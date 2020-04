Coronavirus aktuell: Schock in Südkorea! 91 genesene Menschen erneut erkrankt

Wegen der Corona-Krise kann das Osterfest in diesem Jahr nicht wie gewohnt gefeiert werden. Auslandsreisen fallen wegen Reisewarnungen für die ganze Welt weg; zudem gelten Einreisebeschränkungen. Und was ist innerhalb Deutschlands noch möglich?

Was ist an den Ostertagen erlaubt in der Corona-Krise?

Die aktuellen Zahlen weltweit laut Johns Hopkins Universität: Ungefähr 1,6 Mio Infizierte, 97.000 Tote, 364.000 Genesene

Die aktuellen Zahlen in Deutschland laut Johns Hopkins Universität: Ungefähr 118.000 Infizierte, 2.600 Tote, 52.000 Genesene

Die Situation zum Coronavirus in Deutschland und weltweit ändert sich täglich: Neue Entwicklungen, steigende Fallzahlen, emotionale Zeichen der Solidarität. Damit du den Überblick behältst, haben wir die wichtigen Nachrichten zum Coronavirus in unserem News-Blog gesammelt.

Alles, was du zum Coronavirus wissen musst:

Hier die Corona-Karte mit den aktuellen Fallzahlen:

Aktuelle News zum Coronavirus in Deutschland und weltweit im News-Blog

Karfreitag, 10. April

17.06 Uhr: Südkorea: 91 von Coronavirus genesene Menschen erneut erkrankt

Nach Behörden-Angaben ist in Südkorea bei 91 vom Coronavirus genesenen Menschen die Krankheit erneut ausgebrochen. Wie es dazu kommen konnte, kann derzeit niemand genau sagen.

Manche Experten vermuten, das Virus habe sich „reaktiviert“, es handele sich also nicht um Neuinfektionen. Andere Virologen glauben, es könne sich um falsche Testergebnisse handeln.

16.26 Uhr: Aldi in Corona-Krise: Chef will beruhigen

Nicolas de Lope, verantwortlich für das Deutschland-Geschäft von Aldi Nord, hat vor den erwarteten Liefer-Engpässen rund um Ostern Klartext geredet. Worauf du dich als Kunde einstellen musst, erfährst du hier.

15.24 Uhr: Corona-Verstöße: Bräutigame im Iran festgenommen

Vier Bräutigame sind im Iran festgenommen worden, weil sie mit ihren geplanten Hochzeitsfeiern gegen die Corona-Regeln verstoßen hatten. Die Männer seien aufgefallen, als sie in der Stadt Ramschir im Süden des Landes in blumengeschmückten Autos bei einem Schönheitssalon vorfuhren. Dort hätten sie ihre Angebeteten zur Hochzeitsfeier abholen wollen, meldete die staatliche Nachrichtenagentur IRNA am Freitag unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft. Da aber wegen der Kontaktbeschränkungen Hochzeitsfeiern verboten sind, wurden die 500 geladenen Gäste nach Hause geschickt und die Bräutigame landeten auf der Polizeiwache.

14.33 Uhr: Was sagen Merkels wichtigste Corona-Berater?

Die Forschungsgemeinschaft Leopoldina will in ihrer mit Spannung erwarteten Stellungnahme zum weiteren Umgang mit der Corona-Krise offenbar eine schrittweise Öffnung der Schulen empfehlen. Wie der „Spiegel“ am Freitag berichtete, soll sich die Öffnung auf ältere Schüler beschränken, weil ihnen zugetraut werde, vernünftig mit Schutzmasken umzugehen und den nötigen Abstand zu halten. Die Bildungsgewerkschaft GEW forderte einen wirksamen Infektionsschutz für Schüler und Lehrer.

Die Leopoldina gilt als wichtiger Berater der Bundesregierung, Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will die Stellungnahme mit in die gemeinsame Entscheidung mit den Ministerpräsidenten einfließen lassen. Die Bund-Länder-Beratungen darüber, welche Lockerungen nach den Osterferien in Deutschland möglich sind, finden am kommenden Mittwoch statt.

13.11 Uhr: Gute Nachrichten auch aus Spanien

Nicht nur in Deutschland (siehe unten), auch in Spanien beruhigt sich die Lage etwas. Spanien hat im Kampf gegen das Coronavirus am Freitag die niedrigste Zahl neuer Todesfälle seit dem 24. März verzeichnet. Innerhalb von 24 Stunden seien 605 verstorbene Patienten erfasst worden, die Gesamtzahl belaufe sich nun auf rund 15 800, teilte das Gesundheitsministerium mit. Am Vortag waren noch 683 Tote registriert worden, zeitweise waren mehr als 900 Opfer pro Tag gemeldet worden.

Auch die Zuwachsrate der Neuinfektionen ging weiter zurück: Sie lag nur noch bei drei Prozent. Die Gesamtzahl der verzeichneten Fälle belief sich auf 157 000. „Die absteigende Tendenz setzt sich fort“, sagte die Sprecherin der Behörde für Gesundheitliche Notfälle, María José Sierra.

12.02 Uhr: Post könnte wegen Corona auch am Sonntag kommen

Wegen der aktuell sehr hohen Nachfrage schlägt die Post vor, dass vorübergehend auch sonntags gearbeitet werden darf. „Hilfreich wäre beispielsweise, punktuell auch sonntags arbeiten zu können, um beispielsweise Spitzen in der Paketzustellung besser bewältigen zu können“, sagte Tobias Meyer, Vorstand der Post für das deutsche Briefe und Paketgeschäft, „Rheinischen Post.

Das Coronavirus bringt auch die Deutsche Post an ihre Grenze. Foto: dpa

Die Deutsche Post transportiert wegen aktuell sehr hoher Nachfrage laut Meyer acht Millionen Pakete und Päckchen am Tag. „Dies ist ein Aufkommen wie in der Vorweihnachtszeit - außer, dass wir keine Zeit hatten, uns hierauf vorzubereiten“, sagte Meyer.

