Coronavirus: Rückschlag im Kampf gegen Ausbreitung ++ New York will Leichen in Parks begraben ++ Johnson auf Intensivstation

Der am Coronavirus erkrankte britische Premierminister Boris Johnson wurde am Montag auf eine Intensivstation verlegt.

Das Coronavirus hat Deutschland fest im Griff. Auch im restlichen Europa und der Welt ist das Virus das bestimmende Thema.

Mehr als 1.800 Menschen sind bereits in Deutschland an den Folgen des Coronavirus (Stand Dienstagmorgen) gestorben. Weltweit verloren fast 75.000 Menschen ihr Leben.

Auch wenn in manchen Ländern wie China allmählich das normale Leben wieder aufgenommen wird, gilt in Deutschland nach wie vor das Kontaktverbot. Schulen und Kitas sind dicht, viele Menschen sind in Kurzarbeit oder müssen Soforthilfe vom Bund beantragen.

Dienstag, 7. April

09.15 Uhr: Altmaier warnt vor Lockerung der Corona-Maßnahmen

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat davor gewarnt, sich in der Debatte um eine mögliche Lockerung der Corona-Schutzmaßnahmen nach Ostern unter Druck setzen zu lassen. Im ZDF-„Morgenmagazin“ sagte Altmaier am Dienstag, „dass wir jetzt, so kurz vor dem Schluss, nicht schwach werden dürfen“. Die Bundesregierung werde „die Nerven behalten“ und dann über eine Lockerung der Maßnahmen entscheiden, wenn die Datengrundlage eine Entscheidung zulasse, sagte Altmaier. „Das ist jetzt nicht der Fall.“

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier.wtk Foto: imago images / photothek

08.15 Uhr: Robert-Koch-Institut: Neu-Infektionen wieder stärker gestiegen

In Deutschland ist die Zahl der Neuinfektionen und der infolge einer Ansteckung verstorbenen Patienten wieder stärker angestiegen. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet 99.225 bestätigte Infektionsfälle, das ist ein Anstieg binnen 24 Stunden um 3.834. Die Zahl der verstorbenen Patienten stieg um 173 auf 1.607. Am Montag lag der Anstieg hier noch bei 92 Todesfällen binnen 24 Stunden.

07.45 Uhr: Philippinen verlängern Ausgangsbeschränkungen

Die Philippinen haben die Ausgangsbeschränkungen um zwei Wochen bis zum 30. April verlängert. Der Schritt werde dem Land mehr Zeit geben, die Zahl der Tests zu erhöhen, sagte der zuständige Regierungsbeamte Karlo Nograles in Manila. Er warnte: „Wir haben den Höhepunkt der Infektionen noch nicht erreicht.“ In dem südostasiatischen Inselstaat haben die Gesundheitsbehörden bislang 3.660 bestätigte Fälle von Covid-19-Infektionen gemeldet, 163 Infizierte starben.

07.20 Uhr: Generalinspekteur warnt: Auslandseinsätze müssen weiterlaufen

Der Generalinspekteur der Bundeswehr, Eberhard Zorn (60), hat davor gewarnt, Auslandseinsätze der deutschen Streitkräfte wegen des Coronavirus in Frage zu stellen. Zorn gegenüber dem „RND“: „Die Sicherheitslage in den Einsatzländern verändert sich durch Corona nicht zum Positiven. In allen Krisengebieten sind die destabilisierenden Gruppen unverändert aktiv. Die Bedrohung hat nicht abgenommen. Es wäre fatal, das aus dem Auge zu verlieren. Ansonsten könnte ein gefährliches Vakuum entstehen.“

06.45 Uhr: Polizisten bei Corona-Kontrolle angegriffen und bedroht

Bei einer Corona-Kontrolle sind in Mögglingen (Baden-Württemberg) Polizisten angegriffen und beleidigt worden. Nach Angaben der Polizei erhielten die Beamten am Montag einen Zeugenhinweis und kontrollierten daraufhin die Wohnung eines 19-Jährigen. Vor Ort rebellierten er und seine Freundin (18), wurden aggressiv und beleidigten die Polizisten.

