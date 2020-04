Auch an Ostern gelten die Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen. Besuch des eigenen Ferienhauses, Tagesausflüge, Eiersuchen im Freien ... Was ist für die Feiertage eigentlich erlaubt und was nicht?

Coronavirus: Gruseliges Video zeigt – SO leicht steckst du dich im Supermarkt an

DIESES Video ist einfach nur gruselig!

Das Coronavirus wütet weltweit, hat schon über 88.000 Todesopfer gefordert. Hunderttausende sind infiziert, nahezu das gesamte wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben in Europa und in den USA steht still. Umso wichtiger ist jetzt Hygiene, um die weitere Ausbreitung des Coronavirus zumindest einzudämmen. Denn schon ein einzelnes Husten hat hochgefährliche Folgen!

Coronavirus: Wissenschaftler erstellen Grusel-Video

Wissenschaftler der Aalto-Universität aus Finnland haben jetzt ein 3D-Modell erstellt, dass die Auswirkungen des ungeschützten Hustens auf die unmittelbare Umgebung zeigt. Als Grundlage wurde ein Supermarkt genommen.

Enge Gänge, Regale auf beiden Seiten, Klima-Anlage – hustet hier ein Mensch frei heraus, das heißt ohne Mundschutz oder nicht in die Armbeuge, verteilt sich die Atemluft mit eventuellen Krankheitserregern in wenigen Sekunden über mehrere Meter. Bis sich die Partikel absenken, dauert es mehrere Minuten.

Forscher: „Man sollte so kurz wie möglich dort bleiben!“

Professor Ville Vuorinen, der an der Studie beteiligt war, zur „BBC“: „Wenn man dorthin geht, dann sollte man so kurz wie möglich dort bleiben. Diese extrem kleinen Partikel landen nach dem Husten nicht etwa einfach auf dem Boden, sondern bewegen sich weiter und befallen im schlimmsten Fall andere Personen, die dann wiederum krank werden können.“

Nach nur einer Minute sieht man eine riesige Anzahl der Partikel, die schon eine Wolke bilden und auf den nächsten Supermarkt-Gang übergehen. Foto: Aalto-Universität

Dann zeichnet der Forscher das Schreckensszenario auf: „Wenn jemand, der mit dem Coronavirus infiziert ist, einfach hustet und dann weitergeht, hinterlässt er extrem kleine Partikel, die das Coronavirus weitertragen.“ Seien (zu) viele Menschen in einem beengten Raum, habe das Virus keine Probleme, andere Personen zu befallen.

Nach zwei Minuten hat die Partikel-Wolke bereits den zweiten Gang eingehüllt und geht bereits zum nächsten Gang über – so geht das weiter, bis der ganze Supermarkt (oder der geschlossene Raum) befallen ist. Foto: Aalto-Universität

Es gibt nur eine Empfehlung

Die Wissenschaftler empfehlen deshalb, innengelegene Orte mit vielen Menschen auf engstem Raum wenn möglich zu meiden. So könne man das Risiko einer Ansteckung mit dem Coronavirus zumindest minimieren. Die Ausführungen zum Video werden auch hier aufgeführt.

--------------------------------

Das Coronavirus in NRW, Deutschland und weltweit:

++ Corona in NRW: Lockdown wird unter DIESER einen Bedingung geöffnet – Polizei warnt vor neuer Gefahr ++

++ Coronavirus: DIESE neue Krise kommt jetzt auf Deutschland zu – Mehr als 88.000 Tote weltweit ++

--------------------------------

Also: Entweder man bleibt dem Supermarkt fern oder versucht wirklich, so kurz wie möglich einzukaufen. Oder man bemüht sich einfach, rechtzeitig in die Armbeuge zu husten, um seine Mitmenschen zu schützen...