Es gibt auch einen Notfallplan des Konzerns für eine Verschärfung der Corona-Krise. Der sehe Prioritäten vor: „Bisher ist kein Verteilzentrum in Deutschland lahmgelegt gewesen. Es könnte nur im Extremfall so sein, dass wir Sendungen nur noch an wenigen Tagen pro Woche zustellen oder dass nur noch Postbevorrechtigte ihre Sendungen erhalten, während andere Sendungen eingelagert werden.“ Nach aktuellem Stand sei aber nicht damit zu rechnen, dass die Post ihre Aufgaben nicht komplett erfüllen könne.

11.15 Uhr: Viren als Terror-Waffe?

UN-Chef António Guterres sieht eine steigende Gefahr künftiger Angriffe durch Bio-Terroristen mit dem Ziel einer Pandemie wie der aktuellen Corona-Krise.

Guterres warnte bei einem virtuellen Treffen des UN-Sicherheitsrats: „Die Schwächen und mangelhafte Vorbereitung, die durch diese Pandemie offengelegt wurde, geben Einblicke darin, wie ein bioterroristischer Angriff aussehen könnte – und erhöhen möglicherweise das Risiko dafür.“

10.57 Uhr: Italien verlängert Ausgangssperre

Die italienische Regierung hat Medienberichten zufolge entschieden, die wegen der Coronavirus-Pandemie verhängte Ausgangssperre um drei Wochen bis zum 3. Mai zu verlängern. Wie italienische Medien am Freitag unter Berufung auf Gewerkschaftsangaben berichteten, verkündete Ministerpräsident Giuseppe Conte die Entscheidung am Donnerstagnachmittag bei einer Videokonferenz mit Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertretern.

10.11 Uhr: RKI mit positiven Nachrichten!

Das Robert-Koch-Institut hat neue Infiziertenzahlen für Deutschland veröffentlicht. Nach Angaben der Behörde sind inzwischen mehr als 113.000 Fälle bekannt und damit etwa 5.300 mehr als gestern früh. Der Anstieg ist etwas höher als gestern. Fast 2.400 Infizierte sind mittlerweile in Deutschland gestorben.

Endlich mal wieder gute Nachrichten zum Coronavirus vom Robert Koch-Institut (RKI)! Foto: dpa

Aber es gibt auch positive Nachrichten: Die Zahl der Menschen, die das Corona-Virus überstanden haben und als gesund gelten, stieg laut RKI um fast 4.000 auf etwa 54.000. Fast die Hälfte der Menschen hat sich also von der Krankheit schon wieder erholt – das sollte nicht in Vergessenheit geraten.

Das Robert-Koch-Institut hatte die derzeitigen Zahlen gestern als positiven Trend bezeichnet. Es müsse aber abgewartet werden, ob sich dieser Trend bestätige.

9.38 Uhr: Kein Fasten im Ramadan?

Angesichts der Corona-Pandemie rät der Islam-Dachverband Ditib Risikogruppen am Ramadan zur Zurückhaltung. Kranke seien ohnehin vom Fasten befreit, sagte Generalsekretär Abdurrahman Atasoy der Deutschen Presse-Agentur. „Dieses Jahr empfehlen wir zusätzlich auch jenen, die sich zwar gesund fühlen, aber als sogenannte Risikogruppe gelten und sich körperlich nicht fit genug empfinden, ebenfalls auf das Fasten zu verzichten.“ Die Gesundheit habe Vorrang.

Der islamische Fastenmonat beginnt in diesem Jahr am 24. April und endet einen Monat später. Gläubige Muslime verzichten von Tagesanbruch bis Sonnenuntergang auf Essen und Trinken. Als Risikogruppen gelten vor allem ältere und vorerkrankte Menschen.

„Wenn sich die Gläubigen unsicher sind, ob sie fasten sollten, sollen sie ihren Arzt konsultieren“, riet Atasoy.

8.51 Uhr: Ärzte alarmiert – wegen Corona werden andere Patienten vernachlässigt

Der Rückgang von Patienten in den Notaufnahmen alarmiert Mediziner. Chefärzte vom Nürnberger Klinikum warnen davor, wegen der Corona-Pandemie dringend notwendige Behandlungen aufzuschieben. Die Folgen seien für viele Menschen wahrscheinlich gefährlicher als das geringe Risiko, sich mit dem Coronavirus zu infizieren, teilte das Klinikum mit.

So seien in den vergangenen Wochen deutlich weniger Menschen mit einem leichten Herzinfarkt oder Schlaganfall in die Notaufnahme gekommen. In die Kliniken kämen dafür vermehrt Patienten, bei denen die Beschwerden schon weiter fortgeschritten seien als üblich.

8:01 Uhr: Erster bekannter Coronavirus-Fall im Jemen

Im Bürgerkriegsland Jemen ist der erste Fall einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus verzeichnet worden. Der Ansteckungsfall trat in der von den Regierungsgruppen kontrollierten Provinz Hadramut im Süden des Landes auf, wie der Notstandsausschuss der Regierung mitteilte.

Experten hatten bereits in der vergangenen Wochen die Sorge geäußert, dass sich das Coronavirus angesichts der katastrophalen humanitären Lage im Jemen dort rasant verbreiten könnte. In dem Land ist die medizinische Grundversorgung wegen der jahrelangen Kämpfe zusammengebrochen. Hilfsorganisationen fürchten eine Katastrophe, sollte die Pandemie auf das Land übergreifen.

Die von Saudi-Arabien angeführte Militärkoalition, die im Jemen gegen die Huthi-Rebellen kämpft, hatte wegen der Pandemie einseitig eine zweiwöchige Waffenruhe angekündigt, die am Donnerstag in Kraft trat.

7.45 Uhr: Ärztin schreibt wegen Corona bewegenden Brief

Eine Ärztin aus der USA rührt mit ihrem Brief an die Familie viele Menschen. „Meine Babys sind noch zu jung, um das jetzt zu lesen“, schreibt Cornelia Griggs. „Und sie würden mich in meiner Ausrüstung kaum erkennen. Aber wenn sie mich an COVID verlieren, sollen sie wissen, dass Mami sich sehr bemüht hat, ihre Arbeit zu tun.“

Den ganzen Text kannst du hier lesen.

