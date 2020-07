Corona: Erster deutscher Corona-Patient meldet sich zu Wort – „Das ist für mich bis heute ...“

Nach dem Ausbruch des Coronavirus vor etwa einem halben Jahr in China ist die Corona-Krise noch längst nicht vorbei. Bislang konnte noch kein Impfstoff entwickelt werden.

Über 16 Millionen Menschen weltweit haben sich mit Corona infiziert, mehr als 645.000 sind an den Folgen gestorben. Allein in Deutschland haben sich über 200.000 infiziert, mehr als 9.100 Menschen starben in der Bundesrepublik an den Folgen von Covid-19.

Ende der Maskenpflicht: Deutsche sind gespalten Ende der Maskenpflicht: Deutsche sind gespalten

Montag, 27. Juli:

17.18 Uhr: Corona-Tests bei Einreise aus Risikogebieten sollen Pflicht werden

Reiserückkehrer aus Corona-Risikogebieten sollen sich künftig auf das Virus testen lassen müssen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sagte der Deutschen Presse-Agentur am Montag, er werde „eine Testpflicht für Einreisende aus Risikogebieten anordnen“.

15.59 Uhr: Erster deutscher Corona-Patient meldet sich zu Wort

Ein als erster deutscher Corona-Patient geltender Webasto-Mitarbeiter hat bereits drei Monate nach seiner Ansteckung keine gegen eine erneute Ansteckung schützenden Antikörper mehr in sich getragen. „Seit April habe ich keine neutralisierenden Antikörper mehr“, sagte der namentlich nicht benannte Mann in einem von Webasto am Montag veröffentlichten Interview. Von seiner Erkrankung an der neuartigen Lungenerkrankung Covid-19 habe er aber keinerlei Nachwirkungen, er habe „Riesenglück“ gehabt.

Der Mitarbeiter des Unternehmens aus Stockdorf war am 27. Januar positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden. Er sei damals vor allem um seine schwangere Frau und seine kleine Tochter besorgt gewesen, die aber ebenso wie andere Familienmitglieder oder Freunde sich nicht bei ihm angesteckt hätten.

„Das ist für mich bis heute nicht nachvollziehbar, da ich eine volle Woche unbewusst dieses Virus in mir hatte und ich normal mit meiner Familie und Freunden zusammen war.“ Es seien aber alle zweimal getestet worden, alle Tests seien negativ ausgefallen.

Der erste deutsche Corona-Patient war 19 Tage im Krankenhaus, ihm gehe es heute bestens. Angesteckt habe er sich während einer einstündigen Besprechung bei einer Kollegin aus China.

10.28 Uhr: Verpflichtende Tests für Reiserückkehrer?

Seit dem Wochenende können sich Reiserückkehrer aus sogenannten Risikoländern bei der Wiedereinreise nach Deutschland kostenlos auf das Coronavirus testen lassen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn will aber prüfen lassen, ob es rechtlich auch möglich sei, die Tests verpflichtend einzuführen.

Unterstützung bekommt er von Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU). Er sagte bei einer Pressekonferenz am Montag in München: „Wir brauchen verpflichtende Tests an Flughäfen unbedingt, verpflichtend aber auch kostenlos.“ Der Freistaat will die Testmöglichkeiten für Einreisende deutlich ausbauen. Unter anderem an den Bahnhöfen in München und Nürnberg sowie an drei Grenzübergängen sollen freiwillige Tests durchgeführt werden können.

Auch Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) findet das sinnvoll, wie er dem Inforadio des rbb am Montag erklärte. Er begrüße es sehr, dass das Gesundheitsministerium die Möglichkeit prüfe.

Ob auch die verpflichtenden Tests wie die freiwilligen für die Reisenden kostenlos bleiben würden und wer die eventuellen Kosten tragen müsse, ließ Spahn offen. Es könnte also für dich bedeuten, dass du nach deinem Urlaub in einem Risikogebiet einen Corona-Test machen musst und diesen selber bezahlst.

FDP-Politiker Christian Lindner forderte zuletzt, dass Reisende aus Risikogebieten die Kosten für die Tests selber tragen müssten.

„Wer aus dem Ausland, zumal aus Risikogebieten, zurückkehrt, sollte einen Test machen müssen, und zwar nicht nur als unverbindliches Angebot", sagt Lindner.

Die Kosten dafür solle jeder selbst tragen. Wer sich in ein Risiko freiwillig begibt, als Tourist, der wird dann mit in Kauf nehmen müssen, dass er für diesen Test auch bezahlt. Das ist eine Frage der Eigenverantwortung in meinen Augen", betont der FDP-Chef, so Lindner gegenüber dem ZDF.

