Coronavirus: Frau für tot erklärt – dann geschieht ein Wunder

Das Coronavirus hat in Ecuador für eine unglaubliche Geschichte gesorgt. Es geht um eine erkrankte Oma, eine Urne und einen schockierenden Anruf aus dem Krankenhaus. Aber eins nach dem anderen.

Mit typischen Symptomen des Coronavirus war Alba Maruri im März in Guayaquil ins Krankenhaus eingeliefert worden, wie die ecuadorianische Nachrichten-Plattform „La Historia“ berichtet. Am 27. März wurde die 74-Jährige für tot erklärt.

Coronavirus: Irre Geschichte aus Ecuador

Wenige Tage später gab es eine Feuerbestattung. Ohne vorherige Identifizierung wurde die Leiche verbrannt. Die Familienangehörigen bekamen anschließend die Asche übergeben.

Die Trauer in der Familie war groß. Doch dann erhielten die Angehörigen plötzlich einen unerwarteten Anruf aus dem Krankenhaus.

Eine Krankenschwester teilte der Familie mit, dass Oma Alba aus ihrem dreiwöchigen Koma aufwachte. Die vorherige Todesnachricht war Folge einer bösen Verwechslung. Welche Leiche wenige Tage zuvor verbrannt worden war, ist noch unklar.

Die Familie von Alba Maruri fordert von dem Krankenhaus nun eine satte Entschädigung – für das seelische Leid sowie für die Kosten des Krematoriums.

----------------

Mehr zum Thema:

----------------

Das Coronavirus hat die Welt im Griff

Mehr als 2,8 Millionen Menschen infizierten sich weltweit bereits am Coronavirus. Mehr als 200.000 Menschen starben an den Folgen der Infektion.

Auf der ganzen Welt legt Covid-19 das Leben lahm. Geschäfte und Restaurants müssen schließen, die Menschen leben isoliert von der Außenwelt in den eigenen vier Wänden.

Am schlimmsten traf es die USA. Dort haben sich schon fast eine Million Menschen infiziert. Die Zahl der Todesopfer liegt bereits bei deutlich über 50.000.

In Europa sind Spanien, Italien, Frankreich und Großbritannien besonders schlimm betroffen. Deutschland zählt in Bezug auf die Infizierten mit rund 155.000 Menschen zwar ebenfalls zu den am stärksten betroffenen Ländern. Die Zahl der Todesopfer ist in der Bundesrepublik mit knapp über 5.000 allerdings vergleichsweise äußerst niederig. (dhe)