstaltung auf. Die Gäste verteilten sich daraufhin in Kleingruppen im Stadtgebiet. Die Polizei war nach eigenen Angaben bis in die Morgenstunden damit beschäftigt, zu unterbinden, dass neue große Gruppen entstehen. „Auf die beiden Personen, welche sich als Veranstalter der Party zu erkennen gaben, dürfte nach dem neuen Bußgeldkatalog zu den bestehenden Corona-Verordnungen ein Bußgeld zwischen 500 bis 1000 Euro zukommen“, berichteten die Beamten am Sonntag. „Die Teilnehmer der Feier können mit 200 Euro Bußgeld rechnen.“

14.40 Uhr: Reisen nach Dänemark wieder einfacher möglich

Touristen müssen bei der Einreise nach Dänemark künftig nicht mehr nachweisen, dass sie mindestens sechs Übernachtungen im Land gebucht haben. Die Regierung und die Parlamentsparteien einigten sich am Freitag nach stundenlangen Verhandlungen darauf, die umstrittene Sechs-Tages-Regel abzuschaffen.

Restaurants, Kneipen und Cafés dürfen statt bis Mitternacht jetzt bis 2.00 Uhr öffnen, Nachtclubs und Diskotheken bleiben bis Ende Oktober weiter dicht.Dänemark hatte im März zu Beginn der Corona-Krise strikte Maßnahmen ergriffen und die Ausbreitung des Coronavirus damit vergleichsweise schnell unter Kontrolle bekommen. Seit einigen Wochen mehren sich die Infektionsfälle aber wieder, unter anderem durch lokale Ausbrüche in der zweitgrößten Stadt Aarhus sowie bei einem Schlachtbetrieb in Ringsted.

Deutsche Touristen dürfen seit Mitte Juni wieder nach Dänemark einreisen. Sie und Reisende aus mehreren anderen europäischen Ländern mussten bislang jedoch sechs Übernachtungen etwa in einem Hotel oder auf einem Campingplatz vorweisen, um ins Land gelassen zu werden. Einwohner Schleswig-Holsteins waren von dieser Regel ausgenommen.

14.30 Uhr: Zahlen in Italien und Südkorea steigen

Wegen des Anstiegs der Corona-Zahlen wächst in Italien die Sorge wegen der geplanten Wiedereröffnung der Schulen. Sie waren im März geschlossen worden. Der Unterricht im ganzen Land soll nach den Sommerferien am 14. September beginnen. Nachdem die Anzahl der Neuinfektionen innerhalb eines Tages am Samstag auf 629 geklettert war, warnten Experten vor Risiken für den Schulbeginn. Die jüngsten Daten gäben Anlass zur Sorge, bestätigte der Gesundheitsminister Roberto Speranza.

Nach dem höchsten Anstieg der Corona-Neuinfektionen in Südkorea seit Monaten haben die Behörden den regierungskritischen Anführer einer christlichen Kirchengemeinde ins Visier genommen. Das Gesundheitsministerium kündigte am Sonntag an, gegen den Pastor der Sarang-Jeil-Kirche in Seoul, Jun Kwang Hoon, Anzeige zu erstatten. Der jüngste Anstieg der Corona-Fallzahlen wird unter anderem auf eine Häufung von Infektionsfällen unter Mitgliedern von Kirchen einschließlich Sarang-Jeil in der Großstadtregion zurückgeführt. Am Sonntag teilten die Behörden mit, am Samstag seien landesweit 279 neue Fälle verzeichnet worden. Das war der höchste Anstieg seit fünf Monaten und den dritten Tag in Folge dreistellig.

Samstag, 15. August

20.45 Uhr: Erneut mehr als 1400 Neuinfektionen, R-Wert steigt weit über 1

Die Zahl der bekannten Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Deutschland ist im Vergleich zum Vortag leicht gesunken. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) bis Samstagmorgen 1415 neue Corona-Infektionen innerhalb eines Tages. Seit dem Vortag wurden 6 neue Todesfälle gemeldet. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion liegt nach RKI-Angaben nun bei 9231. Bis Samstag hatten 200 800 Menschen die Infektion nach RKI-Schätzungen überstanden.

Der Höhepunkt bei den täglich gemeldeten Neuansteckungen hatte Anfang April bei mehr als 6000 gelegen. Die Zahl war nach den immer noch über 1000 liegenden Werten im Mai in der Tendenz gesunken, seit Ende Juli steigt sie wieder. Experten sind besorgt, dass es zu einem starken Anstieg der Fallzahlen kommen könnte, der die Gesundheitsämter bei der Nachverfolgung von Ansteckungsketten an Grenzen bringt.