Die junge Frau hustete den Angaben zufolge provokant in die Richtung der Beamten, hielt den Sicherheitsabstand nicht ein. Als sie dann auch noch zum Schlag ausholte, fixierten die Beamten sie. Der Wohnungsinhaber bedrohte den Polizisten daraufhin mit dem Tod, wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte. In der Wohnung wurden vier weitere Personen angetroffen, die wie die Freundin nicht dort gemeldet sind.

05.45 Uhr: Italien will Milliarden-Programm für Konjunktur auflegen

Italien will mit einem Konjunkturprogramm im Volumen von 400 Milliarden Euro gegen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise vorgehen. Es handle sich um das größte Staatsprogramm in der Geschichte des Landes, sagte Regierungschef Giuseppe Conte (55) in einer Fernsehansprache. Die Hälfte der Hilfen soll an exportorientierte Unternehmen fließen, deren Umsätze in den vergangenen Wochen eingebrochen sind. Es werde bald „einen neuen Frühling für Italien“ geben, sagte Conte voraus.

05.00 Uhr: Quarantäne in Jessen (Sachsen-Anhalt) beendet

Die Bewohner der Jessener Stadtteile Jessen und Schweinitz dürfen sich wieder in der Öffentlichkeit bewegen. Die verhängte Quarantäne lief am Montagabend um 20 Uhr aus. Kräfte des Technischen Hilfswerks (THW) verließen die Kontrollstationen an den Ein- und Ausfahrtsstraßen, kurz darauf rollte der Verkehr wieder. Eine Straßenbaufirma machte sich daran, die acht Kontrollstationen nacheinander abzubauen. Bis zum Mittag sollten alle Ein- und Ausfahrten wieder frei sein.

03.50 Uhr: New York: Leichen sollen in Stadtparks begraben werden

New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo (62) sieht für den Bundesstaat New York Licht am Ende des Tunnels. Zwar sei die Zahl der Vestorbenen auf 4.758 gestiegen, dies liege jedoch im Bereich vergangenen Tage, sagte Cuomo am Montag. Zudem sei die Zahl der neu in die Krankenhäuser gekommenen Patienten deutlich zurückgegangen. Die Zahl der positiv Getesteten liege bei mehr als 130.000.

Wegen der vielen Toten in New York überlegt die Millionenmetropole sogar, Leichen vorübergehend in Stadtparks zu begraben. Der Vorsitzende des Gesundheitsausschusses des Stadtrats, Mark Levine, schrieb am Montag bei Twitter, die Leichenhäuser und Friedhöfe der Stadt seien mit einer Situation wie bei einem „anhaltenden 11. September“ konfrontiert. Falls nötig, würde man „mit „vorübergehenden Bestattungen“ beginnen.

So a critical clarification: the plan to temporarily inter in a city park or other public property is a *contingency*, one that could be avoided if the # of deaths drops significantly, or if we find a way to secure add’l freezer space. I should have been clearer on that. 2/ — Mark D. Levine (@MarkLevineNYC) April 6, 2020

03.15 Uhr: UN-Sicherheitsrat tagt

Der UN-Sicherheitsrat will sich am Donnerstag zum ersten Mal mit den Auswirkungen der Krise auf die internationale Sicherheit beschäftigen. UN-Generalsekretär António Guterres (70) soll die 15 Mitglieder in einer virtuellen, für die Öffentlichkeit nicht zugänglichen Sitzung über die Lage unterrichten. Das teilte die Dominikanische Republik, die gerade die Präsidentschaft im UN-Gremium innehat, am Montagabend mit. Zuletzt war Kritik wegen des offenbaren Stillstands im Sicherheitsrat aufgekommen, der zur Corona-Krise bisher keine gemeinsame Haltung gefunden hat.

00.17 Uhr: Bund zahlt Firmen Produktionsumstieg auf Schutzmasken

Die Bundesregierung wird Firmen teilweise den Umstieg auf die Produktion von Schutzmasken bezahlen. Das geht aus einem Beschluss des Corona-Kabinetts am Montag hervor. Die maximale Förderung pro Anlage wird auf zehn Millionen Euro begrenzt. Voraussetzung ist, dass die Produktion mit der geförderten Anlage noch 2020 beginnt und das Vlies bis Ende 2023 ausschließlich an Firmen verkauft wird, die medizinische Schutzmasken in Deutschland oder der EU produzieren. Das Wirtschaftsministerium will dafür zunächst 40 Millionen Euro bereitstellen. Man rechne mit drei bis vier Monaten bis zum Beginn der Produktion, heißt es weiter.

