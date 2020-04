Coronavirus: Bürgermeister schockt mit Geständnis – „Habe mich bewusst infiziert“

Na, DAS muss man erstmal verstehen...

Das Coronavirus rafft nahezu die gesamte Welt dahin, Zehntausende sind der tückischen Krankheit bereits zum Opfer gefallen. Das gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben in Deutschland selbst steht nahezu komplett still. Mitten in dieser Krise hat Stephan von Dassel (53), Bezirksbürgermeister von Berlin-Mitte, für einen Paukenschlag gesorgt!

Der Grünen-Politiker war am Coronavirus erkrankt. So weit, so schlimm (genug). Doch in einem Interview mit dem „rbb“ hat er für mächtig Verwirrung gesorgt. Laut seiner Aussage sei seine Infektion kein Zufall gewesen, denn: Er habe sich bewusst bei seiner Partnerin angesteckt!

Grünen-Politiker Stephan von Dassel, Bürgermeister des Berliner Stadtbezirkes Mitte, auf dem Alexanderplatz . (Archivfoto) Foto: imago images / Bernd Friedel

Von Dassel: „Ich hatte mich ja fast schon bewusst infiziert, um mich auch zu immunisieren. Und dachte, naja, dann bin ich drei Tage mal ein bisschen unpässlich und dann bin ich immun, und dann kann ich mich auch nicht mehr anstecken und niemanden mehr anstecken. Aber das war dann doch etwas heftiger als ich dachte.“

Ob diese ungewöhnliche Vorgehensweise als Politiker denn vertretbar sei, da er ja auch eine Vorbildfunktion hätte, sagte von Dassel, dass es in einer häuslichen Gemeinschaft fast nicht möglich sei, zwei Wochen in einer Wohnung zusammen zu leben und sich nicht zu infizieren.

Er wolle auch dann gesund sein, falls Teile der Verwaltung krank werden würden. Und schließlich sei es ohnehin das langfristige Ziel, dass sich so viele Menschen wie möglich immunisieren, sodass das Coronavirus einem nichts mehr anhaben könne, so der Politiker.

Vielleicht war meine Äußerung im Radio heute missverständlich. Aber mein Handeln war und ist verantwortungsvoll. Ich war, bin und bleibe solange in Quarantäne, bis ich niemanden mehr anstecken kann. https://t.co/EFDNMrWffd — Stephan von Dassel (@DasselVon) April 1, 2020

Grünen-Politiker nimmt Stellung: „Ansteckung kaum vermeidbar“

Am Mittwoch hat sich von Dassel nach der öffentlichen Kritik genötigt gesehen, seine Beweggründe per Pressemitteilung darzulegen. Darin heißt es: „Nachdem meine Lebenspartnerin positiv auf das Covid 19-Virus getestet worden war, musste ich mich aufgrund des Kontaktes zu ihr ebenfalls in eine vierzehntägige häusliche Quarantäne begeben. Da wir beide nicht über einen Zweitwohnsitz verfügen und weder sie als Infizierte noch ich als möglicherweise schon Infizierter in ein Hotel oder zu Freunden hätten ziehen dürfen, war die gemeinsame Quarantäne alternativlos.“

Und weiter: „Da eine Ansteckung bei einer gemeinsamen häuslichen Quarantäne für 14 Tage trotz aller Vorsichtsmaßnahmen kaum vermeidbar ist, habe ich dann aber bewusst in Kauf genommen, mich schnell bei ihr anzustecken, um die Quarantäne nicht im Zweifel sogar auf bis zu vier Wochen ausdehnen zu müssen. Damit verbunden war der Vorteil, jetzt für längere Zeit niemanden mehr anstecken zu können und von niemandem angesteckt zu werden.“

Rückkehr noch in dieser Woche

Aus der häuslichen Quarantäne heraus hatte er sich mit einer Botschaft gemeldet, dazu aufgefordert, soziale Kontakte auf das notwendige Minimum zu beschränken, Abstand zu anderen Menschen zu halten und nicht in Gruppen zusammenzukommen. Er würde seine Amtsgeschäfte während seiner häuslichen Quarantäne telefonisch und per E-Mail wahrnehmen.

Abhängig von den erforderlichen Testergebnissen werde seine Rückkehr in das Rathaus Tiergarten noch in dieser Woche erwartet. (mg)