Die Reproduktionszahl, kurz R-Wert, lag nach RKI-Schätzungen mit Datenstand 15.8., 0.00 Uhr, in Deutschland bei 1,29 (Vortag: 1,08). Das bedeutet, dass ein Infizierter im Mittel etwas mehr als einen weiteren Menschen ansteckt. Der R-Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen etwa eineinhalb Wochen zuvor ab.

11.14 Uhr: Gesundheitsminister Spahn stellt klar: Spanienrückkehrer müssen in Quarantäne, außer sie...

Nach der Reisewarnung für fast ganz Spanien stellt Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) nun klar, was Urlaubsrückkehrer erwartet: „Das ist kein Reiseverbot, aber die klare Ansage: Wer aus dem Spanienurlaub kommt, muss in Quarantäne, solange er kein negatives Testergebnis hat“, sagte Spahn der BILD am SONNTAG.

So will Spahn eine zweite Corona-Welle in Deutschland verhindern.

08.26 Uhr: Corona: Reisewarnung für fast ganz Spanien! Tui trifft DIESE Entscheidung

Nach der Einstufung fast ganz Spaniens einschließlich Mallorcas als Risikogebiet wegen hoher Corona-Zahlen hat der Reisekonzern Tui ab Samstag alle Pauschalreisen dorthin abgesagt. Den Kunden würden Umbuchungen zu anderen Reisezielen angeboten, zum Beispiel zu den Kanarischen Inseln, wie ein Tui-Sprecher am Freitagabend der dpa sagte. Die Inselgruppe weit draußen im Atlantik vor der Westküste Afrikas ist die einzige spanische Region, die nicht zum Risikogebiet erklärt wurde. Reisende, die bereits in den betroffenen Feriengebieten seien, biete Tui an, sie auf Wunsch früher als geplant nach Hause zu fliegen.

Für Spanien und vor allem für Mallorca ist das ein weiterer schwerer Schlag. Allerdings war die Saison auch bisher schon katastrophal für die Tourismusbranche, die in normalen Zeiten mehr als zwölf Prozent zum Bruttoinlandsprodukt beiträgt und etwa 2,5 Millionen Menschen Arbeit bietet.

Die Einstufung als Risikogebiet bedeutet, dass für heimkehrende Urlauber eine Testpflicht auf das Coronavirus greift. Bis das Ergebnis vorliegt, müssen sie sich in häusliche Quarantäne begeben. Eine Reisewarnung geht weiter. Sie ist zwar kein Reiseverbot, aber eine abschreckende Wirkung ist beabsichtigt. Und sie hat eine positive Seite für Verbraucher: Sie ermöglicht es Reisenden, Buchungen kostenlos zu stornieren.

Nachdem die Corona-Zahlen seit dem Ende des Lockdowns am 21. Juni wieder stetig steigen, gab es bisher schon Reisewarnungen für die Hauptstadt Madrid, Katalonien mit der Touristenmetropole Barcelona und den Stränden der Costa Brava sowie für das spanische Baskenland und die Regionen Navarra und Aragón.

Zentrales Kriterium für die Einstufung als Risikogebiet ist, in welchen Staaten oder Regionen es in den vergangenen sieben Tagen mehr als 50 Neuinfizierte pro 100 000 Einwohner gegeben hat. Für ganz Spanien gab das Gesundheitsministerium in Madrid diesen Wert am Freitag mit mehr als 58 für die vergangenen sieben Tage an. Auf den Balearen liege er sogar bei über 77. Über die Risikogebiete führt das RKI eine Liste, die fortlaufend aktualisiert wird. Sie umfasst derzeit etwa 130 Staaten von Ägypten über Russland bis zu den USA.

Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach begrüßte die Entscheidung des Auswärtigen Amts, für fast ganz Spanien eine Reisewarnung auszusprechen. „Mallorca ist inzwischen klar ein Risikogebiet“, sagte der Bundestagsabgeordnete der „Rheinischen Post“ (Samstag) und warnte: „Wir müssen leider mit vielen infizierten Rückkehrern rechnen.“ Tests nach der Rückkehr seien daher „unbedingt notwendig“.

Für Rückkehrer aus Corona-Risikogebieten gilt generell schon seit einigen Wochen, dass sie sich beim Gesundheitsamt melden und Angaben zu Symptomen und einem eventuellen Corona-Test machen müssen. Seit dem vergangenen Wochenende greift zudem eine Testpflicht bei der Heimkehr: Wer kein negatives Test-Ergebnis von kurz vor der Abreise dabei hat, muss sich nach der Ankunft in Deutschland testen lassen. Das heißt: Entweder man lässt sich noch im Urlaubsland höchstens 48 Stunden vor der Abreise testen und legt einen Negativ-Nachweis in deutscher oder englischer Sprache vor. Tests im Ausland sind aber selbst zu zahlen. Oder man lässt sich nach Rückkehr in Deutschland testen, was drei Tage lang kostenlos möglich ist.