Montag, 6. April

22.48 Uhr: Todesfälle in Italien und Frankreich stark angestiegen

Nach einem zweitägigen Abwärtstrend sind die Covid-19-Todesfälle in Italien wieder stark angestiegen. Innerhalb von 24 Stunden wurden 636 Todesfälle verzeichnet, nachdem diese Zahl einen Tag zuvor noch auf den niedrigsten Stand seit mehr als zwei Wochen gesunken war, wie der Zivilschutz am Montag mitteilte.

Derweil meldete Frankreich die bislang höchste tägliche Todeszahl seit Beginn der Pandemie. Innerhalb von 24 Stunden seien 833 Menschen in Krankenhäusern und Pflegeheimen an der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben, teilte das Gesundheitsministerium am Montag mit.

„Wir haben das Ende des Epidemie-Anstiegs noch nicht erreicht“, sagte Gesundheitsminister Olivier Véran.

22.21 Uhr: Mai-Demos trotz Corona-Krise?

Kommt es am 1. Mai in Berlin und Hamburg trotz der Corona-Krise zu den alljährlichen Demonstrationen? Momentan ist das Versammlungsverbot in Berlin bis zum 19. April angesetzt, in Hamburg bis zum 30. April. Dass die Verordnungen verlängert werden, ist nicht unwahrscheinlich. In Berlin kündigte ein Bündnis mehrerer autonomer Gruppen trotzdem bereits Pläne an, berichtet die „taz“. In Berlin und Hamburg hatte es bei Demos am 1. Mai regelmäßig heftige Krawalle gegeben.

21.57 Uhr: Österreich und Dänemark kündigen erste Lockerungen des Shutdowns an

Gute Nachrichten von Deutschlands Nachbarn im Süden und Norden! In Österreich sollen nach der Öffnung von kleinen Geschäften sowie Bau- und Gartenmärkten am 14. April dann ab Anfang Mai alle Geschäfte, Einkaufszentren und Friseure wieder öffnen. In Dänemark sollen in einem ersten Schritt Kinderkrippen, Kindergärten sowie die unteren Jahrgangsstufen null bis fünf von Schulen am 15. April wieder geöffnet werden. Beide Länder betonen jedoch, dass sie zu einem Shutdown zurückkehren, sobald sie merken, dass die Zahl der Infizierten wieder ansteigt. Das komme Eltern zugute, die im Homeoffice dadurch mehr Ruhe bekämen.

21.22 Uhr: Boris Johnson auf Intensivstation

Der am Coronavirus erkrankte britische Premierminister Boris Johnson wurde auf eine Intensivstation verlegt. Wie der "Guardian" berichtet, hatte Johnsons Zustand sich im Laufe des Montag verschlechtert. Der 55-Jährige sei bei Bewusstsein. Die Verlegung auf die Intensivstation sei auch eine Vorsichtsmaßnahme für den Fall, dass er beatmet werden muss.

21.05 Uhr: Welt blickt neidisch nach Deutschland

20.39 Uhr: Lob für Angebot der Deutschen Bahn

In der Corona-Krise erhält die Deutsche Bahn derzeit großes Lob. Das Unternehmen lässt im Fernverkehr aktuell 75 Prozent der Züge fahren, im Nahverkehr knapp 70 Prozent – und das, obwohl die Züge nur zwischen 10 und 15 Prozent ausgelastet sind. Bahnchef Richard Lutz stellte in einer Telefonkonferenz mit Journalisten klar, dass die Deutsche Bahn in der Krise erhebliche Verluste machen werde. „Aber an eine weitere Reduzierung unseres Angebots ist nicht gedacht“, so Lutz. Die Bahn wolle sicherstellen, dass Reisende selbst in stark nachgefragten Zügen keine Sorgen haben.

20.11 Uhr: Mehr als 10.000 Tote in den USA

In den USA sind inzwischen mehr als 10 000 Menschen nach einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus gestorben. Die Zahl der bekannten Infektionen stieg bis Montagnachmittag (Ortszeit) auf rund 350 000, deutlich mehr als in jedem anderen Land der Welt. Das geht aus Daten der amerikanischen Universität Johns Hopkins hervor.