09.23 Uhr: Zahl der Infizierten in NRW steigt rasant

Weltweit meldet die Weltgesundheitsorganisation WHO neue Rekorde bei den täglichen Corona-Neuinfektionen. Auch in NRW, besonders im Ruhrgebiet, steigen die Zahlen der Infizierten wieder rasant an, wie Zahlen des Robert-Koch-Instituts zeigen.

Zwar gibt es keinen neuen Hotspot in NRW - doch in einigen Städten hat sich die Zahl der Infizierten zuletzt fast verdoppelt, so auch in Essen. Dort sind 113 Menschen infiziert. Laut Stadt Essen handle es sich bei dem „aktuell deutlichen Anstieg der Infektionszahlen jeweils um individuelle Fälle, die in keinem größeren Zusammenhang stehen“. Am Donnerstag war ein 52-jähriger Mann an den Folgen des Coronavirus gestorben.

Auch in Duisburg (149 aktive Fälle), Oberhausen (41), Bochum (97) und Gelsenkirchen (48) ist die Tendenz steigend.

Für Deutschland meldete das RKI am Freitag, dass im Vergleich zum Vortag 815 weitere Menschen mit dem Coronavirus infiziert sind. Das ist der höchste Anstieg seit Mai.

Sonntag, 26. Juli:

21.00 Uhr: US-Seuchenbehörde: Zahl der Infizierten steigt

In den USA steigt die Zahl der Infizierten um 64.582 auf 4.163.892. Die Zahl der Corona-Toten wächst nach Angaben der Seuchenbehörde CDC um 929 auf 145.942.

19.45 Uhr: Masseninfektion in Bayern! 174 Erntehelfer angesteckt

Nach einer Masseninfektion auf einem Gemüsehof in Mamming stehen fast 500 Menschen unter Quarantäne, dürfen den Betrieb nicht mehr verlassen. Ein Sicherheitsdienst überwacht das Ausgehverbot.

Insgesamt 174 Erntehelfer wurden bei der Reihenuntersuchung positiv auf Corona getestet, wie das Landratsamt Dingolfing-Landau mitteilte. „Um eine weitere Ausbreitung zu vermeiden, müssen wir zum Schutz der Bevölkerung leider diesen Schritt gehen“, erklärte Landrat Werner Bumeder (CSU). Zuvor hatten sich in dem Betrieb bereits sieben Mitarbeiter infiziert.

19.00 Uhr: Australien mit so vielen Corona-Toten wie noch nie in 24 Stunden

Erstmals seit Beginn der Pandemie sind in Australien innerhalb von 24 Stunden zehn Menschen an den Folgen einer Infektion mit dem Virus gestorben. Das sagte der Regierungschef des Bundesstaates Victoria, Daniel Andrews, am Sonntag. Dort seien alle neuen Todesfälle registriert worden.

17.45 Uhr: 150-köpfige Party-Meute attackiert Polizei in Köln

In der Nacht zu Sonntag ist es in Köln zu einem heftigen Zwischenfall gekommen. Gegen 2.30 Uhr soll eine 150-köpfige Party-Meute auf dem Rheinboulevard die gerufene Polizei schwer beleidigt und mit Flaschen beworfen haben. Die Beamten haben Verstärkung angefordert, danach ist die Gruppe in zwei unterschiedliche Richtungen geflüchtet. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Der Kölner Polizeipräsident Uwe Jacob hat an die Menschen appelliert: „Die Corona-Infektionszahlen steigen zurzeit auch wieder in Köln. Unsere Einsatzkräfte erleben gerade an den Wochenenden große Ansammlungen von feiernden Menschen, die zum Teil ungeschützt und distanzlos sind. Ich werde nicht müde zu sagen, das Virus ist noch lange nicht besiegt. Halten Sie sich an die Regeln!“

Und weiter: „Auch an den kommenden Wochenenden werden wir mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei an den bekannten Brennpunkten präsent sein und konsequent gegen Störer vorgehen, die gegen Gesetze verstoßen und dabei auch gegenüber Polizisten, Ordnungs- oder Rettungskräften respektlos und aggressiv sind.“ Immer wieder sind in den letzten Wochen nachts Party-Gänger aufgefallen, die sich nicht an die Corona-Regeln halten.