7.06 Uhr: Macht's Merkel noch einmal?

Bei vielen Deutschen kommt die Leistung von Angela Merkel bei der Bekämpfung des Coronavirus gut an. Foto: dpa

Im Zuge der Corona-Krise wächst der Wunsch, dass Angela Merkel doch noch eine weitere Amtszeit Kanzlerin bleibt. 30 Prozent der Befragten sprachen sich in einer aktuellen YouGov-Umfrage dafür aus, dass sie auch nach 16 Jahren an der Regierungsspitze noch einmal antritt. Allerdings sind auch 53 Prozent dagegen, 17 Prozent machten keine Angaben.

Ende Februar wünschten sich nur 21 Prozent, dass Merkel weitermacht, 64 Prozent lehnten das ab. Die 65-Jährige hatte zusammen mit ihrem Rückzug vom CDU-Vorsitz bereits im Oktober 2018 angekündigt, dass sie nicht für eine weitere Amtszeit im Kanzleramt zur Verfügung steht.

6.58 Uhr: Sensation in Südkorea: Zahl der Neuinfektionen gering wie nie

Die Zahl der täglich erfassten Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Südkorea ist erstmals seit Februar auf unter 30 gefallen. Am Donnerstag seien 27 Menschen positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden, teilten die Gesundheitsbehörden mit. Die Gesamtzahl stieg demnach auf 10 450. Es wurden 208 Todesfälle mit dem Virus in Verbindung gebracht.

Zum ersten Mal wurde kein Infektionsfall aus der südöstlichen Millionenstadt Daegu gemeldet, die im Mittelpunkt des Ausbruchs der Lungenkrankheit Covid-19 stand. Über die Hälfte aller Fälle im Land wurde in Daegu registriert.

Die Behörden sahen in den weiter rückläufigen Fallzahlen ein weiteres „positives Signal“, ohne jedoch Entwarnung zu geben. In einigen Fällen sei die Quelle der Neuinfektion nicht bekannt, sagte Vizegesundheitsminister Kim Gang Lip. Es bestehe nach wie vor das Risiko einer zweiten Welle von Masseninfektionen.

Sorgen bereitete den Behörden zuletzt neben kleineren lokalen Häufungen von Neuerkrankungen die wachsende Zahl „importierter“ Fälle. Am Samstag sollen laut Kim 80 Südkoreaner mit einem Charterflugzeug aus Spanien zurückgeholt werden, das besonders schwer von der Corona-Pandemie betroffen ist.

22.19 Uhr: Jens Spahn redet in ARD-Sendung Klartext

Jens Spahn hat am Abend vor Ostern in einer ARD-Sendung ans deutsche Volk appelliert. Foto: dpa

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat die Bürger wegen der Corona-Krise auf „Ausnahme-Ostern“ eingestimmt und erneut dafür geworben, die Kontaktbeschränkungen einzuhalten. „Ostern ist ein wichtiges christliches Fest, es ist für viele ein Familienfest, ein Fest wo man Urlaub macht oder auch Freunde trifft. Und das wird dieses Mal jedenfalls in gewohnter Weise nicht gehen“, sagte der CDU-Politiker am Donnerstagabend in der Sendung „ARD extra“.

Er wünsche sich, dass die Menschen Kontakt zueinander suchen - „aber eben telefonisch, digital, auf anderen Wegen als sonst“. „Weil es nur dann gemeinsam gelingt, auch das Erreichte zu sichern: Nämlich, dass wir diese Ausbreitungsdynamik des Virus entsprechend beendet haben“, betonte Spahn. Er wisse, wie schwer das fällt, „gerade auch (...) mit dem guten Wetter dieser Tage“.

Spahn hatte das Osterwochenende bereits zuvor als „Weggabelung“ bezeichnet: „Bleiben wir auch übers Wochenende konsequent, wird die schrittweise Rückkehr zur Normalität wahrscheinlicher“, sagte er am Donnerstag in Berlin.

Mit Blick auf eine mögliche Lockerung von Einschränkungen nannte Spahn in der ARD als eine Kategorie die Frage: „Was ist leichter für uns als Gesellschaft verzichtbar, was ist weniger gut verzichtbar?“ Er führte aus: „Arbeiten gehen, für den Lebensunterhalt zu sorgen, darauf können wir weniger gut verzichten als auf die Party, auf den Club, auf das Fußballspiel.“

Als zweite Kategorie nannte Spahn die Frage: „Wo ist das Risiko größer oder geringer, sich oder auch andere zu infizieren? Wo kommen sich Menschen also nahe?“ Wenn es gelinge, im Arbeits- oder Geschäftsleben das Miteinander so zu gestalten, „dass Abstandsregeln, Hygieneregeln eingehalten werden können, dann können bestimmte Branchen eben auch schneller beginnen als in den Bereichen, wo das nicht möglich ist.“ Kanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Bundesländer sprechen am kommenden Mittwoch sowie am 19. April über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise.

20.27 Uhr: Boris Johnson hat Intensivstation verlassen

Der britische Premierminister Boris Johnson muss wegen seiner Covid-19-Erkrankung nicht mehr auf der Intensivstation behandelt werden. Er sei auf eine normale Station verlegt worden, teilte eine Regierungssprecherin am Donnerstagabend auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Johnson sei „außerordentlich guten Mutes“ hieß es in einer Mitteilung. Er sei nun in der frühen Phase seiner Genesung und werde weiterhin genau beobachtet.

Der 55 Jahre alte Premierminister war am Sonntag ins St. Thomas' Hospital gebracht worden, nachdem die Symptome seiner Covid-19-Erkrankung nach eineinhalb Wochen noch nicht abgeklungen waren. Am Montag verschlechterte sich sein Zustand derart, dass er auf die Intensivstation verlegt werden musste. Wann Johnson die Regierungsgeschäfte wieder übernehmen kann, war zunächst unklar. Britische Medien rechneten damit, dass es Wochen dauern könnte. Vertreten wird Johnson solange von Außenminister Dominic Raab.