Der oberste Gesundheitsbeamte in den USA, Jerome Adams, hatte die Amerikaner bereits auf einen Anstieg der Todeszahlen eingestimmt. „Dies wird die härteste und traurigste Woche im Leben der meisten Amerikaner sein“, sagte Adams am Sonntag dem Sender Fox News. „Dies wird unser Pearl Harbor-Moment sein, unser 9/11-Moment - nur wird es nicht begrenzt auf einzelne Orte, sondern im ganzen Land passieren.“

19.39 Uhr: dm bietet Express-Abholung wegen Corona-Krise in ganz Deutschland an

Der Drogeriemarkt dm bietet wegen der Coronavirus-Pandemie seine Express-Abholung jetzt deutschlandweit an. Zuvor hatte das Karlsruher Unternehmen den Service in München erprobt. Damit sollen sich Warteschlangen und -zeiten in den Geschäften verkürzen, teilte der Vorsitzende der dm-Geschäftsführung, Christoph Werner, am Montag mit. Zuvor berichtete die „Lebensmittel-Zeitung“ darüber. Kunden bestellen die Ware online und können sie spätestens sechs Stunden später in ihrer Filiale abholen. Beim Bestellvorgang können die Kunden sehen, ob die gewünschten Artikel in dem gewählten Markt für den Service verfügbar sind.

19.14 Uhr: Wissenschaftlerin über Corona-Diskussion verärgert

18.46 Uhr: Norwegen bekommt das Coronavirus offenbar unter Kontrolle

Die norwegische Regierung hat die Verbreitung des neuartiges Coronavirus in ihrem Land nach eigenen Angaben unter Kontrolle gebracht. Neue Zahlen zeigten, dass jede mit dem Virus infizierte Person derzeit wahrscheinlich im Durchschnitt 0,7 andere Menschen damit anstecke, sagte Gesundheitsminister Bent Høie am Montagnachmittag auf einer Pressekonferenz in Oslo. Vor der Einführung der Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus Sars-CoV-2 habe dieser Wert noch bei 2,5 gelegen. „Das bedeutet, dass man die Corona-Epidemie unter Kontrolle bekommen hat“, sagte Høie. Von einer frühzeitigen Abkehr von den Corona-Maßnahmen riet er jedoch ab.

18.04 Uhr: Corona-Prämie für Pflegekräfte

Viele Pflegekräfte in Deutschland dürfen sich in der Corona-Krise auf eine Prämienzahlung freuen. Wie Ver.di bekanntgab, einigte die Gewerkschaft sich mit der Bundesvereinigung der Arbeitegeber in der Pflegebranche auf einen speziellen Tarifvertrag. Demnach sollen Vollzeitbeschäftigte in der stationären Langzeitpflege sowie ambulanten Pflege im Juli zusätzlich 1500 Euro erhalten. Teilzeitbeschäftigte bekommen einen Anteil, der sich an ihren geleisteten Arbeitsstunden orientiert.

17.48 Uhr: Mutter von Pep Guardiola an Corona gestorben

17.11 Uhr: Die wichtigsten Thesen der Merkel-PK

Es wird vorerst keine bundesweite Atemschutz-Pflicht geben.

Wann der Shutdown gelockert werden kann, vermag derzeit noch niemand genau zu prognostizieren. Sicher ist nur, dass die Lockerung in vielen, kleinen Schritten erfolgen wird.

Berufspendler werden weiterhin problemlos die deutsche Grenzen überqueren können.

Deutschland will mit der eigenen Produktion von Atemschutzmasken beginnen - speziell für Krankenhauspersonal.