12.45 Uhr: Massenparty in Park in Berlin

Exzessive Party in Berlin-Neukölln. Wie die „Bild“ berichtet, versammelten sich in der Nacht zu Sonntag Tausende Menschen in dem Park, feierten eine exzessive Party.

Nachdem sich Anwohner bei der Polizei beschwert hatten, rückten die Beamten an, forderten die Parkbesucher auf, ihre Party zu beenden.

Um 2.30 Uhr rückte dann eine Einsatzhundertschaft an, und beendete die Party.

10.20 Uhr: Frau geht spazieren – das kostet sie 1200 Euro

Das dürfte wohl der teuerste Spaziergang ihres Lebens gewesen sein. Eine Frau wurde vom Landgericht Ried im Innkreis (Österreich) zu einer Geldstrafe von 1200 Euro verurteilt. Der Grund: Die Frau hatte sich mit dem Coronavirus infiziert und hätte sich eigentlich in Quarantäne begeben müssen.

Trotzdem ging die 35-Jährige mit Mundschutz an die frische Luft, drehte eine Runde. Das sah eine Nachbarin, und schwärzte sie bei der Polizei an.

Wie die dpa berichtet, hatte der Richter aber auch eine Anmerkung an die Nachbarin: „Denunzieren soll nicht zum Volkssport werden, ich finde eine solche Gesellschaft nicht lebenswert.“

8.00 Uhr: Impfstoff-Studien in Brasilien

Brasilien ist eines der Länder, das besonders unter dem Corona-Virus leidet. Doch es ist auch eines der Länder, das nun zum Hotspot der Impfforschung reift.

Der Grund ist einfach: Die entscheidenden Phasen der klinischen Tests erfordern viele Erkrankte. Und die hat Brasilien mit etwa 85.000 Toten und 2,3 Millionen bestätigten Fällen.

Hier testen unter anderem britische und chinesische Forscherteams, wie die „Tagesschau“ berichtet. Ein Durchbruch ist jedoch noch nicht geschafft.

Samstag, 25. Juli:

21.56 Uhr: In Weimar gibt es einen neuen Hotspot

In Weimar in Thüringen sind aktuell 169 Menschen in Quarantäne und 16 mit Corona infiziert. Das teilte die Stadtverwaltung am Abend mit. Die Spur führt nach NRW. Alle Infos bei THÜRINGEN24.de. Auch acht Sylt-Urlauber sind infiziert. Auch sie kommen aus NRW. >>> hier die Hintergründe bei MOIN.de.

09.12 Uhr: Kretschmer: Zweite Corona-Welle ist schon da

Die zweite Infektionswelle der Corona-Pandemie hat nach Einschätzung des sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer bereits Deutschland erreicht. „Die zweite Corona-Welle ist schon da. Sie findet bereits jeden Tag statt. Wir haben jeden Tag neue Infektionsherde, aus denen sehr hohe Zahlen werden könnten“, sagte der CDU-Politiker der „Rheinischen Post“ (Samstag). Die Aufgabe bestehe darin, mit den Gesundheitsämtern diese Welle jeden Tag neu zu brechen. „Das klappt erstaunlich gut.“

Nach Ansicht Kretschmers kann Deutschland durch sein föderales System viel präziser vorgehen als zentralistisch regierte Länder. Die Ministerpräsidenten könnten abwägen, was gezielt für einzelne Regionen geregelt werden könne.

Der deutliche Anstieg der gemeldeten Coronavirus-Fälle in den vergangenen Tagen beunruhigt das Robert Koch-Institut (RKI). „Eine weitere Verschärfung der Situation muss unbedingt vermieden werden“, teilte eine RKI-Sprecherin auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur am Freitag mit. Die Zahl der neu übermittelten Corona-Fälle lag deutlich höher als in den Vorwochen.

Kretschmer sieht in der Corona-Pandemie die erste zentrale gemeinsame Krisenerfahrung in Deutschland. „Und das Schöne ist: Die Menschen in Ost und West ticken in dieser Krise gleich.“ 30 Jahre nach der Wiedervereinigung gebe es keine Unterschiede. „Corona ist der beste Beweis dafür, dass dieses Land zusammengewachsen ist.“

Zu Kretschmers Aussage passt auch das Bild, dass die Weltgesundheitsorganisation (WHO) am Freitag mitteilte. Noch nie seit Beginn der Coronavirus-Pandemie sind innerhalb von 24 Stunden so viele Neuinfektionen gemeldet worden wie am Freitag. Insgesamt waren es 284 196 Fället. Mit Abstand die meisten Infektionen verzeichneten die USA und Brasilien, jeweils mehr als 67 000. In Indien waren es fast 50 000, in Südafrika 13 000.