Der Höhepunkt der Pandemie ist in Großbritannien nach Ansicht von Experten noch nicht erreicht. Bis Mittwochabend wurden der Regierung zufolge 881 neue Todesfälle verzeichnet. Insgesamt stieg die Zahl der Toten damit auf knapp 8000. Nicht eingerechnet sind dabei bislang die Sterbefälle in Pflegeheimen. Die Zahl der positiv getesteten Personen in Großbritannien stieg auf 65 077.

Hoffnungen auf eine baldige Lockerung der Ausgangsbeschränkungen in dem Land erteilte Raab am Donnerstag eine Absage. „Wir sind noch nicht am Ende - wir müssen durchhalten“, sagte der konservative Politiker. Johnson hatte am 23. März unter anderem alle Läden, die nicht der Grundversorgung dienen, schließen lassen. Sportliche Aktivitäten sind nur noch einmal am Tag und nur allein oder gemeinsam mit Mitgliedern desselben Haushalts erlaubt. Eigentlich hätten die Maßnahmen am Ostermontag überprüft werden sollen. Doch damit sei nun frühestens Ende kommender Woche zu rechnen, so Raab.

19.50 Uhr: Coronavirus greift auch das Gehirn an

Ein Fall aus Japan hat jetzt bewiesen, dass das Coronavirus auch das Hirn angreift und eine Hirnhautentzündung hervorrufen kann. Dies erklärt laut der Deutschen Gesellschaft für Neurologie auch, warum zahlreiche Patienten ihren Geruchs- und Geschmackssinn verlieren. Bei dem Patienten aus Japan zeigte sich jedoch eine weitere Besonderheit. >> Mehr dazu liest du hier!

19.29 Uhr: Johnson-Stellvertreter: Seit Samstag nicht mit Premier gesprochen

Der Stellvertreter des mit dem Coronavirus infizierten britischen Premiers Boris Johnson, Außenminister Dominic Raab, hat seit Samstag nicht mehr mit seinem Chef gesprochen. Das sagte Raab am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in London. „Ich glaube, es ist wichtig, ihm zu erlauben, sich auf seine Genesung zu konzentrieren, besonders solange er in Intensivbehandlung ist“, betonte Raab. Johnson mache weiterhin „positive Schritte“ und sei guten Mutes, sagte der Außenminister. Er müsse aber weiterhin intensivmedizinisch behandelt werden.

Der 55 Jahre alte Premierminister war am Sonntag ins St. Thomas' Hospital gebracht worden, nachdem die Symptome seiner Covid-19-Erkrankung nach eineinhalb Wochen noch nicht abgeklungen waren. Am Montag verschlechterte sich sein Zustand derart, dass er auf die Intensivstation verlegt werden musste. Britische Medien rechneten damit, dass es Wochen dauern könnte, bis Johnson wieder die Regierungsgeschäfte übernehmen kann.

Bis Mittwochabend wurden der Regierung zufolge 881 neue Todesfälle verzeichnet. Insgesamt stieg die Zahl der Toten damit auf knapp 8000. Nicht eingerechnet sind dabei bislang die Sterbefälle in Pflegeheimen. Die Zahl der positiv getesteten Personen in Großbritannien stieg auf 65 077.

19.01 Uhr: Corona-Krise in Italien: Zahl der Toten bleibt hoch

Auch bei einer zuletzt verlangsamten Ansteckungsrate mit dem Corona-Virus bleibt die Zahl der Toten in Italien weiter hoch. Der Zivilschutz in Rom meldete am Donnerstag 610 neue Todesfälle innerhalb von 24 Stunden - und damit mehr als am Vortag. Insgesamt starben bisher 18 279 Infizierte in Italien seit dem Beginn der Viruswelle im Februar. Der Anstieg der Fallzahlen bei den Infizierten lag ebenfalls am Donnerstag leicht höher als am Vortag.

Insgesamt hoffen die Experten jedoch, dass sich der sinkende Trend der Vortage nicht wieder grundlegend umkehrt. Fachleute und Politiker mahnten die Italiener, sie sollten sich über das Osterfest an die Ausgangsverbote halten.

Die Zahl der Menschen, die im Laufe der Corona-Pandemie positiv auf das Virus getestet wurden, stieg um 3 Prozent (Vortag: 2,8 Prozent) auf 143 626. Die Zahl der Patienten auf den Intensivstationen nahm jedoch weiter ab. Italien ist weltweit das Land mit den meisten Covid-19-Toten.

Unter den Opfern der Corona-Pandemie sind auch mehr als 100 Ärzte, wie der Mediziner-Verband Fnomceo berichtete. In der Liste der Organisation waren die Namen von 103 verstorbenen Ärzten aufgeführt. Insgesamt liege der Anteil von Beschäftigten aus dem medizinischen Sektor, etwa Krankenhäusern, Praxen und Laboren, an den Infizierten mit Sars-CoV-2 bei acht bis zehn Prozent der Gesamtzahl, hieß es von Experten.

Zuletzt waren die Ausgangsbeschränkungen für die rund 60 Millionen Italiener, die am 10. März erlassen wurden, bis Ostermontag verlängert worden. Es wird erwartet, dass die Regierung sie in Kürze bis Anfang Mai verlängert.

17.51 Uhr: Einwohner Mecklenburg-Vorpommerns dürfen reisen

Einwohner Mecklenburg-Vorpommerns dürfen zu Ostern nun doch Tagesausflüge zu den Ostseeinseln, zur Küste und in die Seenplatte machen. Das Oberverwaltungsgericht Greifswald kippte am Donnerstag überraschend in zwei Eilverfahren das von der Landesregierung verfügte Reiseverbot für die heimische Bevölkerung.

Wie das Gericht am Abend mitteilte, wurde der umstrittene Paragraf 4a der Verordnung über Maßnahmen zur Bekämpfung der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus Sars-CoV-2 bis zu einer Entscheidung in der Hauptsache außer Vollzug gesetzt. Dieser Paragraf in der Verordnung war erst am Mittwoch neu gefasst worden, um die verbotenen Reiseziele zu präzisieren.