17.01 Uhr: Merkel zum Streit um die verschwunden Atemschutz-Masken

Im Streit um die verschollene Ladung von 200.000 Atemschutz-Masken für die Berliner Polizei hatte Innensenator Andreas Geisel am Montagmorgen im ZDF erneut massive Vorwürfe an die USA gerichtet. Angela Merkel: „Mir liegen dazu keine Informationen vor. ich hoffe, dass das Ganze bald aufgearbeitet wird.“

16.51 Uhr: Merkel: Noch kein Zeitplan für Lockerung des Shutdowns möglich

Auf die Frage, was passieren müsse, damit der Shutdown gelockert wird, kann Merkel zum jetzigen Zeitpunkt keine zufriedenstellende Antwort geben: „Sobald es die gesundheitliche Situation zulässt, werden wir die Bürgerinnen und Bürger natürlich ins freie Leben zurücklassen. Natürlich fällt es uns nicht leicht, einen solchen Shutdown anzuordnen. Aber es geht aktuell noch um Menschenleben. Wir müssen gucken: Welche Maßnahmen funktionieren wie gut? Das können wir jetzt nicht pauschal sagen. Auch Virologen können uns nicht sagen: Wenn ihr das und das auf diese und jene Weise macht, dann könnt ihr zum Zeitpunkt X wieder das und das zulassen.“

16.46 Uhr: Merkel: Noch keine Atemschutz-Pflicht

Angela Merkel zu einer möglichen bundesweiten Atemschutz-Pflicht: „Wir sind noch in der Phase, in der wir uns Ratschläge der Experten anhören. Die Meinung dahingehend wandelt sich. Und was uns alle Experten sagen: Eine gut gehandhabte Maske – die regelmäßig heiß gewaschen wird – ist die Voraussetzung dafür, dass die begrenzte Wirkung überhaupt erst eintreten kann. Ein unsachgemäßer Gebrauch wäre fatal. Wenn sich die Empfehlungen nach Masken weiter durchsetzen, werden wir dafür plädieren, dass Menschen das tun.“

16.40 Uhr: Merkel: Lockerung des Shutdowns kommt schrittweise

Angela Merkel zur möglichen Lockerung des Shutdowns: "Wir wären eine schlechte Bundesregierung, wenn wir bei aller Beachtung der gesundheitlichen Vorgaben nicht auch daran interessiert wären, das öffentliche Leben so schnell wie möglich wieder zu öffnen. Wir wären aber auch eine schlechte Bundesregierung, wenn wir jetzt schon ein genaues Datum nennen würden. Das können wir jetzt nicht sagen. Aber was wir jetzt schon sagen können: Es wird eine schrittweise Annäherung sein."

16.24 Uhr: Angela Merkel gibt Pressekonferenz

Angela Merkel betritt die Bühne im Kanzleramt und wendet sich nun zum Thema Coronavirus an die Bevölkerung. Erst richtet sie einige Worte an die Nation, ehe sie den Journalisten für weitere Fragen zur Verfügung steht.

Die wichtigsten Thesen aus der Rede der Kanzlerin:

Deutschland will sich ab sofort darum bemühen, Atemschutzmasken selbst zu produzieren. "Bisher war der Markt dafür in Asien angelegt", so die Kanzlerin.

Berufspendlern wird Reisefreiheit garantiert. "Sie müssen sich keine Sorgen machen", beruhigt Merkel die vielen Menschen, die aus beruflichen Gründen regelmäßig die deutsche Grenze überqueren müssen.

Merkel stellte klar, dass "die ganze Welt ein Risikogebiet" ist. Daher werde das Robert-Koch-Institut ab sofort keine einzelnen Risikogebiete mehr ausweisen.

15.54 Uhr: Boris Johnson gibt Entwarnung

Boris Johnson hat sich mit positiven Nachrichten aus dem Krankenhaus gemeldet. "In der vergangenen Nacht bin ich auf Anraten meines Arztes in ein Krankenhaus eingeliefert worden", teilte der britische Premierminister via Twitter mit: "Ich leide immer noch unter den Symptomen des Coronavirus, aber ich bin so weit wohlauf und in Kontakt mit meinem Team. Zusammen arbeiten wir daran, dieses Virus zu bekämpfen."

Zuvor waren Gerüchte kursiert, wonach der Zustand des 55-Jährigen kritisch sei. Von akuter Atemnot war sogar die Rede.

15.31 Uhr: Angela Merkel gibt Pressekonferenz

Gegen 16.15 Uhr wird Angela Merkel sich auf einer Pressekonferenz zur Corona-Krise äußern. Was die Kanzlerin verkündet, ist noch nicht bekannt. Vermutlich geht es darum, ob und wann erste Einrichtungen in Deutschland wieder geöffnet werden können. Auch eine mögliche Atemschutz-Pflicht könnte ein Thema werden.