Weltweit waren der WHO seit dem Ausbruch des neuen Virus Ende vergangenen Jahres bis Freitag 15,3 Millionen Infektionen gemeldet worden. Knapp 630 000 Menschen starben nachweislich mit einer Coronavirus-Infektion.

Freitag, 24. Juli:

22.54 Uhr: Corona-App ging wohl auch auf iPhone nicht

Die Corona-Warn-App machte wohl nicht nur auf Handys mit Android-Betriebssstem Probleme, sondern auch auf dem iPhone.

Nach rund einer Woche wurde die App zirka 12,6 Millionen Mal heruntergeladen. Foto: imago images / Friedrich Stark

Nach Recherchen von tagesschau.de funktioniert auf vielen iPhones die Kontaktüberprüfung nur lückenhaft. Nutzerinnen und Nutzer seien teilweise über Wochen nicht über die App informiert woren, ob sie Kontakt zu Infizierten hatten oder nicht, berichtete das Webportal der ARD am Freitagabend.

14.57 Uhr: Deutsche Flughäfen bekommen Corona-Teststellen

An deutschen Flughäfen können Reiserückkehrer bald freiwillig an Corona-Teststellen einen Corona-Test durchführen. Darafu haben sich jetzt die Gesundheitsminister der Länder geeinigt. Das berichtet n-tv.

12.50 Uhr: Corona-Drama auf Kreuzfahrt-Schiff - Zehn Personen infiziert

Wie unser Partnerportal Moin.de berichtet kam es zu einem Corona-Ausbruch auf einem Kreuzfahrtschiff der Aida. Das Kreuzfahrtunternehmen hatte Crewmitglieder von Asien aus zurück nach Rostock für die erste Reise geholt. Dann wurde das Virus bei zehn Personen nachgewiesen. Wie Aida jetzt weiter vorgeht, erfährst du bei Moin.de.

12.04 Uhr: Münsteraner gehen in Berliner Restaurant - dann kommt es zum Corona-Ausbruch

In einem Restaurant in Berlin am Alexanderplatz, in dem nach Behördenangaben Corona-Vorschriften missachtet wurden, haben sich mindestens 13 Gäste mit dem Coronavirus angesteckt. Am Abend des 10. Juli waren drei positiv getestete Personen aus Münster (NRW) zu Gast im Restaurant „Mio“, wie das Bezirksamt Berlin-Mitte am Donnerstag mitteilte. Bei der Nachverfolgung wurden weitere Kontaktpersonen ermittelt. Das Personal des Lokals, das zu der Zeit im Restaurant gearbeitet habe, sei nach Hause geschickt worden und werde vom zuständigen Gesundheitsamt unter Quarantäne gestellt.

Das Gesundheitsamt Berlin-Mitte arbeite mit anderen Gesundheitsämtern auch außerhalb Berlins zusammen. „Inzwischen gibt es 13 bestätigte Fälle, die Ermittlungen dauern an.“ Dem Gesundheitsamt sei unabhängig von den Kontaktpersonen mitgeteilt worden, dass in dem Restaurant ohne Einhaltung der Abstandsregelungen getanzt und gefeiert worden sei, so das Bezirksamt weiter.

Es habe sich außerdem herausgestellt, dass die Kontaktliste unvollständig und zum Teil fehlerhaft, also mit falschen Angaben ausgefüllt worden sei. Das habe die Nachverfolgung aller betroffenen Kontaktpersonen erheblich verzögert. Das Restaurant muss nach Angaben des Bezirksamtes mit einem Bußgeld rechnen.

9.46 Uhr: Erneuter Corona-Ausbruch bei Tönnies

Bei Tönnies soll es zu einem erneuten Corona-Ausbruch gekommen sein. 20 weitere Mitarbeiter wurden positiv getestet. Das berichtet der Spiegel. Erst vor wenigen Tagen habe der Schlachtbetrieb wieder seinen Betrieb aufgenommen, die Neuinfizierten arbeiteten zu der Zeit im Werk. Ein Krisenstab des Kreises Gütersloh will noch heute zusammenkommen.

"Derzeit läuft das Infiziertenmanagement", sagt die Kreissprecherin. Zudem werde überprüft, ob sich die entsprechenden Arbeiter und deren Kontaktpersonen in Quarantäne befänden.