Demnach waren von Karfreitag bis Ostermontag für Einwohner Mecklenburg-Vorpommerns Ausflüge zu den Ostseeinseln, zur Halbinsel Fischland-Darß-Zingst, in Gemeinden direkt an der Ostsee und Boddengewässern sowie zu Tourismuszentren in der Mecklenburgischen Seenplatte verboten worden. Damit wollte die Regierung die Umsetzung der Kontaktbeschränkungen insbesondere über die Feiertage erzwingen.

Für Touristen aus anderen Bundesländer gilt bereits seit Mitte März ein Einreiseverbot nach Mecklenburg-Vorpommern, das zumindest bis zum 19. April bestehen bleibt. Eingeschlossen ist ein Nutzungsverbot von Ferienwohnungen, die Auswärtigen als Zweitwohnsitz dienen.

17.07 Uhr: Malaria-Medikament gegen Corona? Macron besucht umstrittenen Mediziner

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ist nach Marseille gereist, um sich mit dem bekannten französischen Arzt Didier Raoult zu treffen - ein Verfechter des Medikaments Hydroxychloroquin im Kampf gegen Covid-19. Macron kam am Donnerstagnachmittag in Marseille an, wo Raoult praktiziert. Zuvor hatte er ein Universitätskrankenhaus in Paris besucht. Ziel sei es, sich mit allen therapeutischen Ansätzen zur Behandlung von Covid-19 auseinanderzusetzen, so der Élyséepalast. Macron will sich am Ostermontag erneut in einer Fernsehansprache an die Französinnen und Franzosen wenden. Derzeit testen mehrere Experten weltweit die Wirkung des Malaria-Medikamentes Hydroxychloroquin auf das Coronavirus.

Der 68-jährige Raoult stand in den vergangenen Wochen im Fokus öffentlichen Interesses. Der Biologe und Mediziner mit den langen weißen Haaren preist Hydroxychloroquin im Kampf gegen das Virus an. An Raoult scheiden sich die Geister - er ist ein international anerkannter Mikrobiologe. Kolleginnen und Kollegen werfen ihm jedoch vor, mit seine Studien nicht ausreichend Belege für die Wirksamkeit von Hydroxychloroquin vorgelegt zu haben.

Öffentliches Aufsehen erregte auch, dass sich vor dem Forschungsinstitut „Méditerranée Infection“ in Marseille jüngst sogar lange Schlangen bildeten, weil Raoult dort umstrittene Coronavirus-Schnelltests propagierte. Raoult beriet zeitweise auch die französische Regierung in der Corona-Krise - er verließ jedoch zuletzt den wissenschaftlichen Rat. Dennoch dürfte es auch seine öffentliche Präsenz gewesen sein, die die Regierung dazu veranlasste, die Anwendung von Hydroxychloroquin bei schwer erkrankten Covid-19-Patienten zu erlaubten.

Raoult hat auch prominente Unterstützer, etwa den Bürgermeister von Nizza, Christian Estrosi, der sich von ihm mit Chloriquin behandeln lies, oder Rechtspopulistin Marine Le Pen. Aber auch unter Verschwörungstheoretikern hatte Raoult hohe Wellen geschlagen. Zahlreiche Theorien machen im Netz die Runde, warum Hydroxychloroquin nicht längst standardmäßig als Medikament gegen Covid-19 eingesetzt wird.

16.02 Uhr: Merkel-Rede zum Nachlesen: Fallen die Sommerferien aus?

„Ich habe eine übergeordnete Verantwortung“, stellt Angela Merkel heraus. Wie könne sie verantworten, jetzt die Vorgaben zu lockern, wenn Menschenleben an ihrer Entscheidung hängen. Daher hält sich die Kanzlerin stark zurück, Prognose zu tätigen. Ob beispielsweise die Sommerferien geplant seien, „das diskutieren wir in einer anderen Konferenz.“

15.50 Uhr: Wird das Kontaktverbot gelockert?

Zuerst: Nach Angela Merkel sollen die Einschränkungen nicht verschärft werden. Doch wie sieht die Lage nach dem Auslaufen des Kontaktverbots nach den Osterferien aus? „Wir müssen konzentriert bleiben“, stellt Merkel heraus. Das Credo „Abstand halten“ müsse auch über Ostern anhalten. Sonst können wir „sehr schnell das zerstören, was wir erreicht haben.“

Entscheidend sei die kommende Woche. Ein Studie der nationalen Wissenschaftsakademie Leopoldina, die am Montag oder Dienstag veröffentlicht werden soll, gilt der Kanzlerin als Wegweiser. Am Dienstag will zunächst die Bundesregierung im Corona-Kabinett beraten, am Mittwoch sprechen dann der Bund und die Ministerpräsidenten der Länder über das weitere Vorgehen.

Weiterhin gilt für Angela Merkel: Schritt für Schritt denken. Das Ziel bleibe, dass Gesundheitssystem nicht zu überfordern. Die Kanzlerin: „Wir wissen nicht, wie Lockerungen sich auswirken würden.“

15.42 Uhr: Zur aktuellen Lage

„Die neuste Entwicklung gibt Anlass zur vorsichtigen Hoffnung“, sagt die Kanzlerin weiter. Der Anstieg flache sich leicht ab, die Zahl der Infizierten flach ab. Doch: Noch bis zu 200 Corona-Tote in Deutschland seien Zahlen, „die uns nicht kalt lassen können.“ Auch gibt sich Angela Merkel ehrlich, sie will nicht verhehlen, dass sie besorgt war um den rasanten Anstieg im März.

15.33 Uhr: Merkel über Schutzmasken: Der Bedarf bleibt hoch

Zuerst spricht Angela Merkel z über den Bedarf von Schutzkleidung und im speziellen über Schutzmasken: „Der weltweite Bedarf hat sich verdreifacht.“ Der Bedarf an Schutzmasken werde für längere Zeit bestehen bleiben, so die Kanzlerin. Daher sei ein Beschaffungsstab im Gesundheitsministerium eingerichtet worden, der sich damit befasst, Masken nach Deutschland zu bringen.

90 Prozent der Masken werden in Asien produziert, macht Angela Merkel deutlich.

Im Wirtschaftsministerium sei ein weiterer Stab eingerichtet worden, der dafür sorgen soll, dass die Produktion in Deutschland ankurbelt wird. Denn auch das Interesse der deutschen Wirtschaft sei groß, den Bereich aufzubauen.