11.09 Uhr: Japan offenbar vor Ausnahmezustand

In Japan ist die Regierung offenbar kurz davor, den Ausnahmezustand auszurufen. Meidenberichten zufolge will Ministerpräsident Shinzoi Abe sich mit Berater austauschen und am Dienstag den Ausnahmezustand erklären. In Japan waren die Coronavirus-Infektionen zuletzt stark angestiegen.

10.41 Uhr: Bund stellt mehr als 1000 Milliarden bereit

Deutschland wird mehr als 1000 Milliarden Euro zur Bekämpfung der Folgen des Coronavirus bereitstellen. 1,137 Billionen Euro soll die Summe betragen, wie die „Süddeutsche Zeitung“ berichtet.

Dietmar Bartsch, der Chef der LInksfraktion, hatte eine entsprechende Anfrage ans Bundesfinanzministerium gestellt. „Die Corona-Krise wird historisch teuer“, sagte Bartsch: „Die Kosten werden die der Finanzkrise deutlich übersteigen.“

Bartsch richtete einen klaren Appell an die reichen Menschen im Land: „Wir brauchen eine einmalige Vermögensabgabe, wie im Grundgesetz vorgesehen, um einen Teil davon zu finanzieren. Viele der Menschen mit riesigen Vermögen werden gern dazu bereit sein.“

09.55 Uhr: Boris Johnson in Klinik

Boris Johnson wurde am Sonntagabend in eine Klinik verlegt. Der britische Premierminister war am Coronavirus erkrankt und hatte extreme Symptome gezeigt, berichtet der „Guardian“. Die Regierung dementierte jedoch den Bericht, dass die Ärzte wegen der Atmung des Regierungschefs besorgt seien.

09.36 Uhr: Polizei in Berlin verhängt 234 Bußgelder

In Berlin hat die Polizei am vergangenen Wochenende wegen Verstößen gegen Corona-Auflagen 234 Bußgelder verhängt. Bei dem schönen Wetter hatten sich vor allem am Tempelhofer Flugfeld und im Britzer Garten viele Menschen aufgehalten, sagte Polizeipräsidentin Barbara Slowik dem RBB. Eine Schließung der Anlagen kam aber nicht in Frage.

08.59 Uhr: 104-jährige Italienerin überlebt Coronavirus

Eine 104-jährige Italienerin gilt nun offiziell als ältester Mensch der Welt, der das Coronavirus überlebt hat. Die Frau wurde Medienberichten zufolge am 17. März krank getestet und mittlerweile wieder gesund nach Hause gebracht. Sie hatte vor hundert Jahren schon mit der spanischen Grippe schon die letzte große Pandemie miterlebt.

07.43 Uhr: Apple produziert Atemschutzmasken

Apple produziert ab sofort neben Smartphones, Tablets und Computern auch Atemschutzmasken. Konzernchef Tim Cook teilte via Twitter mit, dass das Unternehmen pro Woche eine Million Masken produzieren will, die ausschließlich für Krankenhauspersonal bestimmt sind.

06.58 Uhr: Tiger in New York an Corona erkrankt

In einem New Yorker Zoo hat sich ein Tiger mit dem Coronavirus infiziert. Wie der Bronx Zoo mitteilte, sei die vierjährige Katze Nadia positiv getestet worden. Der Zoo ist wegen des Coronavirus seit drei Wochen geschlossen. Vermutlich übertrug wurde das Virus durch einen Pfleger übertragen, der sich seiner Krankheit nicht bewusst war. Es ist der erste dokumentierte Fall eines mit Coronavirus infizierten Wildtieres.

06.27 Uhr: Tausende warten immer noch auf Rückkehr nach Deutschland

Rund 40.000 deutsche Touristen warten immer noch darauf, dass sie in ihre Heimat reisen können. Die meisten von ihnen sitzen in Neuseeland, Südafrika oder Peru fest. Immerhin: Mehr als 200.000 deutsche Touristen sind knapp drei Wochen nach Beginn der Rückholaktion durch die Bundesregierung wieder nach Deutschland zurückgekehrt.