Donnerstag, 23. Juli:

20.29 Uhr: Panne bei Corona-App für Samsung und Co.

Das wäre aber eine peinliche Panne. Nach einem Bericht der „BILD“ war die Warnfunktion der Corona-App auf Smartphones von Samsung oder Huawei für fünf Wochen defekt.

Demnach steckt der Grund dafür in der Technik der Handys und einer fehlerhaften Aufklärung durch die App.

Die Smartphone-App sammelt normalerweise ständig Kontakte zu anderen Handys (wenn Bluetooth aktiviert ist). Zeitgleich gleicht sie regelmäßig ab, ob einer der Smartphone-Besitzer, mit dem Kontakt bestand, als infiziert gemeldet wurde und die Infektion an die App weitergab.

Daraus erfolgt dann ein automatischer Alarm mit der Aufforderung zum Test zu gehen.

Doch auf Smartphones mit Android-Software soll diese Hintergrundaktualisierung bislang automatisch ausgestellt worden sein. Heißt: solange die App nicht geöffnet wurde, warnte sie auch nicht den User.

Damit sollte Strom gespart werden. Millionen Menschen wurden demnach möglicherweise nicht gewarnt, wenn sie Kontakt zu Infizierten hatten.

Gegenüber der „BILD“ bestätigt ein Sprecher der Entwickler-Firma SAP: „Es gab in der Tat ein Problem mit früheren Versionen der Corona Warn-App in Sachen Hintergrundaktualisierung auf Android-Geräten“, heißt es im Artikel.

Das Gesundheitsministerium bestätigt dies auf Anfrage der „BILD“ indirekt. „Mit der Version 1.1.1 ist das Problem behoben“, so ein Sprecher.

12.21 Uhr: Nach Corona-Ausbruch bei Tönnies - steigen jetzt die Preise für Fleisch?

Bessere Arbeitsbedingungen in Großschlachtereien sind nach Ansicht der Arbeitnehmervertreter der Unionsfraktion höhere Preise für das Fleisch wert. „Wir brauchen ehrliche Preise“, sagte der Vorsitzende der Arbeitnehmergruppe der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Uwe Schummer, der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

Am Mittwoch war ein Referentenentwurf des Bundesarbeitsministeriums bekannt geworden. Ausbeuterische Zustände in Teilen der Fleischindustrie sollen durch Gesetzesverschärfungen eingedämmt werden. Die Verbraucherpreise könnten laut dem Entwurf dadurch steigen. Die Debatte um Gesetzesverschärfungen hatte nach dem massenhaften Corona-Ausbruch beim Branchenriesen Tönnies in Nordrhein-Westfalen Fahrt aufgenommen.

Schummer sagte: „Wir zahlen einen zu hohen Preis für billiges Fleisch ohne Verantwortung für die Bedingungen der Produktion. Fleisch und Tiere sind keine Ramschware.“

Mittwoch, 22. Juli

17.36 Uhr: Corona-Testpflicht für Reiserückkehrer

Menschen, die aus sogenannten Risikobereichen im Ausland in Deutschland einreisen, soll nun unmittelbar nach der Rückkehr auf das Coronavirus getestet werden.

An deutschen Flughäfen sollen dafür Teststellen eingerichtet werden. Diese Empfehlung beschlossen die Gesundheitsminister der Bundesländer nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch.

Aktuell wurden weit mehr als 100 Länder als Risikogebiet betitelt. Darunter die beliebten Urlaubsziele: Ägypten, Marokko, die Türkei oder auch die USA.

Hier siehst du alle Länder die dazugehören.

Dienstag, 21. Juli:

15.56 Uhr: Österreich führt Maskenpflicht wieder ein

In Supermärkten, Postfilialen und Banken führt Österreich die Maskenpflicht wieder ein. Das kündigt der österreichische Kanzler Sebastian Kurz in einer Pressekonferenz am Dienstag an.

Mit der Maßnahme reagiert das beliebte Urlaubsland auf den Anstieg der Corona-Fälle. Bei Reisen aus oder in Risikogebieten soll ein sogenanntes „Pre-Clearing-Konzept“ für mehr Sicherheit sorgen. Ziel sei möglicherweise betroffene Reisende schneller zu informieren - aber auch verhängte Quarantäne-Maßnahmen zu überprüfen, so Kurz weiter.

Für deinen Urlaub in der Alpenrepublik heißt das, dass du beim Einkaufen, Postkarten verschicken oder Geld abheben, vorerst wieder einen Mund-Nasenschutz tragen musst.