15.21 Uhr: Merkel-Rede hier live verfolgen

Ab 15.30 Uhr spricht Angela Merkel live, hier kannst du ihre wichtigsten Aussagen mitlesen!

14.30 Uhr: Ministerin Giffey: Schon 80.000 Anträge auf Notfallkinderzuschlag

Der Notfallkinderzuschlag wird seit Anfang April nach Angaben von Familienministerin Franziska Giffey (SPD) erheblich nachgefragt. In den ersten acht Tagen seien bereits 80.000 Anträge für den Zuschlag zum Kindergeld eingegangen, sagt Giffey. Der Zuschlag von bis zu 185 Euro zum Kindergeld kann an Eltern gezahlt werden, die einen massiven Einkommensverlust erlitten haben. Dazu wird das Gehalt von März zugrunde gelegt.

14.20 Uhr: Gesundheitsminister Spahn optimistisch

Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat sich ablehnend zu weitgehenden Lockerungen der Coronavirus-Beschränkungen geäußert. Es werde bei den anstehenden Beratungen nach Ostern mit den Ministerpräsidenten nicht um einen Ausstieg aus den Vorkehrungen gehen, sondern maximal um die Lockerung einzelner Maßnahmen, sagte Spahn auf einer Pressekonferenz am Donnerstag.

Zugleich zeigte er sich hoffnungsvoll, dass die Beschränkungen Wirkung zeigen. Er sei vorsichtig optimistisch, dass die Zahl der Infektionen nicht zu groß sein werde. Es gebe eine hohe Zahl von Corona-Tests und auch die Beschaffung von Masken und anderem Schutzmaterial laufe jetzt.

14.00 Uhr: Wunder vor Ostern! 107-Jährige von Coronavirus genesen

Eine 107-jährige Frau aus den Niederlanden hat sich von einer Coronavirus-Infektion erholt und ist damit womöglich die älteste Überlebende der Pandemie weltweit. Cornelia Ras wurde am Montag von ihren Ärzten mitgeteilt, dass sie das Virus besiegt habe, wie ihre Nichte Maaike de Groot in der Zeitung „AD“ berichtet. „Wir haben nicht erwartet, dass sie das überleben würde.“

Ras erkrankte der Zeitung zufolge am 17. März, einen Tag nach ihrem Geburtstag, nachdem sie zusammen mit anderen Bewohnern ihres Pflegeheims einen Gottesdienst besucht hatte. Sie und 40 weitere Gottesdienstbesucher seien positiv auf das Virus getestet worden. Zwölf Menschen aus dieser Gruppe seien inzwischen gestorben.

13.45 Uhr: Zustand von Boris Johnson verbessert

Seit drei Tagen liegt Briten-Premier Boris Johnson wegen einer Coronavirus-Infektion in einer Londoner Klinik, kam sogar auf die Intensivstation. Die britische Regierung erklärte nun: Johnsons Gesundheitszustand „verbessert sich weiter“. >> HIER ERFÄHRST DU MEHR ZU JOHNSONS ZUSTAND!

13.30 Uhr: Altmaier: Werden Milliarden Schutzmasken brauchen

Laut Wirtschaftsminister Peter Altmaier steht schon fest, dass das „Ausreichen von medizinischer Schutzausrüstung“ auch nach einer möglichen Lockerung der Maßnahmen von „ganz entscheidenden Bedeutung sein wird“. Die Bundesregierung gehe davon aus, „dass der Bedarf an Schutzausrüstung ansteigen und dauerhaft hoch bleiben wird“. Man habe sich darauf verständigt, dass man alleine im Bereich der Schutzmasken „einen Bedarf von mehreren Milliarden Stück für Deutschland innerhalb von Monaten“ habe, so Altmaier.

Man müsse auch ohne globale Lieferketten fähig sein, Schutzausrüstung herzustellen, sagte Gesundheitsminister Jens Spahn in der gemeinsamen Pressekonferenz mit Altmaier. Spahn: „Die aktuelle Lage, die Epidemie, zeigt uns sehr klar, dass wir nicht so abhängig sein dürfen.“

13.09 Uhr: Warnung vor hoher Arbeitslosigkeit

Merz hat aber auch vor einer hohen Arbeitslosigkeit im Land gewarnt. Der Ex-Fraktionsvorsitzende: „Wir werden eine hohe verdeckte Arbeitslosigkeit in der Kurzarbeit haben, die haben wir jetzt schon. Wir werden eine stark steigende unmittelbar sichtbare Arbeitslosigkeit haben, aber das alles ist am Ende des Tages beherrschbar – vorausgesetzt, wir sorgen dafür, dass wir eine wettbewerbsfähige Wirtschaft in Deutschland und in Europa haben.“

Zwei Punkte sind für Merz unabdingbar. „Erstens: Wir müssen eine soziale Marktwirtschaft bleiben und dürfen nicht schrittweise in eine Staatswirtschaft abrutschen.“ Und zweitens: Globalisierung, „muss weiter möglich sein, Deutschland ist auf funktionierende Exportmärkte angewiesen“.

13.04 Uhr: Merz verlangt Verfahren für Lockerung der Maßnahmen

Der CDU-Kandidat für den Parteivorsitz, Friedrich Merz, war selbst mit dem Coronavirus infiziert. Am Donnerstag war zu Gast bei „Bild“, hat sich für ein Verfahren für Lockerungen bei den Corona-Maßnahmen ausgesprochen. Merz: „Es kann ein Verfahren sein mit Versuch und Irrtum, dass man also möglicherweise lockert, aber dann nach einigen Tagen, wenn die Infektionszahlen wieder sehr stark ansteigen, diese Lockerung auch wieder zurücknimmt. Das wäre kein Fehler der Bundesregierung oder der Landesregierung, so etwas zu machen.“

Und weiter: „Das Wichtigste wird sein, dass die Schulen wieder sukzessive öffnen, dass die Kinder wieder in die Schule gehen können.“ Merz hält dabei Österreich für vorbildhaft: „Sebastian Kurz hat in Österreich sehr früh mit einheitlichen Maßnahmen für das ganze Land begonnen, das könnte ein Weg auch für Deutschland sein.“

12.52 Uhr: Finnland verlängert Beschränkungen

Finnland hat die meisten Beschränkungen zur Coronavirus-Eindämmung um einen Monat bis zum 13. Mai verlängert. Dazu gehöre das Verbot öffentlicher Versammlungen von mehr als zehn Personen sowie die Schließung öffentlicher Dienste wie Bibliotheken und Schulen, teilte die Regierung in Helsinki mit.