Freitag, 14. August

19.45 Uhr: Auswärtiges Amt spricht Reisewarnung für Spanien aus

Erst Corona-Risikogebiet, jetzt offizielle Reisewarnung! Das Auswärtige Amt hat eine Reisewarnung für das spanische Festland und die Balearen ausgesprochen. Auf der Webseite des AA heißt es: „Vor nicht notwendigen, touristischen Reisen nach Spanien mit Ausnahme der Kanarischen Inseln wird derzeit aufgrund hoher Infektionszahlen gewarnt.“

Die Einstufung als Risikogebiet stellt noch kein Reiseverbot für Spanien dar. Allerdings müssen sich Rückkehrer in Quarantäne begeben, bis sie einen negativen Corona-Test vorweisen können.

16.08 Uhr: RKI erklärt EU-Land erneut zum Risikogebiet

Nun hat es erneut ein bei den Deutschen sehr beliebtes Urlaubsland erwischt: Das RKI erklärt Spanien zum Risikogebiet. Betroffen sind davon auch die Ballearen und dementsprechend auch Mallorca. Hier waren die Fallzahlen zuletzt wieder deutlich angestiegen, wie die „Bild“ berichtet.

14.16 Uhr: Engländer verlassen fluchtartig ihre Reiseziele - weil sonst Quarantäne droht

Wegen stark steigender Corona-Fallzahlen müssen aus Frankreich und den Niederlanden eintreffende Reisende in Großbritannien ab Samstag wieder in Quarantäne. Ankommende aus beiden Ländern sowie aus Monaco, Malta, den Turks- und Caicosinseln und Aruba müssten sich nach ihrer Ankunft im Vereinigten Königreich „für zwei Wochen selbst isolieren“, wie Verkehrsminister Grant Shapps am Donnerstag mitteilte. Frankreichs Regierung „bedauerte“ die Entscheidung und kündigte „reziproke“ Maßnahmen an.

Schätzungen zufolge macht derzeit rund eine halbe Million Briten Urlaub in Frankreich. Angesichts der neuen Quarantäne-Regelungen rechnen Beobachter mit einer massenhaften Rückreise der Urlauber. Die Corona-Infektionsraten haben in Frankreich zuletzt wieder deutlich zugenommen. Am Donnerstag wurden 2669 neue Ansteckungsfälle binnen eines Tages verzeichnet - die höchste tägliche Zahl seit Mai.

Großbritannien hatte ursprünglich eine generelle Quarantäne-Anordnung für alle aus dem Ausland kommenden Reisenden verhängt. Später wurden bestimmte Länder davon ausgenommen. So können etwa Reisende aus Deutschland seit Anfang Juli wieder ins Vereinigte Königreich reisen, ohne dort in Quarantäne zu müssen.

11.26 Uhr: Immer mehr Corona-Hotspots im Ruhrgebiet - diese Zahlen sind alarmierend

Die Covid-19-Fälle im Ruhrgebiet nehmen zu. Vor allem fünf Kreise kristallisieren sich nun als Corona-Hotspots heraus. In Bochum, Duisburg, Herne, Unna und Hagen steigt die Infektionsrate deutlich an. Hier mehr Infos >>>

10.26 Uhr: Du möchtest Urlaub in der Corona-Pandemie buchen? Das musst du beachten

Das Reisen ist wieder möglich - allerdings mit eingeschränkter Auswahl und einer guten Portion Unsicherheit. Denn auch in Ländern und Regionen, die derzeit wieder bereist werden können, kann sich die Corona-Lage ändern.

Urlaub in der Corona-Pandemie: Wer jetzt eine Pauschalreise bei Tui, Alltours und Co. buchen möchte, muss einiges beachten. (Symbolbild)

Um trotzdem Pauschalurlauber zu einer Buchung zu bewegen, bieten die großen Reiseveranstalter kulante Umbuchungsbedingungen. Ändert sich die Situation am Reiseziel, können Urlauber noch relativ kurzfristig ihre Pläne ändern - und zum Beispiel die Reise verschieben oder auf ein anderes Ziel ausweichen. Die Regeln im Überblick:

Tui : Wer bei Tui eine Pauschalreise bis 30. September bucht, kann später noch bis 14 Tage vor Abreise flexibel umbuchen. Der ursprünglich gebuchte Urlaub muss im Zeitraum bis 31. Dezember 2020 liegen, die neue Reise darf dann bis 31. Oktober 2021 stattfinden. Eine kostenfreie Storno-Option gebe es nicht mehr, so Tui.