08.33 Uhr: Tafeln liefern Essen an bedürftige Menschen in NRW in Corona-Zeit

In der Corona-Krise kommt die Tafel zu bedürftigen Menschen nach Hause. Gerade ältere Menschen sind auch in der Pandemie auf Unterstützung angewiesen. Der Lieferservice mit vielen Helfern ist eine Lösung auf Zeit.

„Mir kamen die Tränen“, schildert Tatjana Cherniak. Sie ist eine der Empfängerinnen in rund 400 Haushalten, die seit Beginn der Corona-Krise von der Aachener Tafel Essenspakete an die Tür geliefert bekommen. „Dass sie sich so um uns sorgen, ist einfach beeindruckend“, sagt die 78-Jährige gerührt.

Nach dem Ausbruch der Pandemie sei sie sicherheitshalber zu Hause geblieben. Dabei sei die Hilfe von der Tafel zusätzlich zu der ihrer Kinder eine enorme Unterstützung gewesen. „In meinem Paket sind oft Reis, verschiedenes Gemüse, Konserven und auch Brot“, beschreibt sie.

Von den landesweit 174 Tafeln haben ungefähr 50 Tafeln im Zuge der Corona-Krise einen Lieferservice in Eigenregie auf die Beine gestellt. Aachen sei eines der größeren Angebote. „Wir wollen aber zurück zur Normalität, auf Dauer kann der Lieferservice nicht aufrechterhalten werden“, sagt Wolfgang Weilerswist, Vorsitzender des NRW-Tafelverbands. Wenn die Kontaktbeschränkungen mehr und mehr aufgehoben werden, sollen die Tafeln auch wieder zum Normalbetrieb zurückkehren. „Wir finden die Lockerungen gerade für Risikogruppen aber nicht sinnvoll, deswegen steht der Ladenbetrieb, so wie er vorher war, noch nicht in Aussicht“, sagt Thomas Isaac, Vorstand der Aachener Tafel.

Montag, 20. Juli:

16.45 Uhr: Universität Oxford meldet Durchbruch bei Impfstoff!

Ist das endlich der Durchbruch gegen Corona? Forscher der Universität Oxford melden Erfolge bei der Suche nach einem Impfstoff: Das Mittel scheint sowohl sicher als auch wirksam zu sein! Das ergaben Untersuchungen an rund 1.000 Testteilnehmern, über die die Wissenschaftler am Montag im Fachmagazin „Lancet“ berichteten.

Dr. Adrian Hill, Direktor des Jenner Instituts der Uni Oxford, sagt: „Wir sehen eine gute Immunantwort bei fast jedem.“ Der Impfstoff wirke gleich doppelt gegen Corona, fördere sowohl die Bildung von Antikörpern als auch von T-Zellen – beide sind für die Immunabwehr wichtig. Dabei löse er nur leichte Nebenwirkungen wie Erschöpfung und Kopfschmerzen aus.

Jetzt soll das Mittel an weiteren Menschen getestet werden, darunter rund 10.000 Probanden in Großbritannien. Auch in Brasilien haben weitere Tests mit mehreren Tausend Freiwilligen begonnen.

9.28 Uhr: Mann wird beim Blutspenden einfach weggeschickt

Hagen S. ist 55 Jahre alt und gehörte zu den ersten Covid-19-Patienten in Berlin. Jetzt, wo er das Virus überstanden hat, möchte er anderen Patienten helfen - mit seinem Blut. S. hat jede Menge Antikörper gegen das Coronavirus entwickelt, die jetzt auch die Krankheitsverläufe anderer Patienten abmildern könnten, berichtet die „Welt“. „Der Studienleiter des Instituts rief mich persönlich an, um mir mitzuteilen, dass ich hochgradig neutralisierende Antikörper habe“, erzählt Hagen S. der „Welt“. Der Berliner hat sich also als perfekter Spender entpuppt, sollte zu weiteren Tests in die Klinik kommen. Es stellte sich heraus: S. leidet weder an HIV noch an Hepatitis C, dennoch darf er nicht spenden - weil er homosexuell ist. „Da habe ich mich das erste Mal in meinem Leben diskriminiert gefühlt. Es war kein schönes Erlebnis“, so S.

Die Gesetzeslage verbietet Homosexuellen, generell Blut zu spenden. Die Regelung stammt noch aus den 1980er Jahren. Vor zweieinhalb Jahren wurde sie geändert - Schwule dürfen nun zwar Blut spenden, aber nur, wenn sie ein Jahr lang auf Sex mit Männern verzichten.

