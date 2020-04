Coronavirus: Boris Johnson kämpft um sein Leben – emotional, was sein Vertreter jetzt sagt

Auch an Ostern gelten die Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen. Besuch des eigenen Ferienhauses, Tagesausflüge, Eiersuchen im Freien ... Was ist für die Feiertage eigentlich erlaubt und was nicht?

Die ganze politische Welt schaut nach London – dort liegt Premierminister Boris Johnson im Londoner St. Johns-Hospital auf der Intensivstation.

Ende März hatte er seine Infektion mit dem Coronavirus bekanntgegeben. Nach gut einer Woche in Quarantäne in seiner dienstlichen Wohnung wurde Boris Johnson am Sonntagabend ins Krankenhaus in London eingeliefert, da er noch immer Covid-19-Symptome wie hohes Fieber und Husten gezeigt hatte. Am Montag hatte sich sein Zustand verschlechtert, woraufhin er auf die Intensivstation verlegt werden musste.

Im Londoner St. Thomas-Hospital wird Boris Johnson behandelt. Foto: imago images / Xinhua

Coronavirus: Britischer Premier Boris Johnson „in guter Stimmung“

Inzwischen ist er nach Angaben seines Sprechers in stabiler Verfassung, Johnson sei „in guter Stimmung“. Der Sprecher weiter: „Der Gesundheitszustand des Premierministers ist stabil und er bleibt zur genauen Beobachtung auf der Intensivstation.“ Er werde mit Sauerstoff versorgt, benötige aber kein Beatmungsgerät, sondern bekomme eine „Standard-Sauerstoffbehandlung“. Der Premier würde „ohne weitere Unterstützung“ atmen.

In Großbritannien sind laut der renommierten Johns-Hopkins-Universität knapp 56.000 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, mehr als 6.100 Menschen sind der tückischen Lungenkrankheit zum Opfer gefallen. Johnson ist weltweit der ranghöchste Politiker, der erkrankt ist. Vertretungsweise hat Außenminister Dominic Raab die Amtsgeschäfte übernommen.

Der britische Außenminister Dominic Raab, der auch der Stellvertreter von Johnson ist. (Archivfoto) Foto: imago images / i Images

Johnson-Vertreter Raab mit emotionalen Worten

Und was der 46-Jährige am Dienstagabend auf einer Pressekonferenz über seinen Chef gesagt hatte, war hochemotional. Raab: „Er ist nicht unser Premierminister, er ist nicht nur unser Boss. Er ist auch unser Freund!“ Sichtlich gerührt hat Raab weiter gesagt: „In Gedanken sind wir bei ihm. Ich bin zuversichtlich, dass er es schafft. Denn wenn es eines gibt, was ich über ihn weiß, dann ist es der Umstand, dass er ein Kämpfer ist!“

Bleibt zu hoffen, dass der exzentrische Premier bald wieder auf die politische Bühne zurückkehrt. (mg)