12.46 Uhr: Söder: Müssen bei Exit-Strategie regionale Unterschiede beachten

Die Strategien der Bundesländer für den Weg aus dem Corona-Ausnahmezustand müssen nach Ansicht von Bayerns Regierungschef Markus Söder nicht deckungsgleich sein. Der CSU-Vorsitzende zur Deutschen Presse-Agentur: „Tatsächlich ist die Situation regional unterschiedlich – in Bayern und Baden-Württemberg ist sie anders als in Mecklenburg-Vorpommern oder Schleswig-Holstein.“ Dort sei von Anfang an das Infektionsgeschehen niedriger gewesen. „Insofern muss auch das gemeinsame Konzept in Deutschland den unterschiedlichen Situationen gerecht werden.“

12.40 Uhr: Deutsches Unternehmen macht Fortschritte bei Corona-Impfstoff

Das deutsche Pharmaunternehmen „CureVac“ arbeitet weiter an einem Coronavirus-Impfstoff. „Wir sind voll im Plan mit unserem Impfstoffprojekt“, sagte ein Unternehmenssprecher am Donnerstag. Es werde seit Januar an einem Impfstoff geforscht. Im Frühsommer solle eine klinische Studie beginnen. „Im Juni, spätestens im Juli wollen wir mit rund 100 Personen starten.“

Erste Ergebnisse werden nach Angaben des Sprechers dann ein paar Wochen später erwartet. Sollten diese positiv sein, soll die nächste klinische Studie mit ein paar Tausend Versuchsteilnehmern erfolgen.

12.15 Uhr: Erste deutsche Stadt geht drastischen Schritt

Die erste deutsche Stadt hat jetzt drastische Schritte eingeleitet, falls die Zahl der Corona-Toten noch weiter ansteigen sollte. >> WELCHE STADT DAS IST UND WAS SIE JETZT PLANT, KANNST DU IM NRW-BLOG LESEN!

12.00 Uhr: Kanzlerin Merkel will Oster-Statement abgeben

Bundeskanzlerin Angela Merkel will am Donnerstag um 15.30 Uhr ein Statement zur Corona-Krise abgeben.

11.10 Uhr: 650.000 Betriebe haben Kurzarbeit angemeldet

Bundesweit haben laut Bundesagentur für Arbeit (BA) rund 650.000 Betriebe Kurzarbeit wegen des Coronavirus angekündigt. Die Zahl sei binnen einer Woche um knapp 40 Prozent gestiegen, teilt die Behörde mit.

10.45 Uhr: Russland meldet erneut Tageshöchstwert bei Ansteckungen

In Russland gibt es inzwischen mehr als 10.000 nachweislich Infizierte. Die Behörden meldeten mit 1.459 Ansteckungen wieder einen Tageshöchstwert. Damit stieg die Zahl der bestätigten Infektionsfälle binnen 24 Stunden auf 10.131, die Zahl der Todesfälle erhöht sich auf 76.

10.24 Uhr: Spanien sieht Hoffnungsschimmer gegen Corona

Die spanische Regierung zeigt sich optimistisch, den Virusausbruch bald in den Griff zu bekommen. Die jüngsten Daten seien ermutigend, ein Rückgang der Epidemie stehe kurz bevor, sagt Ministerpräsident Pedro Sanchez vor Abgeordneten in Madrid. „Das Feuer wird allmählich unter Kontrolle gebracht.“

10.10 Uhr: SPD-Chefin Esken gegen App-Pflicht

SPD-Chefin Saskia Esken stellt sich gegen Forderungen nach einer Pflicht für die Nutzung einer Corona-App. „Wenn wir solche Dinge für verpflichtend erklären, dann verkehren wir den Effekt ins Gegenteil“, sagt Esken gegenüber RTL/ntv. „Dann vermitteln wir Angst, dann vermitteln wir auch, dass niemand mehr frei über sein Leben entscheiden kann.“ Eine freiwillige Nutzung sei besser.

Außerdem könnten die Menschen nicht dazu gezwungen werden, ihr Handy bei sich zu tragen – auch wenn die Installation einer App zur Pflicht gemacht würde. „Wir wollen keinen Überwachungsstaat.“

09.40 Uhr: Mehr als 5.000 Coronavirus-Fälle in Japan

In Japan hat die Zahl der infizierten Menschen die Marke von 5.000 überschritten. Das berichtete die japanische Nachrichtenagentur Jiji Press am Donnerstag.

09.00 Uhr: Weil: Länder sollen Beschränkungen gemeinsam lockern

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hofft auf ein einheitliches Vorgehen der Bundesländer bei der Lockerung der Beschränkungen. „Ich will da nicht mutmaßen, aber es kann mindestens nicht unser Ziel sein“, sagte Weil im „Morgenmagazin“ (ZDF) am Donnerstag auf die Frage, ob unterschiedliche Lösungen denkbar seien.

Zwar habe man in den einzelnen Bundesländern sehr unterschiedliche Situationen. Dennoch wäre es sehr hilfreich, wenn die Länder „im gleichen Schritt in die gleiche Richtung gehen, dass da keine Verwirrung entsteht“. Die bislang geltenden Maßnahmen zeigten Wirkung, doch man sei noch lange nicht am Ziel, betonte Weil. „Und niemand soll glauben, dass ab dem 20. April gewissermaßen unser altes Leben wieder schlagartig beginnen kann – mit Sicherheit nicht“, sagte er. „Ob es überhaupt Lockerungen geben kann – ich weiß es nicht.“

08.40 Uhr: Politiker schockt mit Corona-Vorhersage – „Apokalyptische Umstände im Sommer“

Diese Worte sorgen für keine Erleichterung. Am Mittwochabend war der SPD-Gesundheitsexperte und Epidemiologe Karl Lauterbach bei Markus Lanz. Und das, was der Mediziner in der ZDF-Talkshow zu sagen hatte, war äußerst beunruhigend. Vor allem für die, die dachten, dass das Leben nach Ostern wieder einen normalen Gang gehen würde. >> HIER GEHT ES ZUM ARTIKEL!

