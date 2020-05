Geheim-Code in Apotheken bei Häuslicher Gewalt: So lösen bedrohte Frauen den Notruf aus

Coronavirus: Neue Erkenntnis! Forscher entdecken DIESEN Übertragungsweg – Erreger greift auch hier an

Wissenschaftler weltweit sind davon ausgegangen, dass das neuartige Coronavirus hauptsächlich über die Atemwege in den Körper gelangt und so übertragen wird.

Doch jetzt haben Forscher einen neuen Übertragungsweg des Coronavirus' entdeckt.

Coronavirus: Forscher entdecken neuen Übertragungsweg des Virus'

Bekannt ist, dass sich das Virus an sogenannte „ACE-2-Rezeptoren“ heftet und über diese in das Innere der Körperzellen gelangt. Ein Forschungsteam der Johns Hopkins Universität hat jetzt herausgefunden, dass diese Rezeptoren nicht nur in den inneren Organen vorkommen.

Demnach produzieren auch die Augen „ACE-2“ und stellen damit eine potentielle Angriffsfläche für das Virus dar. Bei einer Tröpcheninfektion, etwa beim Husten oder Niesen, könne das Virus also auch von dort aus den Körper befallen, so die Forscher.

Für ihre Untersuchung erforschten die Wissenschaftler die Augen mehrerer Personen, die nicht an Covid-19 gestorben waren auf die Produktion von „ACE-2“. Alle zehn Augen wiesen die Rezeptoren auf.

Forscher haben möglicherweise einen neuen Übertragungsweg des Coronavirus gefunden. Foto: imago images/Michael Weber

„Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass Zellen der Augenoberfläche (...) anfällig für eine Infektion mit SARS-CoV-2 sind und daher sowohl als Eintrittspforte als auch als Speicher für die Übertragung dieses Virus von Mensch zu Mensch dienen könnten“, zitiert die britische „Daily Mail“ Lingli Zhou, der das Forscherteam leitet.

Top-News rund um das Coronavirus:

Außerdem merkte Zhou im Forschungsbericht an, dass Viruspartikel auch in Tränen gefunden wurden, die „zu einer Übertragung auf andere Personen führen könnten“.

Schutzbrille für die Augen?

Die Forscher wollen Mediziner an der Pandemie-Front nun empfehlen „eine Schutzbrille oder ein Gesichtsvisier zu tragen, um ihre Augen zu schützen“. (the)