: Wer bei Tui eine Pauschalreise bis 30. September bucht, kann später noch bis 14 Tage vor Abreise flexibel umbuchen. Der ursprünglich gebuchte Urlaub muss im Zeitraum bis 31. Dezember 2020 liegen, die neue Reise darf dann bis 31. Oktober 2021 stattfinden. Eine kostenfreie Storno-Option gebe es nicht mehr, so Tui. DER Touristik : Kostenfrei umgebucht werden können Pauschalreisen mit Abreise bis 30. September 2020 nach Ägypten, Tunesien, Marokko, in die Türkei und die Vereinigten Arabischen Emirate. Somit gilt das Angebot über die Reisewarnung hinaus, in einigen der Länder noch bis Ende August gilt. Bereits gebuchte Fernreisen und Reisen außerhalb des Schengenraums können derzeit bei terminierter Abreise bis 31. Oktober ohne Gebühren umgebucht werden.

: Kostenfrei umgebucht werden können Pauschalreisen mit Abreise bis 30. September 2020 nach Ägypten, Tunesien, Marokko, in die Türkei und die Vereinigten Arabischen Emirate. Somit gilt das Angebot über die Reisewarnung hinaus, in einigen der Länder noch bis Ende August gilt. Bereits gebuchte Fernreisen und Reisen außerhalb des Schengenraums können derzeit bei terminierter Abreise bis 31. Oktober ohne Gebühren umgebucht werden. Für Neubuchungen gilt bei DER Touristik: Wer bis 30. September für einen Zeitraum zwischen Anfang Oktober 2020 und Ende Oktober 2021 bucht, kann stets bis 14 Tage vor Abreise kostenlos umbuchen. Zum Unternehmen gehören die Veranstaltermarken Dertour, ITS, Jahn Reisen, Meiers Weltreisen und ADAC Reisen.

FTI: Bestehende Buchungen mit Reiseantritt bis Ende Oktober lassen sich spätestens zehn Tage vor Abreise kostenlos umbuchen. Die neue Reise darf dann bis Ende Oktober 2021 stattfinden.

Bestehende Buchungen mit Reiseantritt bis Ende Oktober lassen sich spätestens zehn Tage vor Abreise kostenlos umbuchen. Die neue Reise darf dann bis Ende Oktober 2021 stattfinden. Alltours : Wer eine Buchung mit Abreise bis Ende Oktober hat, kann derzeit 14 Tage vor Abreise kostenlos stornieren oder umbuchen. Buchungen für Urlaube mit Abreisedatum zwischen 1. November 2020 und 31. März 2020 können nach aktuellem Stand bis 15. Oktober 2020 gebührenfrei storniert oder umgebucht werden.

: Wer eine Buchung mit Abreise bis Ende Oktober hat, kann derzeit 14 Tage vor Abreise kostenlos stornieren oder umbuchen. Buchungen für Urlaube mit Abreisedatum zwischen 1. November 2020 und 31. März 2020 können nach aktuellem Stand bis 15. Oktober 2020 gebührenfrei storniert oder umgebucht werden. Schauinsland Reisen: Eine Umbuchung ist hier laut Veranstalter bis auf weiteres kostenfrei - und zwar bis 22 Tage vor Abreise. Das Angebot für alle bereits getätigten Buchungen mit Abreise bis 31. Oktober 2020. Für Stornierungen gelten die üblichen Staffeln.

Die kulanten Umbuchungsoptionen der Veranstalter gelten in der Regel nicht für dynamisch paketierte Reisen, auch X-Produkte genannt, sowie etwa für Kreuzfahrten oder Kreuzfahrt-Kombinationen.

Wichtig zu wissen: Wenn für das gebuchte Land oder auch nur die Region, in der das Hotel liegt, eine Reisewarnung gilt, dann können Pauschalurlauber immer kostenlos den Vertrag kündigen. In der Regel sagt dann aber schon der Veranstalter von sich aus die Reise ab.

07.49 Uhr: Coronavirus auf Chickenwings

In China wurden Spuren des Coronavirus auf importierten Chickenwings aus Brasilien nachgewiesen. Demnach sei eine Probe eines Hühnerflügels positiv gewesen, wie die Stadt Shenzhen mitteilte. Dass Spuren der Viren nicht unbedingt infektiös sein müssen, beweisen die negativ ausgefallenen Tests von Personen, die die Chickenwings gegessen hatten.

07.26 Uhr: Mehr als 200 Verfahren wegen Corona-Betrugs

Die Staatsanwaltschaften in Schleswig-Holstein gehen mittlerweile in weit mehr als 200 Fällen dem Verdacht des Betrugs bei Corona-Hilfen für Betriebe und Selbstständige nach. Zum Stand 3. August waren insgesamt 241 Verfahren anhängig, wie die Generalstaatsanwaltschaft der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage mitteilte. Demnach entfielen 112 Verfahren auf die Staatsanwaltschaft Kiel, 68 auf Lübeck, 50 auf Itzehoe und elf auf Flensburg.

Alle älteren Nachrichten zum Coronavirus findest du hier >>>