08.22 Uhr: Altmaier warnt: „Für Selbstzufriedenheit zu früh“

Die Osterfeiertage sind nach Einschätzung von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier entscheidend für das weitere Vorgehen gegen die Pandemie. Es gebe im Augenblick zwar erste positive Nachrichten, sagt der CDU-Politiker im „Deutschlandfunk“. „Aber es ist viel zu früh, um in Selbstgewissheit und Selbstzufriedenheit zu verfallen.“

Über Ostern müssten die Maßnahmen weiter diszipliniert und mit viel Verantwortungsgefühl umgesetzt werden. „Und erst nach Ostern wird man wissen, ob und wann man mit diesen Lockerungen beginnen kann.“

07.50 Uhr: DGB fordert Anhebung des Kurzarbeitergeldes

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) befürchtet, dass Beschäftigte mit niedrigem Einkommen durch Kurzarbeit in die Armut abrutschen könnten. Viele Angestellte landen mit ihrem derzeitigen Kurzarbeitergeld unterhalb der staatlichen Grundsicherung, wie aus DGB-Zahlen hervorgeht. Betroffen sind demnach besonders Beschäftigte in den Dienstleistungsberufen, aber auch Kulturschaffende.





DGB-Vorstandsmitglied Annelie Buntenbach fordert eine Anhebung des Kurzarbeitergeldes. „Um halbwegs gut durchzukommen, sind mindestens 80 Prozent des normalen Verdienstes nötig“, sagte sie. „Die Bundesregierung muss hier nachsteuern, sonst ist das eine soziale Unwucht, die so nicht bleiben kann.“ Die „Kosten und Lasten“ der Corona-Krise müssten gerecht verteilt werden.

07.23 Uhr: USA: Wieder fast 2.000 Tote in 24 Stunden

In den USA sind den zweiten Tag in Folge fast 2.000 Menschen nach einer Coronavirus-Infektion gestorben. Die Zahl der Toten beträgt laut der renommierten Johns-Hopkins-Universität 14.817. Nur 24 Stunden hatte es noch 12.907 Tote gegeben.

06.50 Uhr: Pommes-Krise wegen Corona-Krise!

Die Corona-Krise hat die Nachfrage nach Pommes in Deutschland einbrechen lassen. Die Landwirte könnten in diesem Jahr auf etwa 200.000 Tonnen spezieller Pommes-Kartoffeln sitzen bleiben, erfuhr die „Neue Osnabrücker Zeitung“ vom Deutschen Bauernverband. Den möglichen Schaden schätzt der Verband auf 30 bis 40 Millionen Euro.





Weil Kantinen, Restaurants und andere Großabnehmer weitgehend geschlossen haben, fehlten Pommes-Produzenten wichtige Kunden, berichte die „NOZ“. Die Produktion ruhe. Andere Vermarktungen dieser Kartoffeln gelten als schwierig, weil die Sorten speziell für die Pommes-Herstellung gezüchtet worden sind. Landwirte in Belgien und den Niederlanden stünden vor ähnlichen Problemen. Dort warteten jeweils bis zu eine Million Tonnen Pommes-Kartoffeln auf Abnehmer, berichtet das Blatt.

06.00 Uhr: Ditib rät Risikogruppen zu Fastenverzicht im Ramadan

Der Islam-Dachverband Ditib rät Risikogruppen im Fastenmonat Ramadan zur Zurückhaltung. Kranke zum Beispiel seien ohnehin vom Fasten befreit und sollten diese Möglichkeit auch nutzen, sagte Generalsekretär Abdurrahman Atasoy der Deutschen Presse-Agentur. „Dieses Jahr empfehlen wir zusätzlich auch jenen, die sich zwar gesund fühlen, aber als sogenannte Risikogruppe gelten und sich körperlich nicht fit genug empfinden, ebenfalls auf das Fasten zu verzichten. Die Gesundheit hat Vorrang.“

Der Ramadan beginnt am 24. April und endet einen Monat später mit dem Zuckerfest. „Wenn sich die Gläubigen unsicher sind, ob sie fasten sollten, sollen sie ihren Arzt konsultieren und seinen Empfehlungen Folge leisten“, sagte Atasoy.

05.15 Uhr: Lehrerverband: Kein voller Unterrichtsstart nach Osterferien

Eine Rückkehr zum normalen Unterricht an den Schulen direkt nach den Osterferien wird es nach Einschätzung des Deutschen Lehrerverbandes nicht geben. Alles hänge von der medizinisch-virologischen Lageeinschätzung und den weiteren Maßnahmen ab, die von den Ministerpräsidenten der Länder und Bundeskanzlerin Angela Merkel beschlossen würden, sagte Verbandspräsident Heinz-Peter Meidinger der Deutschen Presse-Agentur. „Ich bin mir aber sicher, dass es nach den Osterferien keinen Unterrichts-Vollstart an den Schulen geben wird.“

Sollte bei der Schalte eine Verlängerung oder Verschärfung der bisherigen Maßnahmen vereinbart werden, dann werde es auch keine Schulöffnungen geben, sagte Meidinger. „Wird aber der Lockdown gelockert, kann man auch eine stufenweise Rückkehr zum Schulbetrieb wieder andenken.“

Unter stufenweiser Rückkehr stellt sich der Lehrerverbandspräsident beispielsweise eine gestaffelte Rückkehr der Schüler vor, beginnend mit den Abschlussklassen für Abitur, Mittlere Reife und Hauptschulabschluss. Möglich wären seiner Ansicht nach dabei auch Gruppen- und Klassenteilungen, um einen höheren Sicherheitsabstand einhalten zu können.

